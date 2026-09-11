11-Septembre, 25 ans après : pourquoi L’Homme qui tombe de Don DeLillo n’a pas fini de tomber

Vingt-cinq ans après le 11 septembre 2001, l’événement bascule lentement de la mémoire vécue vers l’Histoire. Une génération entière connaît les images des avions frappant les tours du World Trade Center sans avoir aucun souvenir du jour où elles sont apparues sur les écrans. Publié en 2007, L’Homme qui tombe de Don DeLillo demeure l’un des romans les plus saisissants consacrés à cette fracture : moins un livre sur l’attentat lui-même que sur ce qui arrive aux êtres lorsque le monde continue après avoir cessé d’avoir du sens.

Le 11 septembre 2001, quatre avions de ligne détournés par dix-neuf membres d’Al-Qaïda frappent les tours du World Trade Center et le Pentagone tandis que le vol 93 s’écrase en Pennsylvanie après la révolte de ses passagers. 2 977 personnes sont tuées. Vingt-cinq ans plus tard, le National September 11 Memorial & Museum estime qu’environ 100 millions d’Américains sont désormais trop jeunes pour se souvenir personnellement de cette journée. Le 11-Septembre change ainsi de nature : encore mémoire pour les uns, il est déjà histoire pour les autres.

Ce vendredi 11 septembre 2026, les familles des victimes se réunissent une nouvelle fois à Ground Zero pour lire leurs noms. Sept moments de silence ponctuent la cérémonie : les impacts des deux avions, l’effondrement des tours, l’attaque du Pentagone, le crash du vol 93 et, désormais, la mémoire de celles et ceux qui sont morts des suites de maladies provoquées par l’exposition aux substances toxiques du site. Un quart de siècle a passé, mais l’événement continue de produire ses morts, ses images et ses récits.

Il continue surtout de travailler l’imaginaire américain. Le 11-Septembre a catalysé toute une littérature : Jonathan Safran Foer avec Extrêmement fort et incroyablement près, Jay McInerney avec La belle vie, Martin Amis avec Le Deuxième Avion, Siri Hustvedt avec Élégie pour un Américain, Joseph O’Neill avec Netherland, Paul Auster avec Seul dans le noir. Et Don DeLillo, peut-être plus emblématique encore tant son œuvre n’a cessé d’ausculter les peurs, les fantasmes et les dérèglements de la société américaine. L’américaniste Florian Tréguer lui a consacré une étude magistrale dont le titre résume à lui seul cette trajectoire : Don DeLillo : une écriture paranoïaque de l’Amérique.

DeLillo avait déjà imaginé le monde dans lequel surviendrait le 11-Septembre

Les sources d’inspiration et la matière des romans de Don DeLillo ? Les nuages chimiques, l’armement atomique, les attentats, les prises d’otages, les sectes, la finance, la télévision, la surveillance, les foules, la circulation incessante des images. Peu d’œuvres américaines ont aussi obstinément interrogé la place prise par le terrorisme et la violence spectaculaire dans les sociétés contemporaines.

Dans Joueurs, publié en 1977, l’un des personnages principaux, Pammy Wynant, travaille déjà dans le World Trade Center, tandis que son mari évolue à la Bourse de New York et se trouve entraîné dans un univers terroriste. Il serait excessif d’y voir une « prédiction » du 11-Septembre. Plus troublante est la manière dont DeLillo avait déjà fait converger, près d’un quart de siècle auparavant, finance, terrorisme, architecture monumentale, ennui occidental et fascination pour la catastrophe.

Dans Cosmopolis, publié en 2003 mais écrit dans l’ombre immédiate des attentats, un jeune milliardaire traverse Manhattan enfermé dans sa limousine tandis que la ville devient progressivement le théâtre d’une décomposition sociale, financière et symbolique. Chez DeLillo, la catastrophe n’arrive jamais dans un monde stable : elle révèle que ce monde était déjà fissuré.

L’Homme qui tombe pousse cette intuition jusqu’à son terme. La question n’est plus de savoir comment la catastrophe devient possible, mais comment un individu peut reprendre le fil de son existence lorsque celle-ci vient de se produire. Comment vivre après le « 9/11 », lorsque tout semble noyé dans ce que DeLillo décrit comme une sorte de liquéfaction du sens ?

