Inventaire de ce qu’il reste après que la forêt a brûlé de Michele Ruol : quand les objets deviennent mémoire

Un cadre en argent, un téléphone fixe couleur ivoire, une gourde, quelques noix, un lit, des emballages de chocolat : Michele Ruol a choisi 99 objets pour raconter ce qui demeure d’une famille après la mort accidentelle de ses deux fils. L’idée est originale, l’écriture souvent remarquable, l’émotion réelle. Mais cet Inventaire de ce qu’il reste après que la forêt a brûlé pose aussi une question plus troublante : les objets conservent-ils véritablement quelque chose des morts ou sommes-nous, écrivains comme survivants, ceux qui les chargeons après coup de sens et de mémoire ? C’est dans cet espace incertain, entre objet retrouvé et objet littérairement programmé, que le premier roman de Michele Ruol donne toute sa mesure.

Un cadre en argent de 15 × 22 centimètres, un téléphone fixe Sirio couleur ivoire, une étagère rococo, un butoir de porte en verre de Murano, un panier en osier, un coupe-papier, sept noix, une maquette de Riva Aquarama, un stylo-plume Pelikan MK10, des emballages rouges de Lindor… Drôle de manière de commencer un roman ! À ne consulter que son sommaire, Inventaire de ce qu’il reste après que la forêt a brûlé pourrait passer pour le procès-verbal méticuleux d’un commissaire-priseur venu établir le contenu d’une maison. Les objets sont numérotés, décrits, parfois mesurés, et Michele Ruol en retient 99, qui donnent naissance à autant de chapitres. Pourtant, derrière cette nomenclature presque administrative se cache une catastrophe dont aucune expertise ne saurait mesurer la portée : Mère et Père ont perdu dans un accident leurs deux enfants, Aîné et Cadet. Et tout ce que la mort n’a pas emporté est encore là.

La maison demeure, avec ses meubles, ses ustensiles, ses objets plus ou moins utiles ou dérisoires. Une gourde, par exemple. Rien de plus banal qu’une gourde en plastique couleur moutarde jusqu’au moment où l’on apprend qu’elle suivait la famille lors des vacances à la montagne ou dans les Pouilles. Elle n’avait alors aucune valeur particulière : on la remplissait, on buvait, on la rangeait. Elle servait. Après la mort des enfants, la voici devenue tout autre chose sans avoir matériellement changé. C’est l’une des belles intuitions de Michele Ruol : le deuil transforme rétrospectivement les choses. Ce qui appartenait à l’usage entre dans la mémoire. L’objet quelconque devient vestige, parfois relique, simplement parce qu’une main qui le saisissait autrefois ne le saisira plus.

On parle volontiers, à propos du deuil, du vide laissé par les morts. Michele Ruol regarde presque le phénomène inverse : l’encombrement laissé par tout ce qui n’est pas mort. Le téléphone reste un téléphone, le lit reste à sa place, le meuble ne manifeste aucune compassion et la gourde ignore obstinément celui qui n’en boira plus. Cette permanence indifférente des choses est peut-être plus violente encore que leur disparition. Il faut continuer à vivre dans un monde matériel qui, lui, n’a pas compris que le monde s’est effondré. Alors les survivants regardent différemment ce qui reste et les choses se mettent à absorber de la mémoire.

Michele Ruol avait pourtant toutes les raisons de se méfier d’un tel sujet. Deux parents perdant leurs deux enfants : pouvait-on imaginer situation plus immédiatement chargée de pathos ? Le romancier a expliqué que l’histoire existait avant qu’il n’en trouve la forme et que l’idée de l’inventaire lui avait justement permis de la « refroidir », de tenir à distance une matière émotionnelle trop brûlante pour être saisie frontalement. Le choix est heureux. Un inventaire appartient au vocabulaire de l’administration, de l’expertise ou de la succession. Il dénombre, classe, distingue, mesure. Il ne pleure pas. Michele Ruol lui demande précisément de faire ce qu’il ne devrait pas savoir faire : restituer des êtres à partir des choses.

