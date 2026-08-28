Rennes transports. Un nouveau bus C8 et un ajustement des lignes existantes

Le 3 janvier 2024, la ligne b du métro de Rennes s’arrêtait brutalement à la suite de la rupture d’une pièce mécanique sur une rame. Ce qui devait être une panne se transforma en une crise de près de six mois pour le réseau STAR. Rennes Métropole et Keolis durent alors réorganiser en profondeur les bus, créer la ligne temporaire C8 et renforcer plusieurs Chronostar. La ligne b a finalement repris son service le 20 juin 2024 et le réseau provisoire a disparu quelques semaines plus tard. Deux ans après, l’épisode appartient à l’histoire des transports rennais : en cette rentrée 2026, la ligne b fonctionne normalement, le réseau de bus poursuit sa transformation et STAR dépasse désormais les 111 millions de voyages annuels.

Créée en février 2024 pour pallier l’arrêt de la ligne b, la C8 reliait Porte de Cleunay, République et Les Gayeulles. Cette ligne temporaire a disparu après la remise en service du métro.

3 janvier 2024 : la ligne b s’arrête

L’incident survient le 3 janvier 2024. Une pièce mécanique située sur l’axe pivot de l’un des quatre bogies d’une rame casse et entraîne l’arrêt de l’exploitation commerciale de la ligne b. L’événement est d’autant plus préoccupant qu’une première interruption importante avait déjà affecté le métro quelques semaines auparavant.

Siemens Mobility, constructeur du système Cityval, engage alors avec Keolis et Rennes Métropole une opération de grande ampleur : les pièces concernées doivent être remises préventivement dans leur configuration dite « sortie usine » sur les 100 bogies des 25 rames. Les bogies sont démontés à Rennes, acheminés vers le site industriel d’un fournisseur à Limoges, traités puis remontés avant une succession de contrôles et d’essais.

L’arrêt se prolongeant, il devient impossible de se contenter de la ligne relais traditionnellement déployée lors d’une interruption ponctuelle du métro. La ligne b structure en effet une partie importante des déplacements entre Cesson-Viasilva, Beaulieu, le centre de Rennes, Cleunay, La Courrouze et Saint-Jacques-de-la-Lande.

En février 2024, tout un réseau de bus est réinventé

Le 12 février 2024, un réseau temporaire entre en service. Pour Keolis et Rennes Métropole, l’équation est délicate : transporter les voyageurs privés de métro sans disposer soudainement de dizaines de bus et de conducteurs supplémentaires. Une partie des véhicules doit donc être prélevée sur des lignes existantes et les horaires des quelque 600 agents de conduite concernés réorganisés.

La mesure la plus visible est la création de la C8, une ligne Chronostar temporaire reliant Porte de Cleunay à République puis aux Gayeulles. Elle reprend une partie du corridor de la ligne b et dessert notamment Cleunay, La Mabilais, Colombier, le centre-ville, Saint-Germain, Jules Ferry, Gros-Chêne et Les Gayeulles. En journée, les bus circulent alors approximativement toutes les huit à dix minutes.

La C8 remplace avantageusement la première ligne relais b, conçue pour des interruptions beaucoup plus brèves. Dans le même temps, les Chronostar C1, C4, C5 et C6 sont renforcées afin d’absorber une fréquentation devenue considérable.

D’autres lignes sont adaptées. La C3 dessert Gares et le TNB ; la C4 rejoint Beaulieu-Université ; la C7 et ses services express sont prolongés vers Charles-de-Gaulle après Saint-Jacques – Gaîté afin de créer une liaison directe avec le centre-ville et la ligne a. Les lignes 50, 64 et 70 desservent également Atalante pour offrir une correspondance supplémentaire avec la C4 et faciliter l’accès à Beaulieu.

La ligne 12, suspendue en partie, reprend alors du service sous la forme de deux branches : Villejean-Université – Grand Quartier au nord et La Poterie – Jacques Cartier au sud. Trois lignes complémentaires, 20b, 21b et 22b, sont par ailleurs créées aux heures de pointe pour compenser partiellement la suspension des lignes 32 et 34 et maintenir notamment la desserte de plusieurs établissements scolaires.

Ce dispositif, exceptionnel par son ampleur, n’a jamais eu vocation à devenir le réseau définitif. La C8, les lignes « b » et plusieurs modifications d’itinéraires figurant sur les plans distribués au début de l’année 2024 étaient directement liées à l’indisponibilité du métro.

20 juin 2024 : le métro b repart enfin

Après plus de cinq mois d’interruption, la ligne b reprend son service commercial le jeudi 20 juin 2024 à midi. Le Service technique des remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG) rend son avis favorable et la préfecture autorise la reprise de l’exploitation.

Seize rames sont alors immédiatement disponibles. Elles permettent d’assurer un passage toutes les 2 minutes 50 environ aux heures de pointe durant la période estivale. Les autres rames réintègrent progressivement le parc après leur traitement et leurs essais.

Le retour du métro permet également de rétablir les parcs relais associés à la ligne b. Les lignes 32 et 34 reprennent leur circulation dès le 24 juin, avant le retour général au réseau de bus antérieur à la panne.

8 juillet 2024 : fin de la C8 et du réseau de crise

Le lundi 8 juillet 2024, STAR rétablit son réseau de bus régulier en horaires d’été. La C8 et les autres dispositifs directement liés à la panne disparaissent. La ligne 10, qui avait été suspendue et remplacée temporairement sur une partie de son parcours, retrouve elle aussi sa place dans le réseau.

