CÔTES-D’ARMOR Programme des Journées du Patrimoine et Matrimoine

Dans les Côtes-d’Armor, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture. Programme des Journées du Patrimoine et Matrimoine
- Rallye découverte, Etang des Sources, Maël-Carhaix
19 septembre 2026 à 09h00
Etang des Sources — Maël-Carhaix
- Atelier Culinaire d’inspiration gallo-romaine, Villa gallo-romaine du Quiou, Le Quiou
19 septembre 2026 à 09h00
Villa gallo-romaine du Quiou — Le Quiou
- Visite du Sémaphore de Saint-Quay-Portrieux, Sémaphore de Saint-Quay-Portrieux, Saint-Quay-Portrieux
19 septembre 2026 à 09h00
Sémaphore de Saint-Quay-Portrieux — Saint-Quay-Portrieux
- Visite guidée de la Banque de France à Saint-Brieuc, Banque de France, Succursale de Saint-Brieuc, Saint-Brieuc
19 septembre 2026 à 09h00
Banque de France, Succursale de Saint-Brieuc — Saint-Brieuc
- Visite libre au domaine de la Houssaye, Château de la Houssaye, Quessoy
19 septembre 2026 à 09h00
Château de la Houssaye — Quessoy
- Visite de la Maison Saint-Yves, Maison Saint-Yves, Saint-Brieuc
19 septembre 2026 à 09h00
Maison Saint-Yves — Saint-Brieuc
- Visite du musée Mémoire d’Islande et de Terre-Neuve, Musée Mémoire d’Islande et de Terre-Neuve, Ploubazlanec
19 septembre 2026 à 09h30
Musée Mémoire d’Islande et de Terre-Neuve — Ploubazlanec
- Visite guidée de la résidence du Celtic, Résidence le Celtic, Saint-Cast-le-Guildo
19 septembre 2026 à 09h30
Résidence le Celtic — Saint-Cast-le-Guildo
- Exposition de Dominique Le Page (peintures), Chapelle Saint-Laurent / Plouha, Plouha
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint-Laurent / Plouha — Plouha
- Visite du Château de la Roche-Jagu, Château de la Roche-Jagu, Ploëzal
19 septembre 2026 à 10h00
Château de la Roche-Jagu — Ploëzal
- Visite de l’Hôtel de Ville de Dinan, Hôtel de Ville – Dinan, Dinan
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Ville - Dinan — Dinan
- Les Viviers de Loguivy-de-la-Mer vous ouvrent leurs portes !, Les Viviers de Loguivy-de-la-Mer, Loguivy de la Mer
19 septembre 2026 à 10h00
Les Viviers de Loguivy-de-la-Mer — Loguivy de la Mer
- Immersion sonore à travers les siècles, Abbaye de Bégard, Gwenezhan
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye de Bégard — Gwenezhan
- La restauration d’une charpente en chêne du manoir du Colombier, Jardins du Manoir du Colombier, Hénon
19 septembre 2026 à 10h00
Jardins du Manoir du Colombier — Hénon
- Exposition Yvon Le Gars (peintures d’oiseaux) et Christian Blanchard (sculpture métal d’oiseaux), Chapelle Saint-Jean / Plouha, Plouha
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint-Jean / Plouha — Plouha
- Exposition de Philippe de Sagazan (sculptures), Chapelle Sainte-Eugénie / Plouha, Plouha
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Sainte-Eugénie / Plouha — Plouha
- Exposition de Marie-Anne Caradec (peintures), Chapelle de Kérégal / Plouha, Plouha
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de Kérégal / Plouha — Plouha
- Visite libre du Château de Léhon, Château de Léhon, Dinan
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Léhon — Dinan
- Partager sa mémoire, PloumExpo, Ploumagoar, Ploumagoar
19 septembre 2026 à 10h00
PloumExpo, Ploumagoar — Ploumagoar
- Ouverture gratuite de Milmarin, Milmarin, Ploubazlanec
19 septembre 2026 à 10h00
Milmarin — Ploubazlanec
- Expositions artistiques, Villa gallo-romaine du Quiou, Le Quiou
19 septembre 2026 à 10h00
Villa gallo-romaine du Quiou — Le Quiou
- Arbre à souvenir, Villa gallo-romaine du Quiou, Le Quiou
