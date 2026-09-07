Paris. Le programme des Journées du Patrimoine

Ateliers d’initiation à la boulangerie pour enfants, Syndicat des Boulangers du Grand Paris, Paris



Syndicat des Boulangers du Grand Paris — Paris

Visite libre de la basilique, Basilique du Sacré-Cœur, Paris



Basilique du Sacré-Cœur — Paris

Visite guidée d’une machine à laver de métro, Machine à laver le métro – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription, Paris



Machine à laver le métro - Adresse exacte communiquée lors de l'inscription — Paris

Tableau signé Guillaume Bottazzi, face au parc Montsouris, Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi, Paris



Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi — Paris

Les métiers d’art dans les photographies de François Kollar, Jardin Monica Vitti, Paris



Jardin Monica Vitti — Paris

Jeu de piste numérique : « Apprentis sculpteurs et sculptrices au Jardin des Plantes », Muséum national d’histoire naturelle – Jardin des Plantes, Paris



Muséum national d'histoire naturelle - Jardin des Plantes — Paris

Visite libre des jardins du quadrilatère des Archives nationales, Archives nationales – Site de Paris, Paris



Archives nationales - Site de Paris — Paris

Visite guidée du Grand Rex avec historique et annecdotes, Le Grand Rex Paris, Paris



Le Grand Rex Paris — Paris

Tableau de Guillaume Bottazzi à deux pas de la tour Eiffel, Tableau de Guillaume Bottazzi – Hall d’immeuble, Paris



Tableau de Guillaume Bottazzi - Hall d'immeuble — Paris

Rencontre avec la chorégraphe Anne Teresa de Keersmaeker, Chaillot – Théâtre national de la Danse, Paris



Chaillot - Théâtre national de la Danse — Paris

Visite du Temple de Pentemont et exposition, Temple de Pentemont, Paris



Temple de Pentemont — Paris

Visite guidée de la brasserie Bofinger, Brasserie Bofinger, Paris



Brasserie Bofinger — Paris

SNCF Groupe : Visite guidée de la Tour de l’horloge de la gare de Lyon à Paris, Paris Gare de Lyon, Paris



Paris Gare de Lyon — Paris

Visite guidée de l’hôtel de Noirmoutier, Hôtel de Noirmoutier – Résidence du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, Paris



Hôtel de Noirmoutier - Résidence du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris — Paris

Atelier Photographie (prise de vue) – Regards sur le patrimoine parisien, Centre culturel André Malraux – Paris Ateliers, Paris



Centre culturel André Malraux - Paris Ateliers — Paris

Les journées de la calligraphie arabe, Grande Mosquée de Paris, Paris



Grande Mosquée de Paris — Paris

[Ministère] Exposition photographique Willy Ronis au Ministère de la Culture, Ministère de la Culture, Paris



Domaine national du Palais-Royal — Paris

Visite libre du ministère de la Culture, Domaine national du Palais-Royal, Paris



Domaine national du Palais-Royal — Paris

Visitez l’Hôtel de Sully, Hôtel de Sully, Paris



Hôtel de Sully — Paris

Visite commentée de l’Hôtel de Monaco, réisdence de l’Ambassadeur de Pologne, Hôtel de Monaco – Résidence de l’ambassadeur de Pologne, Paris



Hôtel de Monaco - Résidence de l'ambassadeur de Pologne — Paris

Portes ouvertes de l’Institut de France, Institut de France, Paris



Institut de France — Paris

JEP 2026 : Église de la Madeleine, Église de la Madeleine, Paris



Église de la Madeleine — Paris

Découvrez les collections de l’Institut Métapsychique International, Institut Métapsychique International (IMI), Paris



Institut Métapsychique International (IMI) — Paris

Journées européennes du patrimoine à France Télévisions, France Télévisions, Paris



France Télévisions — Paris

Le Collège Condorcet ouvre les portes de son histoire, Collège Condorcet, Paris



Collège Condorcet — Paris

Poussez les portes du quartier des Célestins, Garde républicaine – Quartier des Célestins, Paris



Garde républicaine - Quartier des Célestins — Paris

Visite guidée de la soufflerie Eiffel, Soufflerie Eiffel, Paris



Soufflerie Eiffel — Paris

Visite du Centre opérationnel exploitation de la gare de Paris Montparnasse, Gare de Paris Montparnasse – Centre Opérationnel Exploitation Gare, Paris



Gare de Paris Montparnasse - Centre Opérationnel Exploitation Gare — Paris

Visite « Patrimoine à préserver », Sénat – Palais du Luxembourg, hôtel de la Présidence, Paris



Sénat - Palais du Luxembourg, hôtel de la Présidence — Paris

COMPLET Ateliers d’initiation à la boulangerie pour enfants, Syndicat des Boulangers du Grand Paris, Paris



Syndicat des Boulangers du Grand Paris — Paris

Les tours de Notre-Dame, 1 an déjà !, Tours de la cathédrale Notre-Dame de Paris, Paris



Tours de la cathédrale Notre-Dame de Paris — Paris

Présentation d’une obédience maçonnique de tradition égyptienne, Temple de la Grande Loge Française de Misraim, Paris



Temple de la Grande Loge Française de Misraim — Paris

Visite de l’Hôtel de Bourvallais (ministère de la Justice), Hôtel de Bourvallais – Ministère de la Justice, Paris



Hôtel de Bourvallais - Ministère de la Justice — Paris

Exposition « Préhistoriens, préhistoire, préhistoriques », Institut de Paléontologie Humaine – Fondation Albert Ier de Monaco, Paris



Institut de Paléontologie Humaine - Fondation Albert Ier de Monaco — Paris

Parcours commentés dans le métro, Parcours commentés dans le métro – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription, Paris



Parcours commentés dans le métro - Adresse exacte communiquée lors de l'inscription — Paris

Découverte du quotidien d’un agent en station et de l’histoire d’une station de métro, Parcours commenté – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription, Paris



Parcours commenté - Adresse exacte communiquée lors de l'inscription — Paris

À la découverte des Galeries Lafayette du boulevard Haussmann, Galeries Lafayette Haussmann, Paris



Galeries Lafayette Haussmann — Paris

Découverte de la Bourse du travail de Paris, Bourse du travail de Paris, Paris



Bourse du travail de Paris — Paris

Visite de la Manufacture de Roquette – Alain Ducasse Chocolat, Le Chocolat Alain Ducasse – La Manufacture de Roquette, Paris



Le Chocolat Alain Ducasse - La Manufacture de Roquette — Paris

Visite de la Manufacture des Grands-Champs – Alain Ducasse Chocolat & Glace, Le Chocolat Alain Ducasse – La Manufacture des Grands Champs, Paris



Le Chocolat Alain Ducasse - La Manufacture des Grands Champs — Paris

Portes ouvertes du centre de secours de Port-Royal, Centre de secours Port-Royal, Paris



Centre de secours Port-Royal — Paris

Visite du centre de maintenance des équipements du ticket magnétique, Atelier de maintenance des équipements – Adresse communiquée lors de l’inscription, Paris



Atelier de maintenance des équipements - Adresse communiquée lors de l'inscription — Paris

Les Journées européennes du patrimoine au 19M, Le 19M, Paris



Le 19M — Paris

Visite de la Manufacture – Alain Ducasse Café, Le Café Alain Ducasse – Manufacture de Café, Paris



Le Café Alain Ducasse - Manufacture de Café — Paris

Mémorial des martyrs de la Déportation – Visite libre, Mémorial des martyrs de la Déportation, Paris



Mémorial des martyrs de la Déportation — Paris

A la découverte des Ateliers d’art du Louvre, Ateliers d’art du musée du Louvre, Paris



Ateliers d'art du musée du Louvre — Paris

Monument aux Morts pour la France en opérations extérieures – Visite libre, Monument aux morts pour la France en opérations extérieures, Paris



Monument aux morts pour la France en opérations extérieures — Paris

Visite guidée de la Piscine de Pontoise, Espace Sportif de Pontoise, Paris



Espace Sportif de Pontoise — Paris

Portes ouvertes de l’Institut Joaillerie Cartier, Institut Joaillerie Cartier, Paris



Institut Joaillerie Cartier — Paris

Visite guidée de La Ruche, Fondation La Ruche-Seydoux, Paris



Fondation La Ruche-Seydoux — Paris

La cérémonie du ravivage de la Flamme sur la tombe du Soldat inconnu – 103 ans d’existence, Arc de triomphe, Paris



Arc de triomphe — Paris

Visite libre du musée de Cluny, Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge, Paris



Musée de Cluny - musée national du Moyen Âge — Paris

Les Filles de la Lumière, Grande Loge Féminine de France, Paris



Grande Loge Féminine de France — Paris

Visite et histoire du Lycée Voltaire à Paris 11ème, Lycée Voltaire, Paris



Lycée Voltaire — Paris

Visite guidée « Architectures du Louvre », Musée du Louvre et jardin des Tuileries, Paris



Musée du Louvre et jardin des Tuileries — Paris

Visite guidée des Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains, Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains, Paris



Pavillons de Bercy - Musée des Arts Forains — Paris

Visite libre de la Conciergerie, La Conciergerie, Paris



La Conciergerie — Paris

Visite libre avec audioguide, Cour d’appel de Paris, Paris



Cour d'appel de Paris — Paris

Mémorial de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie – Visite libre, Mémorial de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, Paris



