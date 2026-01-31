Rennes en Jeux 2026, le Couvent des Jacobins en grande table du jeu les 31 janvier et 1er février

À Rennes, le jeu n’est pas seulement un loisir : c’est un langage commun. Les samedi 31 janvier et dimanche 1er février 2026, Rennes en Jeux revient au Couvent des Jacobins (place Sainte-Anne) pour deux jours de découvertes, d’échanges, de prototypes, de nouveautés et de parties qui s’étirent jusqu’au dernier lancer de dé.

On vient à Rennes en Jeux pour jouer, évidemment. Mais on y revient surtout pour ce que le festival fabrique en douce : une manière de se rencontrer sans préalable, de partager une table sans protocole, de débattre sans s’écharper. L’entrée est à prix libre (don libre), le week-end se déroule de 10h à 18h30 chaque jour, et tout est pensé pour que l’on puisse passer d’un jeu familial à une mécanique “expert”, d’une découverte à un tournoi, d’un proto à une discussion sur l’évolution du secteur.

Une “toile” d’acteurs ludiques, tissée toute l’année

Le festival est porté par La Toile Ludique Rennaise, association loi 1901 créée en février 2017, qui revendique deux idées simples : rendre le jeu accessible (d’où le prix libre) et favoriser le lien entre les acteurs du territoire (associations, boutiques, maisons de quartier, ludothèques, auteurices, etc.). Rennes en Jeux est le moment où tout ce tissu se rassemble et devient visible : des bénévoles et professionnel·le·s du jeu vous guident, des éditeurices font tester leurs nouveautés, des auteurices partagent “les jeux du futur”, et des temps d’échanges viennent élargir l’expérience au-delà de la seule partie.

À noter : l’association rappelle que l’édition précédente a accueilli environ 8 800 joueureuses sur le week-end — un chiffre qui dit bien l’ancrage du festival, devenu un rendez-vous majeur dans la capitale bretonne.

Avant le week-end : Les Semaines en Jeux (animations gratuites)

Comme chaque année, Rennes en Jeux se prolonge (et se prépare) hors les murs avec Les Semaines en Jeux : une série d’animations gratuites à Rennes et aux alentours. Le calendrier 2026 s’étire du 16 au 30 janvier, avec des soirées jeux, des tournois, des initiations, du jeu de rôle, des rencontres, et même une soirée de la création ludique locale qui promet un avant-goût de ce que l’on verra ensuite au Couvent des Jacobins.

16–24 janvier : Semaine du Jeu au Jeu de Paume (Rennes) ;

: Semaine du Jeu au Jeu de Paume (Rennes) ; 18 janvier : “Dimanche des Stratèges” (gros jeux, longues parties) à la MQ La Touche ;

: “Dimanche des Stratèges” (gros jeux, longues parties) à la MQ La Touche ; 24 janvier : tournoi Aventuriers du Rail à Guichen ; “Ferrer en jeux” à la MQ Francisco Ferrer (Rennes) ; découverte jeu de rôle au CPB Ginguené (Rennes) ;

: tournoi Aventuriers du Rail à Guichen ; “Ferrer en jeux” à la MQ Francisco Ferrer (Rennes) ; découverte jeu de rôle au CPB Ginguené (Rennes) ; 28 janvier : rencontre avec l’illustratrice Seppyo à la bibliothèque Bellangerais (Rennes) ; soirée de la création ludique locale à L’Heure du Jeu (Rennes) ;

: rencontre avec l’illustratrice à la bibliothèque Bellangerais (Rennes) ; à L’Heure du Jeu (Rennes) ; 30 janvier : soirée autour du Prix Lizzie Magie à Pacé (Totems), et plusieurs soirées jeux sur le territoire.

Le plus simple : garder la page “Semaines en Jeux” dans un onglet, et piocher selon vos envies (famille, initiés, experts, ados, JDR…).

Au Couvent des Jacobins : jouer, découvrir, débattre

Le cœur du festival reste le Couvent des Jacobins : des tables de jeu animées, des auteurices et des prototypes à tester, des éditeurs et leurs nouveautés, des espaces “diversité ludique”, des tournois, une tombola, et des temps de discussion (conférences / rencontres) pour replacer le jeu dans la société. Certaines pages du programme 2026 sont encore en cours de mise en ligne : le bon réflexe est donc de consulter régulièrement le site officiel, à l’approche du week-end.

Infos pratiques (horaires, accès, accessibilité)

Horaires : samedi 31 janvier et dimanche 1er février 2026, 10h–18h30.

Lieu : Couvent des Jacobins (Centre des congrès), 20 place Sainte-Anne, Rennes.

Tarif : prix libre (don libre). Les organisateurs indiquent un “prix conscient” de 2 € pour aider le festival à perdurer, mais chacun donne selon ses moyens.

Accès : métro lignes a et b, station Sainte-Anne ; parkings souterrains des Lices et Chézy-Dinan ; vélos STAR sur la place Sainte-Anne.

Accessibilité : le Couvent des Jacobins est annoncé accessible PMR.

Contexte circulation : en raison des crues récentes à Rennes et dans les communes voisines, les organisateurs signalent que des ajustements de circulation peuvent survenir (le festival est maintenu et le Couvent n’est pas en zone à risque). Pensez à vérifier votre itinéraire et les éventuelles perturbations transports avant de partir.

Rennes en Jeux 2026 — samedi 31 janvier & dimanche 1er février, 10h–18h30 — Couvent des Jacobins (place Sainte-Anne) — prix libre

Programme et infos (site officiel)