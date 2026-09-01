CALVADOS. Programme des Journées du Patrimoine et Matrimoine

Dans le Calvados, comme partout en France, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine et du Matrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture. Retrouvez le programme des visites.
- Visite libre de la maison de la Libération, Maison de la Libération, Saint-Laurent-sur-Mer
19 septembre 2026 à 08h30
Maison de la Libération — Saint-Laurent-sur-Mer
- Exposition de photographies : Gavrus au fil des années, Église Saint-Aubin, Gavrus
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Aubin — Gavrus
- Visite libre de l’église, Eglise Saint-Martin, Repentigny
19 septembre 2026 à 09h00
Eglise Saint-Martin — Repentigny
- Visite libre du château et du jardin, Château de Fresney, Fresney-le-Puceux
19 septembre 2026 à 09h00
Château de Fresney — Fresney-le-Puceux
- Exposition : (Dé)colonisations, Mémorial de Caen, Caen
19 septembre 2026 à 09h00
Mémorial de Caen — Caen
- Démonstration : ensemble dialoguons !, Banque de France de Caen, Caen
19 septembre 2026 à 09h00
Banque de France — Caen
- Visite guidée du château, Château Le Robillard, Saint-Pierre-en-Auge
19 septembre 2026 à 09h00
Château Le Robillard — Saint-Pierre-en-Auge
- Exposition : granit, mémoire de pierre, Porte-Horloge, Vire
19 septembre 2026 à 09h00
Porte-Horloge — Vire
- Exposition : le tramway de Caen, une histoire en mouvement, Salle Duc Rollon, palais ducal, Caen
19 septembre 2026 à 09h00
Salle Duc-Rollon, palais ducal — Caen
- Animation jeune public : atelier de création d’un carnet en couture notariale, Bibliothèque Alexis de Tocqueville, Caen
19 septembre 2026 à 09h30
Bibliothèque Alexis de Tocqueville — Caen
- Visite guidée découverte : les correspondants de guerre de la BBC, Château de Creully, Creully sur Seulles
19 septembre 2026 à 09h30
Château de Creully — Creully sur Seulles
- Exposition : de lin et de laine, la Tapisserie de Bayeux au fil de son histoire, MAHB – Musée d’art et d’histoire baron Gérard, Bayeux
19 septembre 2026 à 09h30
MAHB - Musée d'art et d'histoire baron Gérard — Bayeux
- Exposition : de lin et de laine, la Tapisserie de Bayeux en temps de guerre, Musée mémorial de la bataille de Normandie, Bayeux
19 septembre 2026 à 09h30
Musée mémorial de la bataille de Normandie — Bayeux
- Visite libre de l’Hôtel de Blangy, Hôtel de Blangy, Caen
19 septembre 2026 à 09h30
Hôtel de Blangy — Caen
- Visite guidée : un port, une île, des huîtres, une histoire courseullaise, Office de tourisme, Courseulles-sur-Mer
19 septembre 2026 à 09h30
Office de tourisme — Courseulles-sur-Mer
- Exposition : bicentenaire de la naissance de Rose Harel, Médiathèque André Malraux, Lisieux
19 septembre 2026 à 09h30
Médiathèque André Malraux — Lisieux
- Visite libre du château médiéval, Château de Creully, Creully sur Seulles
19 septembre 2026 à 09h30
Château de Creully — Creully sur Seulles
- Visite libre audioguidée, Musée des automates, Falaise
19 septembre 2026 à 09h30
Musée des automates — Falaise
- Exposition : Cecil Newton, passeur de mémoire, Château de Creully, Creully sur Seulles
19 septembre 2026 à 09h30
Château de Creully — Creully sur Seulles
- Atelier en autonomie : le grand atelier des Franciscaines, Les Franciscaines, Deauville
19 septembre 2026 à 09h30
Les Franciscaines — Deauville
- Visite libre de l’église, Église Saint-Laurent, Quetteville
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Laurent — Quetteville
- Exposition de photographies, Église Notre-Dame-de-Courson, Livarot-Pays-d’Auge
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame-de-Courson — Livarot-Pays-d'Auge
- Visite libre du musée, Musée de Vire Normandie, Vire Normandie
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de Vire Normandie — Vire Normandie
- Visite libre de l’église, Église Saint-Georges, Basly
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Georges — Basly
- Visite libre : l’enquête de la mosaïque de Honfleur, Maisons Erik Satie, Honfleur
19 septembre 2026 à 10h00
Maisons Erik Satie — Honfleur
- Visite guidée du village : Blangy-le-Château se dévoile, Mairie, Blangy-le-Château
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie — Blangy-le-Château
- Visite libre de l’église, Église Saint-Pierre de Rucqueville, Moulins-en-Bessin
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Pierre de Rucqueville — Moulins-en-Bessin
- Démonstration : explications et manipulation de l’engin de levage « L’Opportune », Château Guillaume-le-Conquérant, Falaise
19 septembre 2026 à 10h00
Château Guillaume-le-Conquérant — Falaise
- Exposition : Rêves, Chapelle Sainte-Paix, Caen
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Sainte-Paix — Caen
- Visite libre du musée, Musée de la marine, Honfleur
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la marine — Honfleur
- Visite libre du musée, Musée Eugène Boudin, Honfleur
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Eugène Boudin — Honfleur
- Circuit : balade commentée autour du Centre Juno Beach, Centre Juno Beach, Courseulles-sur-Mer
19 septembre 2026 à 10h00
Centre Juno Beach — Courseulles-sur-Mer
- Visite libre de l’église, Église Sainte-Anne, Norrey-en-Auge
19 septembre 2026 à 10h00
Église Sainte-Anne — Norrey-en-Auge
- Jeux médiévaux, Abbaye aux Dames, Caen
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye aux Dames — Caen
- Visite libre des maisons Satie, Maisons Erik Satie, Honfleur
19 septembre 2026 à 10h00
Maisons Erik Satie — Honfleur
- Visite libre : banque d’échange de recettes, Musée d’ethnographie et d’arts populaires, Honfleur
19 septembre 2026 à 10h00
Musée d'ethnographie et d'arts populaires — Honfleur
- Visite guidée de Pont-l’Évêque, Office de tourisme Terre d’Auge, Pont-l’Évêque
19 septembre 2026 à 10h00
Office de tourisme Terre d'Auge — Pont-l'Évêque
- Visite guidée du barrage du Gast, Barrage du Gast, Noues de Sienne
19 septembre 2026 à 10h00
Barrage du Gast — Noues de Sienne
- Visite guidée de l’église, Eglise Saint-Martin, Tracy-sur-Mer
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Martin — Tracy-sur-Mer
- Visite libre de l’église, Eglise de l’Assomption-de-Notre-Dame, Cesny-les-Sources
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise de l'Assomption-de-Notre-Dame — Cesny-les-Sources
- Visite libre de la basilique, Basilique Notre-Dame-de-la-Délivrande, Douvres-la-Délivrande
19 septembre 2026 à 10h00
Basilique Notre-Dame-de-la-Délivrande — Douvres-la-Délivrande
- Exposition : ruisseau profond sur Oudon, aux origines du village de Parfouru-sur-Odon, Parfouru-sur-Odon église, Parfouru-sur-Odon
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Laurent — Parfouru-sur-Odon
- Exposition de photographies : les amis de la tour, Eglise Saint-Martin, Colombelles
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Martin — Colombelles
- Visite libre du manoir, Manoir de Douville, Mandeville-en-Bessin
19 septembre 2026 à 10h00
Manoir de Douville — Mandeville-en-Bessin
- Démonstration : visite des ateliers de fabrication Guy Degrenne, Vire Normandie, Vire
19 septembre 2026 à 10h00
Ateliers Guy Degrenne — Vire
- Visite de la station Radar 44, Station Radar 44 – musée franco-allemand du Radar, Douvres-la-Délivrande
19 septembre 2026 à 10h00
Station Radar 44 - musée franco-allemand du Radar — Douvres-la-Délivrande
- Visite guidée de la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles de Normandie, Caen
19 septembre 2026 à 10h00
Direction régionale des affaires culturelles de Normandie — Caen
- Visite libre : la sous-préfecture de Vire et l’histoire de l’industrie textile, Sous-préfecture, Vire Normandie
19 septembre 2026 à 10h00
Sous-préfecture — Vire Normandie
- Visite libre de l’église, Eglise Saint-Nicolas, Caen
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Nicolas — Caen
- Visite libre du tumulus, Fontenay-le-Marmion, Fontenay-le-Marmion
19 septembre 2026 à 10h00
Tumulus de la Hogue — Fontenay-le-Marmion
- Circuit : balade en petit train, Médiathèque les Motordus, Blainville-sur-Orne
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque les Motordus — Blainville-sur-Orne
- Visite guidée de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres et du chevet de l’église Saint-Pierre, Hôtel d’Escoville, Caen
