Rennes. Trambus, métro, vélo : la rentrée 2026 dessine la métropole mobile de 2030

Rennes Métropole a présenté, jeudi 27 août 2026, sa rentrée des transports et des mobilités. La vedette est évidemment le Trambus, dont on découvre enfin les véhicules, les stations et l’identité visuelle. Mais derrière cet objet situé « entre le bus et le métro » se dessine un projet beaucoup plus vaste : quatre lignes, 55 kilomètres et plus de cent stations d’ici 2030, 80 kilomètres d’aménagements cyclables, de nouveaux parcs-relais et une redistribution parfois profonde de l’espace public. Le dossier réserve aussi une information passée relativement inaperçue : le coût global du Trambus est désormais évalué à près de 280 millions d’euros, contre 240 millions encore affichés sur une page publique de Rennes Métropole. Sans pouvoir parler à ce stade de dérapage budgétaire, cet écart mérite d’être relevé.

Pendant vingt ans, les transports rennais ont eu deux grands visages : les lignes a et b du métro. La prochaine transformation sera moins spectaculaire à creuser sous terre mais beaucoup plus étendue géographiquement. Présenté ce jeudi 27 août 2026 lors de la conférence de rentrée des transports, le futur Trambus doit progressivement sortir le réseau structurant du seul cœur rennais pour mieux irriguer Saint-Grégoire, Vezin-le-Coquet, Cesson-Sévigné, Chantepie, Saint-Jacques-de-la-Lande ou Bruz. Rennes Métropole annonce à terme environ 200 000 habitants et 135 000 actifs desservis, avec une fréquentation espérée de 90 000 voyages quotidiens, presque équivalente à celle de la ligne b du métro.

Cette rentrée permet surtout de découvrir ce que sera concrètement cet objet jusqu’ici essentiellement représenté par des tracés sur une carte. Le Trambus sera un autobus articulé électrique de 18 mètres, mais Rennes Métropole veut en faire un service nettement distinct du bus classique. Fréquences de quatre à huit minutes aux heures de pointe, circulation de 5 h 25 à 0 h 35 en semaine, montée par toutes les portes, priorité aux feux, traversée centrale de certains giratoires, voies réservées dans les secteurs les plus encombrés, information en temps réel et stations plus importantes : le principe consiste à importer dans le réseau de surface une partie de la régularité et de la simplicité d’usage du métro. Il faut toutefois garder en tête une nuance importante : selon les lignes, le site propre ne représentera que 30 à 60 % du parcours. La réussite du système dépendra donc beaucoup de la priorité réellement accordée aux Trambus lorsque ceux-ci retrouveront la circulation ordinaire.

Un bus que Rennes veut faire reconnaître comme un nouveau mode de transport

La Métropole a manifestement compris qu’un changement d’échelle ne pouvait pas se limiter à remplacer un bus par un autre. L’identité du véhicule a donc été confiée à Graphibus et Atelier XB. À l’extérieur comme à l’intérieur, les futurs Trambus reprendront certains codes du réseau STAR et du métro : camaïeu de bleus, jaune déjà utilisé dans les stations, motifs triangulaires faisant écho à l’architecture de Mabilais, Colombier ou Saint-Germain et au tissu des sièges de la ligne b. L’idée consiste précisément à éloigner visuellement le véhicule du bus ordinaire et à créer une nouvelle catégorie mentale dans le réseau rennais.

Les véhicules seront fabriqués par Daimler Buses. Le marché attribué fin 2025 porte sur 85 autobus articulés de 18 mètres, dont 80 Trambus, pour plus de 100 millions d’euros. Ils seront équipés de quatre portes, de grandes surfaces vitrées, de deux plateformes facilitant la circulation intérieure et de systèmes d’assistance au freinage et de détection des obstacles. Les batteries NMC4 seront rechargées dans les dépôts et pourront recevoir une recharge rapide d’appoint aux terminus.

La transformation se poursuivra jusque sur les quais. Une centaine de stations sont prévues, espacées en moyenne de 400 à 500 mètres, avec des abribus plus larges, de l’information en temps réel, de la billettique et, dans les principales stations, des îlots multiservices. Tous les quais doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les véhicules disposeront notamment de deux espaces pour fauteuils roulants ou poussettes et les stations intégreront rampes, marquages au sol, annonces sonores et dispositifs renforçant la lisibilité pour les personnes malvoyantes.

Quatre lignes pour prolonger l’effet du métro au-delà de Rennes

Le véritable changement apparaît lorsqu’on assemble les quatre lignes. Le projet représente 55 kilomètres et plus de cent stations, avec un passage toutes les quatre à huit minutes selon les axes. Les travaux s’étaleront jusqu’en 2030 et les mises en service doivent intervenir progressivement entre 2027 et 2030.

