Algues vertes en Bretagne : l’État durcit les règles, la Région face à ses contradictions

Condamné par la justice pour l’insuffisance de son action, l’État change enfin de méthode contre les nitrates agricoles en Bretagne. Mais ce tournant remet aussi le Conseil régional devant ses responsabilités. La Région réclame davantage de compétences agricoles au moment où elle réduit plusieurs soutiens aux réseaux bio et agroécologiques tout en continuant à mobiliser des dizaines de millions d’euros pour moderniser l’industrie agroalimentaire conventionnelle. Plus gênant : cinq ans après que la Cour des comptes lui a demandé de conditionner ces aides à la prévention des fuites d’azote, les grilles du PASS Compétitivité IAA examinées par Unidivers valorisent l’eau, l’énergie, les déchets, le bio ou la contractualisation avec les producteurs, mais ne comportent aucun critère explicite conditionnant l’aide aux résultats de l’amont agricole en matière de fuites d’azote. La question n’est donc plus seulement de savoir comment réduire les marées vertes : elle est de déterminer si les pouvoirs publics bretons veulent réellement toucher au système économique subventionné et bien ancré qui les produit.

Le 28 août 2026, l’État a annoncé ce que la justice lui demandait depuis dix-sept mois : renforcer effectivement la lutte contre les nitrates agricoles en Bretagne. Le tribunal administratif de Rennes avait jugé, le 13 mars 2025, que les mesures prises restaient insuffisantes pour réduire durablement l’eutrophisation responsable des marées vertes et lui avait donné dix mois pour agir. Il avait également reconnu un préjudice écologique qui engage la responsabilité de l’État.

Le Programme d’actions régional nitrates modifié entre en vigueur le mardi 1er septembre. La réforme ne se contente pas d’ajouter quelques interdictions, car elle change partiellement la philosophie du contrôle. Dans le cadre de l’expérimentation bretonne, les plans prévisionnels de fumure ne seront plus obligatoires ; l’administration mesurera davantage l’azote restant dans les sols et ciblera prioritairement les exploitations qui présentent les risques les plus élevés. Des résultats insuffisants répétés pourront conduire à des plafonds d’azote individualisés. Les bandes enherbées passeront à dix mètres le long des cours d’eau et environ 20 % de la surface agricole bretonne sera soumise à des règles renforcées, notamment dans les huit bassins algues vertes et les principales vasières. Les premières analyses doivent commencer dès octobre 2026. C’est un changement sérieux, mais il arrive tard, très tard, et, surtout, il ne règle qu’une partie du problème.

Après quarante ans, la politique des petits progrès a atteint sa limite

Il serait faux de prétendre que rien n’a changé en Bretagne. Les concentrations en nitrates dans les cours d’eau ont diminué d’environ 20 % entre 2010 et 2024 à l’échelle régionale et se rapproche des 30 % dans les bassins versants concernés par les marées vertes. La Région, qui retient une période plus longue, fait état dans les huit baies d’une baisse de 45 % depuis 2000, de 61,8 à 33,4 mg/l en moyenne. Ces résultats comptent. Des milliers d’agriculteurs ont modifié leurs pratiques, les fertilisations sont mieux pilotées, des haies ont été restaurées, des zones humides protégées, des exploitations ont changé de système. Le procès sommaire d’une agriculture bretonne qui n’aurait rien fait du tout depuis quarante ans ne résiste pas aux chiffres.

Pour autant, ces chiffres racontent également pourquoi le dossier change aujourd’hui de nature. L’État reconnaît désormais que l’amélioration de la qualité de l’eau ralentit dans plusieurs secteurs sensibles. Le tribunal administratif relevait en 2025 que les teneurs observées restaient supérieures à la valeur de 18 mg/l fixée pour réduire durablement le phénomène d’eutrophisation. La Bretagne semble ainsi rencontrer un seuil politique autant qu’agronomique : le perfectionnement des pratiques a produit des résultats, mais il ne suffit manifestement pas. Lorsque la courbe commence à plafonner, la question devient inévitable : faut-il seulement continuer à améliorer le modèle ou commencer à en modifier l’architecture ?

