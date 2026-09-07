Que faire à Nantes ce week-end du 11 au 13 septembre 2026 ? Retrouvez la sélection hebdomadaire d’Unidivers : concerts, expositions, spectacles, cinéma, patrimoine, littérature, sorties en famille et propositions singulières à Nantes.

LES SORTIES DU WEEK-END À NANTES ET NANTES MÉTROPOLE

Nantes

Samedi 12 septembre, 0h : Juliette Katz : Le PodKkatz Tour 2026 parle sexualité Cité des Congrès Nantes — 34 € / 42 € 34 € / 42 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/juliette-katz-le-podkatz-tour.html

Juliette Katz : Le PodKkatz Tour 2026 parle sexualité Cité des Congrès Nantes 2026-09-12 5 Rue de Valmy Centre-ville One woman show Depuis trois ans, Le Podkatz lève le voile sur les sujets tabous avec sincérité et bienveillance. Juliette Katz y reçoit des invités, souvent des inconnus, pour parler de leurs histoires, sans filtre ni faux-semblant. La particularité ? Elle découvre leurs récits en même temps que les auditeurs, pour garder…

Infos pratiques : 5 Rue de Valmy, 44000, Nantes · Tarif : 34 € / 42 € 34 € / 42 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/juliette-katz-le-podkatz-tour.html · Fiche agenda

Samedi 12 septembre, 0h : Journée Sales Gonzesses L’Atelier Dulcie-September Nantes — L’Atelier Dulcie-September — Prix libre et solidaire

Journée Sales Gonzesses L'Atelier Dulcie-September Nantes 2026-09-12 Place Dulcie September Le collectif nantais Sales Gonzesses organise sa première grande journée événementielle à l'Atelier Dulcie-September, en plein centre-ville de Nantes, de 14h à 22h avec un after au Sœur Carnage. Au programme : concerts, DJ set, conférence, ateliers, stands associatifs et ce dans un espace pensé comme accessible, engagé et bienveillant.L'objectif de cette journée est de fédérer les forces inclusives locales,…

Infos pratiques : Place Dulcie September, 44036, Nantes · Tarif : Prix libre et solidaire · Fiche agenda

Samedi 12 septembre, 0h : Forum des associations, 20 ans de la maison de quartier La Mano et inauguration de la fresque Maison de quartier La Mano Nantes — gartuit En continu : démonstrations initiations, animations, ludothèque, espace, jeux numériques, manège, photobooth, exposition..12h inauguration de la fresque de la Mano14h départ d’une balade ECOS avec dessins, inscriptions auprès de la maison de quartier au 02 40 41 61 8017h concert The Royal PremiersEspaces scène, détente, sport.Restauration sur place.

Forum des associations, 20 ans de la maison de quartier La Mano et inauguration de la fresque Maison de quartier La Mano Nantes 2026-09-12 3 Rue Eugène Thomas Nantes Nord Découvrez les associations de Nantes Nord lors du forum.Elles présenteront leurs activités avec démonstrations et initiations.Profitez des animations, ateliers, concerts, spectacles, expositions et fêtez les 20 ans de la Maison de quartier La Mano ! À cette occasion venez admirer…

Infos pratiques : 3 Rue Eugène Thomas, 44300, Nantes · Tarif : gartuit En continu : démonstrations initiations, animations, ludothèque, espace, jeux numériques, manège, photobooth, exposition..12h inauguration de la fresque de la Mano14h départ d'une balade ECOS avec dessins, inscriptions auprès de la maison de quartier au 02 40 41 61 8017h concert The Royal PremiersEspaces scène, détente, sport.Restauration sur place. · Fiche agenda

Samedi 12 septembre, 0h : Les élues et élus à votre rencontre – Quartier Hauts-Pavés Saint-Félix Nantes

