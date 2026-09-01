Rennes-Saint-Malo. La Route du Rire 2026 ou ce que rire ensemble dit de nous

Du 3 au 6 septembre 2026, la Route du Rire circule entre Rennes et Saint-Malo avec Alfred H, Redouanne Harjane, Sofia Belabbes, Édouard Deloignon et Tristan Lucas. Derrière le programme d’un festival de stand-up se dessine une question moins légère qu’elle n’en a l’air : à l’heure des fractures politiques, des inquiétudes collectives et des sociabilités algorithmiques, que signifie encore rire ensemble ?

Il ne faut presque rien. Un être humain debout, un micro, une lumière et d’autres êtres humains assis devant lui. À l’heure des écrans géants, des effets spéciaux et des productions culturelles à plusieurs centaines de millions d’euros, le stand-up repose sur un dispositif d’une pauvreté presque provocatrice. Et pourtant il prospère. En France, les seules catégories « humour, sketch, imitation » ont représenté en 2024 quelque 26 700 représentations, 5,6 millions de billets et 160 millions d’euros de recettes selon les données du ministère de la Culture. Le phénomène a depuis longtemps quitté les seuls comedy clubs pour gagner les théâtres et jusqu’aux scènes institutionnelles : ARTCENA consacrait encore au début de 2026 tout un dossier à cette progressive légitimation artistique du stand-up.

C’est dans ce contexte que revient, du jeudi 3 au dimanche 6 septembre 2026, La Route du Rire. Née en 2019, sa « Piraterie Stand-Up » reliera cette année Rennes et Saint-Malo avant de revenir à son port d’attache rennais. Le jeudi, Alfred H se produit au Bacchus ; le vendredi, il reprend son spectacle à La Nouvelle Vague de Saint-Malo ; le samedi, cette dernière accueille deux représentations du plateau Le Mokiri ; enfin, le dimanche, retour au Bacchus pour le tremplin Open Mic et la désignation du lauréat 2026. Le festival revendique d’ailleurs depuis ses débuts cette fonction de détection et d’accompagnement des nouveaux humoristes.

On pourrait en rester à la programmation de La Route du Rire — 8e Piraterie Stand-Up. Le festival, créé en 2019, se présente comme un dispositif de repérage et d’accompagnement de nouveaux talents de l’humour. Mais quelque chose de plus curieux se joue dans cette assemblée de gens qui ont payé pour s’asseoir ensemble et écouter quelqu’un tenter de les faire rire.

Le rire n’est pas fait pour être consommé seul

Le paradoxe mérite qu’on s’y arrête. Une part croissante de notre environnement culturel est désormais individualisée. Chacun regarde ses séries quand il le souhaite, écoute sa propre playlist, reçoit ses recommandations, ses vidéos, ses informations et ses plaisanteries par l’intermédiaire d’algorithmes qui apprennent progressivement ce qui retient son attention. Nous partageons parfois physiquement le même canapé sans plus regarder le même écran.

Le stand-up fait exactement l’inverse. Il exige la coprésence. Surtout, il réclame une réaction collective immédiate. On peut aimer silencieusement un tableau, sortir bouleversé d’un film sans en montrer quoi que ce soit ou lire un roman pendant des semaines sans que l’auteur sache jamais ce que l’on éprouve. L’humoriste, lui, sait au bout de quelques secondes. La salle rit ou ne rit pas. Entre ces deux états tient une partie de son art.

Les travaux consacrés au rire montrent d’ailleurs à quel point celui-ci est un comportement social avant même d’être une réaction à quelque chose de drôle. Les recherches pionnières du psychologue Robert Provine ont établi que nous sommes environ trente fois plus susceptibles de rire en présence d’autres personnes que lorsque nous sommes seuls. D’autres travaux associent le rire partagé à l’affiliation, à l’accord, à la régulation émotionnelle et à la création de liens sociaux.

Ce qui explique peut-être une partie du succès actuel du stand-up. Zoi Kaisarli, chercheuse à Sorbonne Université et coauteure en 2025 de Le stand-up en France, discours, pratiques, enjeux, observe une forte multiplication des comedy clubs après la pandémie. Elle l’associe notamment à un besoin retrouvé de spectacles participatifs et de convivialité. Ce qui attire le public, explique-t-elle, tient précisément à cette sensation de constituer pendant un moment un groupe de personnes qui rient ensemble. La chose pourrait paraître anodine. Elle l’est peut-être de moins en moins.

Une soupape ? Oui, mais pas seulement

La tentation est grande d’expliquer le succès de l’humour par la dureté des temps. Plus une société serait anxieuse, plus elle aurait besoin de rire. Guerres, crise climatique, incertitudes économiques, bouleversements technologiques, tensions politiques : le spectacle comique constituerait une sorte de chambre de décompression collective. Une heure durant, on éteint le bruit du monde. Il y a certainement de cela. Mais réduire le rire à une soupape reviendrait à manquer sa fonction la plus intéressante. Rire ensemble ne consiste pas seulement à oublier provisoirement ce qui nous inquiète ; c’est éprouver qu’un langage commun reste possible.

