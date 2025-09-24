Rennes. Loco Loca ferme à Rennes et laisse place au Bouillon Liberté

Après plus de sept années d’activité, Loco Loca devient Bouillon Liberté.

Le bar-restaurant mexicain Loco Loca, installé au 17 rue Comté de Lanjuinais à Rennes, fermera ses portes le mardi 30 septembre 2025. L’établissement, ouvert en 2018, était devenu une adresse conviviale pour ses cocktails, ses tapas latino et son grand jardin intérieur de 300 m². Mais l’aventure ne s’arrête pas vraiment : les gérants annoncent un changement radical de concept. À sa place, un nouveau restaurant à l’esprit parisien verra le jour : le Bouillon Liberté.

Le « bouillon » s’inspire des brasseries populaires parisiennes de la fin du XIXe siècle : des lieux accessibles, ouverts à tous, où l’on sert une cuisine française traditionnelle à des prix abordables. Au menu : œuf mayonnaise, poireaux vinaigrette, blanquette, bœuf bourguignon ou encore profiteroles. Autant de plats simples et généreux qui contrastent avec l’offre latino de Loco Loca.

Le choix de ce modèle n’est pas un hasard. Depuis quelques années, les « bouillons » connaissent un succès retentissant à Paris, où des enseignes comme le Bouillon Pigalle ou le Bouillon Chartier attirent des foules de clients en quête de convivialité et de petits prix. À Rennes, le Bouillon Liberté ambitionne de transposer cet esprit dans le quartier animé de la rue de Lanjuinais, à deux pas de la place de la République.

Sur les réseaux sociaux, l’équipe de Loco Loca a remercié sa clientèle fidèle pour « plus de sept belles années » et a promis de « revenir très vite avec un nouveau concept ». L’annonce a suscité à la fois la nostalgie des habitués de l’ambiance mexicaine et la curiosité face à cette nouvelle orientation culinaire.

Le groupe derrière Loco Loca a déjà engagé ce virage ailleurs : à Lorient et Nantes, les restaurants de la même enseigne ont récemment été transformés en brasseries françaises à prix doux. À Rennes, l’ouverture du Bouillon Liberté s’inscrit donc dans une stratégie plus large de repositionnement.

Ce changement s’explique aussi par le contexte économique difficile que traverse la restauration en France. Depuis la crise sanitaire puis l’inflation, les établissements font face à une hausse des coûts (matières premières, énergie, loyers) qui se répercute sur les prix des cartes. Or, beaucoup de clients estiment désormais que les additions sont devenues trop élevées par rapport à leur pouvoir d’achat et à la stagnation des salaires.

Selon les données de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH), la fréquentation a baissé de près de 15 % dans certains segments de la restauration traditionnelle entre 2022 et 2024. Les bouillons, avec leurs plats simples servis rapidement et à petits prix, apparaissent comme une réponse pragmatique à cette équation : attirer une clientèle plus large en misant sur le volume plutôt que sur les marges élevées.

Dans ce contexte, la transformation de Loco Loca en Bouillon Liberté illustre une adaptation stratégique : proposer une cuisine plus populaire, à même de séduire une clientèle soucieuse de son budget tout en maintenant une expérience conviviale.

Ce virage illustre une évolution du marché local. Après l’essor des cuisines du monde dans les années 2010, la tendance actuelle semble revenir vers une cuisine française « patrimoniale », rassurante et bon marché. Dans un contexte marqué par l’inflation et la recherche de convivialité, l’arrivée d’un « bouillon » en plein centre-ville répond à une demande croissante de simplicité et d’authenticité.

Pour la rue Comté-de-Lanjuinais, quartier festif et cosmopolite, ce repositionnement est symbolique : il témoigne d’un équilibre recherché entre innovation gastronomique et retour aux fondamentaux. Les amateurs de guacamole devront patienter ou se tourner vers d’autres adresses mexicaines, mais ceux en quête d’un œuf mayo à 3 € trouveront bientôt leur bonheur.

Informations pratiques

Dernier service Loco Loca : mardi 30 septembre 2025

mardi 30 septembre 2025 Nouvelle enseigne : Bouillon Liberté

Bouillon Liberté Adresse : 17 rue Comté-de-Lanjuinais, 35000 Rennes

17 rue Comté-de-Lanjuinais, 35000 Rennes Ouverture : automne 2025 (date exacte à venir)

