Aéroport de Rennes. Les raisons du naufrage de la plateforme pilotée par la Région, la CCI et Vinci Airports

À force de renoncements, de prudences molles, d’arbitrages opaques et d’absence de vision, l’aéroport de Rennes donne de plus en plus l’impression d’avoir été accompagné vers l’affaiblissement plutôt que défendu. La nouvelle aide régionale de 700 000 euros n’est pas seulement un secours financier, mais l’aveu tardif d’un échec institutionnel collectif du tandem Région, CCI Ille-et-Vilaine et Vinci Airports.

Le plus grave, dans cette affaire, n’est pas seulement la faiblesse du trafic, mais l’étrange banalisation du déclassement. Année après année, l’aéroport rennais a perdu des lignes, du souffle, de la lisibilité, pendant que Nantes consolidait sa domination sur l’Ouest. Et tandis que les habitants du bassin rennais prenaient l’habitude de partir d’ailleurs, vers Nantes ou Paris, les responsables publics, consulaires et concessionnaires semblaient, eux, s’accommoder de cette érosion comme d’une donnée presque naturelle. Tout va très bien, Madame la Marquise !

La situation se dégrade depuis longtemps. Aujourd’hui, si la Région Bretagne remet de l’argent sur la table pour éviter une aggravation supplémentaire de la concession, c’est que l’on arrive au bout d’un modèle. Et si un équipement aussi stratégique pour une métropole comme Rennes en est réduit à survivre par avenants, compensations et rustines, alors la vraie question n’est plus seulement celle de sa relance. Elle est celle de la chaîne de responsabilités qui a conduit à une telle impasse.

Un aéroport qui n’a pas manqué d’usagers, mais de volonté

Le cas rennais est d’autant plus exaspérant qu’il ne relève pas d’une fatalité territoriale. Rennes n’est ni un bout du monde, ni une ville secondaire dépourvue de dynamisme, ni un bassin sans entreprises, sans étudiants, sans tourisme, sans potentiel. Bien au contraire, son aire métropolitaine pèse lourd, sa croissance démographique est réelle, son tissu économique existe, son rayonnement universitaire aussi. Et pourtant, son aéroport semble depuis des années condamné à une forme d’apesanteur institutionnelle, comme si personne n’avait réellement décidé qu’il méritait une ambition à la hauteur de la ville qu’il dessert.

Or le problème n’est pas celui d’une absence de demande. Chaque fois qu’une liaison convaincante est mise sur le marché, elle trouve souvent son public. Les lignes vers le Maroc en ont encore donné une illustration. Ce qui manque à Rennes, ce n’est pas une clientèle potentielle. C’est une politique d’offre cohérente, persistante, offensive. En clair, l’aéroport n’a pas été pénalisé par un défaut de désir, mais affaibli par un défaut de cap et par le manque de vision de ceux qui le dirigent.

Les 700 000 euros de la Région ne sauvent pas une stratégie, ils bouchent une brèche

L’annonce d’une aide régionale de 700 000 euros a quelque chose de brutalement révélateur. Derrière la technicité administrative du geste, il faut entendre ce qu’il dit réellement. On ne finance pas ici une nouvelle impulsion ambitieuse, ni un grand projet de développement, ni une refondation de la desserte. Cette subvention vient compenser partiellement l’affaissement d’un modèle devenu trop fragile pour tenir seul.

La Région, propriétaire et autorité concédante, a accepté une indemnité forfaitaire au bénéfice de la SEARD, qui exploite les aéroports de Rennes et de Dinard, au titre d’une dégradation du trafic et de l’équilibre économique de la concession. Les prévisions ont chuté, l’écart avec les hypothèses contractuelles est devenu trop important, et le préjudice avancé pour la période prolongée dépassait 1,6 million d’euros. La concession a d’ailleurs été prolongée jusqu’au 30 décembre 2026. Tout cela ne décrit pas un équipement en reconquête, mais un système sous tension que l’on empêche de décrocher complètement.

Cette aide ne constitue donc pas un redémarrage, mais un aveu. Un aveu silencieux, administratif, mais accablant : celui d’une plateforme que les acteurs responsables n’ont pas su rendre assez robuste pour affronter les vents contraires.