À la rentrée de septembre 2024, le réseau retrouve son fonctionnement de haute saison. L’immense dispositif de substitution imaginé en urgence au début de l’année devient alors une parenthèse, certes longue, dans l’histoire du réseau STAR.

En 2026, la ligne b a changé de problème : elle est très fréquentée

Deux ans plus tard, la situation s’est largement inversée. La ligne b relie normalement Cesson – Viasilva à Saint-Jacques – Gaîté en passant par quinze stations. En septembre 2026, STAR annonce un métro toutes les 2 minutes 05 à 5 minutes environ au cours de la journée.

En semaine hors période estivale, les premiers départs sont assurés vers 5 h 10. Depuis le dimanche 6 septembre 2026, une nouveauté concerne les deux lignes du métro rennais : les lignes a et b commencent désormais leur service à 6 h les dimanches et jours fériés, contre 7 h auparavant.

La ligne b est même confrontée à certains moments à l’excès inverse de celui vécu en 2024. Son succès provoque des « hyperpointes » matinales, notamment entre Sainte-Anne et Beaulieu-Université, où se concentrent de nombreux établissements scolaires et universitaires. Rennes Métropole travaille désormais sur la répartition des horaires et des flux afin de limiter ces pointes très brèves durant lesquelles certains voyageurs peuvent ne pas parvenir à monter dans la première rame.

Rentrée 2026 : le réseau de bus continue de bouger

Le réseau de 2026 n’est évidemment plus celui de février 2024. Plusieurs changements durables sont entrés en vigueur au cours de l’été et à la rentrée.

Dans le secteur République, les itinéraires des lignes C1, C2 et C3 ont été définitivement modifiés. Les C2 et C3 ne desservent plus directement le pôle République : elles passent notamment par Gares, TNB et Place Pasteur pour l’accès au centre-ville. La C1 emprunte pour sa part un nouveau parcours entre Gares et République et dessert désormais Charles-de-Gaulle.

La desserte de Bruz est renforcée sur les C7 et C7ex, avec jusqu’à un bus toutes les sept à huit minutes aux heures de pointe. Le dimanche, la C7 bénéficie également d’une offre accrue.

La ligne 10, qui circule aujourd’hui entre Beaulieu Chimie et Porte de Cleunay, voit son itinéraire modifié afin de desservir Bois-Perrin. La ligne 32, entre Saint-Grégoire et Alma Sud, dessert elle aussi ce quartier et passe à un bus toutes les vingt minutes aux périodes les plus chargées, contre trente minutes auparavant.

La C6 bénéficie d’un départ supplémentaire le matin et le soir. La ligne 13 change d’itinéraire dans le Blosne. La ligne 35 renforce la desserte de Beauregard avec l’arrêt Parc Beauregard. Les lignes 68 et 168ex sont regroupées afin d’améliorer fréquence et régularité, tandis que plusieurs dessertes métropolitaines sont adaptées à Bruz, Saint-Jacques-de-la-Lande ou encore Cesson-Sévigné.

Autre évolution concernant les déplacements nocturnes : la descente à la demande entre deux arrêts peut désormais être sollicitée par une personne voyageant seule dans un bus STAR dès 21 h, au lieu de 22 h auparavant.

Plus de 111 millions de voyages en 2025

La longue panne de 2024 n’a finalement pas cassé la dynamique des transports collectifs rennais. Le réseau STAR comptabilisait 102,8 millions de voyages en 2024. En 2025, la fréquentation atteint 111,3 millions de voyages, soit près de 8,5 millions de déplacements supplémentaires en un an.

Rennes Métropole revendique par ailleurs l’offre kilométrique par habitant la plus élevée parmi les grands réseaux français de plus de 250 000 habitants : 56,2 kilomètres par habitant selon les données 2023 publiées en 2025 par l’Union des transports publics et ferroviaires.

Cette progression intervient alors que les abonnements STAR ont augmenté le 1er juillet 2026, pour la première fois depuis six ans. Rennes Métropole indique que les recettes voyageurs ne représentent qu’environ 29 % du coût d’exploitation du réseau. La tarification solidaire est maintenue et concerne environ 103 000 habitants.

De la panne à la saturation : deux ans qui racontent la place du métro à Rennes

Relu en 2026, l’épisode de la C8 raconte bien davantage qu’une simple modification d’horaires. Pendant près de six mois, Rennes a mesuré ce que représente la disparition soudaine de l’une des deux colonnes vertébrales de son réseau de transports. Il a fallu inventer en quelques semaines des itinéraires, déplacer des véhicules, refaire des horaires, réorganiser le travail des conducteurs et orienter quotidiennement des dizaines de milliers de voyageurs vers d’autres solutions.

La situation actuelle offre un contraste presque parfait. Le métro b n’est plus un réseau absent qu’il faut remplacer : il est devenu un réseau parfois si utilisé qu’il faut réfléchir à mieux répartir ses voyageurs aux heures de pointe. Cette bascule résume probablement le mieux le chemin parcouru depuis le 3 janvier 2024.

Informations pratiques : les horaires et perturbations en temps réel des lignes de métro et de bus sont à consulter sur le site et l’application STAR, les itinéraires et fréquences étant susceptibles d’évoluer en fonction des travaux et des périodes scolaires.