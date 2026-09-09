En Bretagne, les thés dansants font toujours tourner les têtes

Valses, tangos, pasos, madisons, accordéon et variété : les thés dansants continuent de faire tourner les pistes bretonnes. Loin d’être seulement une survivance du bal musette, ils constituent aussi des lieux de sociabilité pour une population qui vieillit. Voici les principaux rendez-vous encore annoncés en Bretagne pour l’automne et la fin de l’année 2026.

Il suffit parfois d’une salle communale, d’un parquet, de quelques tables disposées autour de la piste et d’un orchestre pour que l’après-midi change de rythme. Le thé dansant appartient à ces formes de sociabilité populaire qui paraissent perpétuellement promises à la disparition et qui, pourtant, continuent de trouver leur public. On y vient pour la valse ou le tango, le paso doble, le madison et les danses en ligne ; on y vient aussi pour retrouver des connaissances, boire un café, discuter entre deux morceaux et, tout simplement, ne pas rester chez soi.

En Bretagne, un rendez-vous qui accompagne le vieillissement de la population

Le phénomène n’est pas anecdotique dans une région qui vieillit plus rapidement que la moyenne nationale. Selon l’Insee, au 1er janvier 2026, 24,9 % des habitants de Bretagne ont 65 ans ou plus, contre 22,2 % en France. En dix ans, le nombre de Bretons âgés d’au moins 65 ans a progressé de 179 000 personnes. Les Côtes-d’Armor, le Morbihan et le Finistère figurent parmi les départements où l’âge moyen est le plus élevé de la région.

Cette évolution démographique donne une autre dimension aux activités permettant de maintenir des relations régulières. Le Baromètre 2025 des Petits Frères des Pauvres estime à deux millions le nombre de personnes âgées isolées de leur entourage proche en France et à environ 750 000 celles qui se trouvent dans une situation d’isolement extrême, que l’association qualifie de « mort sociale ». Un thé dansant ne constitue évidemment pas une politique de lutte contre l’isolement à lui seul, mais ces rendez-vous réguliers participent à l’ensemble des occasions qui permettent de sortir de chez soi et de conserver une vie relationnelle.

Le thé dansant change avec ceux qui le fréquentent

Le cliché du seul bal musette ne correspond d’ailleurs plus complètement à la réalité. Accordéon, valse et paso restent solidement installés, mais les programmations accueillent aussi tango, cha-cha-cha, rock, variété française, tubes des années 1960 à 1980 et danses en ligne. Le madison permet notamment à celles et ceux qui viennent sans partenaire de rejoindre la piste.

Cette évolution devrait s’accentuer. Les personnes qui atteignent aujourd’hui l’âge de la retraite avaient 20 ans au tournant des années 1980 : leur mémoire musicale est aussi celle du disco, du rock, de la pop et de la variété. Le thé dansant ne disparaît donc pas nécessairement avec la génération qui l’a longtemps associé à l’accordéon ; il peut changer de répertoire en même temps qu’elle.

Il faut également distinguer le thé dansant du fest-noz, du bal folk, de la guinguette ou de la soirée salsa. Tous ont en commun la danse et la convivialité, mais ils ne relèvent ni de la même histoire ni du même public. Dans son acception traditionnelle, le thé dansant reste principalement un rendez-vous d’après-midi, souvent dominical, durant généralement quatre à cinq heures et animé par un orchestre ou un duo spécialisé dans les danses de salon.

Jean-Pierre Rault

Où danser en Bretagne à l’automne 2026 ?

Les calendriers restent très éclatés : associations, clubs de retraités, communes, salles privées et orchestres publient souvent leurs dates séparément. Unidivers a donc retenu ci-dessous des rendez-vous effectivement annoncés au 9 septembre 2026, plutôt que des manifestations simplement susceptibles d’être reconduites.

Côtes-d’Armor (22)

Bon-Repos-sur-Blavet – dimanche 13 septembre 2026 à 15h : thé dansant à la salle de la Coulée, aux Forges des Salles, organisé par les associations Sous les chênes de Corot et BrsB Animations au profit de La Robe Calico Breizh. Le Big Band du Golfe assure l’animation. Tenue « chic & paillettes » suggérée, boisson offerte et vente de gâteaux. Tarif : 8 €. La réservation préalable était annoncée jusqu’au 9 septembre ; vérifier les disponibilités avant le déplacement.

: thé dansant à la salle de la Coulée, aux Forges des Salles, organisé par les associations Sous les chênes de Corot et BrsB Animations au profit de La Robe Calico Breizh. Le assure l’animation. Tenue « chic & paillettes » suggérée, boisson offerte et vente de gâteaux. La réservation préalable était annoncée jusqu’au 9 septembre ; vérifier les disponibilités avant le déplacement. Plérin – dimanche 4 octobre 2026, de 14h30 à 19h30 : thé dansant organisé par le LPA Plérin Athlétisme, animé par Cécile et Dominique Moisan. Gâteaux, crêpes et boissons sont proposés pendant l’après-midi et une tombola est organisée à la pause.

Finistère (29)

Pont-Croix – jeudi 24 septembre 2026, de 14h30 à 18h : à l’ Espace culturel Louis-Bolloré , le Club de l’Amitié organise un thé dansant consacré aux danses de salon et aux danses en ligne : valse, tango, paso doble, cumbia et autres rythmes. Café et crêpes sont annoncés sur place.

