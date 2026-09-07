Paris. Le programme des Journées du Patrimoine

A Paris se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Ateliers d’initiation à la boulangerie pour enfants, Syndicat des Boulangers du Grand Paris, Paris
19 septembre 2026 à 00h00
Syndicat des Boulangers du Grand Paris — Paris
- Visite libre de la basilique, Basilique du Sacré-Cœur, Paris
19 septembre 2026 à 06h30
Basilique du Sacré-Cœur — Paris
- Visite guidée d’une machine à laver de métro, Machine à laver le métro – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription, Paris
19 septembre 2026 à 08h00
Machine à laver le métro - Adresse exacte communiquée lors de l'inscription — Paris
- Tableau signé Guillaume Bottazzi, face au parc Montsouris, Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi, Paris
19 septembre 2026 à 08h00
Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi — Paris
- Les métiers d’art dans les photographies de François Kollar, Jardin Monica Vitti, Paris
19 septembre 2026 à 08h00
Jardin Monica Vitti — Paris
- Jeu de piste numérique : « Apprentis sculpteurs et sculptrices au Jardin des Plantes », Muséum national d’histoire naturelle – Jardin des Plantes, Paris
19 septembre 2026 à 08h00
Muséum national d'histoire naturelle - Jardin des Plantes — Paris
- Jeu de piste numérique : « L’étrange disparition de la botaniste », Muséum national d’histoire naturelle – Jardin des Plantes, Paris
19 septembre 2026 à 08h00
Muséum national d'histoire naturelle - Jardin des Plantes — Paris
- Visite libre des jardins du quadrilatère des Archives nationales, Archives nationales – Site de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 08h00
Archives nationales - Site de Paris — Paris
- Visite guidée du Grand Rex avec historique et annecdotes, Le Grand Rex Paris, Paris
19 septembre 2026 à 08h00
Le Grand Rex Paris — Paris
- Tableau de Guillaume Bottazzi à deux pas de la tour Eiffel, Tableau de Guillaume Bottazzi – Hall d’immeuble, Paris
19 septembre 2026 à 08h00
Tableau de Guillaume Bottazzi - Hall d'immeuble — Paris
- Rencontre avec la chorégraphe Anne Teresa de Keersmaeker, Chaillot – Théâtre national de la Danse, Paris
19 septembre 2026 à 08h30
Chaillot - Théâtre national de la Danse — Paris
- Visite du Temple de Pentemont et exposition, Temple de Pentemont, Paris
19 septembre 2026 à 08h30
Temple de Pentemont — Paris
- Visite guidée de la brasserie Bofinger, Brasserie Bofinger, Paris
19 septembre 2026 à 09h00
Brasserie Bofinger — Paris
- Ouverture exceptionnelle de l’Hôtel Pereire, Hôtel Pereire, Paris
19 septembre 2026 à 09h00
Hôtel Pereire — Paris
- SNCF Groupe : Visite guidée de la Tour de l’horloge de la gare de Lyon à Paris, Paris Gare de Lyon, Paris
19 septembre 2026 à 09h00
Paris Gare de Lyon — Paris
- Visite guidée de l’hôtel de Noirmoutier, Hôtel de Noirmoutier – Résidence du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 09h00
Hôtel de Noirmoutier - Résidence du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris — Paris
- Atelier Photographie (prise de vue) – Regards sur le patrimoine parisien, Centre culturel André Malraux – Paris Ateliers, Paris
19 septembre 2026 à 09h00
Centre culturel André Malraux - Paris Ateliers — Paris
- Les journées de la calligraphie arabe, Grande Mosquée de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 09h00
Grande Mosquée de Paris — Paris
- Visite commentée du lycée Jacques-Decour, Lycée Jacques-Decour, Paris
19 septembre 2026 à 09h00
Lycée Jacques-Decour — Paris
- Visite libre de la Sainte-Chapelle, Sainte-Chapelle, Paris
19 septembre 2026 à 09h00
Sainte-Chapelle — Paris
- [Ministère] Exposition photographique Willy Ronis au Ministère de la Culture, Ministère de la Culture, Paris
19 septembre 2026 à 09h00
Domaine national du Palais-Royal — Paris
- Visite libre du ministère de la Culture, Domaine national du Palais-Royal, Paris
19 septembre 2026 à 09h00
Domaine national du Palais-Royal — Paris
- Visitez l’Hôtel de Sully, Hôtel de Sully, Paris
19 septembre 2026 à 09h00
Hôtel de Sully — Paris
- Visite commentée de l’Hôtel de Monaco, réisdence de l’Ambassadeur de Pologne, Hôtel de Monaco – Résidence de l’ambassadeur de Pologne, Paris
19 septembre 2026 à 09h00
Hôtel de Monaco - Résidence de l'ambassadeur de Pologne — Paris
- Portes ouvertes de l’Institut de France, Institut de France, Paris
19 septembre 2026 à 09h00
Institut de France — Paris
- JEP 2026 : Église de la Madeleine, Église de la Madeleine, Paris
19 septembre 2026 à 09h00
Église de la Madeleine — Paris
- Découvrez les collections de l’Institut Métapsychique International, Institut Métapsychique International (IMI), Paris
19 septembre 2026 à 09h00
Institut Métapsychique International (IMI) — Paris
- Journées européennes du patrimoine à France Télévisions, France Télévisions, Paris
19 septembre 2026 à 09h00
France Télévisions — Paris
- Le Collège Condorcet ouvre les portes de son histoire, Collège Condorcet, Paris
19 septembre 2026 à 09h00
Collège Condorcet — Paris
- Poussez les portes du quartier des Célestins, Garde républicaine – Quartier des Célestins, Paris
19 septembre 2026 à 09h00
Garde républicaine - Quartier des Célestins — Paris
- Visite guidée de la soufflerie Eiffel, Soufflerie Eiffel, Paris
19 septembre 2026 à 09h00
Soufflerie Eiffel — Paris
- Visite du Centre opérationnel exploitation de la gare de Paris Montparnasse, Gare de Paris Montparnasse – Centre Opérationnel Exploitation Gare, Paris
19 septembre 2026 à 09h00
Gare de Paris Montparnasse - Centre Opérationnel Exploitation Gare — Paris
- Visite libre de l’église Saint-Sulpice, Église Saint-Sulpice, Paris
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Sulpice — Paris
- Visite « Patrimoine à préserver », Sénat – Palais du Luxembourg, hôtel de la Présidence, Paris
19 septembre 2026 à 09h00
Sénat - Palais du Luxembourg, hôtel de la Présidence — Paris
- COMPLET Ateliers d’initiation à la boulangerie pour enfants, Syndicat des Boulangers du Grand Paris, Paris
19 septembre 2026 à 09h00
Syndicat des Boulangers du Grand Paris — Paris
- 1h30 de visite guidée pour découvrir le Conseil d’Etat et le Conseil Constitutionnel, Conseil d’Etat, Paris
19 septembre 2026 à 09h00
Conseil d'État — Paris
- Visite guidée du Visionnaire – Espace François Dalle, Siège historique L’Oréal, Le Visionnaire, Paris
19 septembre 2026 à 09h00
Le Visionnaire — Paris
- Les tours de Notre-Dame, 1 an déjà !, Tours de la cathédrale Notre-Dame de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 09h00
Tours de la cathédrale Notre-Dame de Paris — Paris
- Présentation d’une obédience maçonnique de tradition égyptienne, Temple de la Grande Loge Française de Misraim, Paris
19 septembre 2026 à 09h00
Temple de la Grande Loge Française de Misraim — Paris
- Visite de l’Hôtel de Bourvallais (ministère de la Justice), Hôtel de Bourvallais – Ministère de la Justice, Paris
19 septembre 2026 à 09h00
Hôtel de Bourvallais - Ministère de la Justice — Paris
- Exposition « Préhistoriens, préhistoire, préhistoriques », Institut de Paléontologie Humaine – Fondation Albert Ier de Monaco, Paris
19 septembre 2026 à 09h00
Institut de Paléontologie Humaine - Fondation Albert Ier de Monaco — Paris
- Parcours commentés dans le métro, Parcours commentés dans le métro – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription, Paris
19 septembre 2026 à 09h00
Parcours commentés dans le métro - Adresse exacte communiquée lors de l'inscription — Paris
- Découverte du quotidien d’un agent en station et de l’histoire d’une station de métro, Parcours commenté – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription, Paris
19 septembre 2026 à 09h00
Parcours commenté - Adresse exacte communiquée lors de l'inscription — Paris
- À la découverte des Galeries Lafayette du boulevard Haussmann, Galeries Lafayette Haussmann, Paris
19 septembre 2026 à 09h00
Galeries Lafayette Haussmann — Paris
- Ensemble, dialoguons – visite Banque de France Paris Bastille, Banque de France, Paris
19 septembre 2026 à 09h00
Banque de France — Paris
- Découverte de la Bourse du travail de Paris, Bourse du travail de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 09h00
Bourse du travail de Paris — Paris
- Visite de la Manufacture de Roquette – Alain Ducasse Chocolat, Le Chocolat Alain Ducasse – La Manufacture de Roquette, Paris
19 septembre 2026 à 09h00
Le Chocolat Alain Ducasse - La Manufacture de Roquette — Paris
- Visite de la Manufacture des Grands-Champs – Alain Ducasse Chocolat & Glace, Le Chocolat Alain Ducasse – La Manufacture des Grands Champs, Paris
19 septembre 2026 à 09h00
Le Chocolat Alain Ducasse - La Manufacture des Grands Champs — Paris
- Portes ouvertes du centre de secours de Port-Royal, Centre de secours Port-Royal, Paris
19 septembre 2026 à 09h00
Centre de secours Port-Royal — Paris
- Visite du centre de maintenance des équipements du ticket magnétique, Atelier de maintenance des équipements – Adresse communiquée lors de l’inscription, Paris
19 septembre 2026 à 09h00
Atelier de maintenance des équipements - Adresse communiquée lors de l'inscription — Paris
- Visite guidée de Saint-Nicolas du Chardonnet, Église Saint-Nicolas-du-Chardonnet, Paris
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Nicolas-du-Chardonnet — Paris
- Les Journées européennes du patrimoine au 19M, Le 19M, Paris
19 septembre 2026 à 09h00
Le 19M — Paris
- Visite de la Manufacture – Alain Ducasse Café, Le Café Alain Ducasse – Manufacture de Café, Paris
19 septembre 2026 à 09h00
Le Café Alain Ducasse - Manufacture de Café — Paris
- Mémorial des martyrs de la Déportation – Visite libre, Mémorial des martyrs de la Déportation, Paris
19 septembre 2026 à 09h30
Mémorial des martyrs de la Déportation — Paris
- Visites des chapelles restaurées de l’église Saint-Sulpice, Église Saint-Sulpice, Paris
19 septembre 2026 à 09h30
Église Saint-Sulpice — Paris
- A la découverte des Ateliers d’art du Louvre, Ateliers d’art du musée du Louvre, Paris
19 septembre 2026 à 09h30
Ateliers d'art du musée du Louvre — Paris
- Monument aux Morts pour la France en opérations extérieures – Visite libre, Monument aux morts pour la France en opérations extérieures, Paris
19 septembre 2026 à 09h30
Monument aux morts pour la France en opérations extérieures — Paris
- Visite guidée de la Piscine de Pontoise, Espace Sportif de Pontoise, Paris
19 septembre 2026 à 09h30
Espace Sportif de Pontoise — Paris
- Portes ouvertes de l’Institut Joaillerie Cartier, Institut Joaillerie Cartier, Paris
19 septembre 2026 à 09h30
Institut Joaillerie Cartier — Paris
- Visite libre de la Maison Saint-Sulpice de la rue du Regard, Maison Saint-Sulpice, Paris
19 septembre 2026 à 09h30
Maison Saint-Sulpice — Paris
- 200 ans d’agriculture française à travers la photo, Académie d’Agriculture de France, Paris
19 septembre 2026 à 09h30
Académie d'Agriculture de France — Paris
- Visite guidée de La Ruche, Fondation La Ruche-Seydoux, Paris
19 septembre 2026 à 09h30
Fondation La Ruche-Seydoux — Paris
- La cérémonie du ravivage de la Flamme sur la tombe du Soldat inconnu – 103 ans d’existence, Arc de triomphe, Paris
19 septembre 2026 à 09h30
Arc de triomphe — Paris
- Visite libre du musée de Cluny, Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge, Paris
19 septembre 2026 à 09h30
Musée de Cluny - musée national du Moyen Âge — Paris
- Les Filles de la Lumière, Grande Loge Féminine de France, Paris
19 septembre 2026 à 09h30
Grande Loge Féminine de France — Paris
- Visite guidée des activités de l’Atelier Matsuoka, Atelier matsuoka, Paris
19 septembre 2026 à 09h30
Atelier matsuoka — Paris
- Visite de l’Assemblée nationale, Assemblée nationale, Paris
19 septembre 2026 à 09h30
Assemblée nationale — Paris
- Visite et histoire du Lycée Voltaire à Paris 11ème, Lycée Voltaire, Paris
19 septembre 2026 à 09h30
Lycée Voltaire — Paris
- Visite guidée « Architectures du Louvre », Musée du Louvre et jardin des Tuileries, Paris
19 septembre 2026 à 09h30
Musée du Louvre et jardin des Tuileries — Paris
- Exposition inédite en partenariat avec le MNT « Face au terrorisme, un patrimoine à inventer », Cour d’appel de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 09h30
Cour d'appel de Paris — Paris
- Visite guidée des Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains, Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains, Paris
19 septembre 2026 à 09h30
Pavillons de Bercy - Musée des Arts Forains — Paris
- Visite libre de la Conciergerie, La Conciergerie, Paris
19 septembre 2026 à 09h30
La Conciergerie — Paris
- Visite libre avec audioguide, Cour d’appel de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 09h30
Cour d'appel de Paris — Paris
- Mémorial de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie – Visite libre, Mémorial de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, Paris
19 septembre 2026 à 09h30
Mémorial de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie — Paris
- Visite avec médiation de l’Agence centrale Société Générale
Héritages en partage : quand le patrimoine révèle le matrimoine, Agence Centrale Société Générale, Paris
19 septembre 2026 à 09h30
Agence Centrale Société Générale — Paris
- Visite guidée du réfectoire des moines, Bibliothèque centrale du Conservatoire national des arts et métiers, Paris
19 septembre 2026 à 09h30
Bibliothèque centrale du Conservatoire national des arts et métiers — Paris
- Visite commentée de l’Agence centrale Société Générale
Héritages en partage : quand le patrimoine révèle le matrimoine, Agence Centrale Société Générale, Paris
19 septembre 2026 à 09h30
Agence Centrale Société Générale — Paris
- Visite guidée des ateliers de décors à l’Opéra Bastille, Opéra Bastille, Paris
19 septembre 2026 à 09h45
Opéra Bastille — Paris
- Exposition « Bibliothèque au cœur », Mines Paris – PSL, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Mines Paris – PSL — Paris
- Escape game à la Faculté de Pharmacie de Paris, Faculté de Pharmacie de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Faculté de Pharmacie de Paris — Paris
- Visite de la Bibliothèque nationale de France (BnF) – Site Richelieu, BnF | Richelieu, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
BnF | Richelieu — Paris
- Visite guidée Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Hôpital de la Pitié-Salpêtrière — Paris
- Focus Art déco et architecture d’un bâtiment iconique des années 30, École d’architecture Paris-Malaquais – PSL (bâtiment Callot), Paris
19 septembre 2026 à 10h00
École d'architecture Paris-Malaquais - PSL (bâtiment Callot) — Paris
- Portes Ouvertes des Métiers avec Ateliers De France / COMPLET, Hôtel de Croisilles, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Croisilles — Paris
- Visites guidées de l’église Saint-Sulpice, Église Saint-Sulpice, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Sulpice — Paris
- Visite guidée du Musée François Tillequin – collections de Matière médicale, Faculté de Pharmacie de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Faculté de Pharmacie de Paris — Paris
- Visite libre du Panthéon, Le Panthéon, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Le Panthéon — Paris
- Visite de la Maison Roger Vivier et de ses Archives, Maison Roger Vivier, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Maison Roger Vivier — Paris
- Parcours ludique à l’École militaire de Paris 75007, École militaire, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
École militaire — Paris
- Rencontrez les partenaires du musée de l’Armée
La Société des amis du musée de l’Armée (SAMA), Hôtel des Invalides – Musée de l’armée, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel des Invalides - Musée de l'armée — Paris
- Visite du Ministère de l’Éducation Nationale, Hôtel de Rochechouart – Ministère de l’Éducation nationale, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Rochechouart - Ministère de l'Éducation nationale — Paris
- Le monde tourne, l’avenir s’enracine. Réimaginer les héritages de la Chartreuse de Paris, Chartreuse Paris, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Chartreuse Paris — Paris
- Exposition temporaire « Codex on the Rocks », Musée de minéralogie de l’École des Mines, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de minéralogie de l'École des Mines — Paris
- Promenades patrimoniales : Sur les chemins des architectures de brique du 5ème arrondissement, RDV Mairie du 5e arrondissement, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie du 5e arrondissement — Paris
- Visite libre du Musée de la musique, Cité de la musique – Musée de la musique, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Cité de la musique - Musée de la musique — Paris
- Reliure Houdart ouvre ses portes, Reliure Houdart, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Reliure Houdart — Paris
- Balade d’orientation : « Partez à la recherche de Grenouille », Mairie du 20e arrondissement, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie du 20e arrondissement — Paris