Keith marche hors des tours et entre dans un autre monde

Le début du livre saisit immédiatement le lecteur. DeLillo décrit le maelström de poussière dense et opaque, le bruit infernal de l’effondrement du World Trade Center, la panique de la foule et l’horreur vécue par Keith Neudecker qui s’échappe de l’une des tours en flammes :

« Ce n’était plus une rue mais un monde, un espace-temps de pluie de cendres et de presque nuit. Il [Keith] marchait vers le nord dans les gravats et la boue et des gens le dépassaient en courant, avec des serviettes de toilette contre la figure ou des vestes par-dessus la tête. Ils pressaient des mouchoirs sur leur bouche. Ils avaient des chaussures à la main, une femme avec une chaussure dans chaque main, qui le dépassait en courant. Ils couraient et ils tombaient, pour certains désorientés et maladroits, avec les débris qui tombaient autour d’eux, et il y avait des gens qui se réfugiaient sous des voitures.

Le grondement était encore dans l’air, le fracas de la chute. Voilà ce qu’était le monde à présent. La fumée et la cendre s’engouffraient dans les rues, explosaient au coin des rues, des ondes sismiques de fumée, avec des ramures de papier, des feuillets standards au bord coupant, qui planaient, qui voltigeaient, des choses d’un autre monde dans le linceul du matin.

Il était en costume et portait une mallette. Il avait du verre dans les cheveux et sur le visage, des éraflures marbrées de sang et de lumière. […]

Voilà aussi ce qu’était le monde, des silhouettes aux fenêtres, à trois cents mètres du sol, qui basculaient dans l’espace, et la puanteur du kérosène en feu, et le déchirement ininterrompu des sirènes en l’air. »

Photo : DR

Keith fuit cet enfer de fracas et de fureurs assassines parmi des New-Yorkais transformés en figures fantomatiques, gris de poussière, couverts de sang, d’éclats de verre et de métal. Mais au lieu de gagner immédiatement un hôpital, il se dirige vers l’appartement de Lianne, son épouse dont il était séparé.

Elle le découvre « dans l’encadrement de sa porte », apparition presque irréelle d’un mari rendu vivant mais « en morceaux ». Ce retour ne répare évidemment rien. Il déplace seulement les fractures antérieures du couple dans un monde devenu lui-même fracturé. Keith se réfugie progressivement dans le poker, ses routines et la répétition. Lianne, qui travaille dans l’édition, anime parallèlement un atelier d’écriture destiné à des personnes aux premiers stades de la maladie d’Alzheimer. Elle tente de maintenir leur identité par les mots alors que l’Amérique entière semble éprouver le problème inverse : comment vivre avec quelque chose qu’elle ne peut pas oublier ?

Lianne connaît intimement cette lutte avec la mémoire. Son père Jack s’est suicidé parce qu’il refusait la perspective de la démence. Chez DeLillo, l’histoire collective et les histoires individuelles ne se superposent jamais parfaitement, mais elles se contaminent : perte de mémoire et impossibilité d’oublier deviennent les deux faces d’une même terreur.

« Bill Lawton » : lorsque les enfants fabriquent leur propre 11-Septembre

Le comportement de Justin, le fils de Keith et Lianne, n’échappe pas à l’hébétude générale. Avec deux camarades, il scrute désormais le ciel, persuadé que d’autres avions vont surgir. Le nom de Ben Laden entendu en boucle à la télévision devient dans son langage enfantin « Bill Lawton ». Le terroriste réel se métamorphose en personnage presque mythologique, inquiétant et omnipotent.

Cette déformation est l’un des traits les plus fins du roman. L’enfant reçoit l’événement par fragments : conversations d’adultes, images télévisées, rumeurs, mots incompris. Il construit alors une cosmologie de substitution. Le 11-Septembre devient déjà un récit.

Relue vingt-cinq ans plus tard, cette scène prend une dimension nouvelle. Les enfants de 2001 essayaient de comprendre une catastrophe qu’ils venaient de voir. Ceux de 2026 découvrent pour beaucoup une catastrophe dont les images existaient avant leur naissance. La question n’est plus seulement de protéger les enfants de la violence des images, mais de savoir comment transmettre un événement lorsque son évidence sensible disparaît avec la génération qui l’a vécu.

