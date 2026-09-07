Que faire à Bordeaux ce week-end du 11 au 13 septembre 2026 ? Retrouvez la sélection hebdomadaire d’Unidivers : concerts, expositions, spectacles, cinéma, patrimoine, littérature, sorties en famille et propositions singulières à Bordeaux.

LES SORTIES DU WEEK-END À BORDEAUX

Bordeaux

Jusqu’au dimanche 13 septembre : Festival Gribouillis ! 6e édition – du 10 au 13 septembre 2026, Nouveau Garage Moderne, Bordeaux

10 – 13 septembre Nouveau Garage Moderne Bordeaux, 1 rue des étrangers Evénement gratuit pour tout public, autour de la bande dessinée, du livre jeunesse et du dessin. Des expositions, un salon du livre, des ateliers, rencontres, projections et boums dessinées !

Infos pratiques : 1 rue des étrangers, 33300, Bordeaux · Fiche agenda

Jusqu’au dimanche 13 septembre : Climax Festival #11 Darwin Experience, Darwin éco système, Bordeaux — Gratuité le jour et payant les soirs de concerts.

11 – 13 septembre Darwin éco système Bordeaux, 87 quai des Queyries 33100 Bordeaux Le Climax festival fait son retour à Darwin du 11 au 13 septembre. Venez fêter la vie de manière engagée et raisonnée !

Infos pratiques : 87 quai des Queyries 33100 Bordeaux, 33100, Bordeaux · Tarif : Gratuité le jour et payant les soirs de concerts. · Fiche agenda

Jusqu’au dimanche 13 septembre : DIFFRACTIS AU JARDIN #14, 15 impasse d’Agen, Bordeaux — 15 impasse d’Agen — Entrée libre

11 – 13 septembre 15 impasse d'Agen Bordeaux, 15 impasse d'Agen, bordeaux parcours d'art contemporain dans les jardins

Infos pratiques : 15 impasse d'Agen, bordeaux, 33800, Bordeaux · Tarif : Entrée libre · Fiche agenda

Vendredi 11 septembre, 16h30 : Goûter sportif, 7 rue Léon Jouhaux, Bordeaux — Entrée libre

Vendredi 11 septembre, 16h30 7 rue Léon Jouhaux Bordeaux, 7 Rue Léon Jouhaux, 33800 Bordeaux Rendez-vous dès 16h30 à Carle Vernet pour partager un goûter sportif ! Plusieurs associations seront présentes pour vous proposer un goûter gourmand et de nombreuses animations sportives et créatives.

Infos pratiques : 7 Rue Léon Jouhaux, 33800 Bordeaux, 33800, Bordeaux · Tarif : Entrée libre · Fiche agenda

Vendredi 11 septembre, 20h : Concert dans la ville – Bernstein Story, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Vendredi 11 septembre, 20h00 Auditorium de Bordeaux Bordeaux, 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Orchestre National Bordeaux Aquitaine | Joseph Swensen

Infos pratiques : 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux, 33000, Bordeaux · Fiche agenda

Samedi 12 septembre, 9h30 : Forum des associations du Grand Parc, place de l’Europe, Bordeaux — place de l’Europe — Accès libre et gratuit

Samedi 12 septembre, 09h30 place de l'Europe Bordeaux, place de l'Europe bordeaux Animations, initiations et stands d'informations à retrouver sur place !

Infos pratiques : place de l'Europe bordeaux, 33300, Bordeaux · Tarif : Accès libre et gratuit · Fiche agenda

Samedi 12 septembre, 10h : La rentrée des assos de Nansouty Saint-Genès, Place Nansouty, Bordeaux — Entrée libre, gratuit

Samedi 12 septembre, 10h00 Place Nansouty Bordeaux, Place Nansouty, Bordeaux Participez à la 4ème édition du forum des associations du quartier Nansouty Saint-Genès !

Infos pratiques : Place Nansouty, Bordeaux, 33800, Bordeaux · Tarif : Entrée libre, gratuit · Fiche agenda

Samedi 12 septembre, 10h : Forum des Familles, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux — Entrée libre

Samedi 12 septembre, 10h00, 15h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Bordeaux, 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Une journée de rencontre sous forme ludique des acteurs de la parentalité de Caudéran.

