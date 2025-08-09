Sous la glace de l’Arctique, du mercure exposé au Kiosque de Vannes

Sous les paysages majestueux de l’Arctique se cache une menace silencieuse : le mercure. Depuis 2023, la photographe documentaire Juliette Pavy arpente les terres glacées du Groenland et du Nunavut pour enquêter sur un phénomène méconnu mais dévastateur.

Son travail, fruit d’une immersion prolongée au sein des communautés inuites, dévoile l’ampleur d’une contamination invisible aux conséquences environnementales et sanitaires alarmantes.

En 150 ans, le niveau de mercure dans l’Arctique a été multiplié par dix. Présent dans l’atmosphère, les océans, les glaciers et surtout dans le pergélisol, il est aujourd’hui libéré par le dégel accéléré dû au réchauffement climatique. L’Arctique se réchauffe quatre fois plus vite que le reste du monde, entraînant la diffusion de méthylmercure dans les sols, les eaux… et la chaîne alimentaire humaine.

Fjord de glace de Qooqqut au sud ouest du Groenland.

Mercure : une bombe à retardement climatique

Longtemps piégé naturellement par les éruptions volcaniques, le mercure provient désormais majoritairement des activités humaines :

Centrales à charbon

Métallurgie

Activités minières

Transporté sur de longues distances par les vents et les courants, il s’accumule dans les régions polaires. Sa libération progressive empoisonne la faune, impacte la pêche traditionnelle et menace la santé des populations autochtones, provoquant troubles neurologiques, atteintes rénales, maladies cardiovasculaires et risques pour le développement fœtal.

L’œil de Juliette Pavy

Diplômée de la filière photojournalisme de l’EMI-CFD à Paris, Juliette Pavy collabore avec Le Monde, Libération, The Guardian, The Atlantic, tout en menant des enquêtes photographiques sur des sujets environnementaux et sociétaux en Arctique.

Récompensée par de prestigieux prix – dont la bourse Françoise Demulder du festival Visa pour l’Image et le titre de Photographe de l’année 2024 aux Sony World Photography Awards – elle s’attache à restituer la réalité complexe des territoires qu’elle documente.

En 2025, elle publie Spirales, un livre-enquête sur la stérilisation forcée des femmes groenlandaises (Four Eyes Editions).

Le Collectif Hors Format

Fondé en 2020, ce collectif réunit huit photojournalistes unis par le désir de raconter des histoires fortes et de défendre une photographie engagée. Leurs projets couvrent des thématiques contemporaines, en France comme à l’international, avec une attention particulière à la portée sociale et politique des images.

Rencontre et médiation

En marge de l’exposition, une conférence-rencontre avec Juliette Pavy se tiendra :

Jeudi 13 novembre 2025 – 18h

Palais des Arts et des Congrès de Vannes – Gratuit, sur réservation (contact.kiosque@mairie-vannes.fr)

Le Kiosque propose également des visites guidées et ateliers tout public pour explorer les enjeux soulevés par l’exposition.

Informations pratiques

Exposition de Juliette Pavy – Le Kiosque, Vannes du 3 octobre au 23 novembre 2025 – Entrée libre

Le Kiosque – Espace d’exposition dédié à la photographie

Esplanade Simone-Veil, rive droite du port, 56000 Vannes

Ouvert tous les jours : 10h-13h / 14h-18h

Renseignements : 02 97 01 62 30 – evenementiel@mairie-vannes.fr