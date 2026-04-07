Carte alimentation durable à Rennes. 240 foyers, 100 euros par mois, et une question de justice sociale

Et si l’on cessait de parler d’alimentation saine comme d’un horizon moral réservé à ceux qui ont les bons codes, le bon temps libre et le bon portefeuille ? Avec sa carte alimentation durable, la Ville de Rennes tente une expérience qui touche à la possibilité, pour des familles modestes d’accéder à des produits bio ou labellisés locaux sans que ce geste relève du sacrifice, de la culpabilité ou de l’exception. La carte alimentation durable part d’une bonne intuition, sans dissiper toutes les réserves. D’un côté, aider des foyers modestes à accéder à des produits bio ou labellisés locaux répond à une inégalité bien réelle, souvent recouverte par les discours abstraits quant au “mieux manger”. De l’autre, le dispositif reste étroit, sélectif, temporaire. Il ouvre un chantier utile, sans échapper tout à fait au soupçon d’un affichage politique soigneusement calibré.

Cent euros par mois pour acheter autrement

Le principe est simple. Les foyers retenus recevront 100 euros par mois pendant cinq mois pour acheter des produits alimentaires certifiés bio ou labellisés Terres de Sources dans des commerces partenaires. La carte ne constitue donc pas une aide générale au pouvoir d’achat. Elle est fléchée vers une certaine idée de l’alimentation, plus saine au plan nutritionnel, plus cohérente au plan environnemental, plus ancrée aussi dans des circuits de proximité.

Il faut reconnaître au dispositif un mérite immédiat. Il part d’un fait matériel, et non d’un sermon. Depuis des années, les pouvoirs publics, les nutritionnistes, les associations et les médias exhortent les ménages à manger plus frais, moins transformé, plus local, plus durable. Mais dans la vie réelle, ces conseils viennent buter contre les prix, les fins de mois sous tension, le temps qui manque, la fatigue qui s’accumule. La carte alimentation durable prend acte de cette contradiction. Elle reconnaît, au moins implicitement, que l’alimentation de qualité a un coût, et que ce coût produit une inégalité durable.

Une bonne intention sociale, mais à petite échelle

C’est là que l’initiative rennaise devient intéressante. Elle cesse de faire comme si le bio ou le local relevaient uniquement du libre arbitre du consommateur. Elle admet qu’il existe une inégalité très concrète devant la qualité de ce que l’on mange. Sous cet angle, la démarche est socialement défendable. Elle essaie, modestement, de faire sortir l’alimentation durable du seul registre du signe social ou du luxe culturel.

Mais il faut aussitôt ajouter que l’ambition reste limitée. Cent euros par mois et par foyer pendant cinq mois pour un ensemble de 240 foyers ne changera pas en profondeur la structure de la précarité alimentaire. Le dispositif soulage un tout petit peu, teste une méthode, envoie un signal, donne un visage local à une politique de santé et d’environnement. Il ne transforme pas la donne. C’est cette disproportion entre la justesse du diagnostic et la modestie de la réponse qui nourrit le doute. On peut y voir un laboratoire prometteur. On peut aussi y voir un geste public à forte valeur symbolique, dont l’effet politique est plus vaste que l’effet social immédiat.

Qui pourra en bénéficier ?

L’expérimentation vise des foyers de trois à cinq personnes, avec au moins un parent et des enfants nés après le 1er janvier 2008, habitant dans les quartiers prioritaires du Blosne, de Bréquigny, des Champs-Manceaux ou des Clôteaux. Il faut également avoir un quotient familial CAF inférieur ou égal à 600 et disposer d’un smartphone. Une seule candidature est autorisée par foyer.

Ces critères ont une logique. Ils permettent de cibler un public précis, à la fois modeste, familial et situé dans des secteurs identifiés par la politique de la ville. Mais ils rappellent aussi les limites du dispositif. D’autres ménages précaires, hors de ces quartiers ou hors de cette configuration familiale, resteront à l’écart. Le critère du smartphone, compréhensible au plan pratique, pourra lui aussi paraître paradoxal dans un programme destiné à des foyers modestes. Rien d’illégitime là-dedans, mais il serait artificiel de présenter cette aide comme une réponse large à la précarité alimentaire rennaise. C’est un ciblage serré, assumé comme tel.

