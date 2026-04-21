Saint-Malo. Lujipeka brûle Paris et ses illusions à La Nouvelle Vague vendredi 24 avril

Le rappeur rennais Lujipeka sortait son deuxième album, Brûler Paris, en octobre 2025. Derrière cette métaphore, il dévoile un moment de vie personnel nourri de colère et de tristesse, mais aussi d’introspection. Actuellement en tournée, il partagera ses derniers morceaux avec le public deLa Nouvelle Vague à Saint-Malo, vendredi 24 avril 2026. Rencontre.

Après avoir été membre du collectif Columbine, Lujipeka, Lucas Taupin de son vrai nom, posait en 2021 les bases de son univers musical en solo avec son premier album Montagnes Russes. Fin 2025, le Rennais de naissance est revenu sur les ondes, après une année de pause et de voyage en solitaire, avec un nouvel album, Brûler Paris. Un titre percutant pour un voyage intime et introspectif aux couleurs des péripéties de la vie qui lui ont inspiré les textes de ce nouvel opus…

Lujipeka © Enzo Lefort

Lujipeka brûle Paris en musique

Trouver un titre d’album alors qu’on se trouve aux urgences après une soirée arrosée qui s’est terminée en bagarre ? Lujipeka peut se féliciter d’avoir une belle anecdote à raconter aux journalistes quand la fameuse question sur l’origine du titre de ce nouvel album pointe le bout de son nez. Mais ce titre est avant tout symbolique : Avec Brûler Paris, le chanteur brûle en son et en voix ses illusions et ses frustrations.

On y rencontre Antonio, son alter égo et le personnage principal qui tend l’allumette, ou le stylo, à Lucas pour brûler métaphoriquement Paris et ce que la ville a pu représenter pour lui pendant un moment de sa vie. « Je me suis retrouvé confronté à des problématiques « de la vraie vie » auxquelles j’étais un peu éloigné à cause de ma vie en tant que musicien avec les tournées, le studio, etc. », introduit-t-il. « Je me suis tout pris de plein fouet. Ça m’a donné envie de casser les idées que j’avais sur le succès et la célébrité, mes frustrations amoureuses et sociales, et sur mon rapport personnel à Paris en tant que Rennais aussi. » Et tant qu’à rester dans la symbolique : Lujipeka brûle tout pour mieux renaître, comme un phénix, détruit tous ces leurres pour mieux reconstruire.

« J’refais un album, il y a que des sons sad » *

Á l’image de ses précédents projets, le chanteur n’est pas dans les faux semblants : il se livre sans filtre dans des textes autobiographiques qui expriment des réalités qui ont parfois du mal à passer, mais qu’il est nécessaire d’affronter pour avancer. « J’ai toujours eu cette ce côté impudique. » Cette marque de fabrique, si elle est encore plus présente dans ce dernier opus, Lujipeka la façonne depuis ses débuts, du temps de Columbine. « Dans mes couplets, il y avait déjà cette volonté de rester dans le réel. C’est ce qui touche les gens et fait que chaque projet parle autant. » Teintés de mélancolie, les textes sont personnels, emprunts d’un présent – aujourd’hui passé -, mais aussi générationnels. On suit le fil de sa pensée et de son vécu, mais il nous au final guide dans les fragilités humaines, et crée une homogénéité musicale qui frappe par sa sincérité. « C’est peut-être l’album dans lequel on peut le plus facilement lire un fil rouge. Je raconte un moment de vie, mais il y a cet effet thérapeutique : une fois qu’il est écrit et sorti, je le laisse derrière. Aujourd’hui, quand je joue sur scène, l’ambiance n’est pas morose. J’ai bouclé ce chapitre », exprime-t-il.