Mémorial de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie — Paris

Visite avec médiation de l’Agence centrale Société Générale Héritages en partage : quand le patrimoine révèle le matrimoine, Agence Centrale Société Générale, Paris



Agence Centrale Société Générale — Paris

Visite guidée du réfectoire des moines, Bibliothèque centrale du Conservatoire national des arts et métiers, Paris



Bibliothèque centrale du Conservatoire national des arts et métiers — Paris

Visite commentée de l’Agence centrale Société Générale Héritages en partage : quand le patrimoine révèle le matrimoine, Agence Centrale Société Générale, Paris



Agence Centrale Société Générale — Paris

Escape game à la Faculté de Pharmacie de Paris, Faculté de Pharmacie de Paris, Paris



Faculté de Pharmacie de Paris — Paris

Visite guidée Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris



Hôpital de la Pitié-Salpêtrière — Paris

Portes Ouvertes des Métiers avec Ateliers De France / COMPLET, Hôtel de Croisilles, Paris



Hôtel de Croisilles — Paris

Visite guidée du Musée François Tillequin – collections de Matière médicale, Faculté de Pharmacie de Paris, Paris



Faculté de Pharmacie de Paris — Paris

Visite libre du Panthéon, Le Panthéon, Paris



Le Panthéon — Paris

Visite de la Maison Roger Vivier et de ses Archives, Maison Roger Vivier, Paris



Maison Roger Vivier — Paris

Rencontrez les partenaires du musée de l’Armée La Société des amis du musée de l’Armée (SAMA), Hôtel des Invalides – Musée de l’armée, Paris



Hôtel des Invalides - Musée de l'armée — Paris

Visite du Ministère de l’Éducation Nationale, Hôtel de Rochechouart – Ministère de l’Éducation nationale, Paris



Hôtel de Rochechouart - Ministère de l'Éducation nationale — Paris

Exposition temporaire « Codex on the Rocks », Musée de minéralogie de l’École des Mines, Paris



Musée de minéralogie de l'École des Mines — Paris

Promenades patrimoniales : Sur les chemins des architectures de brique du 5ème arrondissement, RDV Mairie du 5e arrondissement, Paris



Mairie du 5e arrondissement — Paris

Visite libre du Musée de la musique, Cité de la musique – Musée de la musique, Paris



Cité de la musique - Musée de la musique — Paris

Reliure Houdart ouvre ses portes, Reliure Houdart, Paris



Reliure Houdart — Paris

Visites guidées du Temple du Marais, Temple du Marais, Paris



Temple du Marais — Paris

Séance de films muets en ciné-concert, Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, Paris



Fondation Jérôme Seydoux-Pathé — Paris

Visite du Collège de France, Collège de France, Paris



Collège de France — Paris

Visite guidée de la chapelle de la Sorbonne, La Sorbonne, Paris



La Sorbonne — Paris

Visite de la médiathèque de la RATP, Médiathèque de la RATP – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription, Paris



Médiathèque de la RATP - Adresse exacte communiquée lors de l'inscription — Paris

Visite guidée du Musée de la Contrefaçon, Musée de la Contrefaçon, Paris



Musée de la Contrefaçon — Paris

Les trésors d’IVT ouvrent leurs coulisses !, International Visual Théâtre, Paris



International Visual Théâtre — Paris

Faubourg Montmartre, sous les feux de la rampe, Hôtel d’Augny – Mairie du 9e arrondissement, Paris



Hôtel d’Augny - Mairie du 9e arrondissement — Paris

Expérience de réalité virtuelle, Musée Cernuschi, Paris



Musée Cernuschi — Paris

Visite guidée, Hôtel de Massa, Paris



Hôtel de Massa — Paris

Visite libre de la cathédrale américaine de la Sainte-Trinité, Cathédrale américaine de Paris, Paris



Cathédrale américaine de Paris — Paris

Musée, Ateliers, Conférences, Institut du monde arabe, Paris



Institut du monde arabe — Paris

Visite de l’Hôtel de Ville de Paris, Hôtel de Ville de Paris, Paris



Hôtel de Ville de Paris — Paris

Visite commentée de l’Espace muséal de la Fédération française de basket-ball, Espace muséal de la fédération française de Basketball, Paris



Espace muséal de la fédération française de Basketball — Paris

Visite libre du temple protestant du Saint-Esprit, Temple du Saint-Esprit, Paris



Temple du Saint-Esprit — Paris

À la découverte de l’Ambassade de Bulgarie, Ambassade de Bulgarie, Paris



Ambassade de Bulgarie — Paris

Pigalle-Martyrs, sur les pas des personnes illustres du 19ᵉ siècle, Hôtel d’Augny – Mairie du 9e arrondissement, Paris



Hôtel d’Augny - Mairie du 9e arrondissement — Paris

Rencontrez les partenaires du musée de l’Armée La Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) et le monde de l’espionnage, Hôtel des Invalides – Musée de l’armée, Paris



Hôtel des Invalides - Musée de l'armée — Paris

Journées européennes du patrimoine à l’Hôtel de Matignon, Hôtel de Matignon, Paris



Hôtel de Matignon — Paris

Visite guidée : Les incontournables du musée, Musée Carnavalet – histoire de Paris, Paris



Musée Carnavalet - histoire de Paris — Paris

Visite libre de la Maison Élysée, La Maison Élysée, Paris



La Maison Élysée — Paris

Visites libres des galeries des collections de la Fondation Pathé, Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, Paris



Fondation Jérôme Seydoux-Pathé — Paris

Visite libre de l’exposition Hugo et l’architecture, Maison de Victor Hugo, Paris



Maison de Victor Hugo — Paris

Balade en bus anciens, Maison de la RATP, Paris



Maison de la RATP — Paris

Ouverture exceptionnelle de la Résidence de l’Ambassadeur du Royaume-Uni, Résidence de l’Ambassadeur Britannique en France, Paris



Résidence de l'Ambassadeur Britannique en France — Paris

Conférences de l’Institut des Civilisations, Institut des civilisations du Collège de France, Paris



Institut des civilisations du Collège de France — Paris

Expositions à l’Institut National des Jeunes Aveugles, Institut National des Jeunes Aveugles, Paris



Institut National des Jeunes Aveugles — Paris

Visite du Musée des Égouts, Musée des égouts, Paris



Musée des égouts — Paris

Parcours commentés autour de la Ligne 6, Parcours commenté Ligne 6 – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription, Paris



Parcours commenté Ligne 6 - Adresse exacte communiquée lors de l'inscription — Paris

Faubourg Montmartre, sous les feux de la rampe, Mairie du 9e arrondissement de Paris, Paris



Mairie du 9e arrondissement de Paris — Paris

Journée Portes Ouvertes de l’International Visual Théâtre, International Visual Théâtre, Paris



International Visual Théâtre — Paris

Parcours Gobelins – Création et transmission des savoir-faire, Enclos des Gobelins, Paris



Enclos des Gobelins — Paris

Installation « La Veille » de Tami Notsani, Mémorial de la Shoah, Paris



Mémorial de la Shoah — Paris

Visite commentée de l’exposition et initiation à la langue des signes à l’Institut des sourds de Paris, Institut national de Jeunes Sourds de Paris, Paris



Institut national de Jeunes Sourds de Paris — Paris

Rencontre cafe-chouquettes, Studio Le Regard du Cygne, Paris



Studio Le Regard du Cygne — Paris

Visite du centre de formation des conducteurs de métro, Centre de formation conducteurs – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription, Paris



Centre de formation conducteurs - Adresse exacte communiquée lors de l'inscription — Paris

Exposition « Paul Ricoeur : la traversée du siècle », Institut protestant de théologie, Paris



Institut protestant de théologie — Paris

Visite de la Maison du Protestantisme, Maison du Protestantisme, Paris



Maison du Protestantisme — Paris

Visite flash de l’Arc de triomphe, Arc de triomphe, Paris



Arc de triomphe — Paris

Conférence à l’Espace Niemeyer, Espace Niemeyer – Siège du Parti communiste français, Paris



Espace Niemeyer - Siège du Parti communiste français — Paris

À la découverte de la Sorbonne, La Sorbonne, Paris



La Sorbonne — Paris

Visite commentée « Derrière les portes du Pavillon Mollien », Musée du Louvre et jardin des Tuileries, Paris



Musée du Louvre et jardin des Tuileries — Paris

Libye, patrimoine révélé, Institut du monde arabe, Paris



Institut du monde arabe — Paris

Exposition du Prix du design de l’IMA 2026, Institut du monde arabe, Paris



Institut du monde arabe — Paris

À la découverte du musée Valentin Haüy dédié à l’histoire des aveugles, Musée Valentin Haüy, Paris



Musée Valentin Haüy — Paris

Visites guidées du Grand Palais, Le Grand Palais, Paris



Le Grand Palais — Paris

Visite de la salle de collection de botanique, Campus Pierre et Marie Curie – Sorbonne Université, Paris



Campus Pierre et Marie Curie - Sorbonne Université — Paris

Visite de l’Institut des Civilisations, Institut des civilisations du Collège de France, Paris



Institut des civilisations du Collège de France — Paris

Atelier Archéomaquette par les archéologues de l’Inrap, Musée des arts et métiers, Paris



Musée des arts et métiers — Paris

Visite commentée par les directeurs, Théâtre Le Ranelagh, Paris



Théâtre Le Ranelagh — Paris

L’École des Arts Joailliers : Visites guidées de l’Hôtel de Mercy-Argenteau, L’École des Arts Joailliers, avec le soutien de Van Cleef & Arpels, Paris



