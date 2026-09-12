Covoit’STAR à Rennes : une campagne pour élargir le cercle des 2 500 covoitureurs mensuels

Rennes Métropole met Covoit’STAR en avant en septembre 2026 avec la gratuité des trajets pour les passagers. Une mesure incitative bienvenue afin d’encourager ce mode de transport plus respectueux de l’environnement que l’usage individuel de l’automobile.

Après plus de 20 mois de foonctionnement, les données communiquées à Unidivers permettent désormais de mesurer précisément l’usage du dispositif. Concrètement, 93 000 personnes sont inscrites ou référencées dans Covoit’STAR/BlaBlaCar Daily, 27 440 ont effectué au moins un trajet tandis que 2 000 à 2 600 personnes différentes covoiturent au cours d’un mois donné. Environ 10 000 trajets sont enregistrés mensuellement. Des chiffres qui invitent à distinguer trois réalités très différentes : la base d’inscrits, les personnes ayant déjà testé le service et celles qui l’utilisent effectivement chaque mois.

93 000 inscrits, mais que mesure exactement ce chiffre ?

Les chiffres cumulés ont l’avantage de raconter une progression immédiatement lisible. Début septembre 2026, Rennes Métropole indique ainsi compter 93 000 inscrits au service Covoit’STAR par BlaBlaCar Daily. Quelques jours auparavant, son communiqué faisait état de près de 92 000 « utilisateurs », de plus de 194 000 trajets réalisés depuis le 1er janvier 2025 et de 5,5 millions de kilomètres parcourus.

Mais qu’est-ce qu’un « utilisateur » ? Interrogée par Unidivers, Rennes Métropole apporte une première précision : parmi ces 93 000 personnes, 27 440 ont effectivement réalisé au moins un trajet. Autrement dit, environ 29,5 % de la base d’inscrits a utilisé au moins une fois le service.

Une donnée publiée par STAR permet d’aller plus loin dans la compréhension de ce chiffre. En mai 2025, le réseau annonçait déjà environ 82 000 inscrits, mais seulement 3 600 inscriptions depuis janvier 2025, date de lancement de la formule actuelle de Covoit’STAR avec BlaBlaCar Daily. Le chiffre global ne correspond donc pas au nombre de personnes conquises depuis janvier 2025 : il intègre une importante base de comptes antérieurs. La documentation disponible ne permet pas d’en préciser exactement la composition.

Cette distinction est importante. Le service actuel a bien été lancé le 1er janvier 2025, mais il s’appuie sur l’écosystème BlaBlaCar Daily et succède aussi à des dispositifs de covoiturage déjà présents sur le territoire.

De 2 000 à 2 600 personnes covoiturent chaque mois

Le chiffre le plus instructif est donc ailleurs. Selon Rennes Métropole, entre 2 000 et 2 600 personnes différentes covoiturent chaque mois grâce au service. Parmi elles, 37 % sont passagers, 36 % conducteurs et 27 % alternent entre les deux rôles.

Rapporté aux 93 000 comptes référencés, cela représente environ 2,2 à 2,8 % de la base totale au cours d’un mois donné. Il serait toutefois abusif d’en conclure que les quelque 90 000 autres inscrits auraient « abandonné » le service. Une application de mobilité rassemble nécessairement des comptes dormants, des utilisateurs très occasionnels ou des personnes dont les besoins de déplacement varient. Rennes Métropole précise surtout que son tableau de bord ne permet pas de déterminer combien des 2 000 à 2 600 covoitureurs mensuels sont les mêmes d’un mois à l’autre. C’est donc moins un taux de fidélité qu’une photographie mensuelle de l’activité.

Trois indicateurs doivent ainsi être distingués : 93 000 comptes inscrits ou référencés ; 27 440 personnes ayant effectué au moins un trajet ; 2 000 à 2 600 personnes utilisant le service au cours d’un mois donné.