19 septembre 2026 à 10h00
Villa gallo-romaine du Quiou — Le Quiou
- Exposition « La mémoire de notre patrimoine en « noir et blanc” : 1898 – 1950 », Salle Bec Rond, Saint-Cast-le-Guildo
19 septembre 2026 à 10h00
Salle Bec Rond — Saint-Cast-le-Guildo
- Visites commentées du sémaphore de Saint-Cast, Sémaphore de Saint-Cast, Saint-Cast-le-Guildo
19 septembre 2026 à 10h00
Sémaphore de Saint-Cast — Saint-Cast-le-Guildo
- Plouëc en photos, Gare de Brélidy-Plouëc, Plouëc-du-Trieux
19 septembre 2026 à 10h00
Gare de Brélidy-Plouëc — Plouëc-du-Trieux
- Mégalithes du Trégor. Quand les pierres racontent la Préhistoire, Chapelle Notre-Dame de Kermassac’h, Lanmodez
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Notre-Dame de Kermassac'h — Lanmodez
- Exposition | Notre patrimoine au cœur de nos quartiers et hameaux, PloumExpo, Ploumagoar, Ploumagoar
19 septembre 2026 à 10h00
PloumExpo, Ploumagoar — Ploumagoar
- 100 ans de la télévision – Visite / enquête du Radôme, Cité des télécoms, Pleumeur-Bodou
19 septembre 2026 à 10h00
Cité des télécoms — Pleumeur-Bodou
- Le Légué : histoires(s) de port, Conservatoire du littoral de Bretagne, Plérin
19 septembre 2026 à 10h00
Conservatoire du littoral de Bretagne — Plérin
- Exposition et interprétation du mobilier archéologique, Villa gallo-romaine du Quiou, Le Quiou
19 septembre 2026 à 10h00
Villa gallo-romaine du Quiou — Le Quiou
- Les ardoisières de Mael-Carhaix, Salle de l’Arc-en-Ciel / Maël-Carhaix, Maël-Carhaix
19 septembre 2026 à 10h00
Salle de l'Arc-en-Ciel / Maël-Carhaix — Maël-Carhaix
- Visite guidée de l’église Saint Pierre et Paul, Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul / Erquy, Erquy
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul / Erquy — Erquy
- Visite guidée au Manoir de la Touche-Brandineuf, Manoir de La Touche-Brandineuf, Plouguenast-Langast
19 septembre 2026 à 10h00
Manoir de La Touche-Brandineuf — Plouguenast-Langast
- Visites commentées du jardin de Kerrosen, Domaine de Kerrosen, Taden
19 septembre 2026 à 10h00
Domaine de Kerrosen — Taden
- Exposition de Francis Formont (Peintures, collages), Maison des Jeunes et de la Ruralité, Plouha
19 septembre 2026 à 10h00
Maison des Jeunes et de la Ruralité — Plouha
- Exposition de Marie Buhot (peintures) et Catherine Belloir (sculptures), Chapelle Saint Samson / Plouha, Plouha
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint Samson / Plouha — Plouha
- Exposition de Christine Turbet Delof (sculptures) et Bruno Charenton (peintures), Chapelle de Kermaria-an’Isquit, Plouha
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de Kermaria-an'Isquit — Plouha
- Visite du moulin du Blavet, Moulin du Blavet, Gouarec
19 septembre 2026 à 10h00
Moulin du Blavet — Gouarec
- Patrimoine en péril – 29 ans après au manoir de La Coudraie, Manoir de la Coudraie, Beaussais-sur-Mer
19 septembre 2026 à 10h00
Manoir de la Coudraie — Beaussais-sur-Mer
- Visite guidée du Château de Beaumanoir, Château de Beaumanoir, Évran
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Beaumanoir — Évran
- 1916 – 2026 : les témoins de Verdun, Château de Bienassis, Erquy
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Bienassis — Erquy
- Atelier travail de forge, Villa gallo-romaine du Quiou, Le Quiou
19 septembre 2026 à 10h00
Villa gallo-romaine du Quiou — Le Quiou
- Atelier Bac de fouille, Villa gallo-romaine du Quiou, Le Quiou
19 septembre 2026 à 10h00
Villa gallo-romaine du Quiou — Le Quiou
- La vie au fil du canal, Maison éclusière de la Roche (n°8), Évran
