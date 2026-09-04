À Maurepas, Rue des livres tourne la page de l’été et prépare déjà son festival 2027

On connaît Rue des livres pour son grand festival littéraire du mois de mars. On connaît moins tout ce qui le rend possible : des mois de lectures, de rencontres, d’ateliers, de spectacles et de travail avec les écoles et les habitants de Maurepas. En cette rentrée 2026, l’association rennaise reprend ses activités avec un atelier d’illustration, un goûter conté et le retour de son Book Club ados. Trois rendez-vous modestes en apparence, mais qui disent beaucoup d’un projet culturel né dans le quartier en 2008 et qui continue à défendre une idée simple : le livre n’a de sens que s’il circule.

Il faut parfois se méfier du mot « festival ». Il donne l’impression qu’un événement apparaît pendant deux jours avant de disparaître jusqu’à l’année suivante. Rue des livres fonctionne presque à l’inverse. Les quelque 10 000 visiteurs, 170 auteurs et illustrateurs, 1 300 élèves et cent bénévoles réunis lors de sa 18e édition, en mars 2026, constituent la partie la plus visible d’un travail poursuivi toute l’année à Maurepas.

La rentrée permet d’en observer la mécanique à hauteur d’habitants : le samedi 12 septembre, Rue des livres participera à la Fête du jeu et de la parentalité ; le mercredi 30 septembre, la conteuse Blanche Le Liepvre investira le Pôle associatif de la Marbaudais ; le mardi 6 octobre, les adolescents retrouveront leur Book Club à la bibliothèque de Maurepas. Pendant ce temps, le comité de lecture reprend ses travaux et la prochaine édition se prépare : le 19e festival Rue des livres aura lieu les samedi 20 et dimanche 21 mars 2027 aux Cadets de Bretagne.

À Maurepas, le livre comme affaire de quartier

Pour comprendre Rue des livres, il faut revenir à Maurepas. Le festival y est créé en 2008 à l’initiative de la Maison de quartier. Son ambition n’est pas d’ajouter à Rennes un salon littéraire supplémentaire, mais d’installer la littérature dans un quartier populaire et de lui permettre de participer autrement à la vie culturelle de la ville. Dès la première édition, une idée s’impose : puisque « la ville est la somme des parties que sont ses quartiers », le quartier peut lui aussi s’emparer de la ville par la littérature.

Le festival a grandi, accueilli des écrivains connus, changé de lieux et d’échelle. Mais son centre de gravité n’a pas quitté Maurepas. Le siège de l’association demeure au 32, rue de la Marbaudais et son projet revendique une « action culturelle de proximité » autour du livre, de la lecture, de l’écriture et des pratiques artistiques, en priorité dans le quartier Maurepas-Gayeulles. Accès au livre, gratuité et valorisation des professionnels locaux en constituent les principaux axes.

Cet ancrage prend aujourd’hui une résonance particulière alors que Maurepas connaît une profonde transformation urbaine : logements réhabilités, nouvelles constructions, restructuration du Gros-Chêne, espaces publics, équipements et arrivée du Musée des beaux-arts redessinent progressivement le quartier.

Mais un quartier ne se transforme pas seulement à coups de pelleteuses et de mètres carrés aménagés. Il se transforme aussi par les récits que ses habitants produisent sur lui, les lieux où ils se rencontrent et leur possibilité de prendre part à la vie culturelle. À cette échelle, Rue des livres joue depuis longtemps un rôle discret mais structurant entre littérature et vie quotidienne.

Marco Chamorro : commencer la saison avec des ciseaux et du papier

La rentrée commence sans estrade ni discours officiel. Le samedi 12 septembre, de 14 h à 18 h, Rue des livres participera à la Fête du jeu et de la parentalité organisée par le Centre social de Maurepas au parc de Maurepas. Sur son stand, l’illustrateur Marco Chamorro proposera aux enfants à partir de 5 ans de confectionner des masques en papier découpé. L’atelier est gratuit et en accès libre.

Né en Équateur et installé à Rennes, Marco Chamorro est l’auteur ou l’illustrateur d’une trentaine d’ouvrages. Il a représenté à cinq reprises l’Équateur sur la Liste d’honneur de l’IBBY et fondé avec Alice Bossut les éditions Comoyoko. Parmi ses publications récentes figurent Loup ou chaperon ?, paru au Seuil Jeunesse en 2024, et Une terrible après-midi, publié en 2025 chez L’Agrume.

Le papier découpé dit aussi quelque chose de la conception du livre défendue ici. Les enfants ne restent pas assis face à un auteur : ils dessinent, découpent, assemblent, transforment. Le passage vers la lecture commence aussi par la main, l’image et le jeu.

Blanche Le Liepvre, des histoires qui connaissent déjà Maurepas

Autre atmosphère le mercredi 30 septembre à 15 h 30. Rue des livres accueillera au Pôle associatif de la Marbaudais le nouveau spectacle de Blanche Le Liepvre, Compère, qu’as-tu vu ?. À partir de 3 ans, ce goûter conté entraînera les enfants dans des paysages inconnus peuplés de personnages surgissant des mots et des gestes de la conteuse. L’entrée est libre.

Sa présence possède une profondeur particulière. Avec la harpiste Morgane Le Cuff, Blanche Le Liepvre avait arpenté Maurepas pour recueillir auprès de ses habitants des contes, chants et récits dans différentes langues. De ce travail était né Les Contes de Maurepas, spectacle où la Marbaudais, le Gros-Chêne, la Haute-Bretagne, la Kabylie ou la Turquie partageaient le même espace imaginaire.

