Nantes. L’exposition Sorcières au Château a ouvert les portes des ducs de Bretagne

La prochaine exposition du Château des ducs de Bretagne à Nantes consacrée aux Sorcières se déroule du 7 février au 28 juin 2026.

S’inscrivant dans Le Voyage à Nantes, Sorcières propose un voyage à la découverte de la figure mystérieuse et complexe de la sorcière, personnage emblématique qui a traversé les siècles, du crépuscule du Moyen Âge jusqu’à l’époque contemporaine, en passant par l’époque moderne.

Par définition, est qualifiée de sorcière « dans les contes de fées, une femme en général laide, qui possède des dons surnaturels qu’elle utilise pour faire le mal » ou une « femme laide, déplaisante, voire méchante et malfaisante ». Dans tous les cas, une personnification du mal. Si nous gardons en mémoire le nez crochu et la verrue de la sorcière de Blanche-Neige et les Sept Nains ou la méchante fée qui se transforme en dragon dans La Belle au bois dormant, la société s’est ouverte à un nouvel imaginaire collectif en réinvestissant la symbolique de cette figure et son héritage iconographique.

De la diabolisation à l’héroïsation, sa réappropriation par les mouvements féministes a entraîné sa réhabilitation : la sorcière maléfique à qui l’on reprochait tous les maux de la Terre, voire de l’univers, s’est muée en une figure complexe et héroïque. Nombre de livres relatent désormais ces histoires méconnues ou mal connues : Circé, de la mythologie grecque, a repris vie dans les pages de l’Américaine Madeline Miller ; Angrboda, puissante sorcière de la mythologie nordique, a eu son histoire contée par l’Américaine Genevieve Gornichec ; Mona Chollet, elle, a exploré préjugés et représentations dans son désormais incontournable Sorcières. La puissance invaincue des femmes ; etc.

Représentation initialement misogyne, héritée des procès et des bûchers des chasses aux sorcières, cette figure est désormais synonyme de force et de puissance, d’indépendance et d’émancipation féminine.

Regard critique et salutaire

Après l’exposition Sorcières (1860-1920) : fantasmes, savoirs, liberté au musée de Pont-Aven, du 7 juin au 16 novembre 2025, c’est au tour de la cité des ducs d’offrir à son public une exposition autour de ce personnage féminin emblématique. À travers 180 œuvres et objets, l’exposition s’attache à apporter un nouveau regard sur l’histoire des sorcières. Elle invite les visiteurs à plonger dans leur univers énigmatique, entre mythes et réalités.

Avec un parcours immersif, l’exposition s’emploie à éclairer ces femmes — isolées et/ou subversives — dont les représentations et les pratiques variées ont traversé les âges. De la vieille femme des légendes folkloriques aux jeunes sorcières des films et séries contemporains, le public voyage à travers les croyances, symboles et pratiques de la sorcellerie : pendules, cristaux, cartes de tarot, herbiers et installations interactives inviteront à découvrir des rituels tels que la divination, les enchantements ou encore des pratiques de guérison, de protection.

Objets, ustensiles, manuscrits et peintures témoignent des histoires de sorcières, notamment de la période particulièrement sombre des chasses aux sorcières, durant laquelle des dizaines de milliers de femmes furent persécutées entre le XVIe et le XVIIe siècle.

Infos pratiques

Exposition Sorcières, du 7 février au 28 juin 2026

Château des ducs de Bretagne, Musée d’histoire de Nantes

4 place Marc-Elder

44000 Nantes

Horaires

Intérieurs du château, musée et expositions

Tous les jours : 10 h à 18 h, fermé le lundi

Du 1er juillet au 31 août : 10 h à 19 h, 7 jours sur 7