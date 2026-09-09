Nefeli Papadimouli recoud le commun à Saint-Nazaire

Au Grand Café de Saint-Nazaire, l’artiste Nefeli Papadimouli transforme l’exposition en un étrange organisme textile : des architectures deviennent vêtements, des vêtements deviennent paysages, les visiteurs sont invités à défaire et refaire ce qu’ils regardent. Avec Garden of Commons, le tissu n’habille plus seulement les corps : il tente de comprendre comment ceux-ci peuvent habiter ensemble. À partir du 23 septembre 2026, l’exposition gagnera le Radôme, sur le toit de la base sous-marine, avant qu’une performance collective ne mette littéralement l’œuvre en mouvement dans la ville.

Nefeli Papadimouli, Garden of Commons, 2026. Vue de l’exposition au Grand Café – centre d’art contemporain, Saint-Nazaire. Photographie © Fanny Trichet © ADAGP, Paris, 2026.

Il y a, dans les grandes pièces textiles de Nefeli Papadimouli, quelque chose d’une architecture qui aurait renoncé à commander.

Elles pendent, traversent les salles, s’arrondissent, se plient et se laissent ouvrir. Leurs couleurs franches — rose, turquoise, jaune, brun, mauve — découpent l’espace sans véritablement le fermer. Des œillets métalliques percent les étoffes ; des cordons blancs relient leurs bords comme des sutures volontairement apparentes. Ici, rien ne cherche à dissimuler la fabrication. Tout indique au contraire qu’une forme pourrait être défaite, déplacée, recomposée autrement.

Activation de l’œuvre Lignes de désir de Nefeli Papadimouli. Photographie © Anaëlle Chapellier, Le Grand Café / Ville de Saint-Nazaire.

C’est peut-être là que commence Garden of Commons : non dans la contemplation d’un objet achevé, mais dans l’hypothèse qu’une forme commune demeure toujours provisoire.

Quand l’architecture devient vêtement

Architecte de formation, Nefeli Papadimouli travaille depuis plusieurs années à l’endroit où se rencontrent espace construit, textile, corps et chorégraphie. Son travail s’appuie sur des savoir-faire artisanaux mais les déplace vers une question politique : comment fabriquer un espace qui ne soit pas seulement dessiné pour les corps mais modifiable par eux ?

À Saint-Nazaire, l’artiste s’est notamment inspirée du « jardin en mouvement » de Gilles Clément, dont un jardin est installé sur le toit de la base sous-marine : plutôt que d’imposer définitivement une forme à un milieu, accepter ses déplacements, ses poussées spontanées, ses transformations.

Nefeli Papadimouli, Garden of Commons, 2026. Vue de l’exposition au Grand Café – centre d’art contemporain. Photographie © Fanny Trichet © ADAGP, Paris, 2026.

L’idée est féconde parce qu’elle introduit le végétal là où l’on pourrait attendre l’urbanisme et le vêtement là où l’on attendrait l’architecture.

Dans les salles du Grand Café, les tissus suspendus fonctionnent ainsi comme des murs qui auraient appris la souplesse. Ils produisent des seuils, des abris, des passages et parfois des silhouettes. Certaines œuvres deviennent costumes ; d’autres ressemblent à de gigantesques patrons de couture. Le visiteur ne sait bientôt plus très bien s’il regarde une façade, une robe, un plan, une tente ou le fragment agrandi d’un corps collectif.

Nefeli Papadimouli, Garden of Commons, 2026. Vue de l’exposition au Grand Café, Saint-Nazaire. Photographie © Fanny Trichet © ADAGP, Paris, 2026.

Cette indécision constitue précisément leur force.

Car l’architecture distribue traditionnellement des places : dedans et dehors, privé et public, passage autorisé ou interdit. Papadimouli introduit dans cette grammaire la fragilité du textile. Un mur devient quelque chose que l’on pourrait porter. Une cloison, quelque chose que l’on pourrait délacer.

La ville cesse momentanément d’être un ordre pour devenir une proposition.

Les chemins que personne n’avait dessinés

Une œuvre concentre particulièrement cette recherche : Desire Paths — Lignes de désir.

Les « lignes de désir » sont ces chemins qu’aucun urbaniste n’avait nécessairement prévus mais que les usages finissent par tracer : raccourcis dans une pelouse, diagonales à travers un espace trop rigoureusement organisé, voies inventées par les pieds contre la géométrie officielle.

Nefeli Papadimouli, Garden of Commons, 2026. Photographie © Fanny Trichet © ADAGP, Paris, 2026.

Papadimouli transpose ce principe dans le textile.

Son immense dispositif est composé de pièces munies d’œillets et de liens que les visiteurs peuvent manipuler et assembler. Ces fragments permettent de fabriquer différentes configurations, jusque sur les corps eux-mêmes ; ils peuvent donner naissance à une dizaine de costumes différents.

Les photographies de l’exposition rendent tangible cette idée. Une main saisit un cordon, le fait passer dans un œillet, rapproche deux surfaces roses. Ce geste minuscule dit presque tout : l’œuvre n’est plus placée devant le spectateur mais entre ses mains.

Activation de Lignes de désir, exposition Garden of Commons, Nefeli Papadimouli, 2026. Le Grand Café / Ville de Saint-Nazaire.

Ce n’est pas tout à fait de l’art participatif au sens désormais banal du terme. La participation ne vient pas ici compléter l’œuvre : elle en constitue la syntaxe.

Chaque assemblage fait apparaître une possibilité et en abandonne d’autres. Plusieurs personnes doivent parfois tenir, attacher, passer sous une étoffe, prêter leur corps à un costume devenu trop vaste pour un individu seul. Ce que Papadimouli appelle le commun n’est donc pas représenté par un symbole. Il se produit matériellement dans une opération : faire tenir ensemble des éléments qui pourraient aussi se séparer.

Le lien est visible. Il peut être défait.

Cette précision est essentielle.

Une politique de la couture

La couture possède habituellement une fonction discrète : réunir des morceaux de tissu avant de disparaître dans le vêtement terminé.

Chez Papadimouli, elle devient ostensible.

Nefeli Papadimouli, Garden of Commons, 2026. Vue de l’exposition au Grand Café – centre d’art contemporain. Photographie © Fanny Trichet © ADAGP, Paris, 2026.

Les coutures courent sur les surfaces. Les cordes traversent de grands œillets. Les raccords s’affichent presque avec insistance. Les œuvres ne prétendent jamais être naturellement unifiées.

On pourrait y lire une métaphore particulièrement juste du commun : ce qui rassemble une société n’est jamais donné. Cela suppose des nœuds, des négociations, des accommodements, des tensions. Quelqu’un doit continuellement rapprocher les morceaux.

Les sculptures textiles de Garden of Commons évitent pourtant le piège de l’illustration politique. Elles restent sensuelles, drôles parfois, immédiatement désirables. Certaines ont l’allure de capes cérémonielles ou de vêtements pour des personnages encore inexistants. D’autres deviennent de vastes peaux architecturales trouées de fenêtres.

Nefeli Papadimouli, Garden of Commons, 2026. Vue de l’exposition au Grand Café, Saint-Nazaire. Photographie © Fanny Trichet © ADAGP, Paris, 2026.

Dans une salle, plusieurs figures dressées ressemblent à une assemblée silencieuse. Elles ne possèdent presque plus de corps : le vêtement suffit à suggérer l’être susceptible de l’habiter.

La question se déplace alors légèrement : qu’est-ce qu’un corps lorsqu’il cesse d’être envisagé comme une unité fermée ?

Un organisme, répond peut-être Papadimouli, mais un organisme traversé par d’autres.

Du Grand Café à la base sous-marine

Saint-Nazaire offre à cette recherche un terrain particulièrement significatif.

La ville porte profondément l’empreinte de l’industrie, de la construction navale, du port et d’architectures imposantes. La base sous-marine en constitue l’expression la plus radicale : architecture de masse, de béton et de guerre, presque l’exact contraire de ces membranes textiles pouvant se plier et se transformer.

