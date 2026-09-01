Opéra de Rennes : une saison 2026-2027 entre passions romantiques, contes cruels et grands mythes lyriques

Alors que résonnent les hourras qui saluent les représentations de Robinson Crusoé, Matthieu Rietzler, directeur de l’Opéra de Rennes, conviait déjà la presse à sa conférence annuelle pour dévoiler la saison 2026-2027. Fidèles à notre habitude, nous nous pencherons ici surtout sur les œuvres lyriques, avec une gourmandise parfaitement excusable.

Entre Massenet, Mozart, Rameau, Gluck et Philippe Boesmans, la nouvelle saison rennaise s’annonce comme un parcours à travers quelques-uns des grands territoires de l’opéra : la passion malheureuse, l’enfance troublée, le jeu cruel du désir, la satire baroque et le mythe fondateur de l’amour perdu.

Werther de Jules Massenet : le romantisme jusqu’à la brûlure

C’est un monument de l’opéra français de la fin du XIXe siècle qui ouvrira la saison lyrique : Werther de Jules Massenet. Créé en 1892 à Vienne, ce drame lyrique en quatre actes repose sur un livret d’Édouard Blau, Paul Milliet et Georges Hartmann, inspiré du célèbre roman de Goethe, Les Souffrances du jeune Werther.

À sa parution, le roman de Goethe suscita dans toute l’Europe un émoi considérable, au point d’être associé à une vague de suicides parmi de jeunes lecteurs exaltés. Il faut dire que son argument concentre toutes les tensions du romantisme noir : Werther aime Charlotte, mais celle-ci s’est engagée auprès d’Albert, qu’elle finit par épouser par fidélité à sa parole. Werther s’incline avec élégance, conserve son amitié pour Albert, mais ne parvient pas à survivre à son désespoir. Il se donne la mort et reçoit, au dernier moment, l’aveu d’un amour réciproque.

Une telle destinée ne pouvait produire qu’une musique d’une profondeur ardente, traversée par la tension, l’abandon, la pudeur et l’irréparable. Avec Werther, Massenet n’illustre pas seulement une histoire d’amour malheureuse : il donne voix à une âme qui se consume.

Représentations : samedi 3 octobre 2026 à 18 h, lundi 5 octobre à 20 h, mercredi 7 octobre à 20 h, vendredi 9 octobre à 20 h et dimanche 11 octobre à 20 h.

Pinocchio : le pantin, l’enfant et l’humanité impossible

La deuxième grande invitation lyrique de la saison viendra d’un autre territoire : celui du conte. Avec Pinocchio, le petit pantin imaginé par Carlo Collodi trouve une nouvelle vie scénique grâce à la collaboration du compositeur Philippe Boesmans et du dramaturge Joël Pommerat.

Cette production, créée au Festival d’Aix-en-Provence en 2017, prolonge l’univers de Pommerat, déjà connu du public rennais à travers L’Inondation, présenté avec Francesco Filidei. Ici, le conte universel devient une traversée inquiète : celle d’un pantin en quête d’humanité, ballotté entre mensonge, désir d’émancipation, apprentissage de la douleur et découverte du monde.

La musique et le texte accompagnent les déambulations chaotiques de Pinocchio sans réduire le personnage à une figure enfantine. Il est à la fois naïf, cruel, vulnérable, drôle et tragique : un être inachevé qui cherche sa forme.

Plusieurs représentations seront également proposées aux scolaires, signe que cette œuvre peut parler aussi bien aux enfants qu’aux adultes, tant elle interroge la fabrication de l’humain.

Représentations : samedi 12 décembre 2026 à 18 h, dimanche 13 décembre à 16 h et mercredi 16 décembre à 20 h.

Così fan tutte : Mozart, Da Ponte et la mécanique cruelle du désir

Quelle perspective réjouissante que de retrouver Wolfgang Amadeus Mozart avec l’une de ses œuvres les plus sensibles, les plus élégantes, mais aussi les plus énigmatiques : Così fan tutte. Créé le 26 janvier 1790 au Burgtheater de Vienne, sur un livret de Lorenzo Da Ponte, cet opéra appartient à cette zone mozartienne où la légèreté apparente dissimule une redoutable lucidité sur le cœur humain.