- Visites guidées du Temple du Marais, Temple du Marais, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Temple du Marais — Paris
- Séance de films muets en ciné-concert, Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Fondation Jérôme Seydoux-Pathé — Paris
- Visite du Collège de France, Collège de France, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Collège de France — Paris
- Visite guidée de la chapelle de la Sorbonne, La Sorbonne, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
La Sorbonne — Paris
- Visite de la médiathèque de la RATP, Médiathèque de la RATP – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque de la RATP - Adresse exacte communiquée lors de l'inscription — Paris
- Travaux de restauration à Paris-Gare de Lyon. SNCF Gares & Connexions au chevet de la façade historique qui retrouvera bientôt son visage d’antan, Paris Gare de Lyon, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Paris Gare de Lyon — Paris
- Visite guidée du Musée de la Contrefaçon, Musée de la Contrefaçon, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Contrefaçon — Paris
- Portes-ouvertes de la Maison Poincaré, Maison Poincaré, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Maison Poincaré — Paris
- Les trésors d’IVT ouvrent leurs coulisses !, International Visual Théâtre, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
International Visual Théâtre — Paris
- Faubourg Montmartre, sous les feux de la rampe, Hôtel d’Augny – Mairie du 9e arrondissement, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel d’Augny - Mairie du 9e arrondissement — Paris
- Expérience de réalité virtuelle, Musée Cernuschi, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Cernuschi — Paris
- Visite guidée, Hôtel de Massa, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Massa — Paris
- Visite libre de la cathédrale américaine de la Sainte-Trinité, Cathédrale américaine de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Cathédrale américaine de Paris — Paris
- Musée, Ateliers, Conférences, Institut du monde arabe, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Institut du monde arabe — Paris
- Exposition « 41 fragments pour habiter », Galerie Callot (Ecole d’architecture Paris-Malaquais – PSL), Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Galerie Callot (Ecole d'architecture Paris-Malaquais - PSL) — Paris
- Visite de l’Hôtel de Ville de Paris, Hôtel de Ville de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Ville de Paris — Paris
- Exposition d’oeuvres d’artistes coréens, Église luthérienne de Bon-Secours, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Église luthérienne de Bon-Secours — Paris
- Visite commentée de l’Espace muséal de la Fédération française de basket-ball, Espace muséal de la fédération française de Basketball, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Espace muséal de la fédération française de Basketball — Paris
- Visite libre du temple protestant du Saint-Esprit, Temple du Saint-Esprit, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Temple du Saint-Esprit — Paris
- Visite libre de l’École militaire de Paris, École militaire, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
École militaire — Paris
- Tenter l’art pour soigner – À l’hôpital psychiatrique de Blida-Joinville dans les années 1960, Institut du monde arabe, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Institut du monde arabe — Paris
- Visite commentée à l’atelier Rozsda au Bateau-lavoir, Atelier Rozsda-Bateau Lavoir, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier Rozsda-Bateau Lavoir — Paris
- Visite de l’École militaire de Paris, École militaire, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
École militaire — Paris
- À la découverte de l’Ambassade de Bulgarie, Ambassade de Bulgarie, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Ambassade de Bulgarie — Paris
- Pigalle-Martyrs, sur les pas des personnes illustres du 19ᵉ siècle, Hôtel d’Augny – Mairie du 9e arrondissement, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel d’Augny - Mairie du 9e arrondissement — Paris
- Rencontrez les partenaires du musée de l’Armée
La Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) et le monde de l’espionnage, Hôtel des Invalides – Musée de l’armée, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel des Invalides - Musée de l'armée — Paris
- Animations autour de l’art de la tapisserie à l’Hôpital Pompidou (présentation de l’exposition, matériaux à manipuler, etc.), Hôpital européen Georges-Pompidou, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Hôpital européen Georges-Pompidou — Paris
- Journées européennes du patrimoine à l’Hôtel de Matignon, Hôtel de Matignon, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Matignon — Paris
- Visite guidée : Les incontournables du musée, Musée Carnavalet – histoire de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Carnavalet - histoire de Paris — Paris
- Rencontre avec la Maison Lepaute : les coulisses de la restauration de l’horloge de la chapelle des Gobelins, Enclos des Gobelins, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Enclos des Gobelins — Paris
- Visite libre de la Maison Élysée, La Maison Élysée, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
La Maison Élysée — Paris
- Maison Saint-Charles – Sauvegarder, transmettre, habiter, Maison Saint-Charles, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Maison Saint-Charles — Paris
- Visites libres des galeries des collections de la Fondation Pathé, Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Fondation Jérôme Seydoux-Pathé — Paris
- Visite libre de l’exposition Hugo et l’architecture, Maison de Victor Hugo, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Maison de Victor Hugo — Paris
- Visite de l’église Saint-Julien-le-Pauvre, Église Saint-Julien-le-Pauvre, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Julien-le-Pauvre — Paris
- La Sorbonne d’hier et d’aujourd’hui en photos, La Sorbonne, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
La Sorbonne — Paris
- Balade en bus anciens, Maison de la RATP, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Maison de la RATP — Paris
- Ouverture exceptionnelle de la Résidence de l’Ambassadeur du Royaume-Uni, Résidence de l’Ambassadeur Britannique en France, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Résidence de l'Ambassadeur Britannique en France — Paris
- Kourtney Roy – All Inclusive : Regards croisés sur le tourisme mondialisé, Citéco – Cité de l’économie, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Citéco - Cité de l'économie — Paris
- Visite libre de la Maison d’Auguste Comte, Maison d’Auguste Comte, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Maison d'Auguste Comte — Paris
- Conférences de l’Institut des Civilisations, Institut des civilisations du Collège de France, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Institut des civilisations du Collège de France — Paris
- Expositions à l’Institut National des Jeunes Aveugles, Institut National des Jeunes Aveugles, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Institut National des Jeunes Aveugles — Paris
- Visite du Musée des Égouts, Musée des égouts, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des égouts — Paris
- Visites commentées de la salle Labrouste, bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art, Bibliothèque de l’INHA (Institut national d’histoire de l’art) – Salle Labrouste, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque de l'INHA (Institut national d'histoire de l'art) - Salle Labrouste — Paris
- Venez déjeuner à l’École militaire de Paris, École militaire, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
École militaire — Paris
- Parcours commentés autour de la Ligne 6, Parcours commenté Ligne 6 – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Parcours commenté Ligne 6 - Adresse exacte communiquée lors de l'inscription — Paris
- Faubourg Montmartre, sous les feux de la rampe, Mairie du 9e arrondissement de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie du 9e arrondissement de Paris — Paris
- Journée Portes Ouvertes de l’International Visual Théâtre, International Visual Théâtre, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
International Visual Théâtre — Paris
- Visites libres de la salle Labrouste, bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art, Bibliothèque de l’INHA (Institut national d’histoire de l’art) – Salle Labrouste, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque de l'INHA (Institut national d'histoire de l'art) - Salle Labrouste — Paris
- Parcours Gobelins – Création et transmission des savoir-faire, Enclos des Gobelins, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Enclos des Gobelins — Paris
- Installation « La Veille » de Tami Notsani, Mémorial de la Shoah, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Mémorial de la Shoah — Paris
- Visites guidées – Site Odéon – Université Paris Cité, Musée d’Histoire de la Médecine, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Musée d'Histoire de la Médecine — Paris
- Visite-croquis en famille : « La gare devient musée », Musée d’Orsay, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Musée d'Orsay — Paris
- Exposition « Comte: la vie rue Monsieur-le-Prince » à la Maison d’Auguste Comte, Maison d’Auguste Comte, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Maison d'Auguste Comte — Paris
- Visite commentée de l’exposition et initiation à la langue des signes à l’Institut des sourds de Paris, Institut national de Jeunes Sourds de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Institut national de Jeunes Sourds de Paris — Paris
- Rencontre cafe-chouquettes, Studio Le Regard du Cygne, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Studio Le Regard du Cygne — Paris
- Exposition photos « Hier et Aujourd’hui, mémoire photographique », Église Saint-Gervais-Saint-Protais, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Gervais-Saint-Protais — Paris
- Visite du centre de formation des conducteurs de métro, Centre de formation conducteurs – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Centre de formation conducteurs - Adresse exacte communiquée lors de l'inscription — Paris
- Un voyage au Moyen Âge : venez découvrir la tour Jean sans Peur,unique vestige du palais des ducs de Bourgogne avec accès à l’expo Mode au Moyen Âge !, Tour Jean Sans Peur, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Tour Jean Sans Peur — Paris
- Exposition « Paul Ricoeur : la traversée du siècle », Institut protestant de théologie, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Institut protestant de théologie — Paris
- Visite de la Maison du Protestantisme, Maison du Protestantisme, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du Protestantisme — Paris
- Visite flash de l’Arc de triomphe, Arc de triomphe, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Arc de triomphe — Paris
- Conférence à l’Espace Niemeyer, Espace Niemeyer – Siège du Parti communiste français, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Espace Niemeyer - Siège du Parti communiste français — Paris
- À la découverte de la Sorbonne, La Sorbonne, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
La Sorbonne — Paris
- Visites commentées de la galerie Colbert, siège de l’Institut national d’histoire de l’art, INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert), Paris
19 septembre 2026 à 10h00
INHA - Institut national d'histoire de l'art (galerie Colbert) — Paris
- Je tisse Picasso – Restitution d’un projet d’éducation artistique et culturelle, Enclos des Gobelins, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Enclos des Gobelins — Paris
- Visite commentée « Derrière les portes du Pavillon Mollien », Musée du Louvre et jardin des Tuileries, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Louvre et jardin des Tuileries — Paris
- Libye, patrimoine révélé, Institut du monde arabe, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Institut du monde arabe — Paris
- Exposition du Prix du design de l’IMA 2026, Institut du monde arabe, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Institut du monde arabe — Paris
- À la découverte du musée Valentin Haüy dédié à l’histoire des aveugles, Musée Valentin Haüy, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Valentin Haüy — Paris
- Visites guidées du Grand Palais, Le Grand Palais, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Le Grand Palais — Paris
- Visite de la salle de collection de botanique, Campus Pierre et Marie Curie – Sorbonne Université, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Campus Pierre et Marie Curie - Sorbonne Université — Paris
- Visites libres de la galerie Colbert, siège de l’Institut national d’histoire de l’art, INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert), Paris
19 septembre 2026 à 10h00
INHA - Institut national d'histoire de l'art (galerie Colbert) — Paris
- Visite de l’Institut des Civilisations, Institut des civilisations du Collège de France, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Institut des civilisations du Collège de France — Paris
- Atelier Archéomaquette par les archéologues de l’Inrap, Musée des arts et métiers, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des arts et métiers — Paris
- Visite commentée par les directeurs, Théâtre Le Ranelagh, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Théâtre Le Ranelagh — Paris
- WarGame à l’École militaire de Paris, École militaire, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
École militaire — Paris
- Chana Orloff et la villa Seurat, Atelier-musée Chana Orloff, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier-musée Chana Orloff — Paris
- L’École des Arts Joailliers : Visites guidées de l’Hôtel de Mercy-Argenteau, L’École des Arts Joailliers, avec le soutien de Van Cleef & Arpels, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
L’École des Arts Joailliers, avec le soutien de Van Cleef & Arpels — Paris
- Visite libre de l’Espace Niemeyer, Espace Niemeyer – Siège du Parti communiste français, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Espace Niemeyer - Siège du Parti communiste français — Paris
- De la Petite Ceinture à la ligne d’Auteuil, de Saint-Lazare aux Batignolles : 170 ans d’histoire ferroviaire, Station de métro Europe, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Station de métro Europe — Paris
- Visite libre des collections du musée de l’Armée, Hôtel des Invalides – Musée de l’armée, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel des Invalides - Musée de l'armée — Paris
- Visites des serres du Jardin du Luxembourg, Serres du Jardin du Luxembourg, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Serres du Jardin du Luxembourg — Paris
- Découvrez un château en plein Paris, Citéco – Cité de l’économie, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Citéco - Cité de l'économie — Paris
- Visite de la Caserne Exelmans, Caserne Exelmans, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Caserne Exelmans — Paris
- Visite guidée architecturale de l’Hôpital européen Georges-Pompidou, Hôpital européen Georges-Pompidou, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Hôpital européen Georges-Pompidou — Paris
- À la découverte d’un patrimoine pédagogique d’exception : la collection de zoologie de Sorbonne Université, Campus Pierre et Marie Curie – Sorbonne Université, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Campus Pierre et Marie Curie - Sorbonne Université — Paris
- Visite de l’École alsacienne, École alsacienne, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
École alsacienne — Paris
- Découverte de l’Institut Giacometti, Institut Giacometti – Hôtel particulier Paul Follot, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Institut Giacometti - Hôtel particulier Paul Follot — Paris
- Projection – 20 ans, 20 images, une série d’entretiens, INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert), Paris
19 septembre 2026 à 10h00
INHA - Institut national d'histoire de l'art (galerie Colbert) — Paris
- Dentelles d’exception : 50 ans de savoir-faire au Mobilier national, Manufactures textiles, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Manufactures textiles — Paris
- Spectacles et art de vivre : de Trinité à Blanche, Hôtel d’Augny – Mairie du 9e arrondissement, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel d’Augny - Mairie du 9e arrondissement — Paris
- Atelier Vannerie sauvage à Paris, RDV Parc des Buttes-Chaumont, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
RDV Parc des Buttes-Chaumont — Paris
- Hommage à Václav Havel, Ambassade de la République tchèque, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Ambassade de la République tchèque — Paris
- À la découverte du patrimoine culturel de l’Indonésie à l’Ambassade de la République d’Indonésie, Ambassade de la République d’Indonésie, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Ambassade de la République d'Indonésie — Paris
