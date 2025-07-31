Rennes Métropole. Quelles sont les expositions gratuites en septembre 2025 ?

Quelles sont les expositions gratuites à (re)découvrir à Rennes en août 2025 ? Unidivers vous invite à jeter un œil sa sélection mensuelle riche en propositions avec EXPORAMA 2025. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges !

LE COUP DE CŒUR DE LA RÉDAC’

Juqu’au 25 septembre 2025 – Troisième nature de Grégoire Eloy aux Champs Libres (Rennes)

L’exposition du photographe Grégoire Eloy (lauréat 2021 du prestigieux prix Niépce) tire son nom de la gradation de la nature, une théorie qui accompagne la pensée des historiens du paysage, des philosophes et des anthropologues depuis l’Antiquité. La troisième nature désigne une conséquence directe des déséquilibres engendrés par l’action humaine et le changement climatique.

À découvrir dans la salle Anita Conti, Troisième nature est un voyage au cœur des paysages géologiques, forestiers et marins que Grégoire Eloy a parcouru les dix dernières années, des glaciers des Pyrénées à l’estran du Finistère. L’invitation des Champs Libres s’inscrit dans le cadre d’une résidence de création en 2023-2024, durant laquelle Grégoire Eloy a exploré photographiquement l’estran breton, développant un travail initié en 2020. Dans l’exposition, sept séquences se révèlent autant d’expéditions photographiques qui permettent de révéler l’intimité du paysage.

Infos pratiques : Salle Anita, Les Champs Libres, 10 cours des Alliés, 35 000 Rennes.

Ouvert du mardi au vendredi de 12h à 19h – Samedi et dimanche de 14h à 19h

LES EXPOS GRATUITES D’EXPORAMA 2025

Jusqu’au 7 septembre – Pharmakon/Reboot de Violaine Lochu à La Criée centre d’art contemporain

Explorant la voix et le langage autant que les notions de transformation et de transposition, Violaine Lochu développe une pratique artistique à la croisée des arts visuels, de la musique expérimentale et de la poésie sonore.

Dans Pharmakon / Reboot, elle questionne les valeurs bienfaisantes de l’art et ses capacités à guérir certaines blessures. Ses réflexions l’ont conduite à étudier les interactions entre l’humain et le végétal : elle est allée à la rencontre d’herboristes, ethnobotanistes, magnétiseurs et magnétiseuses de Mayenne avant de recueillir la parole de Rennais éprouvant différents maux. À partir de cette matière récoltée, l’artiste traduit, transpose et recompose pour créer des écritures musicales et plastiques nouvelles. L’exposition offre une réflexion autour du décloisonnement des formes et des pratiques – artistiques, médicales, sociales –, rendu possible par la mise en commun des savoirs et la (ré)invention de gestes de soin.

Le 6 septembre 2025, dans la continuité d’une recherche sur les chants des oiseaux en France et en Laponie, elle livrera une performance accompagnée de son accordéon dans laquelle elle deviendra “femme-oiseau”, engageant sa voix et son corps. Pour clôturer l’exposition, à l’aide de savoirs indigènes locaux ou lointains, la performeuse se livrera aussi à des rituels de guérison.

Infos pratiques : Place Honoré Commeurec 35000 Rennes

Ouvert du mardi au dimanche de 13h à 19h

Jusqu’au 13 septembre – Exposition de Philippe Cognée, Galerie Oniris

Philippe Cognée revient à Rennes pour une exposition personnelle autour du portrait. L’artiste aime varier son travail : il part de modèles historiques (détournements de tableaux classiques), de proches ou de lui-même. Sa technique particulière donne l’impression que les visages s’effacent, voire disparaissent pour devenir abstraction. Le spectateur est ainsi invité à recomposer en partie la figure qu’il voit, à saisir la fragilité et la sensibilité au cœur de la représentation humaine.

Infos pratiques : 38 rue d’Antrain 35000 Rennes

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h puis 14h à 18h.

Philippe Cognée Philippe Cognée

Jusqu’au 13 septembre – Pebble Ripple Park de Vincent-Michaël Vallet au Phakt -Centre culturel Colombier

L’artiste-auteur Vincent-Michaël Vallet a investit l’espace du Phakt pour y déployer Pebble Ripple Park. Ce projet sculptural et pictural convoque l’imaginaire du jardin et explore la force narrative et plastique de gestes simples et d’objets ordinaires. Dans jardin pas tout à fait naturel, on peut s’y perdre et peut-être aussi s’y retrouver. L’exposition joue avec cette idée toute simple qu’un tout petit geste plastique peut déclencher un grand effet— comme les ondes d’un caillou lancé dans l’eau.

Jusqu’au 21 septembre – Mnémosyne de l’EESAB au Parlement de Bretagne

Cette exposition est réalisée en partenariat avec des personnels de l’École européenne supérieure d’art de Bretagne (EESAB), du Musée des beaux-arts de Rennes et de la Cour d’appel de Rennes.

Le projet Mnémosyne (nom de la muse de la mémoire) est un atelier plastique lié au cours d’histoire de l’art classique de l’EESAB mené par le conservateur et professeur d’histoire de l’art classique Guillaume Kazerouni. Trois installations collectives créées par douze étudiantes et étudiants de 2e et 3e années de l’option art explorent cette l’institution et l’histoire de l’édifice qui l’abrite.

