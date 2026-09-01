PONTIVY Programme des Journées du Patrimoine et Matrimoine

A Pontivy dans le Morbihan se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture. Voici le Programme des Journées du Patrimoine et Matrimoine.
- Visites guidées du château de Pontivy, Château de Pontivy, Pontivy
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Pontivy — Pontivy
- Le Château de Pontivy accueille Les Ecuyers de l’Histoire, Château de Pontivy, Pontivy
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Pontivy — Pontivy
- Le Conservatoire de Pontivy Communauté, Conservatoire de Pontivy Communauté, Pontivy
19 septembre 2026 à 10h30
Conservatoire de Pontivy Communauté — Pontivy
- Déambulation immersive dans Tréleau, balade et anecdotes, Les Amis de Pontivy, Pontivy
19 septembre 2026 à 11h00
Les Amis de Pontivy — Pontivy
- Après l’effondrement… les coulisses de la renaissance du château de Pontivy, Château de Pontivy, Pontivy
19 septembre 2026 à 11h00
Château de Pontivy — Pontivy
- Spectacles équestres dans les douves du château de Pontivy, Château de Pontivy, Pontivy
19 septembre 2026 à 11h30
Château de Pontivy — Pontivy
- Visite du tribunal de Pontivy, Le Tribunal de Pontivy, Pontivy
19 septembre 2026 à 14h00
Le Tribunal de Pontivy — Pontivy
- Visite du château de Pontivy en langue des signes françaises, Château de Pontivy, Pontivy
20 septembre 2026 à 10h15
Château de Pontivy — Pontivy
- Découverte de l’association des Chemins de Fer du Centre-Bretagne et voyage à bord d’autorail des années 80, Gare SNCF de Pontivy, Pontivy
20 septembre 2026 à 10h30
Gare SNCF de Pontivy — Pontivy
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)