L’intrigue est fameuse : deux jeunes hommes décident de mettre à l’épreuve la fidélité de leurs fiancées. Déguisements, manipulations, faux départs, séductions calculées : tout commence comme un jeu. Mais chez Mozart, le jeu devient vite expérience morale. Les sentiments se déplacent, les certitudes vacillent, les promesses se troublent. Nul n’échappe vraiment à la punition du réel, qui prend ici la forme d’une désillusion.

Inutile d’en dire davantage sur cette œuvre célébrissime. Il suffira de se rendre à l’Opéra de Rennes pour retrouver ce mélange incomparable de grâce musicale, de cruauté souriante et de mélancolie raffinée.

Représentations : samedi 6 février 2027 à 18 h, lundi 8 février à 20 h, mercredi 10 février à 20 h, vendredi 12 février à 20 h et samedi 14 février à 16 h.

Conseil précieux : mieux vaudra réserver dès l’ouverture de la location, car les places risquent d’être chères.

Platée de Rameau : la nymphe des marais chez les dieux

Il faudra attendre le mois de mai pour entendre l’appel de Platée, nymphe des marais, et retrouver les grands dieux de la Rome antique dans l’un des sommets du théâtre lyrique français. Ce ballet bouffon de Jean-Philippe Rameau fut créé le 31 mars 1745 au Grand Manège du château de Versailles. Composé d’un prologue suivi de trois actes, il raconte les malheurs d’une nymphe aussi laide que vaniteuse, mais qui, comme tout être vivant, prétend à l’amour.

Tout, dans Platée, repose sur le trouble du rire. La nymphe est moquée, trompée, exhibée, entourée de coassements de grenouilles et de chants de coucous. Son rôle est traditionnellement confié à un homme, ce qui accentue encore l’effet de décalage, de grotesque et de théâtre dans le théâtre. Mais sous la farce, Rameau laisse entendre une question moins légère : que devient le désir lorsqu’il est livré à la cruauté sociale ?

La mise en scène sera assurée par Yvan Clédat et Coco Petitpierre, qui avaient laissé un excellent souvenir au public ayant assisté à leur spectacle immersif Le Carnaval de Venise. On peut donc attendre de cette Platée une alliance féconde entre fantaisie visuelle, sens du théâtre et intelligence du baroque.

Représentations : mercredi 12 mai 2027 à 20 h, jeudi 13 mai à 20 h, samedi 15 mai à 18 h et dimanche 16 mai à 16 h.

Orphée et Euridice : Gluck et l’amour au seuil des enfers

La saison lyrique conduira enfin le public vers l’un des mythes les plus anciens et les plus bouleversants de l’opéra : Orphée et Euridice de Christoph Willibald Gluck. Créée en 1762 sur un livret de Ranieri de’ Calzabigi, cette œuvre en trois actes demeure l’un des héritages les plus précieux de la réforme gluckiste, qui cherchait à rendre à l’opéra sa clarté dramatique, sa force expressive et sa vérité émotionnelle.

Faut-il vraiment rappeler l’argument ? Orphée, désespéré par la mort d’Euridice, supplie les dieux de lui rendre son amour. Touchés par la sincérité de ses prières, ceux-ci lui accordent le droit de descendre aux enfers pour la ramener parmi les vivants. Une seule condition lui est imposée : ne pas se retourner vers elle avant d’avoir franchi le seuil du royaume d’Hadès. Mais Orphée échoue. Et c’est de cet échec que naît l’une des plus célèbres complaintes de l’opéra français : J’ai perdu mon Euridice.

Avec Gluck, le mythe ne se contente pas de raconter l’amour plus fort que la mort. Il montre aussi la fragilité du regard, l’impatience du désir, l’impossibilité de posséder ce que l’on aime sans risquer de le perdre.

Représentations : dimanche 20 juin 2027 à 16 h, mardi 22 juin à 20 h, jeudi 24 juin à 20 h et samedi 26 juin à 18 h.

Une saison équilibrée entre grands classiques et création contemporaine

Voilà donc pour les opéras de cette saison 2026-2027. Entre grandes œuvres du répertoire, création contemporaine, conte initiatique, satire baroque et mythe antique, le menu apparaît remarquablement équilibré. L’Opéra de Rennes proposera une saison où l’on pourra pleurer avec Werther, sourire avec Mozart, s’inquiéter avec Pinocchio, rire jaune avec Rameau et descendre aux enfers avec Orphée. De quoi passer l’été dans l’attente, puis revenir nombreux à la rentrée pour vivre, une fois encore, la magie de l’opéra.

