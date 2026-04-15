Workshop céramique par FCK – Frédérick Gautier, céramiste designer, Abbaye-Musée Saint-Germain, Auxerre

Workshop céramique par FCK – Frédérick Gautier, céramiste designer Samedi 23 mai, 20h00 Abbaye-Musée Saint-Germain Yonne

Participation de 8 € | Inscription obligatoire : www.abbayesaintgermain.com | Limité à 100 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Dans le cadre de l’exposition « De terre et de feu. 4000 ans de céramique dans l’Yonne », participez à un workshop inédit assuré par FCK – Frédérick Gautier, céramiste designer. Cet événement unique, proposé pour la première fois au coeur de l’Abbaye Saint-Germain, vous invite à une expérience de modelage inspirée du lieu, selon la technique propre à l’artiste.

Après avoir été directeur artistique et avoir assumé pendant plus de 20 ans le lancement de divers projets culturels, FCK – Frédérick Gautier se lance dans des études à l’école du paysage de Versailles. À cette occasion il se familiarise avec le modelage et la céramique. Son goût prononcé pour le brutalisme le conduit à travailler plus précisément la céramique de béton. Depuis qu’il s’est lancé, il signe FCK toutes les créations qui découlent du travail de ce matériau.

En savoir plus sur FCK – Frédérick Gautier.

La cuisson sera prise en charge par FCK dans son atelier d’Annay-sur-Serein. Les pièces de céramique seront à récupérer ultérieurement à l’Abbaye Saint-Germain.

Abbaye-Musée Saint-Germain 2bis Place Saint Germain, 89000 Auxerre, France Auxerre 89000 Auxerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386180290 https://www.abbayesaintgermain.fr [{« link »: « https://fck-frederickgautier.com/ »}] Situé dans les bâtiments conventuels de l’ancienne abbaye Saint-Germain, le musée Saint-Germain offre sur trois niveaux un circuit archéologique complet de la préhistoire à la fin du Moyen Âge.

Musée Saint germain

Les collections archéologiques proviennent des fouilles anciennes et des chantiers récents à Auxerre ou dans la région.

Dans le cadre de l’exposition « De terre et de feu. 4000 ans de céramique dans l’Yonne », participez à un _workshop_ inédit assuré par FCK – Frédérick Gautier, céramiste designer. Cet événement pour …

© Frédérick Gautier – FCK