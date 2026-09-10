TTF : la taxe censée frapper la spéculation laisse échapper 95 % des transactions

La France a créé une taxe pour atteindre la spéculation financière. Quatorze ans plus tard, elle rapporte 2,5 milliards d’euros par an, mais 95 % des transactions lui échappent et son dispositif destiné au trading haute fréquence ne rapporte plus un centime. Le nouveau rapport de la Cour des comptes révèle ainsi un paradoxe remarquable : la taxe sur les transactions financières est devenue une recette publique substantielle tout en manquant largement ce qu’elle avait été conçue pour réguler. Derrière cette contradiction apparaît une question plus politique encore : faut-il continuer à augmenter le taux sur les quelques opérations déjà taxées ou prélever beaucoup plus faiblement sur une part beaucoup plus large de la circulation financière ?

Une taxe née de la crise financière

Il faut revenir à 2012. Quatre ans après la grande crise financière, la France instaure une taxe sur les transactions financières ou TTF. L’idée n’est alors pas seulement budgétaire. Elle appartient au moment politique de l’après-2008, lorsque gouvernements et institutions internationales promettent de mieux encadrer une finance accusée d’avoir privatisé ses gains avant de faire supporter à la collectivité une partie considérable de ses pertes.

Trois ambitions sont alors assignées à la taxe : faire contribuer davantage le secteur financier aux finances publiques, limiter certaines pratiques spéculatives et favoriser l’émergence d’une taxation coordonnée à l’échelle européenne. Quatorze ans plus tard, un seul de ces objectifs fonctionne incontestablement : le premier.

La TTF a rapporté 2,5 milliards d’euros à l’État en 2025, contre environ un milliard d’euros au milieu des années 2010. Son rendement a notamment progressé à mesure que son taux augmentait : 0,2 % lors de son entrée en vigueur, 0,3 % à partir de 2017 et 0,4 % depuis le 1er avril 2025. Pour 2026, les prévisions budgétaires dépassent encore 2,6 milliards d’euros. Considérée comme simple impôt de rendement, la TTF n’est donc pas un échec. C’est précisément ce qui rend son bilan intéressant.

2,5 milliards d’euros avec une assiette minuscule

Selon le nouveau rapport de la Cour des comptes, environ 95 % des transactions financières échappent au champ de la TTF française.

Le chiffre est spectaculaire mais il ne signifie évidemment pas que 95 % des transactions devraient être taxées et frauderaient le fisc. La très grande majorité se situe légalement hors de l’assiette définie par le Parlement.

La taxe française porte principalement sur l’acquisition à titre onéreux d’actions de grandes sociétés ayant leur siège en France, cotées et dépassant un certain seuil de capitalisation boursière. Seule une centaine d’entreprises environ sont ainsi concernées.

À cette première limitation s’en ajoutent beaucoup d’autres. Les obligations restent hors de la TTF principale. Une grande partie des produits dérivés également. Plusieurs catégories d’opérations bénéficient d’exonérations liées notamment à l’émission de titres, à la tenue de marché, aux infrastructures financières, à certaines opérations intragroupe ou aux cessions temporaires de titres.

Certaines de ces exemptions possèdent une justification économique solide : toutes les opérations financières ne relèvent pas de la spéculation et plusieurs sont indispensables au financement, à la couverture des risques ou à la liquidité des marchés. Le problème n’est donc pas l’existence d’exemptions. Il est que leur accumulation finit par produire une taxe dont l’objet réel s’éloigne considérablement de son ambition initiale.

Celui qui garde son action peut être davantage taxé que celui qui spécule toute la journée

Le cas des transactions intrajournalières en fournit l’illustration la plus frappante. Prenons deux investisseurs. Le premier achète pour 100 000 euros d’actions d’une grande entreprise française entrant dans le champ de la TTF et conserve ses titres à la fin de la séance. L’opération entre dans le calcul de la taxe.

Le second achète les mêmes titres le matin, les revend, en rachète éventuellement plusieurs fois au cours de la journée avant de terminer la séance sans position nette acheteuse. Une large partie de cette activité peut alors ne pas être soumise à la TTF sur les acquisitions d’actions. La taxe peut ainsi frapper davantage celui qui achète et conserve que celui qui multiplie les mouvements de très courte durée.

