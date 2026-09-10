Open Blot Rennes : à 20 ans, le tennis fait la fête au cœur de la ville

Du 14 au 20 septembre 2026, l’Open Blot Rennes célèbre ses vingt ans au Liberté et sur l’esplanade Charles-de-Gaulle. Avec Yannick Noah en concert, Mansour Bahrami en exhibition, un village gratuit et des rencontres accessibles à Colette-Besson dès le 13 septembre, le tournoi invite les Rennais à partager bien davantage qu’une semaine de compétition.

On pourra venir pour le revers d’Adrian Mannarino, pour découvrir le tennis fauteuil, essayer le padel ou écouter de la musique après les matchs. À vingt ans, l’Open Blot Rennes multiplie les portes d’entrée. Le court central du Liberté reste le cœur de l’événement, mais la fête s’étend sur l’esplanade, dans les tribunes de Colette-Besson et jusque dans les activités proposées aux enfants des quartiers rennais. Cette édition anniversaire donne à voir le chemin parcouru par une compétition devenue un rendez-vous de la rentrée.

de Tsonga à Gaston, une histoire qui traverse Rennes

Le palmarès de l’Open raconte aussi une géographie rennaise. Les deux premières éditions se tiennent à l’AS Patton, en 2006 et 2007. Colette-Besson accueille ensuite le tournoi, avant son installation au Liberté en 2020. Jo-Wilfried Tsonga inaugure la liste des vainqueurs. Marc Gicquel, Julien Benneteau, Nicolas Mahut, Arthur Rinderknech, Benjamin Bonzi ou Ugo Humbert y inscrivent à leur tour leur nom. Pour le public, ces étapes constituent autant de souvenirs de joueurs observés de près, parfois avant leur affirmation au plus haut niveau.

La dernière édition a offert une finale entre Hugo Gaston et Stan Wawrinka, remportée par le Français 6-4, 6-4. Selon le bilan publié par l’organisation, plus de 35 000 spectateurs ont été accueillis sur l’ensemble de la semaine 2025, un record pour le tournoi. Ce chiffre ne désigne donc pas l’affluence de la seule finale. Le même bilan fait état de près de 9 000 invités partenaires et de 4 000 enfants accueillis par l’intermédiaire des écoles et des clubs.

Mannarino, Bonzi et Droguet attendus sur le court

La fête conserve un enjeu sportif précis. Classé ATP Challenger 100, l’Open réunit 32 joueurs dans son tableau principal de simple et 16 équipes en double. Le vainqueur du simple remporte 100 points ATP. Ce circuit est un lieu de passage pour les joueurs qui cherchent à progresser au classement, à retrouver leur niveau ou à relancer leur saison. À Rennes, cette diversité de trajectoires nourrit l’intérêt des rencontres. Le format du tournoi permet de suivre cette compétition pendant toute une semaine.

Parmi les 21 premiers noms annoncés le 26 août, Adrian Mannarino est attendu pour une neuvième participation. Finaliste en 2008, le gaucher possède une longue histoire avec le tournoi. Benjamin Bonzi, vainqueur en 2021, et Titouan Droguet figurent également parmi les principales attractions françaises. Clément Tabur, Clément Chidekh, Ugo Blanchet, Hugo Grenier et Harold Mayot complètent cette première représentation tricolore. Les admissions et les éventuels forfaits peuvent encore faire évoluer le plateau.

Le tirage au sort est annoncé le samedi 12 septembre, avant les premières qualifications le dimanche 13. Le Liberté ouvrira au public le lundi 14. Le week-end concentrera les dernières étapes de la compétition : demi-finales du simple et finale du double le samedi 19, finale du simple le dimanche 20. Les horaires et les affiches seront précisés dans la programmation quotidienne de l’organisateur.

Yannick Noah et Mansour Bahrami pour prolonger le spectacle

Pour souffler ses bougies, l’Open a choisi deux personnalités qui savent faire circuler l’émotion entre le court et les tribunes. Mansour Bahrami proposera une exhibition le samedi 19 septembre, accompagné d’invités du tennis. Le lendemain, Yannick Noah donnera un concert après la finale du simple, sur le court central du Liberté. Une manière de réunir ses deux vies publiques dans une même salle, le temps d’un après-midi de clôture. Ces rendez-vous figurent dans l’annonce des festivités anniversaire.