Le programme complet de la saison 2026-2027 de l’Opéra de Rennes

Au-delà des grandes productions lyriques présentées, la saison 2026-2027 de l’Opéra de Rennes déploie une programmation très large : comédie musicale, théâtre musical, concerts, danse, rendez-vous jeune public, visites, propositions gratuites, actions chorales et concerts de l’Orchestre national de Bretagne.

Opéras

Werther — Jules Massenet

Drame lyrique en quatre actes et cinq tableaux, d’après Les Souffrances du jeune Werther de Goethe. Direction musicale : Chloé Dufresne. Mise en scène et scénographie : Ted Huffman. Avec Julien Behr, Lucie Peyramaure, Anas Séguin, Manon Lamaison, Marc Scoffoni, Mathilde Pajot, Ismaël El Mechrafi, entre autres. Orchestre national de Bretagne et solistes de la Maîtrise de Bretagne.

Dates : samedi 3 octobre 2026 à 18 h, lundi 5 octobre à 20 h, mercredi 7 octobre à 20 h, vendredi 9 octobre à 20 h, dimanche 11 octobre à 16 h.

Tarifs : de 5 à 65 €. Durée : 2 h 40, entracte compris. Dès 12 ans.

Autour du spectacle : répétition publique vendredi 18 septembre à 17 h 30.

Pinocchio — Philippe Boesmans

Opéra d’après Carlo Collodi, sur un livret de Joël Pommerat. Nouvelle production de la co[opéra]tive. Direction musicale : Fiona Monbet et Léo Margue, en alternance. Mise en scène : Ambre Kahan. Avec Anaïs Merlin, René Ramos Premier ou Romain Dayez, Jean-Luc Ballestra, Jordan Mouaïssia, Aliénor Feix ou Marion Vergez Pascal, Vibe Rouvet, Francesco Semeraro. Ensemble Miroirs Étendus.

Dates : samedi 12 décembre 2026 à 18 h, dimanche 13 décembre à 16 h, mercredi 16 décembre à 20 h.

Tarifs : de 5 à 49 €. Durée : 2 h 15, entracte compris. Dès 10 ans.

Autour du spectacle : bord de scène dimanche 13 décembre à l’issue de la représentation. Représentations scolaires lundi 14, jeudi 17 et vendredi 18 décembre à 14 h 30.

Così fan tutte — Wolfgang Amadeus Mozart

Opéra bouffe en deux actes, livret de Lorenzo Da Ponte. Direction musicale : Nicolas Ellis. Mise en scène et scénographie : Phia Ménard. Avec Elsa Benoit, Ambroisine Bré, Jean-Christophe Lanièce, Kaëlig Boché, Camille Poul et Guilhem Worms. Orchestre national de Bretagne et Chœur de chambre Mélisme(s).

Dates : samedi 6 février 2027 à 18 h, lundi 8 février à 20 h, mercredi 10 février à 20 h, vendredi 12 février à 20 h, dimanche 14 février à 16 h.

Tarifs : de 5 à 65 €. Durée : 3 h 30, entracte compris. Dès 12 ans.

Platée — Jean-Philippe Rameau

Opéra en un prologue et trois actes. Direction musicale : Camille Delaforge. Mise en scène, scénographie et costumes : Yvan Clédat et Coco Petitpierre. Chorégraphie : Valeria Giuga. Avec Ilja Aksionovas, Catherine Trottmann, Petr Nekoranec, Philippe Talbot, Mathieu Gourlet, Axelle Saint-Cirel, Guilhem Worms, Lila Dufy. Orchestre Il Caravaggio et Chœur de chambre Mélisme(s).

Dates : mercredi 12 mai 2027 à 20 h, jeudi 13 mai à 20 h, samedi 15 mai à 18 h, dimanche 16 mai à 16 h.

Tarifs : de 5 à 65 €. Dès 10 ans.