19 septembre 2026 à 10h00
Maison éclusière de la Roche (n°8) — Évran
- Aremorica : reconstitution d’un campement gaulois, Vestiges archéologiques gallo-romains du Clos-Mulon, Corseul
19 septembre 2026 à 10h00
Vestiges archéologiques gallo-romains du Clos-Mulon — Corseul
- Visite de l’authentique langoustier le Saint Quay, Port d’Armor, Saint-Quay-Portrieux
19 septembre 2026 à 10h00
Port d'Armor — Saint-Quay-Portrieux
- Exposition sur les écoles de Caulnes, de 1800 à nos jours., Salle des fêtes – Caulnes, Caulnes
19 septembre 2026 à 10h00
Salle des fêtes - Caulnes — Caulnes
- Exposition – Le Val-André, naissance d’une station balnéaire, Digue promenade du Val-André, Pléneuf-Val-André
19 septembre 2026 à 10h00
Digue promenade du Val-André — Pléneuf-Val-André
- Découverte d’un carrelet en Rance, Morgrève, La Vicomté-sur-Rance
19 septembre 2026 à 10h00
Morgrève — La Vicomté-sur-Rance
- Exposition sur les anciennes lignes de chemins de fers bretonnes, Gare de Dinan, Dinan
19 septembre 2026 à 10h00
Gare de Dinan — Dinan
- Visite guidée des façades du château de la Roche-Jagu, Château de la Roche-Jagu, Ploëzal
19 septembre 2026 à 10h00
Château de la Roche-Jagu — Ploëzal
- Visite guidée de la chapelle Notre-Dame-du-Tertre, Chapelle Notre-Dame-du-Tertre, Châtelaudren-Plouagat
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Notre-Dame-du-Tertre — Châtelaudren-Plouagat
- Lumières sur les phares – visites, Port de Lézardrieux, Lézardrieux
19 septembre 2026 à 10h00
Port de Lézardrieux — Lézardrieux
- Du fil au bois – Elles brodent dans l’ébénisterie, Atelier Koad Bras, Trémargat
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier Koad Bras — Trémargat
- Exposition de Sorgel (peintures, dessins), Eglise Saint-Pierre / Plouha, Plouha
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Pierre / Plouha — Plouha
- Visite du Musée de l’école de Bothoa, Musée de l’école de Bothoa, Bothoa
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de l'école de Bothoa — Bothoa
- Visite libre de l’ArchéoMusée Coriosolis, ArchéoMusée Coriosolis et ses ArchéoSites, Corseul
19 septembre 2026 à 10h00
ArchéoMusée Coriosolis et ses ArchéoSites — Corseul
- La Grande Collecte de la Cité de la Musique Bretonne, Abbaye de Bégard, Gwenezhan
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye de Bégard — Gwenezhan
- Lumières sur les phares, Phare de Bodic, Lézardrieux
19 septembre 2026 à 10h00
Phare de Bodic — Lézardrieux
- Visite du Parc du Château de Catuélan, Château de Catuélan et Parc, Hénon
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Catuélan et Parc — Hénon
- Bienvenue à l’Abbaye de Boquen, Abbaye de Boquen La Cour Plénée-Jugon, Le Mené
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye de Boquen La Cour Plénée-Jugon — Le Mené
- Visite des extérieurs et des jardins – Manoir Le Lézard, Manoir Le Lézard, Bourbriac
19 septembre 2026 à 10h00
Manoir Le Lézard — Bourbriac
- Hommage à Morley Troman, Église Saint-Michel, Saint-Michel-en-Grève
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Michel — Saint-Michel-en-Grève
- Exposition d’Annie Roche (aquarelles), Chapelle de la Trinité / Plouha, Plouha
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de la Trinité / Plouha — Plouha
- Visites guidées et commentées, Villa gallo-romaine du Quiou, Le Quiou
19 septembre 2026 à 10h00
Villa gallo-romaine du Quiou — Le Quiou
- Visite libre de la Maison du Gouverneur, Maison du Gouverneur, Dinan
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du Gouverneur — Dinan