Un roman qui refuse une explication unique

Autre cercle, sinon conjugal du moins amoureux, complexe, obscur et fragile : celui de la mère de Lianne, Nina, ancienne professeure d’art et collectionneuse des natures mortes de Morandi, et de Martin Ridnour. Derrière ce nom se cache Ernst Hechinger, ancien activiste allemand lié à la Fraction armée rouge.

Nina ne cherche aucune justification au terrorisme : « Ils ne libèrent pas un peuple, ils ne chassent pas un dictateur. Ils tuent les innocents, rien de plus. » Martin tente au contraire d’inscrire les attentats dans un rapport de forces politique, économique et historique. Son discours devient parfois vertigineux lorsqu’il applique cette logique aux tours elles-mêmes, comme si leur monumentalité financière et symbolique contenait déjà le fantasme de leur destruction.

Photo : DR

DeLillo n’accorde pourtant le dernier mot à personne. Les interprétations de l’attentat circulent entre des personnages eux-mêmes fragiles, instables ou blessés. À cette polyphonie s’ajoute le point de vue le plus périlleux : celui des terroristes. Hammad et Amir, passés par l’Afghanistan et Hambourg, apparaissent jusque dans les dernières minutes précédant l’impact.

DeLillo entre dans leur conscience sans transformer cette plongée en absolution. Hammad éprouve l’attraction de la fusion religieuse et de la mort tout en laissant apparaître un doute ultime : « Un homme doit-il se tuer afin de compter pour quelque chose ? » Amir répond par l’idéologie qui abolit précisément cette hésitation individuelle : les futurs morts n’auraient plus de droit sur leur vie sinon à travers « l’utilité de leur mort ».

L’Homme qui tombe compose ainsi un portrait diffracté de l’Amérique d’après le 11-Septembre. Lianne oscille entre incrédulité et tentation religieuse ; Keith cherche dans le jeu la répétition rassurante d’un système dont les règles sont connues ; Martin pousse l’explication politique jusqu’au malaise ; Nina refuse qu’une cause puisse devenir une excuse ; Justin transforme l’événement en légende enfantine ; les terroristes eux-mêmes s’enferment dans une logique qui réduit l’existence à la fonction de la mort.

L’homme qui tombe : l’image que l’Amérique ne voulait pas regarder

Pourquoi avoir intitulé ainsi le roman ? Le 11 septembre 2001, le photographe de l’Associated Press Richard Drew saisit à 9 h 41 un homme chutant de la tour nord. La photographie devient connue sous le nom de The Falling Man. L’homme y apparaît tête la première, presque parfaitement vertical, une jambe légèrement fléchie, comme suspendu entre les lignes de l’immeuble.

La photographie produit un malaise immédiat. Des personnes ont sauté ou sont tombées des étages supérieurs des tours en feu ; leur nombre exact n’a jamais pu être établi avec certitude. Pourtant, leurs images sont rapidement devenues parmi les moins montrées du 11-Septembre. À la différence des avions, des explosions et des effondrements, elles rendent impossible la distance spectaculaire : elles obligent à regarder non plus la catastrophe, mais la mort d’un individu particulier.

L’identité de l’homme photographié par Richard Drew n’a jamais été établie de manière définitive. Le nom de Jonathan Briley, employé du restaurant Windows on the World, a été avancé au terme d’une longue enquête journalistique, sans certitude absolue. Cette indétermination a contribué à transformer la photographie en symbole : l’homme qui tombe est quelqu’un, mais il peut représenter tous ceux dont la dernière décision fut de choisir entre le feu et le vide.

Montage à partir des clichés de Richard Drew

Chez DeLillo, cette image devient fiction à travers David Janiak, artiste-performer que Lianne découvre dans les rues de New York. Suspendu à un câble, costume de ville sur le dos, tête en bas, il reproduit soudainement la posture de l’homme de la photographie. Les passants s’arrêtent, comprennent et s’indignent. Certains sont furieux qu’un artiste puisse reproduire l’image d’une mort encore presque présente.