L’École des Arts Joailliers, avec le soutien de Van Cleef & Arpels — Paris

Visite libre de l’Espace Niemeyer, Espace Niemeyer – Siège du Parti communiste français, Paris



Espace Niemeyer - Siège du Parti communiste français — Paris

Visite libre des collections du musée de l’Armée, Hôtel des Invalides – Musée de l’armée, Paris



Hôtel des Invalides - Musée de l'armée — Paris

Visites des serres du Jardin du Luxembourg, Serres du Jardin du Luxembourg, Paris



Serres du Jardin du Luxembourg — Paris

Découvrez un château en plein Paris, Citéco – Cité de l’économie, Paris



Citéco - Cité de l'économie — Paris

Visite de la Caserne Exelmans, Caserne Exelmans, Paris



Caserne Exelmans — Paris

À la découverte d’un patrimoine pédagogique d’exception : la collection de zoologie de Sorbonne Université, Campus Pierre et Marie Curie – Sorbonne Université, Paris



Campus Pierre et Marie Curie - Sorbonne Université — Paris

Découverte de l’Institut Giacometti, Institut Giacometti – Hôtel particulier Paul Follot, Paris



Institut Giacometti - Hôtel particulier Paul Follot — Paris

Spectacles et art de vivre : de Trinité à Blanche, Hôtel d’Augny – Mairie du 9e arrondissement, Paris



Hôtel d’Augny - Mairie du 9e arrondissement — Paris

Atelier Vannerie sauvage à Paris, RDV Parc des Buttes-Chaumont, Paris



RDV Parc des Buttes-Chaumont — Paris

Hommage à Václav Havel, Ambassade de la République tchèque, Paris



Ambassade de la République tchèque — Paris

À la découverte du patrimoine culturel de l’Indonésie à l’Ambassade de la République d’Indonésie, Ambassade de la République d’Indonésie, Paris



Ambassade de la République d'Indonésie — Paris

Visite libre de l’Espace muséal de la Fédération française de basket-ball, Espace muséal de la fédération française de Basketball, Paris



Espace muséal de la fédération française de Basketball — Paris

Visite à l’Institut National des Jeunes Aveugles, Institut National des Jeunes Aveugles, Paris



Institut National des Jeunes Aveugles — Paris

Librairie boutique, Institut du monde arabe, Paris



Institut du monde arabe — Paris

Sauvez le Grand Palais !, Grand Palais, Paris



Le Grand Palais — Paris

Patrimoine Vivant : Portes Ouvertes au Palais du Béhague, Palais de Béhague – Ambassade de Roumanie, Paris



Palais de Béhague - Ambassade de Roumanie — Paris

Pigalle-Martyrs, sur les pas des personnes illustres du 19ᵉ siècle, Mairie du 9e arrondissement de Paris, Paris



Mairie du 9e arrondissement de Paris — Paris

Ateliers à l’Institut National des Jeunes Aveugles, Institut National des Jeunes Aveugles, Paris



Institut National des Jeunes Aveugles — Paris

Visite-promenade : À la découverte du Paris romantique, Musée de la vie romantique, Paris



Musée de la vie romantique — Paris

Échappés du temps : trésors en péril de la Faculté de théologie protestante de Paris, Institut protestant de théologie, Paris



Institut protestant de théologie — Paris

Visite du tribunal judiciaire de Paris, Tribunal judicaire de Paris, Paris



Tribunal judicaire de Paris — Paris

Visite guidée du temple protestant du Saint-Esprit, Temple du Saint-Esprit, Paris



Temple du Saint-Esprit — Paris

Visite guidée du jardin botanique de la Faculté de Pharmacie de Paris, Faculté de Pharmacie de Paris, Paris



Faculté de Pharmacie de Paris — Paris

Visite commentée « Pour l’amour du dessin », Musée du Louvre et jardin des Tuileries, Paris



Musée du Louvre et jardin des Tuileries — Paris

La Révolution française au fil de l’eau, Port de l’arsenal, Paris



Port de l'arsenal — Paris

Patrimoine naturel : immersion dans une ferme pédagogique, Hôtel d’Augny – Mairie du 9e arrondissement, Paris



Hôtel d’Augny - Mairie du 9e arrondissement — Paris

Un week-end chez les francs-maçons!, Musée de la Franc-Maçonnerie, Paris



Musée de la Franc-Maçonnerie — Paris

Le Grand salon et la salle Turenne : à la découverte d’espaces habituellement fermés au public, Hôtel des Invalides – Musée de l’armée, Paris



Hôtel des Invalides - Musée de l'armée — Paris

9e salon du livre de l’armée de Terre, Hôtel des Invalides – Musée de l’armée, Paris



Hôtel des Invalides - Musée de l'armée — Paris

Visite guidée de l’INSP (ex-ENA) à Paris, Institut national du service publique (INSP), Paris



Institut national du service public — Paris

Jeu Chrono-défi, Musée des plans-reliefs, Paris



Musée des plans-reliefs — Paris

« Raoul Allier (1862-1939) : un protestant au service de la République », Centre documentaire de l’Institut Protestant de Théologie, Paris



Centre documentaire de l'Institut Protestant de Théologie — Paris

Parcours Perret – Réserves et ateliers de restauration, Le Mobilier national, Paris



Le Mobilier national — Paris

Visite guidée de la cathédrale américaine de la Sainte-Trinité, Cathédrale américaine de Paris, Paris



Cathédrale américaine de Paris — Paris

Visite de l’église Bon Secours, Église luthérienne de Bon-Secours, Paris



Église luthérienne de Bon-Secours — Paris

Visite d’un atelier de restauration d’œuvres d’art, Atelier du Temps Passé, Paris



Atelier du Temps Passé — Paris

Visite guidée du bureau du général de Gaulle (1947-1958) dans un hôtel particulier du Faubourg Saint-Germain, Fondation Charles de Gaulle, Paris



Fondation Charles de Gaulle — Paris

Visite libre de l’appartement de Victor Hugo, Maison de Victor Hugo, Paris



Maison de Victor Hugo — Paris

Visite des coulisses du Grand Rex, Cinéma Le Grand Rex, Paris



Cinéma Le Grand Rex — Paris

Visite libre de l’exposition et initiation à la langue des signes à l’Institut des sourds de Paris, Institut national de Jeunes Sourds de Paris, Paris



Institut national de Jeunes Sourds de Paris — Paris

Visite libre de l’hôtel de Soubise et de l’exposition permanente du musée des Archives nationales, Archives nationales – Site de Paris, Paris



Archives nationales - Site de Paris — Paris

Visite guidée du centre Panthéon de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonnne, Centre Panthéon Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris



Centre Panthéon Paris 1 Panthéon-Sorbonne — Paris

Visite de l’Institut du monde arabe, Institut du monde arabe, Paris



Institut du monde arabe — Paris

Visite du siège de la Grande Loge de France, Hôtel de la Grande Loge de France, Paris



Hôtel de la Grande Loge de France — Paris

Conduite de simulateurs de conduite de tramway et du MS61, Maison de la RATP, Paris



Maison de la RATP — Paris

Visites commentées du tribunal des activités économiques de Paris, Tribunal de commerce de Paris, Paris



Tribunal de commerce de Paris — Paris

Ateliers de tissage du Petit Mob’, Enclos des Gobelins, Paris



Enclos des Gobelins — Paris

Visite libre du bâtiment de Renzo Piano, Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, Paris



Fondation Jérôme Seydoux-Pathé — Paris

Découverte du Ministère de l’Intérieur, Hôtel de Beauvau – Ministère de l’Intérieur, Paris



Hôtel de Beauvau - Ministère de l'Intérieur — Paris

Notre-Dame Whispers : La balade audio-immersive, Campus Pierre et Marie Curie – Sorbonne Université, Paris



Campus Pierre et Marie Curie - Sorbonne Université — Paris

Visite de la Faculté de théologie protestante de Paris et de ses jardins, Institut protestant de théologie, Paris



Institut protestant de théologie — Paris

Visite-promenade : Femmes artistes et libres, Musée de la vie romantique, Paris



Musée de la vie romantique — Paris

Circuits « Passages et Galeries », Circuit « Passages et galeries », Paris



Circuit « Passages et galeries » — Paris

Exposition sur le ticket en carton, Maison de la RATP, Paris



Maison de la RATP — Paris

Photographie végétale, École Du Breuil, Paris



École Du Breuil — Paris

Visite guidée de la salle des Actes de la Faculté de Pharmacie de Paris, Faculté de Pharmacie de Paris, Paris



Faculté de Pharmacie de Paris — Paris

Osez les enchères !, Gros & Delettrez – Rive Gauche, Paris



Gros & Delettrez - Rive Gauche — Paris

Parcours Manufactures textiles, Manufactures textiles, Paris



Manufactures textiles — Paris

Visite guidée des Galeries Lafayette Champs-Elysées, Galeries Lafayette Champs-Elysées, Paris



Galeries Lafayette Champs-Elysées — Paris

Visite insolite le cimetière du père Lachaise conté par la Grande Sibylle, Cimetière du Père Lachaise, Paris



Cimetière du Père Lachaise — Paris

Talisman. Carte blanche à Ali Banisadr, Musée national Gustave Moreau, Paris



Musée national Gustave Moreau — Paris

Visite de l’hôpital Cochin Port-Royal, Ancienne abbaye de Port-Royal – Hôpital Cochin, Paris