Précisons ce que nous entendons ici par « modèle ». Il ne s’agit nullement de prétendre que les exploitations dites conventionnelles seraient immobiles : beaucoup ont modifié leurs pratiques et certaines obtiennent d’excellents résultats environnementaux. Le terme désigne plutôt l’architecture économique générale dans laquelle ces exploitations évoluent : spécialisation territoriale des productions, importance des volumes, concentration des outils de transformation, poids des grandes filières coopératives ou industrielles et dépendance réciproque entre producteurs, collecteurs et transformateurs. Une agriculture peut donc énormément évoluer techniquement tout en conservant l’essentiel de son architecture et de son logiciel. C’est précisément cette architecture et ce logiciel que la Cour des comptes demande d’interroger à présent.

Depuis 2021, la Cour demande de remonter jusqu’aux filières

Son rapport de 2021 ne se contentait déjà plus de cibler l’agriculteur et sa parcelle. Son orientation consacrée au foncier et aux filières agroalimentaires formulait notamment cette recommandation : conditionner les aides accordées aux entreprises des filières agroalimentaires à des engagements relatifs aux préventions des fuites d’azote. Les destinataires étaient explicitement la Région Bretagne et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.

Ce déplacement de responsabilité est considérable. Depuis des décennies, le dossier des algues vertes s’organise principalement autour d’une question posée aux agriculteurs : combien d’azote est épandu, quand, où, sur quelle culture, avec quelle couverture végétale ? Ces données restent indispensables, mais elles décrivent mal une économie dans laquelle les volumes produits dépendent également des coopératives, transformateurs, abattoirs, laiteries, fabricants d’aliments, investissements bancaires, marchés et stratégies industrielles. Un éleveur ne détermine pas seul le système économique dans lequel son exploitation doit amortir ses bâtiments, rembourser ses emprunts et écouler sa production. Exiger de lui une transformation environnementale sans demander parallèlement aux entreprises qui organisent ses débouchés de contribuer aux résultats environnementaux de l’amont revient à faire porter la transition principalement sur le dernier maillon productif de la chaîne.

La Cour le disait d’ailleurs avec une rare netteté : compte tenu de sa compétence économique, il revenait à la Région Bretagne d’organiser l’implication des filières agroalimentaires et d’inclure dans ses soutiens financiers « des contreparties claires » en matière de prévention des fuites d’azote. Cinq ans plus tard, c’est à cette aune qu’il devient nécessaire d’examiner la politique régionale.

La Région veut davantage de pouvoir, mais qu’a-t-elle fait de celui qu’elle possède déjà ?

La Région peut néanmoins opposer à ses critiques un chiffre sérieux. Lors de la séance régionale d’octobre 2025, son vice-président à l’agriculture Arnaud Lécuyer indiquait que 27 % des aides à l’investissement agricole, soit 7,14 millions d’euros, avaient bénéficié à des dossiers portés par des exploitations biologiques. Le bio est donc nettement surreprésenté dans ces investissements puisqu’il représente environ 15 % des fermes bretonnes et 10 % des surfaces agricoles. Cet élément interdit de soutenir que la Région écarterait le bio de ses dispositifs d’investissement. Il ne répond cependant qu’à une partie de la question. Ces 7,14 millions ne constituent pas une enveloppe spécifiquement consacrée au développement de la filière biologique : ils mesurent la part captée par des exploitations bio dans les dispositifs généraux de modernisation agricole. Et surtout, ils ne renseignent ni sur les moyens donnés aux réseaux chargés d’accompagner les changements de système, ni sur le foncier, les débouchés, la structuration des filières ou la capacité du bio à accroître durablement sa place dans l’agriculture bretonne.

La défense régionale révèle même une autre fragilité. Arnaud Lécuyer expliquait lors de la même séance qu’une grande partie des aides agricoles d’investissement est adossée aux fonds européens, ce qui réduit les marges d’arbitrage de la Région, lesquelles portent davantage sur le fonctionnement et les aides aux structures. Autrement dit, lorsque le budget se contracte, les dispositifs industriels ou agricoles lourds, souvent cofinancés, sont structurellement plus difficiles à réduire que les quelques dizaines de milliers d’euros permettant à des réseaux de conseillers et d’agriculteurs d’organiser d’autres modèles. C’est précisément cette asymétrie qui mérite d’être interrogée.

