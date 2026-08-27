À Rennes, danser entre femmes et rentrer à minuit : ce que « Maman Sort Ce Soir » raconte de la fête

Le samedi 26 septembre 2026, le Satori Club de Rennes accueillera une nouvelle édition de « Maman Sort Ce Soir » : une soirée blanche de 20 h à minuit, annoncée comme « 100 % femmes ». Derrière le marketing volontiers girly et la promesse d’aller danser sans sacrifier son lendemain se dessine un phénomène social plus intéressant. Pourquoi certaines femmes éprouvent-elles le besoin de modifier à la fois les horaires, la composition du public et les modalités de rencontre pour retrouver le plaisir de sortir ? Le succès de ces soirées interroge-t-il les limites du modèle nocturne traditionnel ?

À minuit, tout sera terminé. Ou presque. Lorsque d’autres noctambules commenceront seulement à rejoindre les bars et les clubs rennais, les participantes de « Maman Sort Ce Soir » auront dansé quatre heures et pourront rentrer chez elles. Le déplacement paraît minuscule : avancer la soirée de quelques heures. Il bouleverse pourtant l’une des conventions les mieux installées de la culture nocturne, celle selon laquelle une véritable sortie doit commencer tard et se prolonger jusqu’au petit matin. Le second déplacement est plus spectaculaire encore : durant ces quatre heures, l’espace festif est réservé aux femmes.

La soirée blanche programmée le 26 septembre 2026 au Satori Club n’est pas une première à Rennes : le concept y avait notamment déjà organisé une édition le 16 janvier 2026. Mais son développement rapide mérite que l’on s’intéresse moins à l’événement lui-même qu’à ce qui explique son succès. Car que signifie l’apparition d’une offre festive dont deux arguments essentiels consistent à commencer beaucoup plus tôt et à suspendre, le temps d’une soirée, la mixité habituelle de la boîte de nuit ?

La fête commence à 20 heures

À l’origine de « Maman Sort Ce Soir », deux sœurs originaires du Sud-Ouest, Ophélie Deslot et Maëlys Reynes. Ophélie est mère de trois enfants. Après ses maternités, raconte-t-elle, les sorties nocturnes étaient devenues difficiles à concilier avec la vie familiale : continuer à aimer danser ne signifie pas nécessairement vouloir se coucher à six heures du matin avant de retrouver ses enfants quelques heures plus tard. Maëlys, elle, n’est pas mère. Cette différence a rapidement évité que le projet ne se réduise à une sorte de club de mamans en permission.

Le concept apparaît au début de 2025 dans le Sud-Ouest et se déploie rapidement. Dès le printemps, une soirée toulousaine rassemble environ 300 participantes ; les deux fondatrices annoncent alors vouloir développer leur formule dans de nombreuses villes françaises. Un peu plus d’un an plus tard, Ophélie Deslot et Maëlys Reynes revendiquent plus de 80 éditions dans plus de trente villes, auxquelles se sont ajoutées des dates en Belgique et au Luxembourg.

Le phénomène est suffisamment installé pour s’être professionnalisé. En février 2026, les deux sœurs ont créé la SARL MSCS EXPERIENCE, dont « Maman Sort Ce Soir » est le nom commercial et dont l’activité déclarée porte notamment sur l’organisation d’événements. Pour comprendre ce qui se joue ici, il faut cependant regarder au-delà de la piste de danse.

Le temps de la fête n’est pas neutre

« Les femmes n’ont pas perdu l’envie de sortir ou de danser. Elles recherchent simplement des formats différents », résument les fondatrices à Unidivers.

La phrase paraît évidente. Elle l’est moins lorsqu’on examine ce qu’elle implique. Une grande partie de l’offre nocturne traditionnelle suppose une disponibilité temporelle très particulière : commencer tard, accepter une nuit raccourcie, disposer du lendemain pour récupérer. Or cette disponibilité n’est pas distribuée également entre les âges, les situations professionnelles et les configurations familiales.