Le projet résume bien une certaine manière d’envisager l’action culturelle : non pas apporter des histoires à Maurepas, mais découvrir celles qui s’y trouvent déjà. Plusieurs années après sa création, Les Contes de Maurepas continuent d’ailleurs de circuler. Le quartier rennais est ainsi devenu, assez littéralement, une histoire que l’on raconte ailleurs.

Faire des adolescents autre chose que des « publics »

Le mardi 6 octobre à 17 h 30, le Book Club ados reprendra à la bibliothèque de Maurepas. Un mardi par mois, les jeunes lecteurs à partir de 13 ans pourront discuter de leurs coups de cœur, découvrir des nouveautés et surtout participer à la sélection du festival.

La nuance est importante. Plutôt que de considérer les adolescents comme un public difficile qu’il faudrait « ramener vers la lecture », Rue des livres leur reconnaît une compétence de lecteurs : leurs goûts peuvent être discutés, argumentés et contribuer aux choix d’un événement fréquenté par plusieurs milliers de personnes.

Cette logique rejoint le travail mené avec les établissements scolaires. Lors de l’édition 2026, environ 1 300 élèves avaient participé aux rencontres autour du festival, de la maternelle au lycée. La transmission n’est donc pas un supplément pédagogique greffé sur l’événement : elle en constitue l’une des conditions d’existence.

Derrière les invités, des lecteurs

Rue des livres possède également un dispositif moins visible mais décisif : son comité de lecture. Tout au long de l’année, des lecteurs aux sensibilités différentes lisent, échangent et font remonter leurs découvertes. Pour cette rentrée, l’association vient ainsi de remettre en avant six coups de cœur de l’été, de la bande dessinée au roman noir, de la littérature générale au roman adolescent, en passant par l’album et la poésie.

Ce fonctionnement aide à comprendre pourquoi la programmation mélange volontiers figures reconnues et auteurs moins exposés médiatiquement. Pour l’édition 2026, consacrée aux « Amitié(s) », Irène Frain, Gaëlle Josse, Tania de Montaigne, Valentine Goby, Denez Prigent ou Albin de la Simone côtoyaient ainsi des écrivains moins familiers du grand public. La directrice et programmatrice Margot Bougeard revendiquait une programmation éclectique destinée à refléter la littérature contemporaine plutôt qu’à empiler les têtes d’affiche.

Derrière cette activité se trouve une structure qui reste relativement légère : une centaine d’adhérents, de nombreux bénévoles et une équipe salariée composée de Margot Bougeard, directrice et programmatrice, Émilie Collet, programmatrice et médiatrice jeunesse et scolaire, et François Hamelin, assistant de production et coordinateur des bénévoles. L’association est présidée par Élisabeth Lemau.

Un festival devenu grand sans quitter son quartier

Rue des livres est devenu l’un des principaux rendez-vous littéraires généralistes de Rennes sans rompre avec le projet qui l’a fait naître. En 2008, il s’agissait d’installer une fête de la littérature à Maurepas. En 2026, près de 170 auteurs et illustrateurs, 40 maisons d’édition et dix librairies se retrouvaient aux Cadets de Bretagne devant près de 10 000 visiteurs. L’échelle a changé, pas nécessairement la philosophie.

L’association continue de défendre la réduction des inégalités d’accès à la culture et la création de lien social par le livre. Elle travaille avec les enfants, les adolescents, les adultes et les seniors, mais aussi avec des personnes éloignées ou empêchées de la lecture. La gratuité participe directement de cette logique : on peut venir rencontrer un écrivain, écouter une histoire avec un enfant, participer à un atelier ou simplement regarder ce qui se passe sans avoir auparavant acheté le droit d’entrer.

Les 20 et 21 mars 2027 en ligne de mire

La prochaine grande étape est connue : la 19e édition de Rue des livres se déroulera les samedi 20 et dimanche 21 mars 2027 aux Cadets de Bretagne. Début septembre 2026, aucun thème ni premier nom d’auteur n’a encore été dévoilé. Mais, au fond, le festival a déjà commencé : avec quelques feuilles de papier découpées par des enfants dans le parc de Maurepas, une conteuse qui fait surgir des mondes à la Marbaudais, des adolescents qui défendent leurs livres autour d’une table et les lectures du comité qui alimenteront la prochaine programmation.

C’est peut-être cela que Rue des livres représente, dix-huit ans après sa création : non pas un grand salon littéraire que Maurepas accueillerait une fois par an, mais une manière pour Maurepas de produire lui-même une partie de la vie littéraire rennaise.

Rue des livres : les rendez-vous de la rentrée 2026

Fête du jeu et de la parentalité

Samedi 12 septembre 2026, de 14 h à 18 h

Parc de Maurepas, Rennes

Atelier de masques en papier découpé avec Marco Chamorro

À partir de 5 ans – entrée libre.

Goûter conté – Compère, qu’as-tu vu ?

Mercredi 30 septembre 2026 à 15 h 30

Avec Blanche Le Liepvre

Pôle associatif de la Marbaudais, 32 rue de la Marbaudais, Rennes

À partir de 3 ans – entrée libre.

Book Club ados

Mardi 6 octobre 2026 à 17 h 30

Bibliothèque de Maurepas, Rennes

À partir de 13 ans – rendez-vous mensuel.

19e Festival Rue des livres

Samedi 20 et dimanche 21 mars 2027

Cadets de Bretagne, Rennes

Programmation à venir.