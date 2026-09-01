QUIMPER Programme des Journées du Patrimoine et Matrimoine

A Quimper dans le Finistère se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture. Voici le programme. Programme des Journées du Patrimoine et Matrimoine
- Quimper sous le regard des premiers photographes, Hôtel de Ville et d’agglomération – Quimper, Quimper
19 septembre 2026 à 09h00
Hôtel de Ville et d'agglomération - Quimper — Quimper
- Visite guidée de la Banque de France à Quimper, Banque de France – Quimper, Quimper
19 septembre 2026 à 09h00
Banque de France - Quimper — Quimper
- Visite guidée – Le coteau du Braden, Vigne du Braden, Quimper
19 septembre 2026 à 09h30
Vigne du Braden — Quimper
- Visite guidée – La cidrerie du Kinkiz, Cidrerie du Kinkiz, Quimper
19 septembre 2026 à 09h30
Cidrerie du Kinkiz — Quimper
- Le Kostum Park – A nous la vie, Kostum Park, Quimper
19 septembre 2026 à 09h30
Kostum Park — Quimper
- La médiathèque Alain-Gérard – Patrimoine écrit à sauvegarder, Médiathèque Alain Gérard, Quimper
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque Alain Gérard — Quimper
- Ouverture gratuite du Musée de la Faïence de Quimper, Musée de la Faïence – Quimper, Quimper
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Faïence - Quimper — Quimper
- Tellement cliché !, Maison du patrimoine – Quimper, Quimper
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du patrimoine - Quimper — Quimper
- Visite de La maison du Lougre de l’Odet, Maison du Lougre de l’Odet, Quimper
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du Lougre de l'Odet — Quimper
- L’école des Beaux-arts de Bretagne – site de Quimper, École des Beaux-Arts de Quimper, Quimper
19 septembre 2026 à 10h00
École des Beaux-Arts de Quimper — Quimper
- Le palais de justice – Visite guidée, Palais de justice – Quimper, Quimper
19 septembre 2026 à 10h00
Palais de justice - Quimper — Quimper
- Visite libre du palais de justice, Palais de justice – Quimper, Quimper
19 septembre 2026 à 10h00
Palais de justice - Quimper — Quimper
- Visite de l’exposition permanente du Musée de la Faïence de Quimper, Musée de la Faïence – Quimper, Quimper
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Faïence - Quimper — Quimper
- Le musée de la faïence – Visites et expositions, Musée de la Faïence – Quimper, Quimper
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Faïence - Quimper — Quimper
- Lever de rideau, Théâtre Max Jacob, Quimper
19 septembre 2026 à 10h00
Théâtre Max Jacob — Quimper
- Cudennec, Lapicque, Moal – La faïence de Quimper inspire trois artistes contemporains, Musée de la Faïence – Quimper, Quimper
19 septembre 2026 à 10h15
Musée de la Faïence - Quimper — Quimper
- La médiathèque Alain-Gérard – Visite guidée, Médiathèque Alain Gérard, Quimper
19 septembre 2026 à 10h30
Médiathèque Alain Gérard — Quimper
- Le novomax – visite guidée, Novomax, Quimper
19 septembre 2026 à 10h30
Novomax — Quimper
- Visite décalée au Musée breton et au Manoir de Kernault !, Musée départemental breton, Quimper
19 septembre 2026 à 10h30
Musée départemental breton — Quimper
- Marion du Faouët – Par delà la légende, Salle des Ursulines, Quimper
19 septembre 2026 à 11h00
Salle des Ursulines — Quimper
- Au coeur de la réserve, Réserve Muséographique Départementale, Quimper
19 septembre 2026 à 11h00
Réserve Muséographique Départementale — Quimper
- Atelier modelage, Musée de la Faïence – Quimper, Quimper
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de la Faïence - Quimper — Quimper
- La chapelle de Providence – Concert / visite, Espace Chapelle de la providence, Quimper
19 septembre 2026 à 11h00
Espace Chapelle de la providence — Quimper