- Visite libre de l’Espace muséal de la Fédération française de basket-ball, Espace muséal de la fédération française de Basketball, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Espace muséal de la fédération française de Basketball — Paris
- Visite commentée d’une église au style baroque italien : l’église Saint-Joseph-des-Carmes, un site exceptionnel à Paris, Église catholique Saint-Joseph-des-Carmes, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Église catholique Saint-Joseph-des-Carmes — Paris
- Visite à l’Institut National des Jeunes Aveugles, Institut National des Jeunes Aveugles, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Institut National des Jeunes Aveugles — Paris
- La chapelle Saint-Louis de l’École militaire de Paris, École militaire, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
École militaire — Paris
- Présentation d’archives – Patrimoine en péril, recherche empêchée : les collections de l’INHA au service de la recherche en terrains contraints, Bibliothèque de l’INHA (Institut national d’histoire de l’art) – Salle Labrouste, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque de l'INHA (Institut national d'histoire de l'art) - Salle Labrouste — Paris
- Librairie boutique, Institut du monde arabe, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Institut du monde arabe — Paris
- Visites et ateliers en lien avec le Contrepoint d’Anthony Guerrée – Paravent en papier coloré, Musée Bourdelle, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Bourdelle — Paris
- Visites et ateliers en lien avec le Contrepoint d’Anthony Guerrée – Tisser la terre : empreintes et matières, Musée Bourdelle, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Bourdelle — Paris
- Visites virtuelles de l’École militaire, École militaire, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
École militaire — Paris
- Sauvez le Grand Palais !, Grand Palais, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Le Grand Palais — Paris
- Patrimoine Vivant : Portes Ouvertes au Palais du Béhague, Palais de Béhague – Ambassade de Roumanie, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Palais de Béhague - Ambassade de Roumanie — Paris
- Pigalle-Martyrs, sur les pas des personnes illustres du 19ᵉ siècle, Mairie du 9e arrondissement de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie du 9e arrondissement de Paris — Paris
- Ateliers à l’Institut National des Jeunes Aveugles, Institut National des Jeunes Aveugles, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Institut National des Jeunes Aveugles — Paris
- Visite-promenade : À la découverte du Paris romantique, Musée de la vie romantique, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la vie romantique — Paris
- Échappés du temps : trésors en péril de la Faculté de théologie protestante de Paris, Institut protestant de théologie, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Institut protestant de théologie — Paris
- Visite du tribunal judiciaire de Paris, Tribunal judicaire de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Tribunal judicaire de Paris — Paris
- La marquise de Pompadour à l’École militaire de Paris, École militaire, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
École militaire — Paris
- Visite guidée du temple protestant du Saint-Esprit, Temple du Saint-Esprit, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Temple du Saint-Esprit — Paris
- Visite guidée du jardin botanique de la Faculté de Pharmacie de Paris, Faculté de Pharmacie de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Faculté de Pharmacie de Paris — Paris
- Visite commentée « Pour l’amour du dessin », Musée du Louvre et jardin des Tuileries, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Louvre et jardin des Tuileries — Paris
- La Révolution française au fil de l’eau, Port de l’arsenal, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Port de l'arsenal — Paris
- Beaujon : De La Folie à la ZAC, Centre Paris Anim’ Beaujon, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Centre Paris Anim' Beaujon — Paris
- Patrimoine naturel : immersion dans une ferme pédagogique, Hôtel d’Augny – Mairie du 9e arrondissement, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel d’Augny - Mairie du 9e arrondissement — Paris
- Un week-end chez les francs-maçons!, Musée de la Franc-Maçonnerie, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Franc-Maçonnerie — Paris
- Le Grand salon et la salle Turenne : à la découverte d’espaces habituellement fermés au public, Hôtel des Invalides – Musée de l’armée, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel des Invalides - Musée de l'armée — Paris
- 9e salon du livre de l’armée de Terre, Hôtel des Invalides – Musée de l’armée, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel des Invalides - Musée de l'armée — Paris
- Visite guidée de l’INSP (ex-ENA) à Paris, Institut national du service publique (INSP), Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Institut national du service public — Paris
- Visites flash en points paroles du parcours des collections par les étudiants de l’École du Louvre, Musée Zadkine, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Zadkine — Paris
- Jeu Chrono-défi, Musée des plans-reliefs, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des plans-reliefs — Paris
- Visite de l’exposition « L’oeil du voyageur », Maison de la RATP, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Maison de la RATP — Paris
- Visite de l’orgue de Sainte-Odile : le destin peu banal d’un orgue entre cinéma et salon mondain, Église Sainte-Odile, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Église Sainte-Odile — Paris
- « Raoul Allier (1862-1939) : un protestant au service de la République », Centre documentaire de l’Institut Protestant de Théologie, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Centre documentaire de l'Institut Protestant de Théologie — Paris
- Parcours Perret – Réserves et ateliers de restauration, Le Mobilier national, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Le Mobilier national — Paris
- Visite guidée de la cathédrale américaine de la Sainte-Trinité, Cathédrale américaine de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Cathédrale américaine de Paris — Paris
- Visite libre, Ambassade d’Italie, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Ambassade d'Italie — Paris
- Visite de l’église Bon Secours, Église luthérienne de Bon-Secours, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Église luthérienne de Bon-Secours — Paris
- Visite d’un atelier de restauration d’œuvres d’art, Atelier du Temps Passé, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier du Temps Passé — Paris
- Le Printemps, voyage entre innovation, patrimoine architectural restauré et archives inédites, Printemps Haussmann, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Printemps Haussmann — Paris
- Visite guidée du bureau du général de Gaulle (1947-1958) dans un hôtel particulier du Faubourg Saint-Germain, Fondation Charles de Gaulle, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Fondation Charles de Gaulle — Paris
- Visite libre de l’appartement de Victor Hugo, Maison de Victor Hugo, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Maison de Victor Hugo — Paris
- Visite-promenade de la Galerie Dior au Palais Galliera, Palais Galliera, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Palais Galliera — Paris
- Visite des coulisses du Grand Rex, Cinéma Le Grand Rex, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Cinéma Le Grand Rex — Paris
- Découverte de l’orfèvrerie Christofle, Boutique Christofle, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Boutique Christofle — Paris
- Visite de St George’s Anglican Church, Paris, Église anglicane Saint-Georges, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Église anglicane Saint-Georges — Paris
- Visite libre de l’exposition et initiation à la langue des signes à l’Institut des sourds de Paris, Institut national de Jeunes Sourds de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Institut national de Jeunes Sourds de Paris — Paris
- Visite libre de l’hôtel de Soubise et de l’exposition permanente du
musée des Archives nationales, Archives nationales – Site de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Archives nationales - Site de Paris — Paris
- Visite guidée du centre Panthéon de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonnne, Centre Panthéon Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Centre Panthéon Paris 1 Panthéon-Sorbonne — Paris
- Visite de l’Institut du monde arabe, Institut du monde arabe, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Institut du monde arabe — Paris
- Visite du siège de la Grande Loge de France, Hôtel de la Grande Loge de France, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de la Grande Loge de France — Paris
- Visite libre d’une église au style baroque italien : l’église Saint-Joseph-des-Carmes, un site exceptionnel à Paris, Église catholique Saint-Joseph-des-Carmes, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Église catholique Saint-Joseph-des-Carmes — Paris
- Conduite de simulateurs de conduite de tramway et du MS61, Maison de la RATP, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Maison de la RATP — Paris
- Spectacles et art de vivre : de Trinité à Blanche, Place Estienne d’Orves, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Place Estienne d'Orves — Paris
- Visites commentées du tribunal des activités économiques de Paris, Tribunal de commerce de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Tribunal de commerce de Paris — Paris
- JEP 2026 : visite de l’église Notre-Dame-des-Champs, Église notre-dames-des-champs, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Église notre-dames-des-champs — Paris
- Ateliers de tissage du Petit Mob’, Enclos des Gobelins, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Enclos des Gobelins — Paris
- Visite guidée de l’abbatiale Saint Germain des Prés, Église Saint-Germain-des-Prés, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Germain-des-Prés — Paris
- Visite libre du bâtiment de Renzo Piano, Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Fondation Jérôme Seydoux-Pathé — Paris
- Découverte du Ministère de l’Intérieur, Hôtel de Beauvau – Ministère de l’Intérieur, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Beauvau - Ministère de l'Intérieur — Paris
- Coin lecture jeunesse de la bibliothèque Charlotte Delbo, INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert), Paris
19 septembre 2026 à 10h00
INHA - Institut national d'histoire de l'art (galerie Colbert) — Paris
- Notre-Dame Whispers : La balade audio-immersive, Campus Pierre et Marie Curie – Sorbonne Université, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Campus Pierre et Marie Curie - Sorbonne Université — Paris
- L’horloge Lepaute de l’École militaire de Paris, École militaire, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
École militaire — Paris
- Visite de la Faculté de théologie protestante de Paris et de ses jardins, Institut protestant de théologie, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Institut protestant de théologie — Paris
- Visite-promenade : Femmes artistes et libres, Musée de la vie romantique, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la vie romantique — Paris
- Circuits « Passages et Galeries », Circuit « Passages et galeries », Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Circuit « Passages et galeries » — Paris
- Exposition des travaux des élèves des lycées professionnels et des écoles d’art de l’académie de Paris, La Sorbonne, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
La Sorbonne — Paris
- Exposition sur le ticket en carton, Maison de la RATP, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Maison de la RATP — Paris
- Photographie végétale, École Du Breuil, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
École Du Breuil — Paris
- Visite guidée de la salle des Actes de la Faculté de Pharmacie de Paris, Faculté de Pharmacie de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Faculté de Pharmacie de Paris — Paris
- Osez les enchères !, Gros & Delettrez – Rive Gauche, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Gros & Delettrez - Rive Gauche — Paris
- Parcours Manufactures textiles, Manufactures textiles, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Manufactures textiles — Paris
- Visite guidée des Galeries Lafayette Champs-Elysées, Galeries Lafayette Champs-Elysées, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Galeries Lafayette Champs-Elysées — Paris
- Visite insolite le cimetière du père Lachaise conté par la Grande Sibylle, Cimetière du Père Lachaise, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Cimetière du Père Lachaise — Paris
- Talisman. Carte blanche à Ali Banisadr, Musée national Gustave Moreau, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Musée national Gustave Moreau — Paris
- Atelier ludo-éducatif à l’École militaire, École militaire, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
École militaire — Paris
- Visite de l’hôpital Cochin Port-Royal, Ancienne abbaye de Port-Royal – Hôpital Cochin, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Ancienne abbaye de Port-Royal - Hôpital Cochin — Paris
- Visite de la Salle Wagram, Salle Wagram, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Salle Wagram — Paris
- Le coin des tout-petits, Musée des plans-reliefs, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des plans-reliefs — Paris
- Ateliers en famille, Maison de la RATP, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Maison de la RATP — Paris
- Atelier de l’Institut national du patrimoine (INP) : Restauration des arts graphiques et du livre, INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert), Paris
19 septembre 2026 à 10h00
INHA - Institut national d'histoire de l'art (galerie Colbert) — Paris
- Parcours : L’Envers du décor, les coulisses de l’Hôtel Drouot, Hôtel des ventes Drouot, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel des ventes Drouot — Paris
- Visite guidée de la résidence de l’ambassadeur de Belgique, Résidence de l’ambassadeur de Belgique, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Résidence de l'ambassadeur de Belgique — Paris
- Visite libre des collections du musée, Musée national Gustave Moreau, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Musée national Gustave Moreau — Paris
- Les thermes des gallo-romains à Lutèce, Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de Cluny - musée national du Moyen Âge — Paris
- Visite guidée de l’Hôtel de Beauvais, Hôtel de Beauvais – Cour administrative d’appel de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Beauvais - Cour administrative d'appel de Paris — Paris
- La bibliothèque patrimoniale de l’École militaire de Paris, École militaire, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
École militaire — Paris
- Venez à la rencontre de la Croix-Rouge à Paris !, Hôtel Dieulafoy – CRF DT de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel Dieulafoy - CRF DT de Paris — Paris
- Découvrez le patrimoine vivant de Mines Paris – PSL, Mines Paris – PSL, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Mines Paris – PSL — Paris
- Le Corbusier : 10 ans au patrimoine mondial, Fondation Le Corbusier – Maison La Roche, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Fondation Le Corbusier - Maison La Roche — Paris
- Exposition: revivez 50 ans de création, International Visual Théâtre, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
International Visual Théâtre — Paris
- Ateliers « Petit ensemblier », Enclos des Gobelins, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Enclos des Gobelins — Paris
- Visite guidée par la directrice et son équipe, Studio Raspail, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Studio Raspail — Paris
- Visite libre du siège de la Banque de France (Hôtel de Toulouse), Banque de France, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Banque de France — Paris
- Visite de la résidence de l’ambassadeur des Pays-Bas à Paris, l’hôtel d’Avaray, Hôtel d’Avaray – Résidence de l’Ambassadeur des Pays-Bas, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel d'Avaray - Résidence de l'Ambassadeur des Pays-Bas — Paris
- Journées Portes Ouvertes à l’Agence Spatiale Européenne, Siège de l’Agence spatiale européenne, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Siège de l'Agence spatiale européenne — Paris
- Visite de l’hôtel Lamoignon, Bibliothèque historique de la Ville de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque historique de la Ville de Paris — Paris
- Avec les soldats de Napoléon Ier à l’École militaire de Paris, École militaire, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
