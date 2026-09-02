Rallycross de Lohéac. Pour ses 50 ans, le temple du sport automobile breton fait le plein

Entre le triomphe de Fabien Pailler en Euro RX1, la présence très attendue de Sébastien Loeb et des finales françaises spectaculaires, la 50e édition du Rallycross de Lohéac a tenu toutes ses promesses. Devant plus de 80 000 spectateurs venus célébrer un demi-siècle de passion automobile, le circuit breton a une nouvelle fois confirmé son statut de rendez-vous incontournable du sport automobile.

Lohéac a tenu ses promesses. Pour célébrer les 50 ans du Rallycross, le circuit breton a offert un week-end exceptionnel, mêlant spectacle, conditions de piste changeantes et affrontements au plus haut niveau. Plus de 80 000 spectateurs se sont massés autour du circuit pendant les trois jours de compétition. Les pilotes français ont particulièrement brillé, avec Fabien Pailler, vainqueur en Euro RX1, tandis que les différentes catégories du Championnat et de la Coupe de France ont livré des courses particulièrement disputées. Entre le retour du Championnat d’Europe à Lohéac et la présence très attendue de Sébastien Loeb, cette édition anniversaire restera comme l’un des grands rendez-vous de la saison 2026. L’ensemble du plateau a réuni 170 pilotes.

Photo de groupe avec l’ensemble des pilotes du Rallycross de Lohéac 2026

Des personnalités au rendez-vous pour une édition anniversaire

Pour célébrer dignement ses 50 ans, le Rallycross de Lohéac avait réuni un plateau particulièrement prestigieux. En tête d’affiche, le public a retrouvé Sébastien Loeb, nonuple champion du monde des rallyes, venu reprendre le volant en Euro RX1, mais aussi Johan Kristoffersson, octuple champion du monde de rallycross, et Andreas Bakkerud, autre grande figure internationale de la discipline.

Côté français, Julien Fébreau, voix de la Formule 1 sur Canal+, était également de la partie. Le chanteur Claudio Capéo a animé la foule dans le bourg de Lohéac avant d’enfiler à son tour le casque et de prendre le départ. Le créateur de contenu automobile Étienne « Moustache » participait lui aussi à la fête.

Le Rallycross Legends Show a également contribué au spectacle, avec notamment la présence remarquée de Raul Marchisio, surnommé « le Professeur », au volant de sa Lancia Delta HF Integrale 16V. Tous ont contribué à donner à cette 50e édition une dimension médiatique et populaire particulière, à l’image d’un événement devenu bien plus qu’une simple course automobile.

Sébastien Loeb entouré de Julien Fébreau et Johan Kristoffersson au Rallycross de Loheac 2026 Tour d'honneur pour Sébastien Loeb et Julien Fébreau dans la voiture de Michel Hommell au Rallycross de Loheac 2026 La voiture de Claudio Capéo sur la ligne de départ au Rallycross de Loheac 2026 Sébastien Loeb au côté de Julien Fébreau et Bruno Vandestick au Rallycross de Loheac 2026 Ronan COUDRAIS maire de Lohéac et Françoise Gatel, Ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation au Rallycross de Loheac 2026 Raul Marchisio surnommé « Le Professeur » au Rallycross de Loheac 2026

Patrick Germain, président de l’Écurie Bretagne et du comité d’organisation du Rallycross de Lohéac, a remercié toutes les personnes ayant contribué au succès de ce week-end ainsi que les spectateurs : « Nous avons eu la grande fierté d’être le plus grand rallycross du monde, et c’est une réalité ! Nous vous donnons rendez-vous en 2027 pour le Championnat de France, tout simplement. Vous êtes venus en nombre, c’est un record ; nous avons fait le rallycross du siècle. »

Patrick Germain a également remercié chaleureusement les centaines de bénévoles mobilisés et rendu hommage aux fondateurs du Rallycross de Lohéac, Michel Hommell et le regretté Pierre Tollemer. Il a enfin eu une pensée pour Yves Plantard, figure historique de l’organisation, dont le décès venait d’être annoncé.