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel d'Escoville — Caen
- Atelier : tricoter entouré d’œuvres du musée, Musée Eugène Boudin, Honfleur
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Eugène Boudin — Honfleur
- Visite libre de l’église, Eglise Saint-Firmin, Cesny-les-Sources
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Firmin — Cesny-les-Sources
- Exposition de photographies anciennes sur le bourg de Colombelles, Tour de Colombelles, Colombelles
19 septembre 2026 à 10h00
Tour de Colombelles — Colombelles
- Visite guidée du théâtre, Comédie de Caen – CDN de Normandie – Théâtre d’Hérouville, Hérouville-Saint-Clair
19 septembre 2026 à 10h00
Comédie de Caen - CDN de Normandie - Théâtre d’Hérouville — Hérouville-Saint-Clair
- Démonstration : des invités spéciaux dans la basse-cour du château, Château Guillaume-le-Conquérant, Falaise
19 septembre 2026 à 10h00
Château Guillaume-le-Conquérant — Falaise
- Visite libre de l’église, Église paroissiale Sainte Anne, Cesny-les-Sources
19 septembre 2026 à 10h00
Église paroissiale Sainte Anne — Cesny-les-Sources
- Visite libre de la salle Jacques Moisant de Brieux, Hôtel d’Escoville, Caen
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel d'Escoville — Caen
- Visite guidée de l’église, Église Saint-Pierre de Rucqueville, Moulins-en-Bessin
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Pierre de Rucqueville — Moulins-en-Bessin
- Visite libre de l’église, Eglise Saint-Hilaire, Cesny-les-Sources
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Hilaire — Cesny-les-Sources
- Atelier croquis de nuages, Jardin des personnalités, Honfleur
19 septembre 2026 à 10h00
Jardin des personnalités — Honfleur
- Visite guidée du château, Château de Fresney, Fresney-le-Puceux
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Fresney — Fresney-le-Puceux
- Exposition : Sois belle ! Quand la mode raconte la condition des femmes (1830-1914), Musée de Vire Normandie, Vire Normandie
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de Vire Normandie — Vire Normandie
- Visite guidée de l’église, église d’Aignerville 14710 Formigny la bataille, Formigny La Bataille
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Pierre — Formigny La Bataille
- Visite libre de l’Abbaye aux Dames, Abbaye aux Dames, Caen
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye aux Dames — Caen
- Visite guidée de l’Abbaye aux Dames, Abbaye aux Dames, Caen
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye aux Dames — Caen
- Atelier : réalisation de cartes à la manière d’Erik Satie, Maisons Erik Satie, Honfleur
19 septembre 2026 à 10h00
Maisons Erik Satie — Honfleur
- Démonstration : les trésors de la bibliothèque, présentation de document patrimoniaux, Bibliothèque Alexis de Tocqueville, Caen
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque Alexis de Tocqueville — Caen
- Visite guidée de la basilique, Basilique Notre-Dame-de-la-Délivrande, Douvres-la-Délivrande
19 septembre 2026 à 10h00
Basilique Notre-Dame-de-la-Délivrande — Douvres-la-Délivrande
- Exposition photographique : Courtonne-la-Meurdrac en images, Mairie, Courtonne-la-Meurdrac
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie — Courtonne-la-Meurdrac
- Visite guidée du chantier du port, Place Seurat, Port-en-Bessin-Huppain
19 septembre 2026 à 10h00
Place Seurat — Port-en-Bessin-Huppain
- Visite guidée des archives, Mémorial de Caen, Caen
19 septembre 2026 à 10h00
Mémorial de Caen — Caen
- Visite libre du rétro-musée, Rétro Musée Pompiers Rosalie, Dives-sur-Mer
19 septembre 2026 à 10h00
Rétro Musée Pompiers Rosalie — Dives-sur-Mer
- Visite guidée de l’église, Église Saint-Sulpice, Saint-Vigor-le-Grand
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Sulpice — Saint-Vigor-le-Grand
- Démonstration : les soudeurs du quai Lamy, Bateaux de Normandie, Mondeville
19 septembre 2026 à 10h00
Bateaux de Normandie — Mondeville
- Visite libre de la Chapelle de Torp, Chapelle de Torp, Villers-Canivet
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de Torp — Villers-Canivet
- Exposition : la mémoire en images, Blangy-le-Château se raconte, Mairie, Blangy-le-Château
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie — Blangy-le-Château
- Visite libre de la chapelle, Chapelle Sainte-Paix, Caen
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Sainte-Paix — Caen
- Visite libre de l’église, Église Saint-Vigor, Saint-Vigor-le-Grand
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Vigor — Saint-Vigor-le-Grand
- Visite guidée de l’église, Église Saint-André, Vierville-sur-Mer
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-André — Vierville-sur-Mer
- Visite guidée de la maison Senghor, Maison Senghor – Verson, Verson
19 septembre 2026 à 10h00
Maison Senghor - Verson — Verson
- Visite libre du musée, Musée de la Bataille de Tilly-sur-Seulles 1944, Tilly-sur-Seulles
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Bataille de Tilly-sur-Seulles 1944 — Tilly-sur-Seulles
- Démonstration d’enluminure, de calligraphie et de tissage, Abbaye aux Dames, Caen
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye aux Dames — Caen
- Visite guidée du chantier du château, Château de Bénouville, Bénouville
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Bénouville — Bénouville
- Exposition : Les Martin et Guérin, une famille d’artistes, Monastère du Carmel de Lisieux, Lisieux
19 septembre 2026 à 10h00
Monastère du Carmel de Lisieux — Lisieux
- Exposition : scènes et sauves, Église Saint-Nicolas, Caen
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Nicolas — Caen
- Visite libre des extérieurs, Manoir des Quatre Nations, Cricqueville-en-Auge
19 septembre 2026 à 10h00
Manoir des Quatre Nations — Cricqueville-en-Auge
- Visite guidée des extérieurs, Château de Creullet, Creully sur Seulles
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Creullet — Creully sur Seulles
- Visite guidée de l’église, Eglise Saint-Ouen, Périers-sur-le-Dan
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Ouen — Périers-sur-le-Dan
- Visite libre de la Lieutenance, La Lieutenance, Honfleur
19 septembre 2026 à 10h00
La Lieutenance — Honfleur
- Visite libre de l’église, Église Saint-Martin, Gonneville-sur-Honfleur
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Martin — Gonneville-sur-Honfleur
- Atelier numérique : révéler l’invisible, patrimoines en images, Au Charbon Tiers Lieu, Courseulles-sur-Mer
19 septembre 2026 à 10h00
Au Charbon Tiers Lieu — Courseulles-sur-Mer
- Visite guidée des galeries techniques d’un centre aquatique, Centre aquatique Duneo, Moult
19 septembre 2026 à 10h00
Centre aquatique Duneo — Argences
- Exposition : le port dans les collections de la Micro-Folie, Centre culturel Léopold-Sédar-Senghor – Micro-Folie du Bessin, Port-en-Bessin-Huppain
19 septembre 2026 à 10h00
Centre culturel Léopold-Sédar-Senghor - Micro-Folie du Bessin — Port-en-Bessin-Huppain
- Visite guidée de l’Espace Chauvel en partenariat avec le Prix Bayeux Calvados-Normandie, Mémorial de Caen, Caen
19 septembre 2026 à 10h00
Mémorial de Caen — Caen
- Exposition : Chroniques du front, un été 44 à Vouilly, Château de Vouilly, Isigny-sur-Mer
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Vouilly — Isigny-sur-Mer
- Visite libre : découvrez la fabrication des caramels d’Isigny !, Caramels d’Isigny, Isigny-sur-Mer
19 septembre 2026 à 10h00
Caramels d'Isigny — Isigny-sur-Mer
- Démonstration : visite de l’atelier du CAPAC, Atelier du CAPAC, Dives-sur-Mer
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier du CAPAC — Dives-sur-Mer
- Visite libre des donjons, Château Guillaume-le-Conquérant, Falaise
19 septembre 2026 à 10h00
Château Guillaume-le-Conquérant — Falaise
- Visite libre du Groupe Maintenance Réseaux Normandie, RTE GMR NORMANDIE, Ifs
19 septembre 2026 à 10h00
RTE GMR NORMANDIE — Ifs
- Visite libre de l’ancien cimetière protestant, Ancien cimetière protestant, Basly
19 septembre 2026 à 10h00
Ancien cimetière protestant — Basly
- Visite libre du cloître et des expositions, Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville, Caen
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye-aux-Hommes - Hôtel de Ville — Caen
- Démonstration : découverte inédite d’objets des collections, Mémorial de Caen, Caen
19 septembre 2026 à 10h00
