Vannes. Programme des Journées du Patrimoine et Matrimoine

Dans le Morbihan, à Vannes, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture. Programme des Journées du Patrimoine et Matrimoine
- Visite guidée de la Banque de France à Vannes, Hôtel Martine, actuellement Banque de France de Vannes, Vannes
19 septembre 2026 à 09h00
Hôtel Martine, actuellement Banque de France de Vannes — Vannes
- Découverte commentée du chantier de restauration de la nef de la cathédrale, Cathédrale Saint-Pierre, Vannes
19 septembre 2026 à 10h00
Cathédrale Saint-Pierre — Vannes
- Atelier taille de la pierre en lien avec le chantier de restauration de la nef de la cathédrale, Cathédrale Saint-Pierre, Vannes
19 septembre 2026 à 10h00
Cathédrale Saint-Pierre — Vannes
- UNDA, Traversée spectrale, Elsa Tomkowiak, Musée des beaux-arts, La Cohue, Vannes
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des beaux-arts, La Cohue — Vannes
- Premiers résultats de l’étude archéologique menée pendant le chantier de restauration de la nef, Cathédrale Saint-Pierre, Vannes
19 septembre 2026 à 10h00
Cathédrale Saint-Pierre — Vannes
- Visite commentée à la Maison Flow, Maison Flow, Vannes
19 septembre 2026 à 10h00
Maison Flow — Vannes
- Projection de documentaires à Limur, Limur, Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, Vannes
19 septembre 2026 à 10h00
Limur, Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine — Vannes
- Parcours sur les remparts : Porte Prison, 2 Rue de la Porte Prison – Vannes, Vannes
19 septembre 2026 à 10h00
2 Rue de la Porte Prison - Vannes — Vannes
- Ouverture exceptionnelle de Limur, Limur, Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, Vannes
19 septembre 2026 à 10h00
Limur, Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine — Vannes
- Les dessous des musées, saison 2, Musée des beaux-arts, La Cohue, Vannes
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des beaux-arts, La Cohue — Vannes
- Centre-ville, il s’en est fallu de peu !, Limur, Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, Vannes
19 septembre 2026 à 11h00
Limur, Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine — Vannes
- Visite flash « Lecture de façade », Limur, Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, Vannes
19 septembre 2026 à 12h00
Limur, Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine — Vannes
- Parcours sur les remparts : De porte en porte, Limur, Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, Vannes
19 septembre 2026 à 14h00
Limur, Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine — Vannes
- Visite de la Chapelle Saint-Yves, Chapelle Saint-Yves, Vannes
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Saint-Yves — Vannes
- Expérimenter différentes techniques de construction, Limur, Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, Vannes
19 septembre 2026 à 14h00
Limur, Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine — Vannes
- Rencontre avec l’équipe du musée, Musée des beaux-arts, La Cohue, Vannes
19 septembre 2026 à 14h00
Musée des beaux-arts, La Cohue — Vannes
- Ouverture exceptionnelle du Centre de Musique Ancienne (VEMI) à Limur, Limur, Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, Vannes
19 septembre 2026 à 14h00
Limur, Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine — Vannes
- Visite et découverte du Collège-Lycée Saint-François-Xavier, Collège-Lycée Saint-François-Xavier, Vannes
19 septembre 2026 à 14h30
Collège-Lycée Saint-François-Xavier — Vannes
- Conférence : Histoire des fortifications de Vannes, Limur, Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, Vannes
19 septembre 2026 à 17h00
Limur, Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine — Vannes
- Visite à l’Hôtel de Ville : Rencontres avec les artisans du 19e siècle, Hôtel de Ville de Vannes, Vannes
20 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Ville de Vannes — Vannes
- Visite à l’Hôtel de Ville : parcours inauguration et visiteurs d’exceptions, Hôtel de Ville de Vannes, Vannes
20 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Ville de Vannes — Vannes
- La Préfecture du Morbihan ouvre ses portes, Préfecture du Morbihan, Vannes
20 septembre 2026 à 10h00
Préfecture du Morbihan — Vannes
- La photo en histoires, Archives départementales du Morbihan, Vannes
20 septembre 2026 à 11h15
Archives départementales du Morbihan — Vannes
- Patrimoine en danger, Archives départementales du Morbihan, Vannes
20 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales du Morbihan — Vannes
- Parcours sur les remparts : Bastion Gréguennic, Place de la poissonnerie – Vannes, Vannes
20 septembre 2026 à 14h00
Place de la poissonnerie - Vannes — Vannes
- Les archives s’écoutent, Archives départementales du Morbihan, Vannes
20 septembre 2026 à 14h15
Archives départementales du Morbihan — Vannes
- Fait main, le savoir-faire de l’atelier restauration, Archives départementales du Morbihan, Vannes
20 septembre 2026 à 14h15
Archives départementales du Morbihan — Vannes
- Visite commentée – Église Saint-Pie X, Eglise Saint-Pie X, Vannes
20 septembre 2026 à 15h00
Eglise Saint-Pie X — Vannes
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)