- Visite guidée du coeur historique de Saint-Brieuc, Office de Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc, Saint-Brieuc
19 septembre 2026 à 10h00
Office de Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc — Saint-Brieuc
- Visite du parcours permanent et de l’exposition temporaire, Musée Mathurin Méheut, Lamballe-Armor
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Mathurin Méheut — Lamballe-Armor
- Exposition de peintures Zoé Laigneau, Château de Bogard, Quessoy
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Bogard — Quessoy
- Atelier reconstitution d’amphore en terre cuite, Villa gallo-romaine du Quiou, Le Quiou
19 septembre 2026 à 10h00
Villa gallo-romaine du Quiou — Le Quiou
- Visite guidée « étudier pour préserver : le choeur de l’église Saint-Malo », Église Saint-Malo, Dinan
19 septembre 2026 à 10h30
Église Saint-Malo — Dinan
- Visite du château et de son exposition les Merveilles de nos collections, Château de Quintin, Quintin
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Quintin — Quintin
- Visites de l’église Saint-Yves de Minihy-Tréguier, Église Saint-Yves, Minihy-Tréguier
19 septembre 2026 à 10h30
Église Saint-Yves — Minihy-Tréguier
- Visite libre de la basilique Saint-Sauveur de Dinan, Basilique Saint-Sauveur, Dinan
19 septembre 2026 à 10h30
Basilique Saint-Sauveur — Dinan
- Micro-visite du site archéologique de Monterfil, Site gallo-romain de Monterfil, Corseul
19 septembre 2026 à 10h30
Site gallo-romain de Monterfil — Corseul
- Visite libre de la Tour de l’Horloge, Tour de l’Horloge, Dinan
19 septembre 2026 à 10h30
Tour de l'Horloge — Dinan
- Visite libre du Château de Dinan, Château de Dinan, Dinan
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Dinan — Dinan
- Lumières sur les phares – Phare de Bodic, Phare de Bodic, Lézardrieux
19 septembre 2026 à 10h30
Phare de Bodic — Lézardrieux
- Visite libre de l’église Saint-Malo, Église Saint-Malo, Dinan
19 septembre 2026 à 10h30
Église Saint-Malo — Dinan
- Animations au château de la Roche Goyon, Château de La Roche Goyon / Fort La Latte, Plévenon
19 septembre 2026 à 10h30
Château de La Roche Goyon / Fort La Latte — Plévenon
- Petit pot Néo, Chapelle Notre-Dame de Kermassac’h, Lanmodez
19 septembre 2026 à 10h30
Chapelle Notre-Dame de Kermassac'h — Lanmodez
- Visites guidées à La Hunaudaye, Château de la Hunaudaye, Pléven
19 septembre 2026 à 10h30
Château de la Hunaudaye — Pléven
- Visite flash, Abbaye de Beauport, Paimpol
19 septembre 2026 à 10h30
Abbaye de Beauport — Paimpol
- Visite libre de la chapelle Sainte-Catherine, Chapelle Sainte-Catherine, Dinan
19 septembre 2026 à 10h30
Chapelle Sainte-Catherine — Dinan
- Visite libre du Musée Yvonne Jean-Haffen, Musée Yvonne Jean-Haffen, Dinan
19 septembre 2026 à 10h30
Musée Yvonne Jean-Haffen — Dinan
- Visite guidée de l’ancienne imprimerie, Le Petit Echo de la Mode, Châtelaudren
19 septembre 2026 à 10h30
Le Petit Echo de la Mode — Châtelaudren
- Exposition « D’Argiles et de Pierres », Château de Quintin, Quintin
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Quintin — Quintin
- Visite libre de l’Abbaye Saint-Magloire de Léhon, Abbaye Saint-Magloire, Dinan
19 septembre 2026 à 10h30
Abbaye Saint-Magloire — Dinan
- Visite libre – Jardins du Château de Largentaye, Château de Largentaye, Saint-Lormel
19 septembre 2026 à 11h00
Château de Largentaye — Saint-Lormel
- Visite guidée Saint Magloire de Léhon : transformations, destructions, reconstructions, Abbaye Saint-Magloire, Dinan
19 septembre 2026 à 11h00
Abbaye Saint-Magloire — Dinan
