Brest : Dialogues et INPACTE inventent un nouveau festival du livre

Comment une grande librairie indépendante, forte de cinquante ans d’ancrage brestois, s’associe-t-elle à une nouvelle société événementielle afin d’inventer un rendez-vous littéraire qui entend dépasser le format traditionnel du salon du livre ? Les samedi 28 et dimanche 29 novembre 2026, les Ateliers des Capucins accueilleront la première édition du Festival du Livre de Brest. Derrière ce nouveau rendez-vous, deux savoir-faire se rencontrent : la librairie Dialogues apporte son histoire, sa connaissance du monde du livre et son réseau d’auteurs ; INPACTE, société événementielle de l’écosystème du Groupe Télégramme, prend en charge la conception et la production générale. Pour ses cinquante ans, la librairie brestoise ne se contente donc pas de célébrer son passé : elle tente de changer d’échelle.

En 2026, Dialogues célèbre un demi-siècle d’existence à Brest. L’anniversaire aurait pu donner lieu à quelques rencontres exceptionnelles, une programmation renforcée ou une rétrospective. Il devient finalement le point de départ d’un projet beaucoup plus ambitieux : créer le Festival du Livre de Brest et investir pendant deux jours les Ateliers des Capucins. Pour ce faire, d’un côté, une librairie qui connaît le livre, ses auteurs, ses éditeurs et ses lecteurs ; de l’autre, une jeune société dont le métier consiste précisément à imaginer et produire des événements de grande ampleur. Dialogues et INPACTE ne viennent donc pas faire la même chose : chacune apporte au festival ce qu’elle sait déjà faire.

Dialogues, cinquante ans d’histoire brestoise

Créée à Brest en 1976 par Marie-Paul et Charles Kermarec, Dialogues est devenue en un demi-siècle bien davantage qu’un commerce de livres. L’enseigne s’est imposée parmi les grandes librairies indépendantes françaises et comme un acteur culturel durablement associé à Brest. Plusieurs activités se sont progressivement développées autour de la librairie historique tandis que les rencontres avec les écrivains et la programmation littéraire prenaient une place importante dans son identité.

Cette histoire permet de comprendre pourquoi un festival peut aujourd’hui naître d’une librairie. Dialogues ne se contente depuis longtemps plus de placer les nouveautés sur ses tables : elle fait venir des écrivains, accompagne des publications, organise des rencontres, conseille les lecteurs et entretient des relations régulières avec les éditeurs. Une partie du travail nécessaire à la naissance d’un festival existe ainsi déjà dans le métier quotidien du libraire : choisir, mettre en relation, transmettre, donner envie de découvrir un texte ou un auteur.

Avec le Festival du Livre de Brest, cette activité change simplement de dimension. Dialogues reste chargée de la programmation littéraire et des relations avec les auteurs. Elle constitue le cœur éditorial de la manifestation, là où se choisissent les écrivains, les rencontres et les conversations qui formeront progressivement le visage de cette première édition.

Mais réunir des auteurs ne suffit pas à fabriquer un festival. Il faut aussi concevoir des espaces, organiser les circulations, accueillir un public nombreux, coordonner les intervenants, penser la communication, les partenariats, la technique, la sécurité et toute cette mécanique invisible sans laquelle aucun grand événement ne peut réellement avoir lieu. C’est là qu’entre en scène INPACTE.

INPACTE, une jeune société qui doit faire ses preuves

INPACTE est beaucoup plus jeune que Dialogues. La société a été lancée en 2026 dans l’écosystème du Groupe Télégramme de Brest avec l’ambition de développer de nouveaux événements en Bretagne. Derrière la jeunesse de la structure se trouvent cependant des professionnels qui possèdent déjà une expérience de la production événementielle, notamment au sein de Rivacom. Le Festival du Livre lui offre l’occasion de démontrer, sous sa propre bannière, sa capacité à concevoir et faire vivre un événement culturel grand public appelé à durer.