Mémorial de Caen — Caen
- Animation jeune public : jeu « grand jeu des bâtisseurs d’abbayes », Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville, Caen
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye-aux-Hommes - Hôtel de Ville — Caen
- Visite guidée du Sablier – Beffroi de Dives-sur-Mer, Beffroi – Le Sablier Centre National de la Marionnette, Dives-sur-Mer
19 septembre 2026 à 10h00
Beffroi - Le Sablier Centre National de la Marionnette — Dives-sur-Mer
- Visite guidée du château médiéval, Château de Creully, Creully sur Seulles
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Creully — Creully sur Seulles
- Visite libre de l’église, Église Saint-Aubin, Cesny-les-Sources
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Aubin — Cesny-les-Sources
- Exposition : Mathieu en images d’hier à aujourd’hui, Salle Jean Marot, Mathieu
19 septembre 2026 à 10h00
Salle Jean Marot — Mathieu
- Visite libre des jardins du château d’Aguesseau, Château d’Aguesseau, Trouville-sur-Mer
19 septembre 2026 à 10h00
Château d'Aguesseau — Trouville-sur-Mer
- Visite guidée de la fabrique, La Poterie du Mesnil de Bavent, Bavent
19 septembre 2026 à 10h00
La Poterie du Mesnil de Bavent — Bavent
- Circuit : balade patrimoniale en attelage, Rue des anciens combattants, Cartigny-l’Épinay
19 septembre 2026 à 10h00
Rue des anciens combattants — Cartigny-l'Épinay
- Visite guidée de l’église, Église Saint-Pierre, Cartigny-l’Épinay
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Pierre — Cartigny-l'Épinay
- Visite guidée de l’église, Église Saint-Georges, Basly
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Georges — Basly
- Visite guidée du château, Domaine de Pontécoulant, Pontécoulant
19 septembre 2026 à 10h00
Domaine de Pontécoulant — Pontécoulant
- Visite libre du musée, Musée d’ethnographie et d’arts populaires, Honfleur
19 septembre 2026 à 10h00
Musée d'ethnographie et d'arts populaires — Honfleur
- Visite guidée de l’exposition « Permis de construire. L’art de bâtir à la romaine », Le Pavillon, Caen
19 septembre 2026 à 10h30
Le Pavillon — Caen
- Démonstration : Bibli’o Parc, Parc de Betteville Senghor, Verson
19 septembre 2026 à 10h30
Parc de Betteville Senghor — Verson
- Visite guidée du chantier de fouilles, Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques, Vieux
19 septembre 2026 à 10h30
Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques — Vieux
- Atelier de découverte des techniques de datation et de conservation pour des photographies anciennes, De branches et de racines, Aurseulles
19 septembre 2026 à 10h30
De branches et de racines — Aurseulles
- Démonstration : visite-atelier sensorielle « mesurer avec son corps », Château de Crèvecoeur-en-Auge, Mézidon Vallée d’Auge
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Crèvecoeur-en-Auge — Mézidon Vallée d'Auge
- Visite guidée de l’exposition : Soleil rose, orange, rouge, Musée Eugène Boudin, Honfleur
19 septembre 2026 à 10h30
Musée Eugène Boudin — Honfleur
- Visite guidée du théâtre et de la cabine de cinéma, Théâtre du Préau, Vire Normandie
19 septembre 2026 à 10h30
Théâtre du Préau — Vire Normandie
- Visite guidée d’un four à pain du XVIIIe siècle, Ferme de Jean-François Godard, Bréville-les-Monts
19 septembre 2026 à 10h30
Ferme de Jean-François Godard — Bréville-les-Monts
- Visite guidée : le patrimoine du bourg, Mairie, Hermanville-sur-Mer
19 septembre 2026 à 10h30
Mairie — Hermanville-sur-Mer
- Visite guidée : à Caen le street-art, Hôtel d’Escoville, Caen
19 septembre 2026 à 10h30
Hôtel d'Escoville — Caen
- Atelier photographie, Médiathèque Madrazès, Bretteville-sur-Laize
19 septembre 2026 à 10h30
Médiathèque Madrazès — Bretteville-sur-Laize
- Visite libre du Mémorial de Falaise, Mémorial de Falaise, Falaise
19 septembre 2026 à 10h30
Mémorial de Falaise — Falaise
- Exposition « Du pré à l’œuvre. Bestiaire champêtre dans l’œil des artistes », Musée d’art et d’histoire, Lisieux
19 septembre 2026 à 10h30
Musée d'art et d'histoire — Lisieux
- Visite guidée de l’Hippodrome, Hippodrome, Caen
19 septembre 2026 à 10h30
Hippodrome — Caen
- Visite guidée patrimoniale, Les Franciscaines, Deauville
19 septembre 2026 à 10h30
Les Franciscaines — Deauville
- Visite guidée du quartier historique de Trouville-sur-Mer : le quartier Saint-Jean, Office de tourisme, Trouville-sur-Mer
19 septembre 2026 à 10h30
Office de tourisme — Trouville-sur-Mer
- Visite guidée du tumulus, Fontenay-le-Marmion, Fontenay-le-Marmion
19 septembre 2026 à 10h30
Tumulus de la Hogue — Fontenay-le-Marmion
- Visite guidée : l’église Sainte-Catherine et son clocher, La Lieutenance, Honfleur
19 septembre 2026 à 10h30
La Lieutenance — Honfleur
- Visite guidée : découverte du campus emblématique de la Reconstruction, Campus 1 Université de Caen Normandie, Caen
19 septembre 2026 à 10h30
Campus 1 Université de Caen Normandie — Caen
- Atelier création, Musée Eugène Boudin, Honfleur
19 septembre 2026 à 10h30
Musée Eugène Boudin — Honfleur
- Visite guidée historique de la médiathèque et présentation de manuscrits, Médiathèque municipale, Vire Normandie
19 septembre 2026 à 10h30
Médiathèque municipale — Vire Normandie
- Visite guidée des extérieurs, Coupesarte – Mézidon vallée d’auge, Mézidon Vallée d’Auge
19 septembre 2026 à 10h30
Manoir de Coupesarte — Mézidon Vallée d'Auge
- Visite libre du musée, Musée du Vieux Manoir, Orbec
19 septembre 2026 à 10h30
Musée du Vieux Manoir — Orbec
- Visite guidée : Cabourg à la Belle Époque, Office de tourisme, Cabourg
19 septembre 2026 à 10h30
Office de tourisme — Cabourg
- La petite expo #8 : le métal raconte l’histoire, Musée de Normandie, Caen
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de Normandie — Caen
- Visite libre des collections permanentes, Musée de Normandie, Caen
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de Normandie — Caen
- Visite guidée : pan de bois et artistes orbecquois, Musée du Vieux Manoir, Orbec
19 septembre 2026 à 11h00
Musée du Vieux Manoir — Orbec
- Animation jeune public : atelier impressions 3D, Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques, Vieux
19 septembre 2026 à 11h00
Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques — Vieux
- Visite guidée du château, Château de Vicques, Vicques
19 septembre 2026 à 11h00
Château de Vicques — Vicques
- Exposition : Natures diverses !, Le Radar, espace d’art actuel, Bayeux
19 septembre 2026 à 11h00
Le Radar, espace d'art actuel — Bayeux
- Démonstration : restauration et mise en valeur de deux statues de l’abbatiale, Abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives, Saint-Pierre-en-Auge
19 septembre 2026 à 11h00
Abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives — Saint-Pierre-en-Auge
- Visite libre du parc et du musée des ballons, Château de Balleroy, Balleroy-sur-Drôme
19 septembre 2026 à 11h00
Château de Balleroy — Balleroy-sur-Drôme
- Visite guidée du Jardin Conservatoire, Jardin conservatoire des fleurs et légumes anciens du Pays d’Auge, Saint-Pierre-en-Auge
19 septembre 2026 à 11h00
Jardin conservatoire des fleurs et légumes anciens du Pays d’Auge — Saint-Pierre-en-Auge
- Circuit : à la découverte de l’histoire de Cartigny-L’épinay, Église Saint-Pierre, Cartigny-l’Épinay
19 septembre 2026 à 11h00
Église Saint-Pierre — Cartigny-l'Épinay
- Visite guidée architecturale, Bibliothèque Alexis de Tocqueville, Caen
19 septembre 2026 à 11h00
Bibliothèque Alexis de Tocqueville — Caen
- Visite guidée du Printemps Deauville, Printemps Deauville, Deauville
19 septembre 2026 à 11h00
Printemps Deauville — Deauville
- Visite libre de l’église, Église Saint-Jean-Baptiste, Barneville-la-Bertran
19 septembre 2026 à 11h00
Église Saint-Jean-Baptiste — Barneville-la-Bertran
- Spectacle & atelier, en famille : Bonne pâte, La Ferme des possibles, Mézidon Vallée d’Auge
19 septembre 2026 à 11h00
La Ferme des possibles — Mézidon Vallée d'Auge
- Atelier : figurez dans l’exposition « Un air de famille », Parc de Betteville Senghor, Verson
19 septembre 2026 à 11h00
Parc de Betteville Senghor — Verson
- Exposition : Le château des photographes, Musée de Normandie, Caen
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de Normandie — Caen
- Exposition : parcs et jardin de Roumanie, Château de Vicques, Vicques
19 septembre 2026 à 11h00
Château de Vicques — Vicques
