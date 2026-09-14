Bais Ille-et-Vilaine. 70 camions décorés attendus au Celtic Truck Show les 19 et 20 septembre

Les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, Bais, près de Vitré en Ille-et-Vilaine, accueille une nouvelle édition du Celtic Truck Show. Près de 70 camions décorés venus de France et d’Europe sont attendus pour ce rendez-vous gratuit qui mêle exposition, défilé dans le bourg et show nocturne.

Le temps d’un week-end, les poids lourds quittent les grands axes pour devenir objets d’exposition. Peintures personnalisées, chromes, éclairages et aménagements spectaculaires composent le décor du Celtic Truck Show, qui rassemble à Bais des véhicules venus de toute la France et de plusieurs pays européens. Passionnés de camions et simples curieux peuvent circuler parmi les véhicules et rencontrer leurs propriétaires.

Le samedi 19 septembre, la mise en place des véhicules débutera à 14 h. À 18 h, les camions quitteront le site pour un défilé dans le centre de Bais, l’un des temps forts du rassemblement. Ils regagneront le terrain vers 20 h pour l’exposition nocturne, lorsque éclairages, carrosseries et équipements prennent une tout autre allure à la nuit tombée. La première journée s’achèvera à 1 h.

Le dimanche 20 septembre, le site rouvrira à 10 h avec notamment un bar à huîtres. À midi auront lieu la remise des prix et le tirage de la tombola. Les visiteurs pourront également voter pour leur camion préféré afin de décerner le Prix du public. La clôture du Celtic Truck Show est prévue à 17 h.

La tombola permettra notamment de remporter un camion électrique pour enfant, un bon d’achat de 500 € destiné à du matériel poids lourd ainsi que différents lots et goodies. Food trucks, stands professionnels, boissons et gourmandises compléteront l’animation pendant les deux journées.

Programme du Celtic Truck Show 2026

Samedi 19 septembre

14 h : mise en place des véhicules sur le terrain.

18 h : défilé des camions dans le centre de Bais.

20 h : retour des camions sur le site et exposition nocturne.

1 h : clôture de la journée.

Dimanche 20 septembre

10 h : réouverture du site et bar à huîtres.

12 h : remise des prix et résultats de la tombola.

17 h : clôture du week-end.

Celtic Truck Show

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026

Lieu-dit La Baillonnerie, 35680 Bais

Entrée gratuite