Artistes exposés : Elisa Barthod, Ninon Bouchet, Léa Brunaud, Félix Callier, Ivan‑Vassili Chamaillard, Victor Coeugnet, Mattéa Conrod, Camille Pedrono, Jeanne Piel le Louédec, Pierre Pierron, Mariam Silagadze, Marharyta Smirnova.

Infos Pratiques : Place du Parlement de Bretagne, 35000 Rennes

Ouvert le lundi de 14h à 18h et du mardi au samedi 10h à 18h (fermé le dimanche)

Jusqu’au 21 septembre – Fleurs révoltées, Acier hacké, 40mcube (Rennes)

L’exposition est présentée dans le cadre de la cinquième édition d’Exporama, le rendez-vous rennais de l’art contemporain. Dans cette proposition, Naomi Maury crée un espace immersif qui prend la forme d’une forêt d’exosquelettes. Inspirées d’espèces en voie d’extinction ou disparue, ces prothèses interrogent les notions de pouvoir et d’hybridation, et invite à réfléchir à nos corps et leurs évolutions. « Ses sculptures mêlent halos lumineux, os en céramique, formes tubulaires en inox cintrées, et composition sonore donnant à entendre des personnes dont le corps a été abîmé. »

Infos pratiques : 48 avenue Sergent Maginot, 35 000 Rennes.

Ouvert du mercredi au samedi, de 14h à 19h

LES AUTRES EXPOS À (RE)DÉCOUVRIR

Jusqu’au 21 septembre, Fantaisies d’Isabelle Arthuis au musée des Beaux-Arts de Maurepas (Rennes)

En 2022 et 2023, Isabelle Arthuis a photographié des participants d’ateliers artistiques de Maurepas portant des objets des réserves du musée des Beaux-Arts. Elle s’est inspirée de celles-ci pour créer des photographies noir et blanc. Elle a également sélectionné trente peintures et de nombreux objets afin de créer une histoire. Comme les photographies d’Isabelle Arthuis, l’exposition ne se limite pas à un seul sujet et mode d’observation. Elle invite à découvrir une multitude d’œuvres et à se questionner sur son rapport à l’art. En s’éloignant des règles formelles, Fantaisies encourage à laisser libre court à son imagination.

Infos pratiques : 2 allée Georges-de-la-Tour 35700 Rennes

Ouvert du mercredi au dimanche (fermé les jours fériés), de 14h à 18h

Fantaisies, Isabelle Arthuis

Jusqu’au 21 septembre – Relique de Camille Bellot et François Pottier, centre d’art Les 3CHA (Châteaugiron)

Dans l’espace de la chapelle, gît au sol la carcasse d’une bête immense conçue par Camille Bellot, artiste plasticienne, et François Pottier, architecte, qui collaborent depuis 2018. Ensemble, ils réalisent des sculptures monumentales de créatures fantastiques, œuvres immersives qui fait naître un imaginaire. Aux matériaux neufs, ils préfèrent les rebuts usés par le temps et les usages, comme des planches de palettes, des morceaux de métal cabossé ou encore du cuir racorni. Le duo transfère la mémoire que ce matériau délaissé porte en lui pour raconter une histoire autre autour de créatures hybrides venus d’un temps ancien et mystérieux.

Au centre d’art Les 3CHA, le squelette est né en trois semaines. Tel un vestige mystérieux il traverse l’espace et les murs dans toute sa monumentalité, mais aussi sa fragilité, encerclé par les pierres anciennes.

Infos pratiques : Le Château. Blvd Julien et Pierre Gourdel, 35410 Châteaugiron

Horaires : Mercredi et vendredi 14h00 – 17h00 / Jeudi : 11h00 – 13h00 / Samedi et dimanche (juillet et août) : 11h00 – 13h00 et 14h00 – 18h00 / Dimanche (septembre) : 10h-13h

© Centre d’art Les 3 CHA, Chateaugiron

Jusqu’au 26 septembre – Transbordeuses de Marjorie Gosset à la Chambre Claire de l’université Rennes 2

Entre images d’archives et portraits, la photographe Marjorie Gosset écrit une histoire oubliée : la première grève féminine en France. Dans cette série, images d’archives et portraits tirent le fil de la transmission. Ce fil d’Ariane la guide vers la suite de son cheminement artistique où émerge de la poésie de ses images une dimension documentaire. Marjorie Gosset se place en passeuse de mémoires et raconte l’existence de ces Cerbériennes qui portent en elle cet héritage fort et cette force féminine qui existe depuis longtemps.

La série réunit aussi des images plus minérales et abstraites qui sont aux origines de sa photographie ainsi que des images d’archives. En résulte un ensemble à la fois documentaire et esthétique.

Lors du finissage de l’exposition à la galerie La Chambre claire, une visite de l’exposition par Marjorie Gosset aura lieu le 26 septembre à 13h.

Lire notre article :

Jusqu’au 2 novembre – Marionnettes, Personnages et récits d’Asie à la Maison des Cultures du Monde (Vitré)

L’exposition invite à découvrir la beauté des marionnettes asiatiques ainsi que la diversité de leurs pratiques. Dans ce vaste continent, les formes sont diverses : figurines en bois ou en peau prennent vie grâce au savoir-faire des personnes qui les manipulent, et mettent en scène des histoires ordinaires tout comme des récits mythiques.

Infos pratiques : 2 rue des Bénédictins, 35500 Vitré.

Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h.

Article réalisé par Pauline Menguy et Emmanuelle Volage