Pour qu’une salle rie simultanément, quelque chose doit avoir circulé entre la scène et elle : une situation reconnue, un malaise compris, une référence suffisamment partagée, une transgression dont chacun saisit la règle avant même de décider s’il accepte qu’elle soit franchie. L’humoriste travaille sur cette zone invisible. Il avance, teste, recule, reformule. À chaque rire, la salle lui indique qu’elle l’a suivi. À chaque silence, elle lui signifie qu’une connexion s’est interrompue.

France Culture le soulignait justement dans sa série documentaire Faire rire sur scène : par sa frontalité, le stand-up entretient une relation particulièrement directe avec les contradictions et les fractures de la société. La vieille question « peut-on rire de tout ? » s’en trouve déplacée : l’enjeu devient plutôt de savoir comment rire de sujets différents avec des publics qui ne possèdent ni exactement les mêmes références ni exactement les mêmes sensibilités. Et peut-être faudrait-il avancer encore d’un cran : de quoi sommes-nous encore capables de rire ensemble ?

Du « je » de l’humoriste au « nous » de la salle

Le programme de cette Route du Rire 2026 fournit quelques réponses possibles. Son fil rouge, Alfred H, prix du jury et du public de la Piraterie 2025, construit son premier spectacle Drôle de vie à partir de ses propres histoires après plusieurs années passées sur scène. Sofia Belabbes présente quant à elle Ketchup Mayo comme un moment nourri d’anecdotes et de partage, presque semblable à un déjeuner entre amis. Édouard Deloignon pousse le principe relationnel encore plus loin puisque son humour associe textes préparés et improvisations construites à partir des réactions du public.

Le samedi 5 septembre, ils retrouveront à La Nouvelle Vague Redouanne Harjane, humoriste, acteur et musicien révélé notamment par le Comedy Club de Jamel Debbouze, ainsi que Tristan Lucas, présent depuis plus d’une décennie dans le paysage de l’humour et animateur du Mokiri. Des personnalités et des écritures différentes, donc, mais une caractéristique commune au stand-up contemporain : partir volontiers du « je » pour chercher le « nous ».

Ce déplacement est majeur. L’humoriste ne raconte plus nécessairement une histoire peuplée de personnages comme le faisaient nombre de ses prédécesseurs. Il se raconte lui-même — ou du moins une version scénique de lui-même. Ses amours, son enfance, son travail, ses parents, son corps, ses origines, ses contradictions, ses névroses deviennent une matière première. Mais cette exposition n’a d’intérêt que si elle produit dans la salle cette reconnaissance presque instantanée : « cela m’arrive aussi », « je connais ça », « je n’avais jamais osé le formuler ainsi ». Le singulier devient alors une voie d’accès au commun.

Le piège des communautés qui ne rient qu’entre elles

C’est ici pourtant qu’apparaît l’autre versant du phénomène. Car l’époque numérique qui contribue largement au succès des nouveaux humoristes peut aussi fragmenter ce fameux rire collectif.

L’humoriste Karim Duval formulait le problème avec acuité dans un entretien publié par ARTCENA en janvier 2026. Les réseaux sociaux permettent désormais à chaque artiste de rencontrer une audience extraordinairement ciblée. L’algorithme rapproche ceux qui partagent déjà des références, des goûts et parfois des convictions. L’artiste peut donc connaître un succès considérable auprès de « sa communauté » sans être nécessairement capable de faire rire une salle composée de personnes qui ne l’ont pas préalablement choisi. Duval parle d’un rire devenu très communautaire et dit redouter cette mécanique où l’on finit par conforter un public qui nous ressemble au lieu de chercher à traverser les frontières entre publics.

Nous retrouvons ici l’un des grands paradoxes du stand-up actuel. Internet a démultiplié la diffusion de l’humour tout en rendant possible sa segmentation. On ne rit plus nécessairement de la plaisanterie que tout un pays a entendue la veille à la télévision ; chacun reçoit celles que son environnement numérique juge faites pour lui.

Le passage de l’écran à la scène change alors profondément la donne. Devant une vidéo, on peut passer à la suivante au bout de trois secondes. Dans une salle, impossible de swiper l’humoriste. Plus important encore : on entend rire les autres. Parfois à un endroit où l’on ne rit pas soi-même. Quelqu’un, à trois sièges de distance, trouve hilarante une remarque qui nous embarrasse ; ailleurs, notre propre éclat de rire rencontre le silence de notre voisin. Le spectacle fabrique ainsi une expérience devenue relativement rare : être confronté physiquement et sans médiation algorithmique aux réactions d’inconnus.