École militaire — Paris
- La Palestine photographiée par Joss Dray, Institut du monde arabe, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Institut du monde arabe — Paris
- Exposition Tisser, broder, sublimer : Les savoir-faire de la mode, Palais Galliera, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Palais Galliera — Paris
- Visite guidée et commentée de l’Académie Nationale de Chirurgie, Académie Nationale de Chirurgie, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Académie Nationale de Chirurgie — Paris
- Exposition AlUla, design d’un territoire vivant, Institut du monde arabe, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Institut du monde arabe — Paris
- Jeu de piste pour petits et grands, Petit Palais, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Petit Palais — Paris
- Laboratoire de mémoire – Exposition photographique de Charline Tartare, Faculté de Pharmacie de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Faculté de Pharmacie de Paris — Paris
- Visite du Musée de la Radiologie (sur inscription), Musée de la Radiologie et de l’Imagerie Médicale, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Radiologie et de l'Imagerie Médicale — Paris
- Visite de l’Église américaine de Paris, American church in Paris – Église américaine de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
American church in Paris - Église américaine de Paris — Paris
- Visite libre de l’exposition « La manufacture à l’hôpital » sur l’art de la tapisserie, Hôpital européen Georges-Pompidou, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Hôpital européen Georges-Pompidou — Paris
- Visite du centre bus de la Croix Nivert, Centre Bus de la Croix Nivert – adresse exacte communiquée lors de l’inscription, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Centre Bus de la Croix Nivert - adresse exacte communiquée lors de l'inscription — Paris
- Visite guidée de l’École militaire de Paris, École militaire, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
École militaire — Paris
- Visite du Quai d’Orsay – expositions, rencontres et animations, Hôtel du ministre – Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Paris
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel du ministre - Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères — Paris
- Points-paroles : parlons reliefs !, Musée des plans-reliefs, Paris
19 septembre 2026 à 10h15
Musée des plans-reliefs — Paris
- Atelier « Au temps des citadelles », Musée des plans-reliefs, Paris
19 septembre 2026 à 10h15
Musée des plans-reliefs — Paris
- Visite guidée des ateliers de costumes à l’Opéra Bastille, Opéra Bastille, Paris
19 septembre 2026 à 10h15
Opéra Bastille — Paris
- À la découverte du cyanotype, Musée Zadkine, Paris
19 septembre 2026 à 10h15
Musée Zadkine — Paris
- Découverte de Maison Guimet (hôtel d’Heidelbach), Maison Guimet (hôtel d’Heidelbach), Paris
19 septembre 2026 à 10h30
Maison Guimet (hôtel d’Heidelbach) — Paris
- Visite des ministères sociaux, Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, Paris
19 septembre 2026 à 10h30
Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles — Paris
- Parcours découverte : L’univers de l’Hôtel Drouot, Hôtel des ventes Drouot, Paris
19 septembre 2026 à 10h30
Hôtel des ventes Drouot — Paris
- Découverte du patrimoine artistique, Campus Pierre et Marie Curie – Sorbonne Université, Paris
19 septembre 2026 à 10h30
Campus Pierre et Marie Curie - Sorbonne Université — Paris
- Visite guidée d’IVT en français, International Visual Théâtre, Paris
19 septembre 2026 à 10h30
International Visual Théâtre — Paris
- Découvrez les mystères de la police scientifique !, Musée de la préfecture de police, Paris
19 septembre 2026 à 10h30
Musée de la préfecture de police — Paris
- Visite de l’exposition « Animalia » Bestiaire de la « Collection Al Thani » à l’Hôtel de la Marine, Hôtel de la Marine, Paris
19 septembre 2026 à 10h30
Hôtel de la Marine — Paris
- Visite commentée du Fonds Ricœur, Fonds Ricœur, Paris
19 septembre 2026 à 10h30
Fonds Ricœur — Paris
- Promenade-découverte du jardin des Tuileries, Jardin des Tuileries, entrée Lemonnier, Paris
19 septembre 2026 à 10h30
Jardin des Tuileries, entrée Lemonnier — Paris
- Atelier « Construis ta citadelle en Kapla », Musée des plans-reliefs, Paris
19 septembre 2026 à 10h30
Musée des plans-reliefs — Paris
- Visite Guidée de l’hôtel MGallery Paris Bastille Boutet, Hôtel Mgallery Paris Bastille Boutet, Paris
19 septembre 2026 à 10h30
Hôtel Mgallery Paris Bastille Boutet — Paris
- Découvrez les sculptures de la fontaine Saint-Michel, Fontaine Saint-Michel, Paris
19 septembre 2026 à 10h30
Fontaine Saint-Michel — Paris
- Aubade musicale – Orchestre d’Harmonie du Chemin de Fer du Nord, Gare du Nord, Paris
19 septembre 2026 à 10h30
Gare du Nord — Paris
- Visite d’une collection de cires pathologiques, Hôpital Saint-Louis, Paris
19 septembre 2026 à 10h30
Hôpital Saint-Louis — Paris
- Les visites du Palais de la Porte Dorée en famille, Palais de la Porte Dorée – Musée de l’histoire de l’immigration, Aquarium Tropical, Paris
19 septembre 2026 à 10h30
Palais de la Porte Dorée – Musée de l’histoire de l’immigration, Aquarium Tropical — Paris
- Visite-jeu 4-6 ans en famille – « À la recherche de l’objet mystère », Musée des arts et métiers, Paris
19 septembre 2026 à 10h30
Musée des arts et métiers — Paris
- Visites flash et démonstration, Musée des arts et métiers, Paris
19 septembre 2026 à 10h30
Musée des arts et métiers — Paris
- Visite des appartements du XVIIIe siècle de l’Hôtel de la Marine, Hôtel de la Marine, Paris
19 septembre 2026 à 10h30
Hôtel de la Marine — Paris
- Visite de la photothèque de la RATP, Photothèque de la RATP – Adresse précise communiquée lors de l’inscription, Paris
19 septembre 2026 à 10h30
Photothèque de la RATP - Adresse précise communiquée lors de l'inscription — Paris
- Découverte d’un atelier de conservation-restauration du patrimoine, Atelier Hylé, Paris
19 septembre 2026 à 10h30
Atelier Hylé — Paris
- Visite descriptive et tactile des Grands Dépôts des Archives nationales pour le public mal-voyant, Archives nationales – Site de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 10h30
Archives nationales - Site de Paris — Paris
- Visite street art des œuvres en plein air de l’hôpital Necker, Hôpital Necker-Enfants malades, Paris
19 septembre 2026 à 10h30
Hôpital Necker-Enfants malades — Paris
- Visites guidées de l’exposition « Prisonnières – Les dernières années de la prison Saint-Lazare (1919-1932) », Médiathèque Françoise Sagan, Paris
19 septembre 2026 à 10h30
Médiathèque Françoise Sagan — Paris
- Le livre d’artiste sort de sa réserve, découverte pour un public adulte, Médiathèque Marguerite Duras, Paris
19 septembre 2026 à 10h30
Médiathèque Marguerite Duras — Paris
- Permis de transports en commun, Maison de la RATP, Paris
19 septembre 2026 à 10h30
Maison de la RATP — Paris
- Visites guidées des Beaux-Arts de Paris, Beaux-Arts de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 10h30
Beaux-Arts de Paris — Paris
- Promenade géologique sur le campus Pierre et Marie Curie de Sorbonne Université, Campus Pierre et Marie Curie – Sorbonne Université, Paris
19 septembre 2026 à 10h30
Campus Pierre et Marie Curie - Sorbonne Université — Paris
- Visite de l’église syriaque Saint-Ephrem, Église Saint-Éphrem-le-Syriaque, Paris
19 septembre 2026 à 10h30
Église Saint-Éphrem-le-Syriaque — Paris
- Visite libre des Beaux-Arts de Paris, Beaux-Arts de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 10h30
Beaux-Arts de Paris — Paris
- Visitez le siège du journal Le Monde, Le Monde, Paris
19 septembre 2026 à 10h30
Le Monde — Paris
- Visite guidée des salons d’apparat et de l’Atelier de l’hôtel de la Fondation Singer-Polignac, Fondation Singer-Polignac, Paris
19 septembre 2026 à 10h30
Fondation Singer-Polignac — Paris
- Serious game sur tablette « La mission de Rol-Tanguy : énigmes en souterrain », Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin, Paris
19 septembre 2026 à 10h30
Musée de la libération de Paris - Musée du Général Leclerc - Musée Jean Moulin — Paris
- Dessinez avec les étudiantes et les étudiants de l’école d’architecture Paris-Malaquais – PSL, École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais – PSL, Paris
19 septembre 2026 à 10h30
École nationale supérieure d'architecture Paris-Malaquais - PSL — Paris
- Parcours : paysage et biodiversité autour du jardin du Luxembourg, une expérience d’accueil de la biodiversité, Jardin du Luxembourg Porte Gay-Lussac boulevard St Michel 75006, Paris
19 septembre 2026 à 10h30
Jardin du Luxembourg Porte Gay-Lussac boulevard St Michel 75006 — Paris
- Ateliers créatifs – DIY – En famille – dès 5 ans, Musée Zadkine, Paris
19 septembre 2026 à 10h30
Musée Zadkine — Paris
- Visite guidée découverte en LSF, Musée des plans-reliefs, Paris
19 septembre 2026 à 10h30
Musée des plans-reliefs — Paris
- Journées européennes du patrimoine à la Cour des comptes, Palais Cambon – Cour des comptes, Paris
19 septembre 2026 à 10h30
Palais Cambon - Cour des comptes — Paris
- Jeu de piste découverte de la Langue des signes et de la culture sourde, International Visual Théâtre, Paris
19 septembre 2026 à 10h45
International Visual Théâtre — Paris
- Visite guidée au sein de l’Atelier Claude de Soria, Atelier Claude de Soria, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Atelier Claude de Soria — Paris
- Visite guidée de l’Église Protestante Allemande à Paris, Christuskirche – Église Protestante Allemande à Paris, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Christuskirche - Église Protestante Allemande à Paris — Paris
- La Libération de Paris | Visite guidée, Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de la libération de Paris - Musée du Général Leclerc - Musée Jean Moulin — Paris
- Découverte de l’art horloger, Bucherer, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Bucherer — Paris
- Visites guidées « L’architecture au service de la mémoire » – Mémorial des martyrs de la Déportation, Mémorial des martyrs de la Déportation, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Mémorial des martyrs de la Déportation — Paris
- Visite de la bibliothèque, Maison de Victor Hugo, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Maison de Victor Hugo — Paris
- Découverte du toit-terrasse : un point de vue imprenable !, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Cité de l'architecture et du patrimoine — Paris
- Visite libre des collections du musée, Musée national Jean-Jacques Henner, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Musée national Jean-Jacques Henner — Paris
- Histoire de la cour d’honneur du Palais-Royal et de ses sculptures, Domaine national du Palais-Royal, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Domaine national du Palais-Royal — Paris
- Visite des Puces de Paris St-Ouen, Le café littéraire Le Petit Ney, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Le café littéraire Le Petit Ney — Paris
- Le Corbusier à Boulogne-Billancourt : 5 œuvres majeures, Circuit : « Le Corbusier à Boulogne-Billancourt : cinq œuvres majeures », Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Circuit : "Le Corbusier à Boulogne-Billancourt : cinq œuvres majeures" — Paris
- Visite commentée de l’exposition « La Belle Époque du préfet Lépine ? », Musée de la préfecture de police, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de la préfecture de police — Paris
- Visite musicale des collections permanentes, Musée Bourdelle, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Musée Bourdelle — Paris
- Visite architecturale, Institut Giacometti – Hôtel particulier Paul Follot, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Institut Giacometti - Hôtel particulier Paul Follot — Paris
- Visite commentée de la Maison d’Ourscamp, Maison d’Ourscamp – Paris historique, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Maison d'Ourscamp - Paris historique — Paris
- Conférence « Le Musée-Mémorial du terrorisme, un nouveau lieu patrimonial », Cour d’appel de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Cour d'appel de Paris — Paris
- Vidéo-mapping de Nohant-Vic, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Cité de l'architecture et du patrimoine — Paris
- L’Ame de Paris, L’Atelier des Rêves, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
L'Atelier des Rêves — Paris
- Les visites du Palais de la Porte Dorée, Palais de la Porte Dorée – Musée de l’histoire de l’immigration, Aquarium Tropical, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Palais de la Porte Dorée – Musée de l’histoire de l’immigration, Aquarium Tropical — Paris
- Visite guidée gratuite : « De la gare au musée : architectures pour mémoire », Musée d’Orsay, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Musée d'Orsay — Paris
- Portraits de famille, Musée national Jean-Jacques Henner, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Musée national Jean-Jacques Henner — Paris
- Visite guidée de l’Hôtel Dieulafoy, siège de la Délégation Territoriale de la Croix-Rouge à Paris, Hôtel Dieulafoy – CRF DT de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Hôtel Dieulafoy - CRF DT de Paris — Paris
- Explorations sonores, Cité de la musique – Musée de la musique, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Cité de la musique - Musée de la musique — Paris
- Visite de la bibliothèque des Grands Moulins, Bibliothèque universitaire Grands Moulins – Université Paris Cité, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Bibliothèque universitaire Grands Moulins - Université Paris Cité — Paris
- Visite guidée d’un patrimoine remarquable, Immeubles rue de Cronstadt, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Immeubles rue de Cronstadt — Paris
- Visites commentées de la cité Montmartre aux artistes, Cité Montmartre aux Artistes, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Cité Montmartre aux Artistes — Paris
- Conférence Gemmologie, Bucherer, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Bucherer — Paris
- Promenade littéraire et historique dans le Jardin, Muséum national d’histoire naturelle – Jardin des Plantes, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Muséum national d'histoire naturelle - Jardin des Plantes — Paris
- Visite guidée gratuite « Du Second Empire au XXIe siècle : l’histoire de l’Orangerie des Tuileries », Musée de l’Orangerie des Tuileries, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de l'Orangerie des Tuileries — Paris
- Visite de l’atelier de restauration, reliure et dorure des Archives
nationales, Archives nationales – Site de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Archives nationales - Site de Paris — Paris
- Visite guidée « De l’hôtel Salé au musée Picasso », Musée Picasso, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Musée Picasso — Paris
- Visite libre – Musée de la Monnaie de Paris !, La Monnaie de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
La Monnaie de Paris — Paris
- Hôtel de Besenval – Résidence de l’Ambassadrice de Suisse en France, Ambassade de Suisse, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Ambassade de Suisse — Paris
- Atelier – Numérisation 3D appliqué à la restauration du patrimoine, INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert), Paris
19 septembre 2026 à 11h00
INHA - Institut national d'histoire de l'art (galerie Colbert) — Paris
- A la rencontre des pierres de Paris, L’Atelier des Rêves, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
L'Atelier des Rêves — Paris
- Visite guidée
Les salons du gouverneurs militaires de Paris, Hôtel des Invalides – Musée de l’armée, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Hôtel des Invalides - Musée de l'armée — Paris
- Boucheron – Visite guidée de l’Hôtel de Nocé, Hotel de Nocé-Boucheron, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Hotel de Nocé-Boucheron — Paris
- La Grande fête du Matrimoine, Espace Monte-Cristo, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Espace Monte-Cristo — Paris
- Visites guidées du monument aux Morts pour la France en opérations extérieures – 11h et 15h, Monument aux morts pour la France en opérations extérieures, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Monument aux morts pour la France en opérations extérieures — Paris
- Démonstrations : Réinventer l’objet, Hôtel des ventes Drouot, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Hôtel des ventes Drouot — Paris
- Salon Fine Arts Paris, Le Grand Palais, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Le Grand Palais — Paris
- Exposition « La Vie en relief » – Jacques Henri Lartigue à l’Arlequin, L Arlequin Panorama, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
L Arlequin Panorama — Paris
- Conférence : L’évolution de l’urbanisme et des styles dans le 17ème, Maison de la vie associative et citoyenne du 17e, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Maison de la vie associative et citoyenne du 17e — Paris