La Région ne peut pas jouer indéfiniment les pompiers sans répondre de l’incendie

La première responsabilité, parce qu’elle est institutionnelle et centrale, est celle de la Région Bretagne. Elle ne peut pas se contenter d’apparaître au dernier moment comme la collectivité qui remet un chèque pour éviter l’aggravation du problème. Elle est propriétaire, autorité concédante, stratège autoproclamée du maillage aéroportuaire régional. Elle fixe les objectifs, contrôle l’exécution contractuelle, valide les prolongations et suit les engagements des exploitants. À ce titre, elle n’est pas seulement celle qui corrige, mais aussi celle qui a laissé s’installer la vulnérabilité, faute d’une vision suffisamment ferme.

Sa stratégie aéroportuaire adoptée en 2025 le reconnaît d’ailleurs elle-même. Rennes y apparaît comme fortement concurrencé par Nantes, obligé de reconquérir sa part de marché, invité à retrouver une place plus importante auprès des Bretilliens, à renforcer l’international, à consolider ses hubs. Le diagnostic existe, et c’est précisément ce qui rend la situation si sévère. Lorsque les autorités savent, nomment le problème et affichent des objectifs de redressement sans parvenir à produire les effets attendus, l’ignorance ne peut plus servir d’excuse.

La CCI d’Ille-et-Vilaine a-t-elle vraiment porté une ambition à la hauteur du territoire ?

La deuxième responsabilité incombe à la CCI d’Ille-et-Vilaine, actionnaire majoritaire de la SEARD. Depuis des années, elle est censée défendre les intérêts du territoire, faire vivre une stratégie, soutenir le développement commercial et contribuer à donner à Rennes une desserte digne de son rang. Or, au vu des résultats, la question mérite d’être posée sans détour : qu’a réellement produit cette gouvernance majoritaire ?

Car un aéroport ne se développe pas à coups de commentaires satisfaits sur quelques lignes saisonnières ou de discours convenus sur l’attractivité. Il se développe par une prospection obstinée, des négociations constantes avec les compagnies, une politique d’horaires adaptée, une lecture fine des usages professionnels et familiaux, une articulation intelligente avec le ferroviaire, une stratégie d’image, une capacité à retenir les passagers tentés par l’exil vers Nantes. À Rennes, force est de constater que ce travail n’a pas été mené avec l’efficacité nécessaire ou qu’il n’a pas produit l’effet structurel attendu.

Vinci, à Rennes et à Nantes : un conflit d’intérêts non prouvé, mais un soupçon impossible à dissiper sans transparence

La troisième responsabilité, sans doute la plus sensible, touche à Vinci Airports, présent à 49 % dans la société d’exploitation rennaise alors que le groupe exploite également Nantes Atlantique. Il faut être rigoureux : rien ne permet d’affirmer, en l’état, un sabotage volontaire de Rennes. Mais il faut être tout aussi lucide : cette double présence crée un malaise structurel et alimente, depuis longtemps, une suspicion parfaitement compréhensible.

Comment ne pas s’interroger quand une plateforme rennaise plafonne, stagne, s’use, tandis qu’une plateforme nantaise capte l’essentiel du marché régional, avec une profondeur d’offre, des fréquences et des prix sans comparaison ? Comment exclure tout biais d’intérêt quand les deux aéroports n’ont évidemment pas le même poids économique, ni la même rentabilité, ni le même pouvoir d’attraction pour un opérateur privé ? Le sujet n’est pas d’accuser sans preuve. Il est d’admettre qu’un tel montage appelle un niveau de transparence, d’exigence contractuelle et de contrôle public bien supérieur à celui que les usagers ont eu le sentiment de voir jusqu’ici.

Le plus cruel, c’est que Nantes n’a pas écrasé Rennes par nature, mais par accumulation

Le décrochage rennais n’est pas seulement une affaire de chiffres, même si les chiffres sont implacables. Rennes a accueilli un peu plus de 512 000 passagers en 2025, bien loin de son niveau d’avant-crise. Nantes, dans le même temps, a dépassé 7,18 millions de voyageurs et dispose d’une profondeur de destinations sans commune mesure. Mais derrière ces écarts, il y a surtout une mécanique d’habitude. Lorsqu’un territoire manque durablement d’offre, ses habitants finissent par intégrer qu’il faut partir d’ailleurs. C’est ainsi que se fabrique le déclassement : moins par effondrement spectaculaire que par migration progressive des réflexes.

À Rennes, beaucoup d’usagers pensent désormais spontanément à Nantes avant même de consulter l’offre locale. Ce réflexe est économiquement destructeur. Il déporte les flux, les revenus, les usages, les centralités. Il banalise la dépendance à une autre métropole. Il fait de l’aéroport rennais non plus un levier de rayonnement, mais un équipement périphérique toléré, presque accessoire. Et plus cette habitude se consolide, plus il devient difficile de réamorcer le cercle vertueux. C’est peut-être là la responsabilité la plus lourde des trois acteurs : avoir laissé la situation se dégrader au point qu’elle paraisse presque normale.

