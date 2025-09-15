Expo. Vannes invite à un voyage artistique en compagnie du peintre Paul Van Ryssel

Pendant deux mois, la salle d’exposition de l’allée de Kerivarho à Vannes dans le Morbihan présente l’exposition Un voyage artistique autour du docteur Gachet sur le médecin spécialiste des maladies mentales Paul Ferdinand Gachet (1828-1909), alias Paul Van Ryssel. Jusqu’au 13 novembre 2025, le public découvre son talent de peintre et de graveur.

Organisée par l’association DAO de Sulniac-Treguern, l’exposition invite le public à un voyage artistique autour du peintre Paul van Ryssel, et de son groupe de peintres et d’amis qui ont révolutionné la façon de voir les choses avec leur peinture impressionniste. Les visiteurs pourront ainsi admirer également les talents de John Peter Russell (1858-1930), d’Emile Schuffenecker (1851-1934), de Maurice Halay (1864-1934), de Blanche Derousse (1873-1911), d’Auguste Renoir (1841-1919), de Camille Pissaro (1830-1903), etc. Un voyage artistique autour du docteur Gachet nous plonge dans la lumière, les couleurs et l’émotion des grands maîtres impressionnistes…

Tous ces artistes employaient les mêmes techniques : les peintures à l’huile, les fusains ; les pastels, les aquarelles, les dessins et les eaux-fortes. Ils aimaient se retrouver dans le Val d’Oise, à Auvers-sur-Oise au domicile de Paul van Ryssel, à Belle-Ile-en-mer dans le Morbihan et aussi au café Guerbois boulevard des Batignolles (aujourd’hui, avenue de Clichy) à Paris, connu pour être le rendez-vous des artistes !

café Guerbois de Paris

Paul Gachet est né le 30 juillet 1828 à Lille (59). Son père Louis est filateur de lin. Paul Gachet dessine très jeune et prend même des cours de dessin. A l’âge de 16 ans il suit ses parents en Belgique. Il signe sa première peinture à l’huile, intitulée La lecture. De retour à Lille, Paul Gachet choisit de devenir médecin. Il a vingt ans, quand il commence ses études de médecine à Paris, et dès lors il s’intéresse aux artistes et admire les peintres : Armand Gautier (1828-1894) et Gustave Courbet (1819-1877). Installé à Paris, une fois diplômé, il pratique la médecine générale, avant de se spécialiser dans les maladies nerveuses ; à l’âge de trente ans, il passe sa thèse à Montpellier en 1858 : Étude sur la mélancolie parle de la folie. Son titre renvoie directement aux croquis qu’il représente dans la Collection Sainte-Anne.

Pendant les événements de la Commune en 1871, Paul Gachet est médecin militaire, puis revient à la médecine générale.

En 1872, il achète une maison à Auvers-sur-Oise, car il prescrit du bon air pour son épouse malade, tout en conservant son cabinet médical à Paris. Parmi sa patientèle, il soigne la famille du peintre Camille Pissarro. Par la suite, il fréquente un grand nombre d’artistes et surtout des peintres impressionnistes, avec lesquels il se lance dans la gravure. A partir de ce moment, le docteur Paul Gachet va vivre sa vie d’artiste à la campagne et son devoir de médecin à Paris…

Paul Gachet

En 1890, le peintre Vincent van Gogh exécute l’unique planche gravée du docteur Paul Gachet dans la maison de celui-ci à Auvers-sur-Oise : Le Portrait du docteur Gachet. Les deux hommes deviennent amis, presque frères ! Vincent van Gogh disait de Paul Gachet, qu’ils se ressemblaient tous les deux aussi bien physiquement, que mentalement. Le docteur Gachet est d’ailleurs aux côtés de Vincent van Gogh, pour lui apporter du réconfort quand il se tire une balle dans la poitrine et qu’il s’éteint le 27 juillet 1890.

Paul Gachet, peint par Vincent Van Gogh autoportrait de Vincent Van Gogh

En 1891, sous le pseudonyme de Paul Van Ryssel qu’il choisit pour rappeler ses origines flamandes, le docteur Paul Gachet expose au Salon des Indépendants. Le docteur Paul Gachet devient un grand collectionneur d’art, notamment des toiles de Vincent van Gogh.

Le docteur Gachet continue de peindre et de graver jusqu’à la fin de sa vie. Il succombe à une insuffisance cardiaque dans sa maison d’Auvers-sur-Oise, dans sa 80e année entouré de sa collection de tableaux, le 9 janvier 1909. Il reste dans les mémoires, un médecin passionné qui s’est consacré au soulagement de la souffrance humaine toute sa vie, son engagement artistique n’étant que secondaire. Il est inhumé à Paris au cimetière du Père Lachaise aux côtés de ses parents et des ses enfants : Marguerite et Paul, peintre lui aussi ; ces derniers ont fait d’importants dons aux musées français au cours des années 1950.

La maison du docteur Gachet à Auvers-sur-Oise est inscrite avec son jardin aux monuments historiques depuis 1991. Acquise en 1996 par le Conseil régional du Val d’Oise, elle est ouverte au public depuis 2003. Chaque année, des expositions temporaires inédites en lien avec le docteur Paul Gachet et avec les artistes et les intellectuels de son temps, y sont organisées…

Infos Pratiques :

Exposition Un voyage artistique autour du docteur Gachet, du 13 septembre au 13 novembre 2025

Salle d’exposition – 1 allée de Kerivarho à Vannes (56)

Horaires : du mercredi au lundi : de 11h à 20h

Tarifs : plein : 10 euros – réduit : 6 euros – gratuit pour les enfants de moins de 10 ans