Ce paradoxe ne signifie pas que toute transaction intrajournalière serait spéculative ou socialement inutile. La liquidité d’un marché, la confrontation permanente entre acheteurs et vendeurs et la formation des prix nécessitent une certaine intensité des échanges. Mais lorsqu’une taxe créée notamment pour atteindre les comportements spéculatifs exclut structurellement une grande partie des échanges les plus rapides, la contradiction avec son objectif d’origine devient difficile à ignorer. Et cette difficulté s’est encore accentuée avec l’automatisation des marchés financiers.

le trading haute fréquence : 10 000 euros, puis zéro

Le trading haute fréquence en constitue presque la caricature. Cette activité repose sur des programmes capables d’envoyer, modifier ou annuler des ordres à une vitesse inaccessible à un opérateur humain. Les gains unitaires peuvent être extrêmement faibles mais répétés à très grande fréquence sur des volumes considérables.

La France avait pourtant créé un prélèvement spécifique visant certaines de ces opérations. Le taux est minuscule — 0,01 % — et le dispositif repose sur une définition technique des ordres concernés et de leur rythme d’annulation ou de modification.

Son rendement donne la mesure du problème : environ 10 000 euros entre 2017 et 2022. Puis zéro euro depuis 2023.

Une taxe destinée à atteindre l’une des formes les plus emblématiques de la finance algorithmique ne rapporte donc désormais plus rien. Plusieurs mécanismes peuvent l’expliquer. Certaines activités ont été déplacées vers d’autres places européennes. Mais les acteurs ont également pu adapter leurs systèmes informatiques aux critères juridiques déterminant l’assujettissement.

La situation illustre un problème beaucoup plus général de la régulation contemporaine : lorsqu’une norme définit très précisément le comportement d’un algorithme qu’elle souhaite taxer, l’algorithme peut être reprogrammé afin de ne plus correspondre à cette définition. Le droit fixe une frontière. Le logiciel apprend à évoluer autour d’elle.

La finance a changé plus vite que la taxe

Derrière les anomalies de la TTF apparaît donc une question de temporalité. La fiscalité française continue essentiellement de saisir une représentation relativement traditionnelle de la transaction financière : un investisseur achète un titre, celui-ci change de propriétaire et reste détenu au terme de la journée.

Or, une partie croissante de la finance contemporaine fonctionne autrement. Elle utilise des instruments dérivés, ouvre et ferme des positions extrêmement rapidement, arbitre entre plusieurs produits, réplique économiquement la détention d’un actif sans nécessairement en devenir propriétaire ou automatise l’exécution de milliers d’opérations.

L’assiette fiscale demeure concentrée sur ce qui est juridiquement simple à identifier : un titre, un achat, un transfert de propriété. La finance moderne s’est précisément développée dans tout ce qui existe autour de cette situation élémentaire. La TTF française révèle ainsi une difficulté dépassant largement son propre cas : la capacité de l’innovation financière à progresser plus rapidement que les catégories juridiques destinées à la saisir.

Beaucoup de recettes, mais aucun effet stabilisateur démontré

Le deuxième objectif originel consistait pourtant à contribuer à la stabilité des marchés. Là encore, le bilan est beaucoup moins convaincant que le rendement budgétaire. La Cour des comptes estime qu’aucun effet stabilisateur robuste sur la volatilité des cours ne peut être attribué à la TTF française.

Plusieurs travaux économiques avaient déjà abouti à une conclusion proche : la taxe semble pouvoir réduire certains volumes d’échanges sans que l’on puisse mettre en évidence une diminution nette et durable de la volatilité.

Cette absence d’effet doit néanmoins être interprétée avec prudence. Elle démontre que la TTF française telle qu’elle est conçue n’a pas produit l’effet régulateur espéré. Elle ne démontre pas qu’une taxation différente, portant sur une assiette beaucoup plus large avec des taux beaucoup plus faibles, produirait nécessairement le même résultat. Car une taxe concentrée sur quelques achats d’actions et un prélèvement presque universel sur la circulation financière constituent deux instruments économiques profondément différents.

Même la collecte pose question

À l’étroitesse de l’assiette s’ajoute une autre faiblesse : le contrôle. L’essentiel de la TTF est collecté par l’intermédiaire d’Euroclear France, dépositaire central de titres qui centralise une grande partie des informations déclarées par les établissements financiers avant de reverser les sommes à l’administration fiscale. Le dispositif présente un avantage évident : la collecte coûte très peu au regard des milliards d’euros encaissés. Mais son efficacité administrative ne garantit pas nécessairement la qualité du contrôle.

La Cour relève notamment que certaines exonérations ne donnent pas lieu à la transmission systématique de pièces justificatives et que des incohérences peuvent apparaître entre le montant déclaré des transactions et celui de la taxe acquittée. Il ne faut pas transformer ces anomalies en fraude démontrée : elles ne le sont pas. Mais elles montrent qu’un impôt rapportant désormais plusieurs milliards d’euros repose encore sur une architecture de contrôle dont la puissance publique ne maîtrise pas toujours directement toutes les données élémentaires.