Le geste soulève une question qui traverse tout le livre : que peut faire l’art d’une catastrophe dont les images semblent déjà contenir davantage de réel que toute représentation possible ? Janiak ne raconte rien. Il répète une forme. Il remet brutalement un corps là où la mémoire médiatique tend à transformer l’attentat en images d’architecture : deux tours, deux avions, deux explosions, deux effondrements.

« Un homme pendait là, au-dessus de la rue, la tête en bas. Il portait un costume classique, une jambe était repliée en l’air, les bras ballaient le long du corps. […] Il les rappelait, bien sûr, ces moments terribles dans les tours en flammes, quand les gens tombaient ou se voyaient contraints de sauter. […] Il y avait là quelque chose d’atrocement clair, une chose que nous n’avions pas vue, la chute d’un corps unique qui entraîne un effroi collectif, un corps tombé parmi nous tous. »

La mémoire en boucle

Le roman, « en boucle traumatique » selon Florian Tréguer, s’achève comme il avait commencé : au cœur de la catastrophe. Le récit revient dans la tour et accompagne Keith jusqu’à sa sortie. La temporalité du traumatisme se referme sur elle-même. Il n’y a pas véritablement d’« après » puisque l’événement recommence dans la conscience de celui qui lui a survécu.

DeLillo termine sur l’une de ses images les plus simples et les plus saisissantes : « Puis il vit une chemise descendre du ciel. Il marchait et la voyait tomber, agitant les bras comme rien en ce monde. »

En 2007, L’Homme qui tombe était encore un roman écrit à l’intérieur du traumatisme. Six années seulement séparaient les attentats de sa publication. Les lecteurs avaient vu les mêmes images que les personnages. Ils savaient où ils se trouvaient lorsque les avions avaient frappé les tours. Le livre travaillait une mémoire immédiatement partagée.

Vingt-cinq ans plus tard, que transmet encore le 11-Septembre ?

En 2026, L’Homme qui tombe commence à devenir autre chose : un roman qui transporte le traumatisme au-delà de la génération qui l’a vécu. C’est peut-être là que DeLillo apparaît aujourd’hui le plus juste.

Car un événement historique ne disparaît pas lorsque meurent progressivement ceux qui en possèdent le souvenir. Il change de régime. À la mémoire personnelle succèdent les photographies, les films, les archives, les témoignages, les musées, les cérémonies et les œuvres. L’Histoire commence lorsque quelqu’un doit expliquer à un autre ce qu’il ne peut plus se rappeler.

Or DeLillo avait précisément compris que le 11-Septembre ne serait jamais seulement une affaire de faits. L’événement avait été vu presque instantanément par une partie considérable de l’humanité ; les images du deuxième avion, des tours en flammes et de leur effondrement avaient été répétées jusqu’à devenir inséparables de l’événement lui-même. Mais cette profusion d’images ne signifiait pas que nous avions compris ce que nous avions vu.

C’est là que la littérature conserve sa nécessité. Elle ne concurrence pas l’archive, la photographie ou le documentaire. Elle descend dans l’espace que ceux-ci ne peuvent atteindre : la déformation des mots d’un enfant, la répétition obsessionnelle d’un joueur de poker, le silence d’un couple, la tentative d’une femme de reconstruire la mémoire d’autres personnes alors que la sienne est saturée par une image impossible à oublier.

Vingt-cinq ans après, la question n’est donc peut-être plus seulement : que le 11-Septembre a-t-il fait à l’Amérique ? Elle devient : que devient le 11-Septembre lorsque ceux qui ne l’ont pas vécu deviennent plus nombreux que ceux qui s’en souviennent ?

Le roman de Don DeLillo s’achève sur cette chemise qui descend du ciel au milieu des cendres. Vingt-cinq ans plus tard, elle tombe encore. Mais une part croissante de ceux qui la regardent n’était pas née ce matin-là. C’est désormais aussi à la littérature de leur faire comprendre pourquoi elle ne cesse pas de tomber.

L’Homme qui tombe (Falling Man), de Don DeLillo, traduit de l’américain par Marianne Véron, Actes Sud, collection Babel, 2010, 295 p., ISBN 978-2-7427-8839-2.