En fait, les arbitrages budgétaires de 2026 introduisent une contradiction autrement plus difficile à écarter. Dans le budget primitif régional, les crédits de paiement de la ligne « Soutenir l’agriculture biologique » passent de 500 000 à 370 000 euros, tandis que les crédits d’investissement destinés à « Soutenir les investissements en agriculture » passent de 14,62 à 13,37 millions d’euros. Ces lignes ne financent pas les mêmes choses et ne sauraient être opposées euro pour euro, mais elles permettent de situer les masses financières mobilisées par les différentes composantes de la politique agricole.

Sur le terrain, Agriculteurs bio de Bretagne, FRCivam Bretagne et Cohérence dénoncent des réductions comprises entre 10 et 20 % de certains soutiens régionaux. Leur communiqué fait également état de la suppression de 16 000 euros versés à la Confédération paysanne Bretagne, de 30 000 euros consacrés à l’animation du réseau des Projets alimentaires territoriaux et d’une diminution de 10 000 euros pour le salon bio La Terre est notre métier. Ce sont les chiffres et l’analyse des organisations concernées ; la Région invoque de son côté le contexte général de contraction budgétaire. Mais une restriction budgétaire nationale ne choisit pas seule les lignes sur lesquelles porte chaque économie. Un budget contraint demeure un budget politique : il indique ce que l’on protège prioritairement et ce que l’on accepte davantage de fragiliser.

Quelques dizaines de milliers d’euros sont presque invisibles dans les comptes régionaux. Mais, pour des organismes disposant de quelques salariés chargés d’accompagner des agriculteurs dans des changements de systèmes, ils peuvent déterminer le maintien d’un poste, d’un programme ou d’une présence territoriale. La question ne consiste donc pas à savoir pourquoi une usine reçoit davantage qu’une association : une telle comparaison serait absurde. Elle consiste à déterminer si chacune reçoit les moyens compatibles avec la mission de transition que la puissance publique affirme lui assigner.

Pendant ce temps, 29 millions d’euros pour moderniser l’industrie agroalimentaire

Le contraste prend une autre dimension lorsqu’on examine le PASS Compétitivité IAA. Le premier appel de la programmation 2023-2027 a soutenu 29 entreprises, dont 18 PME et huit ETI, pour 14,3 millions d’euros d’aides publiques, dont 5,7 millions de crédits régionaux et 8,6 millions de FEADER. En septembre 2025, la Région annonçait avoir mobilisé 29 millions d’euros en deux ans pour une cinquantaine de projets industriels, avec l’objectif affiché d’améliorer les marges, les conditions de travail et la transition écologique du secteur.

Le problème n’est pas que la Bretagne finance ses industries agroalimentaires. Dans une région où le secteur représente plusieurs dizaines de milliers d’emplois, ne pas accompagner sa modernisation serait économiquement difficilement défendable. Une usine ne se modernise pas avec 20 000 euros et nombre des investissements peuvent réellement diminuer les consommations d’eau ou d’énergie, les déchets et les rejets. Le problème est ce que la puissance publique exige en échange de ces millions.

Le règlement du deuxième appel adopté fin 2024 est loin d’être dépourvu de conditionnalités. Pour les PME et ETI, la grille prend notamment en compte la taille et les capacités financières de l’entreprise, les conditions de travail, l’emploi, les certifications, les produits sous signes de qualité ou biologiques, l’origine des approvisionnements, la contractualisation avec les fournisseurs, les déchets, la consommation d’eau, l’efficacité énergétique et diverses démarches environnementales. Le seuil de sélection est fixé à 25 points. Les grands groupes coopératifs et grandes entreprises disposent d’une grille spécifique. Celle-ci valorise jusqu’à huit points l’approvisionnement dans le Grand Ouest, quatre points la contractualisation avec les producteurs, jusqu’à six points le bio ou les signes officiels de qualité et jusqu’à neuf points certaines certifications environnementales. Une forme coopérative ou une contractualisation qui porte sur plus de 50 % des approvisionnements apporte quatre points au dossier.