Et cela fonctionne souvent admirablement. Le lit d’enfance de Père, conservé lorsque son propre père part en maison de retraite, est ensuite destiné à Aîné qui grandit. Un simple meuble traverse ainsi plusieurs âges d’une famille : l’enfance du père, la vieillesse du grand-père, l’adolescence du fils. Le lecteur, lui, connaît déjà la catastrophe à venir. Inutile d’expliquer lourdement que le lit serait un symbole de transmission ou de continuité : il a seulement été là, assez longtemps, pendant que plusieurs vies passaient autour de lui. Michele Ruol est particulièrement juste lorsqu’il laisse ainsi les choses produire leurs effets sans les forcer à devenir des métaphores.

Même choix du côté des personnages : pas de prénom pour les quatre membres de la famille, seulement Père, Mère, Aîné et Cadet. La décision pourrait sembler artificielle, voire dangereusement universalisante. À force de vouloir raconter tous les parents et tous les enfants, ne risquerait-on pas de ne plus raconter personne ? Michele Ruol évite largement l’écueil car ce que les noms retirent en singularité, les détails le rendent peu à peu. Un geste, une habitude, une faute, une relation difficile avec sa propre mère, une chaise, un lit, une photographie suffisent davantage qu’une fiche d’état civil à faire apparaître une personne. Les quatre fonctions familiales se fissurent à mesure que le roman révèle ceux qui les occupent. Après la catastrophe, être « Père » ou « Mère » ne va d’ailleurs plus de soi : que devient l’identité d’un parent lorsque ceux qui faisaient de lui un parent sont morts ?

Le temps lui-même est pulvérisé. Les souvenirs surgissent au gré des objets et ne respectent pas la chronologie, comme nos propres souvenirs ne la respectent guère. Mais Michele Ruol évite la dispersion en donnant au récit une autre boussole : l’espace. La maison est explorée pièce après pièce, puis l’automobile devient à son tour territoire de mémoire. À l’ordre du temps, détruit par l’accident et décomposé par le souvenir, se substitue l’ordre des lieux. Le lecteur avance moins dans une chronologie qu’il ne fouille une maison. Un peu archéologue, un peu héritier, il découvre couche après couche ce qui fut une vie familiale. Michele Ruol a explicitement pensé cette géographie comme le principe permettant de tenir ensemble un récit temporellement fragmenté Mais voilà : les objets ne se choisissent pas tout seuls. Et c’est ici que le roman devient véritablement intéressant à discuter.

Michele Ruol a d’abord imaginé son histoire, puis trouvé la forme de l’inventaire. Cela signifie que cette gourde, ce lit, ce cadre, ces sept noix ne sont évidemment pas arrivés devant l’écrivain pour lui demander de raconter leur histoire. Ils ont été sélectionnés, ordonnés, distribués afin de faire apparaître progressivement l’intrigue et les personnages. Tous les objets du livre sont donc, en ce sens, des objets programmés. La question n’est pas de le reprocher à Michele Ruol — tout roman est construction — mais de savoir à quel moment cette construction devient visible.

Car une fois le principe compris, un risque apparaît : objet, souvenir, déplacement dans le temps, révélation familiale, émotion. Puis nouvel objet et nouvelle variation. Répéter l’opération 99 fois constitue un défi autrement plus redoutable que d’avoir inventé le procédé. Tant que nous croyons que l’objet avait quelque chose à raconter et que Michele Ruol s’est contenté de l’écouter, le roman produit une étrange impression de vérité. Dès que l’on sent davantage que Michele Ruol avait quelque chose à raconter et qu’il lui fallait pour cela trouver un objet, la mécanique montre ses engrenages.

La nuance est mince, mais elle touche au cœur du livre. Car le deuil est justement l’expérience brutale d’un événement auquel rien ne semble pouvoir donner un ordre ou une raison. Alors que fait la littérature lorsqu’elle transforme 99 restes en 99 éléments d’une construction signifiante ? Ne remet-elle pas subrepticement de l’ordre là où la mort avait introduit l’absurde ? Ne risque-t-elle pas de réparer par la forme ce qu’elle affirme impossible à réparer dans l’existence ?