Le rire rassemble aussi parce qu’il divise

Il serait cependant naïf d’en conclure que rire ensemble rend automatiquement meilleurs ou plus tolérants. Le rire crée du lien, mais tout lien trace aussi une frontière. Il existe un rire de connivence et un rire d’exclusion ; un rire qui permet de regarder collectivement une peur ou un préjugé et un autre qui consiste simplement à désigner quelqu’un comme cible.

C’est même une des puissances ambiguës de l’humour. Une plaisanterie demande souvent que l’on comprenne instantanément qui parle, depuis quelle position, à propos de qui et avec qui. La sociologie du rire rappelle ainsi qu’il peut autant produire de l’affiliation que manifester une distance ou une hostilité. Des recherches récentes consacrées au stand-up français montrent parallèlement comment la scène humoristique permet de travailler des sujets socialement conflictuels en les déplaçant dans l’espace particulier de la représentation.

Le bon humoriste n’abolit donc pas les tensions de la société. Il joue avec elles. Il approche les lignes de fracture, mesure leur élasticité et tente parfois de permettre à ceux qui se trouvent de part et d’autre de rire d’une même situation pour des raisons qui ne sont peut-être même pas identiques. C’est beaucoup plus intéressant que l’idée confortable selon laquelle « le rire rassemble ». Le rire vérifie plutôt jusqu’où nous pouvons encore nous rassembler.

Quelques minutes pour fabriquer un public

Le tremplin qui clôturera la Route du Rire, dimanche 6 septembre au Bacchus, en donnera presque une démonstration expérimentale. Benj’o, Guillaume Boissig, Joelle Gewolb, Juste Roselyne, Laura Von Pepper, Méchante Coline, Natacha Prudent et Pablo Caillault disposeront de quelques minutes pour convaincre jury et public.

Quelques minutes seulement pour entrer dans une salle avec son histoire, son vocabulaire, sa personnalité, puis parvenir à faire de personnes qui, quelques instants auparavant, ne formaient qu’une addition de spectateurs un véritable public. C’est peut-être là que réside aujourd’hui l’étrange modernité d’un art aussi rudimentaire que le stand-up. Nous vivons au milieu d’outils capables de déterminer ce que chacun de nous est statistiquement susceptible d’aimer. L’humoriste, lui, entre encore sur scène sans savoir exactement ce qui va se passer.

Un micro, une salle et le risque du silence. Le propre du stand-up n’est peut-être pas de nous faire oublier ce qui nous divise, mais de vérifier, pendant quelques secondes, qu’il existe encore quelque chose dont nous pouvons rire au même moment. Et dans une société où nous sommes de plus en plus souvent invités à être seuls ensemble, ce petit vacarme collectif n’a rien d’anodin.

Billeterie

LA ROUTE DU RIRE 2026 : LE PROGRAMME

Jeudi 3 septembre — Rennes, Le Bacchus, 21 h

RdR Show — Alfred H, Drôle de vie

Prix du jury et du public de la Piraterie 2025, Alfred H est le fil rouge de cette huitième édition. Après plus de trois ans passés à jouer presque chaque soir, il rassemble dans son premier spectacle les histoires et situations qui ont composé sa « drôle de vie ».

Vendredi 4 septembre — Saint-Malo, La Nouvelle Vague, 21 h

RdR Show — Alfred H, Drôle de vie

Après Rennes, Alfred H poursuit la Route du Rire à Saint-Malo avec une seconde représentation de son spectacle.

Samedi 5 septembre — Saint-Malo, La Nouvelle Vague, 18 h 30 et 21 h 30

RdR Gala — Le Mokiri

Deux représentations du plateau de stand-up Le Mokiri, avec Redouanne Harjane, Édouard Deloignon, Sofia Belabbes, Tristan Lucas et Alfred H. Redouanne Harjane, humoriste, musicien et acteur, a notamment été repéré en 2010 par Jamel Debbouze au Comedy Club. Édouard Deloignon développe un humour interactif qui combine textes écrits et improvisation avec le public. Sofia Belabbes propose avec Ketchup Mayo un univers nourri de récits personnels et d’anecdotes, pensé comme un moment convivial. Tristan Lucas, chroniqueur sur Rire et Chansons et passé notamment par Génération Paname et Canal+, présente depuis plusieurs années Le Mokiri.

Dimanche 6 septembre — Rennes, Le Bacchus, 15 h 30

RdR Open Mic — Tremplin 2026

Huit stand-uppers disposent de quelques minutes pour convaincre à la fois le jury et le public : Benj’o, Guillaume Boissig, Joelle Gewolb, Juste Roselyne, Laura Von Pepper, Méchante Coline, Natacha Prudent et Pablo Caillault.

Dimanche 6 septembre — Rennes, Le Bacchus, 17 h

Lauréat RdR 2026

La journée et cette huitième Piraterie s’achèvent avec la désignation du nouveau lauréat de la Route du Rire.