Orphée et Eurydice — Christoph Willibald Gluck

Opéra en trois actes et cinq tableaux. Direction musicale : Alphonse Cemin. Mise en scène : Lorraine de Sagazan. Avec Sahy Ratia, Jenny Daviet et Mariamielle Lamagat. Orchestre national de Bretagne et Chœur d’Angers Nantes Opéra.

Dates : dimanche 20 juin 2027 à 16 h, mardi 22 juin à 20 h, jeudi 24 juin à 20 h, samedi 26 juin à 18 h.

Opéra sur écran(s) : samedi 26 juin à 18 h.

Tarifs : de 5 à 65 €. Dès 14 ans.

Autour du spectacle : visite tactile et descriptive mercredi 23 juin à 18 h ; séance en audiodescription jeudi 24 juin à 20 h.

Comédie musicale

No, No, Nanette — Vincent Youmans

Comédie musicale américaine créée en 1925, célèbre notamment pour l’air Tea for Two. Direction musicale : Benjamin Pras. Mise en scène : Emily Wilson et Jos Houben. Adaptation française : Christophe Mirambeau. Avec Marion Préïté, Lauren Van Kempen, Caroline Roëlands, Marie-Élisabeth Cornet, Loaï Rahman, Arnaud Masclet, Ronan Debois, Véronique Hatat, Maeva Simonnet, June Van Der Esch et l’Orchestre Les Frivolités Parisiennes.

Dates : mercredi 24 mars 2027 à 20 h, jeudi 25 mars à 20 h, samedi 27 mars à 18 h.

Tarifs : de 5 à 49 €. Durée : 2 h. Dès 10 ans.

Autour du spectacle : visite tactile et descriptive vendredi 26 mars à 18 h ; séance en audiodescription samedi 27 mars à 18 h.

Théâtre musical

Musiques interdites — Samuel Hengebaert et David Lescot

Cabaret consacré aux compositeurs et aux œuvres censurées sous le IIIe Reich, avec des œuvres d’Alban Berg, Salomone Rossi, Paul Dessau, Hanns Eisler, Friedrich Holländer, Ilse Weber, Viktor Ullmann, Zikmund Schul, Erwin Schulhoff, Gideon Klein, Ernst Křenek, Kurt Weill et Gioan Pietro Del Bueno. Direction musicale : Samuel Hengebaert. Texte et mise en scène : David Lescot. Avec Éléonore Pancrazi, Lucile Richardot et les musiciens d’ActeSix.

Dates : mardi 24 novembre 2026 à 20 h, mercredi 25 novembre à 20 h.

Tarifs : de 5 à 34 €. Durée : environ 1 h 40. Dès 12 ans.

Autour du spectacle : bord de scène mercredi 25 novembre à l’issue de la représentation.

Concerts

Grey Consort — Le Banquet Céleste

Programme consacré à l’âge d’or élisabéthain, autour du consort de viole de gambe. Avec Andreas Linos, Isabelle Saint-Yves, Thomas de Pierrefeu, Bruno Helstroffer et Marc de Pierrefeu.

Dates : samedi 26 septembre 2026 à 20 h, dimanche 27 septembre à 16 h.

Lieu : Théâtre du Vieux Saint-Étienne, Rennes. Tarif unique : 10 €, 5 € carte Sortir ! Durée : 1 h. Dès 10 ans.

Cantos Brujos — Jean-Marie Machado

Variation d’après L’Amour sorcier de Manuel de Falla, entre musique classique, jazz et flamenco. Avec Jean-Marie Machado, Cristina Hall, Karine Sérafin, Cécile Grenier, Séverine Morfin et l’Orchestre Danzas.

Date : samedi 7 novembre 2026 à 18 h.

Tarifs : de 5 à 34 €. Durée : environ 1 h 30. Dès 10 ans.

Vénus et Adonis — John Blow

Premier opéra créé en Angleterre, interprété par l’Ensemble Le Banquet Céleste. Avec Apolline Raï-Westphal, Dominic Sedgwick, William Shelton et Emma Bertin au dessin en direct.

Dates : jeudi 12 novembre 2026 à 20 h, vendredi 13 novembre à 20 h.

Représentation scolaire : vendredi 13 novembre à 14 h 30.

Tarifs : de 5 à 34 €. Durée : environ 1 h 15. Dès 8 ans.

