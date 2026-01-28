L’Été des Potiers à Vannes 2026, 39 céramistes au port les mercredi 5 et jeudi 6 août

Depuis plus de trois décennies, L’Été des Potiers fait revenir la céramique au grand air, au cœur du port de Vannes. Pour sa 32e édition, le rendez-vous s’installe à nouveau sur l’esplanade Simone Veil avec 39 créateurs céramistes. Une exposition-vente pensée comme une promenade parmi les matières, les cuissons, les formes, de l’objet utile aux pièces plus sculpturales. Deux jours pour voir, toucher, choisir la céramique contemporaine.

Faïence, porcelaine, grès, terres mêlées, émaux mats ou brillants, surfaces brutes ou polies… Le plaisir, ici, c’est aussi la conversation. Les potiers et potières racontent leurs gestes, leurs fours, leurs recettes d’émail, leurs accidents heureux. Une manière simple et directe de comprendre ce qu’on achète, et pourquoi chaque pièce a sa nuance.

Au programme 2026

Exposition-vente : de 10h à 19h, mercredi 5 et jeudi 6 août 2026.

Animations gratuites :

Atelier modelage libre, gratuit, sans inscription

libre, gratuit, Démonstrations de sculptures animalières

Expo-concours autour du thème « Métamorphose »

Une organisation locale, ancrée dans le réseau Argile Bretagne

Le marché est porté par l’association vannetaise Terre d’Expression, dans le cadre des Escales Céramiques relayées par Argile Bretagne. L’équipe organisatrice annoncée pour Vannes réunit notamment Claire Mercier et Florence Truchon, ainsi que plusieurs céramistes impliquées dans l’événement.

À noter pour les professionnel(le)s : les candidatures pour l’édition 2026 sont annoncées ouvertes du 15 décembre 2025 au 31 janvier 2026 via Argile Bretagne.

Infos pratiques

L’Été des Potiers – Port de Vannes, esplanade Simone Veil (56000 Vannes)

Mercredi 5 et jeudi 6 août 2026, de 10h à 19h

Entrée libre et gratuite

Contact (organisation) : 06 61 56 39 61