Rima Hassan. Quand une citation devient-elle un délit ?

La nouvelle affaire Rima Hassan conjugue garde à vue, apologie du terrorisme, immunité parlementaire, substances retrouvées dans un sac, polémique politique et emballement médiatique. En quelques heures, un dossier judiciaire s’est transformé en récit total. C’est précisément dans ce genre de moment que le décryptage devient nécessaire. Car la question n’est pas seulement de savoir si une eurodéputée controversée a franchi une ligne. La vraie question est plus délicate, plus juridique, plus démocratique aussi : à partir de quel moment une citation, même choquante, même imprudente, même politiquement inflammable, peut-elle devenir une adhésion pénalement punissable ?

Ce que l’on sait vraiment

Commençons par refroidir le dossier. Rima Hassan a bien été placée en garde à vue puis remise en liberté. Elle doit être jugée devant le tribunal correctionnel de Paris le 7 juillet 2026 pour apologie du terrorisme en raison d’un message publié le 26 mars 2026 sur son compte X. Voilà le noyau dur de l’affaire. Le reste, à commencer par la controverse née autour de produits retrouvés dans son sac, relève d’un autre volet, distinct, qui a immédiatement contribué à épaissir le climat sans pour autant clarifier l’objet principal de la procédure.

C’est d’ailleurs un premier symptôme de l’époque. Une affaire judiciaire ne reste presque jamais une affaire judiciaire. Elle devient très vite un agrégat. On y mêle le pénal, le moral, l’idéologique, le biographique et le spectaculaire. On ne lit plus un dossier ; on consomme un halo. Or, ici, ce halo brouille le point central. Ce qui est soumis au tribunal n’est pas l’ensemble de la réputation publique de Rima Hassan, ni même la totalité des controverses qu’elle suscite autour de la Palestine. C’est un message précis, dans un cadre juridique précis, et c’est à ce niveau qu’il faut revenir.

Le message incriminé, ou le point exact de bascule

Le message en cause, tel qu’il a été rapporté, attribuait à Kōzō Okamoto cette phrase : « J’ai consacré ma jeunesse à la cause palestinienne. Tant qu’il y aura oppression, la résistance ne sera pas seulement un droit, mais un devoir. » C’est autour de cette publication que s’est nouée la qualification d’apologie du terrorisme.

Toute la difficulté tient au fait que la phrase, prise isolément, pourrait passer pour un énoncé politique général, dans la tradition des discours sur l’oppression, la lutte et la résistance. Mais elle change aussitôt de nature potentielle dès lors qu’elle est rattachée à Kōzō Okamoto, figure associée à l’attaque de l’aéroport de Lod en 1972, qui fit 26 morts. Le cœur de l’affaire est là. Non dans la seule formule, ni dans le seul nom, mais dans leur combinaison.

Sans ce nom, le texte peut apparaître comme une phrase militante, discutable, rugueuse, radicale. Avec ce nom, l’accusation peut soutenir qu’il ne s’agit plus simplement d’un propos sur la résistance, mais d’une mise en circulation valorisante d’une parole associée à l’un des auteurs d’un attentat. C’est cette zone de bascule que le tribunal devra apprécier.

Ce que le droit devra trancher

Le délit d’apologie du terrorisme est prévu par l’article 421-2-5 du code pénal. Il réprime le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou d’en faire publiquement l’apologie. Lorsque les faits sont commis en ligne, les peines encourues sont aggravées. Mais le plus important n’est pas la sévérité du texte. C’est la difficulté de son application.

Car un tribunal ne juge pas seulement une émotion publique. Il doit regarder le texte exact, le contexte, l’auteur cité, la portée de la publication, son sens objectivement perceptible et la balance entre lutte contre le terrorisme et liberté d’expression. Autrement dit, il ne suffit pas qu’un message scandalise. Il faut établir qu’il franchit réellement le seuil de l’apologie au sens pénal.