Entre rap et de pop, instrumental et électronique, avec des refrains chantés et des couplets rappés (« Saut Périlleux » ou « Plan échoué« ), il donne corps à son projet avec des morceaux entêtants qui marquent par leur efficacité. « Ce mélange vient de ce que j’écoute et de la manière dont je conçois la musique depuis le début. J’ai toujours kiffé les refrains chantés et j’adore les belles mélodies, la musique populaire qui embarque tout le monde avec le refrain », explique-t-il. « Et, même si je m’éloigne du rap assez souvent maintenant, j’utilise les codes liés à ce genre pour faire et produire ma musique, pour la sortir aussi. C’est naturel chez moi. »

A contrario, « Boys don’t cry » laisse exploser sa colère. Il atterrit comme un missile survitaminé au milieu de la mélancolie. Dans la vibe des morceaux « Enfants terribles » et « Été triste » de l’époque Columbine, avec un tempo similaire à « Les Prélis » (producton de Foda C), le morceau est un pamphlet dans lequel Lujipeka déverse sa frustration. Tout en représentant un condensé de ce que l’on trouve dans l’album. « C’est le premier texte que j’ai écrit quand j’ai repris l’écriture », nous apprend-t-il sur le morceau qui reprend le titre d’un film de Kimberly Peirce. « Il est dense, sans refrain, mais c’est le type de morceau que j’aime bien. Il permet de poser les bases. » On retrouve le côté spontané et brut de ses débuts. Les phrases s’enchaînent sur un instrumental dans un rythme effréné. « Tout ce que j’ai fait à l’époque de Columbine est toujours en moi, j’affine parfois juste le trait. »

Dans ce morceau, il reprend une partie instrumentale du film de Peirce, le cinéma restant une de ses grandes inspirations. Si le film Boy’s don’t cry a lancé la machine, il cite aussi les films de Greg Araki et de Takeshi Kitano, ou encore le film Bird de Andrea Arnold. « Je me suis remis à lire aussi », ajoute-t-il. « J’avais déjà le titre, mais le bouquin Je brûle Paris [de Bruno Jasienski, ndlr.] m’a un peu porté dans l’esthétique de l’album. »

« Mon meilleur projet »

Á la sortie de Montagnes Russes, il y a 4 ans, Lujipeka explique à Mehdi Maïzi lors d’une interview qu’il avait tendance à détester ces projets six mois après leur sortie pour les apprécier de nouveau par la suite (source). Brûler Paris est sorti en octobre, nous sommes en avril… « Je me suis tellement acharné sur la conception pour en faire un album… je sais que c’est un projet solide qui est à l’image de ce que j’aime. Les manquements que je peux critiquer sont plus en lien avec la communication autour. » D’habitude avide de faire valoir sa musique et d’en faire de la promo afin de pouvoir faire vivre le projet au maximum, Lucas avoue avoir été renfermé au moment de la sortie, « peut-être à cause du mood de l’album ». « Ce qui peut manquer à l’album, c’est la lumière justement. Je prépare une réédition qui revient à des choses moins pesantes », annonce le rappeur. « Mais l’album en tant que tel, j’en suis toujours super fier. »

« Je considère toujours que c’est mon meilleur projet de manière objective. »

Comme un effet de catharsis, Lujipeka semble avoir repris le dessus sur Antonio. « Si on reste dans la symbolique, ouais », s’amuse-t-il. « Ce personnage représente l’album qui a été écrit en 2024/2025. Une fois que tout a été écrit et est sorti, j’ai pris du recul. J’ai peut-être un peu moins la tête dans le guidon aussi, et j’ai fait la paix avec moi-même sur pleins de choses. » Chaque projet possède son ADN et Antonio est celui de Brûler Paris, il le laisse derrière pour le moment. « Je recommence à faire du son depuis un moment, il a une toute autre couleur. La suite sur laquelle je travaille est plus solaire, mais peut-être qu’il reviendra dans d’autres projets. »

Dates de la tournée :

Jeudi 23 avril 2025 : Le 106, Rouen

Vendredi 24 avril 2025 : La Nouvelle Vague, Saint-Malo

Samedi 2 mai 2025 : Les Docks, Lausanne (CH)

Vendredi 15 mai 2025 : L’Aéronef, Lille

17 novembre 2025 : Accor Arena, Paris