La T1 formera l’axe le plus chargé. Longue de 13 kilomètres et comptant 31 stations, elle reprendra largement le parcours de l’actuelle C4 entre Saint-Grégoire, Rennes et Cesson-Sévigné, avec une extension vers La Plesse. La Métropole prévoit 34 000 voyages quotidiens, soit 30 % de plus que sur la C4 actuelle, et un passage toutes les quatre minutes aux heures de pointe. Elle desservira 65 000 habitants et 47 000 emplois. L’enveloppe annoncée pour les travaux de voirie, stations et terminus est de 44,6 millions d’euros hors matériel roulant.

La T2, longue de 14,9 kilomètres, traversera l’agglomération d’ouest en est entre Vezin-le-Coquet et Cesson-Sévigné. Ses 32 stations desserviront à terme 58 500 habitants et 35 800 emplois, avec un passage toutes les sept minutes en pointe. Son enveloppe d’aménagement est annoncée à 37,1 millions d’euros hors matériel roulant. Une partie de son infrastructure existe d’ailleurs déjà en germe : la nouvelle voie réservée aux bus et cars mise en service cet été sur la RN24 entre Le Rheu, Vezin-le-Coquet et Rennes sera intégrée au futur dispositif. Longue de deux kilomètres, elle permet aux transports collectifs d’éviter une partie des bouchons sur un axe où circulent environ 32 500 véhicules par jour ; le gain peut atteindre dix minutes lors des périodes congestionnées.

La T3 reliera Saint-Grégoire à Chantepie sur un axe nord-sud d’environ 17 kilomètres. Elle reprendra principalement l’actuelle C1 et devrait accueillir environ 22 400 voyages quotidiens en 2035. Son tracé comporte encore une variante et comptera 35 ou 36 stations. La T4, enfin, prolongera en quelque sorte la ligne b depuis Saint-Jacques-Gaîté jusqu’à Bruz en desservant notamment l’aéroport, le parc des expositions et le campus de Ker Lann. Longue d’environ 12 kilomètres, elle devrait accueillir 11 500 voyages quotidiens à l’horizon 2040. Les tracés définitifs des T3 et T4 peuvent encore évoluer.

Ce maillage dit quelque chose de la stratégie rennaise. Après avoir consacré des investissements très importants à deux lignes de métro intra-urbaines, Rennes cherche désormais à obtenir un effet de réseau métropolitain sans construire une troisième ligne de métro. Le Trambus doit assurer cette transition : moins coûteux et moins lourd à réaliser qu’une infrastructure ferroviaire, mais suffisamment fréquent et prioritaire pour rendre crédible l’abandon de la voiture sur certains déplacements venant de la périphérie.

280 millions d’euros : un nouveau chiffre à éclaircir

C’est ici qu’apparaît l’une des informations les plus intéressantes du dossier présenté ce 27 août. Rennes Métropole écrit désormais que « le coût d’investissement global (aménagements et acquisition de bus) est, à ce jour, évalué à près de 280 millions d’euros ».

Or la page publique consacrée au projet Trambus, toujours accessible ce 27 août 2026, indique de son côté 240 millions d’euros investis pour l’infrastructure, les équipements des stations et parcs-relais et le matériel roulant. L’écart est de 40 millions d’euros, soit environ 16,7 %.

Il serait prématuré d’en conclure à une dérive budgétaire. Encore faudrait-il être certain que les deux chiffres recouvrent exactement le même périmètre et savoir ce qui a éventuellement été réévalué : marchés de travaux, acquisition des véhicules, stations, équipements, parcs-relais, inflation ou opérations connexes. Mais 280 millions d’euros constitue désormais le montant officiellement inscrit dans le nouveau dossier de presse et donc la référence la plus récente communiquée par la Métropole. La différence avec les 240 millions encore affichés appelle au minimum une explication.

Ce choix du Trambus reste néanmoins sans commune mesure financière avec la construction d’une nouvelle ligne de métro. Le dossier insiste d’ailleurs sur la réutilisation d’infrastructures existantes, notamment de voies déjà consacrées aux bus. Moins de terrassements et de constructions nouvelles doivent réduire les coûts, la durée des chantiers et la quantité de matériaux employés. C’est sur ce rapport entre coût et qualité de service que se jouera aussi l’évaluation future du projet : un bus à haut niveau de service devient réellement intéressant si sa régularité et sa vitesse commerciale se rapprochent suffisamment de celles d’un transport lourd.

Derrière le Trambus, une nouvelle bataille pour l’espace public

Le projet ne consiste donc pas seulement à faire rouler quatre nouvelles lignes. Sur plusieurs dizaines de kilomètres, il va modifier la rue elle-même. Rennes Métropole annonce 80 kilomètres d’aménagements cyclables associés au programme. Lorsque l’espace disponible le permettra, automobiles, vélos, piétons et transports en commun disposeront de voies clairement séparées ; dans les secteurs plus étroits, les usages devront nécessairement cohabiter et être hiérarchisés.

C’est probablement là que se trouveront les débats les plus concrets. Derrière le consensuel « développement des mobilités douces » se posent des questions de stationnement, d’accès aux commerces et aux logements, de livraisons, de circulation automobile, de sécurité cyclable ou de place accordée aux trottoirs et à la végétation. Le Trambus devient ainsi un outil de transformation urbaine autant qu’un moyen de déplacement.

