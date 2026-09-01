ILLE-ET-VILAINE Programme des Journées du Patrimoine et Matrimoine

42ème Tour des Anciens Véhicules d’Ille-et-Vilaine, JEP 2026 – Place des Halles, Saint-Aubin-d’Aubigné



JEP 2026 - Place des Halles — Saint-Aubin-d'Aubigné

JEP 2026 – Visites et animations à Champeaux, JEP 2026 – Commune de Champeaux, Champeaux



JEP 2026 - Commune de Champeaux — Champeaux

Visite commentée – L’hôtel de la Préfecture de région, Hôtel de la préfecture de région Bretagne, Rennes



Hôtel de la préfecture de région Bretagne — Rennes

Visite guidée de la préfecture de région, Hôtel de la préfecture de région Bretagne, Rennes



Hôtel de la préfecture de région Bretagne — Rennes

Visites guidées de l’ancienne prison, Ancienne prison Jacques Cartier – Rennes, Rennes



Ancienne prison Jacques Cartier - Rennes — Rennes

Visite guidée de la collection permanente du conservatoire du patrimoine hospitalier, Conservatoire du Patrimoine Hospitalier de Rennes, Rennes



Conservatoire du Patrimoine Hospitalier de Rennes — Rennes

Le Technicentre industriel de Rennes vous ouvre ses portes !, Technicentre Industriel de Rennes, Saint-Jacques-de-la-Lande



Technicentre Industriel de Rennes — Saint-Jacques-de-la-Lande

Visite guidée du Parlement de Bretagne, Parlement de Bretagne, Rennes



Parlement de Bretagne — Rennes

Navigation Découverte à bord de la Bisquine Cancalaise, Association Bisquine Cancalaise, Cancale



Association Bisquine Cancalaise — Cancale

Visites guidées de l’hôtel de Courcy, Ancien Hôtel de Courcy – Conseil Régional de Bretagne, Rennes



Ancien Hôtel de Courcy - Conseil Régional de Bretagne — Rennes

Visite libre de la cour du château, Château des barons – Musée d’histoire de Vitré, Vitré



Château des barons - Musée d'histoire de Vitré — Vitré

Visite libre – Château de Fougères, Château de Fougères, Fougères



Château de Fougères — Fougères

Ouverture du parc et du château de la Vieuville, Château de la Vieuville, Le Châtellier



Château de la Vieuville — Le Châtellier

Visite commentée des Forges de Paimpont, Site historique des Forges de Paimpont, Paimpont



Site historique des Forges de Paimpont — Paimpont

Balade Patrimoine sur le site des onze écluses, Maison du Canal d’Ille et Rance, Hédé-Bazouges



Maison du Canal d'Ille et Rance — Hédé-Bazouges

Visite commentée des coulisses du Centre Culturel, Le CCJD – Théâtre, Vitré



Le CCJD - Théâtre — Vitré

Exposition des photographies de Madeleine de Sinety, JEP 2026 – Salle des fêtes, Poilley



JEP 2026 - Salle des fêtes — Poilley

La pointe du Moulinet, Pointe du Moulinet, Dinard



Pointe du Moulinet — Dinard

Visite du temple protestant de Rennes, Temple de l’Eglise Protestante Unie de Rennes, Rennes



Temple de l'Eglise Protestante Unie de Rennes — Rennes

Patrimoines en fête au Tiercent, JEP 2026 – Aire de loisirs du Tiercent, Saint-Hilaire-des-Landes



JEP 2026 - Aire de loisirs du Tiercent — Saint-Hilaire-des-Landes

Découverte de la vie quotidienne au Moyen-Âge, Gloriette – Bords du Lac Tranquille, Combourg



Gloriette - Bords du Lac Tranquille — Combourg

Visite guidée de l’usine marémotrice de la Rance, Usine Marémotrice de la Rance, La Richardais



Usine Marémotrice de la Rance — La Richardais

Visite gratuite du Musée Immersif Yves Rocher, Maison Yves Rocher, La Gacilly



Maison Yves Rocher — La Gacilly

Visite du château de Poilley, Château de Poilley, Poilley



Château de Poilley — Poilley

Démonstrations de savoir-faire, Maison de la Lanterne, Combourg



Maison de la Lanterne — Combourg

Visite insolite Résistants de l’ombre : Rennes pendant l’occupation 1940-1944, Jardin du Palais Saint Georges – Rennes, Rennes



Jardin du Palais Saint Georges - Rennes — Rennes

Visite de la Maison Mégalithes et Landes, Maison Mégalithes et Landes, Saint-Just



