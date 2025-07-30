Que faire à Rennes ce weekend ? Idées de sorties !

Que réserve le weekend du 29 au 31 août 2025 aux Rennais ? Retrouvez la sélection hebdomadaire d’Unidivers ! Payant ou gratuit, pour petits et grands, en intérieur ou en extérieur, à vous de choisir ce qui vous plaira…

Vendredi 29 août, 15 h : Projection en audio projection, Les Champs Libres – Gratuit

Chaque vendredi de juillet et août, la bibliothèque des Champs Libres (aux 5e étage) invite à une séance de cinéma en audiodescription, accessible aux aveugles et malvoyants.

Au programme : une sélection de films français récents. Pour connaître le film de ce vendredi, adressez-vous à l’accueil.

Infos pratiques : 10 cours des Alliés, 35 000 Rennes

Vendredi 29 août, 20h :Trouble-Emeraude avec Quentin Foureau et Simon Gautier, Bar Little Beetles – Au chapeau à la sortie

Le harpiste Simon Gautier et le conteur Quentin Foureau mêlent leurs arts pour vous faire voyager dans la vieille Irlande fantastique. Le temps d’une soirée, le duo crée un paysage conté bordé par l’océan et habité de colline. Se croisent légendes des abysses, diables et mythes des âges fondateurs.

Infos pratiques : 6 rue Saint-Sauveur, 35000 Rennes



Vendredi 29, 21h : Le Bruit des couleurs – Une histoire des fiertés, La Basse Cour – Entrée libre

Le Drag Show Le Bruit des Couleurs revient à La Basse Cour pour une seconde édition. Porté par Marie-Babette et ses Queens, ce spectacle vibrant retrace une histoire des fiertés à travers le prisme du drag.

Infos pratiques : Chemin Robert de Boron, 35 000 Rennes

Vendredi 29, à 21h30 : Ciné Plein Air Interdit aux chiens et aux Italiens d’Alain Ughetto, Parc de Beauregard – Gratuit

Prix du jury au festival d’Annecy, le film d’animation en stop motion se situe au début du XXe siècle à Ughettera. Il raconte la vie de la famille Ughetto qui rêve de tout recommencer à l’étranger qui sont face aux difficultés de la vie dans ce village du Nord de l’Italie. Selon la légende, Luigi Ughetto traverse alors les Alpes et entame une nouvelle vie en France, changeant à jamais le destin de sa famille tant aimée. Son petit-fils retrace ici leur histoire.

Infos pratiques : De 21h30 à 22h40. Parc de Beauregard, 35 000 Rennes.

Du 29 au 31 août : Grande vente de plantes, Brasserie Saint-Hélier – Gratuit

La Grande Vente de Plante revient à Rennes pour le plus grand plaisir des amoureux des végétaux. Le concept reste le même : le plus grand choix de plantes, avec des milliers de plantes dès 0,99€ et plus de la moitié à moins de 10€

Infos pratiques : Vendredi 29 et samedi 30 août de 10h à 19h / Dimanche 31 août de 10h à 17h 11. Mail Louise Bourgeois, 35000 Rennes. Gratuit avec réservation

Samedi 30 août, 15h – 18h : Café Bobines et Pelotes #5, La Basse Cour – Gratuit

Couture, broderie, tricot, crochet, etc. Quel que soit votre niveau, venez avec votre ouvrage et votre matériel pour pratiquer à plusieurs votre passion ou simplement bavarder autour d’un café /goûter. Si vous souhaitez coudre, il est aussi possible de brancher les machines.

Infos pratiques : Chemin Robert de Boron, 35 000 Rennes

Samedi 30 août, 15h -23h45 : Daga’Noz – balade et bal interculturels, Ferme de la Harpe – Gratuit

La journée interculturelle est de retour dans le quartier de Villejean. Vous êtes invités à une balade chantée pour aller à la rencontre des résidents du quartier et découvrir un pan culturel de Bretagne, de Mayotte et d’autres cultures. Rendez-vous au Cercle Celtique de Rennes à 15h pour marcher, chanter et danser ensemble avec plusieurs animations surprises ou à partir de 19h au Parquet de Bal pour une soirée interculturelle.

Infos pratiques : Ferme de la Harpe, 26 avenue Charles et Raymonde Tillon, 35 000 Rennes

Retrouvez tous les événements de Rennes sur notre agenda :