Infos pratiques : 21 rue Domion, 33200 Bordeaux, 33200, Bordeaux · Tarif : Entrée libre · Fiche agenda

Samedi 12 septembre, 11h : Le RDV des 3-6 ans, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux — Entrée libre

Samedi 12 septembre, 11h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Bordeaux, 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Lectures et chansons

Infos pratiques : 21 rue Domion, 33200 Bordeaux, 33200, Bordeaux · Tarif : Entrée libre · Fiche agenda

Samedi 12 septembre, 15h : Ruche d’Art : atelier de pratique artistique libre, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux — Entrée libre

Samedi 12 septembre, 15h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Bordeaux, 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Animé par l'association Le Dire Autrement / MAATA

Infos pratiques : 21 rue Domion, 33200 Bordeaux, 33200, Bordeaux · Tarif : Entrée libre · Fiche agenda

Samedi 12 septembre, 15h : Chasse au trésor des héroïnes et des héros, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux — Entrée libre

Samedi 12 septembre, 15h00 Bibliothèque Bordeaux-Lac Bordeaux, Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Jeu autour des contes pour enfants à la Ferme Pédagogique Bordeaux-Lac

Infos pratiques : Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux, 33300, Bordeaux · Tarif : Entrée libre · Fiche agenda

Samedi 12 septembre, 15h15 : Ciné-débat « THE PLASTIC DETOX », avec Ekolo[Geek], Maison écocitoyenne, Bordeaux — GRATUIT, en accès libre

Samedi 12 septembre, 15h15 Maison écocitoyenne Bordeaux, Quai Richelieu, Bordeaux « La détox plastique » est un voyage révélateur au cœur des dangers cachés du plastique dans nos maisons.

Infos pratiques : Quai Richelieu, Bordeaux, 33000, Bordeaux · Tarif : GRATUIT, en accès libre · Fiche agenda

Samedi 12 septembre, 16h30 : Book club spécial Young adult, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux — Entrée libre et gratuite

Samedi 12 septembre, 16h30 Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Venez partager vos coups de cœur en fantasy, romantasy et romance contemporaine

Infos pratiques : 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux, 33000, Bordeaux · Tarif : Entrée libre et gratuite · Fiche agenda

Dimanche 13 septembre, 11h : Les parts manquantes, Jardin de l’Ars, Bordeaux — Jardin de l’Ars — GRATUIT

Dimanche 13 septembre, 11h00, 16h00 Jardin de l'Ars Bordeaux, jardin de l'Ars Déambulation théâtrale inédite par la Compagnie "La mort est dans la boite" le dimanche 13 septembre à Bordeaux Sud autour du matrimoine.

Infos pratiques : jardin de l'Ars, 33800, Bordeaux · Tarif : GRATUIT · Fiche agenda

Dimanche 13 septembre, 14h : Bordeaux Open Air – Parc Bordelais – 13.09, Parc Bordelais, Bordeaux — Entrée libre – Notre équipe vous proposera de soutenir le festival avec une participation libre. Nos événements restent entièrement gratuits si vous le souhaitez. Notre conseil : réglez le prix d’une pinte à l’entrée, votre karma vous le rendra ❤

Dimanche 13 septembre, 14h00 Parc Bordelais Bordeaux, 33200 Le dimanche 13 septembre, Bordeaux Open Air organise son dernier open air de la saison au coeur du parc Bordelais, prog spicy, électrique et toujours très dansante, classique des closing BOA.

Infos pratiques : 33200, 33200, Bordeaux · Tarif : Entrée libre – Notre équipe vous proposera de soutenir le festival avec une participation libre. Nos événements restent entièrement gratuits si vous le souhaitez. Notre conseil : réglez le prix d’une pinte à l’entrée, votre karma vous le rendra ❤ · Fiche agenda

Bègles

Dimanche 13 septembre, 18h : Cycle Tous en Scène : Priscilla Folle du Désert, Cinéma La Lanterne, Bègles — Tarifs habituels

Dimanche 13 septembre, 18h00 Cinéma La Lanterne Bègles, 151 boulevard Albert 1er Lancement du nouveau cycle de films de patrimoine, dédié ce semestre à la scène au cinéma ! Le film sera précédé d’un quiz pour découvrir tous les films du cycle.