Maison Mégalithes et Landes — Saint-Just

La pointe de la Malouine au fil des photographies, Pointe de La Malouine, Dinard



Pointe de La Malouine — Dinard

Visite libre du musée, Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures, La Richardais



Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures — La Richardais

Visite du parc et château de Bonnefontaine, Château de Bonnefontaine, Antrain



Château de Bonnefontaine — Antrain

Venez découvrir comment le Château de la Villedubois résiste depuis des centaines d’années, se ravive actuellement et réimagine son avenir!, Chateau de la Villedubois, Mordelles



Chateau de la Villedubois — Mordelles

Exposition « Les bulles sonores » – la P’tite Galerie, Office de tourisme du Pays de Châteaugiron, Châteaugiron



Office de tourisme du Pays de Châteaugiron — Châteaugiron

Matrimoine – Voyage dans le temps – Au temps de l’Affaire Dreyfus, JEP 2026 – Rennes rue Edith Cavell, Rennes



JEP 2026 - Rennes rue Edith Cavell — Rennes

Le Verre et la Pierre, Local – rue Branly / Fougéres, Fougères



Local - rue Branly / Fougéres — Fougères

Visite commentée du musée, Château des barons – Musée d’histoire de Vitré, Vitré



Château des barons - Musée d'histoire de Vitré — Vitré

Tournois de chevalerie, Château de Combourg, Combourg



Château de Combourg — Combourg

Découvrez votre Mairie autrement, Mairie de Betton, Betton



Mairie de Betton — Betton

Les Parlottes : Mémoire de La Guerche avec les anciens pompiers (JEP), Centre Culturel La Salorge, La Guerche-de-Bretagne



Centre Culturel La Salorge — La Guerche-de-Bretagne

Animations au Manoir du Plessis Beaucé, Manoir du Plessis Beaucé, La Chapelle-des-Fougeretz



Manoir du Plessis Beaucé — La Chapelle-des-Fougeretz

Visite accompagnée du musée, Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures, La Richardais



Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures — La Richardais

La médiathèque vous ouvre les portes de ses réserves !, Médiathèque René Couanau – La Grande Passerelle, Saint-Malo



Médiathèque René Couanau - La Grande Passerelle — Saint-Malo

Visite commentée – L’Hôtel-Dieu, Maison de Santé, Rennes



Maison de Santé — Rennes

130 ans de la Gare de Médréac, Gare vélo-rail de Médréac, Médréac



Gare vélo-rail de Médréac — Médréac

Visite du site du futur musée maritime, Ancienne Ecole de la marine marchande, Saint-Malo



Ancienne Ecole de la marine marchande — Saint-Malo

Balade-Patrimoine au cimetière de bateaux de Quelmer à Saint-Malo, Cimetière de bateaux de Quelmer (Saint-Malo), Saint-Malo



Cimetière de bateaux de Quelmer (Saint-Malo) — Saint-Malo

Spectacle « Les Parts manquantes », Le Canal théâtre, Redon



Le Canal théâtre — Redon

Visite décalée, Château des barons – Musée d’histoire de Vitré, Vitré



Château des barons - Musée d'histoire de Vitré — Vitré

Concert Les Rails Chantantes, Gare SNCF de Rennes – Bretagne, Rennes



Gare SNCF de Rennes - Bretagne — Rennes

Visites Flash – Château de Fougères, Château de Fougères, Fougères



Château de Fougères — Fougères

Parodie chevaleresque médiévale, Château des barons – Musée d’histoire de Vitré, Vitré



Château des barons - Musée d'histoire de Vitré — Vitré

Ouverture du Centre des musiques actuelles, Le CCJD – Conservatoire et auditorium Mozart, Vitré



Le CCJD - Conservatoire et auditorium Mozart — Vitré

Exposition – Rimou entre légendes, histoire et mémoires, Salle Culturelle de Rimou, Rimou



Salle Culturelle de Rimou — Rimou

Visite guidée du château du Lou-du-Lac, Château du Lou-du-Lac – 35160 La Chapelle-du-Lou-du-Lac, La Chapelle du Lou du Lac



Château du Lou-du-Lac - 35160 La Chapelle-du-Lou-du-Lac — La Chapelle du Lou du Lac

Visite guidée du château des Champs, Le Château des Champs, Guipry-Messac



Le Château des Champs — Guipry-Messac

Visite guidée des coulisses du Coquelicot, Le Coquelicot, Fougères



Le Coquelicot — Fougères

Visite commentée du site archéologique de Boutavent, Site médiéval de Boutavent, Iffendic