Les billets du samedi et du dimanche comprennent les matchs et les animations de leur journée respective. Le concert de Noah est donc inclus dans le billet du dimanche. La billetterie officielle précise aussi que les spectateurs peuvent sortir du site et y revenir en conservant leur titre d’accès.

une esplanade ouverte aux curieux

Du 14 au 20 septembre, le village installé sur l’esplanade Charles-de-Gaulle sera accessible gratuitement, sans billet pour les rencontres du Liberté. Padel, pickleball, pétanque, radar de vitesse et mur digital permettront de passer de l’observation à la pratique. Le Piano Blanc participera à la restauration, tandis que l’offre du village comprendra également snacking et boissons. Cette possibilité de s’arrêter, d’essayer et de rester un moment donne au tournoi une présence dans la ville qui dépasse les horaires des matchs. Destination Rennes détaille les activités proposées.

Le rapprochement avec la scène culturelle locale se prolongera en soirée : le Dancing Mythos by Capeos annonce une programmation musicale gratuite du lundi au vendredi, de 22 h à 1 h. L’affiche anniversaire, réalisée par le peintre et performeur Yann Sciberras avec la galerie L’Artillerrie, accompagne elle aussi cette rencontre entre sport et création. Le programme des soirées et l’annonce de l’affiche donnent le ton de cette édition.

Le mercredi 16 septembre à 18 h, une animation jouera sur une autre forme de suspense. Le One Point Challenge proposera des confrontations de padel par équipes de deux, décidées sur un seul point. Gaël Danic et Roshan Rochereau sont annoncés parmi les joueurs à défier. Jean-Pierre Papin doit remettre la récompense : un séjour à l’île Maurice offert à la paire gagnante. L’inscription repose sur un don minimum de 2 € par participant au profit de Neuf de Cœur, association qui accompagne les familles d’enfants présentant des lésions cérébrales.

partager le court, élargir les tribunes

Ambassadrice de cette édition, la joueuse de tennis fauteuil Ksénia Chasteau a atteint la finale de Roland-Garros dans sa discipline cette année. Dans un entretien publié par le tournoi, elle revient sur les émotions de ce parcours et sur son plaisir à jouer devant le public rennais. Sa présence accompagne un dispositif qui propose concrètement de partager le terrain.

Pour sa quatrième édition, l’Open Together by Neosoft associera dans chaque double une personne debout et une personne en fauteuil. Des fauteuils peuvent être prêtés à des participants valides. Les rencontres se jouent en super tie-break, avec une finale annoncée le samedi 19 septembre après-midi sur le central du Liberté. L’Open des Bretonnes, l’Open Étudiants et les opérations destinées aux scolaires, aux clubs et aux quartiers complètent ces actions d’ouverture à différents publics.

L’accessibilité se mesure aussi au prix d’une place. À Colette-Besson, les rencontres programmées du dimanche 13 au jeudi 17 septembre seront gratuites. Au Liberté, les personnes nées en 2006 bénéficieront d’une entrée gratuite du lundi au vendredi, sur justificatif. Ces deux mesures figurent parmi les offres annoncées pour l’anniversaire. Elles permettent de découvrir la compétition sans devoir réserver d’emblée une place pour les finales.

L’Open s’appuie parallèlement sur un réseau de partenaires : Blot, partenaire titre depuis 2020, a renouvelé son engagement jusqu’en 2035. La durée offre une perspective au tournoi. Reste à faire vivre, année après année, ce qui donne sa portée à l’anniversaire : la possibilité pour les amateurs de tennis, les enfants des quartiers et les passants de l’esplanade de se sentir concernés par le même événement. Un tournoi s’inscrit dans une ville aussi par ceux qu’il parvient à faire entrer.

dates, tarifs et accès

Open Blot Rennes, du 14 au 20 septembre 2026. Qualifications dès le dimanche 13 septembre à Colette-Besson. Les tarifs publiés par la Ville de Rennes sont à la journée ; les réductions sont soumises à justificatif et aux conditions de la billetterie.

Journée Plein tarif Tarif réduit Du lundi 14 au jeudi 17 septembre 13 € 4 € Vendredi 18 septembre 16 € 5 € Samedi 19 septembre 28 € 15 € Dimanche 20 septembre 28 € 15 €

Le Liberté : 1, esplanade Charles-de-Gaulle, Rennes. Métro A, station Charles de Gaulle ; métro B, station Colombier. Colette-Besson : 12, boulevard Albert-Ier, Rennes. Le Liberté et le village disposent d’aménagements pour les personnes à mobilité réduite. Accès et horaires, informations d’accessibilité et réservations sur le site officiel. Programme susceptible d’évolution.