Rennes M. Le guide des Escape Games mis à jour

Escape games à Rennes en 2026 : salles immersives, enquêtes, horreur, aventure familiale, réalité virtuelle, jeux de piste et action games… L’offre rennaise s’est considérablement renouvelée depuis 2025. Certaines enseignes ont fermé, d’autres ont changé de nom ou de propriétaires et plusieurs nouveaux concepts ont ouvert autour de Rennes. Voici notre guide vérifié et mis à jour en septembre 2026.

À Rennes, l’escape game n’est plus seulement une pièce fermée, quelques cadenas et une heure pour sortir. On peut désormais cambrioler un saloon, s’infiltrer chez des yakuzas, affronter un ogre, explorer une maison hantée, sauver le monde en famille, voyager en réalité virtuelle, courir après des Boyards ou résoudre une enquête au milieu d’un champ de maïs. Le genre s’est hybridé avec le jeu de piste, l’action game, le quiz, le karaoké et les loisirs immersifs.

Les escape games classiques à Rennes et dans la métropole

Get Out Rennes : le grand manoir du quai Duguay-Trouin

Installé dans un hôtel particulier du centre-ville, Get Out Rennes reste l’une des enseignes les plus fournies de la capitale bretonne. Le décor du lieu sert déjà de sas d’entrée : portes, couloirs, pièces secrètes et univers très différents se succèdent. Parmi les aventures proposées figurent notamment Le Saloon, Merlin, Minuit, Les secrets de la Panic Room, L’Affaire Cunningham : Reloaded ou La Cale de Cortez. L’enseigne décline aussi ses jeux pour les enfants, les groupes et les entreprises.

Adresse : 14 quai Duguay-Trouin, 35000 Rennes

Site : rennes.getout.fr

BRAIN : le pionnier rennais devenu complexe de loisirs immersifs

Présent à Rennes depuis 2014, BRAIN fait partie des pionniers de l’escape game local. Son site de la Courrouze conserve cinq univers d’escape game, entre nostalgie des années 1980, vampires, zombies et intelligence artificielle. L’enseigne a également développé le format court Chrono Escape – Les diamants du Nil, inspiré d’un cambriolage à la Arsène Lupin. Depuis 2024, BRAIN possède aussi un second site route de Lorient, Brain Games, davantage tourné vers le quiz, le karaoké, les action games et l’escape bar.

Escape game : 13 rue Pierre-Le-Baud, 35000 Rennes

Brain Games : 9 rue de Montigné, 35132 Vezin-le-Coquet

Site : brain-rennes.fr

Compte à Rebours : horreur, légende arthurienne et enquêtes dans Rennes

À deux pas du parc du Thabor, Compte à Rebours cultive les ambiances sombres et narratives. Le Motel Hanté et Le Musée de la Torture s’adressent aux amateurs de frissons, tandis qu’Excalibur, la dernière quête plonge les joueurs dans l’univers arthurien. En 2026, l’enseigne a ajouté L’Affaire OGR-3, une enquête inquiétante autour d’un mystérieux « Ogre ». Compte à Rebours développe aussi plusieurs jeux extérieurs dans Rennes, dont Le Crime de la Monnaie, Les Secrets du Voyageur et Le Voleur du Thabor.

Adresse : 8 rue Victor-Hugo, 35000 Rennes

Site : compteareboursrennes.com

Escape Yourself Rennes : six aventures à Cesson-Sévigné

Avec plusieurs salles et des univers très différents, Escape Yourself Rennes reste une valeur sûre pour les groupes qui veulent choisir leur niveau d’immersion. L’une de ses aventures les plus connues, Le Royal Express, transforme la partie en voyage ferroviaire sous tension. L’enseigne propose actuellement six expériences et peut accueillir aussi bien des groupes d’amis que des familles ou des équipes professionnelles.

Adresse : 19 bis rue de Rennes, 35510 Cesson-Sévigné

Site : escapeyourselfrennes.fr

Escape Time Rennes : Mexique fantastique et Tokyo futuriste

Ouvert à Vezin-le-Coquet en février 2025, Escape Time Rennes s’est rapidement installé dans le paysage local. Deux salles sont actuellement proposées : Fiesta de los Muertos, qui transporte les joueurs au Mexique en 1991 pendant la fête des morts, et Mission Tokyo, infiltration futuriste dans le Japon de 2028. Les deux scénarios misent fortement sur les décors et l’immersion.

Adresse : 10 rue des Maréchales, 35132 Vezin-le-Coquet

Site : escapetime-rennes.fr

Cellule Grise : espionnage et Cannibal Island à Cesson-Sévigné

Cellule Grise propose aujourd’hui deux escape rooms : Opération Balkans, mission d’espionnage autour d’une invention potentiellement dévastatrice, et Cannibal Island, aventure nettement plus inquiétante. L’établissement complète désormais ses salles par un TV Quiz, ce qui en fait une adresse adaptée aux soirées de groupe et aux team buildings.

