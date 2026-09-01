ILLE-ET-VILAINE Programme des Journées du Patrimoine et Matrimoine

Dans l’Ille-et-Vilaine se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture. Programme des Journées du Patrimoine et Matrimoine.
- Notre église, 100 ans d’histoire, de partage et de communauté, Église Saint-Malo, Saint-Malo-de-Phily
19 septembre 2026 à 08h00
Église Saint-Malo — Saint-Malo-de-Phily
- 42ème Tour des Anciens Véhicules d’Ille-et-Vilaine, JEP 2026 – Place des Halles, Saint-Aubin-d’Aubigné
19 septembre 2026 à 08h00
JEP 2026 - Place des Halles — Saint-Aubin-d'Aubigné
- Visite de la Chapelle Saint-Job, Chapelle Saint-Job, Louvigné-de-Bais
19 septembre 2026 à 08h30
Chapelle Saint-Job — Louvigné-de-Bais
- JEP 2026 – Visites et animations à Champeaux, JEP 2026 – Commune de Champeaux, Champeaux
19 septembre 2026 à 09h00
JEP 2026 - Commune de Champeaux — Champeaux
- Visite commentée – L’hôtel de la Préfecture de région, Hôtel de la préfecture de région Bretagne, Rennes
19 septembre 2026 à 09h00
Hôtel de la préfecture de région Bretagne — Rennes
- Ouverture de la chapelle Saint-Eustache, Chapelle Saint-Eustache, Saint-Étienne-en-Coglès
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle Saint-Eustache — Saint-Étienne-en-Coglès
- Du château de la Goule aux Fées à un matrimoine vivant : l’héritage de Marie-Thérèse Solacroup, Château Hébert, Dinard
19 septembre 2026 à 09h00
Château Hébert — Dinard
- Visite guidée de la préfecture de région, Hôtel de la préfecture de région Bretagne, Rennes
19 septembre 2026 à 09h00
Hôtel de la préfecture de région Bretagne — Rennes
- Visites guidées de l’ancienne prison, Ancienne prison Jacques Cartier – Rennes, Rennes
19 septembre 2026 à 09h00
Ancienne prison Jacques Cartier - Rennes — Rennes
- Visite guidée de la collection permanente du conservatoire du patrimoine hospitalier, Conservatoire du Patrimoine Hospitalier de Rennes, Rennes
19 septembre 2026 à 09h00
Conservatoire du Patrimoine Hospitalier de Rennes — Rennes
- Le Technicentre industriel de Rennes vous ouvre ses portes !, Technicentre Industriel de Rennes, Saint-Jacques-de-la-Lande
19 septembre 2026 à 09h15
Technicentre Industriel de Rennes — Saint-Jacques-de-la-Lande
- Visite guidée de la chapelle protestante de Longchamp, Chapelle de Longchamp, Saint-Lunaire
19 septembre 2026 à 09h30
Chapelle de Longchamp — Saint-Lunaire
- Visite guidée du Parlement de Bretagne, Parlement de Bretagne, Rennes
19 septembre 2026 à 09h30
Parlement de Bretagne — Rennes
- Visite de la Chapelle de Longchamp, à Saint Lunaire, Chapelle de Longchamp, Saint-Lunaire
19 septembre 2026 à 09h30
Chapelle de Longchamp — Saint-Lunaire
- Navigation Découverte à bord de la Bisquine Cancalaise, Association Bisquine Cancalaise, Cancale
19 septembre 2026 à 09h30
Association Bisquine Cancalaise — Cancale
- Cuisson dans le four rénové du domaine de la Fosse-Piquet, Domaine de la Fosse-Piquet / Bains-sur-Oust, Bains-sur-Oust
19 septembre 2026 à 10h00
Domaine de la Fosse-Piquet / Bains-sur-Oust — Bains-sur-Oust
- Visites guidées de l’hôtel de Courcy, Ancien Hôtel de Courcy – Conseil Régional de Bretagne, Rennes
19 septembre 2026 à 10h00
Ancien Hôtel de Courcy - Conseil Régional de Bretagne — Rennes
- Visite libre de la cour du château, Château des barons – Musée d’histoire de Vitré, Vitré
19 septembre 2026 à 10h00
Château des barons - Musée d'histoire de Vitré — Vitré
- Visite guidée de l’Eglise Saint-Hubert, Église Saint-Hubert, La Nouaye
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Hubert — La Nouaye
- Visite libre – Château de Fougères, Château de Fougères, Fougères
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Fougères — Fougères
- Ouverture du parc et du château de la Vieuville, Château de la Vieuville, Le Châtellier
19 septembre 2026 à 10h00
Château de la Vieuville — Le Châtellier
- Saint-Enogat : Terre d’artistes, Office du tourisme, Dinard
19 septembre 2026 à 10h00
Office du tourisme — Dinard