: à l’ , le Club de l’Amitié organise un thé dansant consacré aux danses de salon et aux danses en ligne : valse, tango, paso doble, cumbia et autres rythmes. Café et crêpes sont annoncés sur place. Landéda – dimanche 27 septembre 2026, de 14h à 19h : le club Abers GR accueille Jean Réale et ses musiciens à la salle Cézon, complexe Stread Kichen. Le rendez-vous est annoncé comme ouvert à tous, danseurs réguliers comme débutants.

Ille-et-Vilaine (35)

Guignen – dimanche 4 octobre 2026, de 14h à 19h : l’Union nationale des combattants organise son thé dansant d’automne à l’Espace La Prairie, salle des Grands Chênes. L’orchestre Le Bon Temps, avec Alain et Jacques, assure l’animation. Tombola à la pause. Tarif : 9 €, avec possibilité de réserver une table.

À Rennes et dans sa métropole, les agendas de la rentrée 2026 font apparaître de nombreuses propositions de danse – rock, danses bretonnes, salsa, bachata, bals et guinguettes – mais aucun calendrier automnal de thés dansants classiques suffisamment stabilisé pour être intégré ici à ce jour. Les maisons de quartier, CCAS et associations locales restent à surveiller au fil de la saison.

Morbihan (56) : Muzillac reste l’une des places fortes du thé dansant

C’est dans le Morbihan que l’offre la plus régulière est actuellement la plus facile à identifier. À Muzillac, le restaurant-dancing La Porte du Golfe – La Clef des Champs conserve une programmation dominicale particulièrement dense. Les thés dansants ordinaires se déroulent généralement de 14h à 19h.

Septembre 2026

13 septembre : orchestre Sylvère Burlot .

: orchestre . 20 septembre : orchestre Didier Gilbert .

: orchestre . 22 et 23 septembre : Festival de l’accordéon avec Sylvie Pullès ; déjeuner dansant de 12h à 18h. Entrée possible pour le thé dansant à partir de 13h30 : 18 € avec goûter ; formule déjeuner dansant : 52 € .

: avec Sylvie Pullès ; déjeuner dansant de 12h à 18h. Entrée possible pour le thé dansant à partir de 13h30 : ; formule déjeuner dansant : . 27 septembre : orchestre Jean-Pierre Rault.

Octobre 2026

4 octobre : orchestre Damien Roy .

: orchestre . 11 octobre : Cécile et Dominique Moisan .

: . 18 octobre : orchestre Alexandre Monnier .

: orchestre . 25 octobre : orchestre Bénédicte Gamba.

Novembre 2026

8 novembre : orchestre Les Copains d’abord .

: orchestre . 15 novembre : orchestre Damien Ducellier .

: orchestre . 22 novembre : orchestre Clément Chevrier .

: orchestre . 29 novembre : orchestre Sébastien Renard.

Décembre 2026

6 décembre : orchestre Sylvère Burlot .

: orchestre . 13 décembre : orchestre Charlie Musique .

: orchestre . 20 décembre : orchestre Véronique Cadanse.

Avant de chausser les souliers de danse

Le premier conseil reste de vérifier le rendez-vous auprès de l’organisateur avant de partir. À la différence des grandes salles de spectacle, beaucoup de thés dansants sont portés par de petites associations qui peuvent modifier une date, changer d’orchestre ou demander une réservation préalable.

Les tarifs observés pour les rendez-vous associatifs documentés dans cette sélection tournent autour de 8 à 12 € lorsqu’il s’agit d’un simple après-midi dansant ; les formules comprenant repas, spectacle ou festival sont naturellement plus élevées. Une boisson, une pâtisserie ou un goûter sont souvent inclus ou proposés sur place.

Côté tenue, les codes sont moins rigides qu’autrefois : mieux vaut surtout prévoir des chaussures dans lesquelles il est possible de danser plusieurs heures. Les habitués viennent parfois élégamment vêtus, mais les annonces de 2026 insistent surtout sur une idée : débutants, danseurs confirmés, personnes seules, couples ou groupes d’amis sont les bienvenus.

Electropic

Le dernier tour de piste ? Probablement pas

On annonce régulièrement la disparition du thé dansant parce que son public historique vieillit. L’évolution démographique invite pourtant à nuancer ce pronostic : la Bretagne compte de plus en plus de retraités, tandis que les générations arrivant aujourd’hui à cet âge ont simplement d’autres références musicales que leurs parents.

Le véritable enjeu sera donc moins de savoir si l’on dansera encore le dimanche après-midi que sur quelle musique et sous quelle forme. À côté de la valse et de l’accordéon apparaissent déjà le rock, le disco, la variété, les danses en ligne et toutes sortes de croisements avec la guinguette. Le mot « thé dansant » survivra peut-être, ou peut-être pas. Le besoin auquel il répond – se retrouver physiquement, écouter de la musique et partager une piste – semble, lui, loin d’avoir disparu.

Calendrier vérifié le 9 septembre 2026. Les programmations associatives pouvant évoluer, il est recommandé de confirmer horaires, tarifs et réservations auprès de l’organisateur avant tout déplacement.