MORBIHAN Programme des Journées du Patrimoine et Matrimoine

Dans le Morbihan, notamment Lorient et Vannes, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture. Programme des Journées du Patrimoine et Matrimoine
- Exposition photographique de Jean-François Guillon, Chapelle des Carmélites, Ploërmel, Ploërmel
19 septembre 2026 à 08h00
Chapelle des Carmélites, Ploërmel — Ploërmel
- Visite guidée et fabrication de pain à l’ancienne, Moulin de Lançay, Questembert
19 septembre 2026 à 08h30
Moulin de Lançay — Questembert
- Visite de la chapelle Notre-Dame de Locmaria, Chapelle Notre-Dame de Locmaria, Langoëlan
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle Notre-Dame de Locmaria — Langoëlan
- Visite de la chapelle Saint-Houarno, Chapelle Saint-Houarno, Langoëlan
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle Saint-Houarno — Langoëlan
- Exposition « Gustanais.es et Alréen.nes. Souvenirs des années 1950 et 1960 », Quai Martin, Auray
19 septembre 2026 à 09h00
Quai Martin — Auray
- Comment transmettre Le patrimoine à l’ère de l’intelligence artificielle ?, PEPAC Grand Ouest, Quistinic
19 septembre 2026 à 09h00
PEPAC Grand Ouest — Quistinic
- Visite de l’église Saint-Barnabé, Eglise Saint-Barnabé, Langoëlan
19 septembre 2026 à 09h00
Eglise Saint-Barnabé — Langoëlan
- Visite guidée de la Banque de France à Vannes, Hôtel Martine, actuellement Banque de France de Vannes, Vannes
19 septembre 2026 à 09h00
Hôtel Martine, actuellement Banque de France de Vannes — Vannes
- Visite de l’église Saint-Pierre, Église Saint-Pierre, Ploërdut
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Pierre — Ploërdut
- Découverte des bateaux traditionnels d’intérêt patrimonial, Port de Saint-Goustan, Auray
19 septembre 2026 à 09h00
Port de Saint-Goustan — Auray
- Visite de l’église Saint-Yon, Eglise Saint-Yon, Ploërdut
19 septembre 2026 à 09h00
Eglise Saint-Yon — Ploërdut
- Visite de la chapelle de la Trinité, Chapelle de la Trinité, Langoëlan
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle de la Trinité — Langoëlan
- L’art au coin de la rue, L’esKale, Lanester
19 septembre 2026 à 09h00
L'esKale — Lanester
- Visite de l’église Saint-Pierre, Eglise Saint-Pierre, Pleugriffet, Pleugriffet
19 septembre 2026 à 09h00
Eglise Saint-Pierre, Pleugriffet — Pleugriffet
- Visite de l’église collégiale Notre-Dame de la Fosse, Église Notre-Dame-de-la-Fosse, Guémené-sur-Scorff
19 septembre 2026 à 09h00
Église Notre-Dame-de-la-Fosse — Guémené-sur-Scorff
- Visite de la Chapelle Notre-Dame de Crénénan, Chapelle Notre-Dame de Crénénan, Ploërdut
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle Notre-Dame de Crénénan — Ploërdut
- La chapelle Saint-Servais et Saint-Efflam, Chapelle Saint-Servais, Langoëlan
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle Saint-Servais — Langoëlan
- Visite guidée d’un manoir breton du XVe siècle en cours de restauration, Manoir de Minguionnet, Gourin
19 septembre 2026 à 09h00
Manoir de Minguionnet — Gourin
- Dans les coulisses de la conservation-restauration des œuvres, PEPAC Grand Ouest, Quistinic
19 septembre 2026 à 09h00
PEPAC Grand Ouest — Quistinic
- Visite du manoir de Trévenaleuc, Manoir de Trévenaleuc, Guégon
19 septembre 2026 à 09h00
Manoir de Trévenaleuc — Guégon
- Découverte du Musée de la Peupleraie, Musée de plein air, Plumelec
19 septembre 2026 à 09h00
Musée de plein air — Plumelec
- Les jardins du château des Forges de Lanouée, Château des Forges de Lanouée, Forges de Lanouée
19 septembre 2026 à 09h00
Château des Forges de Lanouée — Forges de Lanouée
- Visite de la chapelle Notre-Dame de la Fosse, Chapelle Notre-Dame de la Fosse, Ploërdut
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle Notre-Dame de la Fosse — Ploërdut
- Le CHCB, site de Kerio, CHCB, site de Kerio, Noyal-Pontivy
19 septembre 2026 à 09h30
CHCB, site de Kerio — Noyal-Pontivy
- Saint-Gobrien : découvrez sa chapelle et son village, Chapelle de Saint-Gobrien, Saint-Servant
19 septembre 2026 à 09h30
Chapelle de Saint-Gobrien — Saint-Servant
- Balade potière, Le Patiau – Centre d’art et d’histoire céramique, Saint-Jean-la-Poterie