Adresse : 1 rue de la Carrière, 35510 Cesson-Sévigné

Site : cellulegrise.fr

Kervel Escape : le nouveau visage du 1 rue Bahon-Rault

C’est l’un des changements majeurs depuis notre précédente mise à jour : Escape Code X a disparu et ses locaux ont été repris par Kervel Escape. Ouverte à l’automne 2025, la nouvelle enseigne propose quatre aventures à tonalité fantastique ou horrifique : 1 rue Bahon Rault, Tremoria Circus : le spectacle final, Le cabinet des mondes oubliés et L’asile de Lanroze : la vengeance du disparu. Le positionnement est plus sombre que la moyenne et certaines salles s’adressent clairement à un public adolescent ou adulte.

Adresse : 1 rue Bahon-Rault, 35000 Rennes

Site : kervel-escape.com

Enjoy Your Family : l’escape game pensé pour jouer avec les enfants

L’ancien Escape Your Family communique désormais sous le nom Enjoy Your Family. Le principe reste très lisible : des escape games courts et accessibles conçus pour permettre aux adultes et aux enfants de résoudre ensemble les énigmes, sans transformer les plus jeunes en simples spectateurs. Mission spatiale, Le show du Magicien, Hercule : le défi des Dieux ou Le Labo du Professeur Zombius s’adressent principalement aux familles avec enfants à partir d’environ 6 ou 7 ans selon les scénarios.

Adresse : 2 rue du Noyer, 35000 Rennes

Site : escapeyourfamily.fr

Breizh Arena : deux escape rooms au milieu d’un complexe multi-activités

À Montgermont, Breizh Arena mêle laser game, lancer de hache, jeux d’arcade et escape game. Deux salles sont proposées, pour des équipes de trois à six joueurs. Le lieu convient particulièrement aux groupes qui souhaitent enchaîner plusieurs activités plutôt que consacrer toute une sortie à une seule aventure.

Adresse : 8 rue Newton, 35760 Montgermont

Site : breizh-arena.com

E-Ko Land Rennes : deux nouveaux escape games à Montgermont

Arrivé récemment dans la métropole, E-Ko Land Rennes associe action game et escape game dans des décors conçus en partie à partir de matériaux récupérés. Deux aventures sont proposées : Réunion des Fous Anonymes, dans un univers d’asile volontiers décalé, et Les Arcanes du Pouvoir, qui joue avec les théories de complot, les mensonges et les faux-semblants. Une adresse à surveiller parmi les nouveautés 2026.

Adresse : 6 rue Edison, 35760 Montgermont

Site : rennes.ekoland.fr

Réalité virtuelle et action games : quand l’escape game déborde de la salle

Virtual Room Rennes : l’escape game en réalité virtuelle collaborative

Virtual Room se situe à la frontière entre escape game, jeu vidéo et cinéma interactif. Les joueurs évoluent physiquement dans des espaces séparés tout en se retrouvant ensemble dans le même univers virtuel. Les missions durent environ 45 minutes et se jouent généralement par équipes de deux à quatre personnes. C’est une bonne porte d’entrée vers la VR pour les joueurs qui ne sont pas nécessairement familiers des jeux vidéo.

Adresse : 44 rue Louis-Kerautret-Botmel, 35200 Rennes

Site : rennes.virtual-room.com

Fort Boyard Aventures : 34 cellules à Cesson-Sévigné

Ouvert en mai 2026 au centre commercial Carrefour Rennes-Cesson, Fort Boyard Aventures n’est pas un escape game au sens strict mais un action game officiel développé autour de l’émission. Les équipes de deux à cinq joueurs choisissent leur parcours parmi 34 cellules et accumulent clés et indices avant d’accéder à la Salle du Trésor. Force, adresse, équilibre et réflexion se mélangent dans des décors qui reproduisent plusieurs épreuves emblématiques du Fort. L’activité est accessible à partir de 7 ans, avec accompagnement d’un adulte pour les plus jeunes.

Adresse : Centre commercial Carrefour Rennes-Cesson, 11 rue de Paris, 35510 Cesson-Sévigné

Site : fortboyardaventures.fr/rennes

Prison Island Rennes : 25 cellules, aucun cadenas à ouvrir

À Vern-sur-Seiche, Prison Island Rennes remplace la logique de la salle unique par un parcours de 25 cellules. Chaque pièce propose un défi différent : réflexion, adresse, coordination, rapidité ou coopération. Les équipes circulent librement et cherchent surtout à accumuler le meilleur score. Le résultat se rapproche davantage d’un jeu télé grandeur nature que d’un escape game traditionnel, mais les amateurs d’énigmes y retrouveront une bonne partie de leurs réflexes.

