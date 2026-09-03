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Que faire à Brest ce week-end ?

Que faire à Brest ce week-end du 4 au 6 septembre 2026 ? Retrouvez la sélection hebdomadaire d’Unidivers : concerts, expositions, spectacles, cinéma, patrimoine, littérature, sorties en famille et propositions singulières à Brest et Brest Métropole.