- Visite commentée des Forges de Paimpont, Site historique des Forges de Paimpont, Paimpont
19 septembre 2026 à 10h00
Site historique des Forges de Paimpont — Paimpont
- Visite libre – Le Clocher de l’église Saint-Léonard, Église Saint-Léonard, Fougères
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Léonard — Fougères
- Balade Patrimoine sur le site des onze écluses, Maison du Canal d’Ille et Rance, Hédé-Bazouges
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du Canal d'Ille et Rance — Hédé-Bazouges
- Visite commentée des coulisses du Centre Culturel, Le CCJD – Théâtre, Vitré
19 septembre 2026 à 10h00
Le CCJD - Théâtre — Vitré
- Préserver un trois-mâts : gestes, bois et transmission, JEP 2026 – Quai Saint-Louis, Saint-Malo
19 septembre 2026 à 10h00
JEP 2026 - Quai Saint-Louis — Saint-Malo
- Exposition des photographies de Madeleine de Sinety, JEP 2026 – Salle des fêtes, Poilley
19 septembre 2026 à 10h00
JEP 2026 - Salle des fêtes — Poilley
- Visites libres – Sites Patrimoniaux, JEP 2026 – Melesse, Melesse
19 septembre 2026 à 10h00
JEP 2026 - Melesse — Melesse
- Transmissions : Et si tout s’arrêtait ?, Espace Ferrié – Musée des transmissions, Cesson-Sévigné
19 septembre 2026 à 10h00
Espace Ferrié - Musée des transmissions — Cesson-Sévigné
- Visite guidée : du Gué à Plélan-le-Grand, de la petite à la grande histoire, JEP 2026 – Plélan-le-Grand, Plélan-le-Grand
19 septembre 2026 à 10h00
JEP 2026 - Plélan-le-Grand — Plélan-le-Grand
- Exposition « Portrait des Glorieuses », Médiathèque Lagirafe, Montfort-sur-Meu
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque Lagirafe — Montfort-sur-Meu
- La pointe du Moulinet, Pointe du Moulinet, Dinard
19 septembre 2026 à 10h00
Pointe du Moulinet — Dinard
- Et si tout s’arrêtait…dernier message reçu !, Musée des Transmissions, Cesson-Sévigné
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des Transmissions — Cesson-Sévigné
- Visite guidée de l’orgue d’Orgères, Eglise Saint-Martin, Orgères
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Martin — Orgères
- Visite guidée de l’exposition : « Êtes-vous au courant? Electricité et Médecine. », Conservatoire du Patrimoine Hospitalier de Rennes, Rennes
19 septembre 2026 à 10h00
Conservatoire du Patrimoine Hospitalier de Rennes — Rennes
- Odorico et l’art de la mosaïque, Dinard – Mosaïques Odorico, Dinard
19 septembre 2026 à 10h00
Dinard - Mosaïques Odorico — Dinard
- Visite du temple protestant de Rennes, Temple de l’Eglise Protestante Unie de Rennes, Rennes
19 septembre 2026 à 10h00
Temple de l'Eglise Protestante Unie de Rennes — Rennes
- Patrimoines en fête au Tiercent, JEP 2026 – Aire de loisirs du Tiercent, Saint-Hilaire-des-Landes
19 septembre 2026 à 10h00
JEP 2026 - Aire de loisirs du Tiercent — Saint-Hilaire-des-Landes
- Découverte de la vie quotidienne au Moyen-Âge, Gloriette – Bords du Lac Tranquille, Combourg
19 septembre 2026 à 10h00
Gloriette - Bords du Lac Tranquille — Combourg
- Visite guidée de l’usine marémotrice de la Rance, Usine Marémotrice de la Rance, La Richardais
19 septembre 2026 à 10h00
Usine Marémotrice de la Rance — La Richardais
- Visite gratuite du Musée Immersif Yves Rocher, Maison Yves Rocher, La Gacilly
19 septembre 2026 à 10h00
Maison Yves Rocher — La Gacilly
- Visite du château de Poilley, Château de Poilley, Poilley
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Poilley — Poilley
- Démonstrations de savoir-faire, Maison de la Lanterne, Combourg
19 septembre 2026 à 10h00
Maison de la Lanterne — Combourg
- Le site de Solidor, Tour Solidor, Saint-Malo
19 septembre 2026 à 10h00
Tour Solidor — Saint-Malo
- Visite insolite Résistants de l’ombre : Rennes pendant l’occupation 1940-1944, Jardin du Palais Saint Georges – Rennes, Rennes
19 septembre 2026 à 10h00
Jardin du Palais Saint Georges - Rennes — Rennes
- Visite de la Maison Mégalithes et Landes, Maison Mégalithes et Landes, Saint-Just
19 septembre 2026 à 10h00
Maison Mégalithes et Landes — Saint-Just
- La pointe de la Malouine au fil des photographies, Pointe de La Malouine, Dinard
