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UNIDIVERS LE MÉDIAVERS CULTUREL
Culture 17 vues

Que faire à Brest ce week-end ?

Que faire à Brest ce week-end du 4 au 6 septembre 2026 ? Retrouvez la sélection hebdomadaire d’Unidivers : concerts, expositions, spectacles, cinéma, patrimoine, littérature, sorties en famille et propositions singulières à Brest et Brest Métropole.

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event agenda

LES SORTIES DU WEEK-END À BREST ET DANS BREST MÉTROPOLE

Brest

Jusqu’au samedi 5 septembre : Santé !- Comédie La Comédie du Finistère Brest

Santé !- Comédie La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère 2026-09-03 20:00:00 2026-09-03 20:00:00 

Infos pratiques : 25 Rue de Pontaniou, 29200, Brest · Fiche agenda

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Unidivers

Unidivers, la culture à Rennes, en Bretagne et en France !