Site médiéval de Boutavent — Iffendic

Visites libre ou commentée du château de La Dobiais, Manoir de la Dobyaye, Rives-du-Couesnon



Manoir de la Dobyaye — Rives-du-Couesnon

Journées Européennes du Patrimoine, Frac Bretagne, Rennes



Frac Bretagne — Rennes

Visite de l’ancien couvent des Calvairiennes de Redon, Monastère des Calvairiennes, Redon



Monastère des Calvairiennes — Redon

Regards sur l’Affaire Dreyfus, Les Champs Libres – Salle de conférences, Rennes



Les Champs Libres - Salle de conférences — Rennes

Atelier Fouille sur le site archéologique de Boutavent, Site médiéval de Boutavent, Iffendic



Site médiéval de Boutavent — Iffendic

Visite guidée des coulisses du bar concert Le Coquelicot, Le Coquelicot, Fougères



Le Coquelicot — Fougères

Marathon du dessin, Frac Bretagne, Rennes



Frac Bretagne — Rennes

Visite des Archives municipales, Archives municipales, Fougères



Archives municipales — Fougères

Visite du château de Blossac, Château de Blossac, Goven



Château de Blossac — Goven

Visite guidée par le propriétaire du parc de Caradeuc, Parc du Château de Caradeuc, Bécherel



Parc du Château de Caradeuc — Bécherel

Visites guidées de la Malouinière de La Chipaudière, Malouinière de la Chipaudière, Saint-Malo



Malouinière de la Chipaudière — Saint-Malo

Atelier taille de pierre, Hôtel de Blossac – Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne (DRAC), Rennes



Hôtel de Blossac - Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne (DRAC) — Rennes

Visites guidées de l’Hôtel de Blossac, Hôtel de Blossac – Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne (DRAC), Rennes



Hôtel de Blossac - Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne (DRAC) — Rennes

Visite guidée de l’église du Lou-du-Lac, Église paroissiale Saint-Loup, La Chapelle du Lou du Lac



Église paroissiale Saint-Loup — La Chapelle du Lou du Lac

Visite guidée d’un manoir du XVe siècle, Manoir de La Touche, Pléchâtel



Manoir de La Touche — Pléchâtel

Balade musicale et patrimoniale, Chavagne – JEP 2026, Chavagne



Chavagne - JEP 2026 — Chavagne

Jeu : Sur la piste de Manoli, Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures, La Richardais



Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures — La Richardais

Visite du parc du château de Blossac, Château de Blossac, Goven



Château de Blossac — Goven

Visite de l’église Saint-Mélaine, Eglise Sainte-Mélaine, Les Portes du Coglais



Eglise Sainte-Mélaine — Les Portes du Coglais

Visites du théâtre, Le Canal – Théâtre du Pays de Redon, Redon



Le Canal théâtre — Redon

Journée européenne du patrimoine et du matrimoine, Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes, Rennes



Bâtiment 2, Campus de Beaulieu - Université de Rennes — Rennes

Visite guidée du Parc du Bois Cornillé., Parc et Château du Bois Cornillé, Val-d’Izé



Parc et Château du Bois Cornillé — Val-d'Izé

Visite guidée du Parc Botanique de Haute-Bretagne, Parc Botanique de Haute Bretagne, Le Châtellier



Parc Botanique de Haute Bretagne — Le Châtellier

Visite guidée du site de la mine de plomb argentifère de Pont Péan, Mine de plomb argentifère de Pont-Péan, Pont-Péan



Mine de plomb argentifère de Pont-Péan — Pont-Péan

L’affaire Dreyfus, un héritage, Auditorium des Champs Libres, Rennes



Auditorium des Champs Libres — Rennes

Visite guidée / Le Rheu, JEP 2026 – Le Rheu, Le Rheu



JEP 2026 - Le Rheu — Le Rheu

Visites des réserves de la bibliothèque des Champs Libres, Les Champs libres – Bibliothèque de Rennes Métropole, Rennes



Les Champs libres - Bibliothèque de Rennes Métropole — Rennes

Atelier cairn ou tumulus, Maison Mégalithes et Landes, Saint-Just



Maison Mégalithes et Landes — Saint-Just

Trésors cachés : la visite surprise !, Office du tourisme, Dinard



Office du tourisme — Dinard

Rencontre avec la revue Hexagone, Médiathèque René Couanau – La Grande Passerelle, Saint-Malo