Ancienne abbaye de Port-Royal - Hôpital Cochin — Paris

Visite de la Salle Wagram, Salle Wagram, Paris



Salle Wagram — Paris

Le coin des tout-petits, Musée des plans-reliefs, Paris



Musée des plans-reliefs — Paris

Ateliers en famille, Maison de la RATP, Paris



Maison de la RATP — Paris

Visite guidée de la résidence de l’ambassadeur de Belgique, Résidence de l’ambassadeur de Belgique, Paris



Résidence de l'ambassadeur de Belgique — Paris

Visite libre des collections du musée, Musée national Gustave Moreau, Paris



Musée national Gustave Moreau — Paris

Les thermes des gallo-romains à Lutèce, Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge, Paris



Musée de Cluny - musée national du Moyen Âge — Paris

Visite guidée de l’Hôtel de Beauvais, Hôtel de Beauvais – Cour administrative d’appel de Paris, Paris



Hôtel de Beauvais - Cour administrative d'appel de Paris — Paris

Venez à la rencontre de la Croix-Rouge à Paris !, Hôtel Dieulafoy – CRF DT de Paris, Paris



Hôtel Dieulafoy - CRF DT de Paris — Paris

Le Corbusier : 10 ans au patrimoine mondial, Fondation Le Corbusier – Maison La Roche, Paris



Fondation Le Corbusier - Maison La Roche — Paris

Exposition: revivez 50 ans de création, International Visual Théâtre, Paris



International Visual Théâtre — Paris

Ateliers « Petit ensemblier », Enclos des Gobelins, Paris



Enclos des Gobelins — Paris

Visite guidée par la directrice et son équipe, Studio Raspail, Paris



Studio Raspail — Paris

Visite libre du siège de la Banque de France (Hôtel de Toulouse), Banque de France, Paris



Banque de France — Paris

Journées Portes Ouvertes à l’Agence Spatiale Européenne, Siège de l’Agence spatiale européenne, Paris



Siège de l'Agence spatiale européenne — Paris

Visite de l’hôtel Lamoignon, Bibliothèque historique de la Ville de Paris, Paris



Bibliothèque historique de la Ville de Paris — Paris

La Palestine photographiée par Joss Dray, Institut du monde arabe, Paris



Institut du monde arabe — Paris

Visite guidée et commentée de l’Académie Nationale de Chirurgie, Académie Nationale de Chirurgie, Paris



Académie Nationale de Chirurgie — Paris

Exposition AlUla, design d’un territoire vivant, Institut du monde arabe, Paris



Institut du monde arabe — Paris

Jeu de piste pour petits et grands, Petit Palais, Paris



Petit Palais — Paris

Laboratoire de mémoire – Exposition photographique de Charline Tartare, Faculté de Pharmacie de Paris, Paris



Faculté de Pharmacie de Paris — Paris

Visite du Musée de la Radiologie (sur inscription), Musée de la Radiologie et de l’Imagerie Médicale, Paris



Musée de la Radiologie et de l'Imagerie Médicale — Paris

Visite de l’Église américaine de Paris, American church in Paris – Église américaine de Paris, Paris



American church in Paris - Église américaine de Paris — Paris

Visite du centre bus de la Croix Nivert, Centre Bus de la Croix Nivert – adresse exacte communiquée lors de l’inscription, Paris



Centre Bus de la Croix Nivert - adresse exacte communiquée lors de l'inscription — Paris

Visite du Quai d’Orsay – expositions, rencontres et animations, Hôtel du ministre – Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Paris



Hôtel du ministre - Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères — Paris

À la découverte du cyanotype, Musée Zadkine, Paris



Musée Zadkine — Paris

Visite des ministères sociaux, Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, Paris



Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles — Paris

Découverte du patrimoine artistique, Campus Pierre et Marie Curie – Sorbonne Université, Paris



Campus Pierre et Marie Curie - Sorbonne Université — Paris

Visite guidée d’IVT en français, International Visual Théâtre, Paris



International Visual Théâtre — Paris

Découvrez les mystères de la police scientifique !, Musée de la préfecture de police, Paris



Musée de la préfecture de police — Paris

Visite commentée du Fonds Ricœur, Fonds Ricœur, Paris



Fonds Ricœur — Paris

Promenade-découverte du jardin des Tuileries, Jardin des Tuileries, entrée Lemonnier, Paris



Jardin des Tuileries, entrée Lemonnier — Paris

Visite Guidée de l’hôtel MGallery Paris Bastille Boutet, Hôtel Mgallery Paris Bastille Boutet, Paris



Hôtel Mgallery Paris Bastille Boutet — Paris

Les visites du Palais de la Porte Dorée en famille, Palais de la Porte Dorée – Musée de l’histoire de l’immigration, Aquarium Tropical, Paris



Palais de la Porte Dorée – Musée de l’histoire de l’immigration, Aquarium Tropical — Paris

Visites flash et démonstration, Musée des arts et métiers, Paris



Musée des arts et métiers — Paris

Visite des appartements du XVIIIe siècle de l’Hôtel de la Marine, Hôtel de la Marine, Paris



Hôtel de la Marine — Paris

Visite de la photothèque de la RATP, Photothèque de la RATP – Adresse précise communiquée lors de l’inscription, Paris



Photothèque de la RATP - Adresse précise communiquée lors de l'inscription — Paris

Visite descriptive et tactile des Grands Dépôts des Archives nationales pour le public mal-voyant, Archives nationales – Site de Paris, Paris



Archives nationales - Site de Paris — Paris

Permis de transports en commun, Maison de la RATP, Paris



Maison de la RATP — Paris

Promenade géologique sur le campus Pierre et Marie Curie de Sorbonne Université, Campus Pierre et Marie Curie – Sorbonne Université, Paris



Campus Pierre et Marie Curie - Sorbonne Université — Paris

Visitez le siège du journal Le Monde, Le Monde, Paris



Le Monde — Paris

Serious game sur tablette « La mission de Rol-Tanguy : énigmes en souterrain », Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin, Paris



Musée de la libération de Paris - Musée du Général Leclerc - Musée Jean Moulin — Paris

Parcours : paysage et biodiversité autour du jardin du Luxembourg, une expérience d’accueil de la biodiversité, Jardin du Luxembourg Porte Gay-Lussac boulevard St Michel 75006, Paris



Jardin du Luxembourg Porte Gay-Lussac boulevard St Michel 75006 — Paris

Visite guidée découverte en LSF, Musée des plans-reliefs, Paris



Musée des plans-reliefs — Paris

Journées européennes du patrimoine à la Cour des comptes, Palais Cambon – Cour des comptes, Paris



Palais Cambon - Cour des comptes — Paris

Jeu de piste découverte de la Langue des signes et de la culture sourde, International Visual Théâtre, Paris



International Visual Théâtre — Paris

Visite guidée au sein de l’Atelier Claude de Soria, Atelier Claude de Soria, Paris



Atelier Claude de Soria — Paris

Visite guidée de l’Église Protestante Allemande à Paris, Christuskirche – Église Protestante Allemande à Paris, Paris



Christuskirche - Église Protestante Allemande à Paris — Paris

La Libération de Paris | Visite guidée, Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin, Paris



Musée de la libération de Paris - Musée du Général Leclerc - Musée Jean Moulin — Paris

Visites guidées « L’architecture au service de la mémoire » – Mémorial des martyrs de la Déportation, Mémorial des martyrs de la Déportation, Paris



Mémorial des martyrs de la Déportation — Paris

Visite de la bibliothèque, Maison de Victor Hugo, Paris



Maison de Victor Hugo — Paris

Découverte du toit-terrasse : un point de vue imprenable !, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris



Cité de l'architecture et du patrimoine — Paris

Visite libre des collections du musée, Musée national Jean-Jacques Henner, Paris



Musée national Jean-Jacques Henner — Paris

Visite des Puces de Paris St-Ouen, Le café littéraire Le Petit Ney, Paris



Le café littéraire Le Petit Ney — Paris

Visite commentée de l’exposition « La Belle Époque du préfet Lépine ? », Musée de la préfecture de police, Paris



Musée de la préfecture de police — Paris

Visite musicale des collections permanentes, Musée Bourdelle, Paris



Musée Bourdelle — Paris

Visite architecturale, Institut Giacometti – Hôtel particulier Paul Follot, Paris



Institut Giacometti - Hôtel particulier Paul Follot — Paris

Vidéo-mapping de Nohant-Vic, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris



Cité de l'architecture et du patrimoine — Paris

Les visites du Palais de la Porte Dorée, Palais de la Porte Dorée – Musée de l’histoire de l’immigration, Aquarium Tropical, Paris



Palais de la Porte Dorée – Musée de l’histoire de l’immigration, Aquarium Tropical — Paris

Portraits de famille, Musée national Jean-Jacques Henner, Paris



Musée national Jean-Jacques Henner — Paris

Visite guidée de l’Hôtel Dieulafoy, siège de la Délégation Territoriale de la Croix-Rouge à Paris, Hôtel Dieulafoy – CRF DT de Paris, Paris



Hôtel Dieulafoy - CRF DT de Paris — Paris

Explorations sonores, Cité de la musique – Musée de la musique, Paris



Cité de la musique - Musée de la musique — Paris

Visite de la bibliothèque des Grands Moulins, Bibliothèque universitaire Grands Moulins – Université Paris Cité, Paris