Le Requiem de Fauré — Gabriel Fauré / Philippe Hersant

Le Requiem de Gabriel Fauré, dans sa version de 1893, est mis en regard d’In Paradiso, création mondiale de Philippe Hersant d’après La Divine Comédie de Dante. Direction musicale : Nicolas Ellis. Avec Marie Théoleyre, Jean-Christophe Lanièce et le Chœur de chambre Mélisme(s).

Date : mercredi 9 décembre 2026 à 20 h.

Tarifs : de 5 à 34 €. Durée : 2 h. Dès 12 ans.

Lux Invisibilis — Olivier Mellano

Concert du Chœur de chambre Mélisme(s), avec les participations de Rosemary Standley et Piers Faccini, dans le cadre du festival Autres Mesures.

Date : vendredi 22 janvier 2027 à 20 h.

Lieu : Auditorium des Champs Libres, Rennes. Tarif unique : 15 €. Durée : 2 h. Dès 12 ans.

Birds on Wire — Le Chant des oiseaux

Rosemary Standley et Dom La Nena rejoignent la Maîtrise de Bretagne pour un concert entre musique classique, folk, rock et musiques du monde.

Dates : vendredi 5 mars 2027 à 20 h, samedi 6 mars à 18 h, dimanche 7 mars à 16 h.

Tarifs : de 5 à 34 €. Durée : 1 h 30. Dès 10 ans.

Kraken Consort — Bretagne

Programme consacré au répertoire traditionnel breton, à la croisée du baroque et des musiques populaires. Avec Chantal Santon-Jeffery, Robert Getchell, Sylvain Barou, Brewen Favreau, David Lombardi, Ronan Pellen, Bruno Helstroffer et Laurène Durantel-Hellstroffer.

Dates : jeudi 11 mars 2027 à 20 h, vendredi 12 mars à 20 h.

Tarifs : de 5 à 34 €. Dès 10 ans.

Aci, Galatea e Polifemo — Georg Friedrich Haendel

Cantate profane tirée des Métamorphoses d’Ovide, interprétée par l’Ensemble Le Banquet Céleste. Avec Suzanne Jerosme, Margherita Maria Sala et Alexandre Baldo.

Dates : mercredi 31 mars 2027 à 20 h, jeudi 1er avril à 20 h.

Tarifs : de 5 à 34 €. Durée : 1 h 45. Dès 10 ans.

Paul-Antoine Bénos-Djian et Bianca Chillemi

Récital consacré au répertoire d’Amérique latine et aux mélodies espagnoles. Avec Paul-Antoine Bénos-Djian, contre-ténor, et Bianca Chillemi, piano.

Date : mardi 25 mai 2027 à 20 h.

Tarifs : de 5 à 34 €. Dès 10 ans.

Sahar — Karen Vourc’h et Dima Bawab

Programme humaniste autour des langues, des cultures et des chants traditionnels yiddish et palestiniens. Avec Karen Vourc’h et Dima Bawab, sopranos, David Venitucci à l’accordéon et Mohannad Nasser au oud.

Date : lundi 7 juin 2027 à 20 h.

Tarifs : de 5 à 34 €. Durée : 1 h 05. Dès 10 ans.

Danse

Éclats de danse — Junior Ballet de l’Opéra de Paris

Programme présenté en première mondiale à Rennes avant le Palais Garnier. Au programme : William Forsythe, The Vertiginous Thrill of Exactitude ; Altea Nune Yu et Simone Valastro, On then and now ; Anna Hop, création ; Julian Nicosia, Eternal Rift.

Dates : mardi 29 décembre 2026 à 20 h, mercredi 30 décembre à 20 h, jeudi 31 décembre à 18 h, samedi 2 janvier 2027 à 18 h, dimanche 3 janvier à 16 h.

Lieu : Couvent des Jacobins, Rennes. Tarif unique : 45 €, réductions applicables, carte Sortir ! 5 €. Durée : environ 2 h. Dès 8 ans.

Nelken — Pina Bausch

Pièce culte du Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, créée en 1982.

Dates : jeudi 26 novembre 2026 à 20 h 30, vendredi 27 novembre à 20 h 30, samedi 28 novembre à 19 h, dimanche 29 novembre à 16 h.

Lieu : Le Quartz, scène nationale de Brest. Durée : 1 h 50. Tarifs : 43 €, 34 €, 16 €.