Le nom « Maman Sort Ce Soir » désigne ouvertement cette contrainte, quitte à la caricaturer un peu. Beaucoup de participantes sont mères, expliquent les organisatrices, mais aucune donnée ne permet de savoir si elles sont majoritaires. Rien n’est demandé à ce sujet lors de l’inscription et les soirées accueillent des femmes sans enfant, parfois très jeunes, parfois beaucoup plus âgées.

Le problème n’est donc pas exclusivement maternel. Il concerne plus largement l’organisation temporelle de la fête au cours d’une vie. On peut continuer à aimer la musique, la danse, le bruit, les copines et l’excitation d’une piste sans avoir envie de soumettre le lendemain entier au rituel de la nuit blanche.

Le succès de l’horaire 20 h-minuit interroge ainsi une curieuse convention : pourquoi la fête serait-elle d’autant plus authentique qu’elle commence tard ? « Maman Sort Ce Soir » ne réinvente ni le DJ ni le dancefloor. Le concept déplace simplement les aiguilles de l’horloge et découvre ainsi un public qui n’avait pas nécessairement renoncé à la fête mais auquel la fête telle qu’elle était organisée avait en partie renoncé. L’horaire n’explique pourtant pas tout.

Que change l’absence des hommes ?

À la question de savoir si le succès tient davantage aux horaires ou à la non-mixité, Ophélie Deslot et Maëlys Reynes refusent de choisir : « Les deux éléments sont essentiels et complémentaires. » C’est probablement ici que le phénomène devient véritablement un sujet de société.

Les fondatrices rapportent régulièrement les mêmes commentaires : certaines participantes disent danser plus librement, venir seules plus facilement, choisir leur tenue sans se demander comment elle sera interprétée et, plus généralement, « lâcher prise sans avoir l’impression d’être observées ». D’autres évoquent les sollicitations insistantes, les regards pesants ou la difficulté à danser tranquillement dans certains établissements mixtes.

Ces propos ne viennent pas seulement de la communication de l’entreprise. Lors de précédentes soirées, plusieurs participantes ont spontanément évoqué l’absence de jugement sur leur corps, leur tenue ou leur manière de danser, mais aussi la possibilité de ne pas rester continuellement sur leurs gardes. Il serait abusif d’en tirer la conclusion que toute soirée mixte serait vécue comme menaçante ou que toutes les femmes éprouveraient pareillement ce malaise. Mais d’autres travaux montrent que cette expérience n’est pas marginale.

L’association Consentis a interrogé 3 000 personnes entre septembre et novembre 2024 dans le cadre de son enquête nationale Nos nuits sous tension, publiée en juillet 2025. Elle relève la persistance de violences sexuelles et discriminatoires dans les espaces festifs, mais aussi un sentiment d’insécurité fortement genré et des stratégies de vigilance particulièrement présentes chez les femmes et les personnes LGBTQIA+.

En Bretagne, la mission Stourm et le cabinet d’études sociales Les Petites Voix ont de leur côté mené 25 entretiens ainsi que des observations dans quatre festivals. L’étude est qualitative et ses auteurs prennent soin de rappeler qu’elle n’est pas statistiquement représentative. Elle met néanmoins en évidence les mécanismes par lesquels violences, anticipation du risque et stratégies d’évitement peuvent modifier concrètement l’expérience de la fête.

Le constat doit donc être manié avec précaution, mais la question demeure : si l’absence des hommes suffit à produire chez certaines femmes un sentiment immédiat de relâchement, que nous apprend ce soulagement sur leur expérience ordinaire des espaces festifs mixtes ?

C’est sans doute la question la plus embarrassante soulevée par « Maman Sort Ce Soir ». Non parce que les organisatrices la théorisent — elles s’en gardent plutôt — mais parce que leur succès la rend visible.

