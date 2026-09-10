La Flûme Enchantée 2026 : trois jours de fête musicale à Gévezé

La Flûme Enchantée retrouve la plaine du Choinel à Gévezé, près de Rennes, du vendredi 11 au dimanche 13 septembre 2026. Pour sa 12e édition, le festival organisé par Gév’Anim accueille notamment Orelsan, Bigflo & Oli, Bob Sinclar, Ofenbach, Zaz et Claudio Capéo. Trois jours de concerts répartis entre la scène du Château, la scène du Choinel et la Caverne du Druide.

À Gévezé, la rentrée conserve un air de festival. Portée par l’association Gév’Anim, La Flûme Enchantée s’inscrit dans un projet d’animation locale qui dépasse le seul rendez-vous de septembre : l’association organise également des festivités communales et un tremplin musical. Son ambition associe la découverte d’artistes à la vie collective d’une commune de Rennes Métropole.

L’histoire de l’événement raconte cette ouverture progressive. Boulevard des Airs figurait à l’affiche en 2015, Ofenbach en 2019, Tryo en 2022 et Christophe Maé en 2023. En 2025, Pierre Garnier, IAM, Robin Schulz et Kendji Girac faisaient partie des invités. Autant de répertoires qui dessinent un festival généraliste, où les générations peuvent se retrouver sans nécessairement partager les mêmes habitudes d’écoute.

le programme et les horaires de la flûme enchantée 2026

Voici les horaires publiés dans le programme officiel 2026. Les créneaux après minuit prolongent la soirée indiquée.

vendredi 11 septembre 2026

Scène Artistes et horaires Château Bianca Costa (19h55–20h55) ; Bigflo & Oli (22h05–23h35) ; Ofenbach — Cloned Live (01h15–02h30). Choinel Guillaume Journey (18h50–19h50) ; Taïro (21h00–22h00) ; Bob Sinclar (23h40–01h10). Caverne du Druide Mitseu (18h00–18h45) ; B.R.E.T.O.N.S (20h20–22h05) ; Strollad (23h35–00h50).

samedi 12 septembre 2026

Scène Artistes et horaires Château Zaz (19h25–20h55) ; Claudio Capéo (22h05–23h35) ; Skip the Use (00h55–02h25). Choinel Fredz (18h20–19h20) ; Jungeli (21h00–22h00) ; Soolking (23h40–00h50). Caverne du Druide Faut qu’ça guinche (17h30–18h15) ; Les Wampas (20h55–22h05) ; Michel Hubert (23h35–00h55).

dimanche 13 septembre 2026

Scène Artistes et horaires Château La Compagnie créole (16h55–17h55) ; Orelsan (19h20–20h50) ; Sniper (22h05–23h20). Choinel Karaoké Live Musikam (15h30–16h50) ; Luiza (18h00–19h15) ; Zaho (21h00–22h00). Caverne du Druide Romain Illusion (15h30–16h50) ; Tribute to Hallyday (18h00–19h15) ; Les Gaillards d’en face (21h00–22h00).

billetterie : vérifier les dernières disponibilités

Au 10 septembre 2026, le pass du samedi 12 septembre, affiché à 45 €, est indiqué complet dans la billetterie officielle. Une catégorie de billets enfants pour le dimanche reste proposée à 15 €. Les disponibilités pouvant évoluer, la billetterie du festival constitue le point de référence avant tout déplacement. L’organisation renvoie également vers Reelax Tickets, sa plateforme officielle de revente.

Le tarif enfant est annoncé pour les moins de 12 ans, accompagnés obligatoirement d’un adulte. Un justificatif d’identité est demandé à l’entrée. Des casques antibruit sont disponibles contre caution au stand de prévention.

venir depuis rennes et les communes voisines

Des navettes relient Villejean–Université à Gévezé, sur réservation et avec un titre de transport STAR, selon les conditions annoncées par le festival. L’organisation indique environ 35 minutes de trajet, auxquelles s’ajoutent 15 à 20 minutes de marche jusqu’à l’entrée. Pour le retour, elle recommande de quitter le site 30 minutes avant le départ réservé. Lorsque le métro ne circule plus, la liaison est prolongée jusqu’à République.

Des navettes Linevia gratuites desservent également Irodouër, Romillé, Langan, Saint-Gondran, Vignoc, La Mézière, Saint-Gilles, Pacé, Breteil, L’Hermitage, La Chapelle-des-Fougeretz et Parthenay-de-Bretagne. Les horaires et modalités figurent sur la page officielle des navettes. Attention pour les personnes en fauteuil roulant : les autocars Linevia de ce dispositif sont annoncés comme non accessibles.

les informations pratiques

Lieu : plaine du Choinel, 35850 Gévezé, Ille-et-Vilaine.

plaine du Choinel, 35850 Gévezé, Ille-et-Vilaine. Ouverture : vendredi à 17 h 30, samedi à 17 h et dimanche à 15 h. Fin annoncée à 2 h 30 les deux premières soirées. Pour le dimanche, la page pratique indique 23 h, tandis que le programme prévoit Sniper jusqu’à 23 h 20 : tenir compte de ce décalage pour organiser son retour.

vendredi à 17 h 30, samedi à 17 h et dimanche à 15 h. Fin annoncée à 2 h 30 les deux premières soirées. Pour le dimanche, la page pratique indique 23 h, tandis que le programme prévoit Sniper jusqu’à 23 h 20 : tenir compte de ce décalage pour organiser son retour. Camping et parking : gratuits en 2026. Le camping ouvre du vendredi 11 septembre à midi au lundi 14 septembre à midi ; l’accès nécessite un billet du festival et une réservation du camping sur la billetterie.

gratuits en 2026. Le camping ouvre du vendredi 11 septembre à midi au lundi 14 septembre à midi ; l’accès nécessite un billet du festival et une réservation du camping sur la billetterie. Sur place : restauration, buvettes et paiement cashless ; le rechargement en ligne est accessible sur le site officiel.

restauration, buvettes et paiement cashless ; le rechargement en ligne est accessible sur le site officiel. Accessibilité : plateforme dédiée et parking pour les personnes en situation de handicap, avec présentation des justificatifs demandés.

Consulter les informations pratiques de l’organisateur pour les conditions d’accès et les éventuelles modifications de dernière minute.