- À la découverte de la restauration des Binious, Musée Mathurin Méheut, Lamballe-Armor
19 septembre 2026 à 11h00
Musée Mathurin Méheut — Lamballe-Armor
- Visite guidée « Les couvents de Dinan : comment ont-ils traversé les siècles ? », Place du Guesclin – Dinan, Dinan
19 septembre 2026 à 11h00
Place du Guesclin - Dinan — Dinan
- Les femmes de Beauport, Abbaye de Beauport, Paimpol
19 septembre 2026 à 11h00
Abbaye de Beauport — Paimpol
- Visite guidée de l’Ancien Couvent des Carmes du Guildo, Ancien couvent des Carmes du Guildo, Créhen
19 septembre 2026 à 11h00
Ancien couvent des Carmes du Guildo — Créhen
- Visites guidées d’un domaine d’origine médiévale, L’Improbable café culturel et l’écho du colombier, Plestin-les-Grèves
19 septembre 2026 à 11h00
L'Improbable café culturel et l'écho du colombier — Plestin-les-Grèves
- Visite libre ou guidée de l’Abbaye de Boquen, Abbaye de Boquen La Cour Plénée-Jugon, Le Mené
19 septembre 2026 à 11h00
Abbaye de Boquen La Cour Plénée-Jugon — Le Mené
- Portes ouvertes – Usine de production d’eau potable, La Croix Cholin – Quartier des Plaines-Villes, Ploufragan
19 septembre 2026 à 11h00
La Croix Cholin - Quartier des Plaines-Villes — Ploufragan
- Visite guidée « les métamorphoses du château de Dinan », Château de Dinan, Dinan
19 septembre 2026 à 11h00
Château de Dinan — Dinan
- Projection documentaire « Le Petit Écho de la Mode, 100 ans d’histoires », Le Petit Echo de la Mode, Châtelaudren
19 septembre 2026 à 11h45
Le Petit Echo de la Mode — Châtelaudren
- Ouverture du Musée de la Résistance en Argoat avec tarif unique, Pôle de l’Etang-Neuf, Saint-Connan
19 septembre 2026 à 14h00
Pôle de l'Etang-Neuf — Saint-Connan
- Visites Flash de l’exposition « Dans nos filets », Musée d’art et d’histoire, Saint-Brieuc
19 septembre 2026 à 14h00
Musée d'art et d'histoire — Saint-Brieuc
- Exposition de Jos Van de Ven et de ses élèves, Pôle de l’Etang-Neuf, Saint-Connan
19 septembre 2026 à 14h00
Pôle de l'Etang-Neuf — Saint-Connan
- Visite libre de la Maison des Faluns, Maison des faluns, Tréfumel
19 septembre 2026 à 14h00
Maison des faluns — Tréfumel
- Un jardin en ville, Un Jardin en Ville – Gouarec, Gouarec
19 septembre 2026 à 14h00
Un Jardin en Ville - Gouarec — Gouarec
- Visite commentée et exposition, Chapelle Sainte-Anne-du-Rocher / Quévert, Quévert
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Sainte-Anne-du-Rocher / Quévert — Quévert
- Visites par l’Association Culturelle du Bon Sauveur, Abbaye de Bégard, Gwenezhan
19 septembre 2026 à 14h00
Abbaye de Bégard — Gwenezhan
- Visite guidée accessible en LSF « Dinan, 1000 ans d’histoire », Place du Guesclin – Dinan, Dinan
19 septembre 2026 à 14h00
Place du Guesclin - Dinan — Dinan
- Visite de l’exposition de la Maison de L’Estuaire, Maison de l’estuaire, Plourivo
19 septembre 2026 à 14h00
Maison de l'estuaire — Plourivo
- L’Âme d’Avaugour, Chapelle Notre-Dame d’Avaugour, Saint-Péver
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Notre-Dame d'Avaugour — Saint-Péver
- Visite libre de la Maison de la Rance, Maison de la Rance, Lanvallay
19 septembre 2026 à 14h00
Maison de la Rance — Lanvallay
- Construisons ensemble des nichoirs à chauve-souris !, Abbaye de Bégard, Gwenezhan
19 septembre 2026 à 14h00
Abbaye de Bégard — Gwenezhan
- Visite commentée du Château de Grillemont, Château de Grillemont, Saint-Piat
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Grillemont — Saint-Piat
- Visite commentée de la chapelle de Penvern, Chapelle Notre-Dame de Penvern, Trébeurden