- Visite guidée du château à partir de photographies anciennes, Château-Musée de Saint-Germain-de-Livet, Saint-Germain-de-Livet
19 septembre 2026 à 11h00
Château-Musée de Saint-Germain-de-Livet — Saint-Germain-de-Livet
- Visite libre du musée, Villa du Temps retrouvé, Cabourg
19 septembre 2026 à 11h00
Villa du Temps retrouvé — Cabourg
- Visite guidée du château, Château de Balleroy, Balleroy-sur-Drôme
19 septembre 2026 à 11h00
Château de Balleroy — Balleroy-sur-Drôme
- Visite libre de l’église, Église Saint-Pierre, Saint-Pierre-Azif
19 septembre 2026 à 11h00
Église Saint-Pierre — Saint-Pierre-Azif
- Conférence : visite virtuelle de la Rome antique, Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques, Vieux
19 septembre 2026 à 11h00
Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques — Vieux
- Visite guidée sensorielle du château, Château-Musée de Saint-Germain-de-Livet, Saint-Germain-de-Livet
19 septembre 2026 à 11h00
Château-Musée de Saint-Germain-de-Livet — Saint-Germain-de-Livet
- Atelier d’écriture, Parc de Betteville Senghor, Verson
19 septembre 2026 à 11h00
Parc de Betteville Senghor — Verson
- Animation jeune public : jeu de piste « à la recherche de l’objet magique », Musée de Normandie, Caen
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de Normandie — Caen
- Visite libre du musée, Musée de la percée du bocage, Souleuvre en Bocage
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de la percée du bocage — Souleuvre en Bocage
- Visite guidée flash autour de l’œuvre de Fujiko Nakaya, Jardin des personnalités, Honfleur
19 septembre 2026 à 11h00
Jardin des personnalités — Honfleur
- Visite guidée de la distillerie, Calvados Christian Drouin, Coudray-Rabut
19 septembre 2026 à 11h00
Calvados Christian Drouin — Coudray-Rabut
- Visite guidée du presbytère, Presbytère, Blangy-le-Château
19 septembre 2026 à 11h30
Presbytère — Blangy-le-Château
- Visite guidée de la Lieutenance, La Lieutenance, Honfleur
19 septembre 2026 à 11h30
La Lieutenance — Honfleur
- Visite guidée des réserves du musée, Musée de Normandie, Caen
19 septembre 2026 à 11h30
Musée de Normandie — Caen
- Visite guidée de l’exposition « Le château des photographes », Musée de Normandie, Caen
19 septembre 2026 à 11h30
Musée de Normandie — Caen
- Démonstration : la bataille de Nancy, Château de Crèvecoeur-en-Auge, Mézidon Vallée d’Auge
19 septembre 2026 à 11h30
Château de Crèvecoeur-en-Auge — Mézidon Vallée d'Auge
- Visite guidée de l’exposition « Du pré à l’oeuvre. Bestiaire champêtre dans l’oeil des artistes », Musée d’art et d’histoire, Lisieux
19 septembre 2026 à 11h30
Musée d'art et d'histoire — Lisieux
- Visite guidée flash de la tour de la Reine Mathilde et du donjon, Musée de Normandie, Caen
19 septembre 2026 à 11h30
Musée de Normandie — Caen
- Visite libre du parc, Château de Versainville, Versainville
19 septembre 2026 à 12h00
Château de Versainville — Versainville
- Visite libre de l’abbaye, Abbaye de Longues, Longues-sur-Mer
19 septembre 2026 à 12h00
Abbaye de Longues — Longues-sur-Mer
- Visite guidée : Clarbec dans tous ses états!, Mairie, Clarbec
19 septembre 2026 à 13h00
Mairie — Clarbec
- Visite théâtralisée et musicale « Sur les traces des compositrices », Conservatoire de musique, danse et théâtre, Lisieux
19 septembre 2026 à 13h30
Conservatoire de musique, danse et théâtre — Lisieux
- Conférence sur l’histoire et la rénovation de l’église romane de Cintheaux, Église Saint-Germain, Cintheaux
19 septembre 2026 à 13h30
Église Saint-Germain — Cintheaux
- Visite guidée des extérieurs, Château de Carel, Saint-Pierre-en-Auge
19 septembre 2026 à 13h30
Château de Carel — Saint-Pierre-en-Auge
- Visite libre de l’église, Église Saint-Martin, Nonant
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Martin — Nonant
- Visite guidée du château, Château de Versainville, Versainville
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Versainville — Versainville
- Visite libre de la grange aux dîmes, Grange aux Dimes., Rots
19 septembre 2026 à 14h00
Grange aux dîmes — Rots
- Visite guidée du site « la Commanderie de Courval : un site médiéval en renaissance », Commanderie Templière de Courval, Valdallière
19 septembre 2026 à 14h00
Commanderie Templière de Courval — Valdallière
- Visite libre de L’Artothèque, L’Artothèque, espaces d’art contemporain, Caen
19 septembre 2026 à 14h00
L'Artothèque, espaces d'art contemporain — Caen
- Démonstration : conte africain et atelier cadre, Parc de Betteville Senghor, Verson
19 septembre 2026 à 14h00
Parc de Betteville Senghor — Verson
- Exposition Edith Gallot – Itinéraire, en quête d’artistes, Micro-Folie, Caumont-sur-Aure
19 septembre 2026 à 14h00
Micro-Folie — Caumont-sur-Aure
- Visite guidée : découvrez un exemple de patrimoine du XVIIIe du Bessin, Château et jardins de Castillon, Castillon
19 septembre 2026 à 14h00
Château et jardins de Castillon — Castillon
- Visite guidée : les secrets du système de chauffage de l’abbaye, Abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives, Saint-Pierre-en-Auge
19 septembre 2026 à 14h00
Abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives — Saint-Pierre-en-Auge
- Visite libre de la chapelle, Chapelle de l’Ortial, Rots
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle de l'Ortial — Rots
- Visite guidée de la chapelle, Chapelle Notre-Dame, Moult-Chicheboville
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Notre-Dame — Moult-Chicheboville
- Visite guidée des coulisses des Archives du Calvados, Archives départementales du Calvados, Caen
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales du Calvados — Caen
- Visite guidée du grand orgue, Eglise Saint-Julien, Caen
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Julien — Caen
- Ateliers d’initiation à la généalogie, Archives départementales du Calvados, Caen
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales du Calvados — Caen
- Exposition : l’église de Démouville, 1 000 ans d’histoire, Église Notre-Dame, Démouville
19 septembre 2026 à 14h00
Église Notre-Dame — Démouville
- Exposition d’artistes locaux, Église Saint-Martin, Vire Normandie
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Martin — Vire Normandie
- Journée du patrimoine à la brèche au Diable, Parking de l’église, Soumont-Saint-Quentin
19 septembre 2026 à 14h00
Parking de l'église — Soumont-Saint-Quentin
- Visite guidée du manoir, Manoir de la Varende, Le Mesnil-Simon
19 septembre 2026 à 14h00
Manoir de la Varende — Le Mesnil-Simon
- Animation jeune public : visites-ateliers en famille, Le Radar, espace d’art actuel, Bayeux
19 septembre 2026 à 14h00
Le Radar, espace d'art actuel — Bayeux
- Journée du patrimoine à la brèche au Diable, Parking de l’église, Soumont-Saint-Quentin
19 septembre 2026 à 14h00
Parking de l'église — Soumont-Saint-Quentin
- Visite libre du rez-de-jardin et du premier étage, Château du Kinnor, Livarot-Pays-d’Auge
19 septembre 2026 à 14h00
Château du Kinnor — Livarot-Pays-d'Auge
- Démonstration : parlez moi de jardin, Jardin des plantes, Caen
19 septembre 2026 à 14h00
Jardin des plantes — Caen
- Circuit : visite guidée des vestiges de l’ancienne mine de minerai de fer, Musée 1 rue E. Figeac Saint Martin de May 14320, Saint-Martin-de-May
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la mine — Saint-Martin-de-May
- Visite guidée du château, Le château de Vouilly, Isigny-sur-Mer
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Vouilly — Isigny-sur-Mer
- Visite libre du temple, Temple protestant, Lion-sur-Mer
19 septembre 2026 à 14h00
Temple protestant — Lion-sur-Mer
- Visite libre du musée, Musée de la Mine, Le Molay-Littry
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la Mine — Le Molay-Littry
- Démonstration : sortie initiatique à bord de bateaux traditionnels de pêche, Port Guillaume, Dives-sur-Mer
19 septembre 2026 à 14h00
Port Guillaume — Dives-sur-Mer
- Visite guidée du château, Château de Gouvix, Courtonne-la-Meurdrac
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Gouvix — Courtonne-la-Meurdrac
- Visite libre du musée, Musée de La Meunerie, Le Molay-Littry
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de La Meunerie — Le Molay-Littry
- Visite libre du lavoir, Lavoir, Rots
19 septembre 2026 à 14h00
Lavoir — Rots
- Exposition : installation de Claudie Caspar, Commanderie Templière de Courval, Valdallière
