Peut-on encore ne pas être filmé ? Les lunettes connectées brouillent les règles de la vie privée

Elles ressemblent à des lunettes. C’est précisément le problème. Elles peuvent photographier, filmer, enregistrer des sons et demander à une intelligence artificielle d’interpréter ce que regarde leur porteur, tout en conservant l’apparence banale d’une monture posée sur un visage. Alors que leur diffusion accélère, une vieille frontière de la vie sociale commence à trembler : celle qui séparait le fait d’être regardé du fait d’être enregistré.

Une personne vous regarde dans le métro. Rien d’inhabituel. Des lunettes noires, un visage parmi d’autres, quelques mots échangés. Elle tourne la tête vers le plan de la ligne, revient vers vous. Jusqu’ici, regarder quelqu’un restait un geste sans archive.

Mais cette personne aurait aussi pu prendre une photographie, enregistrer une vidéo ou solliciter une intelligence artificielle capable d’analyser une partie de ce qui se trouve devant elle. Le bouleversement tient dans cette différence minuscule : nous savons généralement reconnaître quelqu’un qui utilise une caméra ; nous ne savons plus nécessairement reconnaître une caméra lorsqu’elle prend la forme d’un regard.

Et l’objet cesse rapidement d’être marginal. Le 12 février 2025, EssilorLuxottica annonçait que deux millions de Ray-Ban Meta avaient été vendues depuis leur lancement. Un an plus tard, le groupe déclarait avoir écoulé plus de sept millions de lunettes dotées d’intelligence artificielle pendant la seule année 2025, Ray-Ban Meta et Oakley Meta comprises. Selon Counterpoint Research, les livraisons mondiales de lunettes connectées ont encore progressé de 212 % sur un an au premier semestre 2026, Meta représentant environ 84 % du marché. La caméra portée sur le visage quitte le rayon des curiosités technologiques. Elle entre dans la vie ordinaire.

Ce que les lunettes savent déjà faire — et ce qu’elles ne font pas encore

Commençons par éviter la science-fiction facile. Les modèles les plus répandus savent prendre des photographies et des vidéos, capter du son, téléphoner, diffuser de l’audio et obéir à des commandes vocales. Associés à une intelligence artificielle, certains peuvent lire un texte, décrire l’environnement ou traduire des paroles.

Ils ne reconnaissent pas, par défaut, chaque inconnu croisé sur un trottoir. Les Ray-Ban Meta ne sont pas une base de données policière montée sur deux branches. Mais une caméra portée, un moteur de reconnaissance faciale, des données accessibles sur Internet et une IA peuvent être reliés entre eux. Et c’est ici que le véritable sujet commence.

Car l’objet n’est pas seulement ce qu’il sait faire au sortir de sa boîte. Il est aussi la porte d’entrée vers l’écosystème numérique auquel il peut être connecté. La lunette devient une interface entre le regard, les bases de données et la puissance d’interprétation de l’intelligence artificielle. Elle ne se contente plus de voir. Elle peut commencer à faire travailler le monde numérique sur ce qu’elle voit.

La caméra n’a pas disparu : elle est devenue le regard

Le smartphone avait déjà démocratisé la caméra. Plusieurs milliards d’êtres humains sont devenus photographes, vidéastes, témoins ou indiscrets potentiels. Mais il restait un geste. Sortir son téléphone. Le lever. Le tourner vers quelqu’un. Filmer avait encore une chorégraphie.

Les lunettes effacent cette chorégraphie. Leur caméra accompagne presque exactement le champ du regard. Regarder quelqu’un et l’enregistrer peuvent devenir deux actions extérieurement presque indiscernables. Ce n’est pas une petite amélioration ergonomique. C’est une transformation du signal social.

La CNIL en a fait le cœur de son alerte du 11 mai 2026. L’autorité souligne que la ressemblance avec des lunettes ordinaires rend beaucoup plus difficile pour les personnes présentes de savoir si leur image ou leur voix sont captées. Dans un sondage mené en janvier 2026 auprès de 2 128 adultes, 67 % des personnes interrogées considéraient ces dispositifs comme un risque pour la vie privée.

Meta a bien prévu une LED : lorsqu’une photo ou une vidéo est enregistrée, un voyant s’allume et la captation est normalement bloquée s’il est masqué. Mais un voyant n’informe que celui qui sait qu’il faut le regarder. La CNIL relève en outre que certains usages mobilisant l’intelligence artificielle peuvent activer caméra ou microphone sans reproduire exactement les mêmes signaux visuels.