Une expérimentation sérieuse avec évaluation obligatoire

La Ville de Rennes a au moins évité le pur coup d’annonce. Les candidatures sont ouvertes du 31 mars au 30 avril 2026. Les foyers retenus devront participer à une étude du dispositif, avec questionnaire d’entrée, collecte de tickets de caisse et autres questionnaires en cours d’expérimentation. Des entretiens avec l’équipe de recherche pourront aussi être proposés à ceux qui le souhaitent.

Les 240 foyers sélectionnés seront répartis en deux groupes. Le premier recevra sa carte en septembre 2026 pour une utilisation d’octobre 2026 à février 2027. Le second la recevra en février 2027 pour une utilisation de mars à juillet 2027. Ce découpage montre bien que la municipalité veut tester, mesurer, comparer, documenter. Cela plaide en faveur d’une expérimentation réelle et non d’un simple habillage vertueux. La question centrale sera donc celle des suites. L’évaluation sera-t-elle rendue publique ? Les résultats, qu’ils soient encourageants ou mitigés, seront-ils assumés ? Et surtout, la Ville se donnera-t-elle les moyens d’élargir le dispositif si ses effets sont jugés positifs ?

Le tirage au sort, procédure juste ou aveu de pénurie ?

Un point mérite une attention particulière. Si plus de 240 candidatures valides sont reçues, un tirage au sort départagera les demandes. Pris isolément, ce choix n’est pas contraire à l’équité démocratique. Au contraire, lorsqu’un nombre limité de places doit être réparti entre des foyers également éligibles, le tirage au sort peut apparaître plus juste qu’un premier arrivé, premier servi, qu’une compétition administrative implicite ou qu’une sélection laissée à l’appréciation discrétionnaire d’un service. Entre des dossiers comparables, le hasard peut être la procédure la moins injuste.

Mais ce recours au tirage au sort dit aussi autre chose. Il rappelle que la réponse publique demeure quantitativement inférieure au besoin potentiel. On ne tire pas au sort un droit pleinement garanti. On tire au sort l’accès à une aide rare. Le procédé peut donc être équitable dans sa mécanique tout en révélant la faiblesse de l’offre. Il est peut-être la manière la moins contestable de répartir un bien rare ; il n’en reste pas moins l’aveu discret d’une rareté politique.

Des ateliers, oui — à condition d’éviter la leçon

La carte ne s’accompagne pas seulement d’un crédit mensuel. Elle donne aussi accès à un programme d’ateliers, de cours de cuisine et de rencontres autour de l’alimentation. Là encore, l’idée n’est pas absurde. La précarité alimentaire ne se réduit jamais à un manque d’argent. Elle touche aussi le temps disponible, les habitudes, les équipements, les savoir-faire, la confiance dans sa capacité à cuisiner ou à choisir autrement.

Pour autant, ce type d’accompagnement demande du tact. Une politique alimentaire devient vite maladroite lorsqu’elle prend le ton de la pédagogie verticale. Les familles modestes n’ont pas besoin qu’on leur explique abstraitement ce qu’il faudrait consommer. Elles savent le plus souvent ce qu’elles aimeraient acheter davantage si elles en avaient les moyens. Toute la réussite du dispositif dépendra donc de cette ligne de crête. Aider, oui. Moraliser, non.

Bio, Terres de Sources, commerces du sud de Rennes

Les produits autorisés seront les produits alimentaires certifiés agriculture biologique et ou labellisés Terres de Sources, hors boissons. Les magasins partenaires seront situés dans la partie sud de la ville et comprendront notamment supermarchés, épiceries, groupements d’achat et producteurs. Le solde non utilisé d’un mois sera reporté au mois suivant, mais perdu à la fin des cinq mois.

Le choix du label Terres de Sources inscrit la mesure dans une stratégie plus large. Il ne s’agit pas seulement d’aider des foyers à remplir leur panier, mais de relier alimentation, qualité de l’eau, qualité de l’air, agriculture locale et politique de santé. Cette cohérence est politiquement respectable. Elle permet de penser ensemble solidarité et transition écologique. Reste à savoir si ce fléchage très précis correspondra pleinement aux habitudes, aux besoins et aux contraintes des familles concernées.

Infos pratiques

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 avril 2026. Les résultats seront annoncés en juin. Des permanences d’information sont organisées en avril au Blosne, aux Champs-Manceaux et à Bréquigny. Les foyers retenus participeront à deux vagues successives, d’octobre 2026 à février 2027 pour le groupe A, puis de mars à juillet 2027 pour le groupe B.