Une non-mixité qui ne se veut pas une guerre des sexes

Ophélie Deslot et Maëlys Reynes insistent d’ailleurs sur ce point : leur initiative n’est pas construite « contre les hommes ». Elles disent recevoir quelques commentaires hostiles de la part de ceux qui considèrent ces soirées comme discriminatoires, mais davantage de réactions favorables, y compris de conjoints.

La question juridique existe, mais elle est moins simple qu’un « interdit aux hommes, donc illégal ». Le Code pénal prohibe en principe les discriminations fondées sur le sexe dans l’accès aux biens et aux services. Il prévoit néanmoins plusieurs exceptions lorsque la différence de traitement est justifiée notamment par la protection des victimes de violences sexuelles, la promotion de l’égalité entre les sexes ou celle des intérêts des femmes ou des hommes. Cela ne permet évidemment pas de trancher abstraitement la situation juridique de chaque événement, mais interdit les conclusions trop rapides.

Un autre détail montre d’ailleurs combien le slogan « 100 % femmes » est plus simple que la réalité sociale qu’il recouvre. Interrogées par Unidivers, les fondatrices expliquent accueillir « les femmes cisgenres, les femmes transgenres ainsi que les personnes non binaires qui se reconnaissent dans cet espace ». Elles précisent ne pas vouloir contrôler l’identité des personnes à l’entrée.

Le « 100 % femmes » fonctionne donc davantage comme la désignation commerciale d’une non-mixité organisée autour des expériences et sociabilités féminines que comme une définition administrative ou biologique du public. La formule est moins nette sociologiquement qu’elle ne l’est sur une affiche publicitaire. Ce flou n’est pas nécessairement une faiblesse : il montre que les organisatrices cherchent moins à tracer une frontière identitaire qu’à produire une certaine qualité d’interactions à l’intérieur du lieu.

Venir seule sans rester seule

Un autre aspect du dispositif est probablement aussi important que l’absence des hommes et beaucoup moins spectaculaire : de nombreuses participantes viennent seules.

« Maman Sort Ce Soir » organise pour cela des groupes WhatsApp par ville. Les femmes peuvent s’y présenter avant l’événement, organiser un covoiturage ou convenir de se retrouver une fois arrivées. Pendant les soirées, des bracelets permettent également d’indiquer différentes intentions : faire de nouvelles connaissances, surtout danser ou célébrer une occasion.

Derrière l’esthétique rose, les strass, le karaoké et les codes « girly » revendiqués apparaît ainsi une autre fonction : organiser les conditions d’une sociabilité devenue parfois plus difficile à produire spontanément.

Les fondatrices racontent voir des groupes continuer à échanger après les événements, organiser d’autres sorties et revenir ensemble lors des éditions suivantes. Impossible de mesurer la solidité ou la fréquence de ces amitiés à partir de leurs seuls témoignages. Mais le simple fait que l’entreprise ait dû concevoir des outils spécifiques pour celles qui arrivent seules est révélateur.

La solitude contemporaine ne concerne pas seulement les personnes isolées au sens traditionnel du terme. On peut avoir des collègues, des enfants, un conjoint, des connaissances et manquer malgré tout de partenaires disponibles pour sortir un samedi soir. Les réseaux amicaux se dispersent, les rythmes familiaux divergent, les déménagements éloignent, certains couples réduisent les occasions de sorties séparées. La rencontre amicale entre adultes devient paradoxalement une activité qui demande parfois d’être organisée. « Maman Sort Ce Soir » ne vend donc pas seulement quatre heures de musique. Le concept propose aussi une permission de venir seule sans être condamnée à rester seule.

Quand un besoin social devient un marché

C’est ici qu’un autre déplacement doit être observé. Ce qui a commencé autour d’initiatives associatives est désormais une activité commerciale structurée. MSCS EXPERIENCE repose principalement sur la billetterie. Selon les villes, plusieurs formules associent entrée, consommation ou repas. L’entreprise travaille avec les établissements, gère la communication, la vente des billets, les animations et différents aspects de l’organisation. Des prestataires indépendantes peuvent également proposer tatouages, massages, bijoux ou services de beauté.

