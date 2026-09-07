Carte Sortir ! à Rennes Métropole en 2026 : qui y a droit, quels tarifs et comment l’obtenir ?

Lancée en 2010, la carte Sortir ! est devenue l’un des principaux dispositifs d’accès solidaire à la culture, au sport et aux loisirs de Rennes Métropole. Sous conditions de ressources, elle permet de bénéficier de tarifs très réduits, parfois de la gratuité, mais aussi d’une aide financière pour pratiquer une activité régulière. En 2026, 40 communes participent au dispositif, qui s’appuie sur un réseau de plus de 1 100 structures partenaires.

Sortir ! n’est pas à proprement parler une carte supplémentaire : le droit est chargé sur une carte KorriGo Services. Une fois activé, il permet d’accéder à des centaines de propositions culturelles, sportives et de loisirs : cinéma, théâtre, concerts, festivals, musées, piscines, patinoire, activités artistiques, clubs sportifs, cours de musique ou encore stages.

Le dispositif poursuit un objectif simple : éviter que le prix d’une place de spectacle, d’une licence sportive ou d’un cours hebdomadaire constitue un obstacle à la participation à la vie culturelle et sociale. Il est financé par les communes participantes à hauteur de 80 % et par Rennes Métropole à hauteur de 20 %.

Que permet la carte Sortir ! ?

1) Des sorties ponctuelles à tarif réduit, parfois gratuites

Une séance de cinéma, une entrée à la piscine ou à la patinoire, une exposition, un spectacle, un concert ou un festival peuvent bénéficier d’un tarif Sortir ! fixé par chaque partenaire. Certaines propositions sont gratuites. Pour les activités ponctuelles, le nombre d’utilisations de la carte n’est pas limité, sous réserve naturellement des conditions propres à chaque équipement ou événement.

2) Une aide pour pratiquer une activité régulière

Sortir ! peut également réduire le prix d’une inscription annuelle, trimestrielle ou d’un stage auprès d’un club, d’une association ou d’un équipement partenaire : sport, danse, théâtre, musique, arts plastiques, loisirs créatifs, etc.

Selon les revenus et la composition du foyer, la prise en charge représente 50 %, 60 % ou 70 % du coût de l’activité. Attention : le montant pris en compte est plafonné à 150 € par an et par personne. L’aide maximale est donc de 75 € avec une prise en charge de 50 %, 90 € à 60 % et 105 € à 70 %.

3) Des sorties et ateliers collectifs proposés par les partenaires

Centres sociaux, équipements de quartier, associations, structures culturelles ou communes proposent également des sorties collectives bénéficiant du dispositif : excursion, visite, atelier, spectacle, découverte d’un équipement ou pratique sportive ponctuelle.

4) Sortir ! Ensemble : jusqu’à 500 € pour construire son propre projet collectif

Avec Sortir ! Ensemble, des habitantes et habitants peuvent eux-mêmes imaginer et organiser une activité collective. Le projet doit réunir au moins huit personnes, dont au moins la moitié disposent de la carte Sortir !, durer au maximum deux jours et se dérouler dans un rayon de 250 km autour de Rennes. La personne porteuse du projet doit avoir au moins 16 ans et ne peut déposer plus de deux demandes par an.

L’aide peut atteindre 500 € par projet, sans couvrir la totalité des dépenses. Elle peut notamment financer le transport collectif, la location de matériel ou de salle, l’intervention d’un professionnel ou certains frais de garde d’enfants. En revanche, elle ne finance pas la billetterie, l’alimentation, l’hébergement ni les frais de fonctionnement courants d’une structure.

Carte Sortir ! : qui peut en bénéficier ?

Pour les habitantes et habitants, le dispositif est accessible sans condition d’âge, à condition de résider dans l’une des communes adhérentes et de respecter le barème de ressources.

Le barème actuellement publié par Sortir !, entré en vigueur le 1er mai 2025, fixe les ressources mensuelles maximales suivantes :

Composition du foyer Ressources mensuelles maximales Personne seule 1 250 € Couple 1 875 € Personne seule + 1 enfant 2 250 € Personne seule + 2 enfants 2 625 € Personne seule + 3 enfants 3 000 € Personne seule + 4 enfants 3 375 € Personne seule + 5 enfants 3 750 € Couple + 1 enfant 2 250 € Couple + 2 enfants 2 625 € Couple + 3 enfants 3 000 € Couple + 4 enfants 3 375 € Couple + 5 enfants 3 750 € Par enfant supplémentaire + 375 €

Une demande de dérogation reste possible lorsqu’une personne dépasse légèrement le barème mais connaît une situation économique ou sociale particulière. Elle est examinée sur dossier.

Et pour les étudiants ?