- Visite contée, Musée national Gustave Moreau, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Musée national Gustave Moreau — Paris
- Visite de la cité Blémont : de l’ilot insalubre à la cité Blémont, Le café littéraire Le Petit Ney, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Le café littéraire Le Petit Ney — Paris
- Présentation de la Chapelle des Anges à Saint-Sulpice, Église Saint-Sulpice, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Église Saint-Sulpice — Paris
- D.I.Y / Bricolarchi, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Cité de l'architecture et du patrimoine — Paris
- Le Musée Méliès, Cinémathèque française, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Cinémathèque française — Paris
- Patrimoines en péril à travers les archives de Sorbonne Université !, Campus Pierre et Marie Curie – Sorbonne Université, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Campus Pierre et Marie Curie - Sorbonne Université — Paris
- Visite street art confidentielle des galeries de l’hôpital Necker, Hôpital Necker-Enfants malades, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Hôpital Necker-Enfants malades — Paris
- L’École des Arts Joailliers : Conférence « Rencontre de L’Escarboucle », L’École des Arts Joailliers, avec le soutien de Van Cleef & Arpels, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
L’École des Arts Joailliers, avec le soutien de Van Cleef & Arpels — Paris
- Visite libre du Musée Curie, Musée Curie, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Musée Curie — Paris
- Visite guidée de l’hôtel d’Augny, Hôtel d’Augny – Mairie du 9e arrondissement, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Hôtel d’Augny - Mairie du 9e arrondissement — Paris
- Visite flash – Musée de la Monnaie de Paris, La Monnaie de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
La Monnaie de Paris — Paris
- Portraits de famille – les photographies, Musée national Jean-Jacques Henner, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Musée national Jean-Jacques Henner — Paris
- Initiation à la linogravure, Musée Postal, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Musée Postal — Paris
- Visite guidée des Grands Dépôts des Archives nationales, Archives nationales – Site de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Archives nationales - Site de Paris — Paris
- Découverte de la manufacture Frédérique Constant, Bucherer, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Bucherer — Paris
- Visite guidée de la Cathédrale Saint-Stéphane, Cathédrale Saint-Stéphane, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Cathédrale Saint-Stéphane — Paris
- Visite guidée d’architecture de Beaugrenelle Paris 15, Quartier – Dalle Beaugrenelle, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Quartier - Dalle Beaugrenelle — Paris
- Visite guidée de l’Académie nationale de médecine, Académie nationale de médecine, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Académie nationale de médecine — Paris
- Visites guidée en famille du Jardin des Plantes « L’arbre à remonter le temps », Muséum national d’histoire naturelle – Jardin des Plantes, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Muséum national d'histoire naturelle - Jardin des Plantes — Paris
- Visite insolite de la Gare Saint-Lazare SNCF Gares & Connexions, Gare de Paris Saint-Lazare, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Gare de Paris Saint-Lazare — Paris
- Découverte de la bibliothèque historique de l’Alliance biblique française, Alliance biblique française, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Alliance biblique française — Paris
- Annette Messager et Harry Nuriev, Musée de la Chasse et de la Nature, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de la Chasse et de la Nature — Paris
- Chasse au trésor à la Monnaie de Paris !, La Monnaie de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
La Monnaie de Paris — Paris
- Mission Métallos : jeu de piste à réaliser en famille, Maison des Métallos, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Maison des Métallos — Paris
- Conférence flash « Entrez dans La Comédie humaine », Maison de Balzac, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Maison de Balzac — Paris
- Femmes en or dans le quartier de la Chapelle, Statues des Femmes en Or, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Statues des Femmes en Or — Paris
- Concert du chœur et de l’ensemble Poséidon, Maison du Protestantisme, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Maison du Protestantisme — Paris
- Mikalojus Povilas Vilutis, maître de la sérigraphie lituanienne – Exposition et visite exceptionnelle de l’Ambassade de Lituanie, Ambassade de Lituanie, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Ambassade de Lituanie — Paris
- Découverte des modèles emblématiques de l’horlogerie, Bucherer, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Bucherer — Paris
- Visite de la Bourse de Commerce – Pinault Collection, Bourse de Commerce – Pinault Collection, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Bourse de Commerce - Pinault Collection — Paris
- Venez découvrir les collections du Musée de l’Homme !, Musée de l’homme, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de l'homme — Paris
- Exposition Reg’arts croisés au Bastille Design Center, Bastille Design Center, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Bastille Design Center — Paris
- Portes ouvertes à la cité Montmartre aux artistes, Cité Montmartre aux Artistes, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Cité Montmartre aux Artistes — Paris
- Visite de l’église Saint-Louis en l’île, Église Saint-Louis, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Église Saint-Louis — Paris
- Visites guidées du mémorial de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie – 11h et 15h, Mémorial de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Mémorial de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie — Paris
- Visite de la Galerie Dior, La Galerie Dior, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
La Galerie Dior — Paris
- Visite guidée du centre opérationnel exploitation gare, Gare de Paris-Austerlitz, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Gare de Paris-Austerlitz — Paris
- Focus sur le FNRS III, Musée de la marine, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de la marine — Paris
- Père-Lachaise en musique : sur les traces des grands artistes, Cimetière du Père-Lachaise, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Cimetière du Père-Lachaise — Paris
- « La Bibliothèque vivante ». Projet participatif par Fanny de Chaillé, Archives nationales – Site de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Archives nationales - Site de Paris — Paris
- Exposition temporaire « Patrimoines en résistance – De Tombouctou à Odessa », Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Cité de l'architecture et du patrimoine — Paris
- Visite guidée d’un patrimoine remarquable, Immeuble rue de l’Amiral Roussin, Paris
19 septembre 2026 à 11h10
Immeuble rue de l'Amiral Roussin — Paris
- Atelier famille – À la découverte du cyanotype dans le jardin du musée Zadkine, Musée Zadkine, Paris
19 septembre 2026 à 11h15
Musée Zadkine — Paris
- Atelier Parole d’expert : Camille Claudel, le génie tourmenté, Hôtel des ventes Drouot, Paris
19 septembre 2026 à 11h15
Hôtel des ventes Drouot — Paris
- Expérience : Si j’avais un marteau, Hôtel des ventes Drouot, Paris
19 septembre 2026 à 11h15
Hôtel des ventes Drouot — Paris
- Les Arches – atelier en famille (18-36 mois), Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris
19 septembre 2026 à 11h15
Cité de l'architecture et du patrimoine — Paris
- Architecture et fonctions, Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge, Paris
19 septembre 2026 à 11h30
Musée de Cluny - musée national du Moyen Âge — Paris
- Sept vitraux de Léon Zack, Maison Saint-Sulpice, Paris
19 septembre 2026 à 11h30
Maison Saint-Sulpice — Paris
- Saint-Savin-sur-Gartempe, la Sixtine romane, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris
19 septembre 2026 à 11h30
Cité de l'architecture et du patrimoine — Paris
- Rencontre – Les coulisses de la restauration, Musée de la marine, Paris
19 septembre 2026 à 11h30
Musée de la marine — Paris
- Visite de l’Ambassade du Pérou en France, Ambassade du Pérou en France, Paris
19 septembre 2026 à 11h30
Ambassade du Pérou en France — Paris
- Visite conférence autour de l’histoire du ticket en carton, Maison de la RATP, Paris
19 septembre 2026 à 11h30
Maison de la RATP — Paris
- Visites Flash (30 min), Musée national de la Marine, Paris
19 septembre 2026 à 11h30
Musée de la marine — Paris
- Chapelle Saint-Georges, Chapelle Saint-Georges, Paris
19 septembre 2026 à 11h30
Chapelle Saint-Georges — Paris
- Visite guidée : les objets insolites du musée, Musée Carnavalet – histoire de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 11h30
Musée Carnavalet - histoire de Paris — Paris
- Conférence : les Pavillons de Bercy, lieu de mémoire vivante de la culture foraine, Pavillons de Bercy – Musée des arts forains, Paris
19 septembre 2026 à 11h30
Pavillons de Bercy - Musée des arts forains — Paris
- Visite guidée du Théâtre Silvia Monfort, Théâtre Silvia Monfort, Paris
19 septembre 2026 à 11h30
Théâtre Silvia Monfort — Paris
- Atelier contes pour enfant en LSF, International Visual Théâtre, Paris
19 septembre 2026 à 11h30
International Visual Théâtre — Paris
- Visite guidée de la Maison Poursin, Maison Poursin, Paris
19 septembre 2026 à 11h30
Maison Poursin — Paris
- Parcours matrimoine : à la découverte de femmes emblématiques sur le campus des Grands Moulins, Bibliothèque universitaire Grands Moulins – Université Paris Cité, Paris
19 septembre 2026 à 11h30
Bibliothèque universitaire Grands Moulins - Université Paris Cité — Paris
- Exposition « n’ICE Au-delà terre d’en haut… », Librairie des éditions A.Pedone, Paris
19 septembre 2026 à 11h30
Librairie des éditions A.Pedone — Paris
- Les Pavillons de Bercy, lieu de mémoire vivante de la culture foraine., Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains, Paris
19 septembre 2026 à 11h30
Pavillons de Bercy - Musée des Arts Forains — Paris
- Visite-Flash : La photographie dans les collections du musée, Musée de la marine, Paris
19 septembre 2026 à 11h30
Musée de la marine — Paris
- Visite de l’Hôtel de Brienne et du cabinet de la Ministre des Armées et des Anciens combattants, Hôtel de Brienne – Ministère des Armées, Paris
19 septembre 2026 à 11h30
Hôtel de Brienne - Ministère des Armées — Paris
- Visite de la Maison d’édition, Librairie des éditions A.Pedone, Paris
19 septembre 2026 à 11h30
Librairie des éditions A.Pedone — Paris
- Visite flash : découverte d’œuvres emblématiques des collections, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris
19 septembre 2026 à 11h30
Cité de l'architecture et du patrimoine — Paris
- Découverte de la Maison Czapek, Bucherer, Paris
19 septembre 2026 à 12h00
Bucherer — Paris
- À la découverte du Crédit Municipal de Paris (ancien Mont-de-Piété) – visite libre, Crédit Municipal de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 12h00
Crédit Municipal de Paris — Paris
- Journées européennes du patrimoine 2026, Arc de triomphe, Paris
19 septembre 2026 à 12h00
Arc de triomphe — Paris
- Au sommet des Champs-Élysées, Maison du Danemark, Paris
19 septembre 2026 à 12h00
Maison du Danemark — Paris
- Tir du canon méridien, Domaine national du Palais-Royal, Paris
19 septembre 2026 à 12h00
Domaine national du Palais-Royal — Paris
- Visite guidée des espaces scéniques de l’Opéra Bastille, Opéra Bastille, Paris
19 septembre 2026 à 12h00
Opéra Bastille — Paris
- Visite commentée du Studio Le Regard du Cygne, Studio Le Regard du Cygne, Paris
19 septembre 2026 à 12h00
Studio Le Regard du Cygne — Paris
- Visite commentée – Sur inscription uniquement, Regard de la Lanterne, Paris
19 septembre 2026 à 12h00
Regard de la Lanterne — Paris
- Visite de l’exposition immersive sur les fables de Jean de la Fontaine, Cité Immersive des Fables, Paris
19 septembre 2026 à 12h00
Cité Immersive des Fables — Paris
- Expertise gratuite d’objets (bijoux, montres), Crédit Municipal de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 12h00
Crédit Municipal de Paris — Paris
- Mise en système. Nijni Novgorod. Exposition d’art contemporain, Centre spirituel et culturel orthodoxe russe, Paris
19 septembre 2026 à 12h00
Centre spirituel et culturel orthodoxe russe — Paris
- Ministère de l’Agriculture : patrimoine, saveurs et culture en accès libre, Hôtel de Villeroy – Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Paris
19 septembre 2026 à 12h00
Hôtel de Villeroy - Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire — Paris
- Parcours de sensibilisation à la culture Sourde, International Visual Théâtre, Paris
19 septembre 2026 à 12h15
International Visual Théâtre — Paris
- Visite L’essence des collections : Dans l’intimité d’une étoile, Hôtel des ventes Drouot, Paris
19 septembre 2026 à 12h30
Hôtel des ventes Drouot — Paris
- Visite guidée de la Maison du Fontainier, Maison du Fontainier, Paris
19 septembre 2026 à 12h30
Maison du Fontainier — Paris
- Visite libre de l’église Saint Ignace, Église Saint-Ignace, Paris
19 septembre 2026 à 12h45
Église Saint-Ignace — Paris
- Atelier autour de la protection du patrimoine archéologique et des vestiges du Levant, en collaboration avec l’association Routes de l’Orient, INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert), Paris
19 septembre 2026 à 13h00
INHA - Institut national d'histoire de l'art (galerie Colbert) — Paris
- Speed searching – Rencontre avec les doctorants de l’Inalco, Inalco – Maison de la recherche, Paris
19 septembre 2026 à 13h00
Inalco - Maison de la recherche — Paris
- Visite libre des Missions Etrangères de Paris, Séminaire des missions étrangères de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 13h00
Séminaire des missions étrangères de Paris — Paris
- Découverte d’une sculpture d’art contemporain au palais de la Légion d’honneur, Grande chancellerie de la Légion d’honneur – Hôtel de Salm, Paris
19 septembre 2026 à 13h00
Grande chancellerie de la Légion d'honneur - Hôtel de Salm — Paris
- Visite du musée des minéraux de Sorbonne Université, Collection de minéraux de Sorbonne Université – Patio 14-25, Paris
19 septembre 2026 à 13h00
Musée des minéraux de Sorbonne Université - Patio 14-25 — Paris
- Visite du palais de la Légion d’honneur, Grande chancellerie de la Légion d’honneur – Hôtel de Salm, Paris
19 septembre 2026 à 13h00
Grande chancellerie de la Légion d'honneur - Hôtel de Salm — Paris
- A la découverte des archives conservées par le Musée Curie, Musée Curie, Paris
19 septembre 2026 à 13h00
Musée Curie — Paris
- Visite guidée de l’hôtel de Rohan et des décors de la Chancellerie d’Orléans, Archives nationales – Site de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 13h00
Archives nationales - Site de Paris — Paris
- Atelier participatif Au cœur des Invalides, Hôtel des Invalides – Musée de l’armée, Paris
19 septembre 2026 à 13h00
Hôtel des Invalides - Musée de l'armée — Paris
- Visite de la Cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky et de la Crypte Sainte-Trinité, Cathédrale orthodoxe Saint-Alexandre-Nevsky, Paris
19 septembre 2026 à 13h00
Cathédrale orthodoxe Saint-Alexandre-Nevsky — Paris
- Visite commentée du Temple des Batignolles, Temple des Batignolles, Paris
19 septembre 2026 à 13h00
Temple des Batignolles — Paris
- Visite de la bibliothèque, Société de l’Histoire du Protestantisme français, Paris
19 septembre 2026 à 13h00
Société de l'Histoire du Protestantisme français — Paris
- Aubade musicale – Orchestre d’Harmonie du Chemin de Fer du Nord, Gare de l’Est, Paris
19 septembre 2026 à 13h00
Gare de l'Est — Paris
- Visite guidée de l’Hôtel Vernet et sa verrière Gustave Eiffel, Hôtel Vernet, Paris
19 septembre 2026 à 13h00
Hôtel Vernet — Paris
- Visite libre du site historique de l’Inalco, Inalco – Maison de la recherche, Paris
19 septembre 2026 à 13h00
Inalco - Maison de la recherche — Paris
- Visites et ateliers en lien avec le Contrepoint d’Anthony Guerrée – Silhouettes en lumière : le dessin dans l’espace, Musée Bourdelle, Paris
19 septembre 2026 à 13h00
Musée Bourdelle — Paris
- Visite suivie d’une rencontre avec une restauratrice textile, Palais Galliera, Paris
19 septembre 2026 à 13h30
Palais Galliera — Paris
- Jeux et activités pour enfants autour de l’histoire de Paris, Archives de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 13h30
Archives de Paris — Paris
- Visite de la Cité Scolaire Chaptal, lycée Chaptal, Paris
19 septembre 2026 à 13h30
lycée Chaptal — Paris
- JEP 2026 : Croisière le long des rives de Seine, un bien classé au patrimoine de l’UNESCO, Port de l’arsenal, Paris
19 septembre 2026 à 13h30
Port de l'arsenal — Paris
- Visites et ateliers en lien avec le Contrepoint d’Anthony Guerrée – Terres mêlées, Musée Bourdelle, Paris
