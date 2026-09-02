Rallycross de Lohéac. Pour ses 50 ans, le temple du sport automobile breton fait le plein

Entre le triomphe de Fabien Pailler en Euro RX1, la présence très attendue de Sébastien Loeb et des finales françaises spectaculaires, la 50e édition du Rallycross de Lohéac a tenu toutes ses promesses. Devant plus de 80 000 spectateurs venus célébrer un demi-siècle de passion automobile, le circuit breton a une nouvelle fois confirmé son statut de rendez-vous incontournable du sport automobile.
Lohéac a tenu ses promesses. Pour célébrer les 50 ans du Rallycross, le circuit breton a offert un week-end exceptionnel, mêlant spectacle, conditions de piste changeantes et affrontements au plus haut niveau. Plus de 80 000 spectateurs se sont massés autour du circuit pendant les trois jours de compétition. Les pilotes français ont particulièrement brillé, avec Fabien Pailler, vainqueur en Euro RX1, tandis que les différentes catégories du Championnat et de la Coupe de France ont livré des courses particulièrement disputées. Entre le retour du Championnat d’Europe à Lohéac et la présence très attendue de Sébastien Loeb, cette édition anniversaire restera comme l’un des grands rendez-vous de la saison 2026. L’ensemble du plateau a réuni 170 pilotes.
Des personnalités au rendez-vous pour une édition anniversaire
Pour célébrer dignement ses 50 ans, le Rallycross de Lohéac avait réuni un plateau particulièrement prestigieux. En tête d’affiche, le public a retrouvé Sébastien Loeb, nonuple champion du monde des rallyes, venu reprendre le volant en Euro RX1, mais aussi Johan Kristoffersson, octuple champion du monde de rallycross, et Andreas Bakkerud, autre grande figure internationale de la discipline.
Côté français, Julien Fébreau, voix de la Formule 1 sur Canal+, était également de la partie. Le chanteur Claudio Capéo a animé la foule dans le bourg de Lohéac avant d’enfiler à son tour le casque et de prendre le départ. Le créateur de contenu automobile Étienne « Moustache » participait lui aussi à la fête.
Le Rallycross Legends Show a également contribué au spectacle, avec notamment la présence remarquée de Raul Marchisio, surnommé « le Professeur », au volant de sa Lancia Delta HF Integrale 16V. Tous ont contribué à donner à cette 50e édition une dimension médiatique et populaire particulière, à l’image d’un événement devenu bien plus qu’une simple course automobile.
Patrick Germain, président de l’Écurie Bretagne et du comité d’organisation du Rallycross de Lohéac, a remercié toutes les personnes ayant contribué au succès de ce week-end ainsi que les spectateurs : « Nous avons eu la grande fierté d’être le plus grand rallycross du monde, et c’est une réalité ! Nous vous donnons rendez-vous en 2027 pour le Championnat de France, tout simplement. Vous êtes venus en nombre, c’est un record ; nous avons fait le rallycross du siècle. »
Patrick Germain a également remercié chaleureusement les centaines de bénévoles mobilisés et rendu hommage aux fondateurs du Rallycross de Lohéac, Michel Hommell et le regretté Pierre Tollemer. Il a enfin eu une pensée pour Yves Plantard, figure historique de l’organisation, dont le décès venait d’être annoncé.
Les festivités au rendez-vous pour les 50 ans du Rallycross de Lohéac
Championnat d’Europe : Euro RX1
Catégorie reine du Championnat d’Europe, l’Euro RX1 met aux prises des voitures à quatre roues motrices dotées de moteurs turbocompressés développant environ 600 chevaux. Le podium de Lohéac :
- 1er : Fabien Pailler (FRA), Renault Mégane Mk4, n° 29
- 2e : Andreas Bakkerud (NOR), Ford Fiesta Mk7 ST, n° 13
- 3e : Juha Rytkönen (FIN), Hyundai i20, n° 18
Championnat d’Europe : Euro RX3
Les Euro RX3 sont des voitures à traction avant dont la cylindrée maximale est fixée à 1 600 cm³. Cette catégorie constitue notamment un terrain d’expression privilégié pour de jeunes talents. Le podium de Lohéac :
- 1er : Julien Meunier (FRA), Audi A1, n° 15
- 2e : Audrius Kragas (LTU), Škoda Fabia, n° 21
- 3e : Tom Le Jossec (FRA), Škoda Fabia, n° 35
Championnat de France Supercar
Catégorie reine du Championnat de France, le Supercar rassemble des voitures à quatre roues motrices développant plus de 500 chevaux. Le podium de Lohéac :
- 1er : Damien Meunier, Audi S1 WRX, n° 21
- 2e : Jean-Baptiste Dubourg, Peugeot 208 WRX, n° 27
- 3e : Davy Jeanney, Škoda Fabia WRX, n° 1
Supercar Challenge
Le Supercar Challenge constitue un classement spécifique disputé au sein de la catégorie Supercar. À Lohéac, le podium est le suivant :
- 1er : Philippe Maloigne, Toyota Yaris GR RX, n° 22
- 2e : Emmanuel Moinel, Peugeot 208 WRX, n° 14
- 3e : Stéphane de Ganay, Citroën DS3 WRX, n° 18
Hervé Knapick obtient un trophée spécial Ecurie Bretagne.
Championnat de France Super 1600
Les Super 1600 développent jusqu’à 250 chevaux. Ces voitures de moins de 1 600 cm³ disposent d’une transmission aux seules roues avant. Le podium de Lohéac :
- 1er : Valentin Lumet, Škoda Fabia S1600, n° 102
- 2e : Jérémy Lambec, Audi A1 S1600, n° 166
- 3e : Xavier Allereau, Škoda Fabia S1600, n° 106
Coupe de France Féminine FFSA
Ouverte aux pilotes féminines à partir de 16 ans, cette catégorie se dispute au volant de Renault Twingo RX de 133 chevaux équipées du kit Renault Sport. Le podium de Lohéac :
- 1re : Janyce Da Cruz, Renault Twingo R1 RX, n° 288
- 2e : Lorine Beauvoir, Renault Twingo R1 RX, n° 270
- 3e : Tiphaine Lunel, Renault Twingo R1 RX, n° 281
Coupe de France : Division 3
Les voitures de Division 3 reposent sur un châssis tubulaire et peuvent être équipées d’un moteur atmosphérique dont la cylindrée atteint au maximum 3 500 cm³. Le podium de Lohéac :
- 1er : Étienne « Moustache », Ford Fiesta, n° 343
- 2e : Christophe Saunois, Audi A1, n° 301
- 3e : Lorenzo Delaunay, Peugeot 208, n° 325
Coupe de France : Division 4
La Division 4 rassemble des berlines à deux roues motrices, proches dans leur conception de voitures utilisées en rallye. Le podium de Lohéac :
- 1er : Jules Burson, Renault Clio V F2000, n° 448
- 2e : Steven Drouyer, Renault Clio III F2000, n° 405
- 3e : Jean-Philippe Roussillon, Citroën C3 F2000, n° 485
Division 5 by Yacco
La Division 5 by Yacco constitue l’une des portes d’entrée du rallycross. Accessible à partir de 16 ans, elle se dispute avec des Renault Clio V RX. Le podium de Lohéac :
- 1er : Ronan Deslandes, Renault Clio V RX, n° 229
- 2e : Hugo Jouan, Renault Clio V RX, n° 211
- 3e : Ewan Hudo, Renault Clio V RX, n° 247