19 septembre 2026 à 10h00
Pointe de La Malouine — Dinard
- Visite libre du musée, Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures, La Richardais
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures — La Richardais
- Visite du parc et château de Bonnefontaine, Château de Bonnefontaine, Antrain
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Bonnefontaine — Antrain
- Venez découvrir comment le Château de la Villedubois résiste depuis des centaines d’années, se ravive actuellement et réimagine son avenir!, Chateau de la Villedubois, Mordelles
19 septembre 2026 à 10h00
Chateau de la Villedubois — Mordelles
- Exposition « Les bulles sonores » – la P’tite Galerie, Office de tourisme du Pays de Châteaugiron, Châteaugiron
19 septembre 2026 à 10h00
Office de tourisme du Pays de Châteaugiron — Châteaugiron
- SNCF Réseau : Découvrez les postes d’aiguillage de Dol de Bretagne, Gare de Dol de Bretagne, Dol-de-Bretagne
19 septembre 2026 à 10h00
Gare de Dol de Bretagne — Dol-de-Bretagne
- Matrimoine – Voyage dans le temps – Au temps de l’Affaire Dreyfus, JEP 2026 – Rennes rue Edith Cavell, Rennes
19 septembre 2026 à 10h00
JEP 2026 - Rennes rue Edith Cavell — Rennes
- Visite libre – la Coursive, La Coursive, Fougères
19 septembre 2026 à 10h00
La Coursive — Fougères
- Le Verre et la Pierre, Local – rue Branly / Fougéres, Fougères
19 septembre 2026 à 10h00
Local - rue Branly / Fougéres — Fougères
- Visite de l’église Saint-Martin, Église Saint-Martin, Vitré
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Martin — Vitré
- Visite du château de l’Espinay – Champeaux, Château de l’Espinay, Champeaux
19 septembre 2026 à 10h00
Château de l'Espinay — Champeaux
- SNCF Réseau : Découvrez les postes d’aiguillage du triage de Rennes, Poste d’aiguillage de Rennes Triage, Rennes
19 septembre 2026 à 10h00
Poste d'aiguillage de Rennes Triage — Rennes
- Visite commentée du musée, Château des barons – Musée d’histoire de Vitré, Vitré
19 septembre 2026 à 10h00
Château des barons - Musée d'histoire de Vitré — Vitré
- Découverte du patrimoine de la commune du Grand-Fougeray, Tour Duguesclin, Grand-Fougeray
19 septembre 2026 à 10h00
Tour Duguesclin — Grand-Fougeray
- Visite de l’Eglise Notre-Dame de l’Assomption, Église Notre-Dame-de-l’Assomption, Livré-sur-Changeon
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame-de-l'Assomption — Livré-sur-Changeon
- Visite de l’église Notre-Dame, Église Notre-Dame, Vitré
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame — Vitré
- Visite commentée du Château des Rochers Sévigné, Château-Musée des Rochers-Sévigné, Vitré
19 septembre 2026 à 10h15
Château-Musée des Rochers-Sévigné — Vitré
- Visite guidée de l’église Notre-Dame de Chauvigné, Eglise Notre-Dame de Chauvigné, Chauvigné
19 septembre 2026 à 10h30
Eglise Notre-Dame de Chauvigné — Chauvigné
- Tournois de chevalerie, Château de Combourg, Combourg
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Combourg — Combourg
- Atelier créatif (JEP) : Initiation à la sculpture de laine feutrée, Centre Culturel La Salorge, La Guerche-de-Bretagne
19 septembre 2026 à 10h30
Centre Culturel La Salorge — La Guerche-de-Bretagne
- Découvrez votre Mairie autrement, Mairie de Betton, Betton
19 septembre 2026 à 10h30
Mairie de Betton — Betton
- Les Parlottes : Mémoire de La Guerche avec les anciens pompiers (JEP), Centre Culturel La Salorge, La Guerche-de-Bretagne
19 septembre 2026 à 10h30
Centre Culturel La Salorge — La Guerche-de-Bretagne
- Animations au Manoir du Plessis Beaucé, Manoir du Plessis Beaucé, La Chapelle-des-Fougeretz
19 septembre 2026 à 10h30
Manoir du Plessis Beaucé — La Chapelle-des-Fougeretz
- Visite Fougères spectaculaire, Église Saint-Léonard, Fougères
19 septembre 2026 à 10h30
Église Saint-Léonard — Fougères
- Visite accompagnée du musée, Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures, La Richardais
19 septembre 2026 à 10h30
Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures — La Richardais