19 septembre 2026 à 13h30
Musée Bourdelle — Paris
- La section équestre de l’École militaire de Paris : visites libres, École militaire, Paris
19 septembre 2026 à 13h30
École militaire — Paris
- Visite guidée des coulisses des Archives de Paris, Archives de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 13h30
Archives de Paris — Paris
- Visite guidée du lycée Janson de Sailly, Lycée Janson de Sailly, Paris
19 septembre 2026 à 13h30
Lycée Janson de Sailly — Paris
- Présentation du Gnomon de l’église Saint-Sulpice, Église Saint-Sulpice, Paris
19 septembre 2026 à 13h30
Église Saint-Sulpice — Paris
- Exposition « Des photographies aux Archives : pour quoi faire ? », Archives de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 13h30
Archives de Paris — Paris
- Présentation du projet de recherche CallFront (calligraphies en caractères arabes dans les régions frontières du monde islamique), INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert), Paris
19 septembre 2026 à 13h30
INHA - Institut national d'histoire de l'art (galerie Colbert) — Paris
- Des photographies aux archives : pour quoi faire ?, Archives de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 13h30
Archives de Paris — Paris
- Visite commentée du Château de la Reine Blanche, Château de la Reine Blanche, Paris
19 septembre 2026 à 13h30
Château de la Reine Blanche — Paris
- Atelier jeune public « Réparons demain ! » en collaboration avec la bibliothèque Charlotte Delbo, INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert), Paris
19 septembre 2026 à 13h30
INHA - Institut national d'histoire de l'art (galerie Colbert) — Paris
- Visite guidée des réseaux miniatures sous la Gare de l’Est, Gare de l’Est, Paris
19 septembre 2026 à 13h30
Gare de l'Est — Paris
- Visite libre du temple du Foyer de l’Âme, Temple protestant du Foyer de l’Âme, Paris
19 septembre 2026 à 13h30
Temple protestant du Foyer de l'Âme — Paris
- Découverte du musée du Service de santé des armées, Musée du service de santé des Armées du Val-de-Grâce, Paris
19 septembre 2026 à 13h30
Musée du service de santé des Armées du Val-de-Grâce — Paris
- En famille pour la mission Rol-Tanguy, Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin, Paris
19 septembre 2026 à 13h30
Musée de la libération de Paris - Musée du Général Leclerc - Musée Jean Moulin — Paris
- Visite guidée de l’Ordre national des pharmaciens, Siège de l’ordre national des pharmaciens, Paris
19 septembre 2026 à 13h30
Siège de l'ordre national des pharmaciens — Paris
- Circuit dans le quartier des Halles, Circuit quartier des Halles, Paris
19 septembre 2026 à 13h30
Circuit quartier des Halles — Paris
- Rosas danst Rosas d’ Anne Teresa De Keersmaeker : installation vidéo multi-écrans, Chaillot – Théâtre national de la Danse, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Chaillot - Théâtre national de la Danse — Paris
- Accès libre à la Médiathèque, Centre Culturel Irlandais, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Centre Culturel Irlandais — Paris
- La section équestre de l’École militaire de Paris : démonstrations, École militaire, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
École militaire — Paris
- Visite guidée Eglise Art déco St Jean Bosco, Église Saint-Jean-Bosco, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Jean-Bosco — Paris
- (en extérieur) Balade guidée sur l’histoire de l’Opéra, La Comédie Française, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
La Comédie Française — Paris
- Visite de la plateforme de BioImagerie Ultrastructurale de l’Institut Pasteur, Institut Pasteur, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Institut Pasteur — Paris
- Voyage en famille au Grand Palais, Grand Palais, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Le Grand Palais — Paris
- Atelier découverte du modelage de la terre, Bibliothèque centrale du Muséum national d’Histoire naturelle, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Bibliothèque centrale du Muséum national d'Histoire naturelle — Paris
- Exposition collective « Everyone Should Have a Home », Centre Culturel Irlandais, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Centre Culturel Irlandais — Paris
- Démonstration de xylogravure, Musée Postal, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Postal — Paris
- La mairie du 10e a 130 ans : visite, musique et conférence, Mairie du 10e arrondissement, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Mairie du 10e arrondissement — Paris
- Exposition « Altar » dans le cadre de la Paris Design Week 2026, Bibliothèque Polonaise de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Bibliothèque Polonaise de Paris — Paris
- Visite guidée d’IVT en Langue des Signes Française, International Visual Théâtre, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
International Visual Théâtre — Paris
- De la sauvegarde à la conservation-restauration du patrimoine cinématographique, Cinémathèque française, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Cinémathèque française — Paris
- Visite libre de la Chapelle de l’Humanité, Chapelle de l’Humanité, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle de l'Humanité — Paris
- Visite guidée du lycée Henri IV, Lycée Henri IV, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Lycée Henri IV — Paris
- Visite guidée du temple du Foyer de l’Âme, Temple protestant du Foyer de l’Âme, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Temple protestant du Foyer de l'Âme — Paris
- Les visites du Palais de la Porte Dorée en famille, Palais de la Porte Dorée – Musée de l’histoire de l’immigration, Aquarium Tropical, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Palais de la Porte Dorée – Musée de l’histoire de l’immigration, Aquarium Tropical — Paris
- Atelier 11 : raviver, résister, réimaginer, Cité Falguière – Atelier 11, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Cité Falguière - Atelier 11 — Paris
- Ateliers-découverte dans les studios de la Cinémathèque, Cinémathèque française, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Cinémathèque française — Paris
- À la découverte des trésors de la Cinémathèque, Cinémathèque française, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Cinémathèque française — Paris
- Démonstration et initiation de danses baroques par l’Association Carnet de Bals, Archives nationales – Site de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Archives nationales - Site de Paris — Paris
- Le Colegio de España : une histoire en photographies, Cité internationale universitaire de Paris – Colegio de España, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Cité internationale universitaire de Paris - Colegio de España — Paris
- Visite libre de l’église Saint-Thomas d’Aquin, Église Saint-Thomas-d’Aquin, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Thomas-d'Aquin — Paris
- Visite des ministères économiques et financiers, Bercy – Ministère économique et financier, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Bercy - Ministère économique et financier — Paris
- Première connaissance avec la Bibliothèque Touguenev, Bibliothèque russe Tourguenev, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Bibliothèque russe Tourguenev — Paris
- Découverte de l’univers de la maison Serafino Consoli, Bucherer, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Bucherer — Paris
- À la découverte de l’Institut Pasteur, Institut Pasteur, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Institut Pasteur — Paris
- Visite libre de la chapelle Saint-Patrick, Centre Culturel Irlandais, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Centre Culturel Irlandais — Paris
- Quatuor clarinette, Musée Zadkine, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Zadkine — Paris
- Visite guidée des Missions Etrangères de Paris, Séminaire des missions étrangères de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Séminaire des missions étrangères de Paris — Paris
- Exposition Patrice Alexandre en dialogue avec François Pompon, Bibliothèque centrale du Muséum national d’Histoire naturelle, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Bibliothèque centrale du Muséum national d'Histoire naturelle — Paris
- Visite de l’église du Saint Esprit, Église du Saint-Esprit, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Église du Saint-Esprit — Paris
- Les Fabricateurs – « Du déchet à l’œuvre d’art », Musée des arts et métiers, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Musée des arts et métiers — Paris
- Le mémorial de l’incendie du Bazar de la Charité, Chapelle Notre-Dame-de-Consolation, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Notre-Dame-de-Consolation — Paris
- Visite de la plateforme Technologique Bioimagerie Photonique de l’Institut Pasteur, Institut Pasteur, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Institut Pasteur — Paris
- Visite guidée du Couvent de la Merci, Couvent de la Merci, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Couvent de la Merci — Paris
- Visites guidées du Crédit Municipal de Paris (ancien Mont-de-Piété), Crédit Municipal de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Crédit Municipal de Paris — Paris
- « C’est notre histoire » : collection photographique de la Bibliothèque Polonaise de Paris, Bibliothèque Polonaise de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Bibliothèque Polonaise de Paris — Paris
- Atelier jeune public (5-16 ANS) : Sceaux, Archives nationales – Site de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Archives nationales - Site de Paris — Paris
- Street Art & Graffiti – Paris 5°, Mairie du 5e arrondissement, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Mairie du 5e arrondissement — Paris
- Visite guidée – Le grand monnayage se dévoile, La Monnaie de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
La Monnaie de Paris — Paris
- Visites guidées du musée de l’école ancienne, Musée de l’école ancienne, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de l'école ancienne — Paris
- Visite Guidée de la Chapelle de l’Hôpital Saint-Louis, Chapelle de l’hôpital Saint-Louis, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle de l'hôpital Saint-Louis — Paris
- Visite des ministères de la Transition écologique et de l’Aménagement du territoire, Hôtel de Roquelaure – Ministères de l’Aménagement du territoire et de la Transition écologique, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de Roquelaure - Ministères de l'Aménagement du territoire et de la Transition écologique — Paris
- Autopsie d’une enquête judiciaire à la brigade criminelle, Musée de la préfecture de police, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la préfecture de police — Paris
- Visite guidée de la bibliothèque historique des Archives nationales, Archives nationales – Site de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Archives nationales - Site de Paris — Paris
- Visite de l’appartement de Georges Clemenceau et de la galerie documentaire, Musée Clemenceau, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Clemenceau — Paris
- Visite des trois musées de la Bibliothèque Polonaise de Paris, Bibliothèque Polonaise de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Bibliothèque Polonaise de Paris — Paris
- Rencontre – Conserver et restaurer, focus sur le FNRS III, Musée de la marine, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la marine — Paris
- Visite guidée du site historique de l ‘Ordre maçonnique Le Droit Humain, Temple maçonnique, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Temple maçonnique — Paris
- Visite des coulisses du Théâtre de la Cité internationale, Théâtre de la Cité internationale, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Théâtre de la Cité internationale — Paris
- Atelier de calligraphie par une association étudiante de l’Inalco, Inalco – Maison de la recherche, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Inalco - Maison de la recherche — Paris
- Atelier de création, Institut Giacometti – Hôtel particulier Paul Follot, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Institut Giacometti - Hôtel particulier Paul Follot — Paris
- Visite guidée de l’exposition : Giacometti surréaliste. Des objets comme des sculptures., Institut Giacometti – Hôtel particulier Paul Follot, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Institut Giacometti - Hôtel particulier Paul Follot — Paris
- Laissez-vous surprendre par l’histoire des Invalides, Hôtel des Invalides – Musée de l’armée, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel des Invalides - Musée de l'armée — Paris
- Chaillot Expérience Iconiques / Anne Teresa De Keersmaeker / Rosas, Chaillot – Théâtre national de la Danse, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Chaillot - Théâtre national de la Danse — Paris
- Atelier 7-12 ans en famille – « Figures imaginaires », Musée des arts et métiers, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Musée des arts et métiers — Paris
- Association Bouclier Bleu, Musée des arts et métiers, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Musée des arts et métiers — Paris
- Les Métamorphoses du Grand Palais, Le Grand Palais, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Le Grand Palais — Paris
- À la découverte de la Bibliothèque patrimoniale, Centre Culturel Irlandais, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Centre Culturel Irlandais — Paris
- Plongée au cœur de l’architecture industrielle Française, visitez l’Hôtel Cail, Hôtel Cail – Mairie du 8e arrondissement, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel Cail - Mairie du 8e arrondissement — Paris
- Visite guidée de l’Hôtel d’Aumont, Hôtel d’Aumont – Tribunal administratif de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel d'Aumont - Tribunal administratif de Paris — Paris
- Visite et ateliers de la bibliothèque Gernet-Glotz du laboratoire Anhima, INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert), Paris
19 septembre 2026 à 14h00
INHA - Institut national d'histoire de l'art (galerie Colbert) — Paris
- Inframondes – Exposition artistique avec Cyrielle Gulacsy et Lucien Murat, Institut Pasteur, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Institut Pasteur — Paris
- Anne Teresa De Keersmaeker / Exposition Sub Rosa, Chaillot – Théâtre national de la Danse, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Chaillot - Théâtre national de la Danse — Paris
- Visites et ateliers en lien avec le Contrepoint d’Anthony Guerrée – Atelier d’artiste : matériaux et savoir-faire, Musée Bourdelle, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Bourdelle — Paris
- Atelier jeune public (5-16 ANS) : Calligraphie médiévale, Archives nationales – Site de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Archives nationales - Site de Paris — Paris
- La petite histoire des trucages de Georges Méliès, Cinémathèque française, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Cinémathèque française — Paris
- Exposition « Gulliver 300 », Centre Culturel Irlandais, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Centre Culturel Irlandais — Paris
- Le petit récoleur, Musée Postal, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Postal — Paris
- Concerts classiques de la soprano Eva Maria Kavanagh, Centre Culturel Irlandais, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Centre Culturel Irlandais — Paris
- Visite guidée de l’Hôtel de Marle, Institut suédois, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Institut suédois — Paris
- Méditation de Pleine Conscience-Célébrons ensemble l’équinoxe d’automne en plein air !, Bois de Vincennes, Paris
19 septembre 2026 à 14h00
Bois de Vincennes — Paris
- Visite guidée des cours et jardins du quadrilatère des Archives nationales, Archives nationales – Site de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 14h15
Archives nationales - Site de Paris — Paris
- Visite L’essence des collections : Collection Durand-Dessert, Les sommets de l’art himalayen, Hôtel des ventes Drouot, Paris
19 septembre 2026 à 14h15
Hôtel des ventes Drouot — Paris
- La Petite Ceinture en balade : un patrimoine ferroviaire réinventé, Station de métro Balard, Paris
19 septembre 2026 à 14h30
Station de métro Balard — Paris
- L’histoire de l’incendie du Bazar de la Charité, Chapelle Notre-Dame-de-Consolation, Paris
19 septembre 2026 à 14h30
Chapelle Notre-Dame-de-Consolation — Paris
- Dernières notes : les tombes des musiciens classiques au Père-Lachaise, Cimetière du Père-Lachaise, Paris
19 septembre 2026 à 14h30
Cimetière du Père-Lachaise — Paris
- Trois visites guidées pour découvrir l’époque romantique, Musée de la vie romantique, Paris
19 septembre 2026 à 14h30
Musée de la vie romantique — Paris
- Visite de la Fondation Eugène Napoléon, Fondation Eugène Napoléon, Paris
19 septembre 2026 à 14h30
Fondation Eugène Napoléon — Paris
- Saint Laurent rive gauche : promenade dans le Paris d’Yves Saint Laurent, 21 rue de Tournon, Paris