Médiathèque René Couanau - La Grande Passerelle — Saint-Malo

Concert Musique & Co – Ensemble Musical des Cheminots Rennais, Gare SNCF de Rennes – Bretagne, Rennes



Gare SNCF de Rennes - Bretagne — Rennes

La promenade du Clair de Lune, Office du tourisme, Dinard



Office du tourisme — Dinard

De l’auberge au palace hôtel, Dinard – patrimoine architectural Hôtels, Dinard



Dinard - patrimoine architectural Hôtels — Dinard

Visite guidée des combles de l’abbaye de Paimpont, Mairie de Paimpont, Paimpont



Mairie de Paimpont — Paimpont

Présentation du livre « Guide rennais de l’affaire Dreyfus », Temple de l’Eglise Protestante Unie de Rennes, Rennes



Temple de l'Eglise Protestante Unie de Rennes — Rennes

Les soutiens anonymes de Lucie et Alfred Dreyfus – lectures, Musée de Bretagne, Rennes



Musée de Bretagne — Rennes

Atelier poterie néolithique, Maison Mégalithes et Landes, Saint-Just



Maison Mégalithes et Landes — Saint-Just

Visite de l’exposition – Jeanne Malivel, une Bretonne art déco, Les Champs libres – Bibliothèque de Rennes Métropole, Rennes



Les Champs libres - Bibliothèque de Rennes Métropole — Rennes

L’affaire Dreyfus au cinéma, Auditorium des Champs Libres, Rennes



Auditorium des Champs Libres — Rennes

Matrimoine – Hélène Jégado, la plus grande serial killer, Destination Rennes – Office de Tourisme, Rennes



Destination Rennes - Office de Tourisme — Rennes

Les sens de la porte. HistoireS de la prison Jacques-Cartier, Ancienne prison Jacques Cartier – Rennes, Rennes



Ancienne prison Jacques Cartier - Rennes — Rennes

Concert sur le site archéologique de Boutavent, Site médiéval de Boutavent, Iffendic



Site médiéval de Boutavent — Iffendic

1790 | 1793 : Révolution à Melesse !, JEP 2026 – Salle Odette Simonneau, Melesse



JEP 2026 - Salle Odette Simonneau — Melesse

Patrimoine archéologique et techniques de l’archéobotanique, Centre culturel de Liffré-Salle de spectacle, Liffré



Centre culturel de Liffré-Salle de spectacle — Liffré

Visite libre de l’ancienne prison Jacques Cartier, Ancienne prison Jacques Cartier – Rennes, Rennes



Ancienne prison Jacques Cartier - Rennes — Rennes

Attelage à cheval – Les 140 ans du théâtre, Théâtre Victor Hugo, Fougères



Théâtre Victor Hugo — Fougères

Visites guidées de l’hôtel de ville, Hôtel de ville de Rennes, Rennes



Hôtel de ville de Rennes — Rennes

Visites guidées de l’Opéra de Rennes, Opéra de Rennes, Rennes



Opéra de Rennes — Rennes

Visite guidée du Ciné Manivel, Ciné Manivel, Redon



Ciné Manivel — Redon

Visite guidée de l’église de Domloup, Eglise de Domloup, Domloup



Eglise de Domloup — Domloup

Conférence – Le fonds Anne Catherine : une société devant l’objectif, Hôtel de ville de Redon, Redon



Hôtel de ville de Redon — Redon

Visite guidée de la Tour de l’Horloge du château de Châteaugiron, Château de Châteaugiron, Châteaugiron



Château de Châteaugiron — Châteaugiron

Les Journées européennes du matrimoine et du patrimoine aux Archives de Rennes, Archives de Rennes, Rennes



Archives de Rennes — Rennes

A la découverte des trésors de la forêt, Site de La Croisette, Liffré, Liffré



Site de La Croisette, Liffré — Liffré

Découverte guidée de l’enluminure du château, Château de Châteaugiron, Châteaugiron



Château de Châteaugiron — Châteaugiron

Journées européennes du matrimoine et du patrimoine, Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes, Noyal-Châtillon-sur-Seiche



Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes — Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Visite des réserves du Musée de Bretagne, Les champs Libres, Rennes



Les champs Libres — Rennes

Visite guidée de la ville, Maison de la Lanterne, Combourg



Maison de la Lanterne — Combourg

Balade contée dans la vallée du Rimon, Vallée du Rimon / Domloup, Domloup



Vallée du Rimon / Domloup — Domloup

Concert avec le groupe Miline, Hotel Montfort Communauté, Montfort



Hotel Montfort Communauté — Montfort