La fermeture n’est peut-être pas le scénario immédiat, la défonctionnalisation, elle, est déjà là

Rien n’indique aujourd’hui qu’une fermeture pure et simple de l’aéroport de Rennes soit imminente. Les documents régionaux continuent même de lui assigner un rôle dans le maillage breton à l’horizon 2040, avec une vocation d’aéroport éco-régional de l’est breton qui conjugue activités passagers et fret.

Cela étant, il existe une manière beaucoup plus insidieuse de condamner une infrastructure sans jamais prononcer le mot de fermeture. Il suffit de l’installer durablement dans la maigreur. Trop peu de lignes, trop peu d’élan commercial, trop peu d’effort visible, trop peu de masse critique. L’équipement reste ouvert, les bâtiments fonctionnent, les avions continuent de décoller, mais la substance stratégique se vide. C’est cette défonctionnalisation lente qui atteint désormais Rennes. Et c’est en ce sens que l’inquiétude n’a rien d’excessif.

Le danger n’est donc pas seulement la disparition brutale. C’est la réduction de l’aéroport à un rôle résiduel, entretenu par des prolongations de contrat, des aides correctrices et quelques annonces suffisamment décoratives pour donner l’illusion que l’on agit encore.

Ce qu’il faut exiger avant 2027

La future étape de concession ne peut plus être traitée comme une formalité. Il faut maintenant sortir de la brume, des demi-mots et de la gestion par inertie. Si les responsables veulent convaincre qu’ils ne sont pas en train d’accompagner Rennes vers une marginalisation durable, alors ils doivent accepter des exigences simples, publiques et vérifiables.

Publier la vérité économique complète de la plateforme : pertes réelles, hypothèses antérieures, objectifs manqués, lignes discutées puis abandonnées, efforts commerciaux réellement conduits.

de la plateforme : pertes réelles, hypothèses antérieures, objectifs manqués, lignes discutées puis abandonnées, efforts commerciaux réellement conduits. Clarifier la doctrine de desserte en assumant un noyau dur crédible, avec des hubs européens structurants, une articulation intelligible entre affaires, correspondances et loisirs, et non un saupoudrage de lignes opportunistes.

en assumant un noyau dur crédible, avec des hubs européens structurants, une articulation intelligible entre affaires, correspondances et loisirs, et non un saupoudrage de lignes opportunistes. Encadrer rigoureusement le futur concessionnaire avec des obligations de résultats au plan de l’offre, du marketing de routes, de la captation du bassin rennais, de l’intermodalité et de la reconquête face à Nantes.

avec des obligations de résultats au plan de l’offre, du marketing de routes, de la captation du bassin rennais, de l’intermodalité et de la reconquête face à Nantes. Lever le soupçon sur l’alignement des intérêts en imposant une transparence renforcée sur les arbitrages commerciaux et les engagements effectifs lorsqu’un même opérateur est lié à deux plateformes concurrentes.

Au fond, la question est désormais d’une grande simplicité politique. Rennes veut-elle un aéroport à la hauteur de sa métropole, ou accepte-t-elle de devenir durablement le bassin de clientèle routier d’un autre territoire ?

Le vrai scandale n’est pas la crise, c’est la résignation qui l’a précédée

Bien sûr, les petits aéroports régionaux affrontent partout des vents contraires. Le trafic domestique a reculé, les compagnies arbitrent durement leurs capacités, les plateformes secondaires sont fragilisées, les impératifs environnementaux obligent à repenser certains modèles. Rien de cela n’est faux. Pour autant, dans un tel contexte, l’absence de décision devient elle-même une décision : ne pas anticiper, ne pas corriger, ne pas reconquérir, ne pas structurer, c’est consentir au déclin.

À Rennes, le massacre n’a rien d’un accident. Il ressemble de plus en plus à une œuvre collective de sous-ambition,où chacun a trouvé de bonnes raisons de ne pas faire assez pendant que l’aéroport s’affaiblissait sans bruit. Aujourd’hui, l’argent public tente de ralentir la chute. Mais il ne suffira pas d’injecter 700 000 euros pour effacer des années de mollesse stratégique. La vraie question, désormais, est plus sévère et plus juste : à quel acteur courageux confier les rênes afin de rattraper le temps perdu ?