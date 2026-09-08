Stationnement payant à Rennes, nouvelles évolutions en juillet 2026

Le stationnement payant poursuit son extension à Rennes. Après plusieurs élargissements en 2025, les tarifs sur voirie augmenteront légèrement à partir du 15 juillet 2026, tandis que de nouvelles rues des quartiers Thabor, Saint-Hélier, Alphonse-Guérin et Saint-Martin deviendront payantes le 16 novembre. La Ville entend favoriser la rotation des véhicules et le stationnement des résidents, au prix d’un nouveau recul des places gratuites autour du centre-ville.

La municipalité présente cette politique comme un moyen de limiter le stationnement de longue durée, de favoriser la rotation des véhicules et de préserver davantage de places pour les résidents, les visiteurs et les clients des commerces. Elle entend également orienter les déplacements domicile-travail vers les transports collectifs, les parkings-relais et les parcs de stationnement.

1. Le socle de 2023-2024 : nouveaux publics gratuits et contrôle modernisé

Au 1er janvier 2024, plusieurs mesures ont fait évoluer le fonctionnement du stationnement payant rennais :

quatre grandes catégories tarifaires : usagers standards, résidents, professionnels et garages automobiles ;

: usagers standards, résidents, professionnels et garages automobiles ; gratuité pour certains professionnels de santé intervenant à domicile , notamment les médecins généralistes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et sages-femmes ;

, notamment les médecins généralistes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et sages-femmes ; gratuité étendue aux assistants et auxiliaires de vie sociale ;

; gratuité maintenue pour les titulaires de la carte mobilité inclusion portant la mention “stationnement” , sous réserve de l’enregistrement du véhicule ou de la délivrance d’un ticket gratuit ponctuel ;

, sous réserve de l’enregistrement du véhicule ou de la délivrance d’un ticket gratuit ponctuel ; transfert du contrôle à la SPL Citédia Métropole , avec recours à des véhicules équipés de lecture automatisée des plaques d’immatriculation ;

, avec recours à des véhicules équipés de lecture automatisée des plaques d’immatriculation ; création d’une brigade chargée des incivilités de stationnement, issue des agents de surveillance de la voie publique.

Pour être reconnues lors des contrôles, les personnes bénéficiant d’une gratuité ou d’un tarif particulier doivent avoir préalablement enregistré leur véhicule.

2. L’année 2025 marque une première extension importante

En 2025, la Ville a engagé un élargissement du stationnement payant dans plusieurs quartiers résidentiels proches du centre, en particulier dans les secteurs où les places sur voirie étaient fortement occupées par des véhicules stationnés durant plusieurs heures.

Extension du 16 juin 2025

Depuis le 16 juin 2025, trois ensembles de rues ont été intégrés au périmètre payant :

Sud-Gare , dans les secteurs Sainte-Thérèse, Villeneuve et Mauconseil ;

, dans les secteurs Sainte-Thérèse, Villeneuve et Mauconseil ; Saint-Martin , aux abords de l’auberge de jeunesse ;

, aux abords de l’auberge de jeunesse ; Maurepas–Bellangerais, aux abords des Gayeulles.

Dans ces secteurs, le stationnement est devenu payant du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 19h. Il demeure gratuit le dimanche et les jours fériés. Les habitants remplissant les conditions requises peuvent demander le statut de résident.

Extension du 13 octobre 2025

Une deuxième vague d’extension est intervenue le 13 octobre 2025 dans des rues proches du centre-ville :

secteur Antrain ;

; complément du secteur Saint-Martin ;

; secteur des Tanneurs ;

; certaines rues des quartiers Thabor, Saint-Hélier et Alphonse-Guérin.

Ces secteurs ont été intégrés à la zone verte, moins chère que la zone rouge de l’hypercentre. La durée maximale autorisée pour les non-résidents y a été portée à huit heures.

3. Une nouvelle hausse des tarifs le 15 juillet 2026

À compter du 15 juillet 2026, les tarifs du stationnement sur voirie connaîtront une nouvelle évolution. La Ville évalue cette augmentation à environ 2 % et la justifie par la progression des coûts de fonctionnement du service, dans un contexte d’inflation cumulée qu’elle chiffre à près de 16 % entre 2020 et 2025.

