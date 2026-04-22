À Rennes, la Fête du Jeu retrouve le Mail François-Mitterrand pour une grande journée gratuite

Le samedi 30 mai 2026, la Fête du Jeu reviendra au Mail François-Mitterrand à Rennes, de 10 h 30 à 19 h, pour une nouvelle édition gratuite et ouverte à toutes et tous. Organisé par la Maison de Quartier La Touche, l’événement transformera le Mail en vaste terrain d’expériences ludiques, de rencontres et de convivialité.

Cette édition marque un retour aux sources pour une manifestation bien connue des Rennaises et des Rennais. Au fil des années, la Fête du Jeu s’est imposée comme un rendez-vous populaire où le jeu n’est pas seulement un divertissement, mais aussi une manière de faire société. Familles, enfants, adolescents, étudiants, adultes et seniors pourront ainsi se retrouver dans un même espace, au cœur de la ville, autour d’activités pensées pour tous les âges.

Un immense terrain de jeu à ciel ouvert

Le programme s’annonce riche. Les visiteurs pourront découvrir des jeux de société, des jeux en bois, des jeux vidéo, des jeux de rôle, des jeux géants, des espaces de construction, des cartes à collectionner, des tournois, des structures gonflables, mais aussi des espaces petite enfance et des zones dédiées à l’imagination ou au jeu symbolique.

L’idée est simple et généreuse. Proposer à chacun de venir flâner, tester, manipuler, jouer, observer, rire et partager. Le temps d’une journée, le Mail François-Mitterrand deviendra ainsi une sorte de grand coffre à jouets grandeur nature, où l’on pourra aussi bien redécouvrir le plaisir des jeux traditionnels que s’essayer à des pratiques plus contemporaines.

Le jeu comme lien social et culturel

Au-delà de son aspect festif, la Fête du Jeu défend une vision du jeu comme vecteur de lien social, d’échange, d’apprentissage et de plaisir partagé. La Maison de Quartier La Touche, organisatrice de l’événement, met depuis longtemps le jeu au centre de son projet d’animation de proximité. Cette journée s’inscrit dans cette philosophie d’ouverture, d’inclusion et de convivialité.

Dans une ville où les pratiques ludiques se diversifient fortement, notamment autour du jeu de société adulte, l’événement entend aussi faire dialoguer les publics, les générations et les associations. Il s’agit de créer un moment de respiration collective, à l’approche de l’été, dans une ambiance bienveillante et récréative.

Une mobilisation importante autour de l’événement

La Fête du Jeu 2026 s’appuiera sur une organisation solide. Plus de 40 partenaires sont associés à cette édition, et la journée sera animée par 80 animateurs, dont 65 bénévoles. Le dossier de presse évoque environ 5 000 joueurs attendus pour cette édition, preuve de l’ancrage local et de l’attractivité de cette manifestation.

La Maison de Quartier La Touche, créée en 1982, rappelle d’ailleurs l’ampleur de son action à Rennes. Avec 1 030 adhérents, 186 bénévoles et une ludothèque de 4 944 jeux, elle poursuit un travail de fond en faveur de la vie socio-éducative, culturelle et associative du quartier et de la ville.

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