19 septembre 2026 à 14h00
Commanderie Templière de Courval — Valdallière
- Visite libre du parc, Château de Lion-sur-Mer, Lion-sur-Mer
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Lion-sur-Mer — Lion-sur-Mer
- Visite libre de la chapelle aux verrières Lalique, Couvent Notre-Dame-de-Fidélité, Douvres-la-Délivrande
19 septembre 2026 à 14h00
Couvent Notre-Dame-de-Fidélité — Douvres-la-Délivrande
- Visite libre de l’église, Eglise Saint-Julien, Caen
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Julien — Caen
- Exposition : Itinéraire, en quête d’artistes, Centre Richard-Lenoir, Villers-Bocage
19 septembre 2026 à 14h00
Centre Richard-Lenoir — Villers-Bocage
- Démonstration : visite du moulin, Moulin de Roullours, Vire Normandie
19 septembre 2026 à 14h00
Moulin de Roullours — Vire Normandie
- Visite libre du château et des jardins, Château de Vendeuvre, Vendeuvre
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Vendeuvre — Vendeuvre
- Projection : Naître à Bénouville, ou l’histoire d’une maternité, Médiathèque Le Phénix, Colombelles
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque Le Phénix — Colombelles
- Conférence : rencontre et témoignage sur l’histoire du Tiers Lieu, Au Charbon Tiers Lieu, Courseulles-sur-Mer
19 septembre 2026 à 14h00
Au Charbon Tiers Lieu — Courseulles-sur-Mer
- Exposition : Emmanuel Béhier-Migeon – Itinéraire, en quête d’artistes, L’Orangerie, Caumont-sur-Aure
19 septembre 2026 à 14h00
L'Orangerie — Caumont-sur-Aure
- Démonstration : présentations du site internet des Archives du Calvados, Archives départementales du Calvados, Caen
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales du Calvados — Caen
- Visite guidée du château, Chateau de Hieville, Saint-Pierre-en-Auge
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Hieville — Saint-Pierre-en-Auge
- Visite libre de la fontaine, Fontaine Saint-Ouen, Rots
19 septembre 2026 à 14h00
Fontaine Saint-Ouen — Rots
- Visite guidée de l’exposition Autoportrait, par Thomas Clerc, Institut Mémoires de l’édition contemporaine, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe
19 septembre 2026 à 14h00
Institut Mémoires de l'édition contemporaine — Saint-Germain-la-Blanche-Herbe
- Visite libre du musée associatif Chez Marcel, Musée associatif Le Marcel, Norrey-en-Auge
19 septembre 2026 à 14h00
Musée associatif Le Marcel — Norrey-en-Auge
- Visite guidée « le patrimoine de la Société Métallurgique de Normandie – la cité industrielle du Plateau : un patrimoine en péril ? », Théâtre La Renaissance, Mondeville
19 septembre 2026 à 14h00
Théâtre La Renaissance — Mondeville
- Atelier : Women Take The Mic, Radio Phénix, Caen
19 septembre 2026 à 14h00
Radio Phénix — Caen
- Visite libre des salles du XVIIIe siècle, de la salle des gardes et du pressoir, Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville, Caen
19 septembre 2026 à 14h00
Abbaye-aux-Hommes - Hôtel de Ville — Caen
- Visite guidé du musée, Musée de la marine, Honfleur
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la marine — Honfleur
- Exposition : photographies du XIXe et du XXe siècle et appareils photographiques instantanés du XXe et XXIe siècles, Centre de loisirs les tilleuls, Dives-sur-Mer
19 septembre 2026 à 14h00
Centre de loisirs Les Tilleuls — Dives-sur-Mer
- Ateliers cyanotypes, Commanderie Templière de Courval, Valdallière
19 septembre 2026 à 14h00
Commanderie Templière de Courval — Valdallière
- Circuit : à la découverte de l’histoire de Cartigny-L’épinay, Église Saint-Pierre, Cartigny-l’Épinay
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Pierre — Cartigny-l'Épinay
- Jeu : enquête en famille, Château de Canon, Mézidon Vallée d’Auge
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Canon — Mézidon Vallée d'Auge
- Animation jeune public : livret-jeux pour enfant, Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville, Caen
19 septembre 2026 à 14h00
Abbaye-aux-Hommes - Hôtel de Ville — Caen
- Visite guidée de l’église, Eglise orthodoxe Saint-Serge Saint-Vigor, Colombelles
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise orthodoxe Saint-Serge Saint-Vigor — Colombelles
- Exposition « Crinoline, coiffe normande et pantalon, les femmes et leurs vêtements à travers la photographie,1840-1920 », Archives départementales du Calvados, Caen
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales du Calvados — Caen
- Visite guidée : 1000 ans d’histoire au château de Colombières, Château de Colombières, Colombières
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Colombières — Colombières
- Visite guidée de la sous-préfecture, Sous-préfecture de Lisieux, Lisieux
19 septembre 2026 à 14h00
Sous-préfecture de Lisieux — Lisieux
- Visite guidée de la ferme-manoir, Manoir de Cacharat, Secqueville-en-Bessin
19 septembre 2026 à 14h00
Manoir de Cacharat — Rots
- Visite guidée du Marais du Platon, Site classé de Quintefeuille, Bernières-sur-Mer
19 septembre 2026 à 14h00
Site classé de Quintefeuille — Bernières-sur-Mer
- Visite guidée de l’église, Eglise Notre-Dame de la Visitation, Blonville-sur-Mer
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Notre-Dame de la Visitation — Blonville-sur-Mer
- Visite guidée de la poterne, Château du Kinnor, Livarot-Pays-d’Auge
19 septembre 2026 à 14h00
Château du Kinnor — Livarot-Pays-d'Auge
- Circuit en autonomie : parcours patrimonial à Rots, Lasson et Secqueville-en-Bessin, Église Saint-Ouen de Rots, Rots
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Ouen de Rots — Rots
- Visite guidée du Labo de la Fabrique de patrimoines en Normandie, La Fabrique de patrimoines en Normandie, Caen
19 septembre 2026 à 14h00
La Fabrique de patrimoines en Normandie — Caen
- Visite guidée du colombier et de l’écomusée, Ferme du vieux colombier, Rots
19 septembre 2026 à 14h00
Ferme du vieux colombier — Rots
- Visite guidée : les savoir-faire de la charpenterie de marine, un patrimoine vivant, Chantier naval Bernard, Port-en-Bessin-Huppain
19 septembre 2026 à 14h00
Chantier naval Bernard — Port-en-Bessin-Huppain
- Visite libre de l’église, Eglise St Sulpice, Secqueville-en-Bessin
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Sulpice — Rots
- Atelier : jeux géants, Parc de Betteville Senghor, Verson
19 septembre 2026 à 14h00
Parc de Betteville Senghor — Verson
- Exposition : Patrick Thomé – Itinéraire, en quête d’artistes, Le four à pain, Maisoncelles-Pelvey
19 septembre 2026 à 14h00
Le four à pain — Maisoncelles-Pelvey
- Visite guidée de l’église, 1 rue saint André SAINT MARTIN DE MAY, Saint-Martin-de-May
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Firmin — Saint-Martin-de-May
- Visite guidée du domaine, Château de Canon, Mézidon Vallée d’Auge
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Canon — Mézidon Vallée d'Auge
- Visite libre de la fontaine, Fontaine Saint-Sulpice, Rots
19 septembre 2026 à 14h00
Fontaine Saint-Sulpice — Rots
- Visite libre de l’église et de la croix du cimetière, Eglise Saint-Blaise, Douville-en-Auge
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Blaise — Douville-en-Auge
- Circuit : Sommervieu, balade patrimoniale guidée, Salle des fêtes, Sommervieu
19 septembre 2026 à 14h00
Salle des fêtes — Sommervieu
- Visite guidée de la mairie, Mairie, Lion-sur-Mer
19 septembre 2026 à 14h00
Mairie — Lion-sur-Mer
- Visite libre de l’église, Église Saint-Ouen de Rots, Rots
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Ouen de Rots — Rots
- Exposition : Judikaël – Itinéraire, en quête d’artistes, Centre Richard-Lenoir, Villers-Bocage
19 septembre 2026 à 14h00
Centre Richard-Lenoir — Villers-Bocage
- Exposition Patrick Thomé – Itinéraire, en quête d’artistes, Ferme du Buquet, Villy-Bocage
19 septembre 2026 à 14h00
Ferme du Buquet — Villy-Bocage
- Visite guidée de l’église, Eglise Notre-Dame, Notre-Dame-de-Livaye
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Notre-Dame — Notre-Dame-de-Livaye
- Exposition : Jacques Clémentine – Itinéraire, en quête d’artistes, Abbaye Notre-Dame d’Aunay, Les Monts d’Aunay
19 septembre 2026 à 14h00
Abbaye Notre-Dame d'Aunay — Les Monts d'Aunay
- Visite guidée de la façade, Château de Tréprel, Tréprel
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Tréprel — Tréprel
- Atelier : la photographie de rue « l’Afghan Box », Centre de loisirs les tilleuls, Dives-sur-Mer