19 septembre 2026 à 14h30
21 rue de Tournon — Paris
- Atelier de modelage pour s’initier à la céramique avec la Manufacture de Sèvres, Hôpital Necker-Enfants malades, Paris
19 septembre 2026 à 14h30
Hôpital Necker-Enfants malades — Paris
- Médiations flash à la Maison Poincaré, Maison Poincaré, Paris
19 septembre 2026 à 14h30
Maison Poincaré — Paris
- Visite animée en famille « Archi-Forme » (à partir de 6 ans), Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris
19 septembre 2026 à 14h30
Cité de l'architecture et du patrimoine — Paris
- JEP 2026 : Mairie du 5e arrondissement, Mairie du 5e arrondissement, Paris
19 septembre 2026 à 14h30
Mairie du 5e arrondissement — Paris
- Visite libre de l’église Sainte-Odile, Église Sainte-Odile, Paris
19 septembre 2026 à 14h30
Église Sainte-Odile — Paris
- Promenade guidée : À la découverte de l’éclectisme architectural de la Plaine-Monceau, Plaine-Monceau, Paris
19 septembre 2026 à 14h30
Plaine-Monceau — Paris
- Atelier Parole de commissaire-priseur : Paris sera toujours Paris, Hôtel des ventes Drouot, Paris
19 septembre 2026 à 14h30
Hôtel des ventes Drouot — Paris
- Parcours autour des œuvres majeures d’Oscar Niemeyer en Seine-Saint-Denis, Espace Niemeyer – Siège du Parti communiste français, Paris
19 septembre 2026 à 14h30
Espace Niemeyer - Siège du Parti communiste français — Paris
- Atelier d’initiation à l’art de la calligraphie en caractères arabes, INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert), Paris
19 septembre 2026 à 14h30
INHA - Institut national d'histoire de l'art (galerie Colbert) — Paris
- Visite guidée de la Bibliothèque du Colegio de España, Cité internationale universitaire de Paris – Colegio de España, Paris
19 septembre 2026 à 14h30
Cité internationale universitaire de Paris - Colegio de España — Paris
- Ludothèque – Le pont des Moussaillons, Musée de la marine, Paris
19 septembre 2026 à 14h30
Musée de la marine — Paris
- Marathon des orgues de Paris, Église Saint-Pierre-du-Gros-Caillou, Paris
19 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-Pierre-du-Gros-Caillou — Paris
- Visite guidée « Le jardin du Carrousel : un défi quotidien », Musée du Louvre et jardin des Tuileries, Paris
19 septembre 2026 à 14h30
Musée du Louvre et jardin des Tuileries — Paris
- Visite insolite : l’île de la cité et la Guerre de Cent ans contées par Isabeau, Horloge de la Tour carrée de la Conciergerie du Palais de la Cité, Paris
19 septembre 2026 à 14h30
Horloge de la Tour carrée de la Conciergerie du Palais de la Cité — Paris
- Happy Manif est de retour au Grand Palais !, Le Grand Palais, Paris
19 septembre 2026 à 14h30
Le Grand Palais — Paris
- Sur les traces de l’abbaye de Montmartre, Martyrium de Montmartre, Paris
19 septembre 2026 à 14h30
Martyrium de Montmartre — Paris
- Visites guidées de la Maison : à la découverte d’un lieu chargé d’histoire(s), Maison des Métallos, Paris
19 septembre 2026 à 14h30
Maison des Métallos — Paris
- Le livre d’artiste sort de sa réserve, découverte pour un public jeunesse, Médiathèque Marguerite Duras, Paris
19 septembre 2026 à 14h30
Médiathèque Marguerite Duras — Paris
- Conférence publique et gratuite de la Grande Loge de France « Oser ouvrir nos portes », Hôtel de la Grande Loge de France, Paris
19 septembre 2026 à 14h30
Hôtel de la Grande Loge de France — Paris
- La Chapelle expiatoire, un monument mémoriel, Chapelle expiatoire, Paris
19 septembre 2026 à 14h30
Chapelle expiatoire — Paris
- Atelier BD | De mémoire de réfugié, Institut du monde arabe, Paris
19 septembre 2026 à 14h30
Institut du monde arabe — Paris
- Le Grand Rassemblement des Veilleurs, Micadanses, Paris
19 septembre 2026 à 14h30
Micadanses — Paris
- Visite guidée de la Bibliothèque des Amis de l’Instruction, Bibliothèque des Amis de l’Instruction, Paris
19 septembre 2026 à 14h30
Bibliothèque des Amis de l'Instruction — Paris
- Visite flash – Architecture, La Monnaie de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 14h30
La Monnaie de Paris — Paris
- Visite guidée de l’église Sainte Odile, Église Sainte-Odile, Paris
19 septembre 2026 à 14h30
Église Sainte-Odile — Paris
- Les visites du Palais de la Porte Dorée, Palais de la Porte Dorée – Musée de l’histoire de l’immigration, Aquarium Tropical, Paris
19 septembre 2026 à 14h30
Palais de la Porte Dorée – Musée de l’histoire de l’immigration, Aquarium Tropical — Paris
- Visite guidée du Centre d’Études Picasso, Musée Picasso, Paris
19 septembre 2026 à 14h30
Musée Picasso — Paris
- Atelier Parole d’expert : Un américain à Paris, John Singer Sargent, Hôtel des ventes Drouot, Paris
19 septembre 2026 à 14h45
Hôtel des ventes Drouot — Paris
- Patrimoine bâti en péril, Mairie Paris 7, Paris
19 septembre 2026 à 15h00
Mairie Paris 7 — Paris
- Visite famille, Chaillot – Théâtre national de la Danse, Paris
19 septembre 2026 à 15h00
Chaillot - Théâtre national de la Danse — Paris
- Visite guidée de l’église Saint Ignace, Église Saint-Ignace, Paris
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Ignace — Paris
- Visite guidée de la directrice, Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin, Paris
19 septembre 2026 à 15h00
Musée de la libération de Paris - Musée du Général Leclerc - Musée Jean Moulin — Paris
- Ouverture exceptionnelle de l’église russe catholique, Église catholique russe, Paris
19 septembre 2026 à 15h00
Église catholique russe — Paris
- La Descente du Saint-Esprit de Charles Le Brun, Maison Saint-Sulpice, Paris
19 septembre 2026 à 15h00
Maison Saint-Sulpice — Paris
- Atelier théâtre en LSF, International Visual Théâtre, Paris
19 septembre 2026 à 15h00
International Visual Théâtre — Paris
- Visites guidées : Partez pour une balade inattendue entre nature, art et architectures du monde, Cité internationale universitaire de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 15h00
Cité internationale universitaire de Paris — Paris
- Visite contée, Musée national Jean-Jacques Henner, Paris
19 septembre 2026 à 15h00
Musée national Jean-Jacques Henner — Paris
- Démonstration de savoir-faire, La Monnaie de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 15h00
La Monnaie de Paris — Paris
- Parcours : Paysage, biodiversité et artisanat au faubourg St Antoine, Kiosque du Square Trousseau, Paris
19 septembre 2026 à 15h00
Kiosque du Square Trousseau — Paris
- Visite commentée de l’église Saint-Christophe de Javel, Église Saint-Christophe-de-Javel, Paris
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Christophe-de-Javel — Paris
- Visite en réalité mixte « Insurrection 1944 », Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin, Paris
19 septembre 2026 à 15h00
Musée de la libération de Paris - Musée du Général Leclerc - Musée Jean Moulin — Paris
- Visite de l’Hôtel de la Garantie, actuel Commissariat de Paris Centre, Commissariat de Paris Centre, Paris
19 septembre 2026 à 15h00
Commissariat de Paris Centre — Paris
- Parcours dans le quartier de la Butte-aux-Cailles, Quartier Maison Blanche, Paris
19 septembre 2026 à 15h00
Quartier Maison Blanche — Paris
- Conférence « Patrimoine bâti en péril : résister, raviver, réimaginer », Mairie du 7e arrondissement, Paris
19 septembre 2026 à 15h00
Mairie du 7e arrondissement — Paris
- Visites de l’église Saint-Christophe de Javel, Église Saint-Christophe-de-Javel, Paris
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Christophe-de-Javel — Paris
- Concert – découverte « La caverne des sons », Institut de Paléontologie Humaine – Fondation Albert Ier de Monaco, Paris
19 septembre 2026 à 15h00
Institut de Paléontologie Humaine - Fondation Albert Ier de Monaco — Paris
- Ouverture de la médiathèque, Ircam, Paris
19 septembre 2026 à 15h00
Ircam — Paris
- Dessiner l’Orangerie : « un musée au rythme de la lumière », Musée de l’Orangerie des Tuileries, Paris
19 septembre 2026 à 15h00
Musée de l'Orangerie des Tuileries — Paris
- Rencontre « Réimaginer le patrimoine : l’expérience immersive, un nouveau regard sur l’art », Musée Cernuschi, Paris
19 septembre 2026 à 15h00
Musée Cernuschi — Paris
- Dessine ton Paris à partir des archives avec mlleYo, Archives de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 15h00
Archives de Paris — Paris
- Visite guidée de l’église Saint Laurent, Église Saint-Laurent, Paris
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Laurent — Paris
- Visite guidée de l’église Sainte Marguerite, Église Sainte-Marguerite, Paris
19 septembre 2026 à 15h00
Église Sainte-Marguerite — Paris
- Visite de la Porte Montmartre, Le café littéraire Le Petit Ney, Paris
19 septembre 2026 à 15h00
Le café littéraire Le Petit Ney — Paris
- Visites guidées du Pavillon de La Sirène, Le Pavillon de la Sirène, Paris
19 septembre 2026 à 15h00
Le Pavillon de la Sirène — Paris
- Visite guidée du Théâtre 13, Théâtre 13 / Bibliothèque, Paris
19 septembre 2026 à 15h00
Théâtre 13 / Bibliothèque — Paris
- Visite guidée de l’église Saint-Jean de Montmartre, Église Saint-Jean-de-Montmartre, Paris
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Jean-de-Montmartre — Paris
- Deux univers sonores immersifs, Ircam, Paris
19 septembre 2026 à 15h00
Ircam — Paris
- Rencontre et dédicace avec l’auteur Camille Brunel, Musée national Gustave Moreau, Paris
19 septembre 2026 à 15h00
Musée national Gustave Moreau — Paris
- Balade sonore Ircam Circus, Ircam, Paris
19 septembre 2026 à 15h00
Ircam — Paris
- Visite libre, Ircam, Paris
19 septembre 2026 à 15h00
Ircam — Paris
- Visite guidée de la Moskowa, Le café littéraire Le Petit Ney, Paris
19 septembre 2026 à 15h00
Le café littéraire Le Petit Ney — Paris
- Présentation de la chambre anéchoïque, Ircam, Paris
19 septembre 2026 à 15h00
Ircam — Paris
- Concert d’orgue des Couperins et visite de la tribune, Église Saint-Gervais-Saint-Protais, Paris
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Gervais-Saint-Protais — Paris
- Une bibliothèque éternellement jeune (visite en français), Bibliothèque russe Tourguenev, Paris
19 septembre 2026 à 15h00
Bibliothèque russe Tourguenev — Paris
- Visite guidée de l’église Saint-Marcel, Paris 13e, Église Saint-Marcel, Paris
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Marcel — Paris
- Découverte de l’héritage de la maison Longines, Bucherer, Paris
19 septembre 2026 à 15h15
Bucherer — Paris
- Visite guidée, Ircam, Paris
19 septembre 2026 à 15h15
Ircam — Paris
- Musiques-fictions, Ircam, Paris
19 septembre 2026 à 15h15
Ircam — Paris
- Les visites du Palais de la Porte Dorée, Palais de la Porte Dorée – Musée de l’histoire de l’immigration, Aquarium Tropical, Paris
19 septembre 2026 à 15h30
Palais de la Porte Dorée – Musée de l’histoire de l’immigration, Aquarium Tropical — Paris
- Rencontre avec l’historienne Judith Lyon-Caen, Maison de Balzac, Paris
19 septembre 2026 à 15h30
Maison de Balzac — Paris
- Visite guidée de la cathédrale Saint-Alexandre Nevsky, Cathédrale orthodoxe Saint-Alexandre-Nevsky, Paris
19 septembre 2026 à 15h30
Cathédrale orthodoxe Saint-Alexandre-Nevsky — Paris
- Atelier pour enfants « À la manière de Matisse », Gros & Delettrez – Rive Gauche, Paris
19 septembre 2026 à 15h30
Gros & Delettrez - Rive Gauche — Paris
- Spectacle déambulatoire « Chercheuses et Inventrices », Départ du Parc Aretha-Franklin, Paris
19 septembre 2026 à 15h30
Départ du Parc Aretha-Franklin — Paris
- Visite conférence sur saint Louis, Église Saint-Louis, Paris
19 septembre 2026 à 15h30
Église Saint-Louis — Paris
- Atelier familial « Fabrique ton archiscope » en collaboration avec la bibliothèque Charlotte Delbo, INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert), Paris
19 septembre 2026 à 15h30
INHA - Institut national d'histoire de l'art (galerie Colbert) — Paris
- Ensemble Guitare Paris (concert), Bibliothèque Polonaise de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 15h30
Bibliothèque Polonaise de Paris — Paris
- Conférence : Retour sur l’histoire de la Petite ceinture par l’AHAV, Carré de Baudouin, Paris
19 septembre 2026 à 15h30
Carré de Baudouin — Paris
- Visite de l’église Saint-Nicolas-des-Champs, Église Saint-Nicolas-des-Champs, Paris
19 septembre 2026 à 15h30
Église Saint-Nicolas-des-Champs — Paris
- Visite contée : Le secret du labyrinthe, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris
19 septembre 2026 à 15h30
Cité de l'architecture et du patrimoine — Paris
- Visite guidée avec Art, Culture et Foi, Église Notre-Dame-de-Lorette, Paris
19 septembre 2026 à 16h00
Église Notre-Dame-de-Lorette — Paris
- Concert, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris
19 septembre 2026 à 16h00
Cité de l'architecture et du patrimoine — Paris
- Faire de la théologie protestante en France en 2026 : face aux extrémismes politiques et religieux, Institut protestant de théologie, Paris
19 septembre 2026 à 16h00
Institut protestant de théologie — Paris
- JEP 2026 : Les statues des façades de l’Hôtel de Ville, Jardin des combattants de la nueve, Paris
19 septembre 2026 à 16h00
Jardin des combattants de la nueve — Paris
- Patrimoine en péril : entre mythes et traditions, Cité internationale universitaire de Paris – Fondation suisse, Paris
19 septembre 2026 à 16h00
Cité internationale universitaire de Paris - Fondation suisse — Paris
- Méditation de Pleine Conscience – Célébrons ensemble l’équinoxe d’automne en plein air !, 36 Av. de la Belle Gabrielle, Nogent-sur-Marne
19 septembre 2026 à 16h00
36 Av. de la Belle Gabrielle — Nogent-sur-Marne
- Les visites du Palais de la Porte Dorée en famille, Palais de la Porte Dorée – Musée de l’histoire de l’immigration, Aquarium Tropical, Paris
19 septembre 2026 à 16h00
Palais de la Porte Dorée – Musée de l’histoire de l’immigration, Aquarium Tropical — Paris
- Atelier chansigne, International Visual Théâtre, Paris
19 septembre 2026 à 16h00
International Visual Théâtre — Paris
- Pop up ! Petites visites contées du Grand Palais, Grand Palais, Paris
19 septembre 2026 à 16h00
Le Grand Palais — Paris
- Concert « Duo Lumières », flûte et guitare, Église orthodoxe Saint-Serge, Paris
19 septembre 2026 à 16h00
Église orthodoxe Saint-Serge — Paris
- Les visites du Palais de la Porte Dorée, Palais de la Porte Dorée – Musée de l’histoire de l’immigration, Aquarium Tropical, Paris
19 septembre 2026 à 16h00
Palais de la Porte Dorée – Musée de l’histoire de l’immigration, Aquarium Tropical — Paris
- Visite de Saint-Étienne-du-Mont et ses vitraux !, Église Saint-Etienne-du-Mont, Paris
19 septembre 2026 à 16h00
Église Saint-Etienne-du-Mont — Paris
- Le livre d’artiste sort de sa réserve, atelier jeunesse, Médiathèque Marguerite Duras, Paris
19 septembre 2026 à 16h00
Médiathèque Marguerite Duras — Paris
- Visite commentée musicale de la Colline Saint-Serge, Église orthodoxe Saint-Serge, Paris
19 septembre 2026 à 16h00
Église orthodoxe Saint-Serge — Paris
- Concerts traditionnels du groupe OGMA, Centre Culturel Irlandais, Paris
19 septembre 2026 à 16h30
Centre Culturel Irlandais — Paris
- La Seine, fleuve-capitale, Port de l’arsenal, Paris
19 septembre 2026 à 16h30
Port de l'arsenal — Paris
- Bal Tango Argentin sur la Place des Fêtes, Place des fêtes, Paris
19 septembre 2026 à 16h30
Place des fêtes — Paris
- Visite de l’hôtel Gouthière, Conservatoire Hector-Berlioz, Paris
19 septembre 2026 à 16h30
Conservatoire Hector-Berlioz — Paris
- Lady Pipette en scène, Institut Pasteur, Paris
19 septembre 2026 à 16h30
Institut Pasteur — Paris
- Présentation de l’orgue de Saint-Louis-en-l’île, Église Saint-Louis, Paris
19 septembre 2026 à 16h30
Église Saint-Louis — Paris
- Visite guidée de l’église des Blancs Manteaux, Église Notre-Dame des Blancs Manteaux, Paris
19 septembre 2026 à 16h30
Église Notre-Dame des Blancs Manteaux — Paris
- Concert « Olympe La Rebelle » par les élèves du Conservatoire Claude Debussy, Le Pavillon de la Sirène, Paris
19 septembre 2026 à 16h30
Le Pavillon de la Sirène — Paris
- Visite commentée des orgues des Blancs Manteaux, Église Notre-Dame des Blancs Manteaux, Paris
19 septembre 2026 à 16h30
Église Notre-Dame des Blancs Manteaux — Paris
- Rencontre débat | Mémoires de réfugiés : les Palestiniens dans les camps de réfugiés à travers la photographie et la bande dessinée, Institut du monde arabe, Paris
19 septembre 2026 à 16h30
Institut du monde arabe — Paris
- Crime au musée : Saurez-vous résoudre l’enquête ?, Musée de la préfecture de police, Paris
19 septembre 2026 à 16h45
Musée de la préfecture de police — Paris
- Récital d’orgue, Temple du Saint-Esprit, Paris
19 septembre 2026 à 17h00
Temple du Saint-Esprit — Paris
- Projection du film « Le Miroir magique d’Aloïse » suivi d’une table ronde proposé par Anne-marie Dubois., Musée d’art et d’histoire de l’hôpital Sainte-Anne, Paris
19 septembre 2026 à 17h00
Musée d’art et d’histoire de l’hôpital Sainte-Anne — Paris
- Les Sulpiciens dans le monde d’aujourd’hui, Maison Saint-Sulpice, Paris
19 septembre 2026 à 17h00
Maison Saint-Sulpice — Paris
- SUPERCAST Rosas danst Rosas / Performance, Chaillot – Théâtre national de la Danse, Paris
19 septembre 2026 à 17h00