Le Parlement lui-même a demandé une nouvelle évaluation du dispositif. Un rapport gouvernemental doit examiner avant la fin de 2026 les conditions dans lesquelles Euroclear collecte la TTF et les moyens dont dispose l’administration pour en vérifier correctement le calcul. Le problème n’est donc probablement pas de supprimer un système de collecte qui fonctionne à faible coût. Il est de permettre à l’État de contrôler beaucoup plus précisément ce qu’il perçoit.

L’Europe qui devait suivre n’a jamais vraiment suivi

Restait le troisième objectif : transformer l’expérience française en première étape d’une taxation européenne. Là encore, le résultat est décevant.

La Commission européenne avait présenté dès 2011 un projet beaucoup plus vaste susceptible de couvrir plusieurs catégories d’instruments financiers. Mais les négociations entre États membres se sont progressivement enlisées. Quelques pays ont créé leur propre dispositif. D’autres grandes places financières européennes ne disposent toujours pas d’une taxe comparable.

Cette absence d’harmonisation produit une contradiction familière. Taxer davantage certaines opérations uniquement en France peut encourager leur déplacement vers d’autres juridictions européennes. Mais cette menace de déplacement devient elle-même l’argument utilisé pour ne pas approfondir la taxation nationale.

La TTF reste donc enfermée dans une boucle politique assez efficace : la France hésite à élargir fortement sa taxe parce que l’Europe ne possède pas de dispositif commun, tandis que l’Europe peine à en créer un parce que chaque État redoute de désavantager sa propre place financière. C’est aussi ce qui explique pourquoi une réforme ambitieuse de la TTF ne peut probablement plus être pensée durablement à la seule échelle française.

A quoi voulons-nous désormais que cette taxe serve ?

On arrive alors à la véritable question. Depuis 2012, la France a essentiellement fait évoluer sa TTF en augmentant son taux : 0,2 %, puis 0,3 %, puis 0,4 %. La méthode fonctionne budgétairement : les recettes augmentent. Mais plus le taux progresse sans transformation fondamentale de l’assiette, plus un nombre restreint d’opérations supporte la taxe tandis qu’une immense circulation financière continue de se dérouler en dehors de son champ.

Cette architecture peut être défendue si l’objectif consiste seulement à obtenir une recette supplémentaire sans bouleverser le fonctionnement des marchés. Elle devient beaucoup moins satisfaisante si l’on veut renouer avec une ambition de justice fiscale et de contribution de la finance à l’enrichissement collectif.

Taxer moins fort, mais taxer beaucoup plus largement

L’alternative mérite alors d’être examinée : élargir considérablement l’assiette tout en appliquant des taux beaucoup plus faibles, éventuellement différenciés selon les instruments financiers et leur fonction économique. Le principe ne serait plus de désigner quelques opérations comme suffisamment financières pour être imposées. Il serait de faire contribuer légèrement une part beaucoup plus importante de la circulation du capital.

Actions, obligations, dérivés, transactions intrajournalières : plus l’assiette est large, moins il devient nécessaire d’imposer fortement chaque transaction et moins les acteurs peuvent échapper au prélèvement simplement en substituant un instrument non taxé à un instrument taxé.

Une taxe de quelques centièmes de pourcent appliquée à des volumes extrêmement importants pourrait produire des recettes significatives tout en pesant beaucoup moins sur chaque opération individuelle qu’un prélèvement de 0,4 % concentré sur une assiette réduite.

Cela ne signifie pas qu’il faudrait taxer aveuglément toutes les opérations de la même manière. Un produit dérivé permettant à une entreprise industrielle de se protéger contre une variation de change ne remplit pas la même fonction qu’une stratégie algorithmique multipliant les opérations spéculatives à très court terme. Une activité de tenue de marché indispensable à la liquidité ne peut pas davantage être traitée mécaniquement comme une opération purement directionnelle.

Une TTF réellement moderne devrait donc être large dans son assiette, faible dans ses taux et suffisamment différenciée pour tenir compte des fonctions économiques réelles des opérations. Elle gagnerait également à être européenne afin d’éviter que la taxation d’un mouvement financier n’aboutisse simplement à son déplacement de Paris vers Amsterdam, Francfort ou Luxembourg.

La redistribution ne se réduit pas à taxer les transactions

Il faut néanmoins éviter une illusion. Une taxe sur les transactions financières n’est pas, par nature, une taxe sur l’enrichissement. Elle prélève lorsqu’une opération a lieu, que l’investisseur gagne ou perde de l’argent. Une partie de son coût peut être répercutée sur différents acteurs, y compris des épargnants ou des investisseurs de long terme.