Question redoutable, et qui vaut bien au-delà de ce roman. Inventorier signifie conserver, certes, mais aussi choisir. Ce qui entre dans l’inventaire devient visible ; ce qui en reste absent disparaît. Une mémoire familiale fonctionne-t-elle autrement ? Nous conservons telle photographie et en jetons cent autres, racontons telle anecdote jusqu’à ce qu’elle devienne constitutive d’un disparu et en oublions mille autres. Nous croyons nous souvenir alors que nous sélectionnons, rapprochons, recomposons. Le survivant et le romancier exercent peut-être au fond le même métier : faire avec des fragments une histoire suffisamment cohérente pour que l’absent puisse encore y avoir une place.

C’est pourquoi il serait presque trop facile de dire que les objets de Michele Ruol « contiennent » la mémoire. Un lit ne se souvient de personne. Une gourde n’a jamais passé de vacances dans les Pouilles. Un cadre ne connaît pas le visage qu’il entoure. Ce sont les vivants qui leur attribuent cette puissance. Et si l’objet devient précieux après la disparition, ce n’est pas parce que le mort y aurait mystérieusement laissé une partie de lui-même, mais parce que celui qui survit a besoin de déposer quelque part ce qu’il ne peut plus adresser à personne.

Le roman touche ici quelque chose de très contemporain sans avoir besoin de le proclamer. Jamais peut-être les morts n’ont laissé derrière eux autant de traces : photographies, messages, vidéos, conversations numériques, données et objets enregistrent des morceaux considérables de nos vies. Cette multiplication ne reconstitue pourtant personne. Elle pourrait même rendre l’absence plus sensible encore : voici tout ce qui reste de quelqu’un, et pourtant quelqu’un manque toujours. L’inventaire intégral est impossible ; quand bien même il deviendrait possible, il ne serait pas une résurrection.

Reste enfin l’écriture elle-même, souvent belle, précise, contenue, mais qui rencontre elle aussi sa frontière. La mort simultanée de deux enfants bouleverse avant même que Michele Ruol ait écrit une phrase. Il faut donc toujours distinguer l’émotion provoquée par la situation de celle que produit la littérature. Lorsque Père éprouve sa douleur au point de vouloir en quelque sorte démonter son propre corps pour en atteindre le noyau, ou lorsque Mère refuse de croire à un dieu de l’amour mais peut encore croire à l’image d’une mère tenant son fils mort, Michele Ruol trouve des images d’une grande justesse. Parfois, pourtant, cette justesse approche une autre menace : celle d’une écriture tellement consciente de sa retenue et de sa beauté que la pudeur pourrait devenir à son tour un procédé.

La question pourrait sembler cruelle : que devient une douleur irréparable lorsqu’elle produit de belles phrases ?Peut-on donner une forme esthétique à ce qui a précisément détruit toute forme sans procurer au lecteur une consolation que les personnages, eux, ne possèdent pas ? Michele Ruol évite généralement ce piège parce qu’il ne promet ni guérison ni réparation. Mère le sait : certaines choses ne seront jamais soignées ; le temps permet seulement à de nouvelles floraisons d’apparaître. Belle manière aussi d’éclairer le titre. La forêt a brûlé. Ce qui repoussera ne sera jamais exactement la forêt ancienne.

Inventaire de ce qu’il reste après que la forêt a brûlé est donc bien davantage qu’un roman à dispositif sur le deuil. Michele Ruol interroge ce qu’est un reste et, surtout, ce que nous faisons de lui. Avant l’accident, la gourde sert ; après, elle est regardée. Puis conservée, déplacée ou peut-être un jour jetée. L’objet a peu changé. Le regard, lui, est devenu autre.

Et l’on revient finalement à cette frontière qui donne au roman sa force et parfois sa fragilité. L’objet paraît retrouvé, mais il est construit ; le souvenir paraît revenir, mais il est recomposé ; l’inventaire paraît conserver, mais il sélectionne. La mémoire garde-t-elle vraiment les morts ou fabrique-t-elle les formes sous lesquelles les vivants parviennent encore à vivre avec eux ? Michele Ruol ne tranche pas, et c’est heureux. Un inventaire qui prétendrait tout sauver et tout expliquer ne serait plus un roman sur la perte. Ce serait déjà une manière de la nier.

Inventaire de ce qu’il reste après que la forêt a brûlé, Michele Ruol, traduit de l’italien par Paolo Bellomo, avec le concours de Cécile Raulet, Le Tripode, 240 pages, 21 €. Parution le 27 août 2026. Premier roman de Michele Ruol, finaliste du prix Strega 2025.