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Notre-Dame de Penvern — Trébeurden
- Visite de l’église Saint-Sylvestre, Eglise Saint-Sylvestre, Plouzélambre
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Sylvestre — Plouzélambre
- Expositions d’artistes dans le cloître Bon Sauveur, Abbaye de Bégard, Gwenezhan
19 septembre 2026 à 14h00
Abbaye de Bégard — Gwenezhan
- Visite guidée par le propriétaire du parc de Caradeuc, Parc du Château de Caradeuc, Bécherel
19 septembre 2026 à 14h00
Parc du Château de Caradeuc — Bécherel
- Pardon de Saint Nicolas, Chapelle Saint-Nicolas / Trédarzec, Trédarzec
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Saint-Nicolas / Trédarzec — Trédarzec
- Visite guidée au Château de Launay Guen, Château de Launay Guen, Plémet
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Launay Guen — Plémet
- Visite du Château de Crénan, Château de Crenan, Le Fœil
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Crenan — Le Fœil
- Visite guidée du château de La Grand’Ville, Château de la Grand’ville, Bringolo
19 septembre 2026 à 14h00
Château de la Grand'ville — Bringolo
- Visite de l’église Saint-Jean-Baptiste et de sa crypte, Eglise Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jean-Kerdaniel
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Jean-Baptiste — Saint-Jean-Kerdaniel
- Illustrer l’histoire : l’épopée des manuels scolaires du 18e siècle à nos jours, Archives départementales des Côtes d’Armor, Saint-Brieuc
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales des Côtes d'Armor — Saint-Brieuc
- Visite des coulisses des Archives départementales, Archives départementales des Côtes d’Armor, Saint-Brieuc
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales des Côtes d'Armor — Saint-Brieuc
- Visite guidée du château de Kernabat, Château de Kernabat, Plouisy
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Kernabat — Plouisy
- Exposition d’aquarelles réalisées le long des canaux bretons par un cyclo aquarelliste, Maison éclusière de Poulhibet, Guerlédan
19 septembre 2026 à 14h00
Maison éclusière de Poulhibet — Guerlédan
- Portes ouvertes – atelier de peinture, Pôle de l’Etang-Neuf, Saint-Connan
19 septembre 2026 à 14h00
Pôle de l'Etang-Neuf — Saint-Connan
- Visite de l’écomusée La Ferme d’antan, Ferme d’antan – écomusée, Plédéliac
19 septembre 2026 à 14h30
Ferme d'antan - écomusée — Plédéliac
- Visite commentée du château de la Houssaye, Château de la Houssaye, Quessoy
19 septembre 2026 à 14h30
Château de la Houssaye — Quessoy
- Visite du Château et des jardins de La Moglais, Château et parc de la Moglais, Lamballe
19 septembre 2026 à 14h30
Château et parc de la Moglais — Lamballe
- Jeu : le loup des archives, Archives départementales des Côtes d’Armor, Saint-Brieuc
19 septembre 2026 à 14h30
Archives départementales des Côtes d'Armor — Saint-Brieuc
- Accueil des visiteurs – viaduc de Caroual, Viaduc de Caroual, Erquy
19 septembre 2026 à 14h30
Viaduc de Caroual — Erquy
- Visite guidée « Changer pour durer : l’histoire des remparts de Dinan », Place du duc Jean IV – porte du Guichet, Dinan
19 septembre 2026 à 15h00
Place du duc Jean IV - porte du Guichet — Dinan
- Visite commentée de la Chapelle de Perros Hamon, Chapelle de Perros-Hamon, Ploubazlanec
19 septembre 2026 à 15h00
Chapelle de Perros-Hamon — Ploubazlanec
- Visite commentée – Site de Malaunay, Stèle de Malaunay, Ploumagoar
19 septembre 2026 à 15h00
Stèle de Malaunay — Ploumagoar
- Les lectures publiques, Maison Ernest Renan, Tréguier