Les élues et élus à votre rencontre – Quartier Hauts-Pavés Saint-Félix Nantes 2026-09-22 . Les rendez-vous de proximité :???? Samedi 12 septembre, entre 10h et 13hÀ l’occasion du forum associatif Pôle associatif Félix Thomas, 39 rue Félix Thomas???? Mardi 22 septembre, entre 16h et 18hdevant l’école Gaston Serpette, 46 rue du Douet Garnier???? Jeudi 15 octobre, entre 16h et 18hÀ l’angle des rues Harouys et Deshoulières

Infos pratiques : ., 44000, Nantes · Fiche agenda

Samedi 12 septembre, 0h : Festival Impressions mutantes 2026 Grand Huit – Collectif Bonus Nantes — Grand Huit – Collectif Bonus — Entrée libre

Festival Impressions mutantes 2026 Grand Huit – Collectif Bonus Nantes 2026-10-03 36 Mail des Chantiers Le festival Impressions Mutantes, dédié à l'auto et la micro-édition et aux objets imprimés en tous genres, ouvre les portes de sa troisième édition au Grand Huit.Pensé comme une alternative aux salons et foires d’édition, le festival Impressions Mutantes est une exposition-bibliothèque d'objets imprimés et de micro-éditions. Les objets exposés présentent des récits singuliers, racontés…

Infos pratiques : 36 Mail des Chantiers, 44200, Nantes · Tarif : Entrée libre · Fiche agenda

Samedi 12 septembre, 0h : La Roue de la Thune / Spectacle d’improvisation Mystère Impro Club Nantes — Mystère Comedy Club — Sur réservation + prix libre à la sortie Réservation au prix de : 5 € en solo 7 € en duo + Prix libre à la sortie Réservation sur la billetterie en ligne

La Roue de la Thune / Spectacle d'improvisation Mystère Impro Club Nantes 2026-01-23 9 rue Paré, Nantes La Roue de la ThuneSpectacle d'improvisation Inspiré du meilleur comme du pire des jeux télévisés, ce show improvisé met à l'épreuve des improvisateurices pour gagner de la THUNE. Venez applaudir, juger, inspirer nos candidat•es pour un spectacle unique que personne d'autres dans l'univers ne verra. Vendredi : 20h00Tarif : 5 euros + Prix…

Infos pratiques : 9 rue paré, nantes, 44000, Nantes · Tarif : Sur réservation + prix libre à la sortie Réservation au prix de : 5 € en solo 7 € en duo + Prix libre à la sortie Réservation sur la billetterie en ligne · Fiche agenda

Samedi 12 septembre, 0h : Forum des associations Nantes Erdre Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes — Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles

Forum des associations Nantes Erdre Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes 2026-09-12 109 Avenue de la Gare de Saint-Joseph Nantes Erdre Présentation de l'association de taichichuan "Parfum de nuage " à la Locomotive,109 avenue de la gare de St Joseph à Nantes9h-13h le samedi 12 septembre

Infos pratiques : 109 Avenue de la Gare de Saint-Joseph, 44300, Nantes · Fiche agenda

Samedi 12 septembre, 0h : NAI Portevent Nantes

NAI Portevent Nantes 2026-09-12 1 boulevard Henry Orrion, Nantes En septembre, Portevent met à l’honneur les cultures d’Amérique latine avec NAI ! Du Mexique à l’Argentine, en passant par le Guatemala et le Brésil, ce temps fort vous invite à voyager au rythme des musiques et des cultures latino-américaines, à travers bals, concerts, atelier jeune public, initiations et plus encore ! Samedi 12 septembreÀ partir de 17h · Fiesta MexicanaRestauration,…

Infos pratiques : 1 boulevard Henry Orrion, Nantes, 44000, Nantes · Fiche agenda

Samedi 12 septembre, 0h : Histoires de femmes et femmes d’histoire – Visite guidée Nantes (Centre ville) Nantes — 12 € / 7 € / Gratuit (moins de 12 ans) 12 € (tarif plein) / 7 € (réduit) / Gratuit (moins de 12 ans) Réservations :https://www.levoyageanantes.fr/a-faire/visites-guidees/Accueil Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des Ducs de Bretagne) à Nantes0 892 464 044 (0,35 €/min + prix appel)