Bibliothèque universitaire Grands Moulins - Université Paris Cité — Paris

Visite guidée d’un patrimoine remarquable, Immeubles rue de Cronstadt, Paris



Immeubles rue de Cronstadt — Paris

Visites commentées de la cité Montmartre aux artistes, Cité Montmartre aux Artistes, Paris



Cité Montmartre aux Artistes — Paris

Promenade littéraire et historique dans le Jardin, Muséum national d’histoire naturelle – Jardin des Plantes, Paris



Muséum national d'histoire naturelle - Jardin des Plantes — Paris

Visite de l’atelier de restauration, reliure et dorure des Archives nationales, Archives nationales – Site de Paris, Paris



Archives nationales - Site de Paris — Paris

Visite libre – Musée de la Monnaie de Paris !, La Monnaie de Paris, Paris



La Monnaie de Paris — Paris

Visite guidée Les salons du gouverneurs militaires de Paris, Hôtel des Invalides – Musée de l’armée, Paris



Hôtel des Invalides - Musée de l'armée — Paris

Visites guidées du monument aux Morts pour la France en opérations extérieures – 11h et 15h, Monument aux morts pour la France en opérations extérieures, Paris



Monument aux morts pour la France en opérations extérieures — Paris

Démonstrations : Réinventer l’objet, Hôtel des ventes Drouot, Paris



Hôtel des ventes Drouot — Paris

Salon Fine Arts Paris, Le Grand Palais, Paris



Le Grand Palais — Paris

Conférence : L’évolution de l’urbanisme et des styles dans le 17ème, Maison de la vie associative et citoyenne du 17e, Paris



Maison de la vie associative et citoyenne du 17e — Paris

Visite contée, Musée national Gustave Moreau, Paris



Musée national Gustave Moreau — Paris

Visite de la cité Blémont : de l’ilot insalubre à la cité Blémont, Le café littéraire Le Petit Ney, Paris



Le café littéraire Le Petit Ney — Paris

D.I.Y / Bricolarchi, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris



Cité de l'architecture et du patrimoine — Paris

Le Musée Méliès, Cinémathèque française, Paris



Cinémathèque française — Paris

Patrimoines en péril à travers les archives de Sorbonne Université !, Campus Pierre et Marie Curie – Sorbonne Université, Paris



Campus Pierre et Marie Curie - Sorbonne Université — Paris

L’École des Arts Joailliers : Conférence « Rencontre de L’Escarboucle », L’École des Arts Joailliers, avec le soutien de Van Cleef & Arpels, Paris



L’École des Arts Joailliers, avec le soutien de Van Cleef & Arpels — Paris

Visite libre du Musée Curie, Musée Curie, Paris



Musée Curie — Paris

Visite guidée de l’hôtel d’Augny, Hôtel d’Augny – Mairie du 9e arrondissement, Paris



Hôtel d’Augny - Mairie du 9e arrondissement — Paris

Visite flash – Musée de la Monnaie de Paris, La Monnaie de Paris, Paris



La Monnaie de Paris — Paris

Initiation à la linogravure, Musée Postal, Paris



Musée Postal — Paris

Visite guidée des Grands Dépôts des Archives nationales, Archives nationales – Site de Paris, Paris



Archives nationales - Site de Paris — Paris

Visite guidée de l’Académie nationale de médecine, Académie nationale de médecine, Paris



Académie nationale de médecine — Paris

Visites guidée en famille du Jardin des Plantes « L’arbre à remonter le temps », Muséum national d’histoire naturelle – Jardin des Plantes, Paris



Muséum national d'histoire naturelle - Jardin des Plantes — Paris

Découverte de la bibliothèque historique de l’Alliance biblique française, Alliance biblique française, Paris



Alliance biblique française — Paris

Annette Messager et Harry Nuriev, Musée de la Chasse et de la Nature, Paris



Musée de la Chasse et de la Nature — Paris

Chasse au trésor à la Monnaie de Paris !, La Monnaie de Paris, Paris



La Monnaie de Paris — Paris

Mission Métallos : jeu de piste à réaliser en famille, Maison des Métallos, Paris



Maison des Métallos — Paris

Conférence flash « Entrez dans La Comédie humaine », Maison de Balzac, Paris



Maison de Balzac — Paris

Femmes en or dans le quartier de la Chapelle, Statues des Femmes en Or, Paris



Statues des Femmes en Or — Paris

Concert du chœur et de l’ensemble Poséidon, Maison du Protestantisme, Paris



Maison du Protestantisme — Paris

Visite de la Bourse de Commerce – Pinault Collection, Bourse de Commerce – Pinault Collection, Paris



Bourse de Commerce - Pinault Collection — Paris

Exposition Reg’arts croisés au Bastille Design Center, Bastille Design Center, Paris



Bastille Design Center — Paris

Portes ouvertes à la cité Montmartre aux artistes, Cité Montmartre aux Artistes, Paris



Cité Montmartre aux Artistes — Paris

Visites guidées du mémorial de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie – 11h et 15h, Mémorial de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, Paris



Mémorial de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie — Paris

Visite de la Galerie Dior, La Galerie Dior, Paris



La Galerie Dior — Paris

Visite guidée du centre opérationnel exploitation gare, Gare de Paris-Austerlitz, Paris



Gare de Paris-Austerlitz — Paris

Focus sur le FNRS III, Musée de la marine, Paris



Musée de la marine — Paris

« La Bibliothèque vivante ». Projet participatif par Fanny de Chaillé, Archives nationales – Site de Paris, Paris



Archives nationales - Site de Paris — Paris

Exposition temporaire « Patrimoines en résistance – De Tombouctou à Odessa », Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris



Cité de l'architecture et du patrimoine — Paris

Visite guidée d’un patrimoine remarquable, Immeuble rue de l’Amiral Roussin, Paris



Immeuble rue de l'Amiral Roussin — Paris

Expérience : Si j’avais un marteau, Hôtel des ventes Drouot, Paris



Hôtel des ventes Drouot — Paris

Les Arches – atelier en famille (18-36 mois), Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris



Cité de l'architecture et du patrimoine — Paris

Architecture et fonctions, Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge, Paris



Musée de Cluny - musée national du Moyen Âge — Paris

Saint-Savin-sur-Gartempe, la Sixtine romane, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris



Cité de l'architecture et du patrimoine — Paris

Rencontre – Les coulisses de la restauration, Musée de la marine, Paris



Musée de la marine — Paris

Visite de l’Ambassade du Pérou en France, Ambassade du Pérou en France, Paris



Ambassade du Pérou en France — Paris

Visite conférence autour de l’histoire du ticket en carton, Maison de la RATP, Paris



Maison de la RATP — Paris

Visites Flash (30 min), Musée national de la Marine, Paris



Musée de la marine — Paris

Visite guidée : les objets insolites du musée, Musée Carnavalet – histoire de Paris, Paris



Musée Carnavalet - histoire de Paris — Paris

Conférence : les Pavillons de Bercy, lieu de mémoire vivante de la culture foraine, Pavillons de Bercy – Musée des arts forains, Paris



Pavillons de Bercy - Musée des arts forains — Paris

Visite guidée du Théâtre Silvia Monfort, Théâtre Silvia Monfort, Paris



Théâtre Silvia Monfort — Paris

Atelier contes pour enfant en LSF, International Visual Théâtre, Paris



International Visual Théâtre — Paris

Visite guidée de la Maison Poursin, Maison Poursin, Paris



Maison Poursin — Paris

Parcours matrimoine : à la découverte de femmes emblématiques sur le campus des Grands Moulins, Bibliothèque universitaire Grands Moulins – Université Paris Cité, Paris



Bibliothèque universitaire Grands Moulins - Université Paris Cité — Paris

Les Pavillons de Bercy, lieu de mémoire vivante de la culture foraine., Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains, Paris



Pavillons de Bercy - Musée des Arts Forains — Paris

Visite-Flash : La photographie dans les collections du musée, Musée de la marine, Paris



Musée de la marine — Paris

Visite de l’Hôtel de Brienne et du cabinet de la Ministre des Armées et des Anciens combattants, Hôtel de Brienne – Ministère des Armées, Paris



Hôtel de Brienne - Ministère des Armées — Paris

Visite de la Maison d’édition, Librairie des éditions A.Pedone, Paris



Librairie des éditions A.Pedone — Paris

Visite flash : découverte d’œuvres emblématiques des collections, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris



Cité de l'architecture et du patrimoine — Paris

Journées européennes du patrimoine 2026, Arc de triomphe, Paris



Arc de triomphe — Paris

Au sommet des Champs-Élysées, Maison du Danemark, Paris



Maison du Danemark — Paris

Tir du canon méridien, Domaine national du Palais-Royal, Paris



Domaine national du Palais-Royal — Paris

Visite commentée du Studio Le Regard du Cygne, Studio Le Regard du Cygne, Paris



Studio Le Regard du Cygne — Paris

Visite commentée – Sur inscription uniquement, Regard de la Lanterne, Paris



Regard de la Lanterne — Paris

Visite de l’exposition immersive sur les fables de Jean de la Fontaine, Cité Immersive des Fables, Paris



Cité Immersive des Fables — Paris

Expertise gratuite d’objets (bijoux, montres), Crédit Municipal de Paris, Paris



Crédit Municipal de Paris — Paris

Mise en système. Nijni Novgorod. Exposition d’art contemporain, Centre spirituel et culturel orthodoxe russe, Paris



Centre spirituel et culturel orthodoxe russe — Paris

Ministère de l’Agriculture : patrimoine, saveurs et culture en accès libre, Hôtel de Villeroy – Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Paris