C’est là que l’affaire devient une affaire-limite. On ne juge pas ici un appel explicite à commettre un attentat. On juge un message ambigu dont la charge potentiellement apologétique dépend largement du contexte, du nom qui l’accompagne et de l’interprétation qu’on en donne. Entre une phrase politiquement incendiaire et une glorification punissable, la frontière n’est pas toujours nette. Et c’est précisément pour cette raison que ces dossiers deviennent explosifs.

La lecture du parquet : le nom d’Okamoto change tout

Du côté de l’accusation, l’argument est sérieux. Le parquet peut soutenir que Rima Hassan n’a pas seulement repris une formule abstraite au sujet de la résistance, mais a publié, sur un réseau social, une phrase attribuée à un homme lié à un massacre terroriste. Dans cette lecture, le sens du message ne provient pas seulement des mots, mais aussi de la figure qu’ils viennent auréoler.

L’argument central serait alors le suivant : en associant une parole à Okamoto, on ne se contente pas de documenter une archive ou de rapporter une citation. On contribue à donner à son auteur une autorité morale, une cohérence militante, peut-être même une forme de prestige. L’apologie ne résiderait pas dans une approbation brute de l’attentat, mais dans un effet de rehaussement symbolique.

Cette lecture est d’autant plus plausible pour l’accusation que le message a été publié par une personnalité publique à forte exposition, dans un contexte français très inflammable dès qu’il touche à la Palestine, au Hamas, à la qualification de résistance et aux frontières du discours militant. Dans ce cadre, le parquet peut estimer que la portée objective du message excède largement la simple citation.

La lecture de la défense : citer n’est pas adhérer

La défense, elle aussi, dispose d’arguments solides. Le premier est presque élémentaire, mais décisif : une citation n’est pas automatiquement une adhésion. Rapporter une phrase, même attribuée à une personne compromise dans un attentat, ne revient pas nécessairement à approuver l’ensemble de ses actes. Il y a là une différence logique et juridique essentielle.

Le second argument tient à l’ambiguïté même du texte. La phrase en cause ne dit pas explicitement que l’attaque de Lod était juste, admirable ou légitime. Elle parle d’oppression et de résistance. On peut la juger imprudente, choquante, gravement contestable. Mais le droit pénal n’est pas censé punir toute formulation choquante. Il doit établir une apologie suffisamment caractérisée.

À partir de là, la défense peut soutenir que l’accusation demande au juge de combler par interprétation ce que le texte ne dit pas clairement. Et c’est ici que le dossier touche à un principe fondamental. En matière pénale, la charge de la preuve pèse sur l’accusation, la loi s’interprète strictement, et le doute sérieux doit profiter à la prévenue. On ne peut pas condamner sur une simple impression de sympathie idéologique. Il faut démontrer que le message, objectivement lu, franchit bien le seuil légal de l’apologie.

Le cœur du débat n’est donc pas seulement moral, mais également méthodologique. Peut-on passer, sans forcer le texte, d’une citation ambiguë à une adhésion pénalement certaine ? Ou bien ce passage suppose-t-il trop d’inférences, trop de reconstruction, trop d’intention prêtée ? C’est là que se jouera l’essentiel.

Des précédents, mais pas un précédent identique

L’affaire Rima Hassan ne surgit pas dans un vide politique et judiciaire. Depuis le 7 octobre 2023, plusieurs figures publiques ont été convoquées, visées ou poursuivies pour des propos liés à la Palestine, au Hamas ou à la notion de résistance. Les cas de Danièle Obono et de Mathilde Panot ont déjà montré à quel point le délit d’apologie du terrorisme peut devenir un point de friction entre droit pénal, débat public et lutte idéologique.

Il existe aussi des précédents importants hors du champ électif. L’islamologue François Burgat a été relaxé en mai 2025 après des poursuites pour apologie du terrorisme liées à des publications sur X. Ce précédent ne rend pas l’affaire Hassan équivalente, mais il rappelle utilement qu’une poursuite n’est pas une condamnation et qu’un tribunal peut considérer que des propos politiquement radicaux ou profondément polarisants ne franchissent pas nécessairement le seuil pénal.