Imminentes — Jann Gallois

Pièce pour six danseuses autour de la sororité, de la puissance du féminin et de la douceur comme force. Chorégraphie : Jann Gallois.

Dates : jeudi 11 mars 2027 à 20 h, vendredi 12 mars à 19 h.

Lieu : Le Triangle, Cité de la danse. Tarifs : de 25 à 4 €. Dès 8 ans.

Une heure pour découvrir l’Opéra

Marelle — Chœur de chambre Mélisme(s)

Parcours musical au cœur de l’Opéra de Rennes, de la rotonde à la scène, pensé pour les enfants et leurs parents.

Dates : mardi 3 novembre 2026 à 18 h, mercredi 4 novembre à 14 h 30 et 18 h, jeudi 5 novembre à 18 h.

Tarif : 5 €, 2,50 € carte Sortir ! Durée : 1 h 15. Dès 5 ans.

Représentations scolaires : mardi 3 novembre à 10 h et 14 h 30, mercredi 4 novembre à 10 h, jeudi 5 novembre à 10 h et 14 h 30.

L’Opéra côté coulisses

Visite de l’Opéra de Rennes, de ses espaces publics à ses coulisses : rotonde, scène, salle de répétition, loges, ateliers de costumes.

Dates : samedis 28 novembre 2026 et 13 mars 2027, départs toutes les 30 minutes de 10 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h.

Tarif : 5 €, 2,50 € carte Sortir ! Dès 5 ans.

La Fabuleuse Histoire de l’Opéra-Comique

Théâtre musical avec les artistes de l’Académie de l’Opéra-Comique. Mise en scène : Léo Cohen-Paperman. Livret : Émilien Diard-Detœuf. Supervision musicale : Louis Langrée.

Date : vendredi 22 mai 2027 à 14 h 30 et 20 h.

Tarif : 5 €, 2,50 € carte Sortir ! Durée : 1 h 45. Dès 10 ans.

Représentations scolaires : jeudi 21 mai à 10 h 30 et 14 h 30.

Rendez-vous gratuits

Journées européennes du matrimoine et du patrimoine

Répétition ouverte de Werther : vendredi 18 septembre 2026 à 17 h 30. Durée : 1 h. Dès 10 ans, sur réservation.

Visites guidées des espaces publics : dimanche 20 septembre de 10 h à 16 h 30, dernier départ. Durée : 30 minutes. Dès 5 ans, sur réservation.

Finale régionale du Concours Voix Nouvelles

Avec la présence exceptionnelle de Louis Langrée, directeur de l’Opéra-Comique, comme président du jury.

Date : vendredi 23 octobre 2026 à 20 h. Gratuit, sur réservation.

Dialogues européens

Retransmission exceptionnelle de l’opéra Robinson Crusoé à l’Auditorium des Champs Libres et dans plusieurs villes partenaires dans le monde.

Date : vendredi 6 novembre 2026 à 18 h 30. Lieu : Auditorium des Champs Libres. Durée : 2 h 35. Dès 8 ans. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Rebonds

Le Banquet Céleste : mercredi 10 mars 2027 à 12 h 30, Auditorium des Champs Libres.

Chœur de chambre Mélisme(s) : mercredi 12 mai 2027 à 12 h 30, Auditorium des Champs Libres.

Visites thématiques au Musée des beaux-arts de Rennes

Autour du concert Vénus et Adonis : samedi 7 novembre 2026 à 16 h ; jeudi 12 novembre à 12 h 30.

Autour de l’opéra Pinocchio : jeudi 10 décembre 2026 à 12 h 30 ; samedi 12 décembre à 16 h.

Autour de l’opéra Così fan tutte : samedi 6 février 2027 à 16 h ; jeudi 11 février à 12 h 30.

Autour de l’opéra Platée : jeudi 13 mai 2027 à 12 h 30 ; samedi 15 mai à 16 h.

Durée : 30 minutes. Dès 8 ans. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Orchestre national de Bretagne

Classic Hour

Concert pour les jeunes autour de Respighi et Rautavaara, avec l’Orchestre national de Bretagne, sous la direction de Chloé Dufresne.

Date : jeudi 15 octobre 2026 à 19 h 30. Durée : 1 h 30.

