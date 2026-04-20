Beauvais

Yoga et patrimoine

203 Rue de Paris Beauvais Oise

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-07-04 11:45:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-07-04 2026-09-19

Offrez-vous une parenthèse de sérénité et de curiosité à la Maladrerie prenez le temps de respirer, d’écouter le corps dans une pratique corporelle et méditative avec la professeure de yoga. Puis, autour de la thématique soin, santé & hospitalité , explorez avec la médiatrice culturelle du site, une des zones spécifiques du site ou du jardin. Une expérience sensible mêlant patrimoine et bien-être.

Durée 1h45

Adultes uniquement

Offrez-vous une parenthèse de sérénité et de curiosité à la Maladrerie prenez le temps de respirer, d’écouter le corps dans une pratique corporelle et méditative avec la professeure de yoga. Puis, autour de la thématique soin, santé & hospitalité , explorez avec la médiatrice culturelle du site, une des zones spécifiques du site ou du jardin. Une expérience sensible mêlant patrimoine et bien-être.

Durée 1h45

Adultes uniquement .

203 Rue de Paris Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 15 67 62 maladrerie@beauvaisis.fr

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English :

Treat yourself to an interlude of serenity and curiosity at La Maladrerie: take time to breathe and listen to your body in a physical and meditative practice with the yoga teacher. Then, around the theme of care, health & hospitality , explore one of the specific areas of the site or garden with the site?s cultural mediator. A sensitive experience combining heritage and well-being.

Duration: 1 hour 45 minutes

Adults only

L’événement Yoga et patrimoine Beauvais a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis