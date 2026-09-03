Que faire à Brest ce week-end ?
Que faire à Brest ce week-end du 4 au 6 septembre 2026 ? Retrouvez la sélection hebdomadaire d’Unidivers : concerts, expositions, spectacles, cinéma, patrimoine, littérature, sorties en famille et propositions singulières à Brest et Brest Métropole.
LES SORTIES DU WEEK-END À BREST ET DANS BREST MÉTROPOLE
Brest
Jusqu’au samedi 5 septembre : Santé !- Comédie La Comédie du Finistère Brest
Santé !- Comédie La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère 2026-09-03 20:00:00 2026-09-03 20:00:00
Infos pratiques : 25 Rue de Pontaniou, 29200, Brest · Fiche agenda
Partager
Facebook
X
LinkedIn
Courriel
Copier le lien
L’auteur
Unidivers, la culture à Rennes, en Bretagne et en France !
Unidivers a besoin de votre soutien
Magazine culturel associatif et indépendant, Unidivers Mediavers ne bénéficie d’aucune aide publique à la presse malgré ses démarches répétées depuis 2011 auprès du ministère de la Culture. Sa trésorerie est aujourd’hui au plus bas et la continuité de sa rédaction est menacée. Soutenir Unidivers, c’est défendre une information culturelle libre, exigeante et pluraliste dans une République française déchirée par des intérêts égoïstes et partisans tandis que la très large majorité des aides à la presse bénéficie à des médias qui sont aux mains de groupes ou d’actionnaires les plus puissants du pays. Le pluralisme est en danger, donc la démocratie aussi.