Environ 10 000 trajets par mois : un service qui semble avoir trouvé son rythme

Le nombre de trajets offre une autre mesure de l’installation de Covoit’STAR dans les pratiques. Rennes Métropole enregistre aujourd’hui environ 10 000 trajets par mois, avec d’importantes variations saisonnières. Le maximum a été atteint en mars 2025 avec 13 250 trajets. Mars 2026 en compte encore 11 470, tandis qu’août 2026 descend à 6 090.

Le pic du printemps 2025 intervient pendant la période initiale où les trajets étaient gratuits pour les passagers. Lors du lancement du nouveau dispositif, Rennes Métropole avait en effet prévu cette gratuité jusqu’au 30 juin 2025, avant l’instauration d’un tarif de 0,50 € par trajet.

Le graphique communiqué à Unidivers montre surtout qu’après les premiers mois, le nombre de trajets ne suit pas une croissance continue. Hors périodes de vacances, l’activité évolue généralement autour de 9 000 à 12 000 trajets par mois.

Plutôt qu’une envolée permanente, Covoit’STAR semble donc avoir atteint jusqu’ici une forme de régime de croisière. C’est à la fois le signe qu’un usage durable existe et l’indication que l’augmentation du nombre de comptes référencés ne se traduit pas mécaniquement par une progression équivalente du nombre de trajets.

La gratuité de septembre peut-elle convertir davantage d’inscrits en utilisateurs ?

C’est précisément sur ce point que porte l’opération organisée en septembre. Pendant tout le mois, les trajets sont exceptionnellement gratuits pour les passagers. En temps normal, les nouveaux utilisateurs bénéficient de leurs vingt premiers trajets offerts, puis paient 0,50 € par trajet. Les conducteurs peuvent de leur côté percevoir une indemnisation pouvant atteindre 150 € par mois.

Rennes Métropole accompagne l’opération d’un défi destiné à encourager à la fois l’inscription et le passage à l’acte : neuf cartes cadeaux sont mises en jeu, certaines pour les nouveaux inscrits, d’autres pour ceux qui effectuent leur premier trajet ou en réalisent au moins quatre pendant le mois.

L’enjeu est clair : recruter reste utile, mais transformer davantage de comptes inscrits en covoiturages effectifs l’est probablement davantage encore. L’expérience de 2025 suggère que la gratuité peut faciliter le passage à l’acte. Elle ne permet cependant pas, à elle seule, de mesurer la fidélisation. Le véritable indicateur du succès de septembre apparaîtra quelques mois plus tard : combien des personnes ayant profité de l’opération continueront à covoiturer une fois l’incitation terminée ?

Un service pensé à l’échelle du bassin de vie rennais

La géographie du dispositif constitue une autre donnée importante. Covoit’STAR ne vise pas seulement les trajets internes aux 43 communes de Rennes Métropole. Dès son lancement, la collectivité a conçu le service pour des trajets de 5 à 60 kilomètres, avec une origine et/ou une destination située dans Rennes Métropole. Elle indiquait explicitement vouloir ainsi dépasser les frontières administratives de la métropole et subventionner des déplacements entrants et sortants.

Le graphique transmis à Unidivers montre que 28,7 % des origines recensées depuis le début de 2025 se situent dans Rennes Métropole. Viennent ensuite Vitré Communauté avec 13,6 %, Liffré-Cormier Communauté avec 12,5 %, le Pays de Châteaugiron avec 7,1 % et Fougères Agglomération avec 5,9 %.

Ces données confirment que Covoit’STAR fonctionne largement à l’échelle du bassin de vie rennais, là où les transports collectifs sont parfois moins compétitifs face à la voiture individuelle. STAR définit d’ailleurs le service comme destiné à la fois aux habitants de Rennes Métropole et à ceux de son aire d’attractivité qui viennent ou repartent du territoire métropolitain.

Une réserve demeure toutefois nécessaire : le graphique transmis porte sur la collectivité d’origine des trajets. Il ne permet pas d’affirmer que 71,3 % des trajets traversent les limites de Rennes Métropole. Une véritable matrice croisant origine et destination serait nécessaire pour le déterminer.

Combien coûte réellement Covoit’STAR ?