Le problème n’est donc pas seulement technique. Il est social : nous perdons la lisibilité de l’acte de filmer. Nous avons appris à reconnaître un téléphone braqué sur nous. Nous n’avons pas encore appris à distinguer un regard d’un enregistrement.

Le consentement entre dans le brouillard

Le consentement quotidien fonctionne rarement comme un formulaire administratif. Il passe par des signes. Quelqu’un lève son téléphone devant une tablée ; chacun comprend, sourit, détourne le visage ou proteste. Une négociation minuscule s’engage avant même que l’image existe.

Que reste-t-il de cette négociation lorsque l’acte n’est plus perceptible ? La charge sociale risque de s’inverser. Ce ne serait plus à celui qui filme de manifester son geste, mais à celui qui est regardé de demander : « Est-ce que tes lunettes enregistrent ? » Question encore un peu étrange aujourd’hui. Question parfaitement rationnelle demain.

Le droit rencontre ici la même difficulté. L’article 226-1 du Code pénal prévoit notamment que, dans certaines situations, lorsque la captation a été effectuée au vu et au su d’une personne qui ne s’y oppose pas alors qu’elle pouvait le faire, son consentement peut être présumé. Mais la formule contient son propre vertige : comment s’opposer à ce que l’on ne sait pas en train d’avoir lieu ?

Au fond, l’enjeu dépasse largement le droit à l’image. Il touche à la possibilité de parler sans produire automatiquement une archive. Une consultation médicale, un rendez-vous amoureux, une dispute familiale, une conversation professionnelle ou une confidence changent de nature dès lors que chacun doit envisager qu’elles puissent être conservées. La parole spontanée suppose aussi le droit à l’oubli immédiat.

Une société où toute conversation peut devenir un fichier n’est pas simplement une société mieux documentée. C’est une société où parler finit par ressembler un peu à publier.

Après la vidéosurveillance, la surveillance entre nous

Les caméras étaient déjà partout : gares, magasins, parkings, rues, transports. Mais elles appartenaient encore à une géographie. Elles étaient fixées quelque part. On pouvait parfois les voir, connaître leur champ, identifier celui qui les exploitait.

Les lunettes introduisent un régime différent. La caméra marche. Elle entre dans le café, monte dans le train, passe la porte du bureau, rejoint la manifestation, s’assoit dans la salle d’attente et rentre à la maison. La surveillance n’est plus seulement verticale — État, entreprise ou institution observant les individus — mais horizontale : les individus enregistrent les individus.

La CNIL alerte sur cette possibilité d’une surveillance mobile, discrète et diffuse, susceptible d’installer le sentiment permanent d’être observé. Or on ne se comporte pas exactement de la même manière lorsque l’on sait que l’on peut être vu et lorsque l’on pense que tout peut rester.

Il faut peut-être appeler cela la surveillance ambiante. Non plus une caméra installée pour vous surveiller, mais un environnement saturé d’appareils susceptibles de capter. Une fête enregistrée par plusieurs invités. Une manifestation par quelques dizaines de participants. Une rue touristique par des centaines de passants. Personne n’a construit le système ; pourtant le système apparaît.

C’est l’un des paradoxes classiques du numérique : des gestes individuellement anodins peuvent produire collectivement une infrastructure dont personne n’a véritablement décidé l’existence.

Le harcèlement n’a pas attendu la théorie

Les détournements, eux, ont déjà commencé. En août 2026, une équipe de l’université de Sydney a présenté les premiers résultats d’une recherche consacrée à l’ambient capture. Les chercheurs ont étudié des centaines de vidéos publiées sur les réseaux sociaux dans lesquelles des hommes, notamment issus de communautés de « pick-up artists », enregistrent avec leurs lunettes leurs interactions avec des femmes.

Certaines sont filmées dans la rue, d’autres au travail, à la salle de sport ou à la plage. Puis vient la seconde exposition. Environ 43 % des vidéos analysées suscitaient des commentaires abusifs visant les femmes filmées, parfois accompagnés de la divulgation d’informations personnelles.

Rien de tout cela n’a été inventé par les lunettes connectées. Les smartphones et les caméras dissimulées permettaient déjà de filmer à l’insu d’autrui. Mais l’objet retire une friction décisive : pour filmer clandestinement, il n’est même plus nécessaire d’avoir l’air de filmer.

Et les réseaux sociaux accomplissent le reste. Une conversation de trente secondes sur un trottoir devient un contenu. Le contenu devient spectacle. Le spectacle devient commentaires, identification, moquerie, parfois harcèlement. La scène était locale. La plateforme la rend mondiale.

Et si l’inconnu disparaissait ?

L’intelligence artificielle ajoute une étape supplémentaire. Il ne s’agit plus seulement d’enregistrer quelqu’un. Il devient possible d’essayer de savoir qui il est.