19 septembre 2026 à 09h30
Le Patiau - Centre d'art et d'histoire céramique — Saint-Jean-la-Poterie
- Focus sur les collections gallo-romaines, Musée de Préhistoire de Carnac, Carnac
19 septembre 2026 à 09h30
Musée de Préhistoire de Carnac — Carnac
- Une affaire de familles, archives photographiques et menhirs de Carnac, La Maison des Mégalithes – Alignements de Carnac, Carnac
19 septembre 2026 à 09h30
La Maison des Mégalithes - Alignements de Carnac — Carnac
- Exposition de photographies, Jardin de la Médiathèque Pondichéry, Port-Louis
19 septembre 2026 à 09h30
Jardin de la Médiathèque Pondichéry — Port-Louis
- Code néolithique : l’enquête !, Musée de Préhistoire de Carnac, Carnac
19 septembre 2026 à 09h30
Musée de Préhistoire de Carnac — Carnac
- Le chantier des collections : rendre visible l’invisible, Musée de Préhistoire de Carnac, Carnac
19 septembre 2026 à 09h30
Musée de Préhistoire de Carnac — Carnac
- Visite de l’atelier de restauration de bateaux traditionnels des Vieilles Voiles de Rhuys, Vieilles Voiles de Rhuys – Le Pouldu, Saint-Colombier
19 septembre 2026 à 10h00
Vieilles Voiles de Rhuys - Le Pouldu — Saint-Colombier
- Entrez libres !, Musée de la Résistance en Bretagne, Saint-Marcel
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Résistance en Bretagne — Saint-Marcel
- Abri de Défense Passive, Mémorial de la ville détruite, Abri de Défense passive, Lorient
19 septembre 2026 à 10h00
Abri de Défense passive — Lorient
- Cap sur Locmariaquer : deux jours d’animations autour des patrimoines, Jardin du presbytère de Locmariaquer, Kerouarc’h
19 septembre 2026 à 10h00
Jardin du presbytère de Locmariaquer — Kerouarc'h
- Les villages vacances ont aussi une histoire, JEP 2026 – Office de Tourisme d’Arzon, Kerners
19 septembre 2026 à 10h00
JEP 2026 - Office de Tourisme d'Arzon — Kerners
- Vibragong – Bain sonore au réservoir, une visite sensorielle, Colline du Faouedic et réservoir, Lorient
19 septembre 2026 à 10h00
Colline du Faouedic et réservoir — Lorient
- Découverte commentée du chantier de restauration de la nef de la cathédrale, Cathédrale Saint-Pierre, Vannes
19 septembre 2026 à 10h00
Cathédrale Saint-Pierre — Vannes
- Atelier taille de la pierre en lien avec le chantier de restauration de la nef de la cathédrale, Cathédrale Saint-Pierre, Vannes
19 septembre 2026 à 10h00
Cathédrale Saint-Pierre — Vannes
- L’Abbaye de Lanvaux de 1130 à nos jours, Abbaye de Lanvaux, Brandivy
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye de Lanvaux — Brandivy
- Exposition Bro Boïo, Médiathèque-Ludothèque, Moréac
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque-Ludothèque — Moréac
- Visite de la chapelle Saint-Yves, Chapelle Saint-Yves, Lignol
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint-Yves — Lignol
- Oscar Yana : Meninas y Paracas, Chapelle de la Vraie Croix, Riantec
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de la Vraie Croix — Riantec
- Visite commentée du Manoir de la Gaptière, Manoir de la Gaptière, Saint-Brieuc-de-Mauron
19 septembre 2026 à 10h00
Manoir de la Gaptière — Saint-Brieuc-de-Mauron
- Visite guidée du manoir de Kergal, Manoir de Kergal, Brandivy
19 septembre 2026 à 10h00
Manoir de Kergal — Brandivy
- Suivez le guide !, Musée de tradition des fusiliers marins et commandos, Lanester
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de tradition des fusiliers marins et commandos — Lanester
- UNDA, Traversée spectrale, Elsa Tomkowiak, Musée des beaux-arts, La Cohue, Vannes
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des beaux-arts, La Cohue — Vannes
- Visite de l’église Charles-de-Blois, Eglise Charles-de-Blois, Auray
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Charles-de-Blois — Auray
- Exposition et concert à la chapelle Sainte-Price, Chapelle Sainte-Prisce, Melrand
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Sainte-Prisce — Melrand
- Visite libre de la chapelle Saint-Mamers, Chapelle Saint-Mamers, Ambon
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint-Mamers — Ambon
- Visite de la chapelle Saint-Cado, Chapelle Saint-Cado, Auray