19 septembre 2026 à 14h00
Centre de loisirs Les Tilleuls — Dives-sur-Mer
- Démonstration : découverte de la demi-rose de l’église Notre-Dame-des-Victoires, Halle aux poissons, Trouville-sur-Mer
19 septembre 2026 à 14h00
Halle aux poissons — Trouville-sur-Mer
- Exposition : Emmanuel Béhier-Migeon – Itinéraire, en quête d’artistes, Château de Parfouru, Caumont-sur-Aure
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Parfouru — Caumont-sur-Aure
- Visite guidée de l’église, Vieux-Pont-en-Auge église Chemin de Vallées, Saint-Pierre-en-Auge
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Aubin — Saint-Pierre-en-Auge
- Visite libre du domaine, La Baronnie, Douvres-la-Délivrande
19 septembre 2026 à 14h00
Domaine de la Baronnie — Douvres-la-Délivrande
- Visite guidée couplée de l’exposition « Rome, du mythe au virtuel » puis du plan de Rome, Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques, Vieux
19 septembre 2026 à 14h00
Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques — Vieux
- Exposition : Linaupe Carter et Allan Martin – Itinéraire, en quête d’artistes, Chapelle Saint-Clair, Malherbe-sur-Ajon
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Saint-Clair — Malherbe-sur-Ajon
- Visite libre de l’église, Église Saint-Pierre, Rots
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Pierre — Rots
- Exposition : Jacques Drouin – Itinéraire, en quête d’artistes, Église Saint-Ouen, Le Mesnil-au-Grain
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Ouen — Le Mesnil-au-Grain
- Exposition Anne Maurange – Itinéraire, en quête d’artistes, Chapelle Saint-Sulpice, Caumont-sur-Aure
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Saint-Sulpice — Caumont-sur-Aure
- Visite guidée des archives et de la bibliothèque de recherche, Institut Mémoires de l’édition contemporaine, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe
19 septembre 2026 à 14h00
Institut Mémoires de l'édition contemporaine — Saint-Germain-la-Blanche-Herbe
- Animation jeune public : ateliers sur l’architecture et le patrimoine, Abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives, Saint-Pierre-en-Auge
19 septembre 2026 à 14h00
Abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives — Saint-Pierre-en-Auge
- Visite guidée de la chapelle, Chapelle de Saint-Maclou, Mézidon Vallée d’Auge
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle de Saint-Maclou — Mézidon Vallée d'Auge
- Visite guidée du manoir, Manoir des Évêques, Canapville
19 septembre 2026 à 14h00
Manoir des Évêques — Canapville
- Visite guidée de la chapelle aux verrières Lalique, Couvent Notre-Dame-de-Fidélité, Douvres-la-Délivrande
19 septembre 2026 à 14h00
Couvent Notre-Dame-de-Fidélité — Douvres-la-Délivrande
- Visite guidée de la vieille église, Vieille église de Thaon, Thaon
19 septembre 2026 à 14h00
Vieille église de Thaon — Thaon
- Visite guidée de L’Artothèque, L’Artothèque, espaces d’art contemporain, Caen
19 septembre 2026 à 14h30
L'Artothèque, espaces d'art contemporain — Caen
- Visite guidée de l’exposition : Natures diverses, Le Radar, espace d’art actuel, Bayeux
19 septembre 2026 à 14h30
Le Radar, espace d'art actuel — Bayeux
- Visite guidée : à la découverte du plateau de Grâce, Chapelle Notre-Dame-de-Grâce, Équemauville
19 septembre 2026 à 14h30
Chapelle Notre-Dame-de-Grâce — Équemauville
- Visite conférence : la recherche archéologique sous-marine, présentation et actualité en Normandie, Direction régionale des affaires culturelles de Normandie, Caen
19 septembre 2026 à 14h30
Direction régionale des affaires culturelles de Normandie — Caen
- Visite guidée : histoire de l’abbaye d’Ardenne du XIIe siècle à nos jours, Institut Mémoires de l’édition contemporaine, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe
19 septembre 2026 à 14h30
Institut Mémoires de l'édition contemporaine — Saint-Germain-la-Blanche-Herbe
- Visite guidée de l’église, Église Saint-Martin, Nonant
19 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-Martin — Nonant
- Concert : villas en musique, Villa N’dotam, Cabourg
19 septembre 2026 à 14h30
Villa N'dotam — Cabourg
- Atelier d’enluminure, Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville, Caen
19 septembre 2026 à 14h30
Abbaye-aux-Hommes - Hôtel de Ville — Caen
- Exposition : rendre la justice au prieuré, Prieuré Saint-Gabriel, Creully sur Seulles
19 septembre 2026 à 14h30
Prieuré Saint-Gabriel — Creully sur Seulles
- Visite guidée de l’exposition « Jean de La Hougue (1874-1959), entre échappées et intimités », Espace-musée Charles Léandre, Condé-en-Normandie
19 septembre 2026 à 14h30
Espace-musée Charles Léandre — Condé-en-Normandie
- Conférence : le ferrotype – Alexandre MARTIN, Centre de loisirs les tilleuls, Dives-sur-Mer
19 septembre 2026 à 14h30
Centre de loisirs Les Tilleuls — Dives-sur-Mer
- Concert : « Échos d’opéra » de l’ensemble de l’Opéra Normandie Rouen, Eglise Saint-André, Ifs
19 septembre 2026 à 14h30
Eglise Saint-André — Ifs
- Exposition : peintures murales médiévales, Chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais, Mézidon Vallée d’Auge
19 septembre 2026 à 14h30
Chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais — Mézidon Vallée d'Auge
- Visite guidée de l’église, Église Notre-Dame, Vire Normandie
19 septembre 2026 à 14h30
Église Notre-Dame — Vire Normandie
- Visite libre du parc, Château de Tracy, Tracy-sur-Mer
19 septembre 2026 à 14h30
Château de Tracy — Tracy-sur-Mer
- Visite guidée du château, Château de Lantheuil, Ponts sur Seulles
19 septembre 2026 à 14h30
Château de Lantheuil — Ponts sur Seulles
- Visite guidée : présentation historique de l’Abbaye aux Hommes, Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville, Caen
19 septembre 2026 à 14h30
Abbaye-aux-Hommes - Hôtel de Ville — Caen
- Visite guidée du centre d’exploitation et de maintenance tramway, Centre d’exploitation et de maintenance Twisto, Fleury-sur-Orne
19 septembre 2026 à 14h30
Centre d'exploitation et de maintenance Twisto — Fleury-sur-Orne
- Atelier d’écriture & scène ouverte : Lox’One déploie ses « Elles », Bibliothèque municipale, Langrune-sur-Mer
19 septembre 2026 à 14h30
Bibliothèque municipale — Langrune-sur-Mer
- Visite guidée du château, Château du Jonquet, Saint-Pierre-du-Jonquet
19 septembre 2026 à 14h30
Château du Jonquet — Saint-Pierre-du-Jonquet
- Visite libre des jardins, Château de Brécy, Creully sur Seulles
19 septembre 2026 à 14h30
Château de Brécy — Creully sur Seulles
- Visite guidée de la chambre Marcel Proust, Grand Hôtel, Cabourg
19 septembre 2026 à 14h30
Grand Hôtel — Cabourg
- Visite guidée du château, Château de Tracy, Tracy-sur-Mer
19 septembre 2026 à 14h30
Château de Tracy — Tracy-sur-Mer
- Animation jeune public : atelier « Le Journal de Suzon », Mémorial de Caen, Caen
19 septembre 2026 à 15h00
Mémorial de Caen — Caen
- Atelier portrait au XVIIIe siècle, Château de Canon, Mézidon Vallée d’Auge
19 septembre 2026 à 15h00
Château de Canon — Mézidon Vallée d'Auge
- Conférence sur l’Orient-Express, Villa du Temps retrouvé, Cabourg
19 septembre 2026 à 15h00
Villa du Temps retrouvé — Cabourg
- Visite guidée de la mairie, Mairie, Livarot-Pays-d’Auge
19 septembre 2026 à 15h00
Mairie — Livarot-Pays-d'Auge
- Visite guidée de l’église, Église Sainte-Anne, Norrey-en-Auge
19 septembre 2026 à 15h00
Église Sainte-Anne — Norrey-en-Auge
- Visite guidée de l’Hôtel de ville, Hôtel de Ville, Lisieux
19 septembre 2026 à 15h00
Hôtel de Ville — Lisieux
- Visite guidée découverte de l’église : du XIe au XXe siècle, Église Saint-Pierre, Lion-sur-Mer
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Pierre — Lion-sur-Mer
- Conférence « Crinolinomania : ces femmes qui prennent de la place » par Mathilde Larrère, Archives départementales du Calvados, Caen
19 septembre 2026 à 15h00
Archives départementales du Calvados — Caen
- Visite guidée de l’église, Église Notre-Dame, Grangues
19 septembre 2026 à 15h00
Église Notre-Dame — Grangues
- Exposition : à la recherche du peintre Edouard Vuillard, Château du Hameau Hauger, Amfreville
19 septembre 2026 à 15h00
Château du Hameau Hauger — Amfreville
- Visite libre de l’église, Église Notre-Dame, Grangues
19 septembre 2026 à 15h00
Église Notre-Dame — Grangues
- Conférence : l’histoire de l’orgue de Saint-Julien, Eglise Saint-Julien, Caen