- La médiathèque vous ouvre les portes de ses réserves !, Médiathèque René Couanau – La Grande Passerelle, Saint-Malo
19 septembre 2026 à 10h30
Médiathèque René Couanau - La Grande Passerelle — Saint-Malo
- Visite guidée de Bazouges-la-Pérouse, Petite Cité de Caractère®, Bazouges-la-Pérouse, Bazouges-la-Pérouse
19 septembre 2026 à 10h30
Bazouges-la-Pérouse — Bazouges-la-Pérouse
- Les intrus du patrimoine – jeu d’observation dans la ville de Piré-Chancé, Médiathèque Le Trait d’Union, Piré-Chancé
19 septembre 2026 à 10h30
Médiathèque Le Trait d'Union — Piré-Chancé
- Plongée dans les archives à Servon-sur-Vilaine, Ar Miltamm, Servon-sur-Vilaine
19 septembre 2026 à 10h30
Ar Miltamm — Servon-sur-Vilaine
- Visite commentée – L’Hôtel-Dieu, Maison de Santé, Rennes
19 septembre 2026 à 10h30
Maison de Santé — Rennes
- 130 ans de la Gare de Médréac, Gare vélo-rail de Médréac, Médréac
19 septembre 2026 à 10h30
Gare vélo-rail de Médréac — Médréac
- Visite du site du futur musée maritime, Ancienne Ecole de la marine marchande, Saint-Malo
19 septembre 2026 à 10h30
Ancienne Ecole de la marine marchande — Saint-Malo
- Séance d’écoute collective des témoignages autour du Papegaut, Médiathèque Lagirafe, Montfort-sur-Meu
19 septembre 2026 à 11h00
Médiathèque Lagirafe — Montfort-sur-Meu
- Soufflage du verre à la canne, L’atelier du verre, Saint-Méloir-des-Ondes
19 septembre 2026 à 11h00
L'atelier du verre — Saint-Méloir-des-Ondes
- Balade-Patrimoine au cimetière de bateaux de Quelmer à Saint-Malo, Cimetière de bateaux de Quelmer (Saint-Malo), Saint-Malo
19 septembre 2026 à 11h00
Cimetière de bateaux de Quelmer (Saint-Malo) — Saint-Malo
- Spectacle « Les Parts manquantes », Le Canal théâtre, Redon
19 septembre 2026 à 11h00
Le Canal théâtre — Redon
- Exposition – Les tramways à vapeur TIV : quand le train passait à Saint-Aubin, Salle du Conseil municipal, mairie de Saint-Aubin-d’Aubigné, Saint-Aubin-d’Aubigné
19 septembre 2026 à 11h00
Salle du Conseil municipal, mairie de Saint-Aubin-d'Aubigné — Saint-Aubin-d'Aubigné
- Visite décalée, Château des barons – Musée d’histoire de Vitré, Vitré
19 septembre 2026 à 11h00
Château des barons - Musée d'histoire de Vitré — Vitré
- Visite de l’allée couverte de Tréal, Maison Mégalithes et Landes, Saint-Just
19 septembre 2026 à 11h00
Maison Mégalithes et Landes — Saint-Just
- Dans les pas de Madame de Sévigné, Château-Musée des Rochers-Sévigné, Vitré
19 septembre 2026 à 11h00
Château-Musée des Rochers-Sévigné — Vitré
- Concert Les Rails Chantantes, Gare SNCF de Rennes – Bretagne, Rennes
19 septembre 2026 à 11h00
Gare SNCF de Rennes - Bretagne — Rennes
- Visites Flash – Château de Fougères, Château de Fougères, Fougères
19 septembre 2026 à 11h00
Château de Fougères — Fougères
- Parodie chevaleresque médiévale, Château des barons – Musée d’histoire de Vitré, Vitré
19 septembre 2026 à 12h00
Château des barons - Musée d'histoire de Vitré — Vitré
- Ouverture du Centre des musiques actuelles, Le CCJD – Conservatoire et auditorium Mozart, Vitré
19 septembre 2026 à 12h00
Le CCJD - Conservatoire et auditorium Mozart — Vitré
- Découverte d’une maison d’été d’un parlementaire breton, Château des Onglées, Acigné
19 septembre 2026 à 13h00
Château des Onglées — Acigné
- Exposition – Rimou entre légendes, histoire et mémoires, Salle Culturelle de Rimou, Rimou
19 septembre 2026 à 13h30
Salle Culturelle de Rimou — Rimou
- Dans l’objectif / Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, Archives départementales d’Ille et Vilaine, Rennes
19 septembre 2026 à 13h30
Archives départementales d'Ille et Vilaine — Rennes
- Visite guidée du château du Lou-du-Lac, Château du Lou-du-Lac – 35160 La Chapelle-du-Lou-du-Lac, La Chapelle du Lou du Lac
19 septembre 2026 à 14h00
Château du Lou-du-Lac - 35160 La Chapelle-du-Lou-du-Lac — La Chapelle du Lou du Lac
- Ouverture de l’église Saint-Martin du Tiercent, Eglise Saint-Martin, Le Tiercent
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Martin — Le Tiercent
- Visite guidée du château des Champs, Le Château des Champs, Guipry-Messac
19 septembre 2026 à 14h00