Son métier consiste précisément à transformer une idée en événement : imaginer son format, organiser les espaces et les déplacements du public, assurer la production, coordonner les partenaires et créer autour du programme une expérience suffisamment cohérente pour que la manifestation existe comme un tout. Pour le Festival du Livre de Brest, la répartition paraît presque naturelle. Dialogues connaît les livres, les auteurs et les lecteurs ; INPACTE sait organiser les lieux, la logistique et les publics. L’une apporte le contenu et la relation ancienne avec le monde éditorial, l’autre la mécanique capable de faire passer cette matière de la librairie aux dimensions d’un grand rendez-vous urbain.

C’est sans doute là que se situe la singularité du projet. Le Festival du Livre de Brest ne naît ni d’un organisateur événementiel qui aurait choisi le livre comme thématique parmi d’autres, ni d’une librairie qui chercherait seule à agrandir ses traditionnelles rencontres. Il apparaît à la jonction de deux métiers.

De la rencontre littéraire au festival

Le changement d’échelle ne consiste d’ailleurs pas seulement à multiplier le nombre d’écrivains invités. Il transforme la manière même de penser un rendez-vous autour du livre. Le salon littéraire traditionnel conserve souvent une image familière : des auteurs installés derrière des tables couvertes de livres, des files de lecteurs attendant une dédicace et quelques conférences organisées en parallèle.

À Brest, les premières annonces dessinent un espace plus ouvert. Rencontres et dédicaces resteront naturellement présentes, mais elles seront accompagnées de conférences, d’expositions, de spectacles, d’ateliers et d’animations destinées notamment aux enfants et aux familles. Une Grande Librairie du Festival doit réunir Dialogues et des librairies partenaires brestoises autour des ouvrages des auteurs invités. Le samedi, la manifestation doit même se poursuivre jusqu’à 23 h avec une programmation nocturne.

Le livre demeure donc au centre, mais il devient aussi le point de départ de plusieurs chemins possibles. On pourra venir pour rencontrer un écrivain, acheter un ouvrage ou écouter une conversation, mais aussi accompagner ses enfants, découvrir une exposition, assister à un spectacle ou simplement croiser le festival au cours d’une promenade. Cette volonté de ne pas s’adresser uniquement à ceux qui fréquentent déjà les librairies et les manifestations littéraires explique en grande partie le choix du lieu.

Aux Capucins, mettre les livres sur le chemin de la ville

Le Festival du Livre de Brest aurait pu s’installer dans un parc des expositions ou un équipement spécialisé. Il a choisi les Ateliers des Capucins, immense ancienne friche de l’arsenal devenue en dix ans l’un des grands lieux de vie brestois. Sous les hautes charpentes de cette ancienne cathédrale industrielle se croisent aujourd’hui une médiathèque, des commerces, des espaces culturels, des activités de loisirs, des expositions et surtout un public qui vient parfois sans autre programme que celui de traverser la grande place couverte.

Installer des écrivains, des rencontres, des spectacles et une librairie au milieu de cette circulation revient à placer la littérature sur le chemin d’un public qui ne l’avait pas nécessairement prévue dans sa journée. Le lecteur régulier pourra naturellement venir pour un auteur attendu ; le promeneur pourra, lui, tomber sur une conversation, s’arrêter devant une exposition ou repartir avec un livre qu’il n’était pas venu chercher.

Les horaires traduisent cette volonté d’occuper pleinement le lieu. Le samedi 28 novembre, le festival sera ouvert de 9 h 30 à 23 h ; le dimanche 29 novembre, de 9 h 30 à 18 h 30. L’accès aux dédicaces, conférences et expositions organisées dans le cadre principal de la manifestation est annoncé comme gratuit et sans réservation. Pendant deux jours, les Capucins devraient ainsi devenir une sorte de grande place du livre, où la littérature ne serait plus enfermée dans un espace réservé à ses habitués mais mêlée aux mouvements ordinaires de la ville.

La programmation complète, les auteurs invités, les rencontres et les expositions doivent être dévoilés progressivement à partir d’octobre 2026. Il faudra alors découvrir les livres et les visages qui peupleront cette première édition.