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint-Cado — Auray
- Visite libre de l’Eglise Saint-Gildas, Église Saint-Gildas, Auray
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Gildas — Auray
- Escape game aux cachots de l’ancienne prison royale, Ancienne prison d’Auray, Auray
19 septembre 2026 à 10h00
Ancienne prison d'Auray — Auray
- La vie dans la Grande Baraque, Grande baraque du Rouho, Lorient
19 septembre 2026 à 10h00
Grande baraque du Rouho — Lorient
- Les peintures murales de la chapelle Saint-Clément d’Elven, Chapelle Saint Clément / Elven, Elven
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint Clément / Elven — Elven
- Visite guidée du Château de La Ville-Huë, Château de La Ville-Huë, Bellevue
19 septembre 2026 à 10h00
Château de La Ville-Huë — Bellevue
- Premiers résultats de l’étude archéologique menée pendant le chantier de restauration de la nef, Cathédrale Saint-Pierre, Vannes
19 septembre 2026 à 10h00
Cathédrale Saint-Pierre — Vannes
- Visite libre de la Chapelle de Brouël, Chapelle Notre-Dame-de-Mille-Secours de Brouël, Ambon
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Notre-Dame-de-Mille-Secours de Brouël — Ambon
- Visite du Bunker de la radio, Bunker Mémoire / Port-Louis, Port-Louis
19 septembre 2026 à 10h00
Bunker Mémoire / Port-Louis — Port-Louis
- Visite du Coscro, Jardins et château du Coscro, Lignol
19 septembre 2026 à 10h00
Jardins et château du Coscro — Lignol
- Visite commentée à la Maison Flow, Maison Flow, Vannes
19 septembre 2026 à 10h00
Maison Flow — Vannes
- Visite guidée – Sur les traces du château d’Auray, Hôtel de Ville d’Auray, Auray
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Ville d'Auray — Auray
- Exposition de peinture « Entre terre et mer », Chapelle Notre-Dame-de-Joie de Légevin, Nostang
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Notre-Dame-de-Joie de Légevin — Nostang
- Visite libre du fort de Penthièvre, Fort de Penthièvre, Saint-Pierre-Quiberon
19 septembre 2026 à 10h00
Fort de Penthièvre — Saint-Pierre-Quiberon
- Galerie du Faouëdic, exposition « De l’autre côté du miroir », Hôtel de Ville de Lorient, Lorient
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Ville de Lorient — Lorient
- Les cachots de l’ancienne prison royale, Ancienne prison d’Auray, Auray
19 septembre 2026 à 10h00
Ancienne prison d'Auray — Auray
- Visite de la Chapelle Notre-Dame de Lourdes, Chapelle Notre-Dame de Lourdes, Auray
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Notre-Dame de Lourdes — Auray
- Visite commentée du Château de La Grandville, Château de la Grandville – Brandivy, Pluvigner
19 septembre 2026 à 10h00
Château de la Grandville - Brandivy — Pluvigner
- Visite de la chapelle de Pomeleuc, Chapelle Saint-Mélec, Forges-de-Lanouée
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint-Mélec — Forges-de-Lanouée
- À la découverte du patrimoine maritime, Mairie de Saint-Philibert, Saint-Philibert
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie de Saint-Philibert — Saint-Philibert
- Visite guidée du Couvent du Père Eternel, Couvent du Père Eternel, Auray
19 septembre 2026 à 10h00
Couvent du Père Eternel — Auray
- Cap vers le monde, trajectoires lorientaises par-delà les mers, Hôtel Gabriel, Lorient
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel Gabriel — Lorient
- Visite libre du Musée des Passions et des Ailes, Musée des passions et des ailes, Baden
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des passions et des ailes — Baden
- L’extraordinaire chapelle Saint-Clément d’Elven, Chapelle Saint Clément / Elven, Elven
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint Clément / Elven — Elven
- Visites guidées et saynètes théâtralisées au château, Château de CoëtCandec, Locmaria-Grand-Champ
19 septembre 2026 à 10h00
Château de CoëtCandec — Locmaria-Grand-Champ
- Les pans de bois de Malestroit, Place du Bouffay – Malestroit, Malestroit
19 septembre 2026 à 10h00
Place du Bouffay - Malestroit — Malestroit
- Visite du Manoir de La Touche-Carné, et expositions, Manoir de La Touche-Carné, Val d’Oust