Cette conditionnalité environnementale est réelle. Il serait erroné de prétendre que la Région distribue sans critères l’argent aux industriels. Mais c’est précisément l’examen détaillé de cette grille qui fait apparaître la contradiction : dans les grilles de sélection du PASS Compétitivité IAA examinées par Unidivers, nous n’avons identifié aucun critère explicite conditionnant l’aide aux résultats de l’amont agricole en matière de fuites d’azote. On mesure la provenance géographique des matières premières, on valorise les contrats avec les producteurs, le bio, certains labels, les économies d’eau réalisées dans l’entreprise, les économies d’énergie, la réduction des déchets et différentes certifications. Mais aucune ligne de ces grilles ne demande explicitement quelle quantité d’azote fuit des exploitations fournissant l’industrie, comment elle évolue, ni si l’organisation de la filière contribue à diminuer cette pression dans les bassins concernés par les algues vertes.

Cette précision méthodologique est importante : l’absence d’un tel critère dans les grilles examinées ne signifie pas qu’aucune réglementation relative aux nitrates ne s’applique aux producteurs ou aux entreprises concernées. Elle signifie quelque chose de beaucoup plus précis : l’obtention de cette aide économique régionale n’est pas explicitement conditionnée, dans ces grilles, au résultat sur les fuites d’azote de l’amont agricole. Or c’est exactement la condition particulière que la Cour des comptes demandait à la Région d’introduire dès 2021. Après cinq années, la question n’est donc vraiment plus marginale.

Une transition écologique de l’usine ne garantit pas celle du système qui l’alimente

Une industrie agroalimentaire peut améliorer considérablement sa performance environnementale : recycler ses déchets, économiser l’eau, diminuer ses consommations énergétiques, équiper ses salariés de meilleurs outils, utiliser une friche industrielle, contractualiser durablement avec ses fournisseurs et développer des filières locales. Tout cela est souhaitable. Mais une usine plus vertueuse ne rend pas automatiquement vertueux le système agricole situé en amont. Si la logique économique de la filière continue d’impliquer dans certains bassins particulièrement fragiles une forte concentration de productions, d’animaux et donc d’effluents azotés, la transition environnementale de l’outil industriel peut coexister avec la permanence de la pression écologique du système productif dont cet outil constitue l’aval.

Cela ne signifie pas davantage qu’il faudrait décréter une diminution générale de l’élevage breton. Les situations agronomiques et territoriales sont trop différentes pour une prescription aussi grossière. Mais dans les bassins où des décennies d’amélioration des pratiques n’ont toujours pas permis d’atteindre les concentrations compatibles avec une disparition durable des marées vertes, la question de la pression totale des productions animales doit pouvoir être posée sans être immédiatement assimilée à une attaque contre l’élevage. Le cas de Plestin-les-Grèves montre combien cette question peut devenir concrète : en mars 2025, le tribunal administratif a annulé l’autorisation d’agrandir un élevage de volailles de 50 625 à 181 300 emplacements dans le bassin versant du Yar, directement concerné par le plan algues vertes, en raison notamment de l’insuffisance de l’étude d’impact dans un secteur particulièrement sensible.

Le dossier des algues vertes commence ainsi à imposer une interrogation que la seule amélioration technique ne permet plus d’éviter partout : produire mieux suffira-t-il toujours si l’organisation générale des volumes et leur concentration territoriale restent essentiellement inchangées ?

Le foncier : le lieu où se décide silencieusement l’agriculture de demain

Cette question apparaît encore plus clairement lorsqu’on quitte les subventions pour regarder la terre. La Cour des comptes avait également demandé que le schéma directeur régional des exploitations agricoles favorise, notamment dans les bassins versants concernés par les algues vertes, l’attribution des parcelles aux exploitations présentant des projets à faibles fuites d’azote.

Car chaque départ à la retraite ouvre une bifurcation beaucoup plus structurante que nombre de déclarations publiques sur la transition : les hectares libérés permettront-ils l’installation d’un nouvel agriculteur, éventuellement dans un système biologique, herbager ou économe en intrants, ou viendront-ils principalement accroître la surface d’exploitations déjà constituées ? La question n’est pas de condamner l’agrandissement en soi. Certaines fermes ont besoin de davantage de terres pour améliorer précisément leur autonomie fourragère ou diminuer leur chargement. Mais si le foncier disponible contribue essentiellement à la concentration économique sans produire les changements environnementaux recherchés, la transition restera prisonnière d’une contradiction : demander davantage de nouvelles fermes et de nouveaux systèmes tout en laissant disparaître progressivement les conditions matérielles qui permettent leur installation… C’est pourquoi le foncier est probablement l’un des indicateurs les plus intéressants pour juger dans les prochaines années de la réalité d’un « changement de modèle ».