Dans le même ordre d’idées, le classement sans suite de la procédure qui visait Mathilde Panot, annoncé en janvier 2025, montre qu’en cette matière l’ouverture d’une enquête ou une convocation ne préjuge pas de l’issue. Le cas Rima Hassan demeure toutefois plus singulier. Car il ne porte pas seulement sur la qualification politique d’un mouvement ou sur un communiqué polémique. Il porte sur la republication d’une citation attribuée à une figure historique du terrorisme. C’est cette précision qui rend le dossier plus rare, et plus difficile à trancher.

L’immunité parlementaire, souvent invoquée, rarement comprise

La procédure a aussi ravivé la question de l’immunité des eurodéputés. Là encore, le bruit a souvent précédé la compréhension. L’immunité parlementaire européenne n’est pas un bouclier absolu contre toute poursuite. Elle protège d’abord les opinions exprimées et les votes émis dans l’exercice des fonctions. Toute la question est donc de savoir si le message en cause peut être considéré comme relevant directement et évidemment de l’exercice du mandat parlementaire, ou s’il s’agit d’une prise de parole publique détachable de cette protection.

En pratique, cette immunité ne supprime pas le débat pénal. Elle le complexifie. Elle oblige à distinguer entre la protection de l’institution parlementaire et la responsabilité potentielle d’un élu pour des expressions publiques situées hors de l’enceinte parlementaire. Là encore, l’affaire Hassan fonctionne comme un révélateur : beaucoup d’invocations rapides, peu de compréhension des seuils juridiques réels.

Ce que cette affaire révèle au-delà du cas Hassan

Le plus intéressant, dans ce dossier, n’est peut-être pas seulement son issue judiciaire future. C’est ce qu’il nous dit du régime contemporain de la parole publique. Nous vivons dans un moment où certaines expressions sont traitées comme des indices de culpabilité avant même que leur qualification ne soit stabilisée, tandis que d’autres sont immédiatement défendues comme relevant d’une liberté d’expression absolue. Entre ces deux excès, le droit tente encore de tenir une ligne. Mais cette ligne se fragilise dès que la polarisation politique transforme chaque affaire en test idéologique total.

L’affaire Rima Hassan pose donc une question qui dépasse largement sa personne. Jusqu’où une démocratie peut-elle pénaliser des paroles politiques liées à une guerre, à une lutte de libération ou à une mémoire militante, sans risquer de faire glisser le droit antiterroriste vers la répression extensive d’expressions, même radicales, même choquantes, même profondément dérangeantes ? Poser cette question ne revient pas à exonérer le message en cause ; cela revient à prendre au sérieux la gravité du seuil pénal.

Et c’est sans doute ici que la formule la plus juste s’impose. Le dossier n’est ni vide ni limpide. Le parquet a une base sérieuse pour poursuivre, parce que le nom d’Okamoto change profondément la lecture du message. La défense a, elle aussi, une base sérieuse pour contester la qualification, parce que la phrase n’approuve pas explicitement un attentat et que le droit pénal doit interpréter strictement l’infraction. Entre les deux, il y a l’espace exact où la justice doit encore penser au lieu de simplement réagir.

Ce que l’on peut dire, et ce que l’on ne peut pas encore dire

On peut dire qu’il existe bien une procédure réelle, avec garde à vue, renvoi annoncé devant le tribunal correctionnel et question juridique sérieuse autour d’un message public. On peut dire aussi que le débat au sujet de l’immunité parlementaire, de l’usage du délit d’apologie du terrorisme et de la frontière entre discours militant et infraction pénale n’a rien de fantasmé : c’est le cœur de l’affaire.

Ce que l’on ne peut pas encore dire, en revanche, c’est que la culpabilité serait déjà évidente. Toute la difficulté tient précisément au fait qu’une lecture accusatoire du message est possible sans être automatiquement certaine. Et c’est là, au fond, que commence le vrai travail de la justice. Non pas confirmer une ambiance, mais déterminer si, oui ou non, une citation, replacée dans son contexte, suffit à caractériser une apologie du terrorisme au sens strict.

Entre une parole inflammable et une adhésion pénalement établie, il y a encore une distance. Dans une démocratie sérieuse, cette distance ne devrait jamais être abolie par le seul vacarme.

Sources