Or c’est précisément sur le toit de cette architecture fortifiée, au Radôme, que Garden of Commons connaîtra son second chapitre du 23 septembre au 18 octobre 2026. L’artiste y présente une nouvelle forme sculpturale tournée vers l’imaginaire du ciel et du voyage.

Le déplacement possède quelque chose d’évident.

Au Grand Café, les tissus questionnent l’architecture intérieure. Au Radôme, ils rencontrent un horizon. Et entre les deux se trouve la ville.

C’est elle que l’exposition finira par traverser.

Faire de l’exposition une procession

Le 3 octobre, Blowing the Whistle reliera en effet les deux sites par une performance collective d’environ deux heures. Des habitantes et habitants activeront Desire Paths selon un scénario imaginé par Nefeli Papadimouli et entraîneront ainsi l’œuvre dans l’espace public.

L’idée accomplit logiquement tout ce que l’exposition préparait.

Les formes conçues dans le centre d’art sortent de celui-ci. Les costumes retrouvent des corps. L’installation devient déplacement. Et les « lignes de désir » cessent d’être simplement l’évocation de trajectoires urbaines spontanées : elles produisent à leur tour un chemin dans Saint-Nazaire.

Le musée devient alors le point de départ plutôt que la destination.

Une exposition qui se demandait comment habiter l’espace commun finit ainsi par entrer dans cet espace.

Un jardin sans clôture

Le titre Garden of Commons pourrait facilement sembler théorique. Papadimouli lui donne au contraire une matérialité obstinée.

Son jardin n’est composé ni de fleurs ni d’arbres. Ses pousses sont des tissus, ses ramifications des cordes, ses chemins des ouvertures ménagées entre des pans suspendus.

Et ses communs ne désignent pas quelque paradis collectif.

Ils apparaissent sous une forme beaucoup plus intéressante : celle d’un espace dont personne ne possède définitivement la configuration.

L’un des plus beaux paradoxes de l’exposition tient peut-être là. Papadimouli utilise le vêtement — l’une des enveloppes les plus immédiatement individuelles qui soient — pour penser ce qui excède l’individu. Elle transforme cette seconde peau en pièce d’architecture, puis l’architecture en espace partagé.

D’où l’impression singulière produite par ces œuvres : elles ne nous demandent pas seulement où nous sommes.

Elles demandent avec qui nous pourrions y être.

Et si une utopie demeure dans Garden of Commons, elle n’est pas celle d’un monde parfaitement réconcilié. Elle serait plutôt beaucoup plus modeste et, peut-être, plus politique : un monde dont les coutures resteraient suffisamment visibles pour que chacun puisse encore les reprendre.

En prolongement : Power Up, les techniques et leurs utopies

Le Grand Café prolonge également une autre de ses recherches éditoriales avec la parution de Power Up, Imaginaires techniques et utopies sociales, ouvrage né de la double exposition présentée en 2024 à Saint-Nazaire et à la Kunsthalle Mulhouse. Le livre met en relation histoire des techniques, infrastructures et imaginaires d’émancipation. Son lancement est prévu jeudi 15 octobre 2026 à 18 h 30 au Grand Café.

Power Up, Imaginaires techniques et utopies sociales, T&P Publishing, 2026.

Power Up, Imaginaires techniques et utopies sociales, T&P Publishing, 2026.

Informations pratiques

Nefeli Papadimouli — Garden of Commons

Grand Café – centre d’art contemporain

2 place des Quatre Z’Horloges, Saint-Nazaire

Jusqu’au 4 octobre 2026

Du mardi au dimanche de 14 h à 19 h

Entrée libre

Second volet au Radôme

Toit de la base sous-marine, Saint-Nazaire

Du 23 septembre au 18 octobre 2026

Mercredis, vendredis, samedis et dimanches de 14 h à 18 h

Entrée libre

Rencontre avec Nefeli Papadimouli et Ida Soulard

Samedi 12 septembre à 16 h au Grand Café

Entrée libre

Performance Blowing the Whistle

Samedi 3 octobre

Rendez-vous à 15 h 30 au Grand Café

Gratuit, sans réservation

Durée : environ 2 heures