Financer le bio n’est pas encore changer le centre de gravité

Le Conseil régional dispose ici d’une défense : il soutient effectivement des fermes biologiques, des conversions, des MAEC et des investissements agroécologiques. Le bio n’est donc pas absent de sa politique. Mais cette réponse ne clôt pas la question ; elle permet au contraire de la préciser. Financer une agriculture alternative à l’intérieur d’un système dominant et modifier le centre de gravité de ce système sont deux politiques différentes.

La première consiste à permettre à quelques exploitations biologiques, herbagères, paysannes ou économes de se développer à côté des filières conventionnelles établies. La seconde suppose de leur donner progressivement davantage accès au foncier, à l’installation, à la transmission, aux débouchés, à la commande publique et aux moyens collectifs d’accompagnement, tout en imposant aux filières dominantes des contreparties environnementales proportionnées à leur poids économique. C’est pourquoi les coupes qui affectent FRAB, Civam ou Cohérence doivent être regardées autrement que comme quelques lignes budgétaires secondaires. Ces organisations produisent également des compétences, des références techniques et des contre-propositions. Elles contribuent donc à la diversité du système agricole breton et, parfois, contestent les choix des institutions dominantes.

Dans le même temps, la Région entretient logiquement un partenariat structuré avec l’appareil agroalimentaire doninant. En juillet 2024, elle accorde ainsi 57 550 euros à l’Association bretonne des entreprises agroalimentaires, dont 27 550 euros pour des actions économiques et 30 000 pour des actions environnementales. La délibération régionale présente l’ABEA comme représentant environ 200 entreprises et sites adhérents et détaille des actions qui portent sur les investissements, la performance industrielle, l’« usine du futur », l’eau et la décarbonation. Rien d’irrégulier dans cette coopération. Une Région agricole et industrielle a besoin d’interlocuteurs structurés. Mais le rapport de forces mérite d’être observé : l’écosystème qui organise et modernise l’appareil agroalimentaire possède une capacité économique, technique et institutionnelle considérable ; certains des réseaux chargés d’imaginer d’autres systèmes expliquent aujourd’hui que des diminutions de quelques dizaines de milliers d’euros peuvent compromettre leurs missions.

Ce décalage a pour effet d’entraver la filière bio, car les acteurs les plus robustes sont davantage soutenus par la Région Bretagne pour traverser les restrictions budgétaires que ceux dont dépend le pluralisme agricole.

La Région ne fait-elle rien pour la transition ?

La Région finance simultanément la transition et la reproduction de l’appareil économique dont elle affirme vouloir corriger les externalités. Elle aide des exploitations biologiques et agroécologiques ; elle finance également la modernisation d’outils industriels puissants. Elle soutient des démarches d’économie d’eau et d’énergie ; elle accompagne parallèlement des filières dont l’amont demeure, dans certains territoires, responsable d’importantes pressions azotées. Elle demande davantage de compétences pour conduire elle-même la transition ; la Cour des comptes lui demande dans le même temps d’utiliser plus fortement certains leviers économiques et fonciers qu’elle possède déjà.

Ces politiques peuvent parfaitement coexister. La question est de savoir laquelle structure l’autre. Tant que les moyens consacrés à la compétitivité de l’appareil existant ne seront pas clairement reliés aux résultats environnementaux demandés à l’agriculture en amont, la contradiction demeurera : on demandera aux producteurs de réduire toujours plus précisément leurs fuites d’azote tandis que l’aval économique continuera d’être principalement évalué sur les performances de ses propres installations. C’est ici que la demande de décentralisation régionale doit être examinée avec davantage d’exigence.

Davantage de compétences à Rennes : pour redistribuer quel pouvoir ?

Une politique agricole davantage bretonne pourrait parfaitement accélérer la transformation. Elle pourrait mieux adapter les aides aux bassins versants, favoriser les projets à faibles pertes d’azote dans l’attribution du foncier, organiser les transmissions, renforcer les agricultures biologiques ou herbagères et imposer aux transformateurs des engagements proportionnés au poids qu’ils exercent sur leurs filières. Mais décentraliser une compétence ne redistribue pas le pouvoir à l’intérieur du territoire. Les organisations les mieux dotées en expertise juridique, économique et administrative, celles qui connaissent les circuits de décision et peuvent monter des investissements de plusieurs millions d’euros restent mécaniquement mieux armées pour participer à la définition et à l’utilisation des politiques publiques que des structures qui disposent de quelques salariés.