Hôtel de Villeroy - Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire — Paris

Parcours de sensibilisation à la culture Sourde, International Visual Théâtre, Paris



International Visual Théâtre — Paris

Visite guidée de la Maison du Fontainier, Maison du Fontainier, Paris



Maison du Fontainier — Paris

Speed searching – Rencontre avec les doctorants de l’Inalco, Inalco – Maison de la recherche, Paris



Inalco - Maison de la recherche — Paris

Visite libre des Missions Etrangères de Paris, Séminaire des missions étrangères de Paris, Paris



Séminaire des missions étrangères de Paris — Paris

Découverte d’une sculpture d’art contemporain au palais de la Légion d’honneur, Grande chancellerie de la Légion d’honneur – Hôtel de Salm, Paris



Grande chancellerie de la Légion d'honneur - Hôtel de Salm — Paris

Visite du musée des minéraux de Sorbonne Université, Collection de minéraux de Sorbonne Université – Patio 14-25, Paris



Musée des minéraux de Sorbonne Université - Patio 14-25 — Paris

Visite du palais de la Légion d’honneur, Grande chancellerie de la Légion d’honneur – Hôtel de Salm, Paris



Grande chancellerie de la Légion d'honneur - Hôtel de Salm — Paris

A la découverte des archives conservées par le Musée Curie, Musée Curie, Paris



Musée Curie — Paris

Visite guidée de l’hôtel de Rohan et des décors de la Chancellerie d’Orléans, Archives nationales – Site de Paris, Paris



Archives nationales - Site de Paris — Paris

Atelier participatif Au cœur des Invalides, Hôtel des Invalides – Musée de l’armée, Paris



Hôtel des Invalides - Musée de l'armée — Paris

Visite commentée du Temple des Batignolles, Temple des Batignolles, Paris



Temple des Batignolles — Paris

Visite de la bibliothèque, Société de l’Histoire du Protestantisme français, Paris



Société de l'Histoire du Protestantisme français — Paris

Visite libre du site historique de l’Inalco, Inalco – Maison de la recherche, Paris



Inalco - Maison de la recherche — Paris

Jeux et activités pour enfants autour de l’histoire de Paris, Archives de Paris, Paris



Archives de Paris — Paris

Visite de la Cité Scolaire Chaptal, lycée Chaptal, Paris



lycée Chaptal — Paris

Visite guidée des coulisses des Archives de Paris, Archives de Paris, Paris



Archives de Paris — Paris

Visite guidée du lycée Janson de Sailly, Lycée Janson de Sailly, Paris



Lycée Janson de Sailly — Paris

Des photographies aux archives : pour quoi faire ?, Archives de Paris, Paris



Archives de Paris — Paris

Visite commentée du Château de la Reine Blanche, Château de la Reine Blanche, Paris



Château de la Reine Blanche — Paris

Visite guidée des réseaux miniatures sous la Gare de l’Est, Gare de l’Est, Paris



Gare de l'Est — Paris

Visite libre du temple du Foyer de l’Âme, Temple protestant du Foyer de l’Âme, Paris



Temple protestant du Foyer de l'Âme — Paris

Découverte du musée du Service de santé des armées, Musée du service de santé des Armées du Val-de-Grâce, Paris



Musée du service de santé des Armées du Val-de-Grâce — Paris

En famille pour la mission Rol-Tanguy, Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin, Paris



Musée de la libération de Paris - Musée du Général Leclerc - Musée Jean Moulin — Paris

Visite guidée de l’Ordre national des pharmaciens, Siège de l’ordre national des pharmaciens, Paris



Siège de l'ordre national des pharmaciens — Paris

Circuit dans le quartier des Halles, Circuit quartier des Halles, Paris



Circuit quartier des Halles — Paris

Rosas danst Rosas d’ Anne Teresa De Keersmaeker : installation vidéo multi-écrans, Chaillot – Théâtre national de la Danse, Paris



Chaillot - Théâtre national de la Danse — Paris

Accès libre à la Médiathèque, Centre Culturel Irlandais, Paris



Centre Culturel Irlandais — Paris

Voyage en famille au Grand Palais, Grand Palais, Paris



Le Grand Palais — Paris

Atelier découverte du modelage de la terre, Bibliothèque centrale du Muséum national d’Histoire naturelle, Paris



Bibliothèque centrale du Muséum national d'Histoire naturelle — Paris

Exposition collective « Everyone Should Have a Home », Centre Culturel Irlandais, Paris



Centre Culturel Irlandais — Paris

Démonstration de xylogravure, Musée Postal, Paris



Musée Postal — Paris

La mairie du 10e a 130 ans : visite, musique et conférence, Mairie du 10e arrondissement, Paris



Mairie du 10e arrondissement — Paris

Exposition « Altar » dans le cadre de la Paris Design Week 2026, Bibliothèque Polonaise de Paris, Paris



Bibliothèque Polonaise de Paris — Paris

Visite guidée d’IVT en Langue des Signes Française, International Visual Théâtre, Paris



International Visual Théâtre — Paris

Visite libre de la Chapelle de l’Humanité, Chapelle de l’Humanité, Paris



Chapelle de l'Humanité — Paris

Visite guidée du lycée Henri IV, Lycée Henri IV, Paris



Lycée Henri IV — Paris

Visite guidée du temple du Foyer de l’Âme, Temple protestant du Foyer de l’Âme, Paris



Temple protestant du Foyer de l'Âme — Paris

Les visites du Palais de la Porte Dorée en famille, Palais de la Porte Dorée – Musée de l’histoire de l’immigration, Aquarium Tropical, Paris



Palais de la Porte Dorée – Musée de l’histoire de l’immigration, Aquarium Tropical — Paris

À la découverte des trésors de la Cinémathèque, Cinémathèque française, Paris



Cinémathèque française — Paris

Démonstration et initiation de danses baroques par l’Association Carnet de Bals, Archives nationales – Site de Paris, Paris



Archives nationales - Site de Paris — Paris

Le Colegio de España : une histoire en photographies, Cité internationale universitaire de Paris – Colegio de España, Paris



Cité internationale universitaire de Paris - Colegio de España — Paris

Visite des ministères économiques et financiers, Bercy – Ministère économique et financier, Paris



Bercy - Ministère économique et financier — Paris

Première connaissance avec la Bibliothèque Touguenev, Bibliothèque russe Tourguenev, Paris



Bibliothèque russe Tourguenev — Paris

Visite libre de la chapelle Saint-Patrick, Centre Culturel Irlandais, Paris



Centre Culturel Irlandais — Paris

Quatuor clarinette, Musée Zadkine, Paris



Musée Zadkine — Paris

Visite guidée des Missions Etrangères de Paris, Séminaire des missions étrangères de Paris, Paris



Séminaire des missions étrangères de Paris — Paris

Exposition Patrice Alexandre en dialogue avec François Pompon, Bibliothèque centrale du Muséum national d’Histoire naturelle, Paris



Bibliothèque centrale du Muséum national d'Histoire naturelle — Paris

Visite guidée du Couvent de la Merci, Couvent de la Merci, Paris



Couvent de la Merci — Paris

Visites guidées du Crédit Municipal de Paris (ancien Mont-de-Piété), Crédit Municipal de Paris, Paris



Crédit Municipal de Paris — Paris

Street Art & Graffiti – Paris 5°, Mairie du 5e arrondissement, Paris



Mairie du 5e arrondissement — Paris

Visite guidée – Le grand monnayage se dévoile, La Monnaie de Paris, Paris



La Monnaie de Paris — Paris

Visite des ministères de la Transition écologique et de l’Aménagement du territoire, Hôtel de Roquelaure – Ministères de l’Aménagement du territoire et de la Transition écologique, Paris



Hôtel de Roquelaure - Ministères de l'Aménagement du territoire et de la Transition écologique — Paris

Autopsie d’une enquête judiciaire à la brigade criminelle, Musée de la préfecture de police, Paris



Musée de la préfecture de police — Paris

Visite guidée de la bibliothèque historique des Archives nationales, Archives nationales – Site de Paris, Paris



Archives nationales - Site de Paris — Paris

Visite des trois musées de la Bibliothèque Polonaise de Paris, Bibliothèque Polonaise de Paris, Paris



Bibliothèque Polonaise de Paris — Paris

Rencontre – Conserver et restaurer, focus sur le FNRS III, Musée de la marine, Paris



Musée de la marine — Paris

Visite des coulisses du Théâtre de la Cité internationale, Théâtre de la Cité internationale, Paris



Théâtre de la Cité internationale — Paris

Atelier de calligraphie par une association étudiante de l’Inalco, Inalco – Maison de la recherche, Paris



Inalco - Maison de la recherche — Paris

Atelier de création, Institut Giacometti – Hôtel particulier Paul Follot, Paris



Institut Giacometti - Hôtel particulier Paul Follot — Paris

Visite guidée de l’exposition : Giacometti surréaliste. Des objets comme des sculptures., Institut Giacometti – Hôtel particulier Paul Follot, Paris



Institut Giacometti - Hôtel particulier Paul Follot — Paris

Laissez-vous surprendre par l’histoire des Invalides, Hôtel des Invalides – Musée de l’armée, Paris



Hôtel des Invalides - Musée de l'armée — Paris

Chaillot Expérience Iconiques / Anne Teresa De Keersmaeker / Rosas, Chaillot – Théâtre national de la Danse, Paris



Chaillot - Théâtre national de la Danse — Paris

Atelier 7-12 ans en famille – « Figures imaginaires », Musée des arts et métiers, Paris