Les modifications concernent surtout les durées les plus longues. Elles ne prennent pas toujours la forme d’une hausse directe du prix affiché : en zone rouge, la première tranche conserve ainsi le même tarif, mais sa durée diminue.

Zone rouge : cinq minutes de moins au même prix

la durée de la première tranche passe de 1h25 à 1h20 , sans diminution du tarif ;

, sans diminution du tarif ; le forfait de post-stationnement passe de 40,60 € à 41,60 €.

Cette réduction de cinq minutes constitue donc une augmentation tarifaire indirecte pour les automobilistes utilisant entièrement cette première tranche.

Zone verte : création d’une troisième tranche

une troisième tranche est créée entre 2h15 et 3h ;

; elle sera facturée à raison de 0,20 € toutes les cinq minutes ;

; le forfait de post-stationnement passera de 25,40 € à 26,20 €.

La municipalité indique vouloir renchérir principalement les stationnements les plus longs afin d’accélérer la rotation des véhicules dans les rues les plus sollicitées.

4. Une nouvelle extension aux quartiers Thabor et Saint-Martin le 16 novembre 2026

À partir du 16 novembre 2026, le périmètre du stationnement payant sera de nouveau élargi dans les quartiers situés au nord et à l’est du centre-ville.

La Ville évoque une saturation croissante de la voirie dans les quartiers Thabor, Saint-Hélier, Alphonse-Guérin, Baud-Chardonnet et Saint-Martin. Elle attribue cette pression à la coexistence de plusieurs usages : stationnement des habitants ne disposant pas toujours d’un garage, présence de visiteurs et stationnement de moyenne ou longue durée lié aux déplacements domicile-travail.

La municipalité affirme que la mise en place du stationnement payant répond à des demandes récurrentes d’habitants. Le communiqué ne précise toutefois ni le nombre de demandes reçues, ni leur répartition géographique, ni les modalités exactes de la concertation menée dans les différents secteurs.

Thabor, Saint-Hélier et Alphonse-Guérin

Le périmètre payant sera étendu :

jusqu’à la rue de Fougères au nord ;

au nord ; jusqu’au boulevard de Metz à l’est.

La rue de Fougères et le boulevard de Metz resteront eux-mêmes exclus du périmètre payant.

Saint-Martin et Gros-Malhon

Dans le quartier Saint-Martin, l’extension concernera :

une partie de la rue de Saint-Malo ;

; une partie de l’ avenue Gros-Malhon ;

; les rues situées à proximité, jusqu’au Cimetière du Nord.

Ces nouvelles rues seront intégrées à la zone verte. La Ville entend y réduire le stationnement des automobilistes venant travailler dans le centre et les inciter à utiliser les transports collectifs, la marche, le vélo ou les parkings-relais.

5. Résidents et professionnels des nouvelles zones

Les habitants domiciliés dans les nouvelles zones payantes, ainsi que certains habitants résidant à proximité immédiate, pourront demander le tarif résident. Celui-ci demeure limité à un véhicule par logement.

Les professionnels disposant d’un établissement dans les rues concernées pourront bénéficier du tarif dit « professionnel de quartier », limité à un véhicule par établissement.

La délimitation précise des secteurs résidentiels et des rues permettant de bénéficier de ces tarifs devra être consultée sur la cartographie et les documents pratiques diffusés par la Ville avant l’entrée en vigueur de l’extension.

6. Des forfaits résidents globalement préservés

La majorité des forfaits résidents restent inchangés, notamment en zone rouge pour les formules à la journée, à la semaine, à la quinzaine et au mois.

Quelques augmentations entreront néanmoins en vigueur le 15 juillet 2026 :

zone rouge : hausse de 0,20 € du forfait à la demi-journée ;

: hausse de 0,20 € du forfait à la demi-journée ; zone verte : hausse de 0,10 € pour la demi-journée, la semaine et la quinzaine ;

: hausse de 0,10 € pour la demi-journée, la semaine et la quinzaine ; zone verte : hausse de 0,30 € pour le forfait mensuel.

