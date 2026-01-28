L’Été des Potiers à Vannes 2026, 39 céramistes au port les mercredi 5 et jeudi 6 août

Par
Vannes
-
2400
ete potiers vannes

Depuis plus de trois décennies, L’Été des Potiers fait revenir la céramique au grand air, au cœur du port de Vannes. Pour sa 32e édition, le rendez-vous s’installe à nouveau sur l’esplanade Simone Veil avec 39 créateurs céramistes. Une exposition-vente pensée comme une promenade parmi les matières, les cuissons, les formes, de l’objet utile aux pièces plus sculpturales. Deux jours pour voir, toucher, choisir la céramique contemporaine.

Faïence, porcelaine, grès, terres mêlées, émaux mats ou brillants, surfaces brutes ou polies… Le plaisir, ici, c’est aussi la conversation. Les potiers et potières racontent leurs gestes, leurs fours, leurs recettes d’émail, leurs accidents heureux. Une manière simple et directe de comprendre ce qu’on achète, et pourquoi chaque pièce a sa nuance.

L'Été des Potiers - Vannes

Au programme 2026

Exposition-vente : de 10h à 19h, mercredi 5 et jeudi 6 août 2026.

Animations gratuites :

  • Atelier modelage libre, gratuit, sans inscription
  • Démonstrations de sculptures animalières
  • Expo-concours autour du thème « Métamorphose »

Une organisation locale, ancrée dans le réseau Argile Bretagne

Le marché est porté par l’association vannetaise Terre d’Expression, dans le cadre des Escales Céramiques relayées par Argile Bretagne. L’équipe organisatrice annoncée pour Vannes réunit notamment Claire Mercier et Florence Truchon, ainsi que plusieurs céramistes impliquées dans l’événement.

À noter pour les professionnel(le)s : les candidatures pour l’édition 2026 sont annoncées ouvertes du 15 décembre 2025 au 31 janvier 2026 via Argile Bretagne.

Infos pratiques

L’Été des Potiers – Port de Vannes, esplanade Simone Veil (56000 Vannes)
Mercredi 5 et jeudi 6 août 2026, de 10h à 19h
Entrée libre et gratuite

Contact (organisation) : 06 61 56 39 61

  • L'Eté des Potiers - Vannes
    Claire Albrecht
  • L'Eté des Potiers - Vannes
    Marlène Requier
  • L'Eté des Potiers - Vannes
    Mathilde Le Mancq
  • L'Eté des Potiers - Vannes
    Karine Berthemet
  • L'Eté des Potiers - Vannes
    Alice Urien et Olivier Ruaud
  • L'Eté des Potiers - Vannes
    Lara Graterol : l’alliance naturelle du grès et de l’osier
  • L'Eté des Potiers - Vannes
    Emile Fievet