Le problème n’est donc pas de savoir si la Région est « pour » ou « contre » le bio. Cette formulation est trop sommaire pour rendre compte des faits. La véritable question est : quels acteurs possède-t-elle l’intention et les moyens de rendre suffisamment puissants pour façonner l’agriculture bretonne des vingt prochaines années ? Ceux qui cherchent à déplacer progressivement le modèle ou ceux qui disposent déjà de la puissance économique nécessaire pour l’organiser ?

Le statu quo n’est pas l’immobilité

C’est peut-être la confusion essentielle de ce dossier. Le statu quo agricole breton ne signifie pas que rien ne bouge. Au contraire : les bâtiments sont modernisés, les épandages mieux pilotés, les consommations diminuent, les usines récupèrent de l’eau, quelques exploitations deviennent biologiques, les haies progressent localement, les agriculteurs produisent plus efficacement et les nitrates ont effectivement un peu reculé. Le statu quo consiste à faire évoluer toutes les pièces sans modifier profondément l’architecture qui les assemble et le logiciel qui l’oriente.

Après quarante années de marées vertes, c’est précisément cette architecture qui est mis en cause depuis des années et des années. L’État, sous la pression de la justice, vient enfin d’admettre qu’il fallait regarder davantage les résultats obtenus dans les sols et moins seulement les obligations administratives. La Cour des comptes demande depuis plusieurs années un déplacement comparable concernant les filières et l’argent public : ne plus seulement regarder ce que fait l’agriculteur, mais ce que produit l’organisation économique dont il dépend. Le Conseil régional ne peut donc plus se présenter uniquement comme l’accompagnateur local d’une transition que l’État empêcherait faute de moyens ou de décentralisation. La Région est elle-même l’un des lieux où se décide ce qui doit changer et ce qui peut rester intact.

C’est là que son bilan devient inconfortable. Elle soutient le bio, mais réduit les moyens des réseaux qui contribuent à son développement. Elle parle de transformation, mais consacre des masses financières considérablement supérieures à la modernisation de l’appareil productif existant. Elle a introduit des conditionnalités environnementales à ses aides industrielles, mais nous n’avons identifié dans les grilles examinées aucune condition explicite qui lierait leur attribution aux résultats obtenus en matière de fuites d’azote dans l’amont agricole, cinq ans après la recommandation de la Cour des comptes. Elle réclame davantage de compétences au moment même où la question de l’utilisation des leviers économiques et fonciers qu’elle détient déjà se solde par une réponse toujours décevante.

Aucun de ces faits ne démontre que le Conseil régional aurait décidé sciemment de protéger l’agriculture intensive et d’affaiblir délibérément le bio. Leur accumulation interdit en revanche de présenter sa politique comme un accompagnement neutre de toutes les agricultures. Elle traduit une hiérarchie des priorités : jusqu’ici, la transformation progressive de l’appareil agro-industriel breton a été politiquement beaucoup plus facile à organiser que sa remise en cause structurelle.

La Bretagne n’a probablement plus besoin de beaucoup de diagnostics supplémentaires sur les algues vertes. Elle possède des décennies de données scientifiques, plusieurs plans successifs, l’expérience de milliers d’agriculteurs, des réseaux spécialisés, des décisions de justice et des rapports de contrôle. Ce qui manque n’est plus tellement le diagnostic. C’est l’arbitrage factuel et l’action réelle. En l’état, transférer davantage de compétences agricoles de Paris à Rennes sans modifier simultanément les règles de conditionnalité des aides, les politiques foncières, les moyens accordés aux réseaux alternatifs et les équilibres de gouvernance ferait courir un risque évident : donner davantage encore de puissance à une politique régionale qui a jusqu’ici beaucoup mieux réussi à moderniser l’appareil existant qu’à en déplacer le centre de gravité.

La crainte exprimée par certains acteurs peut alors s’entendre qui se formule ainsi : en l’état, transférer davantage d’autonomie régionale risque paradoxalement de consolider ce que quatre décennies de marées vertes obligent précisément à remettre en question.