Histoires de femmes et femmes d'histoire – Visite guidée Nantes (Centre ville) Nantes 2026-07-12 Centre ville Centre-ville Visite guidée Le Voyage à Nantes. Du quartier médiéval aux abords du château jusqu’au quartier Graslin, Nantes se raconte au féminin. Statue controversée, statue historique ou œuvres du Voyage à Nantes, mais aussi femmes engagées, femmes puissantes ou femmes au travail, cette visite propose de revoir la place des femmes dans la ville…

Infos pratiques : Centre ville, 44000, Nantes · Tarif : 12 € / 7 € / Gratuit (moins de 12 ans) 12 € (tarif plein) / 7 € (réduit) / Gratuit (moins de 12 ans) Réservations :https://www.levoyageanantes.fr/a-faire/visites-guidees/Accueil Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des Ducs de Bretagne) à Nantes0 892 464 044 (0,35 €/min + prix appel) · Fiche agenda

Samedi 12 septembre, 10h : Séance d’essai – Jamet Slow Vinyasa : Yoga adultes et ados (14+), Complexe Sportif Daniel Praud, Nantes — Gratuit pour la séance d’essai du 12 septembre.

Samedi 12 septembre, 10h00 Complexe Sportif Daniel Praud Nantes, 21 Bd Emile Romanet, Nantes Découvrez un nouveau cours bimensuel de yoga « Slow Vinyasa », adapté aux adultes et adolescents dès 14 ans.

Infos pratiques : 21 Bd Emile Romanet, Nantes, 44100, Nantes · Tarif : Gratuit pour la séance d'essai du 12 septembre. · Fiche agenda

Samedi 12 septembre, 10h : Rentrez au DIX, Le DIX (Maison de quartier), Nantes — Gratuit

Samedi 12 septembre, 10h00 Le DIX (Maison de quartier) Nantes, 10 place des Garennes, Nantes Le DIX ouvre ses portes pour vous permettre de découvrir votre maison de quartier et sa dynamique. L’occasion aussi de partager un temps privilégié avec une partie des associations du quartier.

Infos pratiques : 10 place des Garennes, Nantes, 44100, Nantes · Tarif : Gratuit · Fiche agenda

Samedi 12 septembre, 14h : Ce qui nous entoure change-t-il notre manière de penser ?, Cosmopolis, Nantes — Gratuit. Sur réservation auprès de Cosmopolis

Samedi 12 septembre, 14h00 Cosmopolis Nantes, 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Atelier philo proposé dans le cadre de "Décryptages – Enfance(s), grandir quelque part" à Cosmopolis du 09/09 au 11/10/2026

Infos pratiques : 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes, 44003, Nantes · Tarif : Gratuit. Sur réservation auprès de Cosmopolis · Fiche agenda

Dimanche 13 septembre, 0h : Vide-grenier du quartier Copernic Nantes

Vide-grenier du quartier Copernic Nantes 2026-09-13 rue Copernic Le célèbre vide-grenier du Quartier Copernic, organisé par les commerçants, se déroulera cette année le dimanche 13 septembre dans les rues Copernic, Cassini, Racine, Kléber.Les inscriptions sont ouvertes sur Hello Asso???? Encore plus de vide-greniers !

Infos pratiques : rue Copernic, 44000, Nantes · Fiche agenda

Dimanche 13 septembre, 0h : Fête des jardins familiaux de Nantes Nord jardins familiaus des églantiers Carquefou — Jardin des Églantiers

Fête des jardins familiaux de Nantes Nord jardins familiaus des églantiers Carquefou 2026-09-13 133 route de la Chapelle 44300 Nantes Venez profiter des jardins familiaux pour partager un repas, écouter de la musique, participer à la tonte des moutons ou permettre à vos enfants de faire une balade à poney. Ce sera également l'occasion de découvrir le métier de tourneur de bois ou encore profiter d'un un coin chill en…