La Métropole entend profiter de ces travaux pour désimperméabiliser une partie des sols et végétaliser les axes concernés. Sa règle annoncée est de replanter trois arbres pour chaque arbre abattu. Des places, squares, allées et « mini-forêts » doivent apparaître le long des tracés, tandis que des dispositifs d’infiltration des eaux pluviales doivent contribuer à réduire les îlots de chaleur. Le chantier revendique également une logique d’économie circulaire : réemploi ou recyclage des terres de déblai, enrobés, bordures et mobilier urbain, récupération d’une partie de l’éclairage existant et rénovation de certains réseaux sans ouverture lourde de la chaussée.

Sept nouveaux parcs-relais sont parallèlement prévus autour de Rennes et au-delà de la rocade, notamment à La Plesse, Uttenreuth, Champelé, ZI Ouest et Pont Bœuf, deux autres emplacements restant à définir sur la T4. La philosophie est claire : il ne s’agit pas de prétendre supprimer la voiture à l’échelle métropolitaine, mais de tenter de l’arrêter plus tôt et d’organiser le passage vers un réseau structurant avant l’entrée dans le cœur dense.

Métro dès 6 h le dimanche, bus réorganisés : les changements commencent dès cette rentrée

Le Trambus regarde vers 2030, mais plusieurs changements seront immédiatement perceptibles. À partir de cette rentrée, les deux lignes de métro démarreront à 6 h les dimanches et jours fériés, contre 7 h jusqu’à présent. Le réseau de bus est parallèlement réorganisé autour de nouveaux pôles de correspondance : les C2 et C3 ne desservent plus République et passent notamment par Gares, tandis que la C1 dessert désormais Charles-de-Gaulle. Plusieurs lignes voient également leur fréquence ou leur itinéraire modifiés, notamment vers Bruz, Bois-Perrin, Beauregard ou les communes périphériques.

Autre évolution moins spectaculaire mais très concrète : la descente à la demande est désormais possible dès 21 h, contre 22 h auparavant. Tout voyageur utilisant seul un bus STAR le soir peut demander au conducteur de descendre entre deux arrêts afin de réduire la distance restant à parcourir à pied.

Le covoiturage fait lui aussi partie de l’équation. Pendant tout le mois de septembre, les trajets réalisés comme passager avec Covoit’STAR seront gratuits, alors qu’ils sont habituellement facturés 0,50 euro. La rentrée comprend également la poursuite du Réseau express vélo, le renforcement de l’autopartage grâce au partage de certains véhicules municipaux, des équipements de recharge électrique dans les parkings et parcs-relais, une amélioration de la liaison piétonne entre Cleunay et la Prévalaye et une extension du périmètre de stationnement payant annoncée pour novembre.

Le métro lui-même entre dans une période de rénovation. Les 44 ascenseurs de la ligne a doivent progressivement être remplacés jusqu’en 2028. Plus lourd encore : la station J.F. Kennedy fermera de juin à fin août 2027 dans le cadre du chantier d’augmentation de capacité de la ligne a. Une navette assurera alors la liaison avec Villejean-Université ; à terme, la transformation du terminus doit permettre de rapprocher les rames jusqu’à 66 secondes et d’augmenter la capacité de la ligne.

Après la ville du métro, la métropole des correspondances

Pris séparément, le Trambus, les nouvelles pistes cyclables, les parcs-relais, le covoiturage, les changements de lignes de bus ou l’ouverture du métro une heure plus tôt le dimanche pourraient n’apparaître que comme l’inventaire habituel d’une rentrée des transports. Leur mise en perspective montre autre chose.

Rennes a longtemps construit sa politique de mobilité autour de quelques infrastructures extrêmement puissantes : d’abord les grands axes de bus, puis deux lignes de métro. La période qui s’ouvre est différente. Le nouvel enjeu consiste moins à construire un troisième tube qu’à faire fonctionner ensemble une multitude de réseaux à des échelles différentes : métro, Trambus, bus, vélo, marche, covoiturage, autopartage et voiture rabattue vers les parcs-relais.

Le Trambus sera le test le plus visible de cette stratégie. Son design est désormais connu et les images produites par Graphibus et Atelier XB peuvent déjà lui donner une allure de métro de surface. Mais l’essentiel ne se jouera ni dans le camaïeu de bleu ni dans la forme des sièges. Il se vérifiera un matin d’hiver, à Saint-Grégoire, Vezin-le-Coquet, Chantepie ou Bruz : le véhicule arrivera-t-il réellement toutes les quatre, six ou sept minutes ? Passera-t-il devant les voitures immobilisées ? Les correspondances seront-elles simples ? Le temps gagné sera-t-il suffisant pour modifier durablement les habitudes ?

C’est alors seulement que Rennes saura si elle a inventé un transport réellement « entre le bus et le métro », ou simplement un bus beaucoup mieux aménagé. Et c’est également à cette aune qu’il faudra juger les quelque 280 millions d’euros que la Métropole prévoit désormais d’y consacrer.