Chaillot - Théâtre national de la Danse — Paris
- Conférence : Augustin Rey, architecte (1864-1934). Des temples protestants à l’hygiène sociale, Société de l’Histoire du Protestantisme français, Paris
19 septembre 2026 à 17h00
Société de l'Histoire du Protestantisme français — Paris
- Une bibliothèque éternellement jeune (visite en russe), Bibliothèque russe Tourguenev, Paris
19 septembre 2026 à 17h00
Bibliothèque russe Tourguenev — Paris
- Récital d’orgue, Église Saint-Jean-de-Montmartre, Paris
19 septembre 2026 à 17h00
Église Saint-Jean-de-Montmartre — Paris
- Conférence : Réinventer l’objet, Hôtel des ventes Drouot, Paris
19 septembre 2026 à 17h00
Hôtel des ventes Drouot — Paris
- Atelier Parole d’expert : Degas, Sculpter la danse, Hôtel des ventes Drouot, Paris
19 septembre 2026 à 17h00
Hôtel des ventes Drouot — Paris
- Présentation de l’orgue de Bon Secours, Église luthérienne de Bon-Secours, Paris
19 septembre 2026 à 17h15
Église luthérienne de Bon-Secours — Paris
- Initiation au Tango Argentin sur la Place des Fêtes, Place des fêtes, Paris
19 septembre 2026 à 17h15
Place des fêtes — Paris
- Sculpter les muses de l’atelier de Delacroix, Musée Eugène Delacroix, Paris
19 septembre 2026 à 17h30
Musée Eugène Delacroix — Paris
- Concert par les élèves du Conservatoire Hector-Berlioz, Conservatoire Hector-Berlioz, Paris
19 septembre 2026 à 17h30
Conservatoire Hector-Berlioz — Paris
- Apéro signe, International Visual Théâtre, Paris
19 septembre 2026 à 17h30
International Visual Théâtre — Paris
- Concert d’Abo Gabi et Camille el Bacha, organisé en collaboration avec Pax Musica, INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert), Paris
19 septembre 2026 à 17h30
INHA - Institut national d'histoire de l'art (galerie Colbert) — Paris
- Moment musical à l’orgue au temple du Foyer de l’Âme, Temple protestant du Foyer de l’Âme, Paris
19 septembre 2026 à 17h30
Temple protestant du Foyer de l'Âme — Paris
- Prélude pour un Théâtre des Dieux, Le Mandapa, Paris
19 septembre 2026 à 18h00
Le Mandapa — Paris
- Café littéraire – Rencontre avec Stéphane Manel, auteur du livre « Matisse Plein Soleil » aux Éditions Seghers et Arte Editions, Gros & Delettrez – Rive Gauche, Paris
19 septembre 2026 à 18h00
Gros & Delettrez - Rive Gauche — Paris
- Concert Flute Orgue et Chants, Église luthérienne de Bon-Secours, Paris
19 septembre 2026 à 18h00
Église luthérienne de Bon-Secours — Paris
- À force d’essayer – Pièce chorégraphique – Sur la Place des Fêtes, Place des fêtes, Paris
19 septembre 2026 à 18h00
Place des fêtes — Paris
- Démonstration des périactes, Ircam, Paris
19 septembre 2026 à 18h00
Ircam — Paris
- Ciné-conférence « Paris la belle », Le Champo – Espace Jacques Tati, Paris
19 septembre 2026 à 18h15
Le Champo - Espace Jacques Tati — Paris
- B’HOBITSA – Hommage à Constantin Brâncuși, performance interdisciplinaire, Institut culturel roumain, Paris
19 septembre 2026 à 18h30
Institut culturel roumain — Paris
- Kathakali – Les Antagonismes féminins, Le Mandapa, Paris
19 septembre 2026 à 18h30
Le Mandapa — Paris
- La vie (mé)connue de l’émigration russe à Paris (en russe). Conférence d’Andreï Korliakov, Bibliothèque russe Tourguenev, Paris
19 septembre 2026 à 19h00
Bibliothèque russe Tourguenev — Paris
- Visite du musée de la Maison Gainsbourg et accès libre au Gainsbarre, Maison Gainsbourg, Paris
19 septembre 2026 à 19h00
Maison Gainsbourg — Paris
- Projection du docu-fiction « Le serment de Cyriaque » en présence du réalisateur, Cinéma Les 3 Luxembourg, Paris
19 septembre 2026 à 19h00
Cinéma Les 3 Luxembourg — Paris
- Visite de la Maison Gainsbourg sous un nouvel angle, Maison Gainsbourg, Paris
19 septembre 2026 à 19h00
Maison Gainsbourg — Paris
- Film « Rosas danst Rosas » de Thierry de Mey, Chaillot – Théâtre national de la Danse, Paris
19 septembre 2026 à 19h00
Chaillot - Théâtre national de la Danse — Paris
- Visite guidée en mode Premier empire, Les Catacombes de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 19h30
Les Catacombes de Paris — Paris
- « Quelques femmes bulles » : ciné-chanté, Café Le Saumur, Paris
19 septembre 2026 à 19h30
Café Le Saumur — Paris
- Promenade « Retour vers le futur…du quartier Rosa Parks », Rosa Lab, Paris
19 septembre 2026 à 19h30
Rosa Lab — Paris
- Les abris de défense passive du 14e arrondissement, Cité internationale universitaire de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 19h30
Cité internationale universitaire de Paris — Paris
- Projection – Ce que l’âge apporte à la danse, Cécile Proust et Jacques Hoepffner, Studio Le Regard du Cygne, Paris
19 septembre 2026 à 20h00
Studio Le Regard du Cygne — Paris
- Promenade Nocturne – Retour vers le futur… du quartier Rosa Parks (19e arr.), Rosa Lab, Paris
19 septembre 2026 à 20h00
Rosa Lab — Paris
- SNCF Groupe : Destination 1996 : Mission: Impossible fait son cinéma à Gare de l’Est, Gare de l’Est, Paris
19 septembre 2026 à 20h00
Gare de l'Est — Paris
- Visite guidée en mode Premier empire, Les Catacombes de Paris, Paris
19 septembre 2026 à 20h00
Les Catacombes de Paris — Paris
- Concert – Jardins d’Ispahan par Le Concert Impromptu, Le Pavillon de la Sirène, Paris
19 septembre 2026 à 20h00
Le Pavillon de la Sirène — Paris
- Concert « La France en Russie », mezzo soprano et piano, Église orthodoxe Saint-Serge, Paris
19 septembre 2026 à 20h30
Église orthodoxe Saint-Serge — Paris
- Hoketus d’ Anne Teresa De Keersmaeker, Chaillot – Théâtre national de la Danse, Paris
19 septembre 2026 à 21h00
Chaillot - Théâtre national de la Danse — Paris
- DJ set années 1980 avec Sandy Williams, Chaillot – Théâtre national de la Danse, Paris
19 septembre 2026 à 21h45
Chaillot - Théâtre national de la Danse — Paris
- Portes ouvertes du centre de secours de Port-Royal, Centre de secours Port-Royal, Paris
20 septembre 2026 à 09h00
Centre de secours Port-Royal — Paris
- Visite guidée de la Congrégation des Soeurs du Bon Secours, Chapelle de la Congregation des Soeurs du Bon Secours, Paris
20 septembre 2026 à 09h00
Chapelle de la Congregation des Soeurs du Bon Secours — Paris
- Visite exceptionnelle du centre de supervision Île-de-France, Centre de Supervision, Paris
20 septembre 2026 à 09h00
Centre de Supervision — Paris
- SNCF Réseau : Visite guidée du centre de supervision, Centre de Supervision, Paris
20 septembre 2026 à 09h00
Centre de Supervision — Paris
- Les oiseaux du lac Daumesnil au bois de Vincennes, Bois de Vincennes, Paris
20 septembre 2026 à 09h30
Bois de Vincennes — Paris
- Visite guidée de l’ACCOR ARENA, Accor Arena, Paris
20 septembre 2026 à 10h00
Accor Arena — Paris
- JEP 2026 : Restauration de l’église de la Sainte-Trinité, Église de la Sainte Trinité, Paris
20 septembre 2026 à 10h00
Église de la Sainte Trinité — Paris
- Visite guidée de l’ancien prieuré Saint-Martin des Champs. (l’ancienne église et le réfectoire), Bibliothèque centrale du Conservatoire national des arts et métiers, Paris
20 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque centrale du Conservatoire national des arts et métiers — Paris
- Découvrez la Maison de l’Amérique latine, Maison de l’Amérique latine, Paris
20 septembre 2026 à 10h00
Maison de l'Amérique latine — Paris
- Découverte du monument à Gambetta d’Aubé, Square Edouard Vaillant, Paris
20 septembre 2026 à 10h00
Square Edouard Vaillant — Paris
- Histoires de sages et de fous, Musée de la vie romantique, Paris
20 septembre 2026 à 10h00
Musée de la vie romantique — Paris
- Visites et séances à L’Agence du court métrage, L’Agence du court métrage, Paris
20 septembre 2026 à 10h00
L'Agence du court métrage — Paris
- Visite de la Bibliothèque nationale de France (BnF) – Site Arsenal, BnF | Arsenal, Paris
20 septembre 2026 à 10h00
BnF | Arsenal — Paris
- Visite guidée des collections permanentes du musée, Musée de Montmartre, Paris
20 septembre 2026 à 10h30
Musée de Montmartre — Paris
- Les rencontres de Carnavalet, Musée Carnavalet – histoire de Paris, Paris
20 septembre 2026 à 10h30
Musée Carnavalet - histoire de Paris — Paris
- Visite guidée « En famille avec les grandes Grandes Vacances », Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin, Paris
20 septembre 2026 à 10h30
Musée de la libération de Paris - Musée du Général Leclerc - Musée Jean Moulin — Paris
- Secrets de sculptures, Musée Zadkine, Paris
20 septembre 2026 à 10h30
Musée Zadkine — Paris
- Visite du Musée Curie en LSF : une exploration accessible du patrimoine scientifique, Musée Curie, Paris
20 septembre 2026 à 11h00
Musée Curie — Paris
- La Libération de Paris vue par Robert Capa | Balade urbaine, Église Saint-Pierre de Montrouge, Paris
20 septembre 2026 à 11h00
Église Saint-Pierre de Montrouge — Paris
- Visite guidée des Grands Dépôts des Archives nationales pour le
public famille (enfants de 7 à 15 ans accompagnés de leurs parents), Archives nationales – Site de Paris, Paris
20 septembre 2026 à 11h00
Archives nationales - Site de Paris — Paris
- Visite d’un atelier de transmission des savoirs classiques et académiques en dessin et peinture., luxaeterna Paris, Paris
20 septembre 2026 à 11h00
luxaeterna Paris — Paris
- Visite de la salle d’armes Coudurier, Salle d’armes Coudurier, Paris
20 septembre 2026 à 11h00
Salle d'armes Coudurier — Paris
- Rencontre – Conserver et restaurer, focus sur le scaphandre, Musée de la marine, Paris
20 septembre 2026 à 11h30
Musée de la marine — Paris
- Visite guidée de l’Observatoire de Paris, Observatoire de Paris, Paris
20 septembre 2026 à 12h00
Observatoire de Paris — Paris
- Conférence « Le patrimoine des Beaux-Arts de Paris, des collections en permanente réinvention », Beaux-Arts de Paris, Paris
20 septembre 2026 à 12h00
Beaux-Arts de Paris — Paris
- Visite de la Bibliothèque nationale de France (BnF) – Site François-Mitterrand, BnF | François-Mitterrand, Paris
20 septembre 2026 à 12h45
BnF | François-Mitterrand — Paris
- Découverte de l’atelier de conservation de la bibliothèque Sainte-Geneviève, Bibliothèque Sainte-Geneviève – Bibliothèque nordique, Paris
20 septembre 2026 à 13h30
Bibliothèque Sainte-Geneviève - Bibliothèque nordique — Paris
- Rencontres professionnelles avec les équipes du patrimoine, Musée Postal, Paris
20 septembre 2026 à 14h00
Musée Postal — Paris
- Concert sérénade de Beethoven, sous les arcades, Musée Bourdelle, Paris
20 septembre 2026 à 14h00
Musée Bourdelle — Paris
- Visite commentée de la chapelle des Sœurs Auxiliatrices, Chapelle des sœurs auxiliatrices, Paris
20 septembre 2026 à 14h00
Chapelle des sœurs auxiliatrices — Paris
- Conférence de Jean Baubérot, historien de la laïcité, Maison du Protestantisme, Paris
20 septembre 2026 à 14h00
Maison du Protestantisme — Paris
- Atelier jeune public (5-16 ANS) : Jardins en lumière, Archives nationales – Site de Paris, Paris
20 septembre 2026 à 14h00
Archives nationales - Site de Paris — Paris
- Café de l’Europe, Maison de l’Europe de Paris – Centre Europe direct, Paris
20 septembre 2026 à 14h00
Maison de l'Europe de Paris - Centre Europe direct — Paris
- Concours d’éloquence « Mon master en histoire de l’art et en archéologie en 180 secondes », INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert), Paris
20 septembre 2026 à 14h00
INHA - Institut national d'histoire de l'art (galerie Colbert) — Paris
- Discussion avec une conservatrice en chef du Patrimoine dans la chapelle de la Sorbonne, La Sorbonne, Paris
20 septembre 2026 à 14h00
La Sorbonne — Paris
- Visite commentée : à la redécouverte de la frise de Flandrin et des toiles de Bouguereau, Église Saint-Vincent-de-Paul, Paris
20 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Vincent-de-Paul — Paris
- Visite soufflée de la Maison avec Souffleurs de Sens, Maison des Métallos, Paris
20 septembre 2026 à 14h30
Maison des Métallos — Paris
- Visite de la paroisse Notre-Dame-Joie-des-Affligés, Église orthodoxe Notre-Dame-Joie-des-Affligés-et-Sainte-Geneviève, Paris
20 septembre 2026 à 14h30
Église orthodoxe Notre-Dame-Joie-des-Affligés-et-Sainte-Geneviève — Paris
- Découverte de l’Église Saint-Roch, Église Saint-Roch, Paris
20 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-Roch — Paris
- Visite guidée et commentée des ruines du Couvent des cordelières (Hôpital Broca), Jardin de l’hôpital Broca, Paris
20 septembre 2026 à 14h30
Jardin de l'hôpital Broca — Paris
- Visite de l’Église Saint-Louis d’Antin, Église Saint-Louis d’Atin, Paris
20 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-Louis d'Atin — Paris
- Visite à l’église Notre-Dame-de-Clignancourt, Église Notre-Dame-de-Clignancourt, Paris
20 septembre 2026 à 14h30
Église Notre-Dame-de-Clignancourt — Paris
- Visite guidée de l’exposition « Robert Capa, photographe de guerre », Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin, Paris
20 septembre 2026 à 14h30
Musée de la libération de Paris - Musée du Général Leclerc - Musée Jean Moulin — Paris
- Découverte de l’hôpital Sainte-Anne et de son Musée d’Art et d’Histoire, Musée d’art et d’histoire de l’hôpital Sainte-Anne, Paris
20 septembre 2026 à 14h30
Musée d’art et d’histoire de l’hôpital Sainte-Anne — Paris
- Penser l’histoire et la mémoire de la Shoah à l’ère de l’intelligence artificielle, Mémorial de la Shoah, Paris
20 septembre 2026 à 14h30
Mémorial de la Shoah — Paris
- Mini conférences par des doctorantes et doctorants en histoire de l’art et archéologie autour du patrimoine en danger, INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert), Paris
20 septembre 2026 à 15h00
INHA - Institut national d'histoire de l'art (galerie Colbert) — Paris
- Visites guidées de l’église Saint-Gervais Saint-Protais, Église Saint-Gervais-Saint-Protais, Paris
20 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Gervais-Saint-Protais — Paris
- Une bibliothèque éternellement jeune (visite en russe), Bibliothèque russe Tourguenev, Paris
20 septembre 2026 à 15h00
Bibliothèque russe Tourguenev — Paris
- Concert – La Clarinette dans tous ses états par l’orchestre Pasdeloup, Le Pavillon de la Sirène, Paris
20 septembre 2026 à 15h00
Le Pavillon de la Sirène — Paris
- Visite guidée du Sanctuaire de Notre Dame de Fatima – Église votive de la Libération de Paris, Sanctuaire de Notre Dame de Fatima – Marie Médiatrice, Paris
20 septembre 2026 à 15h00
Sanctuaire de Notre Dame de Fatima - Marie Médiatrice — Paris
- Visite commentée de l’Église Saint-Philippe du Roule, Église Saint-Philippe-du-Roule, Paris
20 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Philippe-du-Roule — Paris
- Visite de l’église du Saint Esprit pour les enfants, Église du Saint-Esprit, Paris
20 septembre 2026 à 15h00
Église du Saint-Esprit — Paris
- Visite du monument à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Champs de Mars, Paris
20 septembre 2026 à 15h00
Champs de Mars — Paris
- Initiation à la danse Mohiniyattam, Le Mandapa, Paris
20 septembre 2026 à 15h00
Le Mandapa — Paris
- Lectures famille / jeunesse, Musée Guimet, Paris
20 septembre 2026 à 15h00
Musée Guimet — Paris
- Regards croisés sur le patrimoine radioactif : un héritage à la fois menacé et à risque, Musée Curie, Paris
20 septembre 2026 à 15h00
Musée Curie — Paris
- Dimanche en musique !, Musée national Jean-Jacques Henner, Paris
20 septembre 2026 à 15h30
Musée national Jean-Jacques Henner — Paris
- Les orgues de Saint-Sulpice, Église Saint-Sulpice, Paris
20 septembre 2026 à 16h00
Église Saint-Sulpice — Paris
- Concert « Duo Deuterus » : polyphonies latines et Amour courtois, Église orthodoxe Saint-Serge, Paris
20 septembre 2026 à 16h00
Église orthodoxe Saint-Serge — Paris
- Découvrez l’histoire de la Ferme Montsouris et sa nouvelle vie culturelle, Ferme Montsouris, Paris
20 septembre 2026 à 16h00
Ferme Montsouris — Paris
- L’art du tirage photographique en noir et blanc | Rencontre, Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin, Paris
20 septembre 2026 à 16h00
Musée de la libération de Paris - Musée du Général Leclerc - Musée Jean Moulin — Paris
- Visite guidée de l’église Saint-Thomas d’Aquin, Église Saint-Thomas-d’Aquin, Paris
20 septembre 2026 à 16h00
Église Saint-Thomas-d'Aquin — Paris
- Conférence « À Montmartre au fil des jours… », Musée de Montmartre, Paris
20 septembre 2026 à 16h00
Musée de Montmartre — Paris
- Concert « Les cuivres du mini ogre » | Ensemble des Cuivres de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, La Monnaie de Paris, Paris
20 septembre 2026 à 16h30
La Monnaie de Paris — Paris
- Présentation de l’Orgue de l’église Saint-Thomas d’Aquin, Église Saint-Thomas-d’Aquin, Paris
20 septembre 2026 à 17h00
Église Saint-Thomas-d'Aquin — Paris
- Répétition ouverte de l’orchestre d’harmonie La Sirène, Le Pavillon de la Sirène, Paris
20 septembre 2026 à 17h00
Le Pavillon de la Sirène — Paris
- Concert d’orgue, Temple du Saint-Esprit, Paris
20 septembre 2026 à 18h30
Temple du Saint-Esprit — Paris
- La vie (mé)connue de l’émigration russe à Paris (en français). Conférence d’Andreï Korliakov, Bibliothèque russe Tourguenev, Paris
20 septembre 2026 à 19h00
Bibliothèque russe Tourguenev — Paris
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)