Si l’objectif est la redistribution, la TTF ne peut donc se substituer à une fiscalité progressive des revenus du capital, des plus-values, des patrimoines ou des transmissions. Mais elle peut compléter cet ensemble. Elle répond à une autre question : pourquoi l’intensification extraordinaire de la circulation financière contribuerait-elle proportionnellement moins au financement collectif que des activités beaucoup plus faciles à localiser et à taxer ?

Nos systèmes fiscaux savent remarquablement bien saisir les flux lents, visibles et territorialisés : salaires, consommation, immobilier. Ils sont beaucoup moins à l’aise face aux flux rapides, automatisés, internationalisés et juridiquement complexes. Or une part croissante de la création et surtout de la captation de richesse passe précisément par ces derniers. C’est là que le débat sur la TTF rejoint une question beaucoup plus vaste de justice fiscale.

Une richesse privée qui repose aussi sur des infrastructures collectives

Le débat peut être ramené à des réalités très concrètes. Aucun marché financier ne fonctionne sans monnaie, droit de propriété, tribunaux, banque centrale, infrastructures de paiement, réseaux de communication, autorités de régulation et stabilité institutionnelle.

La valeur et la circulation des actifs privés reposent donc sur une architecture publique et collective considérable, à laquelle s’ajoutent les systèmes éducatifs et de recherche qui forment les personnes et produisent une partie des technologies utilisées par la finance. Cela ne signifie évidemment pas que toute richesse financière appartiendrait à la collectivité. Mais cela donne une justification à ce qu’une fraction limitée de son immense circulation retourne au financement du système qui la rend possible.

Plus une richesse dépend d’institutions collectives pour être créée, sécurisée et échangée, plus il est légitime qu’une faible partie de sa circulation contribue en retour à ces institutions.

Le principe ne consiste donc pas à punir la finance. Il consiste à reconnaître qu’aucune richesse n’est créée dans un vide institutionnel.

Du rendement fiscal à l’enrichissement collectif

Reste alors une dernière question : que faire des recettes ?

Une fiscalité n’est redistributive qu’en fonction de ce qu’elle prélève, de ceux qui en supportent réellement le coût et de la manière dont la collectivité utilise ensuite les sommes obtenues. L’affectation d’une partie des recettes supplémentaires à l’éducation, à la recherche, à la santé, à la transition écologique ou à la diminution des prélèvements pesant sur le travail donnerait ainsi une cohérence beaucoup plus nette au dispositif.

Le raisonnement serait alors complet : prélever très faiblement sur une circulation financière extrêmement large, limiter autant que possible l’évitement par changement d’instrument, préserver les fonctions économiques réellement utiles, coordonner la taxation à l’échelle européenne et transformer une fraction des flux financiers en financement de biens qui augmentent durablement la richesse commune.

La véritable alternative n’est donc peut-être pas entre taxer ou ne pas taxer la finance. Elle est entre continuer à imposer relativement fortement une petite partie de ses opérations ou prélever très faiblement une part beaucoup plus importante de son immense circulation afin que l’accroissement de la richesse financière participe davantage à l’accroissement de la richesse collective.

Un succès fiscal devenu l’échec de sa propre philosophie

C’est ce qui rend le bilan de la TTF française si singulier. Elle devait faire contribuer davantage la finance : elle rapporte effectivement beaucoup d’argent. Elle devait cependant atteindre certaines formes de spéculation : une immense majorité des transactions reste hors de son champ. Elle devait toucher le trading haute fréquence : le dispositif correspondant ne rapporte plus rien. Elle devait contribuer à stabiliser les marchés : aucun effet robuste n’est démontré. Elle devait ouvrir la voie à une taxation européenne : celle-ci n’a jamais véritablement vu le jour.

Un seul objectif a donc fini par absorber les autres : le rendement budgétaire.

La TTF offre ainsi un cas presque chimiquement pur de transformation d’une politique publique. Créée comme instrument destiné à modifier certains comportements financiers, elle est progressivement devenue une recette dont l’État a désormais besoin. Et ce succès peut paradoxalement contribuer à empêcher sa remise à plat.

Car réformer réellement la taxe obligerait à répondre à une question que quatorze années d’ajustements successifs ont permis d’éviter : voulons-nous seulement prélever quelques milliards supplémentaires ou voulons-nous repenser la contribution de la circulation financière à la richesse commune ? Selon la réponse, ce n’est pas le taux de la taxe qu’il faudra d’abord changer. C’est sa philosophie.

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