Infos pratiques : 151 boulevard Albert 1er, 33130, Bègles · Tarif : Tarifs habituels · Fiche agenda

Cenon

Samedi 12 septembre, 14h30 : DOUCE FRANCE, Le Rocher de Palmer, Cenon — Réservation – Gratuit : 0€

Samedi 12 septembre, 14h30 Le Rocher de Palmer Cenon, 1 rue Aristide Briand, Cenon Dans ce documentaire réjouissant, on suit des lycéens de banlieue parisienne enquêtant sur un projet immobilier qui menace des terres agricoles. On y interroge nos modes de vie et la manière de (r …

Infos pratiques : 1 rue Aristide Briand, Cenon, 33150, Cenon · Tarif : Réservation – Gratuit : 0€ · Fiche agenda

Floirac

Vendredi 11 septembre, 19h30 : « Batbox, fréquences et chauve-souris », Domaine de la Burthe, Floirac — entrée libre sur inscription

Vendredi 11 septembre, 19h30 Domaine de la Burthe Floirac, Chemin de la burthe 33270 Floirac sortie nature pour découvrir les chauves-souris

Infos pratiques : Chemin de la burthe 33270 Floirac, 33270, Floirac · Tarif : entrée libre sur inscription · Fiche agenda

Gradignan

Samedi 12 septembre, 9h30 : Jardiner au naturel – Compostage et paillage, Centre de recyclage de Gradignan, Gradignan — Sur inscription

Samedi 12 septembre, 09h30 Centre de recyclage de Gradignan Gradignan, Allée de Mégevie 33170 Gradignan Que faire de sa tonte, de ses branches ou des “mauvaises herbes” ? Découvrez comment valoriser vos déchets verts au jardin : paillage, lasagne permacole et astuces pour favoriser la biodiversité.

Infos pratiques : Allée de Mégevie 33170 Gradignan, 33170, Gradignan · Tarif : Sur inscription · Fiche agenda

Le Taillan-Médoc

Samedi 12 septembre, 14h : Le loto des insectes, Le Taillan-Médoc – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Le Taillan-Médoc — Le Taillan-Médoc – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription — sur inscription

Samedi 12 septembre, 14h00 Le Taillan-Médoc – Lieu de départ communiqué par l'association à l'inscription Le Taillan-Médoc, Le Taillan-Médoc Découvrez le Parc des Jalles avec 94 animations gratuites programmées de juillet à décembre 2026.

Infos pratiques : Le Taillan-Médoc, 33320, Le Taillan-Médoc · Tarif : sur inscription · Fiche agenda

Martignas-sur-Jalle

Samedi 12 septembre, 10h : Braderie 2026, Salle Claude Monet, Martignas-sur-Jalle — Entrée libre

Samedi 12 septembre, 10h00 Salle Claude Monet Martignas-sur-Jalle, 2, avenue de la Libération, 33127 Martignas sur Jalle Braderie annuelle de la Bibliothèque Municipale

Infos pratiques : 2, avenue de la Libération, 33127 Martignas sur Jalle, 33127, Martignas-sur-Jalle · Tarif : Entrée libre · Fiche agenda

Mérignac

Jusqu’au vendredi 11 septembre : MAC DEMARCO – LE KRAKATOA Merignac — Mérignac

2026-09-11 à 20:30 MAC DEMARCO LE KRAKATOA 3 avenue Victor Hugo 33700 Merignac 33

Infos pratiques : 3 avenue Victor Hugo, 33700, Mérignac · Fiche agenda

Saint-Médard-en-Jalles

Vendredi 11 septembre, 15h : Don du sang, Salle Antonin Larroque – centre Pierre Mendès France, Saint-Médard-en-Jalles — Salle Antonin Larroque – centre Pierre Mendès France — Sur inscription

Vendredi 11 septembre, 15h00 Salle Antonin Larroque – centre Pierre Mendès France Saint-Médard-en-Jalles, Square du 19 mars 1962 Sauvez des vies en donnant votre sang

Infos pratiques : Square du 19 mars 1962, 33160, Saint-Médard-en-Jalles · Tarif : Sur inscription · Fiche agenda

Villenave-d'Ornon

Vendredi 11 septembre, 19h : Lancement saison culturelle 2026-2027, Parc Sourreil, Villenave-d’Ornon — Villenave-d’Ornon — Entrée libre – Tout public

Vendredi 11 septembre, 19h00 Parc Sourreil Villenave-d'Ornon, 339 chemin de leysotte, 33140, Villenave d'Ornon Saison culturelle

Infos pratiques : 339 chemin de leysotte, 33140, Villenave d'Ornon, 33140, Villenave-d'Ornon · Tarif : Entrée libre – Tout public · Fiche agenda