Musée des arts et métiers — Paris

Association Bouclier Bleu, Musée des arts et métiers, Paris



Musée des arts et métiers — Paris

Les Métamorphoses du Grand Palais, Le Grand Palais, Paris



Le Grand Palais — Paris

À la découverte de la Bibliothèque patrimoniale, Centre Culturel Irlandais, Paris



Centre Culturel Irlandais — Paris

Plongée au cœur de l’architecture industrielle Française, visitez l’Hôtel Cail, Hôtel Cail – Mairie du 8e arrondissement, Paris



Hôtel Cail - Mairie du 8e arrondissement — Paris

Visite guidée de l’Hôtel d’Aumont, Hôtel d’Aumont – Tribunal administratif de Paris, Paris



Hôtel d'Aumont - Tribunal administratif de Paris — Paris

Anne Teresa De Keersmaeker / Exposition Sub Rosa, Chaillot – Théâtre national de la Danse, Paris



Chaillot - Théâtre national de la Danse — Paris

La petite histoire des trucages de Georges Méliès, Cinémathèque française, Paris



Cinémathèque française — Paris

Exposition « Gulliver 300 », Centre Culturel Irlandais, Paris



Centre Culturel Irlandais — Paris

Le petit récoleur, Musée Postal, Paris



Musée Postal — Paris

Concerts classiques de la soprano Eva Maria Kavanagh, Centre Culturel Irlandais, Paris



Centre Culturel Irlandais — Paris

Visite guidée des cours et jardins du quadrilatère des Archives nationales, Archives nationales – Site de Paris, Paris



Archives nationales - Site de Paris — Paris

La Petite Ceinture en balade : un patrimoine ferroviaire réinventé, Station de métro Balard, Paris



Station de métro Balard — Paris

Trois visites guidées pour découvrir l’époque romantique, Musée de la vie romantique, Paris



Musée de la vie romantique — Paris

Visite de la Fondation Eugène Napoléon, Fondation Eugène Napoléon, Paris



Fondation Eugène Napoléon — Paris

Saint Laurent rive gauche : promenade dans le Paris d’Yves Saint Laurent, 21 rue de Tournon, Paris



21 rue de Tournon — Paris

Médiations flash à la Maison Poincaré, Maison Poincaré, Paris



Maison Poincaré — Paris

JEP 2026 : Mairie du 5e arrondissement, Mairie du 5e arrondissement, Paris



Mairie du 5e arrondissement — Paris

Atelier Parole de commissaire-priseur : Paris sera toujours Paris, Hôtel des ventes Drouot, Paris



Hôtel des ventes Drouot — Paris

Parcours autour des œuvres majeures d’Oscar Niemeyer en Seine-Saint-Denis, Espace Niemeyer – Siège du Parti communiste français, Paris



Espace Niemeyer - Siège du Parti communiste français — Paris

Visite guidée de la Bibliothèque du Colegio de España, Cité internationale universitaire de Paris – Colegio de España, Paris



Cité internationale universitaire de Paris - Colegio de España — Paris

Ludothèque – Le pont des Moussaillons, Musée de la marine, Paris



Musée de la marine — Paris

Visite guidée « Le jardin du Carrousel : un défi quotidien », Musée du Louvre et jardin des Tuileries, Paris



Musée du Louvre et jardin des Tuileries — Paris

Visite insolite : l’île de la cité et la Guerre de Cent ans contées par Isabeau, Horloge de la Tour carrée de la Conciergerie du Palais de la Cité, Paris



Horloge de la Tour carrée de la Conciergerie du Palais de la Cité — Paris

Happy Manif est de retour au Grand Palais !, Le Grand Palais, Paris



Le Grand Palais — Paris

Sur les traces de l’abbaye de Montmartre, Martyrium de Montmartre, Paris



Martyrium de Montmartre — Paris

Conférence publique et gratuite de la Grande Loge de France « Oser ouvrir nos portes », Hôtel de la Grande Loge de France, Paris



Hôtel de la Grande Loge de France — Paris

Atelier BD | De mémoire de réfugié, Institut du monde arabe, Paris



Institut du monde arabe — Paris

Visite guidée de la Bibliothèque des Amis de l’Instruction, Bibliothèque des Amis de l’Instruction, Paris



Bibliothèque des Amis de l'Instruction — Paris

Visite flash – Architecture, La Monnaie de Paris, Paris



La Monnaie de Paris — Paris

Les visites du Palais de la Porte Dorée, Palais de la Porte Dorée – Musée de l’histoire de l’immigration, Aquarium Tropical, Paris



Palais de la Porte Dorée – Musée de l’histoire de l’immigration, Aquarium Tropical — Paris

Patrimoine bâti en péril, Mairie Paris 7, Paris



Mairie Paris 7 — Paris

Visite famille, Chaillot – Théâtre national de la Danse, Paris



Chaillot - Théâtre national de la Danse — Paris

Visite guidée de la directrice, Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin, Paris



Musée de la libération de Paris - Musée du Général Leclerc - Musée Jean Moulin — Paris

Ouverture exceptionnelle de l’église russe catholique, Église catholique russe, Paris



Église catholique russe — Paris

Atelier théâtre en LSF, International Visual Théâtre, Paris



International Visual Théâtre — Paris

Visites guidées : Partez pour une balade inattendue entre nature, art et architectures du monde, Cité internationale universitaire de Paris, Paris



Cité internationale universitaire de Paris — Paris

Visite contée, Musée national Jean-Jacques Henner, Paris



Musée national Jean-Jacques Henner — Paris

Démonstration de savoir-faire, La Monnaie de Paris, Paris



La Monnaie de Paris — Paris

Parcours : Paysage, biodiversité et artisanat au faubourg St Antoine, Kiosque du Square Trousseau, Paris



Kiosque du Square Trousseau — Paris

Visite en réalité mixte « Insurrection 1944 », Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin, Paris



Musée de la libération de Paris - Musée du Général Leclerc - Musée Jean Moulin — Paris

Visite de l’Hôtel de la Garantie, actuel Commissariat de Paris Centre, Commissariat de Paris Centre, Paris



Commissariat de Paris Centre — Paris

Parcours dans le quartier de la Butte-aux-Cailles, Quartier Maison Blanche, Paris



Quartier Maison Blanche — Paris

Concert – découverte « La caverne des sons », Institut de Paléontologie Humaine – Fondation Albert Ier de Monaco, Paris



Institut de Paléontologie Humaine - Fondation Albert Ier de Monaco — Paris

Dessine ton Paris à partir des archives avec mlleYo, Archives de Paris, Paris



Archives de Paris — Paris

Visite de la Porte Montmartre, Le café littéraire Le Petit Ney, Paris



Le café littéraire Le Petit Ney — Paris

Visites guidées du Pavillon de La Sirène, Le Pavillon de la Sirène, Paris



Le Pavillon de la Sirène — Paris

Visite guidée du Théâtre 13, Théâtre 13 / Bibliothèque, Paris



Théâtre 13 / Bibliothèque — Paris

Rencontre et dédicace avec l’auteur Camille Brunel, Musée national Gustave Moreau, Paris



Musée national Gustave Moreau — Paris

Visite guidée de la Moskowa, Le café littéraire Le Petit Ney, Paris



Le café littéraire Le Petit Ney — Paris

Une bibliothèque éternellement jeune (visite en français), Bibliothèque russe Tourguenev, Paris



Bibliothèque russe Tourguenev — Paris

Les visites du Palais de la Porte Dorée, Palais de la Porte Dorée – Musée de l’histoire de l’immigration, Aquarium Tropical, Paris



Palais de la Porte Dorée – Musée de l’histoire de l’immigration, Aquarium Tropical — Paris

Rencontre avec l’historienne Judith Lyon-Caen, Maison de Balzac, Paris



Maison de Balzac — Paris

Spectacle déambulatoire « Chercheuses et Inventrices », Départ du Parc Aretha-Franklin, Paris



Départ du Parc Aretha-Franklin — Paris

Ensemble Guitare Paris (concert), Bibliothèque Polonaise de Paris, Paris



Bibliothèque Polonaise de Paris — Paris

Visite contée : Le secret du labyrinthe, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris



Cité de l'architecture et du patrimoine — Paris

Concert, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris



Cité de l'architecture et du patrimoine — Paris

Faire de la théologie protestante en France en 2026 : face aux extrémismes politiques et religieux, Institut protestant de théologie, Paris



Institut protestant de théologie — Paris

JEP 2026 : Les statues des façades de l’Hôtel de Ville, Jardin des combattants de la nueve, Paris



Jardin des combattants de la nueve — Paris

Patrimoine en péril : entre mythes et traditions, Cité internationale universitaire de Paris – Fondation suisse, Paris



Cité internationale universitaire de Paris - Fondation suisse — Paris

Les visites du Palais de la Porte Dorée en famille, Palais de la Porte Dorée – Musée de l’histoire de l’immigration, Aquarium Tropical, Paris



Palais de la Porte Dorée – Musée de l’histoire de l’immigration, Aquarium Tropical — Paris

Atelier chansigne, International Visual Théâtre, Paris



International Visual Théâtre — Paris

Pop up ! Petites visites contées du Grand Palais, Grand Palais, Paris



Le Grand Palais — Paris

Les visites du Palais de la Porte Dorée, Palais de la Porte Dorée – Musée de l’histoire de l’immigration, Aquarium Tropical, Paris