Patrick Germain, président de l’Écurie Bretagne et du comité d’organisation du Rallycross de Lohéac

Les festivités au rendez-vous pour les 50 ans du Rallycross de Lohéac

Drift au Rallycross de Lohéac des Harley-Davidson pour les 50 ans du Rallycross de Loheac 2026 Raul Marchisio surnommé « Le Professeur » Le Bagad Kadoudal de Vern sur Seiche nous rappelle que nous sommes bien en Bretagne Parade sur le circuit du Rallycross de Loheac 2026 Passage des Rafales au dessus du Rallycross de Loheac 2026

Championnat d’Europe : Euro RX1

Catégorie reine du Championnat d’Europe, l’Euro RX1 met aux prises des voitures à quatre roues motrices dotées de moteurs turbocompressés développant environ 600 chevaux. Le podium de Lohéac :

1er : Fabien Pailler (FRA), Renault Mégane Mk4, n° 29

(FRA), Renault Mégane Mk4, n° 2e : Andreas Bakkerud (NOR), Ford Fiesta Mk7 ST, n° 13

(NOR), Ford Fiesta Mk7 ST, n° 3e : Juha Rytkönen (FIN), Hyundai i20, n° 18

Fabien Pailler (FRA) Vainqueur du Rallycross Andreas Bakkerud (NOR) sur la Ford Fiesta Mk7 ST Juha Rytkönen (FIN) sur la Hyundai i20 Fabien Pailler (FRA) Vainqueur du Rallycross Andreas Bakkerud (NOR) Juha Rytkönen (FIN) Fabien Pailler (FRA) Andreas Bakkerud (NOR) Juha Rytkönen (FIN) EuroRX1

Championnat d’Europe : Euro RX3

Les Euro RX3 sont des voitures à traction avant dont la cylindrée maximale est fixée à 1 600 cm³. Cette catégorie constitue notamment un terrain d’expression privilégié pour de jeunes talents. Le podium de Lohéac :

1er : Julien Meunier (FRA), Audi A1, n° 15

(FRA), Audi A1, n° 2e : Audrius Kragas (LTU), Škoda Fabia, n° 21

(LTU), Škoda Fabia, n° 3e : Tom Le Jossec (FRA), Škoda Fabia, n° 35

Julien Meunier (FRA) EuroRX3 Audrius Kragas (LTU) EuroRX3 Tom le Jossec (FRA) EuroRX3 Audrius Kragas (LTU) EuroRX3 Julien Meunier (FRA) EuroRX3 Julien Meunier (FRA) Audrius Kragas (LTU) et Tom le Jossec (FRA) EuroRX3

Championnat de France Supercar

Catégorie reine du Championnat de France, le Supercar rassemble des voitures à quatre roues motrices développant plus de 500 chevaux. Le podium de Lohéac :

1er : Damien Meunier , Audi S1 WRX, n° 21

, Audi S1 WRX, n° 2e : Jean-Baptiste Dubourg , Peugeot 208 WRX, n° 27

, Peugeot 208 WRX, n° 3e : Davy Jeanney, Škoda Fabia WRX, n° 1

Damien MEUNIER sur la AUDI S1 WRX n° 21 Jean Baptiste DUBOURG sur la PEUGEOT 208 WRX n° 27 Davy JEANNEY sur la SKODA Fabia WRX n° 1 Ligne d'arrivée de la finale supercar au Rallycross de Loheac 2026 Damien MEUNIER, Jean Baptiste DUBOURG et Davy JEANNEY Damien MEUNIER, Jean Baptiste DUBOURG et Davy JEANNEY

Supercar Challenge

Le Supercar Challenge constitue un classement spécifique disputé au sein de la catégorie Supercar. À Lohéac, le podium est le suivant :

1er : Philippe Maloigne , Toyota Yaris GR RX, n° 22

, Toyota Yaris GR RX, n° 2e : Emmanuel Moinel , Peugeot 208 WRX, n° 14

, Peugeot 208 WRX, n° 3e : Stéphane de Ganay, Citroën DS3 WRX, n° 18

Hervé Knapick obtient un trophée spécial Ecurie Bretagne.

Emmanuel MOINEL sur la PEUGEOT 208 WRX n° 14 Philippe MALOIGNE sur la TOYOTA Yaris WRX n° 22 Stéphane DE GANAY sur la CITROEN DS3 WRX n° 18 Philippe MALOIGNE sur la TOYOTA Yaris WRX n° 22 Hervé KNAPICK sur la CITROEN DS3 WRX n° 60 Philippe Maloigne, Emmanuel Moinel, Stéphane de Ganay et Hervé Knapick

Championnat de France Super 1600

Les Super 1600 développent jusqu’à 250 chevaux. Ces voitures de moins de 1 600 cm³ disposent d’une transmission aux seules roues avant. Le podium de Lohéac :