19 septembre 2026 à 15h00
Maison Ernest Renan — Tréguier
- Conférence – Sous le charme de la Lieue de Grève, Église Saint-Michel, Saint-Michel-en-Grève
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Michel — Saint-Michel-en-Grève
- Des paysages médiévaux aux paysages actuels, une approche archéogéographique, Château de la Roche-Jagu, Ploëzal
19 septembre 2026 à 15h00
Château de la Roche-Jagu — Ploëzal
- Exposition | Arts Visuels, Chapelle Sainte-Brigitte, Ploumagoar
19 septembre 2026 à 15h00
Chapelle Sainte-Brigitte — Ploumagoar
- Visite de la Villa du Caruhel, Villa Le Caruhel, Binic-Étables-sur-Mer
19 septembre 2026 à 16h00
Villa Le Caruhel — Binic-Étables-sur-Mer
- Lumières sur les phares – Le bâti dans la tempête, Maison de la mer – Salle Yves Cadic, Lézardrieux
19 septembre 2026 à 16h00
Maison de la mer – Salle Yves Cadic — Lézardrieux
- Projection & conférence – Le Val-André, naissance d’une station balnéaire, Casino du Val-André, Pléneuf-Val-André
19 septembre 2026 à 16h00
Casino du Val-André — Pléneuf-Val-André
- Visite commentée de la Chapelle de la trinité, Chapelle de la Trinité – Ploubazlanec, Ploubazlanec
19 septembre 2026 à 16h30
Chapelle de la Trinité - Ploubazlanec — Ploubazlanec
- Visite guidée « Dinan disparu ? », Tour Sainte Catherine – Dinan, Dinan
19 septembre 2026 à 16h30
Tour Sainte Catherine - Dinan — Dinan
- Conférence sur notre patrimoine bâti en Trégor, Abbaye de Bégard, Gwenezhan
19 septembre 2026 à 17h00
Abbaye de Bégard — Gwenezhan
- Conférence autour de l’Art déco breton, Cinéma Arletty., Saint-Quay-Portrieux
19 septembre 2026 à 18h00
Cinéma Arletty. — Saint-Quay-Portrieux
- Conférence « Louis Dubois, cap-hornier castin », Salle Bec Rond, Saint-Cast-le-Guildo
19 septembre 2026 à 18h00
Salle Bec Rond — Saint-Cast-le-Guildo
- Lumières sur les phares – Table ronde, Maison de la mer – Salle Yves Cadic, Lézardrieux
19 septembre 2026 à 18h00
Maison de la mer – Salle Yves Cadic — Lézardrieux
- Visite guidée décalée de Bleu pluriel, salle de spectacle de Trégueux, Centre culturel Bleu pluriel, Trégueux
19 septembre 2026 à 18h00
Centre culturel Bleu pluriel — Trégueux
- Concert – spectacle : Couleurs du Moyen-Âge, Église Saint-Michel, Saint-Michel-en-Grève
19 septembre 2026 à 18h30
Église Saint-Michel — Saint-Michel-en-Grève
- Bal à la Villa gallo-romaine, Villa gallo-romaine du Quiou, Le Quiou
19 septembre 2026 à 19h00
Villa gallo-romaine du Quiou — Le Quiou
- Lumières sur les phares, JEP 2026 / La Fabrique à Paroles – L’Image qui parle, Paimpol
19 septembre 2026 à 20h00
JEP 2026 / La Fabrique à Paroles – L’Image qui parle — Paimpol
- Concert baroque « Musiques du temps d’Anne de Bretagne » Capricci Consort & La Quabriole, Eglise de Saint-Cast, Saint-Cast-le-Guildo
19 septembre 2026 à 20h30
Eglise de Saint-Cast — Saint-Cast-le-Guildo
- Projection du film « L’inhumaine », Cinéma Arletty., Saint-Quay-Portrieux
19 septembre 2026 à 20h30
Cinéma Arletty. — Saint-Quay-Portrieux
- Ouverture de la chapelle Sainte-Brigitte, Chapelle Sainte-Brigitte, Saint-Cast-le-Guildo
20 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Sainte-Brigitte — Saint-Cast-le-Guildo
- Visite commentée du château de Brélidy, Manoir de Ty-ar-Bonniec, Brélidy
20 septembre 2026 à 10h00
Manoir de Ty-ar-Bonniec — Brélidy
- 20 ans de Pluned Patrimoine, Ernest Renan 22140 Pluzunet, Pluzunet
20 septembre 2026 à 10h00
Ernest Renan 22140 Pluzunet — Pluzunet
- Déambulation en musique dans la chapelle du Bon Sauveur, Abbaye de Bégard, Gwenezhan
20 septembre 2026 à 10h00