Palais de la Porte Dorée – Musée de l’histoire de l’immigration, Aquarium Tropical — Paris

Visite commentée musicale de la Colline Saint-Serge, Église orthodoxe Saint-Serge, Paris



Église orthodoxe Saint-Serge — Paris

Concerts traditionnels du groupe OGMA, Centre Culturel Irlandais, Paris



Centre Culturel Irlandais — Paris

Bal Tango Argentin sur la Place des Fêtes, Place des fêtes, Paris



Place des fêtes — Paris

Lady Pipette en scène, Institut Pasteur, Paris



Institut Pasteur — Paris

Visite guidée de l’église des Blancs Manteaux, Église Notre-Dame des Blancs Manteaux, Paris



Église Notre-Dame des Blancs Manteaux — Paris

Concert « Olympe La Rebelle » par les élèves du Conservatoire Claude Debussy, Le Pavillon de la Sirène, Paris



Le Pavillon de la Sirène — Paris

Visite commentée des orgues des Blancs Manteaux, Église Notre-Dame des Blancs Manteaux, Paris



Église Notre-Dame des Blancs Manteaux — Paris

Rencontre débat | Mémoires de réfugiés : les Palestiniens dans les camps de réfugiés à travers la photographie et la bande dessinée, Institut du monde arabe, Paris



Institut du monde arabe — Paris

Crime au musée : Saurez-vous résoudre l’enquête ?, Musée de la préfecture de police, Paris



Musée de la préfecture de police — Paris

Récital d’orgue, Temple du Saint-Esprit, Paris



Temple du Saint-Esprit — Paris

SUPERCAST Rosas danst Rosas / Performance, Chaillot – Théâtre national de la Danse, Paris



Chaillot - Théâtre national de la Danse — Paris

Une bibliothèque éternellement jeune (visite en russe), Bibliothèque russe Tourguenev, Paris



Bibliothèque russe Tourguenev — Paris

Conférence : Réinventer l’objet, Hôtel des ventes Drouot, Paris



Hôtel des ventes Drouot — Paris

Présentation de l’orgue de Bon Secours, Église luthérienne de Bon-Secours, Paris



Église luthérienne de Bon-Secours — Paris

Initiation au Tango Argentin sur la Place des Fêtes, Place des fêtes, Paris



Place des fêtes — Paris

Sculpter les muses de l’atelier de Delacroix, Musée Eugène Delacroix, Paris



Musée Eugène Delacroix — Paris

Apéro signe, International Visual Théâtre, Paris



International Visual Théâtre — Paris

Moment musical à l’orgue au temple du Foyer de l’Âme, Temple protestant du Foyer de l’Âme, Paris



Temple protestant du Foyer de l'Âme — Paris

Prélude pour un Théâtre des Dieux, Le Mandapa, Paris



Le Mandapa — Paris

Concert Flute Orgue et Chants, Église luthérienne de Bon-Secours, Paris



Église luthérienne de Bon-Secours — Paris

Ciné-conférence « Paris la belle », Le Champo – Espace Jacques Tati, Paris



Le Champo - Espace Jacques Tati — Paris

Visite du musée de la Maison Gainsbourg et accès libre au Gainsbarre, Maison Gainsbourg, Paris



Maison Gainsbourg — Paris

Visite de la Maison Gainsbourg sous un nouvel angle, Maison Gainsbourg, Paris



Maison Gainsbourg — Paris

Film « Rosas danst Rosas » de Thierry de Mey, Chaillot – Théâtre national de la Danse, Paris



Chaillot - Théâtre national de la Danse — Paris

Visite guidée en mode Premier empire, Les Catacombes de Paris, Paris



Les Catacombes de Paris — Paris

Les abris de défense passive du 14e arrondissement, Cité internationale universitaire de Paris, Paris



Cité internationale universitaire de Paris — Paris

Projection – Ce que l’âge apporte à la danse, Cécile Proust et Jacques Hoepffner, Studio Le Regard du Cygne, Paris



Studio Le Regard du Cygne — Paris

Visite guidée en mode Premier empire, Les Catacombes de Paris, Paris



Les Catacombes de Paris — Paris

Concert – Jardins d’Ispahan par Le Concert Impromptu, Le Pavillon de la Sirène, Paris



Le Pavillon de la Sirène — Paris

Hoketus d’ Anne Teresa De Keersmaeker, Chaillot – Théâtre national de la Danse, Paris



Chaillot - Théâtre national de la Danse — Paris

DJ set années 1980 avec Sandy Williams, Chaillot – Théâtre national de la Danse, Paris



Chaillot - Théâtre national de la Danse — Paris

Portes ouvertes du centre de secours de Port-Royal, Centre de secours Port-Royal, Paris



Centre de secours Port-Royal — Paris

Visite guidée de la Congrégation des Soeurs du Bon Secours, Chapelle de la Congregation des Soeurs du Bon Secours, Paris



Chapelle de la Congregation des Soeurs du Bon Secours — Paris

Visite exceptionnelle du centre de supervision Île-de-France, Centre de Supervision, Paris



Centre de Supervision — Paris

SNCF Réseau : Visite guidée du centre de supervision, Centre de Supervision, Paris



Centre de Supervision — Paris

Les oiseaux du lac Daumesnil au bois de Vincennes, Bois de Vincennes, Paris



Bois de Vincennes — Paris

JEP 2026 : Restauration de l’église de la Sainte-Trinité, Église de la Sainte Trinité, Paris



Église de la Sainte Trinité — Paris

Visite guidée de l’ancien prieuré Saint-Martin des Champs. (l’ancienne église et le réfectoire), Bibliothèque centrale du Conservatoire national des arts et métiers, Paris



Bibliothèque centrale du Conservatoire national des arts et métiers — Paris

Découverte du monument à Gambetta d’Aubé, Square Edouard Vaillant, Paris



Square Edouard Vaillant — Paris

Histoires de sages et de fous, Musée de la vie romantique, Paris



Musée de la vie romantique — Paris

Visite guidée des collections permanentes du musée, Musée de Montmartre, Paris



Musée de Montmartre — Paris

Les rencontres de Carnavalet, Musée Carnavalet – histoire de Paris, Paris



Musée Carnavalet - histoire de Paris — Paris

Visite guidée « En famille avec les grandes Grandes Vacances », Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin, Paris



Musée de la libération de Paris - Musée du Général Leclerc - Musée Jean Moulin — Paris

Secrets de sculptures, Musée Zadkine, Paris



Musée Zadkine — Paris

Visite guidée des Grands Dépôts des Archives nationales pour le public famille (enfants de 7 à 15 ans accompagnés de leurs parents), Archives nationales – Site de Paris, Paris



Archives nationales - Site de Paris — Paris

Rencontre – Conserver et restaurer, focus sur le scaphandre, Musée de la marine, Paris



Musée de la marine — Paris

Visite guidée de l’Observatoire de Paris, Observatoire de Paris, Paris



Observatoire de Paris — Paris

Rencontres professionnelles avec les équipes du patrimoine, Musée Postal, Paris



Musée Postal — Paris

Visite commentée de la chapelle des Sœurs Auxiliatrices, Chapelle des sœurs auxiliatrices, Paris



Chapelle des sœurs auxiliatrices — Paris

Conférence de Jean Baubérot, historien de la laïcité, Maison du Protestantisme, Paris



Maison du Protestantisme — Paris

Café de l’Europe, Maison de l’Europe de Paris – Centre Europe direct, Paris



Maison de l'Europe de Paris - Centre Europe direct — Paris

Discussion avec une conservatrice en chef du Patrimoine dans la chapelle de la Sorbonne, La Sorbonne, Paris



La Sorbonne — Paris

Visite soufflée de la Maison avec Souffleurs de Sens, Maison des Métallos, Paris



Maison des Métallos — Paris

Visite de la paroisse Notre-Dame-Joie-des-Affligés, Église orthodoxe Notre-Dame-Joie-des-Affligés-et-Sainte-Geneviève, Paris



Église orthodoxe Notre-Dame-Joie-des-Affligés-et-Sainte-Geneviève — Paris

Visite guidée de l’exposition « Robert Capa, photographe de guerre », Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin, Paris



Musée de la libération de Paris - Musée du Général Leclerc - Musée Jean Moulin — Paris

Une bibliothèque éternellement jeune (visite en russe), Bibliothèque russe Tourguenev, Paris



Bibliothèque russe Tourguenev — Paris

Concert – La Clarinette dans tous ses états par l’orchestre Pasdeloup, Le Pavillon de la Sirène, Paris



Le Pavillon de la Sirène — Paris

Visite guidée du Sanctuaire de Notre Dame de Fatima – Église votive de la Libération de Paris, Sanctuaire de Notre Dame de Fatima – Marie Médiatrice, Paris



Sanctuaire de Notre Dame de Fatima - Marie Médiatrice — Paris

Visite du monument à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Champs de Mars, Paris



Champs de Mars — Paris

Initiation à la danse Mohiniyattam, Le Mandapa, Paris



Le Mandapa — Paris

Dimanche en musique !, Musée national Jean-Jacques Henner, Paris



Musée national Jean-Jacques Henner — Paris

L’art du tirage photographique en noir et blanc | Rencontre, Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin, Paris



Musée de la libération de Paris - Musée du Général Leclerc - Musée Jean Moulin — Paris

Répétition ouverte de l’orchestre d’harmonie La Sirène, Le Pavillon de la Sirène, Paris



Le Pavillon de la Sirène — Paris