Le Château des Champs — Guipry-Messac
- Visite guidée des coulisses du Coquelicot, Le Coquelicot, Fougères
19 septembre 2026 à 14h00
Le Coquelicot — Fougères
- Visite commentée du site archéologique de Boutavent, Site médiéval de Boutavent, Iffendic
19 septembre 2026 à 14h00
Site médiéval de Boutavent — Iffendic
- Sculptures géantes dans un ancien théâtre de 1933, L’Antre de l’Eléphant, Muel
19 septembre 2026 à 14h00
L'Antre de l'Eléphant — Muel
- Visite commentée de l’exposition « Portrait des Glorieuses », Médiathèque Lagirafe, Montfort-sur-Meu
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque Lagirafe — Montfort-sur-Meu
- Visite du Couvent des Ursulines, Lycée Notre-Dame (ancien couvent des Ursulines), Redon
19 septembre 2026 à 14h00
Lycée Notre-Dame (ancien couvent des Ursulines) — Redon
- Visites libre ou commentée du château de La Dobiais, Manoir de la Dobyaye, Rives-du-Couesnon
19 septembre 2026 à 14h00
Manoir de la Dobyaye — Rives-du-Couesnon
- Visites – Les mini-potes du Frac, Frac Bretagne, Rennes
19 septembre 2026 à 14h00
Frac Bretagne — Rennes
- Journées Européennes du Patrimoine, Frac Bretagne, Rennes
19 septembre 2026 à 14h00
Frac Bretagne — Rennes
- Visite de l’ancien couvent des Calvairiennes de Redon, Monastère des Calvairiennes, Redon
19 septembre 2026 à 14h00
Monastère des Calvairiennes — Redon
- Exposition – Le fonds Anne Catherine, une société devant l’objectif, Monastère des Calvairiennes, Redon
19 septembre 2026 à 14h00
Monastère des Calvairiennes — Redon
- Regards sur l’Affaire Dreyfus, Les Champs Libres – Salle de conférences, Rennes
19 septembre 2026 à 14h00
Les Champs Libres - Salle de conférences — Rennes
- Atelier Fouille sur le site archéologique de Boutavent, Site médiéval de Boutavent, Iffendic
19 septembre 2026 à 14h00
Site médiéval de Boutavent — Iffendic
- Visite guidée des coulisses du bar concert Le Coquelicot, Le Coquelicot, Fougères
19 septembre 2026 à 14h00
Le Coquelicot — Fougères
- Marathon du dessin, Frac Bretagne, Rennes
19 septembre 2026 à 14h00
Frac Bretagne — Rennes
- Visite des Archives municipales, Archives municipales, Fougères
19 septembre 2026 à 14h00
Archives municipales — Fougères
- Visite du château de Blossac, Château de Blossac, Goven
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Blossac — Goven
- Visite virtuelle de la ville en 1900, Beffroi, Fougères
19 septembre 2026 à 14h00
Beffroi — Fougères
- Visite guidée par le propriétaire du parc de Caradeuc, Parc du Château de Caradeuc, Bécherel
19 septembre 2026 à 14h00
Parc du Château de Caradeuc — Bécherel
- Visites guidées de la Malouinière de La Chipaudière, Malouinière de la Chipaudière, Saint-Malo
19 septembre 2026 à 14h00
Malouinière de la Chipaudière — Saint-Malo
- Jeu de piste – À la recherche du Papegaut d’Or, Kiosque info – Mail Renée Maurel, Montfort-sur-Meu
19 septembre 2026 à 14h00
Kiosque info - Mail Renée Maurel — Montfort-sur-Meu
- Ouverture exceptionnelle de l’hôtel de commandement de l’officier général de zone de défense et de sécurité Ouest., Hôtel de Chateaugiron, Rennes
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de Chateaugiron — Rennes
- Atelier taille de pierre, Hôtel de Blossac – Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne (DRAC), Rennes
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de Blossac - Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne (DRAC) — Rennes
- Visites guidées de l’Hôtel de Blossac, Hôtel de Blossac – Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne (DRAC), Rennes
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de Blossac - Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne (DRAC) — Rennes
- Visite guidée de l’église du Lou-du-Lac, Église paroissiale Saint-Loup, La Chapelle du Lou du Lac
19 septembre 2026 à 14h00
Église paroissiale Saint-Loup — La Chapelle du Lou du Lac
- Visite guidée d’un manoir du XVe siècle, Manoir de La Touche, Pléchâtel
19 septembre 2026 à 14h00
Manoir de La Touche — Pléchâtel
- Balade musicale et patrimoniale, Chavagne – JEP 2026, Chavagne