Concerto pour oiseaux et orchestre de Rautavaara

Œuvres d’Ottorino Respighi, Ross Edwards, Einojuhani Rautavaara et Joseph Haydn. Direction musicale : Chloé Dufresne. Hautbois : Joana Soares.

Date : vendredi 16 octobre 2026 à 20 h. Durée : 1 h 40, entracte compris.

Schubert

Symphonies n°5 et n°8, extraits, et sélection de Lieder. Direction musicale : Nicolas Ellis. Avec Ema Nikolovska, mezzo-soprano, et Dylan Maréchal, comédien.

Dates : vendredi 20 novembre 2026 à 20 h, samedi 21 novembre à 18 h. Durée : 2 h.

À la découverte de Schubert

Concert Piccolo autour de la Symphonie n°5 de Schubert. Direction musicale : Nicolas Ellis. Commentaires : Camille Villanove.

Date : samedi 21 novembre 2026 à 14 h 30. Durée : 1 h.

Concertos de Vivaldi

Œuvres d’Antonio Vivaldi, Johann Stamitz et Maddalena Laura Sirmen. Direction et clarinette : Pierre Génisson. Violoncelle : Olivier Lacour.

Dates : mercredi 2 décembre 2026 à 20 h, jeudi 3 décembre à 20 h. Durée : 1 h 30.

Symphonie n°2 de Farrenc

Œuvres de Felix Mendelssohn, Louise Filliaux-Tiger, Simone Blanchard, Fred de Faye-Jozin, Alice Sauvrezis, Claude Debussy, Pierre Chépélov et Louise Farrenc. Direction musicale : Nicolas Ellis. Soprano : Marie-Laure Garnier.

Date : vendredi 19 février 2027 à 20 h. Durée : 1 h 40.

À la découverte de Farrenc

Concert Piccolo autour d’extraits de la Symphonie n°2 de Louise Farrenc. Direction musicale : Nicolas Ellis.

Date : samedi 20 février 2027 à 14 h 30. Durée : 1 h.

Voyage au centre de la Terre de Jules Verne

Musique d’Ezequiel Spucches. Direction musicale : Nicolas Ellis. Adaptation et livret : Clara Chabalier et Ezequiel Spucches. Mise en scène : Clara Chabalier. Jeu : Elliot Jenicot.

Dates : vendredi 19 mars 2027 à 20 h, samedi 20 mars à 14 h 30. Durée : 1 h.

Opéra et territoire

Le Grand Boum

Festival de chœurs d’enfants et d’adolescents en scène. L’Opéra de Rennes et la Maîtrise de Bretagne réunissent environ 250 jeunes participants venus de Rennes, de Bretagne et d’ailleurs.

Dates : samedi 29 et dimanche 30 mai 2027. Gratuit. Dès 5 ans.

Objectif Chœurs !

Dispositif régional dédié au chant choral, coordonné par l’Opéra de Rennes, avec des actions dans les quatre départements bretons. Les chœurs accompagnés en 2026-2027 sont issus des Côtes-d’Armor, du Finistère, d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan.

À Chœur ouvert

Neuvième édition du chœur éphémère réunissant des amateurs de tous âges. Cycle de sept ateliers entre janvier et juin 2027 : 23 janvier, 20 février, 13 mars, 3 avril, 18 mai, 9 juin et 19 juin.

Un projet « Cultures croisées »

Projet mené à l’école élémentaire Suzanne Lacore de Saint-Jacques-de-la-Lande avec le Chœur de chambre Mélisme(s), autour du collectage de chansons du monde auprès des enfants. Présentation prévue en juin 2027 sur la scène de l’Opéra de Rennes.

Opéra en réseau

La saison 2026-2027 s’inscrit également dans plusieurs réseaux de production et de diffusion : Ouest Opéras, qui associe Angers Nantes Opéra et l’Opéra de Rennes ; la co[opéra]tive, collectif de production réunissant notamment les scènes nationales de Besançon, Quimper, Sénart, le Théâtre impérial – Opéra de Compiègne, l’Atelier Lyrique de Tourcoing et l’Opéra de Rennes ; ainsi qu’une complicité renforcée avec l’Opéra-Comique, autour de Werther, Pinocchio et La Fabuleuse Histoire de l’Opéra-Comique.