En 2024, deux étudiants de Harvard, AnhPhu Nguyen et Caine Ardayfio, ont développé une démonstration baptisée I-XRAY. Ils ont relié des Ray-Ban Meta à des moteurs de recherche faciale, des modèles d’IA et des bases de données accessibles en ligne. À partir d’un visage filmé, leur système pouvait parfois retrouver un nom puis différentes informations publiques : adresse, numéro de téléphone ou éléments biographiques.

Précision indispensable : cette reconnaissance faciale n’était pas une fonction native des lunettes Meta. Les étudiants avaient assemblé plusieurs services afin de démontrer ce que leur combinaison rendait possible. Ils ont présenté leur expérience comme un avertissement, non comme un produit.

Mais l’avertissement touche quelque chose de plus profond que la technologie : avons-nous le droit de rester inconnus des gens que nous croisons ?

Jusqu’ici, l’espace public fabriquait naturellement une forme d’anonymat. Nous passions devant des centaines de personnes sans connaître leur nom, leur métier, leur adresse, leurs relations. Ce n’était pas un droit explicitement organisé. C’était une propriété ordinaire du monde physique. La reconnaissance faciale reliée aux bases de données pourrait faire de cet anonymat un archaïsme technique.

À l’école, l’examen rencontre la caméra invisible

En juin 2026, l’Université nationale de Taïwan a sanctionné un candidat surpris avec des lunettes dotées d’intelligence artificielle pendant une épreuve d’admission en médecine. Quelques semaines plus tard, les autorités taïwanaises ont commencé à employer des détecteurs de métaux lors de certains examens nationaux.

La fraude n’est pourtant que la partie la plus visible du problème. Une lunette peut photographier un sujet, communiquer avec des services numériques, enregistrer un enseignant ou filmer les autres candidats. Plus l’appareil ressemble à une monture ordinaire, plus la frontière entre assistance, équipement personnel et outil de triche devient difficile à tracer.

En France, depuis la rentrée 2026, l’article L.511-5 du Code de l’éducation interdit aux élèves l’utilisation du téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques dans les écoles, collèges et lycées ainsi que pendant les activités d’enseignement extérieures, selon les modalités prévues par les règlements.

Mais une exception dit déjà toute la difficulté : certains équipements nécessaires aux élèves en situation de handicap ou souffrant d’un trouble de santé invalidant restent autorisés. La même monture peut être triche pour l’un et autonomie pour l’autre. La réglementation entre immédiatement dans l’âge des cas particuliers.

Entreprise, hôpital, vestiaire : les nouveaux territoires du doute

Le monde du travail découvre à son tour cette caméra sans geste. Une réunion stratégique contient des informations confidentielles. Un atelier dévoile des procédés industriels. Un écran affiche des données personnelles. En août 2026, l’International Association of Privacy Professionals rapportait déjà le témoignage d’une responsable RH belge confrontée à des salariés utilisant leurs lunettes pour enregistrer discrètement réunions et opérations en usine.

Mais même ici, l’interdiction produit son envers. L’enregistrement peut aussi documenter un harcèlement, une discrimination ou des conditions de travail dangereuses. La caméra clandestine peut protéger un secret ou le menacer, établir un abus ou en commettre un. La technologie ne choisit pas son camp.

Dans les cabinets médicaux, les vestiaires, les toilettes, les chambres ou les lieux de soin, la question paraît plus nette. La CNIL cite ces environnements parmi ceux où un degré élevé d’intimité est attendu. Mais même là surgit une difficulté très matérielle : faut-il retirer les lunettes, les éteindre, les interdire ? Et que faire lorsque la monture connectée est aussi celle dont son propriétaire a besoin pour voir ?

Nous allons probablement devoir inventer une nouvelle étiquette du regard équipé. Le téléphone a produit ses propres conventions : silencieux au cinéma, rangé à table, interdit dans certains lieux. Les lunettes devront trouver les leurs. Avec une différence majeure : lorsqu’un smartphone est posé, tout le monde le voit. Lorsqu’une caméra est éteinte sur un visage, personne ne le sait vraiment.

Le droit existe. Mais l’objet ne respecte pas ses cases

Les lunettes connectées n’arrivent évidemment pas dans un désert juridique. En France, l’article 226-1 du Code pénal sanctionne notamment la captation sans consentement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ainsi que l’enregistrement de l’image d’une personne située dans un lieu privé. La peine prévue dans le cas général est d’un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Dans l’espace public, le simple fait de photographier ou filmer ponctuellement quelqu’un n’est pas systématiquement interdit. La diffusion obéit à d’autres règles : droit à l’image, respect de la vie privée, liberté d’information, liberté d’expression, création artistique. À cela s’ajoutent les règles relatives aux données personnelles.