19 septembre 2026 à 14h00
Chavagne - JEP 2026 — Chavagne
- La tour gothique de Redon : un voyage numérique, Abbatiale Saint-Sauveur, Redon
19 septembre 2026 à 14h00
Abbatiale Saint-Sauveur — Redon
- Jeu : Sur la piste de Manoli, Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures, La Richardais
19 septembre 2026 à 14h00
Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures — La Richardais
- Après-midi animé aux Buttes du Châtel, Les Buttes du Châtel, Marcillé-Raoul
19 septembre 2026 à 14h00
Les Buttes du Châtel — Marcillé-Raoul
- Visite du parc du château de Blossac, Château de Blossac, Goven
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Blossac — Goven
- Visite de l’église Saint-Mélaine, Eglise Sainte-Mélaine, Les Portes du Coglais
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Sainte-Mélaine — Les Portes du Coglais
- Jouer, colorier, tamponner…, Les champs Libres, Rennes
19 septembre 2026 à 14h00
Les champs Libres — Rennes
- Visites du théâtre, Le Canal – Théâtre du Pays de Redon, Redon
19 septembre 2026 à 14h00
Le Canal théâtre — Redon
- Visite de l’Eglise Saint-Patern, Église Saint-Patern, Louvigné-de-Bais
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Patern — Louvigné-de-Bais
- Journée européenne du patrimoine et du matrimoine, Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes, Rennes
19 septembre 2026 à 14h00
Bâtiment 2, Campus de Beaulieu - Université de Rennes — Rennes
- Visite guidée du Parc du Bois Cornillé., Parc et Château du Bois Cornillé, Val-d’Izé
19 septembre 2026 à 14h30
Parc et Château du Bois Cornillé — Val-d'Izé
- Visite guidée du Parc Botanique de Haute-Bretagne, Parc Botanique de Haute Bretagne, Le Châtellier
19 septembre 2026 à 14h30
Parc Botanique de Haute Bretagne — Le Châtellier
- Visite guidée du site de la mine de plomb argentifère de Pont Péan, Mine de plomb argentifère de Pont-Péan, Pont-Péan
19 septembre 2026 à 14h30
Mine de plomb argentifère de Pont-Péan — Pont-Péan
- Visites flash – L’affaire Dreyfus à Rennes, Musée de Bretagne, Rennes
19 septembre 2026 à 14h30
Musée de Bretagne — Rennes
- L’affaire Dreyfus, un héritage, Auditorium des Champs Libres, Rennes
19 septembre 2026 à 14h30
Auditorium des Champs Libres — Rennes
- Visite guidée / Le Rheu, JEP 2026 – Le Rheu, Le Rheu
19 septembre 2026 à 14h30
JEP 2026 - Le Rheu — Le Rheu
- Visites des réserves de la bibliothèque des Champs Libres, Les Champs libres – Bibliothèque de Rennes Métropole, Rennes
19 septembre 2026 à 14h30
Les Champs libres - Bibliothèque de Rennes Métropole — Rennes
- Visites des réserves de la bibliothèque des Champs Libres, Hall, Rennes
19 septembre 2026 à 14h30
Hall — Rennes
- Atelier cairn ou tumulus, Maison Mégalithes et Landes, Saint-Just
19 septembre 2026 à 14h30
Maison Mégalithes et Landes — Saint-Just
- Atelier – Fabrique ton carnet à souvenirs, Médiathèque Lagirafe, Montfort-sur-Meu
19 septembre 2026 à 15h00
Médiathèque Lagirafe — Montfort-sur-Meu
- Trésors cachés : la visite surprise !, Office du tourisme, Dinard
19 septembre 2026 à 15h00
Office du tourisme — Dinard
- Rencontre avec la revue Hexagone, Médiathèque René Couanau – La Grande Passerelle, Saint-Malo
19 septembre 2026 à 15h00
Médiathèque René Couanau - La Grande Passerelle — Saint-Malo
- Exposition Photos – « Domagné autrefois », JEP 2026 – Domagné, Domagné
19 septembre 2026 à 15h00
JEP 2026 - Domagné — Domagné
- Concert Musique & Co – Ensemble Musical des Cheminots Rennais, Gare SNCF de Rennes – Bretagne, Rennes
19 septembre 2026 à 15h00
Gare SNCF de Rennes - Bretagne — Rennes
- La promenade du Clair de Lune, Office du tourisme, Dinard
19 septembre 2026 à 15h00
Office du tourisme — Dinard
- Concert d’harmonie Musique & Co et Orchestre de l’Ensemble Musical des Cheminots Rennais, Gare SNCF de Rennes – Bretagne, Rennes
19 septembre 2026 à 15h00
Gare SNCF de Rennes - Bretagne — Rennes
- De l’auberge au palace hôtel, Dinard – patrimoine architectural Hôtels, Dinard
19 septembre 2026 à 15h00
Dinard - patrimoine architectural Hôtels — Dinard