Il n’y a rien d’anormal à ce qu’un service répondant à une demande devienne une entreprise. Mais ce passage au marché éclaire le phénomène autrement. Une série de contraintes — fatigue, organisation familiale, sentiment d’insécurité, sollicitations non désirées, isolement relationnel — devient ici une demande économique identifiable. À plusieurs besoins sociaux, une offre commerciale spécialisée apporte ici une réponse ponctuelle. C’est à la fois l’efficacité et la limite du modèle.

Ces soirées permettent à celles qui les apprécient de sortir autrement. Elles ne transforment cependant pas les espaces festifs ordinaires dont certaines participantes se sont progressivement éloignées. Elles construisent à côté d’eux une autre offre, avec son public, ses codes, sa billetterie et bientôt, peut-être, son propre écosystème. Dès lors, une question apparaît en creux : assistons-nous à une transformation de la boîte de nuit ou à la constitution d’un marché parallèle pour celles auxquelles la boîte de nuit traditionnelle ne convient plus ?

Les deux phénomènes pourraient d’ailleurs finir par se rejoindre. Si suffisamment de personnes découvrent qu’elles préfèrent sortir à 20 h plutôt qu’à minuit, venir seules plutôt qu’attendre qu’un groupe se constitue, disposer d’outils facilitant les rencontres et bénéficier de règles plus explicites concernant les comportements, les établissements traditionnels auront probablement intérêt à observer ce qui fonctionne dans ces expériences.

Un symptôme plus intéressant que son emballage

Il serait facile de célébrer « Maman Sort Ce Soir » comme une petite utopie de sororité. Il serait tout aussi facile de s’en moquer pour ses strass dentaires, ses bracelets, son vocabulaire « girly » et sa promesse de rentrer fraîche le lendemain. Dans les deux cas, on passerait probablement à côté de ce que le phénomène révèle. Son intérêt réside précisément dans ses tensions.

La soirée veut libérer les femmes du regard social tout en employant des codes féminins extrêmement conventionnels. Elle revendique la non-mixité sans se présenter comme militante. Elle répond à des difficultés collectives par un produit commercial. Elle porte le mot « maman » alors qu’elle cherche à rassembler des femmes qui ne le sont pas. Elle affiche « 100 % femmes » tout en adoptant une définition inclusive plus complexe de son public.

Mais peut-être ces tensions expliquent-elles également son succès. « Maman Sort Ce Soir » ne demande pas aux participantes d’adhérer à une théorie de la domination masculine ou à une doctrine féministe particulière. Le dispositif leur propose simplement une expérience : pendant quatre heures, modifier quelques-unes des conditions habituelles de la sortie nocturne et regarder ce qui change.

Or ce qui change, disent certaines d’entre elles, c’est leur comportement même.

Elles viennent seules. Elles dansent différemment. Elles choisissent leur tenue autrement. Elles parlent à des inconnues. Elles surveillent moins ce qui les entoure. Et elles rentrent avant que la nuit soit terminée.

C’est peut-être là que réside le véritable sujet. Non dans le fait qu’un samedi soir de septembre, quelques centaines de femmes puissent éventuellement danser sans hommes dans une discothèque rennaise, mais dans la question que leur plaisir soulève pour tous les autres lieux de fête : pourquoi faut-il parfois changer les horaires, suspendre la mixité ordinaire, limiter les sollicitations et organiser autrement les rencontres pour que certaines femmes retrouvent le sentiment d’être pleinement disponibles à la fête ?

La réussite durable de ces soirées ne se mesurera peut-être pas seulement à leur multiplication. Elle se mesurera aussi à la capacité de la fête mixte à comprendre ce qui a poussé une partie de son public à chercher ailleurs cette liberté.

Maman Sort Ce Soir – Soirée blanche, samedi 26 septembre 2026, de 20 h à minuit, Satori Club à Rennes. Dress code blanc.

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