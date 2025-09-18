Le Morbihan fêtera la science du 3 au 14 octobre 2025

La Fête de la science se déroulera du vendredi 3 au lundi 13 octobre 2025 en France métropolitaine, en Outre-mer et à l’international, avec comme thématique commune « Intelligences ». L’Espace des sciences-Maison de la Mer de Lorient coordonne l’opération pour le Morbihan. Il a recensé les actions proposées dans les communes du département par de nombreux partenaires qui proposent des animations gratuites.

Au centre d’une compétition acharnée au niveau mondial, l’Intelligence Artificielle s’immisce dans tous les domaines : elle ouvre les portes vers une nouvelle révolution. Devenue plus intelligente que l’humanité, la machine pourrait-elle la surpasser à l’avenir ? L’intelligence a longtemps été perçue comme le propre de l’humain. Mais ce n’est qu’au début du XXe siècle qu’elle devient presque mathématique avec le concept de quotient intellectuel. Les dernières avancées scientifiques démontrent que l’intelligence existe sous des formes variées : le comportement des cellules, les capacités étonnantes des plantes, les prouesses cognitives des animaux, l’émergence de l’IA, etc. La notion d’intelligence se manifeste de multiples manières.

La Fête de la science 2025 invite cette année à explorer toutes les formes d’intelligence et à repenser ce que signifie être intelligent, au-delà des frontières humaines.

Dans le Morbihan, la Fête de la science est le rendez-vous incontournable de l’automne : elle invite le public à des conférences, des visites, des expositions et des ateliers. La programmation promet de belles découvertes autour de moments ludiques et pédagogique. Ambassadrice du département, Charlotte Nirma, maître de conférences à l’Université Bretagne Sud et au Laboratoire de Biotechnologie et Chimie Marines à Lorient, partage son enthousiasme de s’engager auprès des acteurs de la Fête de la Science pour le Morbihan.

Nuits de la science : le vendredi 3 octobre à Lorient et le vendredi 10 octobre à Vannes : de 19h30 à 23h, avec un programme dédié pour les familles et les enfants. Des rencontres seront orchestrées par des maîtres de conférences en psychologie du développement à l’INSPE de Bretagne ; par des maîtres de conférences en histoire moderne de MOndes et Sociétés, de l’Université de Bretagne-Sud, du Département d’histoire et de la Faculté LLSHS ; par la Fédération Française du Bâtiment…

19h30 – Quand les sciences cognitives rencontrent la salle de classe.

Des étudiants de master meef présenteront leurs recherches autour de la mémoire : les découvertes récentes sur le cerveau pour mieux comprendre les apprentissages ; les émotions ; la cognition incarnée : la réflexion sur la place des sciences cognitives dans l’éducation.

19h55 – Peut-on avoir la tête sans les jambes ?

En rupture avec la croyance : Sportif, donc idiot, l’activité physique jouerait plutôt un rôle bénéfique sur le fonctionnement de notre cerveau, avec : la présentation des relations entre les développements moteur et cognitif ; les associations entre mouvement et intelligence(s) à travers deux exemples clés : les effets bénéfiques de l’activité physique sur les performances scolaires chez les enfants, et sur la prévention du déclin cognitif au cours du vieillissement. Le concept d’intelligence motrice sera abordé comme un levier, afin de susciter l’engagement de modes de vie plus actifs aux différents âges.

20h20 – Intelligences, savoirs et expériences maritimes. Les navigants face à la mer aux XVIIIe et XIXe siècles. À travers plus de mille naufrages, cette intervention explore les multiples formes de savoirs mobilisées par les marins face au risque en mer. Au XVIIIe siècle, les navigants avaient une approche sensible de la mer, avec les vagues, les rochers et la météo avec ses coups de vent. Mais fondées sur l’expérience, l’observation directe et la répétition des gestes se heurtent au cours de cette période aux savoirs théoriques. Le XIXe siècle marque un véritable tournant avec l’arrivée de la vapeur et l’industrialisation de la mer, qui transforment les risques et les manières de s’en prémunir. Ce basculement interroge le rapport des humains à la mer et ses transformations.

20h45 – Application de l’IA : détection, suivi multiple de poissons à partir d’imagerie sonar. Aujourd’hui, les ressources halieutiques font l’objet d’une attention particulière du fait de la diminution de certaines espèces et de la prise de conscience qu’une pêche sélective est préférable pour la préservation de l’écosystème marin. Pour permettre aux pêcheurs de respecter ces réglementations et afin de respecter l’écosystème, il faut être capable de leur fournir des outils plus discriminants. Ces outils permettraient une meilleure sélectivité de la pêche avec un objectif zéro rejet.

21h05 – Du ciment romain à l’IA : les métiers du Bâtiment toujours plus prompt(s) ?

De l’intelligence de la main, aux bâtiments intelligents, en passant par les outils de l’IA générative, on doit s’interroger comment l’innovation accompagne les évolutions de la construction et de la rénovation ? Comment ces nouvelles solutions viennent transformer les métiers et le quotidien des acteurs du Bâtiment ?

21h30 – Matériaux intelligents et auto-instabilité

Cette conférence portera sur l’aptitude de quelques systèmes mécaniques à être commandés de l’intérieur, par interaction asymétrique, pour générer des instabilités ; démonstration sur un système périodique d’une interaction suffisamment asymétrique qui peut conduire à des instabilités statiques ou dynamiques. Le système est compris comme une unité structurelle, et est analysé comme un matériau intelligent à commande interne.