Le tarif résident réduit, proposé uniquement en zone verte et attribué sous conditions de ressources, demeure fixé à 2 € ou 7 € par mois.

7. Le Pass Visiteurs reste à 3,20 € par jour

Le prix du Pass Visiteurs ne change pas. Il permet à un habitant résidant dans un secteur payant de faire bénéficier un proche d’un tarif préférentiel à proximité de son domicile.

tarif : 3,20 € par jour ;

; validité : dans le secteur résidentiel de l’hôte, quelle que soit la zone tarifaire ;

plafond : 52 utilisations par an et par foyer.

8. Le tarif professionnel étendu à de nouvelles activités

L’accès au tarif professionnel sera élargi à plusieurs activités pour lesquelles la municipalité considère que l’usage d’un véhicule est indispensable :

location et location-bail de machines et d’équipements destinés à la construction ;

location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique ;

location et location-bail d’autres machines, équipements et biens matériels.

Les tarifs professionnels à la journée et au mois restent inchangés. Le tarif à la demi-journée augmente en revanche de 0,20 €, passant de 1,80 € à 2 €.

9. Le contrôle automatisé reste en vigueur

Le contrôle du stationnement payant demeure assuré par la SPL Citédia Métropole. Il repose notamment sur :

des véhicules équipés de systèmes de lecture automatisée des plaques d’immatriculation ;

; des agents assermentés , chargés de vérifier les situations avant l’émission d’un forfait de post-stationnement ;

, chargés de vérifier les situations avant l’émission d’un forfait de post-stationnement ; une brigade intervenant contre les stationnements gênants ou dangereux.

L’enregistrement correct de la plaque d’immatriculation demeure donc essentiel, y compris pour les bénéficiaires d’une gratuité ou d’un tarif spécifique.

10. Parkings-relais et C-Park présentés comme solutions de remplacement

La Ville met en avant deux principales solutions pour éviter le stationnement de longue durée sur voirie : les parkings-relais du réseau STAR et les parcs publics C-Park.

Les huit parkings-relais permettent de laisser son véhicule à proximité d’une ligne de métro ou de bus. Le stationnement y est compris dans le prix du transport, sous réserve de présenter à la sortie un titre STAR validé dans l’heure précédant la reprise du véhicule.

Douze parkings publics exploités sous la marque C-Park proposent par ailleurs du stationnement en ouvrage dans le centre-ville ou à proximité des principaux équipements et secteurs commerciaux.

Ces solutions ne répondent toutefois pas exactement aux mêmes besoins que le stationnement sur voirie : leur pertinence dépend de la destination, de la durée du déplacement, des horaires et de la proximité effective du lieu recherché.

11. Rappel des horaires du stationnement payant à Rennes

Sauf disposition particulière, le stationnement sur voirie est payant :

du lundi au samedi ;

; de 9h à 12h ;

; de 14h à 19h.

Il reste gratuit le dimanche et les jours fériés.

Deux grandes zones tarifaires structurent le dispositif :

zone rouge : hypercentre, tarifs plus élevés et durées plus contraintes ;

: hypercentre, tarifs plus élevés et durées plus contraintes ; zone verte : quartiers situés autour du centre, tarifs plus modérés et stationnement possible jusqu’à huit heures pour les non-résidents.

12. Une politique de régulation qui poursuit son extension

L’année 2026 ne constitue donc pas une simple période de stabilisation du dispositif mis en place en 2024 et 2025. Avec les modifications tarifaires du 15 juillet et l’élargissement géographique du 16 novembre, la Ville poursuit au contraire l’extension de sa politique de stationnement réglementé.

La municipalité défend une mesure destinée à améliorer la rotation des véhicules, à faciliter l’accès aux commerces et aux services et à protéger les possibilités de stationnement des habitants. Pour les automobilistes, cette orientation se traduit cependant par un recul supplémentaire du stationnement gratuit autour du centre-ville et par un renchérissement, direct ou indirect, de plusieurs usages.

La réalité des effets annoncés — disponibilité accrue des places, report vers les transports collectifs, amélioration de l’accès aux commerces et réduction du stationnement pendulaire — devra être appréciée après l’entrée en vigueur du nouveau périmètre, à partir du 16 novembre 2026.