Abbaye de Bégard — Gwenezhan
- Ouverture de l’Église Saint-Florent, Église Saint-Florent, Plufur
20 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Florent — Plufur
- Spectacle à la Chapelle de Kerbiquet de Brélidy, Chapelle de Kerbiquet, Brélidy
20 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de Kerbiquet — Brélidy
- Ouverture de la Chapelle Saint-Nicolas, Chapelle Saint-Nicolas, Plufur
20 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint-Nicolas — Plufur
- Exposition de véhicules anciens au manoir de La Coudraie, Manoir de la Coudraie, Beaussais-sur-Mer
20 septembre 2026 à 10h00
Manoir de la Coudraie — Beaussais-sur-Mer
- Visite insolite Dinan, les bâtisseuses du Moyen Âge, Place Saint-Louis, Dinan, Dinan
20 septembre 2026 à 10h30
Place Saint-Louis, Dinan — Dinan
- Gouel Sant Roch – Pardon de Saint-Roch, Chapelle Saint-Roch, Plounévez-Quintin
20 septembre 2026 à 10h30
Chapelle Saint-Roch — Plounévez-Quintin
- Expositions « la photographie sous toutes ses formes », Hôtel du Département, Saint-Brieuc
20 septembre 2026 à 11h00
Hôtel du Département — Saint-Brieuc
- La photographie sous toutes ses formes, Hôtel du Département, Saint-Brieuc
20 septembre 2026 à 11h00
Hôtel du Département — Saint-Brieuc
- Visite du Conseil départemental, de la Préfecture et du parc, Hôtel du Département, Saint-Brieuc
20 septembre 2026 à 11h00
Hôtel du Département — Saint-Brieuc
- Visite guidée « Les objets d’art : comment les protéger ? », Chapelle Sainte-Catherine, Dinan
20 septembre 2026 à 11h30
Chapelle Sainte-Catherine — Dinan
- Présentation des nouvelles acquisitions du musée de la Résistance en Argoat, Pôle de l’Etang-Neuf, Saint-Connan
20 septembre 2026 à 14h00
Pôle de l'Etang-Neuf — Saint-Connan
- Visite guidée : cohabiter pour durer : patrimoines et biodiversité, Office de Tourisme Dinan – Cap Fréhel, Dinan
20 septembre 2026 à 14h00
Office de Tourisme Dinan - Cap Fréhel — Dinan
- Visite guidée du parc de la Roche-Jagu, Château de la Roche-Jagu, Ploëzal
20 septembre 2026 à 14h00
Château de la Roche-Jagu — Ploëzal
- « Les campagnes bretonnes à la période romaine : une image renouvelée par les recherches archéologiques récentes », Villa gallo-romaine du Quiou, Le Quiou
20 septembre 2026 à 14h30
Villa gallo-romaine du Quiou — Le Quiou
- Voyage au coeur du Moyen-Âge, Planétarium de Bretagne, Pleumeur-Bodou
20 septembre 2026 à 15h00
Planétarium de Bretagne — Pleumeur-Bodou
- Visite guidée – Port du Guildo, Port du Guildo – côté Saint-Cast Le Guildo, Saint-Cast Le Guildo
20 septembre 2026 à 15h00
Port du Guildo - côté Saint-Cast Le Guildo — Saint-Cast Le Guildo
- Balade contée dans les Grandes Landes de Trébédan, Espace naturel Yves-Donguy, Brusvily
20 septembre 2026 à 15h00
Espace naturel Yves-Donguy — Brusvily
- Concert hommage à Morley et Shula Troman., Église Saint-Michel, Saint-Michel-en-Grève
20 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Michel — Saint-Michel-en-Grève
- Visite guidée de la promenade nord des remparts de Dinan (du Jerzual à la tour Saint-Julien), Porte du Jerzual, Dinan
20 septembre 2026 à 15h00
Porte du Jerzual — Dinan
- Voyez comme ils s’aiment – Histoire contée et chantée des époux La Garaye, Les Cordeliers – Ensemble scolaire, Dinan
20 septembre 2026 à 16h00
Les Cordeliers - Ensemble scolaire — Dinan
- Les Penn Sardin et la « belle grève de femmes », projection-rencontre, Musée d’art et d’histoire, Saint-Brieuc
20 septembre 2026 à 16h30
Musée d'art et d'histoire — Saint-Brieuc
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)