Quelques animations dans le Morbihan

1- Les oiseaux migrateurs de Penvins : Pointe de Penvins à Sarzeau, le jeudi 9 octobre. La presqu’île de Rhuys est un haut lieu de passage des oiseaux migrateurs. Chaque automne, ils sont des milliers à y faire halte. Équipés de jumelles, les participants sont invités à partir à leur rencontre pour s’initier à leur identification et comprendre l’écologie de ces grands voyageurs.

2 – Passé et futur d’une épave de bateau : Musée Sous-Marin à Lorient, le jeudi 9 et le vendredi 10 octobre. Un premier atelier permettra de découvrir l’histoire du bateau avant son naufrage, et comment peut-on retrouver son épave. Le second atelier mettra en évidence comment la vie est arrivée sur cette épave : avec pêche du plancton et observation au microscope par l’Observatoire du plancton.

3 – L’ingénieux voyage de l’eau domestique : Station d’épuration de Kerolay à Lorient, le jeudi 9 et le vendredi 10 octobre : visite de la station d’épuration pour découvrir le cycle de l’eau domestique et entrer dans le monde de la physique et de la microbiologie du nettoyage des eaux usées ; à découvrir ensuite : pour une pêche durable, une autre actions sur Lorient La Base.

4 – Projection du film intitulé Her : Cinéma Quai 56 – Guer, le vendredi 10 octobre. Her est un film dont le sujet principal est l’emprise de la technologie : un film sur l’essence de l’être humain, et avant tout un film d’émotions et de sensations, qui traite du fond de l’être humain en passant par une histoire d’amour… A Los Angeles dans un futur proche, Theodore est un homme sensible et inconsolable suite à une rupture difficile. Il fait alors l’acquisition d’un programme informatique ultramoderne, capable de s’adapter à la personnalité de chaque utilisateur. En lançant le système, il fait la connaissance d’une voix féminine intelligente, intuitive et étonnamment drôle…

5 – Balade nature, à la rencontre des écosystèmes : Chapelle de Becquerel à Le Bono, le vendredi 10 octobre. Oiseaux, insectes, arbres… la nature est omniprésente dans les écosystèmes. Et l’Homme ? Au gré d’une balade, les participants découvriront les liens qui les unissent.

6 – IA quoi ? : Centre culturel le Belvédère à Guer, le samedi 11 octobre : un rendez-vous pour comprendre l’Intelligence Artificielle et ses grands principes par la manipulation de programmes créatifs et pour développer son esprit critique ! Les volontaires feront l’expérience de jeux et d’applications sur ce thème en réalisant leur propre visuel grâce à un algorithme.

7 – Les intelligences d’Einstein : médiathèque de Caudan, le samedi 11 octobre. L’intelligence légendaire du physicien Albert Einstein (1879-1955) a inspiré une insatiable fascination. Un médecin peu scrupuleux avait prélevé des lamelles du cerveau du savant post mortem, sans la moindre autorisation, afin de répondre aux nombreuses interrogations : en quoi cet esprit était-il exceptionnel, alors même que l’intéressé disait n’avoir aucun don particulier, mais qu’il était juste curieux ! Quelle était la nature de son génie ? La rencontre proposera de reconstituer le puzzle de cette intelligence multiforme, en rappelant également que l’intelligence d’Albert Einstein était collective, imprégnée de celle de son époque et mûrie au contact de ses contemporains

8 – Les super pouvoirs des chiens : médiathèque de Ménimur à Vannes, samedi 11 octobre : Le monde ne se perçoit pas de la même façon avec une truffe !

Grâce à un odorat ultra développé, une ouïe fine et de grandes capacités d’apprentissage, les chiens d’assistances sont de véritables partenaires du quotidien pour les personnes en situation de handicap : les non voyants et les diabétiques. Cet atelier invitera les visiteurs à découvrir les aptitudes sensorielles et intellectuelles des chiens, à comprendre leur rôle, et à assister à une démonstration de comportements d’aide : un beau moment de découverte pour petits et grands, entre science, éducation canine et solidarité.

9 – Le langage secret des cétacés : Ostréapolis, à Le-Tour-du-Parc, le samedi 11 octobre. Ce sera une rencontre permettant de tout apprendre sur le langage secret des cétacés, également pour comprendre comment ils communiquent entre eux. Grâce à des expériences autour de l’écho-localisation, le public découvrira les ultrasons et les infrasons ; de manière pédagogique et ludique, il sera invité à reconnaître les différents chants des baleines, dauphins et autres cétacés.

10 – La musique des plantes : Médiathèque du Palais des Arts à Vannes, le samedi 11 octobre . L’atelier sera animé par Laurent Vandanjon, enseignant-chercheur et maître de conférences au Laboratoire Biotechnologie et Chimie Marines.

Au cours de l’atelier, l’activité électrique des plantes sera mise en évidence par électrophysiologie végétale. Le principe de mesure est comparable à celui d’un encéphalogramme ou d’un électrocardiogramme pour un être humain. Les données provenant des électrodes disposées sur la plante seront transformées en temps réel en fréquences sonores, au moyen d’un appareil électronique de transduction. Cela permettra de produire une musique qui est le reflet de l’état physiologique de la plante. Les participants seront invités à interagir avec la plante et à observer que celle-ci réagit visiblement aux stimuli externes.

Pour tout autre renseignement concernant la Fête de la science :

Département du Morbihan à Lorient – Contact et réservation : fetedelascience@maisondelamer.org – et/ou : 02 97 84 87 37