Les règles sont spécifiques. Peuvent notamment déposer une demande les étudiantes et étudiants boursiers des échelons 2 à 7 résidant dans l’une des 43 communes de Rennes Métropole. Les étudiants en mobilité internationale peuvent également être éligibles, sous conditions de ressources, à partir de leur deuxième année consécutive en France.

Des dérogations sont également prévues pour certaines situations particulières, par exemple lorsque les droits à bourse sont épuisés ou que l’établissement fréquenté n’ouvre pas droit aux bourses étudiantes.

Et pour les jeunes accompagnés par We Ker ?

Les jeunes accompagnés par We Ker et domiciliés dans l’une des 43 communes de Rennes Métropole peuvent également accéder au dispositif selon leur situation. La démarche passe directement par leur conseillère ou leur conseiller We Ker.

Comment obtenir la carte Sortir ! ?

Étape 1 : disposer d’une carte KorriGo Services

Les droits Sortir ! sont enregistrés sur une carte KorriGo Services. Celle-ci peut être créée dans une agence commerciale STAR, avec une pièce d’identité en cours de validité et une photo, ou commandée en ligne sur le site du réseau STAR.

Étape 2 : déposer sa demande

Pour les habitantes et habitants d’une commune adhérente : la demande se fait auprès du CCAS de la commune ou, à Rennes, auprès de l’antenne CCAS correspondant à son quartier.

la demande se fait auprès du ou, à Rennes, auprès de l’antenne CCAS correspondant à son quartier. Pour les étudiantes et étudiants : la démarche s’effectue en ligne . Pour l’année universitaire 2026-2027, le formulaire est ouvert depuis le 19 août 2026 .

la démarche s’effectue . Pour l’année universitaire 2026-2027, le formulaire est ouvert depuis le . Pour les jeunes accompagnés par We Ker : il convient de s’adresser directement à sa conseillère ou à son conseiller.

Pour une demande auprès d’un CCAS, il faut notamment prévoir une pièce d’identité, la carte KorriGo Services, un justificatif de domicile de moins de trois mois, le dernier avis d’imposition ainsi que les justificatifs des ressources actuelles du foyer : bulletins de salaire, attestation France Travail, attestation de paiement CAF, etc.

Combien de temps les droits Sortir ! sont-ils valables ?

Pour les habitantes et habitants, les droits sont valables un an à compter de leur obtention. Ils restent valables pendant cette période même si la situation du bénéficiaire évolue. Le renouvellement nécessite ensuite un nouvel examen des ressources.

Pour les étudiants, le fonctionnement est différent : les droits sont accordés pour l’année universitaire et restent valables jusqu’au 31 août.

Comment utiliser Sortir ! chez les partenaires ?

Dans une structure partenaire, il suffit généralement de présenter sa carte KorriGo Services afin de bénéficier du tarif Sortir !. Il reste conseillé de vérifier auparavant le tarif, les éventuelles conditions de réservation et la disponibilité auprès de la structure concernée.

Depuis la fin de l’année 2023, le dispositif se déploie également sur les billetteries en ligne. Lorsqu’un partenaire propose cette possibilité, il suffit de renseigner le numéro à dix chiffres figurant au dos de la carte KorriGo Services lors de l’achat.

En 2026, ce service en ligne a notamment été étendu à la MJC de Pacé, à la saison culturelle Douzemois de Laillé, au Pôle Sud de Chartres-de-Bretagne, à la MJC Bréquigny ainsi qu’aux quatre piscines municipales rennaises : Gayeulles, Villejean, Saint-Georges et Bréquigny. D’autres structures doivent progressivement rejoindre le dispositif.

La carte Sortir ! en chiffres

Les derniers chiffres détaillés publiés par Rennes Métropole portent sur 2025. Le dispositif représentait alors :

52 950 personnes inscrites ;

; 31 681 utilisateurs effectifs ;

; 15 314 activités régulières ;

; 117 280 activités ponctuelles ;

; 40 communes participantes ;

; 1 180 structures partenaires.

Une Semaine Sortir ! du 21 au 27 septembre 2026

Pour faire mieux connaître un dispositif qui reste parfois mal identifié malgré son ancienneté, une Semaine Sortir ! est organisée du 21 au 27 septembre 2026. Plus de 70 activités réparties dans huit communes partenaires sont annoncées : découvertes culturelles, sport, loisirs et temps d’information. Certaines propositions sont gratuites, les autres sont accessibles au tarif Sortir !.

Où trouver les activités et les partenaires Sortir ! ?

Le site officiel propose un moteur de recherche permettant de sélectionner une activité par commune, par type de pratique ou par structure. Les tarifs et conditions peuvent varier sensiblement d’un partenaire à l’autre : mieux vaut donc consulter la fiche de l’activité avant de se déplacer ou de réserver.

Informations, conditions d’éligibilité et recherche d’activités :sortir-rennesmetropole.fr