19 septembre 2026 à 10h00
Manoir de La Touche-Carné — Val d'Oust
- Escape Game Flash, Électrothèque du lac de Guerlédan – Musée de l’Électricité, Saint-Aignan
19 septembre 2026 à 10h00
Électrothèque du lac de Guerlédan - Musée de l'Électricité — Saint-Aignan
- Visites du Mémorial de Sainte-Anne-d‘Auray, Mémorial des Bretons morts pour la France, Sainte-Anne-d’Auray
19 septembre 2026 à 10h00
Mémorial des Bretons morts pour la France — Sainte-Anne-d'Auray
- Exposition – Les sonneurs vus par les artistes en Bretagne (1800-1950), Musée du Faouët, Le Faouët
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Faouët — Le Faouët
- Visite libre ou commentée du Château de Callac, Château de Callac, Plumelec
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Callac — Plumelec
- Visite libre de la chapelle Sainte-Anne, Chapelle Sainte-Anne, Séné, Séné
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Sainte-Anne, Séné — Séné
- Visite libre de l’église et des chapelles de Berric (56), Eglise Saint-Thuriau, Berric
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Thuriau — Berric
- Sauver un monument en péril en retrouvant les gestes du passé, Manoir de La Cour de Launay, Les Fougerêts
19 septembre 2026 à 10h00
Manoir de La Cour de Launay — Les Fougerêts
- Visite libre de l’église Saint-Sauveur, Eglise Saint-Sauveur, Auray
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Sauveur — Auray
- Portes Ouvertes au Moulin de Quilio, atelier de poterie et ancienne minoterie., Moulin de Quilio, Saint-Jean
19 septembre 2026 à 10h00
Moulin de Quilio — Saint-Jean
- Visite libre de l’Eglise Saint Cyr et Sainte Julitte, Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte, Ambon
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte — Ambon
- Randonnée commentée « Retour aux sources », Électrothèque du lac de Guerlédan – Musée de l’Électricité, Saint-Aignan
19 septembre 2026 à 10h00
Électrothèque du lac de Guerlédan - Musée de l'Électricité — Saint-Aignan
- Village des sinagots et saynète entre mots et flots, Port-Anna, Séné
19 septembre 2026 à 10h00
Port-Anna — Séné
- Découverte du métier de Tailleur de Pierre à la Citadelle de Port-Louis, Citadelle de Port-Louis, Port-Louis
19 septembre 2026 à 10h00
Citadelle de Port-Louis — Port-Louis
- Exposition numérique sur la Bretagne à la Micro-Folie, Chapelle des Carmélites, Ploërmel, Ploërmel
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle des Carmélites, Ploërmel — Ploërmel
- Visite de la Chapelle du Nelhouët, Chapelle Notre-Dame-de-Vérité, Caudan
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Notre-Dame-de-Vérité — Caudan
- Projection de documentaires à Limur, Limur, Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, Vannes
19 septembre 2026 à 10h00
Limur, Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine — Vannes
- Visite et conférence, Chapelle Saint-Thuriau – Hameau de Lestréviau, Plougoumelen
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint-Thuriau - Hameau de Lestréviau — Plougoumelen
- Circuit du patrimoine de Brandivy, Mairie de Brandivy, Brandivy
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie de Brandivy — Brandivy
- Les Bains de la Reine, Les Bains de la Reine, Guémené-sur-Scorff, Guémené-sur-Scorff
19 septembre 2026 à 10h00
Les Bains de la Reine, Guémené-sur-Scorff — Guémené-sur-Scorff
- Exposition de photographies anciennes, Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte, Ambon
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte — Ambon
- Visite libre de la Chapelle de Cromenach, Chapelle de Saint-Tugdual ou Chapelle Notre-Dame de Bon Secours, Ambon
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de Saint-Tugdual ou Chapelle Notre-Dame de Bon Secours — Ambon
- Visites guidées du château de Pontivy, Château de Pontivy, Pontivy
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Pontivy — Pontivy
- Visite du mausolée de Georges Cadoudal, Mausolée de Georges Cadoudal, Auray
19 septembre 2026 à 10h00
Mausolée de Georges Cadoudal — Auray
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)