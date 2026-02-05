À Pipriac, l’Îlot de la Minoterie installe un nouveau centre de gravité culturel

À Pipriac (Ille-et-Vilaine), l’Îlot de la Minoterie a ouvert ses portes au mois d’octobre 2025.

Au cœur de Pipriac, l’Îlot de la Minoterie est un pôle socioculturel pensé comme un lieu de passage et de séjour, où l’on peut venir pour lire, travailler, apprendre, se rencontrer, puis revenir pour un spectacle, une exposition, un atelier. On pousse la porte, et l’on sent tout de suite que le lieu a été conçu pour durer, avec des espaces lisibles, une lumière généreuse, et cette impression de calme actif, celui des endroits où chacun peut trouver sa place, même sans programme précis. La commune y installe un tiers-lieu qui relie médiathèque, activités et programmation afin que la culture ne soit pas un moment à part, mais une pratique qui s’inscrit dans le quotidien.

Depuis l’ouverture en octobre 2025, l’Îlot rassemble des usages habituellement séparés. La médiathèque devient un lieu animé, où l’on entend les pages qu’on tourne, des voix qui se posent, des enfants qui circulent, et parfois le silence net des après-midis studieux. La salle de spectacles structure une saison, tandis que des espaces plus “simples” (café-presse, coworking, numérique, salles d’activités) rendent le site fréquentable hors événement. Autrement dit, on y vient sans avoir besoin d’une “raison culturelle” préalable, et c’est souvent ainsi qu’un lieu finit par fabriquer une communauté de publics.

Le lieu joue la carte d’un équipement complet, dimensionné pour accueillir à la fois des flux quotidiens et des temps forts. La surface tourne autour de 1 850 m², et l’architecture s’organise autour d’un grand accueil, de la médiathèque et de la salle. Selon les heures, le hall devient un carrefour doux, traversé de salutations, d’attentes et de rendez-vous, pendant que le café-presse installe une chaleur plus domestique, presque de place de village “à l’abri”. Le tout s’ouvre sur un parvis végétal qui prolonge le lieu vers l’extérieur, et qui est devenu lui aussi un espace de rendez-vous, avec ses respirations, ses bancs, et cette sensation d’air libre qui donne envie de rester quelques minutes de plus.

Trois mois, quatre spectacles, un fil rouge

La saison d’hiver se structure autour d’un axe simple, celui de la présence. Présence de la chanson, du conte, de la musique, et d’un théâtre qui se vit en proximité. Au total, quatre rendez-vous “scène” balisent le trimestre, avec une attention constante au jeune public, et deux propositions qui résonnent avec le mois du gallo.

Samedi 14 février (10h15 et 11h30) — "Train-Train-Blues" , Cie Les 3 Valoches. Spectacle immersif sur un quai de gare improvisé, un voyage, une mémoire familiale, et des paysages qui défilent comme des tableaux. Dès 5 ans , durée 30 min .

Mercredi 4 mars (16h) — "Sous les mers" , Mermontine. Conte musical et visuel inspiré de Jules Verne, avec projection d'illustrations et une pop électrique mâtinée de baroque, qui ouvre aussi sur des questions contemporaines, dont l'écologie. Dès 8 ans , durée 35 min .

Dimanche 15 mars (17h) — "Corps-sans-âme" , Matao Rollo & Matlao Guitton. Conte merveilleux en gallo (accessible aux non-locuteurs) porté par la musique et la parole, issu d'un récit collecté par Luzel. Dès 7 ans , durée 1h15 .

Dimanche 29 mars (17h) — "La robe à fleurs", Cie La Gamine. Théâtre et chansons, avec un matériau sensible tiré de collectages, et une dimension participative qui invite à chanter et à valser "au coude à coude". Dès 8 ans.

Temps forts et rendez-vous qui fabriquent l’habitude

À côté de la scène, l’Îlot se donne une autre ambition, moins spectaculaire et plus décisive, celle de l’habitude heureuse. La brochure installe une constellation d’ateliers et de rendez-vous réguliers, qui relient petite enfance, ados et adultes, et qui travaillent l’accueil au quotidien. Ce sont des formats légers, accessibles, souvent gratuits, qui font que le lieu “respire” même les jours sans représentation, avec un va-et-vient discret, des tables qui se remplissent, et des activités qui s’installent comme une seconde peau du bâtiment.

"Café papote" : échanges de coups de cœur (lecture, polar, cinéma, BD), avec une séance ado annoncée autour d'un petit-déjeuner fin février, et une rencontre mi-mars autour d'une sélection "prix des lecteurs".

Atelier d'écriture "Écriture en liberté" (un vendredi par mois, le soir).

Tricot thé : rendez-vous souple, où l'on arrive et repart quand on veut, autour des arts de la laine.

Jeux : mercredi coopératif, soirées "jeu picore", et séances autour du cinéma (dont ciné ado et projections adultes thématiques).

Numérique : ateliers adultes encadrés, créneaux individuels sur rendez-vous, et découvertes numériques pour enfants et ados (light painting, dessin sur vitres, robotique).

Mars 2026, mois gourmand et mois du gallo

Le trimestre se referme sur une belle idée éditoriale, celle d’un mois de mars “à thème”. D’un côté, une programmation gourmande au sein du réseau des médiathèques de Redon Agglomération, qui prend à Pipriac des formes très concrètes, dont des lectures gourmandes et une journée d’initiation à la galette de blé noir et aux crêpes, avec dégustation sur place, odeurs de beurre chaud comprises. De l’autre, un ancrage au plan linguistique et patrimonial, avec le mois du gallo qui s’incarne dans deux spectacles, “Corps-sans-âme” et “La robe à fleurs”, et dans cette musicalité particulière des mots, quand la langue porte le récit autant que l’histoire qu’elle raconte.