1er : Valentin Lumet , Škoda Fabia S1600, n° 102

, Škoda Fabia S1600, n° 2e : Jérémy Lambec , Audi A1 S1600, n° 166

, Audi A1 S1600, n° 3e : Xavier Allereau, Škoda Fabia S1600, n° 106

Valentin LUMET sur la SKODA Fabia S1600 n° 102 Jérémy LAMBEC sur la AUDI A1 S1600 n° 166 Xavier ALLEREAU sur la SKODA Fabia S1600 n° 106 Valentin LUMET sur la SKODA Fabia S1600 n° 102 Xavier ALLEREAU sur la SKODA Fabia S1600 n° 106 Valentin Lumet, Jérémy Lambec et Xavier Allereau

Coupe de France Féminine FFSA

Ouverte aux pilotes féminines à partir de 16 ans, cette catégorie se dispute au volant de Renault Twingo RX de 133 chevaux équipées du kit Renault Sport. Le podium de Lohéac :

1re : Janyce Da Cruz , Renault Twingo R1 RX, n° 288

, Renault Twingo R1 RX, n° 2e : Lorine Beauvoir , Renault Twingo R1 RX, n° 270

, Renault Twingo R1 RX, n° 3e : Tiphaine Lunel, Renault Twingo R1 RX, n° 281

Janyce DA CRUZ sur la RENAULT Twingo R1 RX n° 288 Lorine BEAUVOIR sur la RENAULT Twingo R1 RX n° 270 Tiphaine LUNEL sur la RENAULT Twingo R1 RX n° 281 Janyce DA CRUZ sur la RENAULT Twingo R1 RX n° 288 Lorine BEAUVOIR sur la RENAULT Twingo R1 RX n° 270 Janyce Da Cruz, Lorine Beauvoir et Tiphaine Lunel

Coupe de France : Division 3

Les voitures de Division 3 reposent sur un châssis tubulaire et peuvent être équipées d’un moteur atmosphérique dont la cylindrée atteint au maximum 3 500 cm³. Le podium de Lohéac :

1er : Étienne « Moustache » , Ford Fiesta, n° 343

, Ford Fiesta, n° 2e : Christophe Saunois , Audi A1, n° 301

, Audi A1, n° 3e : Lorenzo Delaunay, Peugeot 208, n° 325

Etienne "MOUSTACHE" sur la FORD Fiesta n° 343 Christophe SAUNOIS sur la AUDI A1 n° 301 Lorenzo DELAUNAY sur la PEUGEOT 208 n° 325 Christophe SAUNOIS sur la AUDI A1 n° 301 Lorenzo DELAUNAY sur la PEUGEOT 208 n° 325 Etienne « Moustache » Christophe Saunois et Lorenzo Delaunay

Coupe de France : Division 4

La Division 4 rassemble des berlines à deux roues motrices, proches dans leur conception de voitures utilisées en rallye. Le podium de Lohéac :

1er : Jules Burson , Renault Clio V F2000, n° 448

, Renault Clio V F2000, n° 2e : Steven Drouyer , Renault Clio III F2000, n° 405

, Renault Clio III F2000, n° 3e : Jean-Philippe Roussillon, Citroën C3 F2000, n° 485

Jules BURSON sur la RENAULT Clio V F2000 n° 448 Steven DROUYER sur la RENAULT Clio III F2000 n° 405 Jean-Philippe ROUSSILLON sur la CITROEN C3 F2000 n° 485 Steven DROUYER sur la RENAULT Clio III F2000 n° 405 Jean-Philippe ROUSSILLON sur la CITROEN C3 F2000 n° 485 Jules Burson, Steven Drouyer et Jean-Philippe Roussillon

Division 5 by Yacco

La Division 5 by Yacco constitue l’une des portes d’entrée du rallycross. Accessible à partir de 16 ans, elle se dispute avec des Renault Clio V RX. Le podium de Lohéac :

1er : Ronan Deslandes , Renault Clio V RX, n° 229

, Renault Clio V RX, n° 2e : Hugo Jouan , Renault Clio V RX, n° 211

, Renault Clio V RX, n° 3e : Ewan Hudo, Renault Clio V RX, n° 247

Ronan DESLANDES sur la RENAULT Clio V RX n° 229 Gautier SARHY sur la RENAULT Clio V RX n° 202 Ewan HUDO sur la RENAULT Clio V RX n° 247 Gautier SARHY sur la RENAULT Clio V RX n° 202 Ewan HUDO sur la RENAULT Clio V RX n° 247 Ronan DESLANDES, Gautier SARHY et Ewan HUDO