Le financement fournit un autre élément d’évaluation. Pour la période comptabilisée dans sa réponse à Unidivers, Rennes Métropole indique 487 000 € d’indemnisations aux conducteurs. Elle détaille 211 000 € pris en charge par Rennes Métropole, 66 000 € financés par les passagers depuis juillet 2025 et 145 000 € pris en charge par BlaBlaCar Daily grâce à des certificats d’économie d’énergie pendant les six premiers mois. S’ajoutent 65 000 € de frais fixes versés à BlaBlaCar Daily pour l’exploitation du service et 81 000 € de commissions liées aux trajets.

Rennes Métropole chiffre pour sa part à environ 1,75 € par trajet son coût moyen sur la période considérée, puis à 2,70 € depuis la fin de la prise en charge par les certificats d’économie d’énergie.

Ces montants peuvent être mis en regard du contrat initial. Lors du lancement, Rennes Métropole avait annoncé un coût prévisionnel de 1,6 million d’euros sur trois ans, dont 1,2 million consacrés aux incitations financières versées aux conducteurs. Une participation du Fonds vert correspondant à 25 % du coût global était alors attendue.

Pris isolément, un coût de 1,75 € ou de 2,70 € par trajet ne permet cependant pas de conclure qu’un dispositif est cher ou bon marché. Il faudrait pouvoir le mettre en regard du nombre de déplacements automobiles réellement évités, des émissions effectivement supprimées et des alternatives de transport qu’il faudrait autrement financer dans les secteurs moins bien desservis.

Le véritable enjeu : faire du covoiturage une habitude

Covoit’STAR possède désormais un usage réel et mesurable : près de 200 000 trajets depuis janvier 2025, quelque 10 000 déplacements mensuels et plusieurs milliers de personnes qui utilisent chaque mois le covoiturage du quotidien.

Les données obtenues par Unidivers permettent simplement de regarder plus précisément derrière le chiffre spectaculaire des 93 000 inscrits. Celui-ci mesure avant tout l’ampleur de la base accessible au service ; il ne dit pas, à lui seul, combien de personnes covoiturent effectivement ni avec quelle régularité.

Cette distinction ne retire rien à l’intérêt du dispositif. Dans un bassin de vie où de nombreux déplacements quotidiens dépassent les limites administratives de Rennes Métropole et concernent des territoires où les transports collectifs ne peuvent répondre à tous les besoins, le covoiturage constitue l’un des outils les plus immédiatement disponibles pour réduire l’autosolisme. Il permet de mieux remplir des véhicules qui circuleraient autrement avec un seul occupant, d’en partager le coût et, lorsque le covoiturage se substitue effectivement à un trajet individuel, de réduire le nombre de voitures en circulation.

(Un point demeure toutefois à préciser dans les éléments transmis : les trois sources de financement détaillées des indemnisations totalisent 422 000 €, alors que leur montant global est indiqué à 487 000 €. Par ailleurs, 65 000 € de frais fixes versés à BlaBlaCar Daily sont comptabilisés séparément. L’écart de 65 000 € dans la ventilation des indemnisations n’est donc pas expliqué dans les données communiquées.)

L’enjeu est donc moins de contester le nombre d’inscrits que de savoir comment transformer cette importante réserve d’utilisateurs potentiels en pratique régulière : combien effectueront un premier trajet ? Combien continueront ensuite ? Et combien de déplacements réalisés aujourd’hui seul au volant pourront effectivement être partagés ?

C’est aussi ce qui donnera tout son sens à l’opération de gratuité de septembre. Un nouveau record mensuel constituerait un signal favorable, mais la réussite la plus intéressante se mesurera quelques mois plus tard : dans la capacité du dispositif à installer durablement de nouvelles habitudes.

Car au-delà des indicateurs et de leur nécessaire vérification, l’objectif mérite d’être fortement encouragé : parvenir à ce que, lorsque plusieurs personnes parcourent quotidiennement les mêmes kilomètres aux mêmes heures, elles soient de moins en moins nombreuses à les parcourir seules dans autant de voitures différentes.