Adresse : 7 rue Charles-Vanel, 35770 Vern-sur-Seiche

Site : prisonisland-rennes.fr

Ankor : un temple à traverser, puis un bar à jeux pour débriefer

À Cesson-Sévigné, Ankor est avant tout un grand espace de loisirs : bar à jeux, quiz, karaoké et action game. Son Temple d’Ankor propose une aventure d’environ une heure au fil de salles thématiques où il faut alterner réflexion, coopération et petits défis physiques. Le format est plus dynamique qu’un escape room classique et se prête bien à une soirée prolongée sur place.

Adresse : 1 rue des Landelles, 35510 Cesson-Sévigné

Site : ankoraventure.fr

Escape games en extérieur et jeux de piste à Rennes

Escape The City : deux enquêtes pour transformer Rennes en plateau de jeu

Escape The City propose deux parcours numériques en autonomie dans le centre-ville. Le Siège de Rennes renvoie les joueurs au Moyen Âge pour défendre la ville contre une attaque anglaise ; By Order of the Peaky Renners détourne l’univers de Thomas Shelby pour en faire une chasse aux indices urbaine. Comptez environ deux heures, un smartphone chargé et une bonne paire de chaussures.

Départs : place Sainte-Anne ou place des Lices, Rennes

Site : escapethecity.fr

Forêt Adrénaline : un escape game au sol dans le parc des Gayeulles

Nouveauté 2026, Forêt Adrénaline Rennes a développé Le Codex de Condate, une aventure d’environ 1 h 30 pour quatre à huit joueurs dans le parc des Gayeulles. Le scénario puise dans une fantasy rennaise : il faut décrypter un codex et empêcher le réveil du Serpent de Saint-Georges. L’activité est proposée notamment aux groupes sur réservation et lors de certaines soirées estivales.

Lieu : parc des Gayeulles, rue du Professeur-Maurice-Audin, Rennes

Site : foretadrenaline.com

Pop Corn Labyrinthe : se perdre dans le maïs, version 2026

Le Pop Corn Labyrinthe de Rennes change régulièrement de champ : en 2026, il est installé à Montgermont. Le lieu propose des jeux en bois, un jeu de piste, une murder party et des nocturnes plus inquiétantes. Ce n’est pas un escape game classique, mais le mélange orientation, observation et énigmes fonctionne particulièrement bien en famille. La saison 2026 se poursuit les week-ends de septembre jusqu’au 27 septembre.

Adresse 2026 : 21 La Thébaudière, 35760 Montgermont

Site : popcornlabyrinthe.fr

OutQuest : une quête de plusieurs heures dans les Vallons de Vilaine

Pour ceux qui trouvent qu’une heure passe trop vite, OutQuest propose une formule située entre géocaching, jeu de piste et escape game nature. La Quête de la Salamandre se déroule dans les Vallons de Vilaine, au sud de Rennes, et demande environ six à huit heures d’exploration. L’expérience se pratique en autonomie, sans réservation et sans limite de temps stricte.

Zone : Vallons de Vilaine, au sud de Rennes

Site : outquest.fr

Un peu plus loin : Enigmaparc à Janzé

À une vingtaine de kilomètres au sud de Rennes, Enigmaparc demeure une institution pour les familles qui aiment les labyrinthes et les énigmes en série. Ce parc couvert de 2 500 m² ne fonctionne pas comme un escape game chronométré : on circule pendant plusieurs heures entre des univers thématiques, des jeux d’observation, des passages secrets et des défis. Une formule intéressante quand on veut transformer une partie d’escape en véritable demi-journée de jeu.

Adresse : ZA du Bois-de-Teillay, 35150 Janzé

Site : enigmaparc.fr

Ce qui a changé depuis notre guide 2025

Escape Code X a fermé en 2025 ; ses locaux du 1 rue Bahon-Rault ont été repris par Kervel Escape .

a fermé en 2025 ; ses locaux du 1 rue Bahon-Rault ont été repris par . Team Party , à Montgermont, a fermé en juillet 2025.

, à Montgermont, a fermé en juillet 2025. Le Quart d’Heure , boulevard Magenta à Rennes, est fermé.

, boulevard Magenta à Rennes, est fermé. Enjoy Your Family est le nouveau nom mis en avant par l’ancien Escape Your Family.

est le nouveau nom mis en avant par l’ancien Escape Your Family. Fort Boyard Aventures a ouvert à Cesson-Sévigné en mai 2026.

a ouvert à Cesson-Sévigné en mai 2026. E-Ko Land Rennes et son offre mêlant escape game et action game font partie des nouveautés de la métropole.

et son offre mêlant escape game et action game font partie des nouveautés de la métropole. Forêt Adrénaline Rennes propose depuis 2026 un escape game en extérieur dans le parc des Gayeulles.

À propos de Rennescape / Soccer Rennais : les informations disponibles en 2026 sont contradictoires. Plusieurs bases spécialisées classent les anciennes salles Rennescape comme fermées depuis février 2026, tandis que le site du Soccer Rennais continue d’afficher une activité « escape game ». Par prudence, nous ne l’intégrons pas à la sélection principale et conseillons de vérifier directement auprès de l’établissement avant tout déplacement.

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