Infos pratiques : Route de la Chapelle Sur Erdre, 44300, Nantes · Fiche agenda

Dimanche 13 septembre, 8h : Vide-grenier du Bouffay des vendanges, Carré Feydeau, Nantes — De 12 à 60 € selon stands / Gratuit visiteurs

Dimanche 13 septembre, 08h00 Carré Feydeau Nantes, Parvis Neptune, Nantes Vide-grenier organisé par l'association Quartier Tour d'Auvergne

Infos pratiques : Parvis Neptune, Nantes, 44007, Nantes · Tarif : De 12 à 60 € selon stands / Gratuit visiteurs · Fiche agenda

La Chapelle-sur-Erdre

Samedi 12 septembre, 0h : Atelier cuisine anti-gaspillage Ferme du Plessis La Chapelle-sur-Erdre — Prix libre à partir de 5 € Ingrédients fournis par l’associaiton.Participation libre : prix conseillé à partir de 5 €Inscription obligatoire à animation@letransistore.org

Atelier cuisine anti-gaspillage Ferme du Plessis La Chapelle-sur-Erdre 2026-09-12 Possibilité de déguster ensuite tous ensemble ce qui vient d'être préparé.Participation libre (5-10€ conseillé), inscription obligatoire à animation@letransistore.orgFerme du Plessis, accès par la rue des Rouches, La Chapelle Sur Erdre

Infos pratiques : 44240, La Chapelle-sur-Erdre · Tarif : Prix libre à partir de 5 € Ingrédients fournis par l'associaiton.Participation libre : prix conseillé à partir de 5 €Inscription obligatoire à animation@letransistore.org · Fiche agenda

Orvault

Samedi 12 septembre, 10h : Les cafés de l’Artothèque, Médiathèque Ormédo, Orvault

Samedi 12 septembre, 10h00 Médiathèque Ormédo Orvault, 2 Promenade de l'Europe, Orvault Une rencontre autour d'un café pour rencontrer les artistes de l'artothèque

Infos pratiques : 2 Promenade de l'Europe, Orvault, 44700, Orvault · Fiche agenda

Rezé

Samedi 12 septembre, 0h : Visite guidée en LSF de l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle Chronographe (Le) Rezé — Tarif plein : 6 €Tarif réduit : 3.50€ / 3 € / 2 €Gratuité pour les moins de 7 ans

Visite guidée en LSF de l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle Chronographe (Le) Rezé 2026-09-12 21 Rue Saint Lupien Hôtel de Ville Le Chronographe propose une visite guidée bilingue LSF/français de l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle. Suivez un guide sourd de Nantes LSF pour la médiation LSF et un médiateur du Chronographe pour la traduction en français.Jauge de 15 personnes

Infos pratiques : 21 Rue Saint Lupien, 44400, Rezé · Tarif : Tarif plein : 6 €Tarif réduit : 3.50€ / 3 € / 2 €Gratuité pour les moins de 7 ans · Fiche agenda

Saint-Herblain

Dimanche 13 septembre, 12h : Grand loto par l’association Jeunes de Bellevue, Complexe sportif du Vigneau, Saint-Herblain — À partir de 2 €

Dimanche 13 septembre, 12h00 Complexe sportif du Vigneau Saint-Herblain, Boulevard Salvador Allende, Saint-Herblain L’association JDB organise la première édition de son grand loto.

Infos pratiques : Boulevard Salvador Allende, Saint-Herblain, 44800, Saint-Herblain · Tarif : À partir de 2 € · Fiche agenda

Sainte-Luce-sur-Loire

Samedi 12 septembre, 20h : DANSOIRE SAUVAGE /La Piste à Dansoire, Théâtre Ligéria, Sainte-Luce-sur-Loire — 5 €

Samedi 12 septembre, 20h00 Théâtre Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire, 80 rue de la Loire, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire La piste à Dansoire ouvre le bal avec sa nouvelle création : un bal participatif et immersif. Prêt à suivre le mouvement et à fouler le parquet ?

Infos pratiques : 80 rue de la Loire, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire, 44980, Sainte-Luce-sur-Loire · Tarif : 5 € · Fiche agenda