- Visite guidée des combles de l’abbaye de Paimpont, Mairie de Paimpont, Paimpont
19 septembre 2026 à 15h00
Mairie de Paimpont — Paimpont
- Présentation du livre « Guide rennais de l’affaire Dreyfus », Temple de l’Eglise Protestante Unie de Rennes, Rennes
19 septembre 2026 à 15h00
Temple de l'Eglise Protestante Unie de Rennes — Rennes
- Les soutiens anonymes de Lucie et Alfred Dreyfus – lectures, Musée de Bretagne, Rennes
19 septembre 2026 à 15h00
Musée de Bretagne — Rennes
- Visite guidée – Montfort dans les années 1950/1960, Kiosque info – Mail Renée Maurel, Montfort-sur-Meu
19 septembre 2026 à 15h00
Kiosque info - Mail Renée Maurel — Montfort-sur-Meu
- Permanence de collectage autour du projet Papegaut, Médiathèque Lagirafe, Montfort-sur-Meu
19 septembre 2026 à 15h00
Médiathèque Lagirafe — Montfort-sur-Meu
- Atelier poterie néolithique, Maison Mégalithes et Landes, Saint-Just
19 septembre 2026 à 16h00
Maison Mégalithes et Landes — Saint-Just
- Visite de l’exposition « Jeanne Malivel, une Bretonne art déco », Bibliothèque des Champs Libres – L’escalier, Rennes
19 septembre 2026 à 16h00
Bibliothèque des Champs Libres - L'escalier — Rennes
- Visite de l’exposition – Jeanne Malivel, une Bretonne art déco, Les Champs libres – Bibliothèque de Rennes Métropole, Rennes
19 septembre 2026 à 16h00
Les Champs libres - Bibliothèque de Rennes Métropole — Rennes
- L’affaire Dreyfus au cinéma, Auditorium des Champs Libres, Rennes
19 septembre 2026 à 16h30
Auditorium des Champs Libres — Rennes
- Poésie, poésie, poésie, Frac Bretagne, Rennes
19 septembre 2026 à 16h30
Frac Bretagne — Rennes
- Matrimoine – Hélène Jégado, la plus grande serial killer, Destination Rennes – Office de Tourisme, Rennes
19 septembre 2026 à 17h00
Destination Rennes - Office de Tourisme — Rennes
- Conférence – La métamorphose de Saint-Aubin-d’Aubigné (1830-1870), Salle du Conseil municipal, mairie de Saint-Aubin-d’Aubigné, Saint-Aubin-d’Aubigné
19 septembre 2026 à 17h00
Salle du Conseil municipal, mairie de Saint-Aubin-d'Aubigné — Saint-Aubin-d'Aubigné
- Les sens de la porte. HistoireS de la prison Jacques-Cartier, Ancienne prison Jacques Cartier – Rennes, Rennes
19 septembre 2026 à 17h00
Ancienne prison Jacques Cartier - Rennes — Rennes
- Concert de Free Gospel, Église Saint-Malo, Saint-Malo-de-Phily
19 septembre 2026 à 18h00
Église Saint-Malo — Saint-Malo-de-Phily
- Spectacle L’Assemblée des Bourdons – Cie Pied en Sol, Le Canal théâtre, Redon
19 septembre 2026 à 18h00
Le Canal théâtre — Redon
- « L’hôpital sud : histoire et vie d’un hôpital industriel de type Fontenoy (1970-1980) », Archives municipales, Rennes
19 septembre 2026 à 18h00
Archives municipales — Rennes
- Concert de Musique Baroque à l’église Saint Pierre, Église Saint-Pierre, Chevaigné
19 septembre 2026 à 18h00
Église Saint-Pierre — Chevaigné
- Concert sur le site archéologique de Boutavent, Site médiéval de Boutavent, Iffendic
19 septembre 2026 à 18h30
Site médiéval de Boutavent — Iffendic
- Soirée contée, Marais noir de Saint-Coulban, Saint-Père-Marc-en-Poulet
19 septembre 2026 à 19h30
Marais noir de Saint-Coulban — Saint-Père-Marc-en-Poulet
- 1790 | 1793 : Révolution à Melesse !, JEP 2026 – Salle Odette Simonneau, Melesse
19 septembre 2026 à 20h00
JEP 2026 - Salle Odette Simonneau — Melesse
- Concert « Les sauveurs des âmes », Eglise Saint-Jean-Baptiste / Bains-sur-Oust, Bains-sur-Oust
19 septembre 2026 à 20h30
Eglise Saint-Jean-Baptiste / Bains-sur-Oust — Bains-sur-Oust
- Patrimoine archéologique et techniques de l’archéobotanique, Centre culturel de Liffré-Salle de spectacle, Liffré
19 septembre 2026 à 20h30
Centre culturel de Liffré-Salle de spectacle — Liffré
- Visite libre de l’ancienne prison Jacques Cartier, Ancienne prison Jacques Cartier – Rennes, Rennes
20 septembre 2026 à 09h00
Ancienne prison Jacques Cartier - Rennes — Rennes
- Attelage à cheval – Les 140 ans du théâtre, Théâtre Victor Hugo, Fougères
20 septembre 2026 à 10h00
Théâtre Victor Hugo — Fougères
- Exposition du fond pédagogique et scientifique sur la biodiversité de LAGC, JEP 2026 – Noyal-sur-Vilaine, Noyal-sur-Vilaine