Autrement dit, le problème n’est pas que le droit soit absent. C’est qu’il est organisé par situations tandis que la lunette traverse les situations sans jamais changer d’apparence. Rue, bureau, restaurant, domicile, manifestation : quelques minutes suffisent. La technologie possède une continuité que la norme, par définition, découpe en catégories.

Pourquoi l’interdiction serait une réponse trop confortable

Il serait pourtant trop simple de transformer les lunettes connectées en nouveau monstre numérique. Pour une personne aveugle ou malvoyante, une caméra associée à une intelligence artificielle peut lire une inscription, décrire un environnement, identifier un objet ou permettre de demander de l’aide sans manipuler un téléphone.

Le service Be My Eyes a ainsi été intégré aux lunettes de Meta. Depuis mars 2026, les utilisateurs aveugles ou malvoyants peuvent notamment contacter par commande vocale des proches ou certains services d’assistance et leur transmettre en direct ce que voient leurs lunettes. Pour des personnes ayant certaines difficultés motrices, la commande vocale peut également devenir un outil d’autonomie.

La CNIL reconnaît ces usages en matière d’aide visuelle, auditive ou de traduction. Et c’est là que l’objet résiste aux jugements faciles : la même technologie peut augmenter l’autonomie de celui qui la porte tout en diminuant le contrôle de celui qui se trouve devant lui.

Elle peut même retourner la surveillance contre ceux qui surveillent. Aux États-Unis, plusieurs services de police se sont récemment inquiétés de citoyens capables d’enregistrer discrètement des agents grâce à ces lunettes. Des défenseurs des libertés publiques ont relevé l’ironie : les technologies de captation peuvent documenter les citoyens, mais aussi documenter ceux qui les contrôlent.

Une paire de lunettes peut enregistrer une agression, un contrôle abusif ou une violence sans obliger son porteur à sortir ostensiblement un téléphone. Sa discrétion, qui constitue son principal danger, peut aussi devenir sa protection. Surveillance et contre-surveillance ont trouvé la même monture.

Le véritable luxe de demain : ne pas laisser de trace ?

Au fond, la question la plus importante n’est peut-être pas celle des lunettes. Elle concerne les parties de nos vies que nous voulons encore laisser disparaître.

Faudra-t-il créer des espaces où aucune captation individuelle n’est admise ? Reconnaître plus explicitement un droit à la conversation non enregistrée ? Imposer un signal universel lorsqu’une caméra portée fonctionne ? Établir des règles particulières pour les écoles, les hôpitaux, les entreprises, les tribunaux ou les lieux de spectacle ? Ou faudra-t-il accepter que l’enregistrement potentiel devienne une qualité ordinaire de la présence d’autrui ?

La CNIL recommande déjà d’informer les personnes présentes, de désactiver les fonctions de captation lorsqu’elles ne sont plus nécessaires, d’éteindre les lunettes lorsqu’il est demandé d’éteindre son téléphone et d’éviter leur utilisation dans les lieux où personne ne s’attend raisonnablement à être enregistré. Une nouvelle politesse numérique se dessine.

Mais la politesse suffira-t-elle lorsque des dizaines de millions de personnes porteront peut-être quotidiennement des caméras presque indiscernables de lunettes ordinaires ? Le smartphone avait démocratisé la caméra. Les lunettes accomplissent autre chose : elles commencent à faire disparaître le moment visible où l’on décide de filmer.

Et c’est peut-être cette disparition, plus encore que la caméra elle-même, qui mérite notre attention. La vie privée ne consiste pas seulement à protéger quelques secrets rangés derrière une porte. Elle consiste aussi à pouvoir parler, marcher, hésiter, se tromper, rencontrer quelqu’un, changer d’avis, avoir mauvaise mine un mardi matin ou simplement traverser une place sans que chaque instant soit transformé en matériau disponible pour plus tard.

Notre monde numérique adore conserver. Les messages, les photographies, les déplacements, les recherches, les achats, les goûts, les relations. Les lunettes connectées ajoutent à cette archive un territoire qui lui échappait encore en partie : le simple fait de regarder.

Nous avions appris à distinguer ce qui était vu de ce qui était enregistré. Cette distinction devient moins sûre. Demain, lorsqu’un inconnu posera les yeux sur nous, la question ne sera peut-être plus seulement : « Que voit-il ? » Mais : « Que garde-t-il — et que pourra-t-il savoir de moi une fois son regard passé ? »