19 septembre 2026 à 15h00
Eglise Saint-Julien — Caen
- Visite guidée du jardin et de l’atelier normand du peintre André Hambourg, Atelier d’André Hambourg, Englesqueville-en-Auge
19 septembre 2026 à 15h00
Atelier d'André Hambourg — Englesqueville-en-Auge
- Visite guidée de l’église, Eglise Saint-Martin, Repentigny
19 septembre 2026 à 15h00
Eglise Saint-Martin — Repentigny
- Visite guidée du domaine, Domaine du Val Richer, Saint-Ouen-le-Pin
19 septembre 2026 à 15h00
Abbaye du Val Richer — Saint-Ouen-le-Pin
- Visite guidée : le projet de restauration des verrières du XIXe siècle de l’église, Église Saint-Médard-Saint-Gildard, Crépon
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Médard-Saint-Gildard — Crépon
- Visite guidée : côté baigneurs, Office de tourisme, Trouville-sur-Mer
19 septembre 2026 à 15h00
Office de tourisme — Trouville-sur-Mer
- Visite guidée historique de Sweet Home Cabourg, Village Vacances Sweet Home, Cabourg
19 septembre 2026 à 15h00
Village Vacances Sweet Home — Cabourg
- Visite libre de la petite chapelle Notre-Dame-de-Pitié, Chapelle Notre-Dame-de-Pitié, Trouville-sur-Mer
19 septembre 2026 à 15h00
Chapelle Notre-Dame-de-Pitié — Trouville-sur-Mer
- Spectacle : scène théâtralisée en costume, les fours à chaux, Fours à chaux, Cartigny-l’Épinay
19 septembre 2026 à 15h00
Fours à chaux — Cartigny-l'Épinay
- Visite guidée : les métamorphoses d’une abbaye du Moyen Âge à nos jours, Abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives, Saint-Pierre-en-Auge
19 septembre 2026 à 15h00
Abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives — Saint-Pierre-en-Auge
- Visite guidée de l’aile Cospéan, Palais épiscopal, Lisieux
19 septembre 2026 à 15h00
Palais épiscopal — Lisieux
- Visite guidée : présentation historique de la Salle des Gardes, Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville, Caen
19 septembre 2026 à 15h15
Abbaye-aux-Hommes - Hôtel de Ville — Caen
- Démonstration : l’instrumentarium des Prieurales, Château de Crèvecoeur-en-Auge, Mézidon Vallée d’Auge
19 septembre 2026 à 15h30
Château de Crèvecoeur-en-Auge — Mézidon Vallée d'Auge
- Visite guidée de l’immeuble Langevin, Immeuble Langevin, Caen
19 septembre 2026 à 15h30
Immeuble Langevin — Caen
- Visite guidée : Rome, du mythe au virtuel, Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques, Vieux
19 septembre 2026 à 15h30
Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques — Vieux
- Conférence : le polaroïd – Docteur Edwin Land, Centre de loisirs les tilleuls, Dives-sur-Mer
19 septembre 2026 à 15h30
Centre de loisirs Les Tilleuls — Dives-sur-Mer
- Visite guidée des lieux en lien avec l’histoire du port de Bernières, Manoir de la Luzerne, Bernières-sur-Mer
19 septembre 2026 à 15h30
Manoir de la Luzerne — Bernières-sur-Mer
- Visite guidée de la ferme florale, Château de Canon, Mézidon Vallée d’Auge
19 septembre 2026 à 16h00
Château de Canon — Mézidon Vallée d'Auge
- Visite guidée du musée, Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques, Vieux
19 septembre 2026 à 16h00
Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques — Vieux
- Visite guidée : femmes artistes au musée d’art et d’histoire de Lisieux, Musée d’art et d’histoire, Lisieux
19 septembre 2026 à 16h00
Musée d'art et d'histoire — Lisieux
- Visite guidée de la mairie, Mairie, Livarot-Pays-d’Auge
19 septembre 2026 à 16h00
Mairie — Livarot-Pays-d'Auge
- Animation jeune public : atelier « l’heure du conte, penser le monde », Bibliothèque Alexis de Tocqueville, Caen
19 septembre 2026 à 16h00
Bibliothèque Alexis de Tocqueville — Caen
- Visite guidée du parc, Parc des Tanneries, Saint-Pierre-en-Auge
19 septembre 2026 à 16h00
Parc des Tanneries — Saint-Pierre-en-Auge
- Animation jeune public : visite guidée « le château dans tous les sens », Château-Musée de Saint-Germain-de-Livet, Saint-Germain-de-Livet
19 septembre 2026 à 16h00
Château-Musée de Saint-Germain-de-Livet — Saint-Germain-de-Livet
- Visite guidée : parcours dans le musée autour des 70 ans de la société des amis du musée Eugène Boudin, Musée Eugène Boudin, Honfleur
19 septembre 2026 à 16h30
Musée Eugène Boudin — Honfleur
- Démonstration : le Moyen Âge sur le bout des doigts, Château de Crèvecoeur-en-Auge, Mézidon Vallée d’Auge
19 septembre 2026 à 16h30
Château de Crèvecoeur-en-Auge — Mézidon Vallée d'Auge
- Concert : villas en musique, Villa Les Fougères, Cabourg
19 septembre 2026 à 16h30
Villa Les Fougères — Cabourg
- Conférence : La Laque dans la « chapelle Lalique », à la rencontre d’Alix Ayme, Couvent Notre-Dame-de-Fidélité, Douvres-la-Délivrande
19 septembre 2026 à 16h30
Couvent Notre-Dame-de-Fidélité — Douvres-la-Délivrande
- Visite guidée et récital de piano, Église Saint-Martin, Livarot-Pays-d’Auge
19 septembre 2026 à 16h30
Église Saint-Martin — Livarot-Pays-d'Auge
- Visite guidée augmentée du Théâtre du Préau, Théâtre du Préau, Vire Normandie
19 septembre 2026 à 16h30
Théâtre du Préau — Vire Normandie
- Spectacle : Les ondes invisibles. Autour des autrices oubliées, Théâtre Lisieux Normandie, Lisieux
19 septembre 2026 à 17h00
Théâtre Lisieux Normandie — Lisieux
- Visite guidée : opération de restauration en 2022-2023 du tableau de l’Élévation de la Croix, Église Saint-Médard-Saint-Gildard, Crépon
19 septembre 2026 à 17h00
Église Saint-Médard-Saint-Gildard — Crépon
- Conférence sur l’histoire du temple protestant, Temple protestant, Lion-sur-Mer
19 septembre 2026 à 17h00
Temple protestant — Lion-sur-Mer
- Spectacle : la fabuleuse histoire de l’abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives, Abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives, Saint-Pierre-en-Auge
19 septembre 2026 à 17h00
Abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives — Saint-Pierre-en-Auge
- Visite guidée : lavoirs, lieux de vie, lieux d’histoire, Place de la mairie, Morteaux-Coulibœuf
19 septembre 2026 à 17h00
La Justice de Paix — Morteaux-Coulibœuf
- Visite guidée de Livarot, Maison France Services, Livarot-Pays-d’Auge
19 septembre 2026 à 17h00
Maison France Services — Livarot-Pays-d'Auge
- Visite guidée de l’église, Église de l’Exaltation-de-la-Sainte-Croix, Sainte-Croix-sur-Mer
19 septembre 2026 à 17h00
Église de l'Exaltation-de-la-Sainte-Croix — Sainte-Croix-sur-Mer
- Atelier : lutherie Sauvage, Château de Creully, Creully sur Seulles
19 septembre 2026 à 17h00
Château de Creully — Creully sur Seulles
- Visite guidée d’un vieux quartier d’Hérouville : Montmorency, parking centre Jean XXIII angle bd de la paix avenue du connétable, Hérouville-Saint-Clair
19 septembre 2026 à 17h15
Centre Jean XXIII — Hérouville-Saint-Clair
- Exposition : photographies de Pierre Jamet d’instruments de musique, Château de Creully, Creully sur Seulles
19 septembre 2026 à 18h00
Château de Creully — Creully sur Seulles
- Concert de la Fantrad, Château de Creully, Creully sur Seulles
19 septembre 2026 à 18h00
Château de Creully — Creully sur Seulles
- Concert du quatuor Le Cénacle, Église Saint-Pierre, Saint-Pierre-Azif
19 septembre 2026 à 18h30
Église Saint-Pierre — Saint-Pierre-Azif
- Concert : villas en musique, Villa Marie-Antoinette, Cabourg
19 septembre 2026 à 18h30
Villa Marie-Antoinette — Cabourg
- Concert : le XIXe dans les oreilles, quatuor à cordes, Église Saint-Pierre, Cartigny-l’Épinay
19 septembre 2026 à 18h30
Église Saint-Pierre — Cartigny-l'Épinay
- Rencontre : chroniques de mode : lacer ou brûler le corset ?, Musée de Vire Normandie, Vire Normandie
19 septembre 2026 à 18h30
Musée de Vire Normandie — Vire Normandie
- Visite guidée des salles du XVIIIe siècle de l’ancien monastère, Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville, Caen
19 septembre 2026 à 18h30
Abbaye-aux-Hommes - Hôtel de Ville — Caen
- Concert, Parc de Betteville Senghor, Verson
19 septembre 2026 à 19h00
Parc de Betteville Senghor — Verson
- Conférence : présentation de la saison 2026-2027 du CANA, tiers-lieu culturel, Château de Creully, Creully sur Seulles
19 septembre 2026 à 19h00
Château de Creully — Creully sur Seulles
- Temps fort : FLUID #2 – Nuit des matrimoines, Musée des Beaux-arts, Caen
19 septembre 2026 à 19h00
Musée des Beaux-arts — Caen
- Lecture : Ursula K. Le Guin : une voix des femmes, Librairie Le Garage Hermétique, Luc-sur-Mer
19 septembre 2026 à 19h00
Librairie Le Garage Hermétique — Luc-sur-Mer