20 septembre 2026 à 10h00
JEP 2026 - Noyal-sur-Vilaine — Noyal-sur-Vilaine
- Visites guidées de l’hôtel de ville, Hôtel de ville de Rennes, Rennes
20 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de ville de Rennes — Rennes
- Visite guidée en costume – Montfort médiévale, Kiosque info – Mail Renée Maurel, Montfort-sur-Meu
20 septembre 2026 à 10h00
Kiosque info - Mail Renée Maurel — Montfort-sur-Meu
- Visites guidées de l’Opéra de Rennes, Opéra de Rennes, Rennes
20 septembre 2026 à 10h00
Opéra de Rennes — Rennes
- Exposition itinérante à Corps-Nuds, JEP 2026 – Mairie de Corps-Nuds, Corps-Nuds
20 septembre 2026 à 10h00
JEP 2026 - Mairie de Corps-Nuds — Corps-Nuds
- Visite guidée du Ciné Manivel, Ciné Manivel, Redon
20 septembre 2026 à 10h00
Ciné Manivel — Redon
- Visite guidée de l’église de Domloup, Eglise de Domloup, Domloup
20 septembre 2026 à 10h30
Eglise de Domloup — Domloup
- Conférence – Le fonds Anne Catherine : une société devant l’objectif, Hôtel de ville de Redon, Redon
20 septembre 2026 à 10h30
Hôtel de ville de Redon — Redon
- Visite guidée de la Tour de l’Horloge du château de Châteaugiron, Château de Châteaugiron, Châteaugiron
20 septembre 2026 à 10h45
Château de Châteaugiron — Châteaugiron
- « Arcã – La boîte animée » – exposition visuelle et sonore au cœur des archives, Archives municipales, Rennes
20 septembre 2026 à 11h00
Archives municipales — Rennes
- « Explorons le futur du site de l’hôpital sud » – Exposition, Archives municipales, Rennes
20 septembre 2026 à 11h00
Archives municipales — Rennes
- Les Journées européennes du matrimoine et du patrimoine aux Archives de Rennes, Archives de Rennes, Rennes
20 septembre 2026 à 11h00
Archives de Rennes — Rennes
- Visite du prieuré et de l’ancien logis seigneurial à Noyal-sur-Vilaine, L’intervalle, Noyal-sur-Vilaine
20 septembre 2026 à 11h00
L'intervalle — Noyal-sur-Vilaine
- Fête de la Malabrie, Maison éclusière n°22 La Malabrie, Hédé-Bazouges
20 septembre 2026 à 12h00
Maison éclusière n°22 La Malabrie — Hédé-Bazouges
- A la découverte des trésors de la forêt, Site de La Croisette, Liffré, Liffré
20 septembre 2026 à 13h00
Site de La Croisette, Liffré — Liffré
- Découverte guidée de l’enluminure du château, Château de Châteaugiron, Châteaugiron
20 septembre 2026 à 13h30
Château de Châteaugiron — Châteaugiron
- Journées européennes du matrimoine et du patrimoine, Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes, Noyal-Châtillon-sur-Seiche
20 septembre 2026 à 14h00
Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes — Noyal-Châtillon-sur-Seiche
- Ouverture de la chapelle de Marigny, Chapelle de Marigny, Saint-Germain-en-Coglès
20 septembre 2026 à 14h00
Chapelle de Marigny — Saint-Germain-en-Coglès
- Visite des réserves du Musée de Bretagne, Les champs Libres, Rennes
20 septembre 2026 à 14h15
Les champs Libres — Rennes
- Visite guidée de la ville, Maison de la Lanterne, Combourg
20 septembre 2026 à 14h30
Maison de la Lanterne — Combourg
- Visite de l’orgue des Sacrés-Cœurs, Église des Sacrés-Coeurs, Rennes
20 septembre 2026 à 15h00
Église des Sacrés-Coeurs — Rennes
- Balade contée dans la vallée du Rimon, Vallée du Rimon / Domloup, Domloup
20 septembre 2026 à 15h00
Vallée du Rimon / Domloup — Domloup
- Concert de Musique Baroque à l’église Saint Médard, Église de Saint-Marc-sur-Couesnon, Rives-du-Couesnon
20 septembre 2026 à 16h00
Église de Saint-Marc-sur-Couesnon — Rives-du-Couesnon
- Quizz Art & Sommeil, Frac Bretagne, Rennes
20 septembre 2026 à 16h30
Frac Bretagne — Rennes
- Concert avec le groupe Miline, Hotel Montfort Communauté, Montfort
20 septembre 2026 à 16h30
Hotel Montfort Communauté — Montfort
- L’affaire Dreyfus et le procès du siècle, Auditorium des Champs Libres, Rennes
20 septembre 2026 à 16h30
Auditorium des Champs Libres — Rennes
- Matrimoine – Le matrimoine autour du parc Saint-Cyr, Le Parc Saint-Cyr, Rennes
20 septembre 2026 à 17h30
Le Parc Saint-Cyr — Rennes
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)