- Visite libre – La chapelle du Saint-Esprit, Chapelle du Saint-Esprit, Quimper
19 septembre 2026 à 13h30
Chapelle du Saint-Esprit — Quimper
- Exposition de reproduction d’œuvres – Musée des Beaux-Arts, JEP 2026 – EHPAD le Missilien, Quimper
19 septembre 2026 à 14h00
JEP 2026 - EHPAD le Missilien — Quimper
- Entrez dans la tradition, Musée départemental breton, Quimper
19 septembre 2026 à 14h00
Musée départemental breton — Quimper
- Studio Gouiffès, dans les pas du photographe de Ty Kodak, Archives départementales, Quimper
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales — Quimper
- Visite libre de La chapelle Saint-Pierre de Cuzon, Chapelle Saint-Pierre de Cuzon, Quimper
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Saint-Pierre de Cuzon — Quimper
- Découvrez La charpente de la cathédrale, Cathédrale Saint-Corentin, Quimper
19 septembre 2026 à 14h00
Cathédrale Saint-Corentin — Quimper
- Visite guidée – Les archives municipales et communautaires, Archives municipales et communautaires, Quimper
19 septembre 2026 à 14h00
Archives municipales et communautaires — Quimper
- Visite guidée – Le temple protestant, Temple protestant de Quimper, Quimper
19 septembre 2026 à 14h30
Temple protestant de Quimper — Quimper
- Et que ça saute !, Musée départemental breton, Quimper
19 septembre 2026 à 14h30
Musée départemental breton — Quimper
- Images hybrides – atelier artistique, Salle des Ursulines, Quimper
19 septembre 2026 à 14h30
Salle des Ursulines — Quimper
- Visite guidée de La chapelle de Ty Mamm Doué, Chapelle Ty Mamm Doué, Quimper
19 septembre 2026 à 16h00
Chapelle Ty Mamm Doué — Quimper
- Quimper en plein cadre – Masterclass photo au smartphone, Maison du patrimoine – Quimper, Quimper
19 septembre 2026 à 16h30
Maison du patrimoine - Quimper — Quimper
- Le palais de justice – projection – « A vous de juger », Palais de justice – Quimper, Quimper
19 septembre 2026 à 16h30
Palais de justice - Quimper — Quimper
- Quimper au féminin – Le matrimoine à Quimper, Maison du patrimoine – Quimper, Quimper
19 septembre 2026 à 17h00
Maison du patrimoine - Quimper — Quimper
- A vos papilles, Musée départemental breton, Quimper
19 septembre 2026 à 18h00
Musée départemental breton — Quimper
- RDV pour le p’tit déj !, Musée départemental breton, Quimper
20 septembre 2026 à 09h00
Musée départemental breton — Quimper
- Visite guidée de l’hôtel de Minuellou, L’Hôtel de Minuellou, Quimper
20 septembre 2026 à 09h00
L’Hôtel de Minuellou — Quimper
- Attention, chantier habité ! Quand patrimoine rime avec biodiversité, Manoir de Kerlagatu, Quimper
20 septembre 2026 à 10h00
Manoir de Kerlagatu — Quimper
- Chemins et curiosités à Ergué-Armel, Parking de la MPT d’Ergué-Armel, Quimper
20 septembre 2026 à 10h00
Parking de la MPT d’Ergué-Armel — Quimper
- Visite guidée – Le théâtre de Cornouaille, Théâtre de Cornouaille, Quimper
20 septembre 2026 à 10h00
Théâtre de Cornouaille — Quimper
- Souriez, vous êtes en 1900 ! Se faire tirer le portrait, Hôtel de Ville et d’agglomération – Quimper, Quimper
20 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Ville et d'agglomération - Quimper — Quimper
- La gazette du bâti, JEP 2026 – Place Mesgloaguen, Quimper
20 septembre 2026 à 10h30
JEP 2026 - Place Mesgloaguen — Quimper
- Visite guidée – La préfecture du Finistère, Préfecture du Finistère, Quimper
20 septembre 2026 à 14h00
Préfecture du Finistère — Quimper
- Visite Flash – L’église de Locmaria, Eglise Notre-Dame de Locmaria, Quimper
20 septembre 2026 à 14h00
Eglise Notre-Dame de Locmaria — Quimper
- Conférence – L’église Saint-Alor, Église Saint-Alor d’Ergué-Armel, Quimper
20 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Alor d'Ergué-Armel — Quimper
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)