- Concert de la fanfare Demi Ecrémée, Château de Creully, Creully sur Seulles
19 septembre 2026 à 19h30
Château de Creully — Creully sur Seulles
- Concert de Goury, trio de musique irlandaise, Château de Creully, Creully sur Seulles
19 septembre 2026 à 20h30
Château de Creully — Creully sur Seulles
- Concert du groupe polyphonique Bat’s, Eglise du Vieux Saint-Sauveur, Caen
19 septembre 2026 à 20h30
Eglise du Vieux Saint-Sauveur — Caen
- Concert : Opéra bougies, Église Saint-Samson, Ouistreham
19 septembre 2026 à 20h30
Église Saint-Samson — Ouistreham
- Concert de musique de chambre, Château de Gouvix, Courtonne-la-Meurdrac
19 septembre 2026 à 21h00
Château de Gouvix — Courtonne-la-Meurdrac
- Visite libre de l’église, Église Saint-Julien, Thue et Mue
20 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Julien — Thue et Mue
- Démonstration : lire à l’envolée, Chapelle de Torp, Villers-Canivet
20 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de Torp — Villers-Canivet
- Exposition : 70 ans de la chapelle Sainte Barbe, Chapelle Ste Barbe chemin d’Aisy 14420 POTIGNY, Potigny
20 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Sainte-Barbe — Potigny
- Visite libre de l’église, Église Saint-Germain, Thue et Mue
20 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Germain — Thue et Mue
- Visite libre de l’église, Église Notre-Dame-De-l’Assomption, Thue et Mue
20 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame-De-l'Assomption — Thue et Mue
- Démonstration : visite d’un atelier et pratique du vitrail, Atelier de vitrail, Trouville-sur-Mer
20 septembre 2026 à 10h00
Atelier de vitrail — Trouville-sur-Mer
- Visite libre de l’église, Église Notre-Dame-de-la-Nativité, Thue et Mue
20 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame-de-la-Nativité — Thue et Mue
- Visite libre de l’église, Église Sainte-Croix, Thue et Mue
20 septembre 2026 à 10h00
Église Sainte-Croix — Thue et Mue
- Quiz des pupitres du patrimoine, Office de tourisme, Houlgate
20 septembre 2026 à 10h30
Office de tourisme — Houlgate
- Visite guidée de l’église, Église Notre-Dame, Saint-Pierre-en-Auge
20 septembre 2026 à 10h30
Église Notre-Dame — Saint-Pierre-en-Auge
- Visite guidée : côté pêcheurs, Office de tourisme, Trouville-sur-Mer
20 septembre 2026 à 10h30
Office de tourisme — Trouville-sur-Mer
- Visite guidée de la baronnie, La Baronnie, Douvres-la-Délivrande
20 septembre 2026 à 10h30
Domaine de la Baronnie — Douvres-la-Délivrande
- Visite guidée de la mairie, Mairie, Ouistreham
20 septembre 2026 à 10h30
Mairie — Ouistreham
- Démonstration de tufting, Château de Creully, Creully sur Seulles
20 septembre 2026 à 11h00
Château de Creully — Creully sur Seulles
- Visite guidée des falaises des Vaches noires, Paléospace, Villers-sur-Mer
20 septembre 2026 à 11h00
Paléospace — Villers-sur-Mer
- Visite guidée du manoir de Prétot, Les Manoirs des Portes de Deauville, Canapville
20 septembre 2026 à 13h00
Les Manoirs des Portes de Deauville — Canapville
- Balade à vélo autour de Caen pour les Journées du Patrimoine, Parvis de la Bibliothèque Tocqueville, Caen, Caen
20 septembre 2026 à 13h30
Parvis de la Bibliothèque Tocqueville, Caen — Caen
- Circuit : randonnée patrimoine, Mairie, Reux
20 septembre 2026 à 13h45
Mairie — Reux
- Visite guidée de l’abbaye, Abbaye Saint-André en Gouffern, La Hoguette
20 septembre 2026 à 14h00
Abbaye Saint-André en Gouffern — La Hoguette
- Visite guidée : du vent dans les voiles, Manoir de la Mare, Saint-Manvieu-Norrey
20 septembre 2026 à 14h00
Manoir de la Mare — Saint-Manvieu-Norrey
- Animation jeune public : chasse aux graffitis, mystères au manoir, Manoir de la Mare, Saint-Manvieu-Norrey
20 septembre 2026 à 14h00
Manoir de la Mare — Saint-Manvieu-Norrey
- Atelier : l’art du vitrail, Église Notre-Dame-des-Labours, Saint-Manvieu-Norrey
20 septembre 2026 à 14h00
Église Notre-Dame-des-Labours — Saint-Manvieu-Norrey
- Visite libre de l’église, Eglise du Vieux Saint-Sauveur, Caen
20 septembre 2026 à 14h00
Eglise du Vieux Saint-Sauveur — Caen
- Visite libre de l’église, Église Notre-Dame, Livarot-Pays-d’Auge
20 septembre 2026 à 14h00
Église Notre-Dame — Livarot-Pays-d'Auge
- Visite libre de l’église, Église Saint-Jacques, Livarot-Pays-d’Auge
20 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Jacques — Livarot-Pays-d'Auge
- Exposition : mon église, elle est belle !, rue de l’église 14990 Bernières-sur-Mer, Bernières-sur-Mer
20 septembre 2026 à 14h00
Église Notre-Dame de la Nativité — Bernières-sur-Mer
- Visite guidée des parties fermées de la cathédrale, Cathédrale Notre-Dame, Bayeux
20 septembre 2026 à 14h00
Cathédrale Notre-Dame — Bayeux
- Visite libre de l’église, Église Saint-André, Livarot-Pays-d’Auge
20 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-André — Livarot-Pays-d'Auge
- Visite libre de l’église, Église Saint-Ouen, Livarot-Pays-d’Auge
20 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Ouen — Livarot-Pays-d'Auge
- Visite libre de l’église, église Notre Dame de Cresseveuille, Cresseveuille
20 septembre 2026 à 14h00
Église Notre-Dame — Cresseveuille
- Visite guidée : l’église Saint-Germain de Cagny du XIVe siècle à sa reconstruction, Église Saint-Germain, Cagny
20 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Germain — Cagny
- Visite libre de l’église, Église Saint-Pierre, Livarot-Pays-d’Auge
20 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Pierre — Livarot-Pays-d'Auge
- Visite guidée de l’église, église Notre Dame des Labours, Norrey-en-Bessin
20 septembre 2026 à 14h00
Église Notre-Dame-des-Labours — Saint-Manvieu-Norrey
- Visite libre de l’église, Église Saint-Martin, Livarot-Pays-d’Auge
20 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Martin — Livarot-Pays-d'Auge
- Visite guidée : Saint-Léonard, un faubourg en plein renouveau, Église Saint-Léonard, Honfleur
20 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Léonard — Honfleur
- Visite libre de l’église, Église Notre-Dame-de-Courson, Livarot-Pays-d’Auge
20 septembre 2026 à 14h00
Église Notre-Dame-de-Courson — Livarot-Pays-d'Auge
- Visite guidée théâtralisée, Office de tourisme, Cabourg
20 septembre 2026 à 14h30
Office de tourisme — Cabourg
- Visite guidée du manoir, Manoir du Désert, Honfleur
20 septembre 2026 à 14h30
Manoir du Désert — Honfleur
- Visite guidée de l’église, Église Notre-Dame, Le Mesnil-sur-Blangy
20 septembre 2026 à 14h30
Église Notre-Dame — Le Mesnil-sur-Blangy
- Animation jeune public : atelier « à la manière de… Jean de La Hougue », Espace-musée Charles Léandre, Condé-en-Normandie
20 septembre 2026 à 14h30
Espace-musée Charles Léandre — Condé-en-Normandie
- Spectacle : le manoir enchanté, le manoir en chantant, Manoir de la Mare, Saint-Manvieu-Norrey
20 septembre 2026 à 15h00
Manoir de la Mare — Saint-Manvieu-Norrey
- Visite guidée du château, Château de Cricqueville-en-Auge, Cricqueville-en-Auge
20 septembre 2026 à 15h00
Château de Cricqueville-en-Auge — Cricqueville-en-Auge
- Quiz sur l’histoire de Guillaume Le Conquérant, Office de tourisme, Dives-sur-Mer
20 septembre 2026 à 15h00
Office de tourisme — Dives-sur-Mer
- Circuit : le site du Billot, entre patrimoine et nature, Le Billot, Saint-Pierre-en-Auge
20 septembre 2026 à 15h00
Site du Billot — Saint-Pierre-en-Auge
- Visite guidée de l’église, Eglise Notre-Dame, Louvières
20 septembre 2026 à 15h00
Eglise Notre-Dame — Formigny la Bataille
- Conférence : des femmes de presse, Bibliothèque Alexis de Tocqueville, Caen
20 septembre 2026 à 15h30
Bibliothèque Alexis de Tocqueville — Caen
- Concert : à l’heure du thé, L’aumonerie, Cartigny-l’Épinay
20 septembre 2026 à 16h00
L'aumônerie — Cartigny-l'Épinay
- Spectacle musical : Vives, Papillon Noir Théâtre, Caen
20 septembre 2026 à 16h00
Papillon Noir Théâtre — Caen
- Concert : villas en musique, Villa Pomme d’Api, Cabourg
20 septembre 2026 à 16h30
Villa Pomme d'Api — Cabourg
- Concert-lecture : Non, non, tout n’est pas dit…, Château Saint-Pierre Oursin, Vimont
20 septembre 2026 à 17h00
Château Saint-Pierre Oursin — Vimont
- Projection du documentaire « Ma langue natale » de Rémi Mauger, Cinéma Le Trianon, Lion-sur-Mer
20 septembre 2026 à 17h30
Cinéma Le Trianon — Lion-sur-Mer
- Concert : villas en musique, Villa du Temps retrouvé, Cabourg
20 septembre 2026 à 18h30
Villa du Temps retrouvé — Cabourg
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)